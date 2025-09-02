Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
02.09.25 | 08:17
7,250 Euro
+1,40 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,2507,55008:38
PR Newswire
02.09.2025 08:06 Uhr
57 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 02

Bodycotewww.bodycote.com

2 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

1 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

53,024

Highest price paid per share (pence per share):

638.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

629.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

633.20p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,432,888 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 877,516 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,023,284 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

21

630

01/09/2025 08:28:14

00485114102TRLO0.1.1

CHIX

59

630

01/09/2025 08:28:14

00485114104TRLO0.1.1

CHIX

80

630

01/09/2025 08:28:14

00485114103TRLO0.1.1

CHIX

190

632.5

01/09/2025 08:29:26

00485114371TRLO0.1.1

XLON

106

632.5

01/09/2025 08:29:26

00485114372TRLO0.1.1

XLON

376

632.5

01/09/2025 08:29:26

00485114373TRLO0.1.1

XLON

50

631

01/09/2025 08:29:32

00485114398TRLO0.1.1

TRQX

336

631.5

01/09/2025 08:29:32

00485114397TRLO0.1.1

XLON

25

631

01/09/2025 08:29:32

00485114400TRLO0.1.1

TRQX

50

631

01/09/2025 08:29:32

00485114399TRLO0.1.1

TRQX

112

631

01/09/2025 08:29:38

00485114425TRLO0.1.1

XLON

560

631

01/09/2025 08:29:45

00485114436TRLO0.1.1

XLON

182

632

01/09/2025 08:29:57

00485114499TRLO0.1.1

BATE

273

632

01/09/2025 08:29:57

00485114500TRLO0.1.1

BATE

112

632

01/09/2025 08:32:00

00485114911TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 08:33:55

00485115174TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

01/09/2025 08:36:01

00485115541TRLO0.1.1

CHIX

16

631.5

01/09/2025 08:36:01

00485115540TRLO0.1.1

CHIX

10

631.5

01/09/2025 08:36:01

00485115542TRLO0.1.1

CHIX

112

632

01/09/2025 08:36:42

00485115647TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

01/09/2025 08:36:42

00485115648TRLO0.1.1

CHIX

40

632.5

01/09/2025 08:40:49

00485116385TRLO0.1.1

CHIX

91

632.5

01/09/2025 08:40:49

00485116386TRLO0.1.1

BATE

112

632.5

01/09/2025 08:40:49

00485116387TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 08:43:00

00485116571TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 08:45:08

00485116839TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 08:45:14

00485116867TRLO0.1.1

TRQX

26

633

01/09/2025 08:46:03

00485117019TRLO0.1.1

AQXE

65

633

01/09/2025 08:46:03

00485117020TRLO0.1.1

AQXE

25

633

01/09/2025 08:47:12

00485117203TRLO0.1.1

TRQX

91

632.5

01/09/2025 08:47:20

00485117226TRLO0.1.1

BATE

40

632.5

01/09/2025 08:47:25

00485117229TRLO0.1.1

CHIX

112

632.5

01/09/2025 08:47:56

00485117296TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 08:50:45

00485117769TRLO0.1.1

XLON

13

633

01/09/2025 08:52:33

00485117994TRLO0.1.1

AQXE

112

632.5

01/09/2025 08:53:34

00485118107TRLO0.1.1

XLON

4

633

01/09/2025 08:55:52

00485118510TRLO0.1.1

TRQX

15

633

01/09/2025 08:57:01

00485118745TRLO0.1.1

TRQX

6

633

01/09/2025 08:57:01

00485118746TRLO0.1.1

TRQX

91

633.5

01/09/2025 09:00:56

00485119569TRLO0.1.1

BATE

13

633

01/09/2025 09:02:01

00485119695TRLO0.1.1

AQXE

40

632.5

01/09/2025 09:02:01

00485119696TRLO0.1.1

CHIX

112

632.5

01/09/2025 09:02:01

00485119697TRLO0.1.1

XLON

91

633.5

01/09/2025 09:08:47

00485120908TRLO0.1.1

BATE

2

633.5

01/09/2025 09:08:56

00485120918TRLO0.1.1

CHIX

38

633.5

01/09/2025 09:08:56

00485120919TRLO0.1.1

CHIX

19

633.5

01/09/2025 09:08:58

00485120924TRLO0.1.1

TRQX

6

633.5

01/09/2025 09:08:58

00485120925TRLO0.1.1

TRQX

62

633.5

01/09/2025 09:09:00

00485120945TRLO0.1.1

XLON

386

633.5

01/09/2025 09:09:00

00485120946TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 09:12:53

00485121643TRLO0.1.1

XLON

17

633.5

01/09/2025 09:15:15

00485122010TRLO0.1.1

XLON

45

633.5

01/09/2025 09:15:15

00485122012TRLO0.1.1

XLON

50

633.5

01/09/2025 09:15:15

00485122011TRLO0.1.1

XLON

25

633.5

01/09/2025 09:15:26

00485122079TRLO0.1.1

TRQX

91

633.5

01/09/2025 09:15:43

00485122146TRLO0.1.1

BATE

12

633.5

01/09/2025 09:17:15

00485122466TRLO0.1.1

CHIX

28

633.5

01/09/2025 09:17:15

00485122467TRLO0.1.1

CHIX

13

633

01/09/2025 09:17:16

00485122468TRLO0.1.1

AQXE

17

634.5

01/09/2025 09:25:40

00485123943TRLO0.1.1

TRQX

8

634.5

01/09/2025 09:25:40

00485123944TRLO0.1.1

TRQX

13

634.5

01/09/2025 09:27:42

00485124200TRLO0.1.1

CHIX

27

634.5

01/09/2025 09:29:03

00485124372TRLO0.1.1

CHIX

91

634.5

01/09/2025 09:29:03

00485124374TRLO0.1.1

BATE

336

634.5

01/09/2025 09:29:03

00485124376TRLO0.1.1

XLON

13

634

01/09/2025 09:29:03

00485124388TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 09:30:40

00485124647TRLO0.1.1

AQXE

112

634

01/09/2025 09:30:44

00485124651TRLO0.1.1

XLON

12

635

01/09/2025 09:35:02

00485125241TRLO0.1.1

TRQX

23

634.5

01/09/2025 09:37:10

00485125515TRLO0.1.1

BATE

68

634.5

01/09/2025 09:37:10

00485125517TRLO0.1.1

BATE

112

634.5

01/09/2025 09:37:10

00485125518TRLO0.1.1

XLON

13

635

01/09/2025 09:37:10

00485125516TRLO0.1.1

TRQX

12

634.5

01/09/2025 09:38:28

00485125780TRLO0.1.1

AQXE

1

634.5

01/09/2025 09:38:28

00485125781TRLO0.1.1

AQXE

40

634

01/09/2025 09:38:37

00485125809TRLO0.1.1

CHIX

224

634

01/09/2025 09:38:37

00485125810TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 09:40:44

00485126142TRLO0.1.1

XLON

7

634

01/09/2025 09:44:12

00485126711TRLO0.1.1

TRQX

18

634.5

01/09/2025 09:44:12

00485126712TRLO0.1.1

TRQX

91

634

01/09/2025 09:44:28

00485126771TRLO0.1.1

BATE

224

634.5

01/09/2025 09:46:35

00485127051TRLO0.1.1

XLON

13

634.5

01/09/2025 09:47:10

00485127133TRLO0.1.1

AQXE

87

634.5

01/09/2025 09:49:10

00485127421TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

01/09/2025 09:49:10

00485127422TRLO0.1.1

XLON

87

634.5

01/09/2025 09:52:03

00485127811TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

01/09/2025 09:52:03

00485127812TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

01/09/2025 09:53:23

00485128013TRLO0.1.1

TRQX

91

634.5

01/09/2025 09:53:36

00485128048TRLO0.1.1

BATE

47

634.5

01/09/2025 09:55:01

00485128225TRLO0.1.1

XLON

3

634.5

01/09/2025 09:55:01

00485128227TRLO0.1.1

XLON

62

634.5

01/09/2025 09:55:01

00485128226TRLO0.1.1

XLON

13

634.5

01/09/2025 09:55:57

00485128367TRLO0.1.1

AQXE

112

634

01/09/2025 09:58:01

00485128721TRLO0.1.1

XLON

80

634.5

01/09/2025 09:58:57

00485128799TRLO0.1.1

CHIX

112

634

01/09/2025 10:00:52

00485129188TRLO0.1.1

XLON

25

634

01/09/2025 10:02:20

00485129327TRLO0.1.1

TRQX

13

634

01/09/2025 10:05:02

00485129724TRLO0.1.1

AQXE

18

634

01/09/2025 10:05:02

00485129725TRLO0.1.1

XLON

94

634

01/09/2025 10:05:02

00485129726TRLO0.1.1

XLON

40

634

01/09/2025 10:05:12

00485129752TRLO0.1.1

CHIX

91

634

01/09/2025 10:05:12

00485129753TRLO0.1.1

BATE

112

634

01/09/2025 10:07:25

00485130022TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 10:10:33

00485130301TRLO0.1.1

XLON

1

634

01/09/2025 10:10:54

00485130334TRLO0.1.1

TRQX

7

634

01/09/2025 10:10:54

00485130335TRLO0.1.1

TRQX

17

634

01/09/2025 10:10:54

00485130336TRLO0.1.1

TRQX

91

634

01/09/2025 10:11:10

00485130366TRLO0.1.1

BATE

12

633.5

01/09/2025 10:12:13

00485130566TRLO0.1.1

CHIX

12

633.5

01/09/2025 10:12:13

00485130567TRLO0.1.1

CHIX

16

633.5

01/09/2025 10:12:13

00485130565TRLO0.1.1

CHIX

12

634

01/09/2025 10:12:22

00485130574TRLO0.1.1

AQXE

1

634

01/09/2025 10:12:22

00485130575TRLO0.1.1

AQXE

112

633.5

01/09/2025 10:12:26

00485130585TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 10:14:31

00485130847TRLO0.1.1

XLON

112

633

01/09/2025 10:17:16

00485131160TRLO0.1.1

XLON

25

633

01/09/2025 10:19:17

00485131459TRLO0.1.1

TRQX

91

633

01/09/2025 10:19:40

00485131517TRLO0.1.1

BATE

40

633

01/09/2025 10:19:54

00485131594TRLO0.1.1

CHIX

100

633

01/09/2025 10:20:00

00485131613TRLO0.1.1

XLON

13

634

01/09/2025 10:20:24

00485131749TRLO0.1.1

AQXE

124

633.5

01/09/2025 10:22:59

00485132213TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 10:25:26

00485132450TRLO0.1.1

XLON

25

633.5

01/09/2025 10:27:49

00485132755TRLO0.1.1

TRQX

100

633.5

01/09/2025 10:28:13

00485132789TRLO0.1.1

XLON

12

633.5

01/09/2025 10:28:13

00485132790TRLO0.1.1

XLON

13

634

01/09/2025 10:28:31

00485132806TRLO0.1.1

AQXE

40

633.5

01/09/2025 10:28:31

00485132807TRLO0.1.1

CHIX

49

633.5

01/09/2025 10:30:41

00485133083TRLO0.1.1

XLON

63

633.5

01/09/2025 10:30:41

00485133082TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 10:32:56

00485133411TRLO0.1.1

XLON

91

633

01/09/2025 10:33:25

00485133516TRLO0.1.1

BATE

6

633.5

01/09/2025 10:34:47

00485133743TRLO0.1.1

TRQX

7

633.5

01/09/2025 10:34:47

00485133745TRLO0.1.1

TRQX

12

633.5

01/09/2025 10:34:47

00485133744TRLO0.1.1

TRQX

13

634

01/09/2025 10:35:03

00485133771TRLO0.1.1

AQXE

40

633

01/09/2025 10:35:56

00485133879TRLO0.1.1

CHIX

91

633

01/09/2025 10:35:56

00485133878TRLO0.1.1

BATE

112

633

01/09/2025 10:35:56

00485133880TRLO0.1.1

XLON

13

633.5

01/09/2025 10:41:20

00485134488TRLO0.1.1

AQXE

91

633

01/09/2025 10:41:38

00485134532TRLO0.1.1

BATE

25

632.5

01/09/2025 10:41:38

00485134534TRLO0.1.1

TRQX

336

632.5

01/09/2025 10:41:38

00485134533TRLO0.1.1

XLON

40

632.5

01/09/2025 10:41:55

00485134548TRLO0.1.1

CHIX

112

632.5

01/09/2025 10:43:59

00485134925TRLO0.1.1

XLON

13

633

01/09/2025 10:47:31

00485135354TRLO0.1.1

AQXE

25

632.5

01/09/2025 10:47:52

00485135390TRLO0.1.1

TRQX

3

633

01/09/2025 10:48:11

00485135434TRLO0.1.1

BATE

12

633

01/09/2025 10:48:11

00485135433TRLO0.1.1

BATE

76

633

01/09/2025 10:48:11

00485135432TRLO0.1.1

BATE

40

632.5

01/09/2025 10:48:32

00485135479TRLO0.1.1

CHIX

105

632

01/09/2025 10:48:56

00485135514TRLO0.1.1

XLON

119

631.5

01/09/2025 10:49:42

00485135596TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 10:50:20

00485135681TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 10:52:24

00485136037TRLO0.1.1

XLON

13

633

01/09/2025 10:53:45

00485136233TRLO0.1.1

AQXE

112

632

01/09/2025 10:54:08

00485136259TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 10:54:27

00485136303TRLO0.1.1

TRQX

76

632.5

01/09/2025 10:54:44

00485136337TRLO0.1.1

BATE

15

633

01/09/2025 10:54:44

00485136338TRLO0.1.1

BATE

40

632.5

01/09/2025 10:55:04

00485136390TRLO0.1.1

CHIX

9

631.5

01/09/2025 10:56:14

00485136550TRLO0.1.1

XLON

49

631.5

01/09/2025 10:56:14

00485136551TRLO0.1.1

XLON

54

631.5

01/09/2025 10:56:44

00485136600TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 10:59:02

00485136833TRLO0.1.1

XLON

13

632

01/09/2025 11:00:01

00485136919TRLO0.1.1

AQXE

28

632

01/09/2025 11:01:15

00485137089TRLO0.1.1

BATE

63

632.5

01/09/2025 11:01:15

00485137090TRLO0.1.1

BATE

12

632.5

01/09/2025 11:07:09

00485137617TRLO0.1.1

BATE

79

632.5

01/09/2025 11:07:09

00485137618TRLO0.1.1

BATE

81

632

01/09/2025 11:08:46

00485137738TRLO0.1.1

XLON

17

633

01/09/2025 11:11:35

00485137960TRLO0.1.1

AQXE

9

633

01/09/2025 11:11:35

00485137961TRLO0.1.1

AQXE

13

632.5

01/09/2025 11:13:09

00485138118TRLO0.1.1

BATE

78

632.5

01/09/2025 11:13:09

00485138119TRLO0.1.1

BATE

6

633

01/09/2025 11:16:53

00485138477TRLO0.1.1

AQXE

7

633

01/09/2025 11:16:53

00485138478TRLO0.1.1

AQXE

91

632.5

01/09/2025 11:19:04

00485138720TRLO0.1.1

BATE

11

633

01/09/2025 11:22:34

00485139006TRLO0.1.1

AQXE

2

633

01/09/2025 11:22:34

00485139007TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

01/09/2025 11:24:58

00485139194TRLO0.1.1

BATE

79

632.5

01/09/2025 11:24:58

00485139195TRLO0.1.1

BATE

31

632

01/09/2025 11:24:59

00485139196TRLO0.1.1

XLON

80

632

01/09/2025 11:24:59

00485139198TRLO0.1.1

CHIX

83

632

01/09/2025 11:24:59

00485139197TRLO0.1.1

XLON

40

632

01/09/2025 11:24:59

00485139199TRLO0.1.1

CHIX

40

632

01/09/2025 11:24:59

00485139200TRLO0.1.1

CHIX

40

632

01/09/2025 11:24:59

00485139201TRLO0.1.1

CHIX

25

632

01/09/2025 11:24:59

00485139205TRLO0.1.1

TRQX

25

632

01/09/2025 11:24:59

00485139206TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139203TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139204TRLO0.1.1

XLON

141

632

01/09/2025 11:24:59

00485139202TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139207TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139208TRLO0.1.1

XLON

143

632

01/09/2025 11:24:59

00485139209TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 11:24:59

00485139212TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139210TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139211TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 11:24:59

00485139213TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139214TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139215TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139216TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 11:24:59

00485139217TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 11:26:45

00485139360TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

01/09/2025 11:28:14

00485139514TRLO0.1.1

AQXE

1

632

01/09/2025 11:28:14

00485139515TRLO0.1.1

AQXE

89

631.5

01/09/2025 11:28:58

00485139601TRLO0.1.1

XLON

18

631.5

01/09/2025 11:28:58

00485139603TRLO0.1.1

XLON

86

631.5

01/09/2025 11:28:58

00485139602TRLO0.1.1

XLON

16

631

01/09/2025 11:30:48

00485139828TRLO0.1.1

TRQX

4

631

01/09/2025 11:30:48

00485139830TRLO0.1.1

TRQX

5

631

01/09/2025 11:30:48

00485139829TRLO0.1.1

TRQX

91

631.5

01/09/2025 11:31:20

00485139978TRLO0.1.1

BATE

86

631.5

01/09/2025 11:31:23

00485139982TRLO0.1.1

XLON

26

631.5

01/09/2025 11:31:23

00485139983TRLO0.1.1

XLON

40

631.5

01/09/2025 11:31:58

00485140120TRLO0.1.1

CHIX

13

631

01/09/2025 11:35:41

00485141027TRLO0.1.1

AQXE

9

631

01/09/2025 11:36:04

00485141057TRLO0.1.1

XLON

19

631

01/09/2025 11:36:04

00485141058TRLO0.1.1

XLON

1

631

01/09/2025 11:36:04

00485141059TRLO0.1.1

XLON

11

631

01/09/2025 11:36:04

00485141060TRLO0.1.1

XLON

72

631

01/09/2025 11:36:04

00485141061TRLO0.1.1

XLON

1

630.5

01/09/2025 11:39:42

00485141405TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

01/09/2025 11:39:42

00485141403TRLO0.1.1

TRQX

12

630.5

01/09/2025 11:39:42

00485141404TRLO0.1.1

TRQX

18

630.5

01/09/2025 11:41:00

00485141526TRLO0.1.1

CHIX

22

630.5

01/09/2025 11:41:00

00485141527TRLO0.1.1

CHIX

91

630

01/09/2025 11:42:07

00485141666TRLO0.1.1

BATE

112

630

01/09/2025 11:42:07

00485141667TRLO0.1.1

XLON

224

630

01/09/2025 11:43:59

00485141882TRLO0.1.1

XLON

13

630.5

01/09/2025 11:44:12

00485141931TRLO0.1.1

AQXE

87

630

01/09/2025 11:46:18

00485142140TRLO0.1.1

XLON

25

630

01/09/2025 11:46:18

00485142141TRLO0.1.1

XLON

25

630

01/09/2025 11:48:31

00485142514TRLO0.1.1

TRQX

23

630

01/09/2025 11:48:43

00485142546TRLO0.1.1

XLON

89

630

01/09/2025 11:48:43

00485142545TRLO0.1.1

XLON

91

630

01/09/2025 11:49:06

00485142581TRLO0.1.1

BATE

40

629.5

01/09/2025 11:51:02

00485142807TRLO0.1.1

CHIX

97

630

01/09/2025 11:51:14

00485142830TRLO0.1.1

XLON

15

630

01/09/2025 11:51:14

00485142831TRLO0.1.1

XLON

13

630.5

01/09/2025 11:52:36

00485142940TRLO0.1.1

AQXE

43

630

01/09/2025 11:54:07

00485143088TRLO0.1.1

XLON

69

630

01/09/2025 11:54:07

00485143087TRLO0.1.1

XLON

112

629

01/09/2025 11:57:00

00485143352TRLO0.1.1

XLON

25

629.5

01/09/2025 11:57:25

00485143383TRLO0.1.1

TRQX

15

629.5

01/09/2025 11:57:59

00485143435TRLO0.1.1

BATE

76

629.5

01/09/2025 11:57:59

00485143436TRLO0.1.1

BATE

40

629.5

01/09/2025 11:58:39

00485143520TRLO0.1.1

CHIX

12

629.5

01/09/2025 11:59:49

00485143598TRLO0.1.1

XLON

100

629.5

01/09/2025 11:59:49

00485143599TRLO0.1.1

XLON

13

629.5

01/09/2025 12:00:43

00485143826TRLO0.1.1

AQXE

12

629.5

01/09/2025 12:01:41

00485144007TRLO0.1.1

XLON

30

629.5

01/09/2025 12:01:41

00485144006TRLO0.1.1

XLON

70

629.5

01/09/2025 12:01:41

00485144008TRLO0.1.1

XLON

3

629.5

01/09/2025 12:03:45

00485144311TRLO0.1.1

XLON

12

629.5

01/09/2025 12:03:45

00485144310TRLO0.1.1

XLON

12

629.5

01/09/2025 12:06:08

00485144503TRLO0.1.1

XLON

25

629.5

01/09/2025 12:06:08

00485144504TRLO0.1.1

XLON

39

629.5

01/09/2025 12:06:08

00485144505TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

01/09/2025 12:06:08

00485144506TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

01/09/2025 12:06:08

00485144507TRLO0.1.1

TRQX

40

630

01/09/2025 12:15:12

00485145236TRLO0.1.1

CHIX

224

631.5

01/09/2025 12:22:39

00485146173TRLO0.1.1

XLON

149

631.5

01/09/2025 12:24:01

00485146271TRLO0.1.1

XLON

57

631.5

01/09/2025 12:24:01

00485146273TRLO0.1.1

XLON

172

631.5

01/09/2025 12:24:01

00485146272TRLO0.1.1

XLON

518

631.5

01/09/2025 12:24:01

00485146274TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 12:24:01

00485146275TRLO0.1.1

XLON

19

631

01/09/2025 12:24:13

00485146331TRLO0.1.1

TRQX

18

631.5

01/09/2025 12:25:43

00485146478TRLO0.1.1

CHIX

22

631.5

01/09/2025 12:25:43

00485146479TRLO0.1.1

CHIX

112

631.5

01/09/2025 12:26:07

00485146512TRLO0.1.1

XLON

12

631.5

01/09/2025 12:26:16

00485146514TRLO0.1.1

TRQX

38

631.5

01/09/2025 12:26:16

00485146515TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

01/09/2025 12:27:55

00485146618TRLO0.1.1

CHIX

68

631.5

01/09/2025 12:27:55

00485146619TRLO0.1.1

CHIX

112

631.5

01/09/2025 12:28:03

00485146635TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

01/09/2025 12:28:31

00485146663TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

01/09/2025 12:30:23

00485146866TRLO0.1.1

CHIX

28

631.5

01/09/2025 12:30:23

00485146867TRLO0.1.1

CHIX

8

631

01/09/2025 12:31:02

00485146961TRLO0.1.1

AQXE

18

631

01/09/2025 12:31:02

00485146960TRLO0.1.1

AQXE

1

631

01/09/2025 12:31:02

00485146962TRLO0.1.1

AQXE

3

631

01/09/2025 12:31:02

00485146963TRLO0.1.1

AQXE

8

631

01/09/2025 12:31:02

00485146964TRLO0.1.1

AQXE

35

631.5

01/09/2025 12:32:45

00485147186TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

01/09/2025 12:34:15

00485147361TRLO0.1.1

CHIX

28

631.5

01/09/2025 12:34:15

00485147362TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

01/09/2025 12:42:10

00485148699TRLO0.1.1

TRQX

12

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149811TRLO0.1.1

XLON

40

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149810TRLO0.1.1

CHIX

436

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149812TRLO0.1.1

XLON

23

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149815TRLO0.1.1

TRQX

112

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149814TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149816TRLO0.1.1

XLON

224

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149813TRLO0.1.1

XLON

1

631.5

01/09/2025 12:49:15

00485149817TRLO0.1.1

TRQX

105

631.5

01/09/2025 12:51:19

00485150136TRLO0.1.1

XLON

7

631.5

01/09/2025 12:51:19

00485150137TRLO0.1.1

XLON

91

631.5

01/09/2025 12:51:22

00485150140TRLO0.1.1

BATE

4

631.5

01/09/2025 12:51:34

00485150178TRLO0.1.1

TRQX

21

631.5

01/09/2025 12:51:34

00485150179TRLO0.1.1

TRQX

30

631.5

01/09/2025 12:52:00

00485150283TRLO0.1.1

BATE

44

631.5

01/09/2025 12:52:00

00485150284TRLO0.1.1

BATE

2

631.5

01/09/2025 12:52:00

00485150285TRLO0.1.1

BATE

10

631.5

01/09/2025 12:52:00

00485150286TRLO0.1.1

BATE

5

631.5

01/09/2025 12:52:04

00485150319TRLO0.1.1

BATE

29

631.5

01/09/2025 12:52:04

00485150321TRLO0.1.1

BATE

300

631.5

01/09/2025 12:52:04

00485150320TRLO0.1.1

BATE

35

631.5

01/09/2025 12:52:23

00485150400TRLO0.1.1

BATE

105

631.5

01/09/2025 12:52:23

00485150401TRLO0.1.1

BATE

112

631.5

01/09/2025 12:59:55

00485151678TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 13:01:36

00485151856TRLO0.1.1

TRQX

168

632

01/09/2025 13:01:36

00485151854TRLO0.1.1

BATE

224

632

01/09/2025 13:01:36

00485151855TRLO0.1.1

XLON

80

632

01/09/2025 13:01:43

00485151873TRLO0.1.1

CHIX

43

632

01/09/2025 13:03:35

00485152022TRLO0.1.1

XLON

69

632

01/09/2025 13:03:35

00485152023TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:06:08

00485152342TRLO0.1.1

XLON

17

632

01/09/2025 13:07:33

00485152418TRLO0.1.1

TRQX

8

632

01/09/2025 13:07:33

00485152419TRLO0.1.1

TRQX

47

632

01/09/2025 13:08:08

00485152527TRLO0.1.1

XLON

65

632

01/09/2025 13:08:08

00485152526TRLO0.1.1

XLON

91

632

01/09/2025 13:08:11

00485152528TRLO0.1.1

BATE

12

632

01/09/2025 13:08:51

00485152576TRLO0.1.1

CHIX

12

632

01/09/2025 13:08:51

00485152578TRLO0.1.1

CHIX

16

632

01/09/2025 13:08:51

00485152577TRLO0.1.1

CHIX

112

632

01/09/2025 13:10:21

00485152691TRLO0.1.1

XLON

42

631.5

01/09/2025 13:11:07

00485152818TRLO0.1.1

AQXE

11

631.5

01/09/2025 13:11:07

00485152820TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

01/09/2025 13:11:07

00485152819TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

01/09/2025 13:11:07

00485152822TRLO0.1.1

AQXE

26

631.5

01/09/2025 13:11:07

00485152821TRLO0.1.1

AQXE

112

631

01/09/2025 13:13:33

00485153255TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

01/09/2025 13:14:45

00485153598TRLO0.1.1

TRQX

91

631.5

01/09/2025 13:15:26

00485153712TRLO0.1.1

BATE

40

632

01/09/2025 13:16:06

00485153816TRLO0.1.1

CHIX

112

631

01/09/2025 13:16:07

00485153817TRLO0.1.1

XLON

20

631.5

01/09/2025 13:24:24

00485155291TRLO0.1.1

XLON

39

631.5

01/09/2025 13:24:24

00485155292TRLO0.1.1

XLON

57

631.5

01/09/2025 13:24:24

00485155293TRLO0.1.1

XLON

63

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155706TRLO0.1.1

BATE

13

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155708TRLO0.1.1

AQXE

28

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155707TRLO0.1.1

BATE

108

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155709TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155710TRLO0.1.1

XLON

40

631

01/09/2025 13:27:06

00485155713TRLO0.1.1

CHIX

25

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155712TRLO0.1.1

TRQX

112

631.5

01/09/2025 13:27:06

00485155711TRLO0.1.1

XLON

13

631

01/09/2025 13:29:05

00485155926TRLO0.1.1

AQXE

25

631

01/09/2025 13:29:19

00485155992TRLO0.1.1

TRQX

12

631

01/09/2025 13:29:43

00485156032TRLO0.1.1

XLON

12

631

01/09/2025 13:29:43

00485156033TRLO0.1.1

XLON

53

631

01/09/2025 13:29:43

00485156031TRLO0.1.1

XLON

4

631

01/09/2025 13:29:43

00485156034TRLO0.1.1

XLON

52

631

01/09/2025 13:29:43

00485156036TRLO0.1.1

XLON

91

631

01/09/2025 13:29:43

00485156035TRLO0.1.1

XLON

91

631.5

01/09/2025 13:29:53

00485156072TRLO0.1.1

BATE

40

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157635TRLO0.1.1

CHIX

20

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157637TRLO0.1.1

XLON

40

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157636TRLO0.1.1

CHIX

92

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157638TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157640TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157641TRLO0.1.1

XLON

132

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157639TRLO0.1.1

XLON

66

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157642TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157643TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157644TRLO0.1.1

XLON

91

631.5

01/09/2025 13:36:58

00485157645TRLO0.1.1

BATE

40

632

01/09/2025 13:56:24

00485161415TRLO0.1.1

CHIX

13

632

01/09/2025 13:56:24

00485161416TRLO0.1.1

AQXE

13

632

01/09/2025 13:56:24

00485161417TRLO0.1.1

AQXE

182

632

01/09/2025 13:56:24

00485161418TRLO0.1.1

BATE

13

632

01/09/2025 13:56:24

00485161419TRLO0.1.1

AQXE

13

632

01/09/2025 13:56:24

00485161420TRLO0.1.1

AQXE

13

632

01/09/2025 13:56:24

00485161421TRLO0.1.1

AQXE

50

632

01/09/2025 13:56:24

00485161422TRLO0.1.1

TRQX

10

632

01/09/2025 13:56:24

00485161424TRLO0.1.1

TRQX

15

632

01/09/2025 13:56:24

00485161425TRLO0.1.1

TRQX

25

632

01/09/2025 13:56:24

00485161423TRLO0.1.1

TRQX

25

632

01/09/2025 13:56:24

00485161427TRLO0.1.1

TRQX

25

632

01/09/2025 13:56:24

00485161428TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161426TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161429TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161430TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161431TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161432TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161433TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161434TRLO0.1.1

XLON

17

632

01/09/2025 13:56:24

00485161436TRLO0.1.1

XLON

95

632

01/09/2025 13:56:24

00485161437TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161435TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161438TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161439TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 13:56:24

00485161440TRLO0.1.1

XLON

13

632

01/09/2025 13:58:09

00485161737TRLO0.1.1

AQXE

112

632

01/09/2025 13:58:11

00485161753TRLO0.1.1

XLON

40

632

01/09/2025 13:58:45

00485161889TRLO0.1.1

CHIX

30

632

01/09/2025 13:58:51

00485161909TRLO0.1.1

BATE

61

632

01/09/2025 13:58:51

00485161910TRLO0.1.1

BATE

2

632

01/09/2025 14:00:16

00485162229TRLO0.1.1

CHIX

40

632

01/09/2025 14:00:16

00485162228TRLO0.1.1

CHIX

50

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163417TRLO0.1.1

BATE

112

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163418TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163420TRLO0.1.1

XLON

224

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163419TRLO0.1.1

XLON

41

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163423TRLO0.1.1

BATE

91

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163424TRLO0.1.1

BATE

112

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163421TRLO0.1.1

XLON

112

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163422TRLO0.1.1

XLON

38

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163427TRLO0.1.1

CHIX

40

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163425TRLO0.1.1

CHIX

78

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163426TRLO0.1.1

CHIX

91

632.5

01/09/2025 14:06:54

00485163428TRLO0.1.1

BATE

25

632.5

01/09/2025 14:08:56

00485163895TRLO0.1.1

TRQX

112

632.5

01/09/2025 14:08:56

00485163894TRLO0.1.1

XLON

65

632.5

01/09/2025 14:09:43

00485163995TRLO0.1.1

BATE

1

632.5

01/09/2025 14:09:43

00485163996TRLO0.1.1

BATE

25

632.5

01/09/2025 14:09:43

00485163997TRLO0.1.1

BATE

37

632.5

01/09/2025 14:11:09

00485164362TRLO0.1.1

XLON

75

632.5

01/09/2025 14:11:09

00485164363TRLO0.1.1

XLON

4

632.5

01/09/2025 14:11:22

00485164399TRLO0.1.1

TRQX

21

632.5

01/09/2025 14:11:22

00485164398TRLO0.1.1

TRQX

23

632.5

01/09/2025 14:13:09

00485164691TRLO0.1.1

XLON

89

632.5

01/09/2025 14:13:09

00485164692TRLO0.1.1

XLON

2

632

01/09/2025 14:13:16

00485164707TRLO0.1.1

AQXE

10

632

01/09/2025 14:13:16

00485164706TRLO0.1.1

AQXE

1

632

01/09/2025 14:13:16

00485164708TRLO0.1.1

AQXE

13

632

01/09/2025 14:13:16

00485164709TRLO0.1.1

AQXE

2

632

01/09/2025 14:13:16

00485164710TRLO0.1.1

AQXE

10

632

01/09/2025 14:13:16

00485164711TRLO0.1.1

AQXE

1

632

01/09/2025 14:13:16

00485164712TRLO0.1.1

AQXE

25

632

01/09/2025 14:14:32

00485165015TRLO0.1.1

TRQX

91

632.5

01/09/2025 14:15:05

00485165122TRLO0.1.1

BATE

112

632

01/09/2025 14:15:11

00485165136TRLO0.1.1

XLON

42

631.5

01/09/2025 14:15:44

00485165313TRLO0.1.1

CHIX

13

632

01/09/2025 14:15:59

00485165399TRLO0.1.1

AQXE

18

631.5

01/09/2025 14:17:18

00485165700TRLO0.1.1

XLON

43

631.5

01/09/2025 14:17:18

00485165698TRLO0.1.1

XLON

163

631.5

01/09/2025 14:17:18

00485165699TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 14:21:52

00485166719TRLO0.1.1

XLON

13

633.5

01/09/2025 14:21:56

00485166735TRLO0.1.1

AQXE

25

633.5

01/09/2025 14:21:56

00485166736TRLO0.1.1

TRQX

224

633.5

01/09/2025 14:24:09

00485167367TRLO0.1.1

XLON

25

633.5

01/09/2025 14:25:12

00485167724TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

01/09/2025 14:26:16

00485168036TRLO0.1.1

AQXE

32

633.5

01/09/2025 14:26:25

00485168105TRLO0.1.1

XLON

192

633.5

01/09/2025 14:26:25

00485168106TRLO0.1.1

XLON

28

634

01/09/2025 14:27:05

00485168218TRLO0.1.1

BATE

63

634

01/09/2025 14:27:05

00485168219TRLO0.1.1

BATE

40

633.5

01/09/2025 14:29:05

00485168664TRLO0.1.1

CHIX

80

633.5

01/09/2025 14:29:05

00485168663TRLO0.1.1

CHIX

112

633.5

01/09/2025 14:29:05

00485168665TRLO0.1.1

XLON

91

634

01/09/2025 14:29:12

00485168691TRLO0.1.1

BATE

21

634

01/09/2025 14:30:22

00485169097TRLO0.1.1

TRQX

4

634

01/09/2025 14:30:22

00485169098TRLO0.1.1

TRQX

1

633

01/09/2025 14:30:35

00485169155TRLO0.1.1

XLON

111

633

01/09/2025 14:30:35

00485169156TRLO0.1.1

XLON

13

633.5

01/09/2025 14:30:50

00485169242TRLO0.1.1

AQXE

31

633.5

01/09/2025 14:31:09

00485169375TRLO0.1.1

BATE

60

633.5

01/09/2025 14:31:09

00485169376TRLO0.1.1

BATE

112

633

01/09/2025 14:32:22

00485169822TRLO0.1.1

XLON

25

633

01/09/2025 14:33:41

00485170291TRLO0.1.1

TRQX

13

633

01/09/2025 14:33:59

00485170326TRLO0.1.1

AQXE

31

633

01/09/2025 14:34:04

00485170344TRLO0.1.1

BATE

60

633.5

01/09/2025 14:34:04

00485170345TRLO0.1.1

BATE

224

633

01/09/2025 14:34:19

00485170400TRLO0.1.1

XLON

2

633

01/09/2025 14:34:29

00485170444TRLO0.1.1

CHIX

17

633

01/09/2025 14:34:29

00485170442TRLO0.1.1

CHIX

21

633

01/09/2025 14:34:29

00485170443TRLO0.1.1

CHIX

91

633.5

01/09/2025 14:37:25

00485171284TRLO0.1.1

BATE

224

633

01/09/2025 14:37:40

00485171308TRLO0.1.1

XLON

4

633.5

01/09/2025 14:37:45

00485171329TRLO0.1.1

TRQX

8

633.5

01/09/2025 14:37:45

00485171328TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

01/09/2025 14:37:45

00485171330TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

01/09/2025 14:37:48

00485171337TRLO0.1.1

AQXE

40

633

01/09/2025 14:38:41

00485171626TRLO0.1.1

CHIX

110

633

01/09/2025 14:40:00

00485172051TRLO0.1.1

XLON

112

633

01/09/2025 14:40:00

00485172049TRLO0.1.1

XLON

112

633

01/09/2025 14:40:00

00485172050TRLO0.1.1

XLON

114

633

01/09/2025 14:40:00

00485172052TRLO0.1.1

XLON

6

633.5

01/09/2025 14:40:18

00485172144TRLO0.1.1

TRQX

19

633.5

01/09/2025 14:40:18

00485172145TRLO0.1.1

TRQX

13

633.5

01/09/2025 14:40:19

00485172152TRLO0.1.1

AQXE

77

633.5

01/09/2025 14:40:44

00485172249TRLO0.1.1

BATE

14

633.5

01/09/2025 14:40:44

00485172250TRLO0.1.1

BATE

55

633.5

01/09/2025 14:42:57

00485172934TRLO0.1.1

XLON

112

633.5

01/09/2025 14:42:57

00485172935TRLO0.1.1

XLON

40

633.5

01/09/2025 14:43:31

00485173115TRLO0.1.1

CHIX

4

634

01/09/2025 14:43:38

00485173155TRLO0.1.1

TRQX

21

634

01/09/2025 14:43:38

00485173154TRLO0.1.1

TRQX

25

634

01/09/2025 14:46:58

00485173834TRLO0.1.1

TRQX

12

634

01/09/2025 14:50:18

00485174921TRLO0.1.1

TRQX

12

634

01/09/2025 14:50:46

00485174980TRLO0.1.1

TRQX

1

634

01/09/2025 14:50:46

00485174981TRLO0.1.1

TRQX

12

634

01/09/2025 14:53:40

00485175708TRLO0.1.1

TRQX

13

634

01/09/2025 14:53:40

00485175709TRLO0.1.1

TRQX

165

633.5

01/09/2025 14:54:13

00485175837TRLO0.1.1

XLON

88

634.5

01/09/2025 14:57:43

00485176702TRLO0.1.1

XLON

136

634.5

01/09/2025 14:57:43

00485176703TRLO0.1.1

XLON

7

634.5

01/09/2025 14:57:44

00485176704TRLO0.1.1

XLON

232

634.5

01/09/2025 14:57:44

00485176705TRLO0.1.1

XLON

289

634.5

01/09/2025 14:57:44

00485176707TRLO0.1.1

XLON

596

634.5

01/09/2025 14:57:44

00485176706TRLO0.1.1

XLON

80

634.5

01/09/2025 14:57:48

00485176719TRLO0.1.1

CHIX

25

634.5

01/09/2025 14:59:49

00485177405TRLO0.1.1

TRQX

93

634

01/09/2025 14:59:55

00485177443TRLO0.1.1

XLON

112

634

01/09/2025 14:59:55

00485177444TRLO0.1.1

XLON

40

634.5

01/09/2025 15:01:04

00485177846TRLO0.1.1

CHIX

25

634.5

01/09/2025 15:02:10

00485178181TRLO0.1.1

TRQX

80

634.5

01/09/2025 15:05:40

00485178949TRLO0.1.1

CHIX

80

634.5

01/09/2025 15:05:40

00485178950TRLO0.1.1

CHIX

14

634.5

01/09/2025 15:05:40

00485178952TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

01/09/2025 15:05:40

00485178953TRLO0.1.1

TRQX

40

634.5

01/09/2025 15:05:40

00485178951TRLO0.1.1

CHIX

12

634.5

01/09/2025 15:10:02

00485180254TRLO0.1.1

XLON

563

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181509TRLO0.1.1

BATE

62

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181510TRLO0.1.1

CHIX

74

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181511TRLO0.1.1

BATE

91

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181512TRLO0.1.1

BATE

18

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181513TRLO0.1.1

CHIX

40

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181514TRLO0.1.1

CHIX

91

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181515TRLO0.1.1

BATE

86

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181517TRLO0.1.1

XLON

91

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181516TRLO0.1.1

BATE

355

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181518TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181519TRLO0.1.1

XLON

98

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181520TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181521TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181522TRLO0.1.1

XLON

77

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181524TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181523TRLO0.1.1

XLON

100

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181527TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181525TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181526TRLO0.1.1

XLON

35

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181529TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181528TRLO0.1.1

XLON

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181530TRLO0.1.1

XLON

50

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181532TRLO0.1.1

TRQX

112

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181531TRLO0.1.1

XLON

2

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181533TRLO0.1.1

TRQX

23

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181535TRLO0.1.1

TRQX

25

634.5

01/09/2025 15:14:09

00485181534TRLO0.1.1

TRQX

52

634

01/09/2025 15:14:13

00485181558TRLO0.1.1

AQXE

11

634

01/09/2025 15:14:13

00485181561TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 15:14:13

00485181559TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 15:14:13

00485181560TRLO0.1.1

AQXE

2

634

01/09/2025 15:14:14

00485181565TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 15:14:14

00485181566TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 15:14:14

00485181567TRLO0.1.1

AQXE

13

634

01/09/2025 15:14:14

00485181568TRLO0.1.1

AQXE

26

634

01/09/2025 15:16:18

00485182147TRLO0.1.1

XLON

86

634

01/09/2025 15:16:18

00485182146TRLO0.1.1

XLON

112

634

01/09/2025 15:18:06

00485182626TRLO0.1.1

XLON

25

634

01/09/2025 15:19:00

00485182909TRLO0.1.1

TRQX

99

634

01/09/2025 15:20:05

00485183212TRLO0.1.1

XLON

34

634

01/09/2025 15:20:05

00485183214TRLO0.1.1

XLON

91

634

01/09/2025 15:20:05

00485183213TRLO0.1.1

XLON

98

634

01/09/2025 15:22:05

00485183668TRLO0.1.1

XLON

126

634

01/09/2025 15:22:05

00485183667TRLO0.1.1

XLON

25

634

01/09/2025 15:22:09

00485183683TRLO0.1.1

TRQX

182

633.5

01/09/2025 15:22:38

00485183821TRLO0.1.1

BATE

18

633.5

01/09/2025 15:22:38

00485183822TRLO0.1.1

BATE

13

634

01/09/2025 15:22:43

00485183850TRLO0.1.1

AQXE

86

634

01/09/2025 15:24:08

00485184322TRLO0.1.1

XLON

26

634

01/09/2025 15:24:08

00485184323TRLO0.1.1

XLON

13

634

01/09/2025 15:24:43

00485184477TRLO0.1.1

AQXE

9

634

01/09/2025 15:25:16

00485184798TRLO0.1.1

TRQX

14

634

01/09/2025 15:25:16

00485184799TRLO0.1.1

TRQX

2

634

01/09/2025 15:25:16

00485184800TRLO0.1.1

TRQX

19

634

01/09/2025 15:25:41

00485184975TRLO0.1.1

XLON

33

634

01/09/2025 15:25:41

00485184976TRLO0.1.1

XLON

60

634

01/09/2025 15:25:41

00485184974TRLO0.1.1

XLON

40

633.5

01/09/2025 15:26:12

00485185212TRLO0.1.1

CHIX

40

633.5

01/09/2025 15:26:12

00485185213TRLO0.1.1

CHIX

73

633.5

01/09/2025 15:26:12

00485185211TRLO0.1.1

BATE

5

633.5

01/09/2025 15:26:12

00485185214TRLO0.1.1

BATE

82

634

01/09/2025 15:26:42

00485185320TRLO0.1.1

XLON

30

634

01/09/2025 15:26:42

00485185321TRLO0.1.1

XLON

13

634

01/09/2025 15:26:53

00485185344TRLO0.1.1

AQXE

42

634

01/09/2025 15:27:43

00485185600TRLO0.1.1

XLON

70

634

01/09/2025 15:27:43

00485185599TRLO0.1.1

XLON

25

634

01/09/2025 15:28:26

00485185794TRLO0.1.1

TRQX

4

634

01/09/2025 15:28:46

00485185898TRLO0.1.1

XLON

108

634

01/09/2025 15:28:46

00485185897TRLO0.1.1

XLON

40

633.5

01/09/2025 15:28:50

00485185911TRLO0.1.1

CHIX

86

633.5

01/09/2025 15:28:50

00485185912TRLO0.1.1

BATE

362

633.5

01/09/2025 15:28:50

00485185913TRLO0.1.1

XLON

13

633

01/09/2025 15:28:50

00485185914TRLO0.1.1

AQXE

13

633

01/09/2025 15:28:50

00485185915TRLO0.1.1

AQXE

112

633

01/09/2025 15:30:55

00485186533TRLO0.1.1

XLON

5

632.5

01/09/2025 15:30:55

00485186537TRLO0.1.1

AQXE

8

632.5

01/09/2025 15:30:55

00485186535TRLO0.1.1

AQXE

91

632.5

01/09/2025 15:30:55

00485186534TRLO0.1.1

BATE

112

632.5

01/09/2025 15:30:55

00485186536TRLO0.1.1

XLON

40

633

01/09/2025 15:31:01

00485186569TRLO0.1.1

CHIX

23

633

01/09/2025 15:31:45

00485186789TRLO0.1.1

TRQX

2

633

01/09/2025 15:31:45

00485186790TRLO0.1.1

TRQX

91

632.5

01/09/2025 15:32:48

00485187165TRLO0.1.1

BATE

112

632.5

01/09/2025 15:33:17

00485187314TRLO0.1.1

XLON

40

633

01/09/2025 15:33:18

00485187323TRLO0.1.1

CHIX

13

632.5

01/09/2025 15:33:23

00485187350TRLO0.1.1

AQXE

2

633

01/09/2025 15:35:13

00485188107TRLO0.1.1

TRQX

23

633

01/09/2025 15:35:13

00485188106TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 15:35:43

00485188223TRLO0.1.1

XLON

224

632.5

01/09/2025 15:35:43

00485188222TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 15:35:43

00485188224TRLO0.1.1

XLON

13

632.5

01/09/2025 15:35:44

00485188241TRLO0.1.1

AQXE

91

632.5

01/09/2025 15:35:52

00485188276TRLO0.1.1

BATE

13

632.5

01/09/2025 15:39:03

00485189560TRLO0.1.1

AQXE

12

632.5

01/09/2025 15:39:20

00485189650TRLO0.1.1

BATE

79

632.5

01/09/2025 15:39:20

00485189651TRLO0.1.1

BATE

80

632

01/09/2025 15:40:26

00485190034TRLO0.1.1

CHIX

40

632

01/09/2025 15:40:26

00485190035TRLO0.1.1

CHIX

112

632

01/09/2025 15:40:26

00485190036TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 15:40:26

00485190037TRLO0.1.1

XLON

112

632

01/09/2025 15:40:26

00485190038TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 15:40:26

00485190040TRLO0.1.1

TRQX

112

632

01/09/2025 15:40:26

00485190039TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 15:50:47

00485193999TRLO0.1.1

TRQX

40

632

01/09/2025 15:50:49

00485194004TRLO0.1.1

CHIX

112

632

01/09/2025 15:50:49

00485194006TRLO0.1.1

XLON

107

632

01/09/2025 15:50:50

00485194011TRLO0.1.1

XLON

39

632

01/09/2025 15:50:50

00485194012TRLO0.1.1

XLON

48

632

01/09/2025 15:50:50

00485194013TRLO0.1.1

XLON

157

632

01/09/2025 15:50:50

00485194014TRLO0.1.1

XLON

433

632

01/09/2025 15:50:50

00485194015TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 15:52:24

00485194504TRLO0.1.1

TRQX

24

632

01/09/2025 15:52:57

00485194677TRLO0.1.1

CHIX

16

632

01/09/2025 15:53:01

00485194705TRLO0.1.1

CHIX

20

632

01/09/2025 15:53:04

00485194726TRLO0.1.1

XLON

92

632

01/09/2025 15:53:04

00485194725TRLO0.1.1

XLON

25

632

01/09/2025 15:54:02

00485195037TRLO0.1.1

TRQX

40

632

01/09/2025 15:54:49

00485195257TRLO0.1.1

CHIX

112

632

01/09/2025 15:55:18

00485195417TRLO0.1.1

XLON

38

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195461TRLO0.1.1

BATE

53

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195460TRLO0.1.1

BATE

182

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195459TRLO0.1.1

BATE

91

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195462TRLO0.1.1

BATE

91

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195463TRLO0.1.1

BATE

112

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195464TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195465TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195466TRLO0.1.1

XLON

13

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195467TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195468TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195469TRLO0.1.1

AQXE

13

631.5

01/09/2025 15:55:25

00485195470TRLO0.1.1

AQXE

25

632

01/09/2025 15:56:04

00485195668TRLO0.1.1

TRQX

112

631.5

01/09/2025 15:57:06

00485195987TRLO0.1.1

XLON

40

632

01/09/2025 15:57:31

00485196208TRLO0.1.1

CHIX

13

631.5

01/09/2025 15:57:49

00485196315TRLO0.1.1

AQXE

24

632

01/09/2025 15:57:57

00485196375TRLO0.1.1

TRQX

1

632

01/09/2025 15:57:57

00485196376TRLO0.1.1

TRQX

79

631

01/09/2025 15:59:02

00485196831TRLO0.1.1

XLON

33

631

01/09/2025 15:59:06

00485196863TRLO0.1.1

XLON

112

631

01/09/2025 15:59:06

00485196862TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

01/09/2025 15:59:49

00485197233TRLO0.1.1

TRQX

13

631.5

01/09/2025 16:00:01

00485197351TRLO0.1.1

AQXE

91

631.5

01/09/2025 16:00:07

00485197423TRLO0.1.1

BATE

40

631.5

01/09/2025 16:00:27

00485197526TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

01/09/2025 16:01:45

00485197916TRLO0.1.1

AQXE

1

631.5

01/09/2025 16:01:45

00485197917TRLO0.1.1

AQXE

32

631.5

01/09/2025 16:02:04

00485198017TRLO0.1.1

XLON

40

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198575TRLO0.1.1

CHIX

40

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198577TRLO0.1.1

CHIX

91

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198579TRLO0.1.1

BATE

91

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198582TRLO0.1.1

BATE

5

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198586TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198589TRLO0.1.1

XLON

416

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198584TRLO0.1.1

XLON

107

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198590TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198593TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198602TRLO0.1.1

TRQX

112

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198596TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198599TRLO0.1.1

XLON

25

631.5

01/09/2025 16:04:07

00485198605TRLO0.1.1

TRQX

13

631.5

01/09/2025 16:04:15

00485198670TRLO0.1.1

AQXE

112

632.5

01/09/2025 16:05:56

00485199127TRLO0.1.1

XLON

50

632.5

01/09/2025 16:06:38

00485199250TRLO0.1.1

XLON

62

632.5

01/09/2025 16:06:38

00485199251TRLO0.1.1

XLON

16

632.5

01/09/2025 16:07:05

00485199414TRLO0.1.1

XLON

208

632.5

01/09/2025 16:07:05

00485199415TRLO0.1.1

XLON

32

633

01/09/2025 16:07:48

00485199591TRLO0.1.1

CHIX

8

633

01/09/2025 16:07:48

00485199592TRLO0.1.1

CHIX

224

634

01/09/2025 16:08:05

00485199676TRLO0.1.1

XLON

20

634

01/09/2025 16:09:05

00485200067TRLO0.1.1

XLON

40

634

01/09/2025 16:09:05

00485200068TRLO0.1.1

XLON

164

634

01/09/2025 16:09:05

00485200069TRLO0.1.1

XLON

85

634

01/09/2025 16:10:01

00485200372TRLO0.1.1

BATE

91

634

01/09/2025 16:10:43

00485200596TRLO0.1.1

BATE

112

634

01/09/2025 16:10:43

00485200598TRLO0.1.1

XLON

188

634

01/09/2025 16:10:43

00485200597TRLO0.1.1

BATE

112

634

01/09/2025 16:10:43

00485200599TRLO0.1.1

XLON

112

634

01/09/2025 16:10:43

00485200601TRLO0.1.1

XLON

336

634

01/09/2025 16:10:43

00485200600TRLO0.1.1

XLON

40

634

01/09/2025 16:10:43

00485200602TRLO0.1.1

CHIX

65

635

01/09/2025 16:11:30

00485200836TRLO0.1.1

AQXE

40

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200878TRLO0.1.1

CHIX

80

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200877TRLO0.1.1

CHIX

112

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200879TRLO0.1.1

XLON

25

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200882TRLO0.1.1

TRQX

100

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200881TRLO0.1.1

TRQX

112

634.5

01/09/2025 16:11:41

00485200880TRLO0.1.1

XLON

71

634.5

01/09/2025 16:13:21

00485201451TRLO0.1.1

BATE

84

634.5

01/09/2025 16:13:40

00485201555TRLO0.1.1

XLON

13

635

01/09/2025 16:13:56

00485201650TRLO0.1.1

AQXE

112

635

01/09/2025 16:14:37

00485201957TRLO0.1.1

XLON

25

635.5

01/09/2025 16:14:39

00485201979TRLO0.1.1

TRQX

40

636

01/09/2025 16:14:53

00485202058TRLO0.1.1

CHIX

111

636

01/09/2025 16:15:01

00485202108TRLO0.1.1

BATE

112

636

01/09/2025 16:15:01

00485202109TRLO0.1.1

XLON

77

636

01/09/2025 16:15:28

00485202301TRLO0.1.1

XLON

693

636

01/09/2025 16:15:28

00485202302TRLO0.1.1

XLON

78

636

01/09/2025 16:16:47

00485202921TRLO0.1.1

CHIX

91

636.5

01/09/2025 16:16:48

00485202924TRLO0.1.1

BATE

154

637

01/09/2025 16:17:34

00485203129TRLO0.1.1

XLON

42

637.5

01/09/2025 16:17:34

00485203130TRLO0.1.1

TRQX

13

638.5

01/09/2025 16:18:37

00485203543TRLO0.1.1

AQXE

105

638.5

01/09/2025 16:19:28

00485203926TRLO0.1.1

XLON

159

638.5

01/09/2025 16:19:28

00485203927TRLO0.1.1

XLON

320

638.5

01/09/2025 16:19:28

00485203925TRLO0.1.1

XLON

91

638.5

01/09/2025 16:19:28

00485203929TRLO0.1.1

XLON

117

638.5

01/09/2025 16:19:28

00485203928TRLO0.1.1

XLON

91

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203931TRLO0.1.1

BATE

73

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203934TRLO0.1.1

BATE

151

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203932TRLO0.1.1

BATE

195

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203933TRLO0.1.1

BATE

8

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203935TRLO0.1.1

TRQX

25

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203936TRLO0.1.1

TRQX

98

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203937TRLO0.1.1

TRQX

18

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203938TRLO0.1.1

BATE

39

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203945TRLO0.1.1

AQXE

42

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203948TRLO0.1.1

CHIX

45

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203946TRLO0.1.1

AQXE

163

637.5

01/09/2025 16:19:29

00485203947TRLO0.1.1

CHIX

83

637

01/09/2025 16:20:01

00485204129TRLO0.1.1

XLON

317

637

01/09/2025 16:20:01

00485204130TRLO0.1.1

XLON

24

637.5

01/09/2025 16:21:26

00485204692TRLO0.1.1

AQXE

137

637.5

01/09/2025 16:21:43

00485204852TRLO0.1.1

BATE

46

637.5

01/09/2025 16:21:55

00485204927TRLO0.1.1

CHIX

20

637

01/09/2025 16:22:08

00485204999TRLO0.1.1

TRQX

541

637.5

01/09/2025 16:22:08

00485204998TRLO0.1.1

XLON

32

638

01/09/2025 16:24:59

00485206167TRLO0.1.1

AQXE

55

638

01/09/2025 16:25:00

00485206174TRLO0.1.1

CHIX

25

638

01/09/2025 16:25:00

00485206175TRLO0.1.1

CHIX

34

638

01/09/2025 16:25:06

00485206241TRLO0.1.1

TRQX

41

638

01/09/2025 16:25:06

00485206240TRLO0.1.1

TRQX

262

638

01/09/2025 16:26:09

00485206775TRLO0.1.1

BATE

600

638

01/09/2025 16:26:09

00485206777TRLO0.1.1

XLON

56

638

01/09/2025 16:26:09

00485206778TRLO0.1.1

XLON

79

638

01/09/2025 16:26:09

00485206779TRLO0.1.1

XLON

20

638

01/09/2025 16:28:19

00485207677TRLO0.1.1

BATE

38

638

01/09/2025 16:28:19

00485207678TRLO0.1.1

CHIX

143

638

01/09/2025 16:29:26

00485208250TRLO0.1.1

XLON

335

638

01/09/2025 16:29:26

00485208251TRLO0.1.1

XLON

13

638

01/09/2025 16:29:26

00485208253TRLO0.1.1

TRQX

14

638

01/09/2025 16:29:26

00485208252TRLO0.1.1

AQXE

10

638

01/09/2025 16:29:31

00485208279TRLO0.1.1

TRQX


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.