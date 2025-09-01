Der deutsche Leitindex steuert auf einen verhaltenen September-Auftakt zu. Im frühen Handel wird der DAX leicht höher gehandelt. Vor allem Rüstungstitel zeigen sich nach dem Wochenende erneut stark. In den USA und Kanada sind die Börsen indes aufgrund des Labor Days in den Vereinigten Staaten geschlossen.Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 23.952 Punkte. Damit würde der Leitindex knapp unter der 24.000-Punkte-Marke verbleiben, unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
