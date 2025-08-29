EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH
Schwanewede, 29. August 2025 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren ungeprüften Konzernabschluss für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.
H1 2025
Die Bilanzsumme der BOOSTER-Gruppe belief sich zum Stichtag 30. Juni 2025 auf 98,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 108,9 Mio. EUR). Das Anlagevermögen sank auf 37,7 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 42,0 Mio. EUR) und das Umlaufvermögen auf 59,5 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 66,3 Mio. EUR). In beiden Kategorien entspricht dies einem Rückgang von rund 10 % gegenüber dem Jahresende 2024. Der Rückgang der liquiden Mittel von 13,6 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR spiegelt die teilweise Tilgung der Anleihe und die damit verbundenen Zinszahlungen wider. Das Eigenkapital wurde durch das negative Konzernergebnis belastet und sank um 2,1 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 8,1 Mio. EUR), woraufhin die Eigenkapitalquote auf 6,2 % sank. Die Gesamtverbindlichkeiten sanken zum 30. Juni 2025 gegenüber dem Vorjahresende um 9,5 Mio. EUR auf insgesamt 85,0 Mio. EUR.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 deutlich auf 8,8 Mio. EUR gegenüber 5,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies ist hauptsächlich auf die EBITDA-Verbesserungen und die disziplinierten Maßnahmen zur Optimierung des Working Capitals zurückzuführen.
Robert Lackermeier, CEO von Booster Precision Components: "Obwohl das Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte weiterhin schwierig war, konnten wir eine stabile operative Performance aufrechterhalten. In einem hart umkämpften Umfeld haben wir uns darauf konzentriert, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken, die Effizienz zu steigern und die Grundlagen für zukünftiges Wachstum zu legen."
Q2 2025
Michael Hahnelt, CFO von Booster Precision Components: "In der ersten Jahreshälfte haben wir die Rentabilität gegenüber dem Vorjahr gesteigert und unsere Finanzverbindlichkeiten weiter reduziert. Unser starker operativer Cashflow unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen. Damit verfügen wir über eine solide Basis für die Umsetzung unserer strategischen Pläne."
Ausblick 2025
Der Konzernfinanzbericht der BOOSTER Precision Components GmbH für den Zeitraum von Januar bis Juni 2025 ist unter https://booster-precision.com/en/investor-relations/financial-reports.html abrufbar.
2190114 29.08.2025 CET/CEST