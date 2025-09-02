Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 02
www.bodycote.com
2 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
1 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
53,024
Highest price paid per share (pence per share):
638.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
629.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
633.20p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,432,888 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 877,516 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,023,284 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
21
630
01/09/2025 08:28:14
00485114102TRLO0.1.1
CHIX
59
630
01/09/2025 08:28:14
00485114104TRLO0.1.1
CHIX
80
630
01/09/2025 08:28:14
00485114103TRLO0.1.1
CHIX
190
632.5
01/09/2025 08:29:26
00485114371TRLO0.1.1
XLON
106
632.5
01/09/2025 08:29:26
00485114372TRLO0.1.1
XLON
376
632.5
01/09/2025 08:29:26
00485114373TRLO0.1.1
XLON
50
631
01/09/2025 08:29:32
00485114398TRLO0.1.1
TRQX
336
631.5
01/09/2025 08:29:32
00485114397TRLO0.1.1
XLON
25
631
01/09/2025 08:29:32
00485114400TRLO0.1.1
TRQX
50
631
01/09/2025 08:29:32
00485114399TRLO0.1.1
TRQX
112
631
01/09/2025 08:29:38
00485114425TRLO0.1.1
XLON
560
631
01/09/2025 08:29:45
00485114436TRLO0.1.1
XLON
182
632
01/09/2025 08:29:57
00485114499TRLO0.1.1
BATE
273
632
01/09/2025 08:29:57
00485114500TRLO0.1.1
BATE
112
632
01/09/2025 08:32:00
00485114911TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 08:33:55
00485115174TRLO0.1.1
XLON
2
631.5
01/09/2025 08:36:01
00485115541TRLO0.1.1
CHIX
16
631.5
01/09/2025 08:36:01
00485115540TRLO0.1.1
CHIX
10
631.5
01/09/2025 08:36:01
00485115542TRLO0.1.1
CHIX
112
632
01/09/2025 08:36:42
00485115647TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
01/09/2025 08:36:42
00485115648TRLO0.1.1
CHIX
40
632.5
01/09/2025 08:40:49
00485116385TRLO0.1.1
CHIX
91
632.5
01/09/2025 08:40:49
00485116386TRLO0.1.1
BATE
112
632.5
01/09/2025 08:40:49
00485116387TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 08:43:00
00485116571TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 08:45:08
00485116839TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 08:45:14
00485116867TRLO0.1.1
TRQX
26
633
01/09/2025 08:46:03
00485117019TRLO0.1.1
AQXE
65
633
01/09/2025 08:46:03
00485117020TRLO0.1.1
AQXE
25
633
01/09/2025 08:47:12
00485117203TRLO0.1.1
TRQX
91
632.5
01/09/2025 08:47:20
00485117226TRLO0.1.1
BATE
40
632.5
01/09/2025 08:47:25
00485117229TRLO0.1.1
CHIX
112
632.5
01/09/2025 08:47:56
00485117296TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 08:50:45
00485117769TRLO0.1.1
XLON
13
633
01/09/2025 08:52:33
00485117994TRLO0.1.1
AQXE
112
632.5
01/09/2025 08:53:34
00485118107TRLO0.1.1
XLON
4
633
01/09/2025 08:55:52
00485118510TRLO0.1.1
TRQX
15
633
01/09/2025 08:57:01
00485118745TRLO0.1.1
TRQX
6
633
01/09/2025 08:57:01
00485118746TRLO0.1.1
TRQX
91
633.5
01/09/2025 09:00:56
00485119569TRLO0.1.1
BATE
13
633
01/09/2025 09:02:01
00485119695TRLO0.1.1
AQXE
40
632.5
01/09/2025 09:02:01
00485119696TRLO0.1.1
CHIX
112
632.5
01/09/2025 09:02:01
00485119697TRLO0.1.1
XLON
91
633.5
01/09/2025 09:08:47
00485120908TRLO0.1.1
BATE
2
633.5
01/09/2025 09:08:56
00485120918TRLO0.1.1
CHIX
38
633.5
01/09/2025 09:08:56
00485120919TRLO0.1.1
CHIX
19
633.5
01/09/2025 09:08:58
00485120924TRLO0.1.1
TRQX
6
633.5
01/09/2025 09:08:58
00485120925TRLO0.1.1
TRQX
62
633.5
01/09/2025 09:09:00
00485120945TRLO0.1.1
XLON
386
633.5
01/09/2025 09:09:00
00485120946TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 09:12:53
00485121643TRLO0.1.1
XLON
17
633.5
01/09/2025 09:15:15
00485122010TRLO0.1.1
XLON
45
633.5
01/09/2025 09:15:15
00485122012TRLO0.1.1
XLON
50
633.5
01/09/2025 09:15:15
00485122011TRLO0.1.1
XLON
25
633.5
01/09/2025 09:15:26
00485122079TRLO0.1.1
TRQX
91
633.5
01/09/2025 09:15:43
00485122146TRLO0.1.1
BATE
12
633.5
01/09/2025 09:17:15
00485122466TRLO0.1.1
CHIX
28
633.5
01/09/2025 09:17:15
00485122467TRLO0.1.1
CHIX
13
633
01/09/2025 09:17:16
00485122468TRLO0.1.1
AQXE
17
634.5
01/09/2025 09:25:40
00485123943TRLO0.1.1
TRQX
8
634.5
01/09/2025 09:25:40
00485123944TRLO0.1.1
TRQX
13
634.5
01/09/2025 09:27:42
00485124200TRLO0.1.1
CHIX
27
634.5
01/09/2025 09:29:03
00485124372TRLO0.1.1
CHIX
91
634.5
01/09/2025 09:29:03
00485124374TRLO0.1.1
BATE
336
634.5
01/09/2025 09:29:03
00485124376TRLO0.1.1
XLON
13
634
01/09/2025 09:29:03
00485124388TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 09:30:40
00485124647TRLO0.1.1
AQXE
112
634
01/09/2025 09:30:44
00485124651TRLO0.1.1
XLON
12
635
01/09/2025 09:35:02
00485125241TRLO0.1.1
TRQX
23
634.5
01/09/2025 09:37:10
00485125515TRLO0.1.1
BATE
68
634.5
01/09/2025 09:37:10
00485125517TRLO0.1.1
BATE
112
634.5
01/09/2025 09:37:10
00485125518TRLO0.1.1
XLON
13
635
01/09/2025 09:37:10
00485125516TRLO0.1.1
TRQX
12
634.5
01/09/2025 09:38:28
00485125780TRLO0.1.1
AQXE
1
634.5
01/09/2025 09:38:28
00485125781TRLO0.1.1
AQXE
40
634
01/09/2025 09:38:37
00485125809TRLO0.1.1
CHIX
224
634
01/09/2025 09:38:37
00485125810TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 09:40:44
00485126142TRLO0.1.1
XLON
7
634
01/09/2025 09:44:12
00485126711TRLO0.1.1
TRQX
18
634.5
01/09/2025 09:44:12
00485126712TRLO0.1.1
TRQX
91
634
01/09/2025 09:44:28
00485126771TRLO0.1.1
BATE
224
634.5
01/09/2025 09:46:35
00485127051TRLO0.1.1
XLON
13
634.5
01/09/2025 09:47:10
00485127133TRLO0.1.1
AQXE
87
634.5
01/09/2025 09:49:10
00485127421TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
01/09/2025 09:49:10
00485127422TRLO0.1.1
XLON
87
634.5
01/09/2025 09:52:03
00485127811TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
01/09/2025 09:52:03
00485127812TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
01/09/2025 09:53:23
00485128013TRLO0.1.1
TRQX
91
634.5
01/09/2025 09:53:36
00485128048TRLO0.1.1
BATE
47
634.5
01/09/2025 09:55:01
00485128225TRLO0.1.1
XLON
3
634.5
01/09/2025 09:55:01
00485128227TRLO0.1.1
XLON
62
634.5
01/09/2025 09:55:01
00485128226TRLO0.1.1
XLON
13
634.5
01/09/2025 09:55:57
00485128367TRLO0.1.1
AQXE
112
634
01/09/2025 09:58:01
00485128721TRLO0.1.1
XLON
80
634.5
01/09/2025 09:58:57
00485128799TRLO0.1.1
CHIX
112
634
01/09/2025 10:00:52
00485129188TRLO0.1.1
XLON
25
634
01/09/2025 10:02:20
00485129327TRLO0.1.1
TRQX
13
634
01/09/2025 10:05:02
00485129724TRLO0.1.1
AQXE
18
634
01/09/2025 10:05:02
00485129725TRLO0.1.1
XLON
94
634
01/09/2025 10:05:02
00485129726TRLO0.1.1
XLON
40
634
01/09/2025 10:05:12
00485129752TRLO0.1.1
CHIX
91
634
01/09/2025 10:05:12
00485129753TRLO0.1.1
BATE
112
634
01/09/2025 10:07:25
00485130022TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 10:10:33
00485130301TRLO0.1.1
XLON
1
634
01/09/2025 10:10:54
00485130334TRLO0.1.1
TRQX
7
634
01/09/2025 10:10:54
00485130335TRLO0.1.1
TRQX
17
634
01/09/2025 10:10:54
00485130336TRLO0.1.1
TRQX
91
634
01/09/2025 10:11:10
00485130366TRLO0.1.1
BATE
12
633.5
01/09/2025 10:12:13
00485130566TRLO0.1.1
CHIX
12
633.5
01/09/2025 10:12:13
00485130567TRLO0.1.1
CHIX
16
633.5
01/09/2025 10:12:13
00485130565TRLO0.1.1
CHIX
12
634
01/09/2025 10:12:22
00485130574TRLO0.1.1
AQXE
1
634
01/09/2025 10:12:22
00485130575TRLO0.1.1
AQXE
112
633.5
01/09/2025 10:12:26
00485130585TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 10:14:31
00485130847TRLO0.1.1
XLON
112
633
01/09/2025 10:17:16
00485131160TRLO0.1.1
XLON
25
633
01/09/2025 10:19:17
00485131459TRLO0.1.1
TRQX
91
633
01/09/2025 10:19:40
00485131517TRLO0.1.1
BATE
40
633
01/09/2025 10:19:54
00485131594TRLO0.1.1
CHIX
100
633
01/09/2025 10:20:00
00485131613TRLO0.1.1
XLON
13
634
01/09/2025 10:20:24
00485131749TRLO0.1.1
AQXE
124
633.5
01/09/2025 10:22:59
00485132213TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 10:25:26
00485132450TRLO0.1.1
XLON
25
633.5
01/09/2025 10:27:49
00485132755TRLO0.1.1
TRQX
100
633.5
01/09/2025 10:28:13
00485132789TRLO0.1.1
XLON
12
633.5
01/09/2025 10:28:13
00485132790TRLO0.1.1
XLON
13
634
01/09/2025 10:28:31
00485132806TRLO0.1.1
AQXE
40
633.5
01/09/2025 10:28:31
00485132807TRLO0.1.1
CHIX
49
633.5
01/09/2025 10:30:41
00485133083TRLO0.1.1
XLON
63
633.5
01/09/2025 10:30:41
00485133082TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 10:32:56
00485133411TRLO0.1.1
XLON
91
633
01/09/2025 10:33:25
00485133516TRLO0.1.1
BATE
6
633.5
01/09/2025 10:34:47
00485133743TRLO0.1.1
TRQX
7
633.5
01/09/2025 10:34:47
00485133745TRLO0.1.1
TRQX
12
633.5
01/09/2025 10:34:47
00485133744TRLO0.1.1
TRQX
13
634
01/09/2025 10:35:03
00485133771TRLO0.1.1
AQXE
40
633
01/09/2025 10:35:56
00485133879TRLO0.1.1
CHIX
91
633
01/09/2025 10:35:56
00485133878TRLO0.1.1
BATE
112
633
01/09/2025 10:35:56
00485133880TRLO0.1.1
XLON
13
633.5
01/09/2025 10:41:20
00485134488TRLO0.1.1
AQXE
91
633
01/09/2025 10:41:38
00485134532TRLO0.1.1
BATE
25
632.5
01/09/2025 10:41:38
00485134534TRLO0.1.1
TRQX
336
632.5
01/09/2025 10:41:38
00485134533TRLO0.1.1
XLON
40
632.5
01/09/2025 10:41:55
00485134548TRLO0.1.1
CHIX
112
632.5
01/09/2025 10:43:59
00485134925TRLO0.1.1
XLON
13
633
01/09/2025 10:47:31
00485135354TRLO0.1.1
AQXE
25
632.5
01/09/2025 10:47:52
00485135390TRLO0.1.1
TRQX
3
633
01/09/2025 10:48:11
00485135434TRLO0.1.1
BATE
12
633
01/09/2025 10:48:11
00485135433TRLO0.1.1
BATE
76
633
01/09/2025 10:48:11
00485135432TRLO0.1.1
BATE
40
632.5
01/09/2025 10:48:32
00485135479TRLO0.1.1
CHIX
105
632
01/09/2025 10:48:56
00485135514TRLO0.1.1
XLON
119
631.5
01/09/2025 10:49:42
00485135596TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 10:50:20
00485135681TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 10:52:24
00485136037TRLO0.1.1
XLON
13
633
01/09/2025 10:53:45
00485136233TRLO0.1.1
AQXE
112
632
01/09/2025 10:54:08
00485136259TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 10:54:27
00485136303TRLO0.1.1
TRQX
76
632.5
01/09/2025 10:54:44
00485136337TRLO0.1.1
BATE
15
633
01/09/2025 10:54:44
00485136338TRLO0.1.1
BATE
40
632.5
01/09/2025 10:55:04
00485136390TRLO0.1.1
CHIX
9
631.5
01/09/2025 10:56:14
00485136550TRLO0.1.1
XLON
49
631.5
01/09/2025 10:56:14
00485136551TRLO0.1.1
XLON
54
631.5
01/09/2025 10:56:44
00485136600TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 10:59:02
00485136833TRLO0.1.1
XLON
13
632
01/09/2025 11:00:01
00485136919TRLO0.1.1
AQXE
28
632
01/09/2025 11:01:15
00485137089TRLO0.1.1
BATE
63
632.5
01/09/2025 11:01:15
00485137090TRLO0.1.1
BATE
12
632.5
01/09/2025 11:07:09
00485137617TRLO0.1.1
BATE
79
632.5
01/09/2025 11:07:09
00485137618TRLO0.1.1
BATE
81
632
01/09/2025 11:08:46
00485137738TRLO0.1.1
XLON
17
633
01/09/2025 11:11:35
00485137960TRLO0.1.1
AQXE
9
633
01/09/2025 11:11:35
00485137961TRLO0.1.1
AQXE
13
632.5
01/09/2025 11:13:09
00485138118TRLO0.1.1
BATE
78
632.5
01/09/2025 11:13:09
00485138119TRLO0.1.1
BATE
6
633
01/09/2025 11:16:53
00485138477TRLO0.1.1
AQXE
7
633
01/09/2025 11:16:53
00485138478TRLO0.1.1
AQXE
91
632.5
01/09/2025 11:19:04
00485138720TRLO0.1.1
BATE
11
633
01/09/2025 11:22:34
00485139006TRLO0.1.1
AQXE
2
633
01/09/2025 11:22:34
00485139007TRLO0.1.1
AQXE
12
632.5
01/09/2025 11:24:58
00485139194TRLO0.1.1
BATE
79
632.5
01/09/2025 11:24:58
00485139195TRLO0.1.1
BATE
31
632
01/09/2025 11:24:59
00485139196TRLO0.1.1
XLON
80
632
01/09/2025 11:24:59
00485139198TRLO0.1.1
CHIX
83
632
01/09/2025 11:24:59
00485139197TRLO0.1.1
XLON
40
632
01/09/2025 11:24:59
00485139199TRLO0.1.1
CHIX
40
632
01/09/2025 11:24:59
00485139200TRLO0.1.1
CHIX
40
632
01/09/2025 11:24:59
00485139201TRLO0.1.1
CHIX
25
632
01/09/2025 11:24:59
00485139205TRLO0.1.1
TRQX
25
632
01/09/2025 11:24:59
00485139206TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139203TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139204TRLO0.1.1
XLON
141
632
01/09/2025 11:24:59
00485139202TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139207TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139208TRLO0.1.1
XLON
143
632
01/09/2025 11:24:59
00485139209TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 11:24:59
00485139212TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139210TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139211TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 11:24:59
00485139213TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139214TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139215TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139216TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 11:24:59
00485139217TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 11:26:45
00485139360TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
01/09/2025 11:28:14
00485139514TRLO0.1.1
AQXE
1
632
01/09/2025 11:28:14
00485139515TRLO0.1.1
AQXE
89
631.5
01/09/2025 11:28:58
00485139601TRLO0.1.1
XLON
18
631.5
01/09/2025 11:28:58
00485139603TRLO0.1.1
XLON
86
631.5
01/09/2025 11:28:58
00485139602TRLO0.1.1
XLON
16
631
01/09/2025 11:30:48
00485139828TRLO0.1.1
TRQX
4
631
01/09/2025 11:30:48
00485139830TRLO0.1.1
TRQX
5
631
01/09/2025 11:30:48
00485139829TRLO0.1.1
TRQX
91
631.5
01/09/2025 11:31:20
00485139978TRLO0.1.1
BATE
86
631.5
01/09/2025 11:31:23
00485139982TRLO0.1.1
XLON
26
631.5
01/09/2025 11:31:23
00485139983TRLO0.1.1
XLON
40
631.5
01/09/2025 11:31:58
00485140120TRLO0.1.1
CHIX
13
631
01/09/2025 11:35:41
00485141027TRLO0.1.1
AQXE
9
631
01/09/2025 11:36:04
00485141057TRLO0.1.1
XLON
19
631
01/09/2025 11:36:04
00485141058TRLO0.1.1
XLON
1
631
01/09/2025 11:36:04
00485141059TRLO0.1.1
XLON
11
631
01/09/2025 11:36:04
00485141060TRLO0.1.1
XLON
72
631
01/09/2025 11:36:04
00485141061TRLO0.1.1
XLON
1
630.5
01/09/2025 11:39:42
00485141405TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
01/09/2025 11:39:42
00485141403TRLO0.1.1
TRQX
12
630.5
01/09/2025 11:39:42
00485141404TRLO0.1.1
TRQX
18
630.5
01/09/2025 11:41:00
00485141526TRLO0.1.1
CHIX
22
630.5
01/09/2025 11:41:00
00485141527TRLO0.1.1
CHIX
91
630
01/09/2025 11:42:07
00485141666TRLO0.1.1
BATE
112
630
01/09/2025 11:42:07
00485141667TRLO0.1.1
XLON
224
630
01/09/2025 11:43:59
00485141882TRLO0.1.1
XLON
13
630.5
01/09/2025 11:44:12
00485141931TRLO0.1.1
AQXE
87
630
01/09/2025 11:46:18
00485142140TRLO0.1.1
XLON
25
630
01/09/2025 11:46:18
00485142141TRLO0.1.1
XLON
25
630
01/09/2025 11:48:31
00485142514TRLO0.1.1
TRQX
23
630
01/09/2025 11:48:43
00485142546TRLO0.1.1
XLON
89
630
01/09/2025 11:48:43
00485142545TRLO0.1.1
XLON
91
630
01/09/2025 11:49:06
00485142581TRLO0.1.1
BATE
40
629.5
01/09/2025 11:51:02
00485142807TRLO0.1.1
CHIX
97
630
01/09/2025 11:51:14
00485142830TRLO0.1.1
XLON
15
630
01/09/2025 11:51:14
00485142831TRLO0.1.1
XLON
13
630.5
01/09/2025 11:52:36
00485142940TRLO0.1.1
AQXE
43
630
01/09/2025 11:54:07
00485143088TRLO0.1.1
XLON
69
630
01/09/2025 11:54:07
00485143087TRLO0.1.1
XLON
112
629
01/09/2025 11:57:00
00485143352TRLO0.1.1
XLON
25
629.5
01/09/2025 11:57:25
00485143383TRLO0.1.1
TRQX
15
629.5
01/09/2025 11:57:59
00485143435TRLO0.1.1
BATE
76
629.5
01/09/2025 11:57:59
00485143436TRLO0.1.1
BATE
40
629.5
01/09/2025 11:58:39
00485143520TRLO0.1.1
CHIX
12
629.5
01/09/2025 11:59:49
00485143598TRLO0.1.1
XLON
100
629.5
01/09/2025 11:59:49
00485143599TRLO0.1.1
XLON
13
629.5
01/09/2025 12:00:43
00485143826TRLO0.1.1
AQXE
12
629.5
01/09/2025 12:01:41
00485144007TRLO0.1.1
XLON
30
629.5
01/09/2025 12:01:41
00485144006TRLO0.1.1
XLON
70
629.5
01/09/2025 12:01:41
00485144008TRLO0.1.1
XLON
3
629.5
01/09/2025 12:03:45
00485144311TRLO0.1.1
XLON
12
629.5
01/09/2025 12:03:45
00485144310TRLO0.1.1
XLON
12
629.5
01/09/2025 12:06:08
00485144503TRLO0.1.1
XLON
25
629.5
01/09/2025 12:06:08
00485144504TRLO0.1.1
XLON
39
629.5
01/09/2025 12:06:08
00485144505TRLO0.1.1
XLON
21
629.5
01/09/2025 12:06:08
00485144506TRLO0.1.1
XLON
21
629.5
01/09/2025 12:06:08
00485144507TRLO0.1.1
TRQX
40
630
01/09/2025 12:15:12
00485145236TRLO0.1.1
CHIX
224
631.5
01/09/2025 12:22:39
00485146173TRLO0.1.1
XLON
149
631.5
01/09/2025 12:24:01
00485146271TRLO0.1.1
XLON
57
631.5
01/09/2025 12:24:01
00485146273TRLO0.1.1
XLON
172
631.5
01/09/2025 12:24:01
00485146272TRLO0.1.1
XLON
518
631.5
01/09/2025 12:24:01
00485146274TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 12:24:01
00485146275TRLO0.1.1
XLON
19
631
01/09/2025 12:24:13
00485146331TRLO0.1.1
TRQX
18
631.5
01/09/2025 12:25:43
00485146478TRLO0.1.1
CHIX
22
631.5
01/09/2025 12:25:43
00485146479TRLO0.1.1
CHIX
112
631.5
01/09/2025 12:26:07
00485146512TRLO0.1.1
XLON
12
631.5
01/09/2025 12:26:16
00485146514TRLO0.1.1
TRQX
38
631.5
01/09/2025 12:26:16
00485146515TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
01/09/2025 12:27:55
00485146618TRLO0.1.1
CHIX
68
631.5
01/09/2025 12:27:55
00485146619TRLO0.1.1
CHIX
112
631.5
01/09/2025 12:28:03
00485146635TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
01/09/2025 12:28:31
00485146663TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
01/09/2025 12:30:23
00485146866TRLO0.1.1
CHIX
28
631.5
01/09/2025 12:30:23
00485146867TRLO0.1.1
CHIX
8
631
01/09/2025 12:31:02
00485146961TRLO0.1.1
AQXE
18
631
01/09/2025 12:31:02
00485146960TRLO0.1.1
AQXE
1
631
01/09/2025 12:31:02
00485146962TRLO0.1.1
AQXE
3
631
01/09/2025 12:31:02
00485146963TRLO0.1.1
AQXE
8
631
01/09/2025 12:31:02
00485146964TRLO0.1.1
AQXE
35
631.5
01/09/2025 12:32:45
00485147186TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
01/09/2025 12:34:15
00485147361TRLO0.1.1
CHIX
28
631.5
01/09/2025 12:34:15
00485147362TRLO0.1.1
CHIX
1
631.5
01/09/2025 12:42:10
00485148699TRLO0.1.1
TRQX
12
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149811TRLO0.1.1
XLON
40
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149810TRLO0.1.1
CHIX
436
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149812TRLO0.1.1
XLON
23
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149815TRLO0.1.1
TRQX
112
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149814TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149816TRLO0.1.1
XLON
224
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149813TRLO0.1.1
XLON
1
631.5
01/09/2025 12:49:15
00485149817TRLO0.1.1
TRQX
105
631.5
01/09/2025 12:51:19
00485150136TRLO0.1.1
XLON
7
631.5
01/09/2025 12:51:19
00485150137TRLO0.1.1
XLON
91
631.5
01/09/2025 12:51:22
00485150140TRLO0.1.1
BATE
4
631.5
01/09/2025 12:51:34
00485150178TRLO0.1.1
TRQX
21
631.5
01/09/2025 12:51:34
00485150179TRLO0.1.1
TRQX
30
631.5
01/09/2025 12:52:00
00485150283TRLO0.1.1
BATE
44
631.5
01/09/2025 12:52:00
00485150284TRLO0.1.1
BATE
2
631.5
01/09/2025 12:52:00
00485150285TRLO0.1.1
BATE
10
631.5
01/09/2025 12:52:00
00485150286TRLO0.1.1
|
BATE
5
631.5
01/09/2025 12:52:04
00485150319TRLO0.1.1
BATE
29
631.5
01/09/2025 12:52:04
00485150321TRLO0.1.1
BATE
300
631.5
01/09/2025 12:52:04
00485150320TRLO0.1.1
BATE
35
631.5
01/09/2025 12:52:23
00485150400TRLO0.1.1
BATE
105
631.5
01/09/2025 12:52:23
00485150401TRLO0.1.1
BATE
112
631.5
01/09/2025 12:59:55
00485151678TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 13:01:36
00485151856TRLO0.1.1
TRQX
168
632
01/09/2025 13:01:36
00485151854TRLO0.1.1
BATE
224
632
01/09/2025 13:01:36
00485151855TRLO0.1.1
XLON
80
632
01/09/2025 13:01:43
00485151873TRLO0.1.1
CHIX
43
632
01/09/2025 13:03:35
00485152022TRLO0.1.1
XLON
69
632
01/09/2025 13:03:35
00485152023TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:06:08
00485152342TRLO0.1.1
XLON
17
632
01/09/2025 13:07:33
00485152418TRLO0.1.1
TRQX
8
632
01/09/2025 13:07:33
00485152419TRLO0.1.1
TRQX
47
632
01/09/2025 13:08:08
00485152527TRLO0.1.1
XLON
65
632
01/09/2025 13:08:08
00485152526TRLO0.1.1
XLON
91
632
01/09/2025 13:08:11
00485152528TRLO0.1.1
BATE
12
632
01/09/2025 13:08:51
00485152576TRLO0.1.1
CHIX
12
632
01/09/2025 13:08:51
00485152578TRLO0.1.1
CHIX
16
632
01/09/2025 13:08:51
00485152577TRLO0.1.1
CHIX
112
632
01/09/2025 13:10:21
00485152691TRLO0.1.1
XLON
42
631.5
01/09/2025 13:11:07
00485152818TRLO0.1.1
AQXE
11
631.5
01/09/2025 13:11:07
00485152820TRLO0.1.1
AQXE
13
631.5
01/09/2025 13:11:07
00485152819TRLO0.1.1
AQXE
13
631.5
01/09/2025 13:11:07
00485152822TRLO0.1.1
AQXE
26
631.5
01/09/2025 13:11:07
00485152821TRLO0.1.1
AQXE
112
631
01/09/2025 13:13:33
00485153255TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
01/09/2025 13:14:45
00485153598TRLO0.1.1
TRQX
91
631.5
01/09/2025 13:15:26
00485153712TRLO0.1.1
BATE
40
632
01/09/2025 13:16:06
00485153816TRLO0.1.1
CHIX
112
631
01/09/2025 13:16:07
00485153817TRLO0.1.1
XLON
20
631.5
01/09/2025 13:24:24
00485155291TRLO0.1.1
XLON
39
631.5
01/09/2025 13:24:24
00485155292TRLO0.1.1
XLON
57
631.5
01/09/2025 13:24:24
00485155293TRLO0.1.1
XLON
63
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155706TRLO0.1.1
BATE
13
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155708TRLO0.1.1
AQXE
28
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155707TRLO0.1.1
BATE
108
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155709TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155710TRLO0.1.1
XLON
40
631
01/09/2025 13:27:06
00485155713TRLO0.1.1
CHIX
25
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155712TRLO0.1.1
TRQX
112
631.5
01/09/2025 13:27:06
00485155711TRLO0.1.1
XLON
13
631
01/09/2025 13:29:05
00485155926TRLO0.1.1
AQXE
25
631
01/09/2025 13:29:19
00485155992TRLO0.1.1
TRQX
12
631
01/09/2025 13:29:43
00485156032TRLO0.1.1
XLON
12
631
01/09/2025 13:29:43
00485156033TRLO0.1.1
XLON
53
631
01/09/2025 13:29:43
00485156031TRLO0.1.1
XLON
4
631
01/09/2025 13:29:43
00485156034TRLO0.1.1
XLON
52
631
01/09/2025 13:29:43
00485156036TRLO0.1.1
XLON
91
631
01/09/2025 13:29:43
00485156035TRLO0.1.1
XLON
91
631.5
01/09/2025 13:29:53
00485156072TRLO0.1.1
BATE
40
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157635TRLO0.1.1
CHIX
20
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157637TRLO0.1.1
XLON
40
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157636TRLO0.1.1
CHIX
92
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157638TRLO0.1.1
XLON
13
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157640TRLO0.1.1
XLON
13
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157641TRLO0.1.1
XLON
132
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157639TRLO0.1.1
XLON
66
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157642TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157643TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157644TRLO0.1.1
XLON
91
631.5
01/09/2025 13:36:58
00485157645TRLO0.1.1
BATE
40
632
01/09/2025 13:56:24
00485161415TRLO0.1.1
CHIX
13
632
01/09/2025 13:56:24
00485161416TRLO0.1.1
AQXE
13
632
01/09/2025 13:56:24
00485161417TRLO0.1.1
AQXE
182
632
01/09/2025 13:56:24
00485161418TRLO0.1.1
BATE
13
632
01/09/2025 13:56:24
00485161419TRLO0.1.1
AQXE
13
632
01/09/2025 13:56:24
00485161420TRLO0.1.1
AQXE
13
632
01/09/2025 13:56:24
00485161421TRLO0.1.1
AQXE
50
632
01/09/2025 13:56:24
00485161422TRLO0.1.1
TRQX
10
632
01/09/2025 13:56:24
00485161424TRLO0.1.1
TRQX
15
632
01/09/2025 13:56:24
00485161425TRLO0.1.1
TRQX
25
632
01/09/2025 13:56:24
00485161423TRLO0.1.1
TRQX
25
632
01/09/2025 13:56:24
00485161427TRLO0.1.1
TRQX
25
632
01/09/2025 13:56:24
00485161428TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161426TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161429TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161430TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161431TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161432TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161433TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161434TRLO0.1.1
XLON
17
632
01/09/2025 13:56:24
00485161436TRLO0.1.1
XLON
95
632
01/09/2025 13:56:24
00485161437TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161435TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161438TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161439TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 13:56:24
00485161440TRLO0.1.1
XLON
13
632
01/09/2025 13:58:09
00485161737TRLO0.1.1
AQXE
112
632
01/09/2025 13:58:11
00485161753TRLO0.1.1
XLON
40
632
01/09/2025 13:58:45
00485161889TRLO0.1.1
CHIX
30
632
01/09/2025 13:58:51
00485161909TRLO0.1.1
BATE
61
632
01/09/2025 13:58:51
00485161910TRLO0.1.1
BATE
2
632
01/09/2025 14:00:16
00485162229TRLO0.1.1
CHIX
40
632
01/09/2025 14:00:16
00485162228TRLO0.1.1
CHIX
50
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163417TRLO0.1.1
BATE
112
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163418TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163420TRLO0.1.1
XLON
224
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163419TRLO0.1.1
XLON
41
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163423TRLO0.1.1
BATE
91
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163424TRLO0.1.1
BATE
112
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163421TRLO0.1.1
XLON
112
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163422TRLO0.1.1
XLON
38
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163427TRLO0.1.1
CHIX
40
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163425TRLO0.1.1
CHIX
78
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163426TRLO0.1.1
CHIX
91
632.5
01/09/2025 14:06:54
00485163428TRLO0.1.1
BATE
25
632.5
01/09/2025 14:08:56
00485163895TRLO0.1.1
TRQX
112
632.5
01/09/2025 14:08:56
00485163894TRLO0.1.1
XLON
65
632.5
01/09/2025 14:09:43
00485163995TRLO0.1.1
BATE
1
632.5
01/09/2025 14:09:43
00485163996TRLO0.1.1
BATE
25
632.5
01/09/2025 14:09:43
00485163997TRLO0.1.1
BATE
37
632.5
01/09/2025 14:11:09
00485164362TRLO0.1.1
XLON
75
632.5
01/09/2025 14:11:09
00485164363TRLO0.1.1
XLON
4
632.5
01/09/2025 14:11:22
00485164399TRLO0.1.1
TRQX
21
632.5
01/09/2025 14:11:22
00485164398TRLO0.1.1
TRQX
23
632.5
01/09/2025 14:13:09
00485164691TRLO0.1.1
XLON
89
632.5
01/09/2025 14:13:09
00485164692TRLO0.1.1
XLON
2
632
01/09/2025 14:13:16
00485164707TRLO0.1.1
AQXE
10
632
01/09/2025 14:13:16
00485164706TRLO0.1.1
AQXE
1
632
01/09/2025 14:13:16
00485164708TRLO0.1.1
AQXE
13
632
01/09/2025 14:13:16
00485164709TRLO0.1.1
AQXE
2
632
01/09/2025 14:13:16
00485164710TRLO0.1.1
AQXE
10
632
01/09/2025 14:13:16
00485164711TRLO0.1.1
AQXE
1
632
01/09/2025 14:13:16
00485164712TRLO0.1.1
AQXE
25
632
01/09/2025 14:14:32
00485165015TRLO0.1.1
TRQX
91
632.5
01/09/2025 14:15:05
00485165122TRLO0.1.1
BATE
112
632
01/09/2025 14:15:11
00485165136TRLO0.1.1
XLON
42
631.5
01/09/2025 14:15:44
00485165313TRLO0.1.1
CHIX
13
632
01/09/2025 14:15:59
00485165399TRLO0.1.1
AQXE
18
631.5
01/09/2025 14:17:18
00485165700TRLO0.1.1
XLON
43
631.5
01/09/2025 14:17:18
00485165698TRLO0.1.1
XLON
163
631.5
01/09/2025 14:17:18
00485165699TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 14:21:52
00485166719TRLO0.1.1
XLON
13
633.5
01/09/2025 14:21:56
00485166735TRLO0.1.1
AQXE
25
633.5
01/09/2025 14:21:56
00485166736TRLO0.1.1
TRQX
224
633.5
01/09/2025 14:24:09
00485167367TRLO0.1.1
XLON
25
633.5
01/09/2025 14:25:12
00485167724TRLO0.1.1
TRQX
13
633.5
01/09/2025 14:26:16
00485168036TRLO0.1.1
AQXE
32
633.5
01/09/2025 14:26:25
00485168105TRLO0.1.1
XLON
192
633.5
01/09/2025 14:26:25
00485168106TRLO0.1.1
XLON
28
634
01/09/2025 14:27:05
00485168218TRLO0.1.1
BATE
63
634
01/09/2025 14:27:05
00485168219TRLO0.1.1
BATE
40
633.5
01/09/2025 14:29:05
00485168664TRLO0.1.1
CHIX
80
633.5
01/09/2025 14:29:05
00485168663TRLO0.1.1
CHIX
112
633.5
01/09/2025 14:29:05
00485168665TRLO0.1.1
XLON
91
634
01/09/2025 14:29:12
00485168691TRLO0.1.1
BATE
21
634
01/09/2025 14:30:22
00485169097TRLO0.1.1
TRQX
4
634
01/09/2025 14:30:22
00485169098TRLO0.1.1
TRQX
1
633
01/09/2025 14:30:35
00485169155TRLO0.1.1
XLON
111
633
01/09/2025 14:30:35
00485169156TRLO0.1.1
XLON
13
633.5
01/09/2025 14:30:50
00485169242TRLO0.1.1
AQXE
31
633.5
01/09/2025 14:31:09
00485169375TRLO0.1.1
BATE
60
633.5
01/09/2025 14:31:09
00485169376TRLO0.1.1
BATE
112
633
01/09/2025 14:32:22
00485169822TRLO0.1.1
XLON
25
633
01/09/2025 14:33:41
00485170291TRLO0.1.1
TRQX
13
633
01/09/2025 14:33:59
00485170326TRLO0.1.1
AQXE
31
633
01/09/2025 14:34:04
00485170344TRLO0.1.1
BATE
60
633.5
01/09/2025 14:34:04
00485170345TRLO0.1.1
BATE
224
633
01/09/2025 14:34:19
00485170400TRLO0.1.1
XLON
2
633
01/09/2025 14:34:29
00485170444TRLO0.1.1
CHIX
17
633
01/09/2025 14:34:29
00485170442TRLO0.1.1
CHIX
21
633
01/09/2025 14:34:29
00485170443TRLO0.1.1
CHIX
91
633.5
01/09/2025 14:37:25
00485171284TRLO0.1.1
BATE
224
633
01/09/2025 14:37:40
00485171308TRLO0.1.1
XLON
4
633.5
01/09/2025 14:37:45
00485171329TRLO0.1.1
TRQX
8
633.5
01/09/2025 14:37:45
00485171328TRLO0.1.1
TRQX
13
633.5
01/09/2025 14:37:45
00485171330TRLO0.1.1
TRQX
13
633.5
01/09/2025 14:37:48
00485171337TRLO0.1.1
AQXE
40
633
01/09/2025 14:38:41
00485171626TRLO0.1.1
CHIX
110
633
01/09/2025 14:40:00
00485172051TRLO0.1.1
XLON
112
633
01/09/2025 14:40:00
00485172049TRLO0.1.1
XLON
112
633
01/09/2025 14:40:00
00485172050TRLO0.1.1
XLON
114
633
01/09/2025 14:40:00
00485172052TRLO0.1.1
XLON
6
633.5
01/09/2025 14:40:18
00485172144TRLO0.1.1
TRQX
19
633.5
01/09/2025 14:40:18
00485172145TRLO0.1.1
TRQX
13
633.5
01/09/2025 14:40:19
00485172152TRLO0.1.1
AQXE
77
633.5
01/09/2025 14:40:44
00485172249TRLO0.1.1
BATE
14
633.5
01/09/2025 14:40:44
00485172250TRLO0.1.1
BATE
55
633.5
01/09/2025 14:42:57
00485172934TRLO0.1.1
XLON
112
633.5
01/09/2025 14:42:57
00485172935TRLO0.1.1
XLON
40
633.5
01/09/2025 14:43:31
00485173115TRLO0.1.1
CHIX
4
634
01/09/2025 14:43:38
00485173155TRLO0.1.1
TRQX
21
634
01/09/2025 14:43:38
00485173154TRLO0.1.1
TRQX
25
634
01/09/2025 14:46:58
00485173834TRLO0.1.1
TRQX
12
634
01/09/2025 14:50:18
00485174921TRLO0.1.1
TRQX
12
634
01/09/2025 14:50:46
00485174980TRLO0.1.1
TRQX
1
634
01/09/2025 14:50:46
00485174981TRLO0.1.1
TRQX
12
634
01/09/2025 14:53:40
00485175708TRLO0.1.1
TRQX
13
634
01/09/2025 14:53:40
00485175709TRLO0.1.1
TRQX
165
633.5
01/09/2025 14:54:13
00485175837TRLO0.1.1
XLON
88
634.5
01/09/2025 14:57:43
00485176702TRLO0.1.1
XLON
136
634.5
01/09/2025 14:57:43
00485176703TRLO0.1.1
XLON
7
634.5
01/09/2025 14:57:44
00485176704TRLO0.1.1
XLON
232
634.5
01/09/2025 14:57:44
00485176705TRLO0.1.1
XLON
289
634.5
01/09/2025 14:57:44
00485176707TRLO0.1.1
XLON
596
634.5
01/09/2025 14:57:44
00485176706TRLO0.1.1
XLON
80
634.5
01/09/2025 14:57:48
00485176719TRLO0.1.1
CHIX
25
634.5
01/09/2025 14:59:49
00485177405TRLO0.1.1
TRQX
93
634
01/09/2025 14:59:55
00485177443TRLO0.1.1
XLON
112
634
01/09/2025 14:59:55
00485177444TRLO0.1.1
XLON
40
634.5
01/09/2025 15:01:04
00485177846TRLO0.1.1
CHIX
25
634.5
01/09/2025 15:02:10
00485178181TRLO0.1.1
TRQX
80
634.5
01/09/2025 15:05:40
00485178949TRLO0.1.1
CHIX
80
634.5
01/09/2025 15:05:40
00485178950TRLO0.1.1
CHIX
14
634.5
01/09/2025 15:05:40
00485178952TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
01/09/2025 15:05:40
00485178953TRLO0.1.1
TRQX
40
634.5
01/09/2025 15:05:40
00485178951TRLO0.1.1
CHIX
12
634.5
01/09/2025 15:10:02
00485180254TRLO0.1.1
XLON
563
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181509TRLO0.1.1
BATE
62
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181510TRLO0.1.1
CHIX
74
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181511TRLO0.1.1
BATE
91
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181512TRLO0.1.1
BATE
18
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181513TRLO0.1.1
CHIX
40
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181514TRLO0.1.1
CHIX
91
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181515TRLO0.1.1
BATE
86
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181517TRLO0.1.1
XLON
91
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181516TRLO0.1.1
BATE
355
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181518TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181519TRLO0.1.1
XLON
98
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181520TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181521TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181522TRLO0.1.1
XLON
77
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181524TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181523TRLO0.1.1
XLON
100
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181527TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181525TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181526TRLO0.1.1
XLON
35
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181529TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181528TRLO0.1.1
XLON
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181530TRLO0.1.1
XLON
50
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181532TRLO0.1.1
TRQX
112
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181531TRLO0.1.1
XLON
2
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181533TRLO0.1.1
TRQX
23
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181535TRLO0.1.1
TRQX
25
634.5
01/09/2025 15:14:09
00485181534TRLO0.1.1
TRQX
52
634
01/09/2025 15:14:13
00485181558TRLO0.1.1
AQXE
11
634
01/09/2025 15:14:13
00485181561TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 15:14:13
00485181559TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 15:14:13
00485181560TRLO0.1.1
AQXE
2
634
01/09/2025 15:14:14
00485181565TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 15:14:14
00485181566TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 15:14:14
00485181567TRLO0.1.1
AQXE
13
634
01/09/2025 15:14:14
00485181568TRLO0.1.1
AQXE
26
634
01/09/2025 15:16:18
00485182147TRLO0.1.1
XLON
86
634
01/09/2025 15:16:18
00485182146TRLO0.1.1
XLON
112
634
01/09/2025 15:18:06
00485182626TRLO0.1.1
XLON
25
634
01/09/2025 15:19:00
00485182909TRLO0.1.1
TRQX
99
634
01/09/2025 15:20:05
00485183212TRLO0.1.1
XLON
34
634
01/09/2025 15:20:05
00485183214TRLO0.1.1
XLON
91
634
01/09/2025 15:20:05
00485183213TRLO0.1.1
XLON
98
634
01/09/2025 15:22:05
00485183668TRLO0.1.1
XLON
126
634
01/09/2025 15:22:05
00485183667TRLO0.1.1
XLON
|
25
634
01/09/2025 15:22:09
00485183683TRLO0.1.1
TRQX
182
633.5
01/09/2025 15:22:38
00485183821TRLO0.1.1
BATE
18
633.5
01/09/2025 15:22:38
00485183822TRLO0.1.1
BATE
13
634
01/09/2025 15:22:43
00485183850TRLO0.1.1
AQXE
86
634
01/09/2025 15:24:08
00485184322TRLO0.1.1
XLON
26
634
01/09/2025 15:24:08
00485184323TRLO0.1.1
XLON
13
634
01/09/2025 15:24:43
00485184477TRLO0.1.1
AQXE
9
634
01/09/2025 15:25:16
00485184798TRLO0.1.1
TRQX
14
634
01/09/2025 15:25:16
00485184799TRLO0.1.1
TRQX
2
634
01/09/2025 15:25:16
00485184800TRLO0.1.1
TRQX
19
634
01/09/2025 15:25:41
00485184975TRLO0.1.1
XLON
33
634
01/09/2025 15:25:41
00485184976TRLO0.1.1
XLON
60
634
01/09/2025 15:25:41
00485184974TRLO0.1.1
XLON
40
633.5
01/09/2025 15:26:12
00485185212TRLO0.1.1
CHIX
40
633.5
01/09/2025 15:26:12
00485185213TRLO0.1.1
CHIX
73
633.5
01/09/2025 15:26:12
00485185211TRLO0.1.1
BATE
5
633.5
01/09/2025 15:26:12
00485185214TRLO0.1.1
BATE
82
634
01/09/2025 15:26:42
00485185320TRLO0.1.1
XLON
30
634
01/09/2025 15:26:42
00485185321TRLO0.1.1
XLON
13
634
01/09/2025 15:26:53
00485185344TRLO0.1.1
AQXE
42
634
01/09/2025 15:27:43
00485185600TRLO0.1.1
XLON
70
634
01/09/2025 15:27:43
00485185599TRLO0.1.1
XLON
25
634
01/09/2025 15:28:26
00485185794TRLO0.1.1
TRQX
4
634
01/09/2025 15:28:46
00485185898TRLO0.1.1
XLON
108
634
01/09/2025 15:28:46
00485185897TRLO0.1.1
XLON
40
633.5
01/09/2025 15:28:50
00485185911TRLO0.1.1
CHIX
86
633.5
01/09/2025 15:28:50
00485185912TRLO0.1.1
BATE
362
633.5
01/09/2025 15:28:50
00485185913TRLO0.1.1
XLON
13
633
01/09/2025 15:28:50
00485185914TRLO0.1.1
AQXE
13
633
01/09/2025 15:28:50
00485185915TRLO0.1.1
AQXE
112
633
01/09/2025 15:30:55
00485186533TRLO0.1.1
XLON
5
632.5
01/09/2025 15:30:55
00485186537TRLO0.1.1
AQXE
8
632.5
01/09/2025 15:30:55
00485186535TRLO0.1.1
AQXE
91
632.5
01/09/2025 15:30:55
00485186534TRLO0.1.1
BATE
112
632.5
01/09/2025 15:30:55
00485186536TRLO0.1.1
XLON
40
633
01/09/2025 15:31:01
00485186569TRLO0.1.1
CHIX
23
633
01/09/2025 15:31:45
00485186789TRLO0.1.1
TRQX
2
633
01/09/2025 15:31:45
00485186790TRLO0.1.1
TRQX
91
632.5
01/09/2025 15:32:48
00485187165TRLO0.1.1
BATE
112
632.5
01/09/2025 15:33:17
00485187314TRLO0.1.1
XLON
40
633
01/09/2025 15:33:18
00485187323TRLO0.1.1
CHIX
13
632.5
01/09/2025 15:33:23
00485187350TRLO0.1.1
AQXE
2
633
01/09/2025 15:35:13
00485188107TRLO0.1.1
TRQX
23
633
01/09/2025 15:35:13
00485188106TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 15:35:43
00485188223TRLO0.1.1
XLON
224
632.5
01/09/2025 15:35:43
00485188222TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 15:35:43
00485188224TRLO0.1.1
XLON
13
632.5
01/09/2025 15:35:44
00485188241TRLO0.1.1
AQXE
91
632.5
01/09/2025 15:35:52
00485188276TRLO0.1.1
BATE
13
632.5
01/09/2025 15:39:03
00485189560TRLO0.1.1
AQXE
12
632.5
01/09/2025 15:39:20
00485189650TRLO0.1.1
BATE
79
632.5
01/09/2025 15:39:20
00485189651TRLO0.1.1
BATE
80
632
01/09/2025 15:40:26
00485190034TRLO0.1.1
CHIX
40
632
01/09/2025 15:40:26
00485190035TRLO0.1.1
CHIX
112
632
01/09/2025 15:40:26
00485190036TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 15:40:26
00485190037TRLO0.1.1
XLON
112
632
01/09/2025 15:40:26
00485190038TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 15:40:26
00485190040TRLO0.1.1
TRQX
112
632
01/09/2025 15:40:26
00485190039TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 15:50:47
00485193999TRLO0.1.1
TRQX
40
632
01/09/2025 15:50:49
00485194004TRLO0.1.1
CHIX
112
632
01/09/2025 15:50:49
00485194006TRLO0.1.1
XLON
107
632
01/09/2025 15:50:50
00485194011TRLO0.1.1
XLON
39
632
01/09/2025 15:50:50
00485194012TRLO0.1.1
XLON
48
632
01/09/2025 15:50:50
00485194013TRLO0.1.1
XLON
157
632
01/09/2025 15:50:50
00485194014TRLO0.1.1
XLON
433
632
01/09/2025 15:50:50
00485194015TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 15:52:24
00485194504TRLO0.1.1
TRQX
24
632
01/09/2025 15:52:57
00485194677TRLO0.1.1
CHIX
16
632
01/09/2025 15:53:01
00485194705TRLO0.1.1
CHIX
20
632
01/09/2025 15:53:04
00485194726TRLO0.1.1
XLON
92
632
01/09/2025 15:53:04
00485194725TRLO0.1.1
XLON
25
632
01/09/2025 15:54:02
00485195037TRLO0.1.1
TRQX
40
632
01/09/2025 15:54:49
00485195257TRLO0.1.1
CHIX
112
632
01/09/2025 15:55:18
00485195417TRLO0.1.1
XLON
38
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195461TRLO0.1.1
BATE
53
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195460TRLO0.1.1
BATE
182
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195459TRLO0.1.1
BATE
91
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195462TRLO0.1.1
BATE
91
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195463TRLO0.1.1
BATE
112
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195464TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195465TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195466TRLO0.1.1
XLON
13
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195467TRLO0.1.1
AQXE
13
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195468TRLO0.1.1
AQXE
13
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195469TRLO0.1.1
AQXE
13
631.5
01/09/2025 15:55:25
00485195470TRLO0.1.1
AQXE
25
632
01/09/2025 15:56:04
00485195668TRLO0.1.1
TRQX
112
631.5
01/09/2025 15:57:06
00485195987TRLO0.1.1
XLON
40
632
01/09/2025 15:57:31
00485196208TRLO0.1.1
CHIX
13
631.5
01/09/2025 15:57:49
00485196315TRLO0.1.1
AQXE
24
632
01/09/2025 15:57:57
00485196375TRLO0.1.1
TRQX
1
632
01/09/2025 15:57:57
00485196376TRLO0.1.1
TRQX
79
631
01/09/2025 15:59:02
00485196831TRLO0.1.1
XLON
33
631
01/09/2025 15:59:06
00485196863TRLO0.1.1
XLON
112
631
01/09/2025 15:59:06
00485196862TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
01/09/2025 15:59:49
00485197233TRLO0.1.1
TRQX
13
631.5
01/09/2025 16:00:01
00485197351TRLO0.1.1
AQXE
91
631.5
01/09/2025 16:00:07
00485197423TRLO0.1.1
BATE
40
631.5
01/09/2025 16:00:27
00485197526TRLO0.1.1
CHIX
12
631.5
01/09/2025 16:01:45
00485197916TRLO0.1.1
AQXE
1
631.5
01/09/2025 16:01:45
00485197917TRLO0.1.1
AQXE
32
631.5
01/09/2025 16:02:04
00485198017TRLO0.1.1
XLON
40
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198575TRLO0.1.1
CHIX
40
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198577TRLO0.1.1
CHIX
91
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198579TRLO0.1.1
BATE
91
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198582TRLO0.1.1
BATE
5
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198586TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198589TRLO0.1.1
XLON
416
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198584TRLO0.1.1
XLON
107
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198590TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198593TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198602TRLO0.1.1
TRQX
112
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198596TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198599TRLO0.1.1
XLON
25
631.5
01/09/2025 16:04:07
00485198605TRLO0.1.1
TRQX
13
631.5
01/09/2025 16:04:15
00485198670TRLO0.1.1
AQXE
112
632.5
01/09/2025 16:05:56
00485199127TRLO0.1.1
XLON
50
632.5
01/09/2025 16:06:38
00485199250TRLO0.1.1
XLON
62
632.5
01/09/2025 16:06:38
00485199251TRLO0.1.1
XLON
16
632.5
01/09/2025 16:07:05
00485199414TRLO0.1.1
XLON
208
632.5
01/09/2025 16:07:05
00485199415TRLO0.1.1
XLON
32
633
01/09/2025 16:07:48
00485199591TRLO0.1.1
CHIX
8
633
01/09/2025 16:07:48
00485199592TRLO0.1.1
CHIX
224
634
01/09/2025 16:08:05
00485199676TRLO0.1.1
XLON
20
634
01/09/2025 16:09:05
00485200067TRLO0.1.1
XLON
40
634
01/09/2025 16:09:05
00485200068TRLO0.1.1
XLON
164
634
01/09/2025 16:09:05
00485200069TRLO0.1.1
XLON
85
634
01/09/2025 16:10:01
00485200372TRLO0.1.1
BATE
91
634
01/09/2025 16:10:43
00485200596TRLO0.1.1
BATE
112
634
01/09/2025 16:10:43
00485200598TRLO0.1.1
XLON
188
634
01/09/2025 16:10:43
00485200597TRLO0.1.1
BATE
112
634
01/09/2025 16:10:43
00485200599TRLO0.1.1
XLON
112
634
01/09/2025 16:10:43
00485200601TRLO0.1.1
XLON
336
634
01/09/2025 16:10:43
00485200600TRLO0.1.1
XLON
40
634
01/09/2025 16:10:43
00485200602TRLO0.1.1
CHIX
65
635
01/09/2025 16:11:30
00485200836TRLO0.1.1
AQXE
40
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200878TRLO0.1.1
CHIX
80
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200877TRLO0.1.1
CHIX
112
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200879TRLO0.1.1
XLON
25
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200882TRLO0.1.1
TRQX
100
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200881TRLO0.1.1
TRQX
112
634.5
01/09/2025 16:11:41
00485200880TRLO0.1.1
XLON
|
71
634.5
01/09/2025 16:13:21
00485201451TRLO0.1.1
BATE
84
634.5
01/09/2025 16:13:40
00485201555TRLO0.1.1
XLON
13
635
01/09/2025 16:13:56
00485201650TRLO0.1.1
AQXE
112
635
01/09/2025 16:14:37
00485201957TRLO0.1.1
XLON
25
635.5
01/09/2025 16:14:39
00485201979TRLO0.1.1
TRQX
40
636
01/09/2025 16:14:53
00485202058TRLO0.1.1
CHIX
111
636
01/09/2025 16:15:01
00485202108TRLO0.1.1
BATE
112
636
01/09/2025 16:15:01
00485202109TRLO0.1.1
XLON
77
636
01/09/2025 16:15:28
00485202301TRLO0.1.1
XLON
693
636
01/09/2025 16:15:28
00485202302TRLO0.1.1
XLON
78
636
01/09/2025 16:16:47
00485202921TRLO0.1.1
CHIX
91
636.5
01/09/2025 16:16:48
00485202924TRLO0.1.1
BATE
154
637
01/09/2025 16:17:34
00485203129TRLO0.1.1
XLON
42
637.5
01/09/2025 16:17:34
00485203130TRLO0.1.1
TRQX
13
638.5
01/09/2025 16:18:37
00485203543TRLO0.1.1
AQXE
105
638.5
01/09/2025 16:19:28
00485203926TRLO0.1.1
XLON
159
638.5
01/09/2025 16:19:28
00485203927TRLO0.1.1
XLON
320
638.5
01/09/2025 16:19:28
00485203925TRLO0.1.1
XLON
91
638.5
01/09/2025 16:19:28
00485203929TRLO0.1.1
XLON
117
638.5
01/09/2025 16:19:28
00485203928TRLO0.1.1
XLON
91
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203931TRLO0.1.1
BATE
73
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203934TRLO0.1.1
BATE
151
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203932TRLO0.1.1
BATE
195
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203933TRLO0.1.1
BATE
8
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203935TRLO0.1.1
TRQX
25
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203936TRLO0.1.1
TRQX
98
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203937TRLO0.1.1
TRQX
18
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203938TRLO0.1.1
BATE
39
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203945TRLO0.1.1
AQXE
42
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203948TRLO0.1.1
CHIX
45
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203946TRLO0.1.1
AQXE
163
637.5
01/09/2025 16:19:29
00485203947TRLO0.1.1
CHIX
83
637
01/09/2025 16:20:01
00485204129TRLO0.1.1
XLON
317
637
01/09/2025 16:20:01
00485204130TRLO0.1.1
XLON
24
637.5
01/09/2025 16:21:26
00485204692TRLO0.1.1
AQXE
137
637.5
01/09/2025 16:21:43
00485204852TRLO0.1.1
BATE
46
637.5
01/09/2025 16:21:55
00485204927TRLO0.1.1
CHIX
20
637
01/09/2025 16:22:08
00485204999TRLO0.1.1
TRQX
541
637.5
01/09/2025 16:22:08
00485204998TRLO0.1.1
XLON
32
638
01/09/2025 16:24:59
00485206167TRLO0.1.1
AQXE
55
638
01/09/2025 16:25:00
00485206174TRLO0.1.1
CHIX
25
638
01/09/2025 16:25:00
00485206175TRLO0.1.1
CHIX
34
638
01/09/2025 16:25:06
00485206241TRLO0.1.1
TRQX
41
638
01/09/2025 16:25:06
00485206240TRLO0.1.1
TRQX
262
638
01/09/2025 16:26:09
00485206775TRLO0.1.1
BATE
600
638
01/09/2025 16:26:09
00485206777TRLO0.1.1
XLON
56
638
01/09/2025 16:26:09
00485206778TRLO0.1.1
XLON
79
638
01/09/2025 16:26:09
00485206779TRLO0.1.1
XLON
20
638
01/09/2025 16:28:19
00485207677TRLO0.1.1
BATE
38
638
01/09/2025 16:28:19
00485207678TRLO0.1.1
CHIX
143
638
01/09/2025 16:29:26
00485208250TRLO0.1.1
XLON
335
638
01/09/2025 16:29:26
00485208251TRLO0.1.1
XLON
13
638
01/09/2025 16:29:26
00485208253TRLO0.1.1
TRQX
14
638
01/09/2025 16:29:26
00485208252TRLO0.1.1
AQXE
10
638
01/09/2025 16:29:31
00485208279TRLO0.1.1
TRQX