Zinssenkungs-Signale spielen Gold in die Hände

Fed-Chef Jerome Powell hat das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, um die Märkte auf Zinssenkungen einzustimmen. Die Märkte quittierten dies mit Kursgewinnen bei Aktien und Gold. Angesichts der hohen Bewertung am allgemeinen Aktienmarkt könnten Goldaktien überproportional profitieren. Denn der Goldpreis geht nun über in ein vorteilhaftes Umfeld.

Fed deutet Zinssenkungen an

Schon seit Monaten übt die US-Regierung, insbesondere Präsident Trump Druck auf die Federal Reserve aus. Sie setzen sich für sinkende Zinsen ein, was mit Blick auf die hohe Schuldenlast der Amerikaner möglicherweise auch nötig ist. Jerome Powell, Chef der Notenbank, scheint nun eingelenkt zu haben. Beim alljährlichen Treffen der Vertreter westlicher Notenbanken in Jackson Hole gab Powell Signale für eine Zinssenkung. 91 Prozent der Marktteilnehmer rechnen nun mit dem ersten Schritt im September, wie die Daten des Fed Watch-Tools zeigen. Powell betonte, dass nun der Arbeitsmarkt Priorität vor einer möglichen Inflation hat. Zuletzt hatten im Juli sowohl die Inflation als auch der Arbeitsmarkt ungünstige Werte abgeliefert. Ob Powell nur den Arbeitsmarkt oder auch die hohe Schuldenlast im Blick hat, bleibt offen. Fakt ist, dass bei den US-Verbindlichkeiten die Marke von 37 Billionen US-Dollar Anfang August gerissen wurde. In Folge der jüngst beschlossenen Steuersenkungen in Washington gehen Beobachter davon aus, dass die Schulden trotz steigender Zolleinnahmen weiter zulegen werden.

Kursgewinne bei Aktien und Gold

Die Aussagen Powells stießen auf offene Ohren am Aktienmarkt. Die Indizes in New York legten zu und der Dow Jones konnte sogar auf ein Rekordhoch steigen. Allerdings könnte die hohe Bewertung potenzielle Anschlusskäufer abschrecken. Denn die Unternehmen im marktbreiten S&P 500 erreichten die historisch höchste Bewertung. Dabei wurden sogar die hohen Multiples aus dem Dot-Com-Boom übertroffen. So zeigt der sogenannte Buffet-Indikator, der das Verhältnis des US-BIP zur Aktienmarktkapitalisierung misst, ein neues Top, wie Bloomberg meldete. Wurde ein Wert von 1,7 überschritten, wie in den Jahren 2000, 2008 und 2022, ging es danach stets bergab an den Börsen. Und auch eine andere Besonderheit lässt aufhorchen. So entspricht Nvidias Börsenwert von 4,5 Billionen US-Dollar inzwischen fast 3,7% des globalen BIP, wie Analysten errechneten. Damit übersteigt der Wert des Chip-Konzerns auch den Börsenwert aller gelisteten Unternehmen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Ob das gerechtfertigt ist, dürfte die Börsen in der Zukunft entscheiden.

Niedrige Zinsen unterstützen Goldpreis

Das sind schwindelerregende Zahlen, doch entscheidend ist, dass in den Vereinigten Staaten ein neuer Zinssenkungszyklus beginnen soll. Niedrige Zinsen - eventuell in Kombination mit weiter steigenden Preisen und einer schwächelnden Wirtschaft - wären ein gutes Umfeld für den Goldpreis. Der hatte nach den Aussagen Powells ohnehin schon angezogen. Niedrige Zinsen sind in der Regel übrigens gut für die Konjunktur, sollten aber Investoren zur Vorsicht mahnen. So stürzten die Aktienmärkte nach den ersten Senkungen der US-Notenbank bei den beiden vergangenen Zinssenkungszyklen jeweils ab: 2001 und 2008. Beim Goldpreis bewirken sie hingegen steigende Kurse.

Alternativen im Goldsektor

Die gute Lage im Sektor zeigten die jüngsten Quartalszahlen. So fuhren laut Fondsmanager Tavi Costa die großen Produzenten die höchsten Gewinnmargen ihrer Geschichte ein. Wir blicken deshalb heute auf drei Goldaktien: Barrick Mining, Tesoro Gold und Gold Fields.

Jetzt springt auch Barrick an

Barrick Mining (22,40 Euro; CA06849F1080): Die Aktie von Barrick Mining hat in diesem Goldbullenmarkt lange enttäuscht. Vor allem die Probleme in Mali mit dem drohenden Szenario der Enteignung einer Goldmine hielten sich die Investoren bei der Nummer 2 weltweit zurück. Konkurrenten wie Newmont oder Agnico Eagle boten mehr Performance, aber offenbar auch weniger Risiko. Doch nun springt auch diese Aktie an. Viele Analysten schreiben von einem Nachholpotenzial, dass jetzt zumindest teilweise gehoben zu werden scheint. Nach Vorlage der Quartalszahlen konnte die Aktie erstmals seit drei Jahren wieder die 22 Euro-Marke überschreiten. Operativ läuft es besser für den Konzern. Das Geschäft in Mali hatte man schon zu Jahresanfang nicht mehr in die Prognose integriert. Nun meldete das Unternehmen, dass man die Kosten im Griff hat. Diese gingen gegenüber dem Vorquartal um 5 Prozent zurück und lagen wieder unter 1.800 US-Dollar je Unze. Dies machte sich beim Free Cashflow bemerkbar, der um 107 Prozent auf 770 Mio. US-Dollar stieg. Barrick hatte 2024 bereits Aktien zurückgekauft. Im ersten Halbjahr setzte man hierfür 411 Mio. US-Dollar ein. Zudem beschloss das Management-Board die Ausschüttung einer Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie. Von einem steigenden Goldpreis sollte die Aktie weiter profitieren. Allerdings muss das Management beweisen, dass man die Kosten nicht nur für ein Quartal im Griff hat. Da liegt Barrick deutlich hinter den großen Konkurrenten in Nordamerika. Immerhin hatten zuletzt mit CIBC, der UBS und RBC gleich drei Banken Kaufempfehlungen für Barrick ausgesprochen. Laut S&P Global liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 27,50 US-Dollar; aktueller Kurs: 26,20 US-Dollar.

Tesoro Gold mit den nächsten Schritten

Tesoro Gold (0,035 AUD; AU0000077208; ASX: TSO): Noch zählt Tesoro Gold vom Börsenwert her zu den kleineren Goldfirmen am Markt. Doch das könnte sich mittel- bis langfristig ändern. Denn das australische Unternehmen entwickelt in Chile das El Zorro-Projekt. Realistischerweise könnte man bereits 2028 oder 2029 in Produktion gehen. Für das Vorkommen liegt eine Ressource von mehr als 1,8 Mio. Unzen Gold vor. Dem Projekt wird das Potenzial für einen eigenen Gold-Distrikt zuerkannt, da das Areal 570 km2 groß ist und dementsprechend ein großes Explorationspotenzial besteht. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields bereits ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt zudem in nur 120 Kilometer Entfernung die Salares Norte Goldmine. Aktuell hält man 17 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Projekt spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region in Chile, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Das nächste Ziel von Tesoro ist eine Machbarkeitsstudie, die die Grundlage für den Bau der Goldmine legt. Hier können Anleger auf zwei mögliche Szenarien setzen: Tesoro Gold geht in einigen Jahren selbst in Produktion. Oder das Unternehmen wird übernommen. Die Analysten von Morgans finden die Tesoro-Aktie attraktiv und raten in ihrer Studie Mitte März zu "speculative buy" mit einem Kursziel von 0,11 AUD. Aktueller Kurs: 0,04 AUD. Das Brokerhaus Blue Ocean Equities hat jüngst eine erste Studie veröffentlicht und sogar ein Kursziel von 0,15 AUD für die Tesoro-Aktie ausgegeben.

Gold Fields: Einer der Top-Performer am Goldmarkt

Gold Fields (26,50 Euro; ZAE000018123): Gold Fields ist einer der größten Goldproduzenten aus Südafrika. Neben Beteiligungen an Unternehmen wie Tesoro Gold betreibt Gold Fields neun Goldminen am Kap und weltweit. Die Aktie ist unter den großen Produzenten weltweit einer der Top-Performer. Seit dem Frühjahr 2018 konnte das Papier um sagenhafte 1.500 Prozent zulegen. Und dabei läuft es auch dieses Jahr gut. Seit dem Frühling gewann die Aktie etwa ein Viertel an Wert. Neben dem steigenden Goldpreis ist die operative Entwicklung bisher ein Erfolgsgarant. So konnte Gold Fields die Produktion im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 1,136 Mio. Unzen Gold steigern. Dabei lagen die Kosten mit 1.682 US-Dollar je Unze (AISC) im Branchenschnitt und entsprachen einem Rückgang von vier Prozent. Beim operativen Cashflow wurde ein Plus von 256 Prozent auf 1,14 Mrd. Dollar erreicht. Aktuell fährt Gold Fields die Produktion in Salares Norte (Chile) hoch und entwickelt zudem die Windfall-Mine in Kanada. Dort stehen die letzten Genehmigungen aus. Gold Fields rechnet mit der Produktion des ersten Golds im Jahr 2028.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

