Am Donnerstag ist der DAX bei 24.039,92 Zählern kaum verändert aus dem Handel gegangen. Es fehlt an Impulsen, die weder Nvidia noch Konjunkturdaten liefern konnten. Und auch zum Start in den letzten Handelstag der Woche ist kaum Bewegung zu erwarten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Zähler.Auf der Terminseite stehen heute am Vormittag Inflationsdaten aus Deutschland für August im Blickfeld. Zudem werden die Arbeitslosenzahlen für August ...Den vollständigen Artikel lesen ...
