PTA-News: Aktien Global News: Druck auf die Fed: Gold vor neuem Höhenflug - Gold in starker Ausgangsposition

Frankfurt (pta000/31.08.2025/07:00 UTC+2)

US-Notenbankchef Jerome Powell hat beim Treffen in Jackson Hole klare Hinweise auf eine geldpolitische Wende geliefert. Der Arbeitsmarkt stehe nun im Fokus - vor Inflation. Die Märkte reagierten prompt: Aktien legten zu, der Goldpreis zog an. In einem Umfeld mit historisch hohen Bewertungen am Aktienmarkt rückt der Goldsektor in den Fokus.

Der Druck auf die Fed ist groß. Anfang August überschritten die US-Schulden 37 Billionen US-Dollar. Beobachter rechnen mit weiter steigenden Defiziten - trotz höherer Zolleinnahmen und Steuersenkungen. Laut Fed Watch-Tool erwarten 91 Prozent der Marktteilnehmer eine Zinssenkung im September.

Während sich die Wall Street von Rekord zu Rekord schraubt, häufen sich Warnzeichen. Der Buffet-Indikator - das Verhältnis von BIP zur Marktkapitalisierung - erreichte laut Bloomberg ein kritisches Hoch. Nvidia kommt inzwischen auf einen Börsenwert von 4,5 Billionen US-Dollar - rund 3,7 Prozent des Welt-BIP.

Sinkende Zinsen gelten als Rückenwind für Gold. In früheren Zyklen - etwa 2001 und 2008 - reagierten die Aktienmärkte mit Einbrüchen, der Goldpreis legte dagegen zu. Laut Fondsmanager Tavi Costa erzielten die großen Produzenten zuletzt Rekordmargen. Und auch diese drei Goldaktien starten durch:

Barrick, Tesoro, Gold Fields: Drei Sektortitel im Blick

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) legte nach schwacher Phase kräftig zu. Probleme in Mali wurden aus der Prognose gestrichen. Die Kosten sanken auf unter 1.800 US-Dollar pro Unze, der Free Cashflow stieg um 107 Prozent auf 770 Mio. US-Dollar. Analysten sehen Potenzial: S&P Global nennt für die Aktie ein Kursziel von 27,50 US-Dollar.

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt das El Zorro-Projekt in Chile mit 1,8 Mio. Unzen Gold. Großaktionär ist Gold Fields. Die Machbarkeitsstudie läuft. Das Brokerhaus Blue Ocean Equities sieht ein Kursziel von 0,15 AUD für die Tesoro-Aktie.

Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) gehört zu den Top-Performern der Branche. Die Produktion stieg im ersten Halbjahr auf 1,136 Mio. Unzen. Der operative Cashflow legte um 256 Prozent auf 1,14 Mrd. Dollar zu. Das Unternehmen erweitert Salares Norte und plant die Erschließung der Windfall-Mine in Kanada bis 2028.

