Rümlang - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 die Einnahmen gesteigert und einen Gewinnsprung hingelegt. Auch die Restrukturierung kommt voran. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) um 1,2 Prozent auf 2,87 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Organisch wuchs Dormakaba um 4,1 Prozent. Dazu steuerten Preiserhöhungen 1,7 Prozent bei, während 2,4 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
