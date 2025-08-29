Mitteilung der BOOSTER Precision Components GmbH:

BOOSTER Precision Components GmbH gibt Halbjahresergebnisse 2025 bekannt

- Umsatz: 82,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025, 6,5 % unter Vorjahr(Q2: EUR 41,1 Mio. EUR, -8,5 % gegenüber Vorjahr)

- EBITDA: Im Rahmen der Prognose für das Gesamtjahr 2025; Anstieg um 12,3 % auf 8,6 Mio. EUR gegenüber 7,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024

- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Deutliche Verbesserung auf 8,8 Mio. EUR

Die BOOSTER Precision Components GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren ungeprüften Konzernabschluss für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

H1 2025In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 erzielte BOOSTER einen Umsatz von 82,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: 88,3 Mio. EUR). Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine operative ...

