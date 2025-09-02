Anzeige
Der Countdown zur Silber-Explosion läuft: Warum die 50-Dollar-Marke jetzt greifbar wird

Anzeige / Werbung

Nach dem Sprung über die 40-Dollar-Marke sprechen Analysten von einem Wendepunkt, der die Edelmetallmärkte grundlegend verändern könnte. Steigende Nachfrage, fallende Fördermengen und die Aussicht auf 50 Dollar und mehr heizen die Spekulation an und rücken Silber ins Rampenlicht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Nach dem Sprung über die 40-Dollar-Marke sprechen Analysten von einem Wendepunkt, der die Edelmetallmärkte grundlegend verändern könnte. Steigende Nachfrage, fallende Fördermengen und die Aussicht auf 50 Dollar und mehr heizen die Spekulation an - und rücken Silber ins Rampenlicht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Der Wendepunkt: Silber durchbricht die 40-Dollar-Marke

Silber feiert sein Comeback. Nach 14 Jahren gelang es dem Metall, die Marke von 40 US-Dollar nachhaltig zu überschreiten. Der Ausbruch über die lange umkämpfte Widerstandszone zwischen 32 und 35 US-Dollar gilt unter Marktstrategen als Wendepunkt und Startsignal für eine neue Hausse. Ende August markierte Silber damit einen der bedeutendsten Schritte seit über einem Jahrzehnt. Analysten wie Tavi Costa von Crescat Capital sehen in dieser Bewegung einen entscheidenden, bislang unterschätzten makroökonomischen Impuls.

Silberpreis auf GOLD.DE!

Experten erwarten charttechnisch neue Höchstmarken

Auch Analysten, die sich auf technische Muster stützen, sehen die Rallye als kaum zufällig. Jesse Colombo, der den Silbermarkt bereits seit 2024 eng begleitet, verweist auf das klare Durchbrechen der Widerstandszone als Bestätigung einer neuen Marktphase. Er hebt hervor, dass die Bewegung dem Muster ähnelt, das Gold zwischen 2020 und 2023 gezeigt hatte: jahrelanges Scheitern an einer Hürde, gefolgt von einem Ausbruch mit nachhaltiger Dynamik.

Konkret leiten Marktbeobachter aus dem sogenannten "Measured Move" ein nächstes Kursziel ab. Nach einem Anstieg von elf Dollar im Frühjahr folgte eine Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks. Mit dem jüngsten Ausbruch ergibt sich aus der Projektion eine Fortsetzung um weitere elf Dollar - was einen Zielbereich von rund 50 US-Dollar ergibt. Colombo verweist darauf, dass sich dieses Modell in der Vergangenheit häufig als erstaunlich zuverlässig erwiesen habe.

Silberpreis-Entwicklung mit einem Ausbruch aus dem Dreiecksmuster

Rückenwind durch die Geldpolitik der Fed

Ein wesentlicher Motor für den jüngsten Preissprung ist die Erwartung baldiger Zinssenkungen in den USA. Auch Gold konnte zulegen und notierte knapp unter seinem Rekordhoch von über 3.500 US-Dollar. Analysten von Saxo Bank führten die jüngste Bewegung auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurück. Dazu zählten hartnäckige Inflationsdaten, eine schwächere Verbraucherstimmung, die Aussicht auf geldpolitische Lockerungen sowie die zunehmende Unsicherheit über die Unabhängigkeit der Federal Reserve. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass das Überschreiten zentraler charttechnischer Marken bei Gold und Silber zusätzliche Käufe ausgelöst habe.

Von Seiten von KCM Trade wurde betont, dass nicht nur die Zinserwartungen für Auftrieb sorgen, sondern auch eine angespannte Angebotslage, die das Aufwärtspotenzial verstärke. Hinzu kommt die politische Dimension: Die scharfe Kritik von Präsident Donald Trump an der Notenbank und die Absetzung einer Gouverneurin ohne endgültige gerichtliche Klärung haben unter Marktteilnehmern Zweifel an der institutionellen Stabilität geweckt. Beobachter gehen davon aus, dass diese Unsicherheit die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Edelmetallen weiter anheizt. Auch große Banken sehen weiteres Potenzial. Bei Morgan Stanley wird darauf verwiesen, dass Faktoren wie mögliche Zinssenkungen der Fed, ein schwächerer US-Dollar, steigende ETF-Zuflüsse und eine wachsende Nachfrage aus Indien die Kurse von Gold und Silber zusätzlich stützen dürften.

Historische Parallelen und strukturelle Engpässe

Ein zusätzlicher Faktor, den Analysten hervorheben, sind strukturelle Probleme auf der Angebotsseite. Tavi Costa von Crescat Capital verweist in einer aktuellen Analyse darauf, dass sich die Preisentwicklung von Silber und die Produktionszahlen Mexikos zunehmend voneinander entfernen. Der von ihm veröffentlichte Chart zeigt, dass die Förderung des weltweit größten Silberproduzenten seit 2015 rückläufig ist, während die Preise gleichzeitig einen deutlichen Aufwärtstrend eingeschlagen haben.

Nach Costas Einschätzung deutet diese Schere auf eine längerfristige Angebotsknappheit hin. Während die Nachfrage nach Silber sowohl von Investoren als auch von der Industrie steigt, geht das Angebot in einem der wichtigsten Förderländer zurück. Marktbeobachter sehen darin einen strukturellen Engpass, der die Preisentwicklung zusätzlich beschleunigen könnte.

Silberpreise steigen, während die Silberproduktion in Mexiko rückläufig ist

Die besondere Bedeutung Mexikos für den Silbermarkt wird auch durch die globalen Produktionszahlen deutlich. Mit rund 202 Millionen Unzen im Jahr 2023 stellt das Land knapp ein Viertel der weltweiten Förderung und liegt damit klar vor China mit 109 Millionen Unzen und Peru mit 107 Millionen Unzen. Fällt die Produktion in Mexiko zurück, wirkt sich das unmittelbar auf den Weltmarkt aus - ein Risiko, das Experten zunehmend in ihre Prognosen einbeziehen.

Defiance Silver im mexikanischen Zacatecas-Distrikt

Die Rolle Mexikos als größter Silberproduzent weltweit stärkt auch die Explorer im Land . Dazu zählt Defiance Silver Corp., das mehrere Projekte im Bundesstaat Zacatecas verfolgt. Diese Region gilt als eines der bedeutendsten historischen Silberfördergebiete. Das Hauptprojekt San Acacio verfügt über eine historische Ressource von rund 18 Millionen Unzen Silber, die derzeit durch neue Bohrungen überprüft wird. Weitere Liegenschaften zeigen nach ersten Untersuchungen ebenfalls Silbervorkommen.

Das Management von Defiance Silver weist in seinen Präsentationen darauf hin, dass die Aktie in der Vergangenheit besonders stark auf steigende Silberpreise reagiert habe. In früheren Haussephasen seien demnach deutlich höhere Kursbewegungen verzeichnet worden als beim Metall selbst. Für das Jahr 2024 verweist das Unternehmen auf eine Kursentwicklung, die den damaligen Preisanstieg von Silber deutlich übertroffen habe.

Historische Silberpreis-Rallyes im Vergleich zur Aktienperformance von Defiance Silver Corp. (Unternehmensangaben)

Mexiko-Projekt Los Ricos South vor dem Start

GoGold Resources entwickelt in Mexiko ein breites Projektportfolio. Im Projekt Parral wurden im dritten Quartal mehr als 550.000 Unzen Silberäquivalent gefördert. Parallel bereitet das Unternehmen den Start von Los Ricos South vor. Laut Machbarkeitsstudie ist dort ein 15-jähriger Betrieb vorgesehen, mit jährlich 7,3 Millionen Unzen Silberäquivalent in den ersten fünf Jahren.

Noch fehlt die finale Genehmigung, doch das Management zeigt sich zuversichtlich. Mit Blick auf die ausgewiesenen Produktionskosten von rund 12,32 US-Dollar je Unze Silberäquivalent wird deutlich, wie attraktiv ein Marktpreis von aktuell 40 US-Dollar wäre. Schon bei stabilen Preisen oberhalb von 35 US-Dollar könnte das Projekt nach Einschätzung des Unternehmens erhebliche Margen erzielen.

Aktienkurs von GoGold Resources

Silver Mines: Australiens Antwort auf die großen Silberprojekte

Während Mexiko traditionell als wichtigstes Förderland im Silbersektor gilt, verweist Silver Mines Ltd. darauf, dass auch Australien mit großen Projekten zunehmend in den Fokus rückt. Nach Angaben des Unternehmens zählt das Bowdens-Projekt zu den größten unerschlossenen Silbervorkommen weltweit. Die Reserven werden mit rund 72 Millionen Unzen angegeben, die gesamten Ressourcen mit etwa 180 Millionen Unzen Silber. Vorgesehen sei laut Management eine Minenlaufzeit von bis zu 17 Jahren mit zusätzlichem Erweiterungspotenzial. Für die ersten zehn Jahre wird eine jährliche Produktion von rund 4 Millionen Unzen angestrebt, bei Gesamtkosten (AISC) unter 15 US-Dollar je Unze.

Das Management erklärt, dass das Projekt durch einen Lizenzentzug wegen eines Formfehlers zwar ins Stocken geraten sei, man jedoch mit Unterstützung der australischen Regierung an einer Wiedererteilung arbeite. Zudem hebt das Unternehmen hervor, dass eine gesicherte Kapitalausstattung und die Beteiligung institutioneller Investoren vorlägen, was aus Sicht des Managements die Chancen für ein Comeback des Projekts unterstreiche.

Die Aktie von Silver Mines Limited

Enthaltene Werte: AU000000SVL8,XD0002747026,XD0002746952,CA38045Y1025,CA2447672080

