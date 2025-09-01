Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 01
1 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
29 August 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
54,657
Highest price paid per share (pence per share):
640.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
626.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
631.41p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,485,912 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 824,492 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,970,260 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
114
639
29/08/2025 08:02:54
00484803526TRLO0.1.1
XLON
114
640.5
29/08/2025 08:05:33
00484803850TRLO0.1.1
XLON
11
640.5
29/08/2025 08:07:54
00484804178TRLO0.1.1
CHIX
25
640
29/08/2025 08:07:54
00484804181TRLO0.1.1
TRQX
228
640
29/08/2025 08:07:54
00484804180TRLO0.1.1
XLON
27
640.5
29/08/2025 08:07:54
00484804179TRLO0.1.1
CHIX
13
639
29/08/2025 08:09:18
00484804319TRLO0.1.1
AQXE
98
639
29/08/2025 08:09:18
00484804320TRLO0.1.1
BATE
114
638
29/08/2025 08:09:55
00484804504TRLO0.1.1
XLON
13
639
29/08/2025 08:11:37
00484804812TRLO0.1.1
AQXE
114
