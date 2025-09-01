Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
01.09.25 | 08:06
7,150 Euro
-2,05 % -0,150
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,45009:27
PR Newswire
01.09.2025 08:06 Uhr
47 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

Bodycotewww.bodycote.com

1 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

29 August 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

54,657

Highest price paid per share (pence per share):

640.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

626.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

631.41p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,485,912 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 824,492 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 14,970,260 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

114

639

29/08/2025 08:02:54

00484803526TRLO0.1.1

XLON

114

640.5

29/08/2025 08:05:33

00484803850TRLO0.1.1

XLON

11

640.5

29/08/2025 08:07:54

00484804178TRLO0.1.1

CHIX

25

640

29/08/2025 08:07:54

00484804181TRLO0.1.1

TRQX

228

640

29/08/2025 08:07:54

00484804180TRLO0.1.1

XLON

27

640.5

29/08/2025 08:07:54

00484804179TRLO0.1.1

CHIX

13

639

29/08/2025 08:09:18

00484804319TRLO0.1.1

AQXE

98

639

29/08/2025 08:09:18

00484804320TRLO0.1.1

BATE

114

638

29/08/2025 08:09:55

00484804504TRLO0.1.1

XLON

13

639

29/08/2025 08:11:37

00484804812TRLO0.1.1

AQXE

114

640

29/08/2025 08:11:52

00484804854TRLO0.1.1

XLON

38

640

29/08/2025 08:14:11

00484805317TRLO0.1.1

CHIX

114

640.5

29/08/2025 08:14:11

00484805316TRLO0.1.1

XLON

25

640

29/08/2025 08:14:11

00484805319TRLO0.1.1

TRQX

98

640

29/08/2025 08:14:11

00484805318TRLO0.1.1

BATE

38

640

29/08/2025 08:17:49

00484806673TRLO0.1.1

CHIX

25

640

29/08/2025 08:17:55

00484806718TRLO0.1.1

TRQX

98

640

29/08/2025 08:17:58

00484806742TRLO0.1.1

BATE

13

639

29/08/2025 08:19:04

00484807259TRLO0.1.1

AQXE

342

639

29/08/2025 08:19:12

00484807299TRLO0.1.1

XLON

12

639

29/08/2025 08:20:53

00484807857TRLO0.1.1

XLON

102

639

29/08/2025 08:20:53

00484807858TRLO0.1.1

XLON

12

640

29/08/2025 08:23:45

00484808840TRLO0.1.1

TRQX

114

639.5

29/08/2025 08:23:45

00484808841TRLO0.1.1

XLON

13

640

29/08/2025 08:23:45

00484808842TRLO0.1.1

TRQX

98

640

29/08/2025 08:23:56

00484808903TRLO0.1.1

BATE

38

639.5

29/08/2025 08:25:31

00484809498TRLO0.1.1

CHIX

87

639.5

29/08/2025 08:25:47

00484809633TRLO0.1.1

XLON

27

639.5

29/08/2025 08:25:47

00484809634TRLO0.1.1

XLON

13

639

29/08/2025 08:25:50

00484809652TRLO0.1.1

AQXE

114

639.5

29/08/2025 08:28:10

00484810432TRLO0.1.1

XLON

114

639

29/08/2025 08:29:05

00484810723TRLO0.1.1

XLON

13

639

29/08/2025 08:29:05

00484810724TRLO0.1.1

AQXE

38

639.5

29/08/2025 08:29:41

00484810921TRLO0.1.1

CHIX

25

640

29/08/2025 08:29:42

00484810923TRLO0.1.1

TRQX

94

639.5

29/08/2025 08:29:52

00484810950TRLO0.1.1

BATE

4

640

29/08/2025 08:29:52

00484810951TRLO0.1.1

BATE

114

639

29/08/2025 08:31:28

00484811607TRLO0.1.1

XLON

114

638

29/08/2025 08:33:25

00484812419TRLO0.1.1

XLON

52

637

29/08/2025 08:36:11

00484813417TRLO0.1.1

XLON

61

637

29/08/2025 08:36:11

00484813416TRLO0.1.1

XLON

1

637.5

29/08/2025 08:36:11

00484813418TRLO0.1.1

XLON

13

639

29/08/2025 08:36:46

00484813590TRLO0.1.1

AQXE

12

637

29/08/2025 08:38:07

00484814097TRLO0.1.1

CHIX

26

637

29/08/2025 08:38:07

00484814098TRLO0.1.1

CHIX

25

639.5

29/08/2025 08:38:13

00484814132TRLO0.1.1

TRQX

98

639.5

29/08/2025 08:38:30

00484814266TRLO0.1.1

BATE

114

637

29/08/2025 08:38:55

00484814517TRLO0.1.1

XLON

61

636.5

29/08/2025 08:41:45

00484815809TRLO0.1.1

XLON

53

636.5

29/08/2025 08:41:45

00484815810TRLO0.1.1

XLON

28

636.5

29/08/2025 08:44:26

00484816732TRLO0.1.1

XLON

86

636.5

29/08/2025 08:44:26

00484816733TRLO0.1.1

XLON

13

637

29/08/2025 08:45:03

00484816922TRLO0.1.1

AQXE

38

636.5

29/08/2025 08:46:45

00484817430TRLO0.1.1

CHIX

3

636.5

29/08/2025 08:46:49

00484817446TRLO0.1.1

TRQX

22

636.5

29/08/2025 08:46:49

00484817445TRLO0.1.1

TRQX

98

637

29/08/2025 08:47:10

00484817556TRLO0.1.1

BATE

61

636.5

29/08/2025 08:47:13

00484817569TRLO0.1.1

XLON

53

636.5

29/08/2025 08:47:13

00484817570TRLO0.1.1

XLON

114

634.5

29/08/2025 08:50:01

00484818402TRLO0.1.1

XLON

114

634.5

29/08/2025 08:52:44

00484819364TRLO0.1.1

XLON

11

635

29/08/2025 08:53:26

00484819589TRLO0.1.1

AQXE

2

636

29/08/2025 08:53:26

00484819590TRLO0.1.1

AQXE

7

634.5

29/08/2025 08:55:22

00484820153TRLO0.1.1

CHIX

31

634.5

29/08/2025 08:55:22

00484820152TRLO0.1.1

CHIX

20

634.5

29/08/2025 08:55:32

00484820217TRLO0.1.1

TRQX

36

637

29/08/2025 08:55:50

00484820324TRLO0.1.1

BATE

62

637

29/08/2025 08:55:50

00484820325TRLO0.1.1

BATE

114

634

29/08/2025 08:56:01

00484820351TRLO0.1.1

XLON

5

634.5

29/08/2025 08:57:25

00484820740TRLO0.1.1

TRQX

114

634

29/08/2025 08:58:28

00484821069TRLO0.1.1

XLON

114

634

29/08/2025 09:01:17

00484821978TRLO0.1.1

XLON

13

634

29/08/2025 09:02:10

00484822244TRLO0.1.1

AQXE

114

634

29/08/2025 09:04:25

00484822825TRLO0.1.1

XLON

38

633

29/08/2025 09:04:39

00484823047TRLO0.1.1

CHIX

4

633.5

29/08/2025 09:04:49

00484823170TRLO0.1.1

TRQX

21

633.5

29/08/2025 09:04:49

00484823169TRLO0.1.1

TRQX

15

633

29/08/2025 09:05:17

00484823340TRLO0.1.1

BATE

83

633

29/08/2025 09:05:17

00484823339TRLO0.1.1

BATE

31

633

29/08/2025 09:07:38

00484824011TRLO0.1.1

XLON

83

633

29/08/2025 09:07:38

00484824010TRLO0.1.1

XLON

5

633

29/08/2025 09:10:53

00484824895TRLO0.1.1

XLON

6

633

29/08/2025 09:10:53

00484824897TRLO0.1.1

XLON

12

633

29/08/2025 09:10:53

00484824896TRLO0.1.1

XLON

91

633

29/08/2025 09:10:53

00484824894TRLO0.1.1

XLON

13

634

29/08/2025 09:11:50

00484825269TRLO0.1.1

AQXE

34

633

29/08/2025 09:14:02

00484825932TRLO0.1.1

XLON

80

633

29/08/2025 09:14:02

00484825931TRLO0.1.1

XLON

12

632

29/08/2025 09:14:43

00484826091TRLO0.1.1

CHIX

25

633

29/08/2025 09:14:43

00484826098TRLO0.1.1

TRQX

98

633

29/08/2025 09:15:22

00484826340TRLO0.1.1

BATE

12

632

29/08/2025 09:16:16

00484826599TRLO0.1.1

CHIX

14

632

29/08/2025 09:17:16

00484826844TRLO0.1.1

CHIX

114

632

29/08/2025 09:17:16

00484826845TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 09:20:27

00484827838TRLO0.1.1

XLON

13

633.5

29/08/2025 09:21:33

00484828179TRLO0.1.1

AQXE

114

631.5

29/08/2025 09:23:40

00484828709TRLO0.1.1

XLON

12

633

29/08/2025 09:25:25

00484829108TRLO0.1.1

BATE

86

633

29/08/2025 09:25:25

00484829109TRLO0.1.1

BATE

12

632

29/08/2025 09:26:54

00484829430TRLO0.1.1

CHIX

26

632

29/08/2025 09:26:54

00484829431TRLO0.1.1

CHIX

114

632

29/08/2025 09:26:54

00484829432TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 09:30:03

00484830235TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

29/08/2025 09:30:03

00484830236TRLO0.1.1

TRQX

13

631.5

29/08/2025 09:30:03

00484830237TRLO0.1.1

TRQX

1

633.5

29/08/2025 09:31:09

00484830597TRLO0.1.1

AQXE

12

633.5

29/08/2025 09:31:09

00484830596TRLO0.1.1

AQXE

29

631.5

29/08/2025 09:33:00

00484831095TRLO0.1.1

XLON

85

631.5

29/08/2025 09:33:00

00484831094TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

29/08/2025 09:34:17

00484831425TRLO0.1.1

CHIX

26

631.5

29/08/2025 09:34:17

00484831426TRLO0.1.1

CHIX

25

631.5

29/08/2025 09:34:19

00484831431TRLO0.1.1

TRQX

98

631.5

29/08/2025 09:34:58

00484831576TRLO0.1.1

BATE

37

631.5

29/08/2025 09:35:57

00484831796TRLO0.1.1

XLON

77

631.5

29/08/2025 09:35:57

00484831797TRLO0.1.1

XLON

17

631.5

29/08/2025 09:38:51

00484832565TRLO0.1.1

XLON

85

631.5

29/08/2025 09:38:51

00484832566TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

29/08/2025 09:38:51

00484832567TRLO0.1.1

XLON

85

631

29/08/2025 09:41:48

00484833334TRLO0.1.1

XLON

29

631.5

29/08/2025 09:41:48

00484833335TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

29/08/2025 09:43:24

00484833745TRLO0.1.1

CHIX

64

631

29/08/2025 09:53:34

00484836169TRLO0.1.1

CHIX

25

631

29/08/2025 09:53:34

00484836173TRLO0.1.1

TRQX

196

631

29/08/2025 09:53:34

00484836170TRLO0.1.1

BATE

228

631

29/08/2025 09:53:34

00484836171TRLO0.1.1

XLON

228

631

29/08/2025 09:53:34

00484836172TRLO0.1.1

XLON

25

631

29/08/2025 09:58:48

00484837371TRLO0.1.1

TRQX

114

631

29/08/2025 09:58:48

00484837370TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 10:00:49

00484838068TRLO0.1.1

XLON

38

631

29/08/2025 10:01:36

00484838288TRLO0.1.1

CHIX

25

631

29/08/2025 10:01:36

00484838289TRLO0.1.1

TRQX

13

630.5

29/08/2025 10:01:38

00484838317TRLO0.1.1

AQXE

26

630.5

29/08/2025 10:01:38

00484838318TRLO0.1.1

AQXE

98

631

29/08/2025 10:02:21

00484838498TRLO0.1.1

BATE

22

631

29/08/2025 10:02:44

00484838660TRLO0.1.1

XLON

11

631

29/08/2025 10:02:44

00484838661TRLO0.1.1

XLON

11

631

29/08/2025 10:02:44

00484838662TRLO0.1.1

XLON

70

631

29/08/2025 10:02:44

00484838663TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 10:04:49

00484839172TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

29/08/2025 10:07:30

00484839985TRLO0.1.1

AQXE

77

631

29/08/2025 10:07:33

00484840006TRLO0.1.1

XLON

9

631

29/08/2025 10:07:33

00484840008TRLO0.1.1

XLON

28

631

29/08/2025 10:07:33

00484840007TRLO0.1.1

XLON

12

631

29/08/2025 10:09:51

00484840790TRLO0.1.1

CHIX

98

631

29/08/2025 10:11:56

00484841421TRLO0.1.1

BATE

26

631

29/08/2025 10:11:56

00484841422TRLO0.1.1

CHIX

114

631

29/08/2025 10:11:56

00484841423TRLO0.1.1

XLON

8

631.5

29/08/2025 10:17:14

00484843788TRLO0.1.1

TRQX

5

631.5

29/08/2025 10:17:14

00484843789TRLO0.1.1

TRQX

37

631.5

29/08/2025 10:20:14

00484844960TRLO0.1.1

TRQX

5

632

29/08/2025 10:28:37

00484847881TRLO0.1.1

CHIX

71

632

29/08/2025 10:28:37

00484847882TRLO0.1.1

CHIX

196

632

29/08/2025 10:28:46

00484847918TRLO0.1.1

BATE

86

632.5

29/08/2025 10:33:01

00484851778TRLO0.1.1

XLON

256

632.5

29/08/2025 10:33:01

00484851779TRLO0.1.1

XLON

570

632.5

29/08/2025 10:33:01

00484851780TRLO0.1.1

XLON

25

632.5

29/08/2025 10:33:07

00484851877TRLO0.1.1

TRQX

38

632.5

29/08/2025 10:33:58

00484852855TRLO0.1.1

CHIX

80

632

29/08/2025 10:34:47

00484853663TRLO0.1.1

BATE

18

632

29/08/2025 10:34:47

00484853664TRLO0.1.1

BATE

25

632

29/08/2025 10:35:19

00484854249TRLO0.1.1

TRQX

38

632

29/08/2025 10:40:29

00484859741TRLO0.1.1

CHIX

25

632

29/08/2025 10:40:34

00484859824TRLO0.1.1

TRQX

5

632

29/08/2025 10:41:20

00484861135TRLO0.1.1

BATE

93

632

29/08/2025 10:41:20

00484861136TRLO0.1.1

BATE

86

633

29/08/2025 10:47:21

00484868711TRLO0.1.1

XLON

112

633

29/08/2025 10:47:21

00484868712TRLO0.1.1

XLON

144

633

29/08/2025 10:47:21

00484868710TRLO0.1.1

XLON

7

633

29/08/2025 10:48:12

00484870215TRLO0.1.1

XLON

31

633

29/08/2025 10:49:21

00484871659TRLO0.1.1

XLON

76

633

29/08/2025 10:50:08

00484872501TRLO0.1.1

XLON

12

633

29/08/2025 10:50:08

00484872503TRLO0.1.1

XLON

338

633

29/08/2025 10:50:08

00484872502TRLO0.1.1

XLON

38

633.5

29/08/2025 10:50:20

00484872691TRLO0.1.1

CHIX

25

634

29/08/2025 10:50:56

00484873463TRLO0.1.1

TRQX

98

633.5

29/08/2025 10:50:56

00484873467TRLO0.1.1

BATE

6

633.5

29/08/2025 10:50:56

00484873468TRLO0.1.1

XLON

214

633.5

29/08/2025 10:50:56

00484873469TRLO0.1.1

XLON

12

634

29/08/2025 10:53:33

00484876414TRLO0.1.1

TRQX

3

634

29/08/2025 10:53:33

00484876415TRLO0.1.1

TRQX

10

634

29/08/2025 10:54:00

00484876760TRLO0.1.1

TRQX

25

634

29/08/2025 11:05:34

00484883294TRLO0.1.1

TRQX

75

633.5

29/08/2025 11:05:34

00484883295TRLO0.1.1

BATE

38

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883359TRLO0.1.1

CHIX

76

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883358TRLO0.1.1

CHIX

121

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883360TRLO0.1.1

BATE

98

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883361TRLO0.1.1

BATE

114

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883362TRLO0.1.1

XLON

114

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883363TRLO0.1.1

XLON

114

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883365TRLO0.1.1

XLON

114

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883366TRLO0.1.1

XLON

228

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883364TRLO0.1.1

XLON

114

633.5

29/08/2025 11:05:53

00484883367TRLO0.1.1

XLON

5

633.5

29/08/2025 11:07:56

00484883670TRLO0.1.1

TRQX

14

634

29/08/2025 11:07:56

00484883671TRLO0.1.1

TRQX

6

634

29/08/2025 11:07:56

00484883672TRLO0.1.1

TRQX

228

633.5

29/08/2025 11:08:08

00484883703TRLO0.1.1

XLON

114

633.5

29/08/2025 11:10:23

00484884103TRLO0.1.1

XLON

12

633.5

29/08/2025 11:11:44

00484884298TRLO0.1.1

CHIX

26

633.5

29/08/2025 11:11:44

00484884299TRLO0.1.1

CHIX

25

633.5

29/08/2025 11:11:50

00484884317TRLO0.1.1

TRQX

1

633.5

29/08/2025 11:12:37

00484884414TRLO0.1.1

XLON

12

634

29/08/2025 11:12:37

00484884416TRLO0.1.1

XLON

101

634

29/08/2025 11:12:37

00484884415TRLO0.1.1

XLON

98

633.5

29/08/2025 11:12:42

00484884428TRLO0.1.1

BATE

105

633

29/08/2025 11:14:34

00484884817TRLO0.1.1

AQXE

13

633

29/08/2025 11:14:34

00484884818TRLO0.1.1

AQXE

114

633

29/08/2025 11:14:34

00484884819TRLO0.1.1

XLON

12

633

29/08/2025 11:16:42

00484885204TRLO0.1.1

AQXE

1

633

29/08/2025 11:16:42

00484885205TRLO0.1.1

AQXE

114

633

29/08/2025 11:16:50

00484885274TRLO0.1.1

XLON

8

633

29/08/2025 11:20:08

00484885895TRLO0.1.1

XLON

220

633

29/08/2025 11:20:08

00484885894TRLO0.1.1

XLON

12

633

29/08/2025 11:22:32

00484886326TRLO0.1.1

TRQX

13

633

29/08/2025 11:22:32

00484886327TRLO0.1.1

TRQX

114

633

29/08/2025 11:22:32

00484886325TRLO0.1.1

XLON

114

633

29/08/2025 11:24:51

00484886765TRLO0.1.1

XLON

25

633

29/08/2025 11:24:51

00484886766TRLO0.1.1

TRQX

342

633

29/08/2025 11:33:35

00484888489TRLO0.1.1

XLON

25

633

29/08/2025 11:33:35

00484888492TRLO0.1.1

TRQX

114

633

29/08/2025 11:33:35

00484888490TRLO0.1.1

XLON

114

633

29/08/2025 11:33:35

00484888491TRLO0.1.1

XLON

76

633

29/08/2025 11:33:36

00484888493TRLO0.1.1

CHIX

114

634.5

29/08/2025 11:36:44

00484889139TRLO0.1.1

XLON

38

634.5

29/08/2025 11:36:56

00484889159TRLO0.1.1

CHIX

26

634.5

29/08/2025 11:37:27

00484889275TRLO0.1.1

AQXE

98

634.5

29/08/2025 11:37:46

00484889400TRLO0.1.1

BATE

19

635

29/08/2025 11:38:41

00484889517TRLO0.1.1

TRQX

6

635

29/08/2025 11:38:41

00484889518TRLO0.1.1

TRQX

38

635

29/08/2025 11:39:37

00484889675TRLO0.1.1

CHIX

114

635

29/08/2025 11:39:37

00484889676TRLO0.1.1

XLON

98

634.5

29/08/2025 11:39:42

00484889701TRLO0.1.1

BATE

98

634.5

29/08/2025 11:39:42

00484889702TRLO0.1.1

BATE

13

634.5

29/08/2025 11:39:42

00484889703TRLO0.1.1

AQXE

114

635.5

29/08/2025 11:42:25

00484890266TRLO0.1.1

XLON

196

634.5

29/08/2025 11:48:48

00484891360TRLO0.1.1

BATE

25

634.5

29/08/2025 11:48:48

00484891363TRLO0.1.1

TRQX

38

634.5

29/08/2025 11:48:48

00484891361TRLO0.1.1

CHIX

114

634.5

29/08/2025 11:48:48

00484891362TRLO0.1.1

XLON

26

634.5

29/08/2025 11:48:48

00484891364TRLO0.1.1

AQXE

46

633.5

29/08/2025 11:52:28

00484892122TRLO0.1.1

XLON

68

633.5

29/08/2025 11:52:28

00484892123TRLO0.1.1

XLON

228

633.5

29/08/2025 11:54:48

00484892576TRLO0.1.1

XLON

38

634

29/08/2025 11:55:35

00484892757TRLO0.1.1

CHIX

7

634

29/08/2025 11:55:41

00484892786TRLO0.1.1

TRQX

18

634

29/08/2025 11:55:41

00484892787TRLO0.1.1

TRQX

1

634.5

29/08/2025 11:56:17

00484893035TRLO0.1.1

AQXE

12

634.5

29/08/2025 11:56:17

00484893034TRLO0.1.1

AQXE

114

633.5

29/08/2025 11:56:30

00484893064TRLO0.1.1

XLON

98

634.5

29/08/2025 11:57:20

00484893218TRLO0.1.1

BATE

82

633.5

29/08/2025 11:59:24

00484893592TRLO0.1.1

XLON

118

634

29/08/2025 12:01:41

00484894035TRLO0.1.1

XLON

12

634

29/08/2025 12:01:41

00484894038TRLO0.1.1

XLON

6

634

29/08/2025 12:01:41

00484894039TRLO0.1.1

XLON

9

634.5

29/08/2025 12:03:02

00484894366TRLO0.1.1

AQXE

38

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896587TRLO0.1.1

CHIX

76

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896586TRLO0.1.1

CHIX

124

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896588TRLO0.1.1

XLON

114

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896589TRLO0.1.1

XLON

218

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896590TRLO0.1.1

XLON

13

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896593TRLO0.1.1

XLON

114

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896592TRLO0.1.1

XLON

124

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896591TRLO0.1.1

XLON

101

634.5

29/08/2025 12:13:56

00484896594TRLO0.1.1

XLON

25

635

29/08/2025 12:18:56

00484897339TRLO0.1.1

TRQX

37

635

29/08/2025 12:18:56

00484897340TRLO0.1.1

TRQX

114

635.5

29/08/2025 12:19:45

00484897437TRLO0.1.1

XLON

114

635.5

29/08/2025 12:21:33

00484897709TRLO0.1.1

XLON

196

635

29/08/2025 12:23:41

00484898034TRLO0.1.1

BATE

67

635

29/08/2025 12:23:41

00484898038TRLO0.1.1

XLON

98

635

29/08/2025 12:23:41

00484898035TRLO0.1.1

BATE

98

635

29/08/2025 12:23:41

00484898036TRLO0.1.1

BATE

114

635

29/08/2025 12:23:41

00484898037TRLO0.1.1

XLON

161

635

29/08/2025 12:23:41

00484898039TRLO0.1.1

XLON

38

635.5

29/08/2025 12:24:54

00484898230TRLO0.1.1

TRQX

228

636

29/08/2025 12:26:14

00484898531TRLO0.1.1

XLON

76

636

29/08/2025 12:26:15

00484898535TRLO0.1.1

CHIX

98

636

29/08/2025 12:26:49

00484898592TRLO0.1.1

BATE

25

636

29/08/2025 12:27:51

00484898740TRLO0.1.1

TRQX

12

636

29/08/2025 12:32:19

00484899519TRLO0.1.1

TRQX

38

636

29/08/2025 12:32:19

00484899517TRLO0.1.1

CHIX

228

636

29/08/2025 12:32:19

00484899518TRLO0.1.1

XLON

13

636

29/08/2025 12:32:19

00484899520TRLO0.1.1

TRQX

98

636

29/08/2025 12:32:40

00484899576TRLO0.1.1

BATE

114

636

29/08/2025 12:34:29

00484899808TRLO0.1.1

XLON

5

636

29/08/2025 12:39:41

00484900816TRLO0.1.1

CHIX

12

636

29/08/2025 12:39:41

00484900815TRLO0.1.1

CHIX

21

636

29/08/2025 12:39:41

00484900817TRLO0.1.1

CHIX

13

635.5

29/08/2025 12:39:41

00484900819TRLO0.1.1

AQXE

26

635.5

29/08/2025 12:39:41

00484900820TRLO0.1.1

AQXE

30

635.5

29/08/2025 12:39:41

00484900818TRLO0.1.1

AQXE

13

635.5

29/08/2025 12:39:41

00484900821TRLO0.1.1

AQXE

114

635.5

29/08/2025 12:39:41

00484900822TRLO0.1.1

XLON

25

635.5

29/08/2025 12:39:49

00484900833TRLO0.1.1

TRQX

228

635.5

29/08/2025 12:41:30

00484901151TRLO0.1.1

XLON

98

635.5

29/08/2025 12:41:55

00484901216TRLO0.1.1

BATE

114

635.5

29/08/2025 12:44:07

00484901866TRLO0.1.1

XLON

98

635.5

29/08/2025 12:47:02

00484902430TRLO0.1.1

XLON

16

635.5

29/08/2025 12:47:02

00484902431TRLO0.1.1

XLON

13

635.5

29/08/2025 12:47:28

00484902511TRLO0.1.1

AQXE

98

635.5

29/08/2025 12:51:05

00484903199TRLO0.1.1

BATE

114

635

29/08/2025 12:51:05

00484903207TRLO0.1.1

XLON

25

635

29/08/2025 12:51:05

00484903208TRLO0.1.1

TRQX

38

635

29/08/2025 12:51:05

00484903209TRLO0.1.1

CHIX

114

635

29/08/2025 12:52:54

00484903579TRLO0.1.1

XLON

114

635

29/08/2025 12:55:48

00484903985TRLO0.1.1

XLON

13

635.5

29/08/2025 12:56:20

00484904062TRLO0.1.1

AQXE

12

635

29/08/2025 12:57:55

00484904543TRLO0.1.1

CHIX

12

635

29/08/2025 12:57:55

00484904544TRLO0.1.1

CHIX

2

635

29/08/2025 12:57:55

00484904546TRLO0.1.1

CHIX

2

635

29/08/2025 12:57:55

00484904547TRLO0.1.1

CHIX

10

635

29/08/2025 12:57:55

00484904545TRLO0.1.1

CHIX

25

635

29/08/2025 12:58:07

00484904587TRLO0.1.1

TRQX

114

634.5

29/08/2025 12:58:50

00484904776TRLO0.1.1

XLON

98

635.5

29/08/2025 13:00:16

00484905110TRLO0.1.1

BATE

114

634.5

29/08/2025 13:01:23

00484905393TRLO0.1.1

XLON

13

635

29/08/2025 13:04:07

00484906019TRLO0.1.1

AQXE

114

634

29/08/2025 13:04:19

00484906042TRLO0.1.1

XLON

38

635

29/08/2025 13:05:38

00484906375TRLO0.1.1

CHIX

25

635

29/08/2025 13:05:41

00484906391TRLO0.1.1

TRQX

77

633.5

29/08/2025 13:06:00

00484906445TRLO0.1.1

XLON

37

633.5

29/08/2025 13:06:00

00484906446TRLO0.1.1

XLON

98

635.5

29/08/2025 13:07:30

00484906690TRLO0.1.1

BATE

114

634

29/08/2025 13:08:13

00484906818TRLO0.1.1

XLON

114

634

29/08/2025 13:10:29

00484907253TRLO0.1.1

XLON

12

635

29/08/2025 13:11:03

00484907372TRLO0.1.1

AQXE

1

635

29/08/2025 13:11:03

00484907373TRLO0.1.1

AQXE

12

633.5

29/08/2025 13:12:42

00484907639TRLO0.1.1

CHIX

26

634

29/08/2025 13:12:42

00484907640TRLO0.1.1

CHIX

12

635

29/08/2025 13:12:51

00484907650TRLO0.1.1

TRQX

12

635

29/08/2025 13:12:51

00484907651TRLO0.1.1

TRQX

1

635

29/08/2025 13:12:51

00484907652TRLO0.1.1

TRQX

98

633.5

29/08/2025 13:14:43

00484908041TRLO0.1.1

BATE

3

634

29/08/2025 13:18:01

00484908916TRLO0.1.1

AQXE

10

634

29/08/2025 13:18:01

00484908917TRLO0.1.1

AQXE

45

633

29/08/2025 13:18:03

00484908922TRLO0.1.1

XLON

69

633

29/08/2025 13:18:03

00484908921TRLO0.1.1

XLON

5

633

29/08/2025 13:19:51

00484909503TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

29/08/2025 13:19:51

00484909504TRLO0.1.1

CHIX

9

633.5

29/08/2025 13:19:51

00484909506TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

29/08/2025 13:19:51

00484909505TRLO0.1.1

CHIX

228

633

29/08/2025 13:19:58

00484909536TRLO0.1.1

XLON

25

633

29/08/2025 13:20:00

00484909574TRLO0.1.1

TRQX

98

633

29/08/2025 13:21:55

00484910205TRLO0.1.1

BATE

79

632.5

29/08/2025 13:22:24

00484910308TRLO0.1.1

XLON

149

632.5

29/08/2025 13:22:24

00484910309TRLO0.1.1

XLON

1

633

29/08/2025 13:24:57

00484910909TRLO0.1.1

AQXE

12

633

29/08/2025 13:24:57

00484910908TRLO0.1.1

AQXE

114

632.5

29/08/2025 13:24:57

00484910910TRLO0.1.1

XLON

38

632

29/08/2025 13:27:06

00484911616TRLO0.1.1

CHIX

61

632

29/08/2025 13:27:11

00484911635TRLO0.1.1

XLON

53

632

29/08/2025 13:27:11

00484911636TRLO0.1.1

XLON

2

632

29/08/2025 13:27:12

00484911638TRLO0.1.1

TRQX

23

632

29/08/2025 13:27:12

00484911637TRLO0.1.1

TRQX

18

632

29/08/2025 13:29:03

00484911997TRLO0.1.1

BATE

80

632

29/08/2025 13:29:03

00484911996TRLO0.1.1

BATE

61

632

29/08/2025 13:29:27

00484912069TRLO0.1.1

XLON

53

632

29/08/2025 13:29:27

00484912070TRLO0.1.1

XLON

17

632

29/08/2025 13:31:01

00484912953TRLO0.1.1

XLON

37

632

29/08/2025 13:31:01

00484912955TRLO0.1.1

XLON

60

632

29/08/2025 13:31:01

00484912954TRLO0.1.1

XLON

13

632

29/08/2025 13:31:22

00484913086TRLO0.1.1

AQXE

8

632

29/08/2025 13:32:48

00484913592TRLO0.1.1

CHIX

30

632

29/08/2025 13:32:48

00484913593TRLO0.1.1

CHIX

12

632

29/08/2025 13:33:02

00484913654TRLO0.1.1

TRQX

13

632

29/08/2025 13:33:02

00484913655TRLO0.1.1

TRQX

43

632

29/08/2025 13:33:06

00484913669TRLO0.1.1

XLON

71

632

29/08/2025 13:33:24

00484913758TRLO0.1.1

XLON

98

632.5

29/08/2025 13:34:15

00484914012TRLO0.1.1

BATE

88

631.5

29/08/2025 13:34:41

00484914100TRLO0.1.1

XLON

140

632.5

29/08/2025 13:36:36

00484914530TRLO0.1.1

XLON

12

632

29/08/2025 13:37:39

00484914926TRLO0.1.1

CHIX

12

632

29/08/2025 13:37:39

00484914927TRLO0.1.1

CHIX

2

632

29/08/2025 13:37:39

00484914932TRLO0.1.1

CHIX

10

632

29/08/2025 13:37:39

00484914931TRLO0.1.1

AQXE

12

632

29/08/2025 13:37:39

00484914930TRLO0.1.1

CHIX

50

632.5

29/08/2025 13:38:49

00484915191TRLO0.1.1

XLON

64

632.5

29/08/2025 13:38:49

00484915189TRLO0.1.1

XLON

114

632.5

29/08/2025 13:38:49

00484915190TRLO0.1.1

XLON

98

632

29/08/2025 13:39:11

00484915269TRLO0.1.1

BATE

3

632

29/08/2025 13:39:11

00484915270TRLO0.1.1

AQXE

12

632

29/08/2025 13:39:11

00484915271TRLO0.1.1

TRQX

13

632

29/08/2025 13:39:11

00484915272TRLO0.1.1

TRQX

7

632.5

29/08/2025 13:40:44

00484915685TRLO0.1.1

XLON

107

632.5

29/08/2025 13:40:44

00484915686TRLO0.1.1

XLON

13

632

29/08/2025 13:41:11

00484915756TRLO0.1.1

AQXE

114

631

29/08/2025 13:42:18

00484916103TRLO0.1.1

XLON

5

631

29/08/2025 13:42:33

00484916160TRLO0.1.1

TRQX

20

631

29/08/2025 13:42:33

00484916161TRLO0.1.1

TRQX

98

631

29/08/2025 13:43:59

00484916485TRLO0.1.1

BATE

38

630.5

29/08/2025 13:44:30

00484916620TRLO0.1.1

CHIX

114

630.5

29/08/2025 13:44:30

00484916621TRLO0.1.1

XLON

13

631

29/08/2025 13:45:19

00484916788TRLO0.1.1

AQXE

25

631

29/08/2025 13:47:19

00484917285TRLO0.1.1

TRQX

64

630.5

29/08/2025 13:47:19

00484917287TRLO0.1.1

XLON

38

630.5

29/08/2025 13:47:22

00484917295TRLO0.1.1

CHIX

50

630.5

29/08/2025 13:47:22

00484917296TRLO0.1.1

XLON

98

631

29/08/2025 13:48:48

00484917577TRLO0.1.1

BATE

40

630.5

29/08/2025 13:49:15

00484917666TRLO0.1.1

XLON

74

630.5

29/08/2025 13:49:15

00484917667TRLO0.1.1

XLON

13

631

29/08/2025 13:49:57

00484917783TRLO0.1.1

AQXE

98

631

29/08/2025 13:53:35

00484918621TRLO0.1.1

BATE

25

630.5

29/08/2025 13:53:57

00484918717TRLO0.1.1

TRQX

38

630.5

29/08/2025 13:53:57

00484918716TRLO0.1.1

CHIX

4

631

29/08/2025 13:58:24

00484919972TRLO0.1.1

BATE

94

631

29/08/2025 13:58:24

00484919973TRLO0.1.1

BATE

5

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920403TRLO0.1.1

AQXE

38

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920402TRLO0.1.1

CHIX

12

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920404TRLO0.1.1

AQXE

12

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920405TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920406TRLO0.1.1

TRQX

1

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920407TRLO0.1.1

TRQX

2

630.5

29/08/2025 14:00:08

00484920408TRLO0.1.1

AQXE

7

630.5

29/08/2025 14:00:28

00484920555TRLO0.1.1

AQXE

13

630.5

29/08/2025 14:00:28

00484920556TRLO0.1.1

AQXE

12

630.5

29/08/2025 14:02:26

00484921043TRLO0.1.1

TRQX

13

630.5

29/08/2025 14:02:26

00484921042TRLO0.1.1

TRQX

4

631

29/08/2025 14:03:38

00484921329TRLO0.1.1

BATE

94

631

29/08/2025 14:03:38

00484921330TRLO0.1.1

BATE

12

630.5

29/08/2025 14:07:17

00484922187TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

29/08/2025 14:07:17

00484922188TRLO0.1.1

TRQX

1

630.5

29/08/2025 14:07:58

00484922429TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

29/08/2025 14:09:34

00484922873TRLO0.1.1

AQXE

1

630.5

29/08/2025 14:09:57

00484922970TRLO0.1.1

AQXE

25

630.5

29/08/2025 14:13:00

00484923678TRLO0.1.1

TRQX

38

631

29/08/2025 14:14:15

00484923987TRLO0.1.1

CHIX

13

630.5

29/08/2025 14:14:57

00484924176TRLO0.1.1

AQXE

114

631

29/08/2025 14:16:39

00484924633TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 14:16:41

00484924643TRLO0.1.1

XLON

85

631

29/08/2025 14:16:41

00484924645TRLO0.1.1

XLON

222

631

29/08/2025 14:16:41

00484924644TRLO0.1.1

XLON

330

631

29/08/2025 14:16:41

00484924646TRLO0.1.1

XLON

198

631

29/08/2025 14:16:41

00484924647TRLO0.1.1

XLON

875

631

29/08/2025 14:16:41

00484924648TRLO0.1.1

XLON

38

631

29/08/2025 14:17:54

00484925011TRLO0.1.1

CHIX

71

630

29/08/2025 14:17:54

00484925012TRLO0.1.1

BATE

25

630.5

29/08/2025 14:18:00

00484925041TRLO0.1.1

TRQX

114

630.5

29/08/2025 14:18:43

00484925188TRLO0.1.1

XLON

27

630

29/08/2025 14:18:43

00484925189TRLO0.1.1

BATE

54

630

29/08/2025 14:18:43

00484925190TRLO0.1.1

BATE

38

630

29/08/2025 14:19:28

00484925317TRLO0.1.1

CHIX

38

630

29/08/2025 14:19:28

00484925318TRLO0.1.1

CHIX

13

630.5

29/08/2025 14:19:58

00484925501TRLO0.1.1

AQXE

228

630.5

29/08/2025 14:21:10

00484925905TRLO0.1.1

XLON

98

630.5

29/08/2025 14:21:10

00484925908TRLO0.1.1

BATE

32

631

29/08/2025 14:25:14

00484927452TRLO0.1.1

XLON

82

631

29/08/2025 14:25:14

00484927453TRLO0.1.1

XLON

6

631

29/08/2025 14:25:17

00484927458TRLO0.1.1

CHIX

77

632

29/08/2025 14:30:12

00484929603TRLO0.1.1

XLON

37

632

29/08/2025 14:30:12

00484929604TRLO0.1.1

XLON

13

632

29/08/2025 14:30:15

00484929699TRLO0.1.1

BATE

85

632

29/08/2025 14:30:15

00484929700TRLO0.1.1

BATE

114

632

29/08/2025 14:30:38

00484930065TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 14:31:39

00484930953TRLO0.1.1

XLON

98

632

29/08/2025 14:32:22

00484931569TRLO0.1.1

BATE

114

632

29/08/2025 14:32:45

00484931894TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 14:33:48

00484932738TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 14:34:51

00484933405TRLO0.1.1

XLON

98

632

29/08/2025 14:34:53

00484933423TRLO0.1.1

BATE

114

632

29/08/2025 14:35:54

00484934121TRLO0.1.1

XLON

42

632

29/08/2025 14:36:58

00484934781TRLO0.1.1

XLON

72

632

29/08/2025 14:36:58

00484934780TRLO0.1.1

XLON

142

632

29/08/2025 14:37:13

00484934993TRLO0.1.1

BATE

46

632

29/08/2025 14:38:01

00484935624TRLO0.1.1

XLON

68

632

29/08/2025 14:38:01

00484935625TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 14:39:07

00484936305TRLO0.1.1

XLON

114

632

29/08/2025 14:40:09

00484936932TRLO0.1.1

XLON

98

632

29/08/2025 14:40:15

00484936962TRLO0.1.1

BATE

4

632

29/08/2025 14:41:13

00484937570TRLO0.1.1

XLON

88

632

29/08/2025 14:41:13

00484937572TRLO0.1.1

XLON

22

632

29/08/2025 14:41:13

00484937573TRLO0.1.1

XLON

38

632

29/08/2025 14:42:14

00484938270TRLO0.1.1

CHIX

114

632

29/08/2025 14:42:32

00484938425TRLO0.1.1

XLON

50

632

29/08/2025 14:42:33

00484938446TRLO0.1.1

TRQX

38

632

29/08/2025 14:43:01

00484938755TRLO0.1.1

CHIX

114

632

29/08/2025 14:43:21

00484938978TRLO0.1.1

XLON

98

632

29/08/2025 14:43:35

00484939090TRLO0.1.1

BATE

52

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939286TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939287TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939288TRLO0.1.1

AQXE

25

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939290TRLO0.1.1

TRQX

456

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939289TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939292TRLO0.1.1

TRQX

50

631.5

29/08/2025 14:43:56

00484939291TRLO0.1.1

TRQX

38

632

29/08/2025 14:44:54

00484939837TRLO0.1.1

CHIX

114

631.5

29/08/2025 14:45:51

00484940645TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

29/08/2025 14:46:11

00484941036TRLO0.1.1

AQXE

38

631

29/08/2025 14:46:11

00484941037TRLO0.1.1

CHIX

38

631

29/08/2025 14:46:11

00484941039TRLO0.1.1

CHIX

70

631

29/08/2025 14:46:11

00484941038TRLO0.1.1

CHIX

25

631

29/08/2025 14:46:11

00484941041TRLO0.1.1

TRQX

114

631

29/08/2025 14:46:11

00484941040TRLO0.1.1

XLON

98

631

29/08/2025 14:46:56

00484941829TRLO0.1.1

BATE

114

630.5

29/08/2025 14:46:59

00484941872TRLO0.1.1

XLON

26

630.5

29/08/2025 14:48:56

00484944301TRLO0.1.1

CHIX

8

630.5

29/08/2025 14:48:57

00484944320TRLO0.1.1

XLON

102

630.5

29/08/2025 14:48:57

00484944322TRLO0.1.1

XLON

118

630.5

29/08/2025 14:48:57

00484944321TRLO0.1.1

XLON

12

630.5

29/08/2025 14:48:58

00484944371TRLO0.1.1

CHIX

25

630.5

29/08/2025 14:48:59

00484944374TRLO0.1.1

TRQX

13

630.5

29/08/2025 14:49:28

00484945639TRLO0.1.1

AQXE

85

630

29/08/2025 14:50:11

00484946460TRLO0.1.1

BATE

13

630

29/08/2025 14:50:11

00484946461TRLO0.1.1

BATE

38

630

29/08/2025 14:52:20

00484948029TRLO0.1.1

CHIX

11

630

29/08/2025 14:52:20

00484948031TRLO0.1.1

TRQX

14

630

29/08/2025 14:52:20

00484948030TRLO0.1.1

TRQX

13

630.5

29/08/2025 14:52:38

00484948262TRLO0.1.1

AQXE

98

630

29/08/2025 14:53:33

00484948870TRLO0.1.1

BATE

81

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950134TRLO0.1.1

XLON

33

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950135TRLO0.1.1

XLON

103

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950137TRLO0.1.1

XLON

114

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950136TRLO0.1.1

XLON

1

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950139TRLO0.1.1

XLON

11

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950138TRLO0.1.1

XLON

113

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950140TRLO0.1.1

XLON

114

629.5

29/08/2025 14:54:23

00484950141TRLO0.1.1

XLON

38

629.5

29/08/2025 14:55:29

00484951540TRLO0.1.1

CHIX

25

629.5

29/08/2025 14:55:33

00484951643TRLO0.1.1

TRQX

13

629.5

29/08/2025 14:56:02

00484952079TRLO0.1.1

AQXE

228

630

29/08/2025 14:57:09

00484952991TRLO0.1.1

XLON

98

630

29/08/2025 14:57:23

00484953187TRLO0.1.1

BATE

228

630

29/08/2025 14:59:16

00484954756TRLO0.1.1

XLON

98

630

29/08/2025 15:00:09

00484955690TRLO0.1.1

BATE

38

630

29/08/2025 15:01:00

00484956243TRLO0.1.1

CHIX

114

630.5

29/08/2025 15:01:33

00484956848TRLO0.1.1

XLON

36

630

29/08/2025 15:02:01

00484957147TRLO0.1.1

XLON

192

630

29/08/2025 15:02:37

00484957627TRLO0.1.1

XLON

38

630

29/08/2025 15:02:37

00484957629TRLO0.1.1

CHIX

56

630

29/08/2025 15:02:37

00484957630TRLO0.1.1

XLON

58

630

29/08/2025 15:02:37

00484957628TRLO0.1.1

XLON

13

630

29/08/2025 15:02:37

00484957631TRLO0.1.1

AQXE

13

630

29/08/2025 15:02:37

00484957632TRLO0.1.1

AQXE

25

630

29/08/2025 15:02:37

00484957633TRLO0.1.1

TRQX

25

630

29/08/2025 15:02:37

00484957634TRLO0.1.1

TRQX

98

630

29/08/2025 15:03:18

00484958260TRLO0.1.1

BATE

33

629.5

29/08/2025 15:04:01

00484958837TRLO0.1.1

XLON

81

629.5

29/08/2025 15:04:01

00484958838TRLO0.1.1

XLON

25

629.5

29/08/2025 15:05:08

00484959975TRLO0.1.1

TRQX

9

629

29/08/2025 15:05:08

00484959979TRLO0.1.1

CHIX

13

629.5

29/08/2025 15:05:08

00484959980TRLO0.1.1

AQXE

29

629

29/08/2025 15:05:09

00484959995TRLO0.1.1

CHIX

228

629

29/08/2025 15:06:19

00484961175TRLO0.1.1

XLON

98

629.5

29/08/2025 15:06:28

00484961276TRLO0.1.1

BATE

114

629

29/08/2025 15:08:08

00484962912TRLO0.1.1

XLON

114

628.5

29/08/2025 15:08:08

00484962913TRLO0.1.1

XLON

13

628.5

29/08/2025 15:08:08

00484962915TRLO0.1.1

AQXE

38

628.5

29/08/2025 15:08:11

00484962939TRLO0.1.1

CHIX

25

628.5

29/08/2025 15:08:15

00484962970TRLO0.1.1

TRQX

114

628

29/08/2025 15:09:00

00484963533TRLO0.1.1

XLON

98

628.5

29/08/2025 15:10:51

00484964996TRLO0.1.1

BATE

13

628.5

29/08/2025 15:11:13

00484965346TRLO0.1.1

AQXE

38

628.5

29/08/2025 15:11:19

00484965574TRLO0.1.1

CHIX

228

628.5

29/08/2025 15:11:24

00484965678TRLO0.1.1

XLON

98

628.5

29/08/2025 15:12:40

00484966609TRLO0.1.1

BATE

25

628

29/08/2025 15:12:40

00484966610TRLO0.1.1

TRQX

12

628

29/08/2025 15:13:30

00484967232TRLO0.1.1

XLON

38

628

29/08/2025 15:15:51

00484968889TRLO0.1.1

CHIX

13

628

29/08/2025 15:15:51

00484968892TRLO0.1.1

AQXE

52

628

29/08/2025 15:15:51

00484968891TRLO0.1.1

XLON

50

628

29/08/2025 15:15:51

00484968893TRLO0.1.1

XLON

114

628

29/08/2025 15:15:51

00484968894TRLO0.1.1

XLON

12

628

29/08/2025 15:15:51

00484968897TRLO0.1.1

TRQX

114

628

29/08/2025 15:15:51

00484968895TRLO0.1.1

XLON

114

628

29/08/2025 15:15:51

00484968896TRLO0.1.1

XLON

13

628

29/08/2025 15:15:51

00484968899TRLO0.1.1

TRQX

114

628

29/08/2025 15:15:51

00484968898TRLO0.1.1

XLON

5

627.5

29/08/2025 15:15:58

00484969017TRLO0.1.1

BATE

93

627.5

29/08/2025 15:15:58

00484969018TRLO0.1.1

BATE

1

628

29/08/2025 15:18:07

00484970772TRLO0.1.1

AQXE

12

628

29/08/2025 15:18:07

00484970771TRLO0.1.1

AQXE

24

628

29/08/2025 15:18:10

00484970809TRLO0.1.1

XLON

90

628

29/08/2025 15:18:10

00484970808TRLO0.1.1

XLON

25

628

29/08/2025 15:18:24

00484970922TRLO0.1.1

TRQX

38

627.5

29/08/2025 15:18:36

00484971018TRLO0.1.1

CHIX

98

627.5

29/08/2025 15:18:58

00484971286TRLO0.1.1

BATE

84

628

29/08/2025 15:20:15

00484972162TRLO0.1.1

XLON

144

628

29/08/2025 15:20:15

00484972163TRLO0.1.1

XLON

13

628

29/08/2025 15:20:36

00484972387TRLO0.1.1

AQXE

5

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973000TRLO0.1.1

XLON

109

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973001TRLO0.1.1

XLON

24

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973004TRLO0.1.1

XLON

90

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973003TRLO0.1.1

XLON

114

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973002TRLO0.1.1

XLON

25

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973007TRLO0.1.1

TRQX

38

627.5

29/08/2025 15:21:36

00484973006TRLO0.1.1

CHIX

13

628

29/08/2025 15:23:18

00484974126TRLO0.1.1

AQXE

18

627.5

29/08/2025 15:23:53

00484974389TRLO0.1.1

CHIX

20

627.5

29/08/2025 15:23:53

00484974390TRLO0.1.1

CHIX

26

627

29/08/2025 15:24:50

00484975015TRLO0.1.1

XLON

98

627

29/08/2025 15:24:50

00484975016TRLO0.1.1

BATE

88

627

29/08/2025 15:24:50

00484975017TRLO0.1.1

XLON

114

627

29/08/2025 15:24:50

00484975018TRLO0.1.1

XLON

25

627

29/08/2025 15:24:50

00484975020TRLO0.1.1

TRQX

114

627

29/08/2025 15:24:50

00484975019TRLO0.1.1

XLON

98

626.5

29/08/2025 15:25:44

00484975797TRLO0.1.1

BATE

13

627

29/08/2025 15:26:18

00484976272TRLO0.1.1

AQXE

25

626.5

29/08/2025 15:27:00

00484976843TRLO0.1.1

TRQX

206

626.5

29/08/2025 15:27:12

00484977037TRLO0.1.1

XLON

22

626.5

29/08/2025 15:27:12

00484977038TRLO0.1.1

XLON

98

627

29/08/2025 15:29:09

00484978210TRLO0.1.1

BATE

38

627.5

29/08/2025 15:29:13

00484978270TRLO0.1.1

CHIX

13

627

29/08/2025 15:29:27

00484978394TRLO0.1.1

AQXE

228

627

29/08/2025 15:29:27

00484978395TRLO0.1.1

XLON

228

626.5

29/08/2025 15:29:27

00484978396TRLO0.1.1

XLON

25

626.5

29/08/2025 15:30:06

00484978936TRLO0.1.1

TRQX

114

626

29/08/2025 15:31:25

00484979951TRLO0.1.1

XLON

38

626

29/08/2025 15:31:29

00484980154TRLO0.1.1

CHIX

98

627.5

29/08/2025 15:31:40

00484980344TRLO0.1.1

BATE

13

627

29/08/2025 15:32:40

00484980955TRLO0.1.1

AQXE

114

626.5

29/08/2025 15:33:00

00484981265TRLO0.1.1

XLON

25

627

29/08/2025 15:33:35

00484981932TRLO0.1.1

TRQX

38

627

29/08/2025 15:33:49

00484982163TRLO0.1.1

CHIX

114

626.5

29/08/2025 15:34:18

00484982728TRLO0.1.1

XLON

98

627

29/08/2025 15:35:12

00484983681TRLO0.1.1

BATE

13

626.5

29/08/2025 15:36:06

00484984534TRLO0.1.1

AQXE

114

626.5

29/08/2025 15:36:06

00484984535TRLO0.1.1

XLON

5

628

29/08/2025 15:40:01

00484987695TRLO0.1.1

TRQX

20

628

29/08/2025 15:40:01

00484987696TRLO0.1.1

TRQX

98

628

29/08/2025 15:40:02

00484987706TRLO0.1.1

BATE

67

628.5

29/08/2025 15:40:45

00484988293TRLO0.1.1

XLON

41

628.5

29/08/2025 15:40:45

00484988294TRLO0.1.1

XLON

1

628.5

29/08/2025 15:40:45

00484988296TRLO0.1.1

XLON

5

628.5

29/08/2025 15:40:45

00484988295TRLO0.1.1

XLON

228

628.5

29/08/2025 15:41:27

00484989236TRLO0.1.1

XLON

13

629

29/08/2025 15:42:46

00484990416TRLO0.1.1

AQXE

12

629

29/08/2025 15:42:49

00484990449TRLO0.1.1

CHIX

26

629

29/08/2025 15:42:49

00484990450TRLO0.1.1

CHIX

342

629

29/08/2025 15:43:13

00484990697TRLO0.1.1

XLON

12

629

29/08/2025 15:44:51

00484991702TRLO0.1.1

CHIX

12

629

29/08/2025 15:45:29

00484992385TRLO0.1.1

AQXE

114

629

29/08/2025 15:45:36

00484992454TRLO0.1.1

XLON

1

629

29/08/2025 15:45:37

00484992461TRLO0.1.1

AQXE

98

628.5

29/08/2025 15:45:37

00484992467TRLO0.1.1

BATE

1

628.5

29/08/2025 15:45:37

00484992469TRLO0.1.1

TRQX

25

628.5

29/08/2025 15:45:37

00484992468TRLO0.1.1

TRQX

24

628.5

29/08/2025 15:45:37

00484992470TRLO0.1.1

TRQX

8

628.5

29/08/2025 15:47:16

00484993302TRLO0.1.1

CHIX

30

628.5

29/08/2025 15:47:16

00484993304TRLO0.1.1

CHIX

98

628.5

29/08/2025 15:47:16

00484993303TRLO0.1.1

BATE

114

629

29/08/2025 15:47:28

00484993417TRLO0.1.1

XLON

25

628.5

29/08/2025 15:47:29

00484993420TRLO0.1.1

TRQX

13

629

29/08/2025 15:47:40

00484993549TRLO0.1.1

AQXE

14

629

29/08/2025 15:49:10

00484994505TRLO0.1.1

XLON

100

629

29/08/2025 15:49:10

00484994506TRLO0.1.1

XLON

41

629

29/08/2025 15:49:10

00484994507TRLO0.1.1

XLON

73

629

29/08/2025 15:49:10

00484994508TRLO0.1.1

XLON

38

628.5

29/08/2025 15:49:10

00484994509TRLO0.1.1

CHIX

98

628.5

29/08/2025 15:49:36

00484994938TRLO0.1.1

BATE

3

629

29/08/2025 15:49:42

00484995004TRLO0.1.1

AQXE

10

629

29/08/2025 15:49:42

00484995005TRLO0.1.1

AQXE

114

627.5

29/08/2025 15:49:45

00484995026TRLO0.1.1

XLON

117

627.5

29/08/2025 15:49:45

00484995027TRLO0.1.1

XLON

111

627.5

29/08/2025 15:49:45

00484995028TRLO0.1.1

XLON

31

628

29/08/2025 15:51:36

00484996269TRLO0.1.1

CHIX

5

628

29/08/2025 15:51:36

00484996270TRLO0.1.1

CHIX

114

628

29/08/2025 15:52:22

00484996676TRLO0.1.1

XLON

6

628

29/08/2025 15:52:22

00484996678TRLO0.1.1

XLON

108

628

29/08/2025 15:52:22

00484996677TRLO0.1.1

XLON

25

627.5

29/08/2025 15:52:27

00484996793TRLO0.1.1

TRQX

98

628

29/08/2025 15:52:40

00484996944TRLO0.1.1

BATE

13

629

29/08/2025 15:52:51

00484997028TRLO0.1.1

AQXE

66

628

29/08/2025 15:54:15

00484997881TRLO0.1.1

CHIX

98

628

29/08/2025 15:56:07

00484998928TRLO0.1.1

BATE

3

628.5

29/08/2025 15:56:11

00484998976TRLO0.1.1

AQXE

114

627.5

29/08/2025 15:56:11

00484998978TRLO0.1.1

XLON

10

629

29/08/2025 15:56:11

00484998977TRLO0.1.1

AQXE

25

627.5

29/08/2025 15:56:11

00484998981TRLO0.1.1

TRQX

114

627.5

29/08/2025 15:56:11

00484998980TRLO0.1.1

XLON

228

627.5

29/08/2025 15:56:11

00484998979TRLO0.1.1

XLON

33

627

29/08/2025 15:57:04

00484999452TRLO0.1.1

XLON

25

628

29/08/2025 15:58:35

00485000421TRLO0.1.1

TRQX

26

627.5

29/08/2025 15:58:46

00485000550TRLO0.1.1

CHIX

12

627.5

29/08/2025 15:58:46

00485000551TRLO0.1.1

CHIX

114

628

29/08/2025 15:59:25

00485000968TRLO0.1.1

XLON

13

628.5

29/08/2025 15:59:33

00485001054TRLO0.1.1

AQXE

6

628

29/08/2025 15:59:35

00485001086TRLO0.1.1

BATE

92

628

29/08/2025 15:59:35

00485001087TRLO0.1.1

BATE

186

627.5

29/08/2025 16:00:18

00485001775TRLO0.1.1

XLON

9

627.5

29/08/2025 16:00:22

00485001807TRLO0.1.1

XLON

96

627.5

29/08/2025 16:00:22

00485001806TRLO0.1.1

XLON

228

629

29/08/2025 16:02:35

00485003422TRLO0.1.1

XLON

20

629

29/08/2025 16:02:42

00485003470TRLO0.1.1

BATE

78

629

29/08/2025 16:02:42

00485003469TRLO0.1.1

BATE

43

629.5

29/08/2025 16:03:43

00485004085TRLO0.1.1

TRQX

7

629.5

29/08/2025 16:03:43

00485004086TRLO0.1.1

TRQX

76

629.5

29/08/2025 16:03:53

00485004142TRLO0.1.1

CHIX

114

630

29/08/2025 16:03:59

00485004193TRLO0.1.1

XLON

474

630

29/08/2025 16:03:59

00485004194TRLO0.1.1

XLON

98

629.5

29/08/2025 16:05:31

00485005375TRLO0.1.1

BATE

228

630

29/08/2025 16:05:31

00485005374TRLO0.1.1

XLON

98

629.5

29/08/2025 16:05:31

00485005376TRLO0.1.1

BATE

46

631

29/08/2025 16:10:00

00485008274TRLO0.1.1

BATE

150

631

29/08/2025 16:10:00

00485008273TRLO0.1.1

BATE

100

631

29/08/2025 16:10:00

00485008275TRLO0.1.1

TRQX

38

631

29/08/2025 16:10:01

00485008285TRLO0.1.1

CHIX

152

631

29/08/2025 16:10:01

00485008286TRLO0.1.1

CHIX

114

631

29/08/2025 16:10:02

00485008293TRLO0.1.1

XLON

38

631.5

29/08/2025 16:11:53

00485009526TRLO0.1.1

CHIX

30

631.5

29/08/2025 16:14:11

00485011439TRLO0.1.1

CHIX

8

631.5

29/08/2025 16:14:11

00485011440TRLO0.1.1

CHIX

25

631.5

29/08/2025 16:14:15

00485011488TRLO0.1.1

TRQX

9

631.5

29/08/2025 16:15:55

00485013028TRLO0.1.1

TRQX

16

631.5

29/08/2025 16:15:55

00485013029TRLO0.1.1

TRQX

136

631.5

29/08/2025 16:16:13

00485013268TRLO0.1.1

CHIX

98

631

29/08/2025 16:16:13

00485013273TRLO0.1.1

BATE

98

631

29/08/2025 16:16:13

00485013274TRLO0.1.1

BATE

98

631

29/08/2025 16:16:13

00485013275TRLO0.1.1

BATE

196

631

29/08/2025 16:16:13

00485013272TRLO0.1.1

BATE

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013278TRLO0.1.1

AQXE

313

631

29/08/2025 16:16:13

00485013276TRLO0.1.1

BATE

1088

631

29/08/2025 16:16:13

00485013277TRLO0.1.1

XLON

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013280TRLO0.1.1

AQXE

34

631

29/08/2025 16:16:13

00485013281TRLO0.1.1

AQXE

65

631

29/08/2025 16:16:13

00485013279TRLO0.1.1

AQXE

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013283TRLO0.1.1

AQXE

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013284TRLO0.1.1

AQXE

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013285TRLO0.1.1

AQXE

52

631

29/08/2025 16:16:13

00485013282TRLO0.1.1

XLON

13

631

29/08/2025 16:16:13

00485013286TRLO0.1.1

AQXE

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013287TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013288TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013289TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013290TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013291TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013292TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013293TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013294TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013295TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013297TRLO0.1.1

XLON

664

631

29/08/2025 16:16:13

00485013296TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013298TRLO0.1.1

XLON

114

631

29/08/2025 16:16:13

00485013299TRLO0.1.1

XLON

100

631

29/08/2025 16:18:43

00485015507TRLO0.1.1

CHIX

485

631

29/08/2025 16:18:43

00485015508TRLO0.1.1

XLON

75

631

29/08/2025 16:18:43

00485015510TRLO0.1.1

TRQX

101

631

29/08/2025 16:18:43

00485015509TRLO0.1.1

TRQX

37

631

29/08/2025 16:20:45

00485017260TRLO0.1.1

TRQX

163

631

29/08/2025 16:20:45

00485017263TRLO0.1.1

XLON

436

631

29/08/2025 16:20:45

00485017264TRLO0.1.1

XLON

58

631

29/08/2025 16:21:04

00485017452TRLO0.1.1

CHIX

22

630.5

29/08/2025 16:21:05

00485017468TRLO0.1.1

BATE

53

630.5

29/08/2025 16:21:05

00485017469TRLO0.1.1

BATE

155

630.5

29/08/2025 16:21:05

00485017470TRLO0.1.1

BATE

41

630.5

29/08/2025 16:21:16

00485017675TRLO0.1.1

AQXE

101

630

29/08/2025 16:21:22

00485017727TRLO0.1.1

XLON

21

631

29/08/2025 16:22:51

00485019218TRLO0.1.1

TRQX

13

631

29/08/2025 16:22:51

00485019219TRLO0.1.1

TRQX

183

630.5

29/08/2025 16:23:02

00485019348TRLO0.1.1

BATE

19

630.5

29/08/2025 16:23:24

00485019652TRLO0.1.1

AQXE

539

630.5

29/08/2025 16:23:30

00485019727TRLO0.1.1

XLON

6

630.5

29/08/2025 16:25:00

00485021215TRLO0.1.1

CHIX

134

630.5

29/08/2025 16:25:07

00485021367TRLO0.1.1

BATE

465

630.5

29/08/2025 16:25:51

00485022251TRLO0.1.1

XLON

48

630.5

29/08/2025 16:25:51

00485022253TRLO0.1.1

TRQX

81

630.5

29/08/2025 16:25:51

00485022252TRLO0.1.1

XLON

128

630

29/08/2025 16:26:32

00485022965TRLO0.1.1

CHIX

1

630

29/08/2025 16:26:46

00485023180TRLO0.1.1

AQXE

4

630

29/08/2025 16:26:46

00485023181TRLO0.1.1

AQXE

3

630

29/08/2025 16:27:05

00485023447TRLO0.1.1

AQXE

86

630.5

29/08/2025 16:27:06

00485023483TRLO0.1.1

BATE

2

630

29/08/2025 16:27:07

00485023505TRLO0.1.1

CHIX

12

630.5

29/08/2025 16:27:07

00485023510TRLO0.1.1

TRQX

76

631

29/08/2025 16:27:12

00485023593TRLO0.1.1

XLON

148

631

29/08/2025 16:27:12

00485023592TRLO0.1.1

XLON

9

631

29/08/2025 16:27:12

00485023595TRLO0.1.1

XLON

23

631

29/08/2025 16:27:12

00485023596TRLO0.1.1

XLON

27

631

29/08/2025 16:27:12

00485023594TRLO0.1.1

XLON

31

631

29/08/2025 16:27:12

00485023597TRLO0.1.1

XLON

66

631

29/08/2025 16:27:30

00485023887TRLO0.1.1

XLON

7

631

29/08/2025 16:27:49

00485024093TRLO0.1.1

XLON

3

630.5

29/08/2025 16:29:23

00485025245TRLO0.1.1

AQXE


