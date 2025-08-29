Wyld Networks AB: Wyld Networks' Interim Report Q2 2025

Finansiell sammanfattning, Q2 2025
KV2 (apr - jun)
YTD jan-jun
jan-dec
2025
2024
2025
2024
2024
Nettoomsättning, KSEK
508
290
1,014
290
386
Totala intäkter, KSEK
1,023
2,956
3,073
4,425
7,409
Rörelseresultat, KSEK
-6,262
-9,711
-11,275
-20,967
-43,209
Resultat per aktie, SEK (före utspädning)
-0.007
-0.570
-0.013
-1,220
-0.075
Resultat per aktie, SEK (efter utspädning)
-0.007
-0.470
-0.013
-1.020
-0.055
Under andra kvartalet fortsatte Wyld att omvandla pilotprojekt till kommersiella kontrakt, säkra globala partnerskap och expandera till högtillväxtmarknader, inklusive USA, Brasilien och Sydostasien
Nettoomsättningen för de första sex månaderna är mer än tre gånger högre än föregående år och mer än dubbelt så hög som för hela 2024
Alastair Williamson VD:
Vi ser tydliga bevis på att Wylds teknik fungerar i flera olika geografiska områden och sektorer. Med varje ny partner och pilotprojekt tar vi ytterligare ett steg mot att bygga en kommersiellt skalbar, globalt distribuerbar satellitbaserad IoT-plattform
Delårsrapporten finns att ladda ner på wyld Networks webbplats:
https://wyldnetworks.com/investor-relations
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689
Denna information är sådan information som Wyld Networks AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 August 2025 kl. 08:30 CET.
Om Wyld Networks AB
Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.
Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.
Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).
Läs mer www.wyldnetworks.com
Informationen i detta pressmeddelande har översatts från engelska. I händelse av eventuella språkliga avvikelser gäller den engelska versionen av detta pressmeddelande.