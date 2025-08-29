Regulatory News:
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/08/2025
FR0013230612
3 472
20.1312
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
25/08/2025
FR0013230612
1 402
20.1476
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
26/08/2025
FR0013230612
2 762
19.5566
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
27/08/2025
FR0013230612
1 999
19.6450
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
28/08/2025
FR0013230612
712
19.6061
XPAR
TOTAL
10 347
19.8500
