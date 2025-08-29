Anzeige
Freitag, 29.08.2025
WKN: A3CTLR | ISIN: SE0015812516 | Ticker-Symbol: 7HW
Frankfurt
29.08.25 | 08:06
0,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WYLD NETWORKS AB Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WYLD NETWORKS AB 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0010,02610:46
GlobeNewswire (Europe)
29.08.2025 08:30 Uhr
35 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Wyld Networks AB: Wyld Networks' Interim Report Q2 2025

Finansiell sammanfattning, Q2 2025

KV2 (apr - jun)

YTD jan-jun

jan-dec

2025

2024

2025

2024

2024

Nettoomsättning, KSEK

508

290

1,014

290

386

Totala intäkter, KSEK

1,023

2,956

3,073

4,425

7,409

Rörelseresultat, KSEK

-6,262

-9,711

-11,275

-20,967

-43,209

Resultat per aktie, SEK (före utspädning)

-0.007

-0.570

-0.013

-1,220

-0.075

Resultat per aktie, SEK (efter utspädning)

-0.007

-0.470

-0.013

-1.020

-0.055

Under andra kvartalet fortsatte Wyld att omvandla pilotprojekt till kommersiella kontrakt, säkra globala partnerskap och expandera till högtillväxtmarknader, inklusive USA, Brasilien och Sydostasien

Nettoomsättningen för de första sex månaderna är mer än tre gånger högre än föregående år och mer än dubbelt så hög som för hela 2024

Alastair Williamson VD:

Vi ser tydliga bevis på att Wylds teknik fungerar i flera olika geografiska områden och sektorer. Med varje ny partner och pilotprojekt tar vi ytterligare ett steg mot att bygga en kommersiellt skalbar, globalt distribuerbar satellitbaserad IoT-plattform

Delårsrapporten finns att ladda ner på wyld Networks webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 August 2025 kl. 08:30 CET.

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com

Informationen i detta pressmeddelande har översatts från engelska. I händelse av eventuella språkliga avvikelser gäller den engelska versionen av detta pressmeddelande.


© 2025 GlobeNewswire (Europe)
