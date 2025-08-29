Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 29
www.bodycote.com
29 August 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
28 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
54,701
Highest price paid per share (pence per share):
645.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
638.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
641.48p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,540,569 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 769,835 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,915,603 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
590
642.5
28/08/2025 08:11:28
00484583244TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 08:11:28
00484583246TRLO0.1.1
TRQX
98
642
28/08/2025 08:11:28
00484583245TRLO0.1.1
BATE
39
642
28/08/2025 08:11:48
00484583349TRLO0.1.1
CHIX
118
642.5
28/08/2025 08:13:21
00484583757TRLO0.1.1
XLON
26
643
28/08/2025 08:15:12
00484584391TRLO0.1.1
TRQX
39
643
28/08/2025 08:15:12
00484584389TRLO0.1.1
CHIX
118
643
28/08/2025 08:15:12
00484584390TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 08:17:20
00484585088TRLO0.1.1
XLON
39
643
28/08/2025 08:17:50
00484585209TRLO0.1.1
CHIX
19
643
28/08/2025 08:17:50
00484585210TRLO0.1.1
TRQX
18
643
28/08/2025 08:19:32
00484585753TRLO0.1.1
XLON
100
643
28/08/2025 08:19:32
00484585752TRLO0.1.1
XLON
7
643
28/08/2025 08:20:26
00484585994TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 08:21:17
00484586326TRLO0.1.1
XLON
100
643
28/08/2025 08:23:25
00484587039TRLO0.1.1
XLON
18
643
28/08/2025 08:23:29
00484587066TRLO0.1.1
XLON
39
643
28/08/2025 08:23:34
00484587085TRLO0.1.1
CHIX
24
643
28/08/2025 08:23:34
00484587086TRLO0.1.1
TRQX
2
643
28/08/2025 08:23:34
00484587089TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 08:25:21
00484587672TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 08:27:27
00484588349TRLO0.1.1
XLON
26
643
28/08/2025 08:29:13
00484588837TRLO0.1.1
TRQX
39
643
28/08/2025 08:29:23
00484588920TRLO0.1.1
CHIX
236
643
28/08/2025 08:29:44
00484589045TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 08:32:27
00484589751TRLO0.1.1
XLON
2
643
28/08/2025 08:35:25
00484590430TRLO0.1.1
XLON
116
643
28/08/2025 08:35:25
00484590429TRLO0.1.1
XLON
44
642
28/08/2025 08:36:05
00484590555TRLO0.1.1
BATE
54
642
28/08/2025 08:36:05
00484590556TRLO0.1.1
BATE
196
642
28/08/2025 08:36:05
00484590554TRLO0.1.1
BATE
38
642
28/08/2025 08:36:05
00484590558TRLO0.1.1
BATE
60
642
28/08/2025 08:36:05
00484590557TRLO0.1.1
BATE
26
642
28/08/2025 08:37:05
00484590854TRLO0.1.1
TRQX
1
641.5
28/08/2025 08:37:39
00484591019TRLO0.1.1
CHIX
38
641.5
28/08/2025 08:37:39
00484591020TRLO0.1.1
CHIX
236
644.5
28/08/2025 08:41:35
00484591952TRLO0.1.1
XLON
118
644.5
28/08/2025 08:44:02
00484592557TRLO0.1.1
XLON
32
644.5
28/08/2025 08:46:13
00484593169TRLO0.1.1
CHIX
7
644.5
28/08/2025 08:46:13
00484593170TRLO0.1.1
CHIX
118
644.5
28/08/2025 08:46:56
00484593391TRLO0.1.1
XLON
118
644.5
28/08/2025 08:49:51
00484594169TRLO0.1.1
XLON
118
644.5
28/08/2025 08:52:43
00484595045TRLO0.1.1
XLON
12
644.5
28/08/2025 08:54:50
00484595701TRLO0.1.1
CHIX
5
644.5
28/08/2025 08:54:50
00484595702TRLO0.1.1
CHIX
7
644.5
28/08/2025 08:54:50
00484595703TRLO0.1.1
CHIX
15
644.5
28/08/2025 08:55:00
00484595761TRLO0.1.1
CHIX
118
644.5
28/08/2025 08:55:54
00484596011TRLO0.1.1
XLON
118
644.5
28/08/2025 08:58:29
00484596743TRLO0.1.1
XLON
98
643.5
28/08/2025 08:59:52
00484597108TRLO0.1.1
BATE
98
643.5
28/08/2025 08:59:52
00484597109TRLO0.1.1
BATE
52
643.5
28/08/2025 08:59:52
00484597110TRLO0.1.1
TRQX
13
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597126TRLO0.1.1
AQXE
35
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597127TRLO0.1.1
AQXE
5
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597129TRLO0.1.1
AQXE
7
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597130TRLO0.1.1
AQXE
21
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597128TRLO0.1.1
AQXE
23
643.5
28/08/2025 08:59:55
00484597131TRLO0.1.1
AQXE
18
643.5
28/08/2025 09:01:33
00484597479TRLO0.1.1
XLON
100
643.5
28/08/2025 09:01:33
00484597478TRLO0.1.1
XLON
13
643.5
28/08/2025 09:02:01
00484597607TRLO0.1.1
AQXE
98
643.5
28/08/2025 09:02:05
00484597637TRLO0.1.1
BATE
118
643.5
28/08/2025 09:04:54
00484598516TRLO0.1.1
XLON
26
645
28/08/2025 09:08:47
00484599383TRLO0.1.1
TRQX
13
644
28/08/2025 09:11:03
00484599865TRLO0.1.1
AQXE
98
644
28/08/2025 09:11:03
00484599866TRLO0.1.1
BATE
39
644
28/08/2025 09:11:03
00484599867TRLO0.1.1
CHIX
118
644
28/08/2025 09:11:03
00484599868TRLO0.1.1
XLON
26
645
28/08/2025 09:12:36
00484600256TRLO0.1.1
TRQX
58
644.5
28/08/2025 09:13:24
00484600389TRLO0.1.1
XLON
60
644.5
28/08/2025 09:13:24
00484600390TRLO0.1.1
XLON
24
644
28/08/2025 09:15:01
00484600700TRLO0.1.1
CHIX
3
644
28/08/2025 09:15:01
00484600701TRLO0.1.1
CHIX
12
644
28/08/2025 09:15:01
00484600717TRLO0.1.1
CHIX
98
644.5
28/08/2025 09:15:43
00484600895TRLO0.1.1
BATE
118
644.5
28/08/2025 09:15:48
00484600918TRLO0.1.1
XLON
118
644.5
28/08/2025 09:18:17
00484601539TRLO0.1.1
XLON
12
644
28/08/2025 09:20:22
00484601894TRLO0.1.1
AQXE
1
644
28/08/2025 09:20:22
00484601895TRLO0.1.1
AQXE
118
644.5
28/08/2025 09:21:36
00484602119TRLO0.1.1
XLON
26
645
28/08/2025 09:22:24
00484602256TRLO0.1.1
TRQX
12
644
28/08/2025 09:23:48
00484602512TRLO0.1.1
CHIX
12
644
28/08/2025 09:24:03
00484602552TRLO0.1.1
CHIX
15
644
28/08/2025 09:24:25
00484602594TRLO0.1.1
CHIX
118
644.5
28/08/2025 09:24:55
00484602684TRLO0.1.1
XLON
98
644
28/08/2025 09:25:50
00484602966TRLO0.1.1
BATE
53
644.5
28/08/2025 09:28:16
00484603682TRLO0.1.1
XLON
65
644.5
28/08/2025 09:28:16
00484603681TRLO0.1.1
XLON
13
644
28/08/2025 09:29:43
00484604030TRLO0.1.1
AQXE
26
644.5
28/08/2025 09:31:59
00484604552TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 09:32:53
00484604735TRLO0.1.1
XLON
39
643.5
28/08/2025 09:33:20
00484604839TRLO0.1.1
CHIX
118
643
28/08/2025 09:34:41
00484605180TRLO0.1.1
XLON
98
644
28/08/2025 09:35:25
00484605343TRLO0.1.1
BATE
72
643
28/08/2025 09:37:34
00484605843TRLO0.1.1
XLON
1
644
28/08/2025 09:38:25
00484606048TRLO0.1.1
AQXE
12
644
28/08/2025 09:38:25
00484606047TRLO0.1.1
AQXE
47
644
28/08/2025 09:40:39
00484606555TRLO0.1.1
XLON
117
644
28/08/2025 09:40:39
00484606556TRLO0.1.1
XLON
26
643.5
28/08/2025 09:41:13
00484606716TRLO0.1.1
TRQX
12
643.5
28/08/2025 09:43:39
00484607245TRLO0.1.1
XLON
106
643.5
28/08/2025 09:43:39
00484607248TRLO0.1.1
XLON
98
643.5
28/08/2025 09:44:38
00484607473TRLO0.1.1
BATE
12
643
28/08/2025 09:45:03
00484607593TRLO0.1.1
CHIX
27
643
28/08/2025 09:45:03
00484607594TRLO0.1.1
CHIX
13
643.5
28/08/2025 09:47:16
00484608182TRLO0.1.1
AQXE
12
643.5
28/08/2025 09:49:49
00484608839TRLO0.1.1
TRQX
14
643.5
28/08/2025 09:49:49
00484608840TRLO0.1.1
TRQX
236
642.5
28/08/2025 09:51:22
00484609257TRLO0.1.1
XLON
39
643
28/08/2025 09:51:22
00484609256TRLO0.1.1
CHIX
98
642.5
28/08/2025 09:53:51
00484609829TRLO0.1.1
BATE
118
642
28/08/2025 09:53:56
00484609872TRLO0.1.1
XLON
13
642.5
28/08/2025 09:55:54
00484610356TRLO0.1.1
AQXE
118
641.5
28/08/2025 09:58:36
00484610965TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 09:58:49
00484611011TRLO0.1.1
TRQX
29
642
28/08/2025 10:00:24
00484611411TRLO0.1.1
CHIX
10
643
28/08/2025 10:00:24
00484611412TRLO0.1.1
CHIX
12
641.5
28/08/2025 10:00:46
00484611497TRLO0.1.1
XLON
106
641.5
28/08/2025 10:00:54
00484611535TRLO0.1.1
XLON
98
642
28/08/2025 10:02:50
00484612025TRLO0.1.1
BATE
13
642.5
28/08/2025 10:04:18
00484612453TRLO0.1.1
AQXE
12
641.5
28/08/2025 10:04:31
00484612489TRLO0.1.1
XLON
106
641.5
28/08/2025 10:04:31
00484612490TRLO0.1.1
XLON
12
642.5
28/08/2025 10:08:37
00484613674TRLO0.1.1
TRQX
12
643
28/08/2025 10:15:04
00484615452TRLO0.1.1
CHIX
66
643
28/08/2025 10:17:14
00484616172TRLO0.1.1
CHIX
143
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616697TRLO0.1.1
XLON
118
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616699TRLO0.1.1
XLON
329
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616698TRLO0.1.1
XLON
98
642
28/08/2025 10:19:01
00484616700TRLO0.1.1
BATE
40
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616702TRLO0.1.1
TRQX
118
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616701TRLO0.1.1
XLON
13
642.5
28/08/2025 10:19:01
00484616703TRLO0.1.1
AQXE
13
642
28/08/2025 10:21:10
00484617483TRLO0.1.1
AQXE
41
642
28/08/2025 10:21:12
00484617493TRLO0.1.1
BATE
57
642
28/08/2025 10:21:12
00484617492TRLO0.1.1
BATE
118
641.5
28/08/2025 10:22:30
00484617827TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 10:24:48
00484618300TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 10:27:23
00484618972TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 10:30:07
00484619884TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 10:32:09
00484620708TRLO0.1.1
XLON
39
642.5
28/08/2025 10:32:09
00484620710TRLO0.1.1
CHIX
52
642.5
28/08/2025 10:32:09
00484620711TRLO0.1.1
TRQX
98
642.5
28/08/2025 10:32:09
00484620709TRLO0.1.1
BATE
118
642.5
28/08/2025 10:34:22
00484621551TRLO0.1.1
XLON
15
642.5
28/08/2025 10:34:29
00484621601TRLO0.1.1
CHIX
24
642.5
28/08/2025 10:34:29
00484621600TRLO0.1.1
CHIX
17
642.5
28/08/2025 10:35:17
00484621814TRLO0.1.1
BATE
81
642.5
28/08/2025 10:35:17
00484621813TRLO0.1.1
BATE
2
642.5
28/08/2025 10:36:43
00484622363TRLO0.1.1
XLON
116
642.5
28/08/2025 10:36:43
00484622362TRLO0.1.1
XLON
12
642.5
28/08/2025 10:37:45
00484622629TRLO0.1.1
TRQX
14
642.5
28/08/2025 10:37:45
00484622630TRLO0.1.1
TRQX
118
642.5
28/08/2025 10:38:38
00484622921TRLO0.1.1
XLON
2
642.5
28/08/2025 10:39:24
00484623206TRLO0.1.1
CHIX
9
642.5
28/08/2025 10:39:24
00484623208TRLO0.1.1
CHIX
28
642.5
28/08/2025 10:39:24
00484623207TRLO0.1.1
CHIX
2
643
28/08/2025 10:40:59
00484623890TRLO0.1.1
XLON
116
643
28/08/2025 10:40:59
00484623889TRLO0.1.1
XLON
98
642.5
28/08/2025 10:41:50
00484624143TRLO0.1.1
BATE
118
643.5
28/08/2025 10:43:00
00484624451TRLO0.1.1
XLON
13
643
28/08/2025 10:43:00
00484624454TRLO0.1.1
AQXE
26
643
28/08/2025 10:43:00
00484624455TRLO0.1.1
AQXE
26
643
28/08/2025 10:44:06
00484624795TRLO0.1.1
TRQX
98
644.5
28/08/2025 10:48:25
00484626334TRLO0.1.1
BATE
13
643.5
28/08/2025 10:49:01
00484626523TRLO0.1.1
AQXE
39
643
28/08/2025 10:52:33
00484627685TRLO0.1.1
CHIX
81
643
28/08/2025 10:52:33
00484627690TRLO0.1.1
XLON
273
643
28/08/2025 10:52:33
00484627691TRLO0.1.1
XLON
26
643
28/08/2025 10:52:33
00484627693TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 10:52:33
00484627692TRLO0.1.1
XLON
13
643.5
28/08/2025 10:53:42
00484627993TRLO0.1.1
AQXE
118
643.5
28/08/2025 10:54:46
00484628300TRLO0.1.1
XLON
98
644.5
28/08/2025 10:55:00
00484628370TRLO0.1.1
BATE
39
643.5
28/08/2025 10:55:36
00484628543TRLO0.1.1
CHIX
17
643.5
28/08/2025 10:58:42
00484629379TRLO0.1.1
XLON
219
643.5
28/08/2025 10:58:42
00484629380TRLO0.1.1
XLON
39
643.5
28/08/2025 10:58:42
00484629383TRLO0.1.1
CHIX
26
643
28/08/2025 10:59:44
00484629687TRLO0.1.1
TRQX
13
643.5
28/08/2025 11:00:02
00484629776TRLO0.1.1
AQXE
98
644.5
28/08/2025 11:01:27
00484630023TRLO0.1.1
BATE
118
643
28/08/2025 11:01:37
00484630068TRLO0.1.1
XLON
26
643
28/08/2025 11:02:56
00484630239TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 11:03:48
00484630353TRLO0.1.1
XLON
39
643
28/08/2025 11:04:36
00484630493TRLO0.1.1
CHIX
13
643.5
28/08/2025 11:05:39
00484630666TRLO0.1.1
AQXE
100
643
28/08/2025 11:05:46
00484630692TRLO0.1.1
XLON
18
643
28/08/2025 11:05:46
00484630693TRLO0.1.1
XLON
37
643
28/08/2025 11:08:00
00484631059TRLO0.1.1
XLON
81
643
28/08/2025 11:08:00
00484631058TRLO0.1.1
XLON
23
643
28/08/2025 11:08:42
00484631166TRLO0.1.1
TRQX
3
643
28/08/2025 11:08:42
00484631167TRLO0.1.1
TRQX
39
643
28/08/2025 11:10:26
00484631416TRLO0.1.1
CHIX
236
643
28/08/2025 11:10:38
00484631448TRLO0.1.1
XLON
13
643.5
28/08/2025 11:11:18
00484631528TRLO0.1.1
AQXE
18
643
28/08/2025 11:13:01
00484631724TRLO0.1.1
XLON
100
643
28/08/2025 11:13:01
00484631723TRLO0.1.1
XLON
12
643
28/08/2025 11:14:25
00484631942TRLO0.1.1
TRQX
14
643
28/08/2025 11:14:25
00484631943TRLO0.1.1
TRQX
118
643
28/08/2025 11:15:19
00484632069TRLO0.1.1
XLON
14
643
28/08/2025 11:16:20
00484632224TRLO0.1.1
CHIX
25
643
28/08/2025 11:16:20
00484632225TRLO0.1.1
CHIX
13
643.5
28/08/2025 11:16:58
00484632303TRLO0.1.1
AQXE
2
643
28/08/2025 11:17:24
00484632343TRLO0.1.1
XLON
116
643
28/08/2025 11:17:24
00484632342TRLO0.1.1
XLON
71
643
28/08/2025 11:19:47
00484632706TRLO0.1.1
XLON
47
643
28/08/2025 11:19:47
00484632707TRLO0.1.1
XLON
31
642
28/08/2025 11:19:54
00484632747TRLO0.1.1
BATE
165
642
28/08/2025 11:19:54
00484632746TRLO0.1.1
BATE
98
642
28/08/2025 11:19:54
00484632748TRLO0.1.1
BATE
26
642
28/08/2025 11:20:12
00484632818TRLO0.1.1
TRQX
39
642
28/08/2025 11:22:09
00484633034TRLO0.1.1
CHIX
236
641.5
28/08/2025 11:22:20
00484633058TRLO0.1.1
XLON
13
642
28/08/2025 11:22:32
00484633083TRLO0.1.1
AQXE
39
641.5
28/08/2025 11:24:30
00484633440TRLO0.1.1
XLON
79
641.5
28/08/2025 11:24:30
00484633439TRLO0.1.1
XLON
2
642
28/08/2025 11:25:17
00484633508TRLO0.1.1
BATE
96
642
28/08/2025 11:25:17
00484633509TRLO0.1.1
BATE
26
641.5
28/08/2025 11:26:01
00484633662TRLO0.1.1
TRQX
118
641.5
28/08/2025 11:26:31
00484633713TRLO0.1.1
XLON
31
641.5
28/08/2025 11:28:01
00484633903TRLO0.1.1
CHIX
8
641.5
28/08/2025 11:28:01
00484633904TRLO0.1.1
CHIX
13
642
28/08/2025 11:28:09
00484633927TRLO0.1.1
AQXE
7
641.5
28/08/2025 11:28:43
00484634023TRLO0.1.1
XLON
65
642
28/08/2025 11:31:08
00484634385TRLO0.1.1
XLON
164
642
28/08/2025 11:31:08
00484634386TRLO0.1.1
XLON
39
642
28/08/2025 11:36:15
00484635130TRLO0.1.1
CHIX
13
642
28/08/2025 11:36:49
00484635193TRLO0.1.1
AQXE
118
642
28/08/2025 11:36:49
00484635194TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 11:36:49
00484635195TRLO0.1.1
TRQX
58
641.5
28/08/2025 11:36:52
00484635208TRLO0.1.1
BATE
40
641.5
28/08/2025 11:38:12
00484635512TRLO0.1.1
BATE
118
641.5
28/08/2025 11:38:12
00484635513TRLO0.1.1
XLON
98
641.5
28/08/2025 11:40:38
00484636017TRLO0.1.1
BATE
2
641
28/08/2025 11:40:56
00484636055TRLO0.1.1
XLON
83
641
28/08/2025 11:40:56
00484636056TRLO0.1.1
XLON
33
641
28/08/2025 11:41:18
00484636090TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 11:41:18
00484636089TRLO0.1.1
TRQX
13
642
28/08/2025 11:44:10
00484636408TRLO0.1.1
AQXE
43
641.5
28/08/2025 11:44:17
00484636431TRLO0.1.1
XLON
75
641.5
28/08/2025 11:44:17
00484636432TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 11:45:44
00484636542TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 11:45:44
00484636541TRLO0.1.1
CHIX
53
640
28/08/2025 11:48:21
00484636913TRLO0.1.1
XLON
65
640
28/08/2025 11:48:21
00484636912TRLO0.1.1
XLON
42
639.5
28/08/2025 11:49:35
00484637076TRLO0.1.1
BATE
56
641
28/08/2025 11:49:35
00484637077TRLO0.1.1
BATE
26
640.5
28/08/2025 11:49:54
00484637109TRLO0.1.1
TRQX
45
639.5
28/08/2025 11:50:27
00484637247TRLO0.1.1
XLON
73
639.5
28/08/2025 11:50:27
00484637248TRLO0.1.1
XLON
13
639.5
28/08/2025 11:52:33
00484637517TRLO0.1.1
AQXE
18
639.5
28/08/2025 11:53:10
00484637585TRLO0.1.1
CHIX
21
639.5
28/08/2025 11:53:10
00484637584TRLO0.1.1
CHIX
5
639.5
28/08/2025 11:53:24
00484637609TRLO0.1.1
XLON
13
639.5
28/08/2025 11:53:24
00484637608TRLO0.1.1
XLON
6
639.5
28/08/2025 11:53:24
00484637610TRLO0.1.1
XLON
94
639.5
28/08/2025 11:54:48
00484637772TRLO0.1.1
XLON
118
640
28/08/2025 11:57:23
00484638080TRLO0.1.1
XLON
98
641
28/08/2025 11:58:27
00484638294TRLO0.1.1
BATE
39
640.5
28/08/2025 12:02:23
00484638893TRLO0.1.1
CHIX
16
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638961TRLO0.1.1
XLON
23
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638960TRLO0.1.1
XLON
1
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638963TRLO0.1.1
XLON
2
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638964TRLO0.1.1
XLON
11
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638962TRLO0.1.1
XLON
17
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638966TRLO0.1.1
XLON
166
640.5
28/08/2025 12:02:45
00484638965TRLO0.1.1
XLON
98
641
28/08/2025 12:04:36
00484639258TRLO0.1.1
BATE
1
641
28/08/2025 12:06:39
00484639592TRLO0.1.1
CHIX
7
641
28/08/2025 12:06:39
00484639594TRLO0.1.1
CHIX
27
641
28/08/2025 12:06:39
00484639593TRLO0.1.1
CHIX
4
641
28/08/2025 12:06:39
00484639595TRLO0.1.1
CHIX
12
640.5
28/08/2025 12:08:32
00484639840TRLO0.1.1
XLON
84
640.5
28/08/2025 12:08:32
00484639841TRLO0.1.1
XLON
140
640.5
28/08/2025 12:08:32
00484639842TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 12:08:32
00484639843TRLO0.1.1
XLON
98
640.5
28/08/2025 12:10:11
00484640081TRLO0.1.1
BATE
12
640.5
28/08/2025 12:11:47
00484640261TRLO0.1.1
XLON
21
640.5
28/08/2025 12:12:01
00484640280TRLO0.1.1
XLON
42
640.5
28/08/2025 12:12:01
00484640281TRLO0.1.1
XLON
161
640.5
28/08/2025 12:12:01
00484640282TRLO0.1.1
XLON
20
641
28/08/2025 12:12:13
00484640306TRLO0.1.1
CHIX
19
641
28/08/2025 12:13:01
00484640420TRLO0.1.1
CHIX
84
641
28/08/2025 12:16:25
00484640929TRLO0.1.1
XLON
10
641
28/08/2025 12:20:19
00484641633TRLO0.1.1
CHIX
29
641
28/08/2025 12:20:19
00484641634TRLO0.1.1
CHIX
354
641
28/08/2025 12:20:19
00484641635TRLO0.1.1
XLON
152
641
28/08/2025 12:20:19
00484641636TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 12:22:34
00484641926TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 12:24:43
00484642186TRLO0.1.1
CHIX
118
641
28/08/2025 12:24:43
00484642187TRLO0.1.1
XLON
5
640.5
28/08/2025 12:25:10
00484642285TRLO0.1.1
BATE
13
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642557TRLO0.1.1
AQXE
26
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642556TRLO0.1.1
AQXE
13
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642559TRLO0.1.1
AQXE
13
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642560TRLO0.1.1
AQXE
84
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642558TRLO0.1.1
BATE
26
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642563TRLO0.1.1
TRQX
52
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642564TRLO0.1.1
TRQX
98
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642562TRLO0.1.1
BATE
107
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642561TRLO0.1.1
BATE
26
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642565TRLO0.1.1
TRQX
26
640.5
28/08/2025 12:27:14
00484642566TRLO0.1.1
TRQX
67
640
28/08/2025 12:27:17
00484642577TRLO0.1.1
XLON
169
640
28/08/2025 12:27:17
00484642578TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 12:30:06
00484642985TRLO0.1.1
CHIX
180
641
28/08/2025 12:34:54
00484643609TRLO0.1.1
XLON
174
641
28/08/2025 12:34:54
00484643610TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 12:36:41
00484643899TRLO0.1.1
CHIX
45
641
28/08/2025 12:37:36
00484644001TRLO0.1.1
XLON
73
641
28/08/2025 12:37:36
00484644002TRLO0.1.1
XLON
5
641
28/08/2025 12:42:49
00484644874TRLO0.1.1
AQXE
12
641.5
28/08/2025 12:42:58
00484644903TRLO0.1.1
XLON
52
641.5
28/08/2025 12:42:58
00484644901TRLO0.1.1
XLON
23
641.5
28/08/2025 12:42:58
00484644905TRLO0.1.1
XLON
31
641.5
28/08/2025 12:42:58
00484644904TRLO0.1.1
XLON
12
642
28/08/2025 12:44:22
00484645048TRLO0.1.1
TRQX
12
642
28/08/2025 12:44:22
00484645049TRLO0.1.1
TRQX
28
642
28/08/2025 12:44:22
00484645050TRLO0.1.1
TRQX
118
642
28/08/2025 12:45:12
00484645216TRLO0.1.1
XLON
39
641.5
28/08/2025 12:45:44
00484645304TRLO0.1.1
CHIX
12
642
28/08/2025 12:46:22
00484645391TRLO0.1.1
TRQX
14
642
28/08/2025 12:46:22
00484645392TRLO0.1.1
TRQX
82
641.5
28/08/2025 12:47:48
00484645611TRLO0.1.1
XLON
36
641.5
28/08/2025 12:47:56
00484645622TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 12:50:39
00484646050TRLO0.1.1
TRQX
118
641.5
28/08/2025 12:51:54
00484646276TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 12:53:59
00484646603TRLO0.1.1
XLON
39
642
28/08/2025 12:54:43
00484647353TRLO0.1.1
CHIX
12
642
28/08/2025 12:56:26
00484647596TRLO0.1.1
XLON
106
642
28/08/2025 12:56:26
00484647597TRLO0.1.1
XLON
13
641.5
28/08/2025 12:56:43
00484647629TRLO0.1.1
AQXE
34
641.5
28/08/2025 12:56:43
00484647628TRLO0.1.1
AQXE
65
642
28/08/2025 12:58:57
00484647966TRLO0.1.1
XLON
53
642
28/08/2025 12:58:57
00484647967TRLO0.1.1
XLON
26
642.5
28/08/2025 13:00:21
00484648287TRLO0.1.1
TRQX
98
642.5
28/08/2025 13:00:22
00484648289TRLO0.1.1
BATE
196
642.5
28/08/2025 13:00:22
00484648290TRLO0.1.1
BATE
17
643
28/08/2025 13:05:18
00484648979TRLO0.1.1
BATE
39
643
28/08/2025 13:05:18
00484648980TRLO0.1.1
CHIX
81
643
28/08/2025 13:05:18
00484648978TRLO0.1.1
BATE
118
643
28/08/2025 13:05:18
00484648981TRLO0.1.1
XLON
13
643
28/08/2025 13:05:21
00484648988TRLO0.1.1
AQXE
26
643
28/08/2025 13:06:29
00484649116TRLO0.1.1
TRQX
13
643
28/08/2025 13:08:52
00484649489TRLO0.1.1
AQXE
98
643
28/08/2025 13:08:52
00484649490TRLO0.1.1
BATE
86
643
28/08/2025 13:10:18
00484649723TRLO0.1.1
XLON
5
643
28/08/2025 13:10:18
00484649724TRLO0.1.1
CHIX
118
643
28/08/2025 13:10:18
00484649726TRLO0.1.1
XLON
150
643
28/08/2025 13:10:18
00484649725TRLO0.1.1
XLON
33
643
28/08/2025 13:10:18
00484649727TRLO0.1.1
CHIX
1
643
28/08/2025 13:10:18
00484649728TRLO0.1.1
CHIX
18
643
28/08/2025 13:12:39
00484650091TRLO0.1.1
XLON
100
643
28/08/2025 13:12:39
00484650090TRLO0.1.1
XLON
10
643
28/08/2025 13:13:29
00484650225TRLO0.1.1
TRQX
16
643
28/08/2025 13:13:29
00484650224TRLO0.1.1
TRQX
13
643
28/08/2025 13:13:49
00484650361TRLO0.1.1
AQXE
49
643
28/08/2025 13:14:50
00484650531TRLO0.1.1
XLON
69
643
28/08/2025 13:14:50
00484650532TRLO0.1.1
XLON
98
643
28/08/2025 13:15:53
00484650709TRLO0.1.1
BATE
2
643
28/08/2025 13:16:31
00484650804TRLO0.1.1
XLON
116
643
28/08/2025 13:16:31
00484650803TRLO0.1.1
XLON
3
643
28/08/2025 13:17:13
00484650866TRLO0.1.1
CHIX
36
643
28/08/2025 13:17:13
00484650867TRLO0.1.1
CHIX
54
643
28/08/2025 13:18:23
00484651032TRLO0.1.1
XLON
64
643
28/08/2025 13:18:23
00484651031TRLO0.1.1
XLON
14
643
28/08/2025 13:20:26
00484651388TRLO0.1.1
TRQX
12
643
28/08/2025 13:20:26
00484651389TRLO0.1.1
TRQX
12
643
28/08/2025 13:21:01
00484651459TRLO0.1.1
AQXE
118
643
28/08/2025 13:21:01
00484651460TRLO0.1.1
XLON
1
643
28/08/2025 13:21:19
00484651490TRLO0.1.1
AQXE
45
643
28/08/2025 13:23:07
00484651752TRLO0.1.1
BATE
53
643
28/08/2025 13:23:07
00484651753TRLO0.1.1
BATE
6
643
28/08/2025 13:23:09
00484651769TRLO0.1.1
XLON
12
643
28/08/2025 13:23:09
00484651768TRLO0.1.1
XLON
13
643
28/08/2025 13:23:09
00484651767TRLO0.1.1
XLON
6
643
28/08/2025 13:23:09
00484651770TRLO0.1.1
XLON
81
643
28/08/2025 13:24:44
00484651976TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 13:26:40
00484652270TRLO0.1.1
XLON
118
643
28/08/2025 13:28:28
00484652565TRLO0.1.1
XLON
13
643
28/08/2025 13:29:51
00484652766TRLO0.1.1
AQXE
26
643
28/08/2025 13:29:51
00484652767TRLO0.1.1
TRQX
39
642.5
28/08/2025 13:29:51
00484652768TRLO0.1.1
CHIX
98
643
28/08/2025 13:30:17
00484652879TRLO0.1.1
BATE
118
643
28/08/2025 13:30:48
00484653037TRLO0.1.1
XLON
39
644
28/08/2025 13:32:21
00484653396TRLO0.1.1
CHIX
52
643
28/08/2025 13:32:34
00484653451TRLO0.1.1
XLON
26
644
28/08/2025 13:32:58
00484653509TRLO0.1.1
TRQX
13
643
28/08/2025 13:34:17
00484653706TRLO0.1.1
AQXE
118
643.5
28/08/2025 13:34:53
00484653823TRLO0.1.1
XLON
98
643.5
28/08/2025 13:35:24
00484653892TRLO0.1.1
BATE
39
643
28/08/2025 13:36:35
00484654090TRLO0.1.1
CHIX
184
643
28/08/2025 13:36:35
00484654091TRLO0.1.1
XLON
13
643
28/08/2025 13:37:34
00484654241TRLO0.1.1
AQXE
26
643.5
28/08/2025 13:37:40
00484654253TRLO0.1.1
TRQX
8
643
28/08/2025 13:38:39
00484654384TRLO0.1.1
XLON
81
643
28/08/2025 13:38:39
00484654385TRLO0.1.1
XLON
147
643
28/08/2025 13:38:39
00484654386TRLO0.1.1
XLON
79
643
28/08/2025 13:40:01
00484654542TRLO0.1.1
BATE
3
643.5
28/08/2025 13:40:01
00484654544TRLO0.1.1
BATE
16
643.5
28/08/2025 13:40:01
00484654543TRLO0.1.1
BATE
118
643
28/08/2025 13:41:04
00484654657TRLO0.1.1
XLON
12
643
28/08/2025 13:42:16
00484654856TRLO0.1.1
AQXE
39
642.5
28/08/2025 13:42:16
00484654858TRLO0.1.1
CHIX
118
642.5
28/08/2025 13:42:16
00484654859TRLO0.1.1
XLON
1
643
28/08/2025 13:42:16
00484654857TRLO0.1.1
AQXE
19
643
28/08/2025 13:42:23
00484654872TRLO0.1.1
TRQX
7
643.5
28/08/2025 13:42:23
00484654873TRLO0.1.1
TRQX
118
642.5
28/08/2025 13:44:13
00484655193TRLO0.1.1
XLON
98
643.5
28/08/2025 13:44:51
00484655356TRLO0.1.1
BATE
39
642.5
28/08/2025 13:46:13
00484655613TRLO0.1.1
CHIX
47
642.5
28/08/2025 13:46:19
00484655629TRLO0.1.1
XLON
59
642.5
28/08/2025 13:46:19
00484655630TRLO0.1.1
XLON
130
642.5
28/08/2025 13:46:19
00484655631TRLO0.1.1
XLON
13
642.5
28/08/2025 13:46:48
00484655689TRLO0.1.1
AQXE
26
642.5
28/08/2025 13:47:05
00484655742TRLO0.1.1
TRQX
39
642.5
28/08/2025 13:48:27
00484656004TRLO0.1.1
XLON
79
642.5
28/08/2025 13:48:27
00484656003TRLO0.1.1
XLON
17
642
28/08/2025 13:50:00
00484656231TRLO0.1.1
CHIX
22
642.5
28/08/2025 13:50:00
00484656232TRLO0.1.1
CHIX
2
641.5
28/08/2025 13:50:06
00484656245TRLO0.1.1
BATE
1
641.5
28/08/2025 13:50:06
00484656246TRLO0.1.1
BATE
118
642
28/08/2025 13:50:41
00484656347TRLO0.1.1
XLON
1
642.5
28/08/2025 13:51:26
00484656456TRLO0.1.1
AQXE
12
642.5
28/08/2025 13:51:26
00484656455TRLO0.1.1
AQXE
12
642
28/08/2025 13:51:53
00484656523TRLO0.1.1
TRQX
14
642
28/08/2025 13:51:53
00484656524TRLO0.1.1
TRQX
95
642
28/08/2025 13:52:27
00484656609TRLO0.1.1
BATE
34
642
28/08/2025 13:53:01
00484656696TRLO0.1.1
XLON
202
642
28/08/2025 13:53:01
00484656695TRLO0.1.1
XLON
19
642
28/08/2025 13:54:46
00484657103TRLO0.1.1
CHIX
20
642
28/08/2025 13:54:46
00484657102TRLO0.1.1
CHIX
98
642
28/08/2025 13:54:48
00484657109TRLO0.1.1
BATE
13
642
28/08/2025 13:56:07
00484657438TRLO0.1.1
AQXE
26
642
28/08/2025 13:56:31
00484657485TRLO0.1.1
TRQX
2
642
28/08/2025 13:59:22
00484657924TRLO0.1.1
BATE
96
642
28/08/2025 13:59:22
00484657925TRLO0.1.1
BATE
39
642
28/08/2025 13:59:31
00484657933TRLO0.1.1
CHIX
1
642
28/08/2025 14:00:41
00484658299TRLO0.1.1
AQXE
12
642
28/08/2025 14:00:41
00484658298TRLO0.1.1
AQXE
80
641.5
28/08/2025 14:00:41
00484658301TRLO0.1.1
XLON
24
641.5
28/08/2025 14:00:41
00484658302TRLO0.1.1
XLON
250
641.5
28/08/2025 14:00:41
00484658303TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 14:01:25
00484658425TRLO0.1.1
TRQX
55
641.5
28/08/2025 14:03:03
00484658758TRLO0.1.1
XLON
12
641.5
28/08/2025 14:03:03
00484658759TRLO0.1.1
XLON
169
641.5
28/08/2025 14:03:03
00484658760TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 14:03:50
00484658887TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 14:05:18
00484659280TRLO0.1.1
CHIX
12
641
28/08/2025 14:09:01
00484659978TRLO0.1.1
BATE
30
641
28/08/2025 14:09:01
00484659977TRLO0.1.1
BATE
13
641
28/08/2025 14:09:03
00484659982TRLO0.1.1
AQXE
56
641
28/08/2025 14:09:03
00484659983TRLO0.1.1
BATE
12
641
28/08/2025 14:10:22
00484660218TRLO0.1.1
CHIX
27
641
28/08/2025 14:10:22
00484660220TRLO0.1.1
CHIX
91
641.5
28/08/2025 14:10:56
00484660329TRLO0.1.1
XLON
125
641.5
28/08/2025 14:10:56
00484660328TRLO0.1.1
XLON
138
641.5
28/08/2025 14:10:56
00484660330TRLO0.1.1
XLON
98
641.5
28/08/2025 14:11:34
00484660427TRLO0.1.1
BATE
118
641.5
28/08/2025 14:13:07
00484660772TRLO0.1.1
XLON
20
642
28/08/2025 14:15:20
00484661253TRLO0.1.1
XLON
47
642
28/08/2025 14:15:20
00484661254TRLO0.1.1
XLON
10
642
28/08/2025 14:15:20
00484661256TRLO0.1.1
XLON
116
642
28/08/2025 14:15:20
00484661255TRLO0.1.1
XLON
10
642
28/08/2025 14:15:20
00484661258TRLO0.1.1
XLON
33
642
28/08/2025 14:15:20
00484661257TRLO0.1.1
XLON
26
641
28/08/2025 14:15:20
00484661259TRLO0.1.1
TRQX
52
641
28/08/2025 14:15:20
00484661260TRLO0.1.1
TRQX
39
641
28/08/2025 14:15:22
00484661274TRLO0.1.1
CHIX
13
641.5
28/08/2025 14:15:25
00484661288TRLO0.1.1
AQXE
4
641
28/08/2025 14:15:30
00484661304TRLO0.1.1
BATE
94
641
28/08/2025 14:15:30
00484661305TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 14:17:30
00484661689TRLO0.1.1
AQXE
118
641
28/08/2025 14:19:31
00484662130TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 14:19:31
00484662131TRLO0.1.1
XLON
81
640
28/08/2025 14:20:29
00484662432TRLO0.1.1
XLON
37
640
28/08/2025 14:20:33
00484662436TRLO0.1.1
XLON
30
640.5
28/08/2025 14:20:58
00484662528TRLO0.1.1
BATE
68
640.5
28/08/2025 14:20:58
00484662529TRLO0.1.1
BATE
13
641
28/08/2025 14:21:07
00484662599TRLO0.1.1
AQXE
8
640
28/08/2025 14:21:59
00484662754TRLO0.1.1
CHIX
31
640
28/08/2025 14:21:59
00484662755TRLO0.1.1
CHIX
118
640
28/08/2025 14:21:59
00484662756TRLO0.1.1
XLON
26
640
28/08/2025 14:24:01
00484663259TRLO0.1.1
TRQX
58
640
28/08/2025 14:24:41
00484663410TRLO0.1.1
XLON
65
640
28/08/2025 14:24:41
00484663409TRLO0.1.1
XLON
44
640
28/08/2025 14:24:41
00484663412TRLO0.1.1
XLON
69
640
28/08/2025 14:24:41
00484663411TRLO0.1.1
XLON
39
640
28/08/2025 14:25:57
00484663686TRLO0.1.1
CHIX
13
640
28/08/2025 14:26:13
00484663756TRLO0.1.1
AQXE
98
640
28/08/2025 14:26:17
00484663816TRLO0.1.1
BATE
26
639.5
28/08/2025 14:27:28
00484664171TRLO0.1.1
TRQX
118
639
28/08/2025 14:30:33
00484666296TRLO0.1.1
XLON
118
639
28/08/2025 14:30:33
00484666297TRLO0.1.1
XLON
118
639
28/08/2025 14:30:33
00484666298TRLO0.1.1
XLON
13
639.5
28/08/2025 14:30:53
00484666561TRLO0.1.1
AQXE
98
640
28/08/2025 14:31:06
00484666791TRLO0.1.1
BATE
118
639.5
28/08/2025 14:32:52
00484668092TRLO0.1.1
XLON
39
639
28/08/2025 14:32:53
00484668096TRLO0.1.1
CHIX
26
639
28/08/2025 14:32:59
00484668143TRLO0.1.1
TRQX
13
639.5
28/08/2025 14:33:59
00484668635TRLO0.1.1
AQXE
98
640
28/08/2025 14:34:22
00484668814TRLO0.1.1
BATE
16
639
28/08/2025 14:34:55
00484668995TRLO0.1.1
TRQX
10
639
28/08/2025 14:34:55
00484668996TRLO0.1.1
TRQX
12
639
28/08/2025 14:35:05
00484669071TRLO0.1.1
CHIX
12
639
28/08/2025 14:35:05
00484669072TRLO0.1.1
CHIX
15
639
28/08/2025 14:37:02
00484670096TRLO0.1.1
CHIX
118
639
28/08/2025 14:37:02
00484670097TRLO0.1.1
XLON
354
639
28/08/2025 14:37:02
00484670098TRLO0.1.1
XLON
236
639
28/08/2025 14:37:02
00484670099TRLO0.1.1
XLON
13
639
28/08/2025 14:37:11
00484670205TRLO0.1.1
AQXE
98
639
28/08/2025 14:37:47
00484670499TRLO0.1.1
BATE
6
639
28/08/2025 14:38:10
00484670715TRLO0.1.1
TRQX
20
639
28/08/2025 14:38:10
00484670714TRLO0.1.1
TRQX
39
639
28/08/2025 14:38:51
00484671119TRLO0.1.1
CHIX
68
639
28/08/2025 14:38:54
00484671131TRLO0.1.1
XLON
5
639
28/08/2025 14:38:54
00484671134TRLO0.1.1
XLON
12
639
28/08/2025 14:38:54
00484671133TRLO0.1.1
XLON
33
639
28/08/2025 14:38:54
00484671132TRLO0.1.1
XLON
118
638
28/08/2025 14:40:09
00484671853TRLO0.1.1
XLON
13
638
28/08/2025 14:40:20
00484671985TRLO0.1.1
AQXE
90
638
28/08/2025 14:41:13
00484672525TRLO0.1.1
BATE
118
638.5
28/08/2025 14:42:18
00484673230TRLO0.1.1
XLON
8
638
28/08/2025 14:42:19
00484673231TRLO0.1.1
BATE
26
638
28/08/2025 14:42:19
00484673233TRLO0.1.1
TRQX
39
638
28/08/2025 14:42:19
00484673232TRLO0.1.1
CHIX
13
640.5
28/08/2025 14:44:33
00484674625TRLO0.1.1
AQXE
4
640.5
28/08/2025 14:46:36
00484676017TRLO0.1.1
AQXE
9
640.5
28/08/2025 14:46:36
00484676018TRLO0.1.1
AQXE
98
640
28/08/2025 14:47:34
00484676745TRLO0.1.1
BATE
39
640
28/08/2025 14:47:34
00484676746TRLO0.1.1
CHIX
39
640
28/08/2025 14:47:34
00484676747TRLO0.1.1
CHIX
236
640
28/08/2025 14:47:34
00484676748TRLO0.1.1
XLON
112
640
28/08/2025 14:47:34
00484676751TRLO0.1.1
XLON
118
640
28/08/2025 14:47:34
00484676750TRLO0.1.1
XLON
236
640
28/08/2025 14:47:34
00484676749TRLO0.1.1
XLON
6
640
28/08/2025 14:47:34
00484676752TRLO0.1.1
XLON
26
640
28/08/2025 14:47:34
00484676753TRLO0.1.1
TRQX
26
640
28/08/2025 14:49:29
00484677930TRLO0.1.1
TRQX
98
640
28/08/2025 14:49:29
00484677929TRLO0.1.1
BATE
236
640
28/08/2025 14:49:47
00484678312TRLO0.1.1
XLON
13
640.5
28/08/2025 14:49:47
00484678321TRLO0.1.1
AQXE
21
640
28/08/2025 14:50:24
00484678827TRLO0.1.1
CHIX
18
640
28/08/2025 14:50:29
00484678876TRLO0.1.1
CHIX
12
640
28/08/2025 14:51:31
00484679482TRLO0.1.1
TRQX
98
640
28/08/2025 14:51:47
00484679659TRLO0.1.1
BATE
20
640.5
28/08/2025 14:52:48
00484680245TRLO0.1.1
XLON
50
640.5
28/08/2025 14:52:48
00484680244TRLO0.1.1
XLON
166
640.5
28/08/2025 14:52:48
00484680246TRLO0.1.1
XLON
13
640.5
28/08/2025 14:52:57
00484680312TRLO0.1.1
AQXE
1
640.5
28/08/2025 14:54:13
00484682431TRLO0.1.1
CHIX
12
640.5
28/08/2025 14:54:15
00484682499TRLO0.1.1
CHIX
26
640.5
28/08/2025 14:55:29
00484683247TRLO0.1.1
CHIX
118
640.5
28/08/2025 14:55:29
00484683248TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 14:55:29
00484683249TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 14:55:29
00484683250TRLO0.1.1
XLON
98
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686514TRLO0.1.1
BATE
15
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686515TRLO0.1.1
BATE
83
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686520TRLO0.1.1
BATE
118
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686521TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686522TRLO0.1.1
XLON
26
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686525TRLO0.1.1
TRQX
118
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686523TRLO0.1.1
XLON
118
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686524TRLO0.1.1
XLON
40
640.5
28/08/2025 15:00:10
00484686526TRLO0.1.1
TRQX
26
640.5
28/08/2025 15:01:12
00484687527TRLO0.1.1
AQXE
13
640.5
28/08/2025 15:01:12
00484687528TRLO0.1.1
AQXE
78
640.5
28/08/2025 15:01:12
00484687529TRLO0.1.1
CHIX
39
640.5
28/08/2025 15:01:12
00484687530TRLO0.1.1
CHIX
118
640.5
28/08/2025 15:01:12
00484687531TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 15:02:22
00484689508TRLO0.1.1
TRQX
98
641
28/08/2025 15:03:12
00484690248TRLO0.1.1
BATE
2
641
28/08/2025 15:03:12
00484690249TRLO0.1.1
XLON
88
641
28/08/2025 15:03:13
00484690265TRLO0.1.1
XLON
116
641
28/08/2025 15:03:13
00484690264TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 15:04:26
00484691192TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
28/08/2025 15:04:39
00484691427TRLO0.1.1
TRQX
10
641.5
28/08/2025 15:05:16
00484691933TRLO0.1.1
TRQX
14
641.5
28/08/2025 15:05:16
00484691931TRLO0.1.1
XLON
134
641.5
28/08/2025 15:05:16
00484691932TRLO0.1.1
XLON
39
642
28/08/2025 15:07:13
00484693680TRLO0.1.1
CHIX
98
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698177TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698178TRLO0.1.1
AQXE
13
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698179TRLO0.1.1
AQXE
39
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698180TRLO0.1.1
CHIX
98
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698181TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698183TRLO0.1.1
AQXE
13
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698184TRLO0.1.1
AQXE
39
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698182TRLO0.1.1
CHIX
98
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698185TRLO0.1.1
BATE
98
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698186TRLO0.1.1
BATE
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698187TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698188TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698189TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698192TRLO0.1.1
TRQX
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698190TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698191TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698194TRLO0.1.1
TRQX
52
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698193TRLO0.1.1
TRQX
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698195TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698196TRLO0.1.1
XLON
41
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698197TRLO0.1.1
XLON
77
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698198TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:15:03
00484698199TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 15:17:03
00484699218TRLO0.1.1
XLON
97
641.5
28/08/2025 15:17:04
00484699226TRLO0.1.1
BATE
1
641.5
28/08/2025 15:17:04
00484699227TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 15:17:12
00484699273TRLO0.1.1
AQXE
39
641
28/08/2025 15:17:20
00484699356TRLO0.1.1
CHIX
118
641
28/08/2025 15:18:57
00484700101TRLO0.1.1
XLON
39
640
28/08/2025 15:18:57
00484700103TRLO0.1.1
CHIX
14
641
28/08/2025 15:19:01
00484700118TRLO0.1.1
TRQX
12
641
28/08/2025 15:19:01
00484700119TRLO0.1.1
TRQX
98
641.5
28/08/2025 15:23:00
00484701937TRLO0.1.1
BATE
81
641.5
28/08/2025 15:23:00
00484701938TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:24:04
00484702505TRLO0.1.1
XLON
509
642
28/08/2025 15:24:10
00484702531TRLO0.1.1
XLON
13
642
28/08/2025 15:24:11
00484702533TRLO0.1.1
AQXE
39
642
28/08/2025 15:24:12
00484702536TRLO0.1.1
CHIX
13
641.5
28/08/2025 15:24:45
00484702755TRLO0.1.1
AQXE
26
641.5
28/08/2025 15:24:45
00484702756TRLO0.1.1
TRQX
98
642
28/08/2025 15:25:06
00484702941TRLO0.1.1
BATE
47
641.5
28/08/2025 15:25:46
00484703447TRLO0.1.1
XLON
71
642
28/08/2025 15:25:46
00484703448TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
28/08/2025 15:26:22
00484703893TRLO0.1.1
CHIX
23
641.5
28/08/2025 15:26:22
00484703894TRLO0.1.1
CHIX
2
641.5
28/08/2025 15:26:57
00484704259TRLO0.1.1
TRQX
24
641.5
28/08/2025 15:26:57
00484704260TRLO0.1.1
TRQX
13
641.5
28/08/2025 15:27:00
00484704311TRLO0.1.1
AQXE
21
642
28/08/2025 15:27:13
00484704502TRLO0.1.1
BATE
77
642
28/08/2025 15:27:13
00484704501TRLO0.1.1
BATE
89
641.5
28/08/2025 15:27:32
00484704659TRLO0.1.1
XLON
147
641.5
28/08/2025 15:27:32
00484704660TRLO0.1.1
XLON
39
641.5
28/08/2025 15:28:47
00484705211TRLO0.1.1
CHIX
98
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706427TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706428TRLO0.1.1
AQXE
17
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706429TRLO0.1.1
XLON
219
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706430TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706431TRLO0.1.1
XLON
236
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706432TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706434TRLO0.1.1
TRQX
118
641.5
28/08/2025 15:31:06
00484706433TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 15:33:02
00484707274TRLO0.1.1
XLON
2
641.5
28/08/2025 15:33:12
00484707345TRLO0.1.1
BATE
67
641.5
28/08/2025 15:33:12
00484707346TRLO0.1.1
BATE
3
641.5
28/08/2025 15:33:12
00484707348TRLO0.1.1
BATE
26
641.5
28/08/2025 15:33:12
00484707347TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 15:33:12
00484707349TRLO0.1.1
AQXE
2
641.5
28/08/2025 15:33:35
00484707463TRLO0.1.1
TRQX
24
641.5
28/08/2025 15:33:35
00484707464TRLO0.1.1
TRQX
38
641.5
28/08/2025 15:35:09
00484708184TRLO0.1.1
XLON
80
641.5
28/08/2025 15:35:09
00484708185TRLO0.1.1
XLON
13
641.5
28/08/2025 15:35:44
00484708427TRLO0.1.1
AQXE
39
641.5
28/08/2025 15:38:11
00484709370TRLO0.1.1
CHIX
12
641.5
28/08/2025 15:38:11
00484709371TRLO0.1.1
CHIX
26
641.5
28/08/2025 15:38:11
00484709372TRLO0.1.1
TRQX
67
642
28/08/2025 15:41:30
00484710886TRLO0.1.1
XLON
2
642
28/08/2025 15:41:30
00484710887TRLO0.1.1
XLON
49
642
28/08/2025 15:41:30
00484710888TRLO0.1.1
XLON
98
642
28/08/2025 15:48:39
00484713535TRLO0.1.1
BATE
98
642
28/08/2025 15:48:39
00484713536TRLO0.1.1
BATE
98
642
28/08/2025 15:48:39
00484713537TRLO0.1.1
BATE
66
642
28/08/2025 15:48:39
00484713540TRLO0.1.1
CHIX
78
642
28/08/2025 15:48:39
00484713539TRLO0.1.1
CHIX
98
642
28/08/2025 15:48:39
00484713538TRLO0.1.1
BATE
13
642
28/08/2025 15:48:39
00484713543TRLO0.1.1
AQXE
39
642
28/08/2025 15:48:39
00484713541TRLO0.1.1
CHIX
39
642
28/08/2025 15:48:39
00484713542TRLO0.1.1
CHIX
13
642
28/08/2025 15:48:39
00484713544TRLO0.1.1
AQXE
13
642
28/08/2025 15:48:39
00484713545TRLO0.1.1
AQXE
172
642
28/08/2025 15:48:39
00484713547TRLO0.1.1
XLON
300
642
28/08/2025 15:48:39
00484713546TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 15:48:39
00484713550TRLO0.1.1
TRQX
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713548TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713549TRLO0.1.1
XLON
26
642
28/08/2025 15:48:39
00484713551TRLO0.1.1
TRQX
26
642
28/08/2025 15:48:39
00484713552TRLO0.1.1
TRQX
26
642
28/08/2025 15:48:39
00484713553TRLO0.1.1
TRQX
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713554TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713555TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713556TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713557TRLO0.1.1
XLON
118
642
28/08/2025 15:48:39
00484713558TRLO0.1.1
XLON
98
641.5
28/08/2025 15:50:35
00484714410TRLO0.1.1
BATE
118
642
28/08/2025 15:50:35
00484714409TRLO0.1.1
XLON
13
641
28/08/2025 15:50:43
00484714496TRLO0.1.1
AQXE
26
641.5
28/08/2025 15:51:40
00484714836TRLO0.1.1
TRQX
58
641
28/08/2025 15:52:37
00484715285TRLO0.1.1
XLON
60
641
28/08/2025 15:52:37
00484715286TRLO0.1.1
XLON
11
641.5
28/08/2025 15:55:05
00484716048TRLO0.1.1
TRQX
15
641.5
28/08/2025 15:55:05
00484716049TRLO0.1.1
TRQX
19
641.5
28/08/2025 15:55:21
00484716241TRLO0.1.1
CHIX
20
641.5
28/08/2025 15:55:21
00484716240TRLO0.1.1
CHIX
97
641
28/08/2025 15:56:40
00484717153TRLO0.1.1
BATE
118
641
28/08/2025 15:56:40
00484717155TRLO0.1.1
XLON
354
641
28/08/2025 15:56:40
00484717154TRLO0.1.1
XLON
1
641
28/08/2025 15:56:40
00484717156TRLO0.1.1
BATE
118
641
28/08/2025 15:56:40
00484717157TRLO0.1.1
XLON
13
640.5
28/08/2025 15:56:44
00484717188TRLO0.1.1
AQXE
3
641.5
28/08/2025 15:58:28
00484718099TRLO0.1.1
TRQX
6
641.5
28/08/2025 15:58:28
00484718100TRLO0.1.1
TRQX
17
641.5
28/08/2025 15:58:28
00484718098TRLO0.1.1
TRQX
98
641
28/08/2025 15:58:35
00484718181TRLO0.1.1
BATE
39
641
28/08/2025 15:58:45
00484718313TRLO0.1.1
CHIX
52
641
28/08/2025 15:58:53
00484718378TRLO0.1.1
|
XLON
66
641
28/08/2025 15:58:53
00484718379TRLO0.1.1
XLON
98
641
28/08/2025 16:00:39
00484719487TRLO0.1.1
BATE
26
641
28/08/2025 16:00:50
00484719547TRLO0.1.1
TRQX
49
641
28/08/2025 16:00:58
00484719598TRLO0.1.1
XLON
63
641
28/08/2025 16:00:58
00484719597TRLO0.1.1
XLON
6
641
28/08/2025 16:00:58
00484719599TRLO0.1.1
XLON
16
641
28/08/2025 16:01:16
00484719782TRLO0.1.1
CHIX
23
641
28/08/2025 16:01:16
00484719783TRLO0.1.1
CHIX
118
641
28/08/2025 16:01:59
00484719999TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 16:02:28
00484720146TRLO0.1.1
XLON
2
641
28/08/2025 16:02:50
00484720324TRLO0.1.1
TRQX
24
641
28/08/2025 16:02:50
00484720325TRLO0.1.1
TRQX
98
641
28/08/2025 16:02:55
00484720343TRLO0.1.1
BATE
118
641
28/08/2025 16:03:01
00484720363TRLO0.1.1
XLON
24
641
28/08/2025 16:03:25
00484720449TRLO0.1.1
CHIX
15
641
28/08/2025 16:03:25
00484720451TRLO0.1.1
CHIX
37
641
28/08/2025 16:03:44
00484720564TRLO0.1.1
XLON
81
641
28/08/2025 16:03:44
00484720563TRLO0.1.1
XLON
118
641
28/08/2025 16:03:44
00484720566TRLO0.1.1
XLON
354
641
28/08/2025 16:03:44
00484720565TRLO0.1.1
XLON
26
641
28/08/2025 16:05:24
00484721137TRLO0.1.1
TRQX
21
641
28/08/2025 16:05:24
00484721138TRLO0.1.1
TRQX
39
641
28/08/2025 16:05:35
00484721245TRLO0.1.1
CHIX
78
641
28/08/2025 16:05:35
00484721244TRLO0.1.1
CHIX
13
641
28/08/2025 16:05:35
00484721246TRLO0.1.1
AQXE
52
641
28/08/2025 16:05:35
00484721247TRLO0.1.1
AQXE
10
641
28/08/2025 16:05:35
00484721248TRLO0.1.1
AQXE
42
641.5
28/08/2025 16:07:36
00484722466TRLO0.1.1
XLON
76
641.5
28/08/2025 16:07:36
00484722465TRLO0.1.1
XLON
98
641.5
28/08/2025 16:07:36
00484722468TRLO0.1.1
XLON
116
641.5
28/08/2025 16:07:36
00484722469TRLO0.1.1
XLON
494
641.5
28/08/2025 16:07:36
00484722470TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 16:07:41
00484722490TRLO0.1.1
TRQX
98
641
28/08/2025 16:07:50
00484722583TRLO0.1.1
BATE
98
641
28/08/2025 16:07:50
00484722584TRLO0.1.1
BATE
32
641
28/08/2025 16:07:50
00484722586TRLO0.1.1
BATE
66
641
28/08/2025 16:07:50
00484722585TRLO0.1.1
BATE
105
641
28/08/2025 16:08:02
00484722671TRLO0.1.1
XLON
13
641
28/08/2025 16:08:02
00484722672TRLO0.1.1
XLON
26
641.5
28/08/2025 16:09:47
00484723406TRLO0.1.1
TRQX
31
641.5
28/08/2025 16:09:47
00484723407TRLO0.1.1
TRQX
24
641
28/08/2025 16:09:56
00484723469TRLO0.1.1
XLON
81
641
28/08/2025 16:09:56
00484723470TRLO0.1.1
XLON
39
641
28/08/2025 16:09:57
00484723471TRLO0.1.1
CHIX
48
641
28/08/2025 16:09:57
00484723472TRLO0.1.1
BATE
13
641
28/08/2025 16:09:57
00484723475TRLO0.1.1
XLON
50
641
28/08/2025 16:09:57
00484723473TRLO0.1.1
BATE
98
641
28/08/2025 16:09:57
00484723474TRLO0.1.1
BATE
249
641
28/08/2025 16:09:57
00484723476TRLO0.1.1
XLON
13
641
28/08/2025 16:09:57
00484723477TRLO0.1.1
AQXE
29
640.5
28/08/2025 16:13:11
00484724635TRLO0.1.1
AQXE
64
641
28/08/2025 16:13:16
00484724693TRLO0.1.1
XLON
54
641
28/08/2025 16:13:16
00484724694TRLO0.1.1
XLON
249
641
28/08/2025 16:13:16
00484724695TRLO0.1.1
XLON
112
641
28/08/2025 16:13:16
00484724696TRLO0.1.1
XLON
39
641.5
28/08/2025 16:14:16
00484725108TRLO0.1.1
CHIX
81
641
28/08/2025 16:14:16
00484725109TRLO0.1.1
XLON
89
641
28/08/2025 16:14:45
00484725350TRLO0.1.1
BATE
81
641
28/08/2025 16:14:45
00484725351TRLO0.1.1
XLON
170
641.5
28/08/2025 16:15:35
00484725722TRLO0.1.1
XLON
101
641.5
28/08/2025 16:15:35
00484725723TRLO0.1.1
XLON
213
642
28/08/2025 16:17:06
00484726331TRLO0.1.1
BATE
197
642
28/08/2025 16:17:06
00484726332TRLO0.1.1
BATE
160
642
28/08/2025 16:17:14
00484726362TRLO0.1.1
CHIX
3
642
28/08/2025 16:17:37
00484726484TRLO0.1.1
TRQX
90
642
28/08/2025 16:17:37
00484726485TRLO0.1.1
TRQX
373
641.5
28/08/2025 16:18:56
00484727140TRLO0.1.1
XLON
413
641.5
28/08/2025 16:18:56
00484727141TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 16:18:56
00484727142TRLO0.1.1
XLON
164
642
28/08/2025 16:19:03
00484727206TRLO0.1.1
CHIX
37
642
28/08/2025 16:19:48
00484727485TRLO0.1.1
TRQX
148
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727710TRLO0.1.1
XLON
49
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727712TRLO0.1.1
AQXE
118
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727713TRLO0.1.1
XLON
182
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727711TRLO0.1.1
XLON
39
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727714TRLO0.1.1
AQXE
118
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727715TRLO0.1.1
XLON
118
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727716TRLO0.1.1
XLON
13
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727717TRLO0.1.1
AQXE
118
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727719TRLO0.1.1
XLON
259
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727718TRLO0.1.1
BATE
13
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727721TRLO0.1.1
AQXE
13
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727722TRLO0.1.1
AQXE
118
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727720TRLO0.1.1
XLON
40
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727723TRLO0.1.1
XLON
62
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727724TRLO0.1.1
BATE
106
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727725TRLO0.1.1
TRQX
7
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727728TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727727TRLO0.1.1
XLON
19
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727729TRLO0.1.1
XLON
78
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727726TRLO0.1.1
XLON
15
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727730TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727731TRLO0.1.1
XLON
11
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727732TRLO0.1.1
XLON
15
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727734TRLO0.1.1
XLON
31
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727733TRLO0.1.1
XLON
12
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727736TRLO0.1.1
XLON
19
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727735TRLO0.1.1
XLON
19
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727737TRLO0.1.1
XLON
27
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727738TRLO0.1.1
XLON
16
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727740TRLO0.1.1
XLON
23
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727739TRLO0.1.1
XLON
30
641.5
28/08/2025 16:20:08
00484727741TRLO0.1.1
XLON
62
640.5
28/08/2025 16:21:25
00484728429TRLO0.1.1
XLON
89
640.5
28/08/2025 16:21:25
00484728428TRLO0.1.1
XLON
126
640.5
28/08/2025 16:21:25
00484728430TRLO0.1.1
XLON
24
640.5
28/08/2025 16:21:28
00484728445TRLO0.1.1
CHIX
37
640.5
28/08/2025 16:21:30
00484728470TRLO0.1.1
CHIX
183
641
28/08/2025 16:21:50
00484728643TRLO0.1.1
BATE
41
641
28/08/2025 16:22:13
00484728867TRLO0.1.1
TRQX
19
640.5
28/08/2025 16:22:44
00484729077TRLO0.1.1
AQXE
139
641
28/08/2025 16:24:02
00484729615TRLO0.1.1
BATE
75
640.5
28/08/2025 16:24:24
00484729840TRLO0.1.1
CHIX
42
641
28/08/2025 16:24:38
00484729956TRLO0.1.1
TRQX
36
640.5
28/08/2025 16:25:28
00484730328TRLO0.1.1
XLON
68
640.5
28/08/2025 16:25:28
00484730329TRLO0.1.1
XLON
232
640.5
28/08/2025 16:25:28
00484730327TRLO0.1.1
XLON
385
640.5
28/08/2025 16:25:28
00484730330TRLO0.1.1
XLON
7
640.5
28/08/2025 16:25:47
00484730456TRLO0.1.1
BATE
105
640.5
28/08/2025 16:25:47
00484730457TRLO0.1.1
BATE
2
640
28/08/2025 16:26:07
00484730583TRLO0.1.1
AQXE
8
640
28/08/2025 16:26:07
00484730582TRLO0.1.1
AQXE
8
640.5
28/08/2025 16:26:26
00484730718TRLO0.1.1
CHIX
46
640.5
28/08/2025 16:26:26
00484730761TRLO0.1.1
CHIX
33
640.5
28/08/2025 16:26:47
00484731014TRLO0.1.1
TRQX
300
640.5
28/08/2025 16:27:04
00484731105TRLO0.1.1
XLON
78
640.5
28/08/2025 16:27:04
00484731106TRLO0.1.1
XLON
97
640.5
28/08/2025 16:27:04
00484731107TRLO0.1.1
XLON
128
640.5
28/08/2025 16:27:04
00484731108TRLO0.1.1
XLON
10
640
28/08/2025 16:27:07
00484731127TRLO0.1.1
AQXE
44
640.5
28/08/2025 16:27:19
00484731211TRLO0.1.1
BATE
2
640.5
28/08/2025 16:27:22
00484731238TRLO0.1.1
CHIX
64
640.5
28/08/2025 16:28:03
00484731537TRLO0.1.1
XLON
21
640.5
28/08/2025 16:28:03
00484731538TRLO0.1.1
XLON
14
640
28/08/2025 16:28:18
00484731611TRLO0.1.1
AQXE
17
640.5
28/08/2025 16:28:23
00484731662TRLO0.1.1
XLON