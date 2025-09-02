Der Countdown zur Silber-Explosion läuft: Warum die 50-Dollar-Marke jetzt greifbar wird

Anzeige / Werbung
Nach dem Sprung über die 40-Dollar-Marke sprechen Analysten von einem Wendepunkt, der die Edelmetallmärkte grundlegend verändern könnte. Steigende Nachfrage, fallende Fördermengen und die Aussicht auf 50 Dollar und mehr heizen die Spekulation an und rücken Silber ins Rampenlicht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.
Nach dem Sprung über die 40-Dollar-Marke sprechen Analysten von einem Wendepunkt, der die Edelmetallmärkte grundlegend verändern könnte. Steigende Nachfrage, fallende Fördermengen und die Aussicht auf 50 Dollar und mehr heizen die Spekulation an - und rücken Silber ins Rampenlicht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.
Der Wendepunkt: Silber durchbricht die 40-Dollar-Marke
Silber feiert sein Comeback. Nach 14 Jahren gelang es dem Metall, die Marke von 40 US-Dollar nachhaltig zu überschreiten. Der Ausbruch über die lange umkämpfte Widerstandszone zwischen 32 und 35 US-Dollar gilt unter Marktstrategen als Wendepunkt und Startsignal für eine neue Hausse. Ende August markierte Silber damit einen der bedeutendsten Schritte seit über einem Jahrzehnt. Analysten wie Tavi Costa von Crescat Capital sehen in dieser Bewegung einen entscheidenden, bislang unterschätzten makroökonomischen Impuls.
Experten erwarten charttechnisch neue Höchstmarken
Auch Analysten, die sich auf technische Muster stützen, sehen die Rallye als kaum zufällig. Jesse Colombo, der den Silbermarkt bereits seit 2024 eng begleitet, verweist auf das klare Durchbrechen
der Widerstandszone als Bestätigung einer neuen Marktphase. Er hebt hervor, dass die Bewegung dem Muster ähnelt, das Gold zwischen 2020 und 2023 gezeigt hatte: jahrelanges Scheitern an einer Hürde,
gefolgt von einem Ausbruch mit nachhaltiger Dynamik.
Konkret leiten Marktbeobachter aus dem sogenannten "Measured Move" ein nächstes Kursziel ab. Nach einem Anstieg von elf Dollar im Frühjahr folgte eine Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks. Mit dem jüngsten Ausbruch ergibt sich aus der Projektion eine Fortsetzung um weitere elf Dollar - was einen Zielbereich von rund 50 US-Dollar ergibt. Colombo verweist darauf, dass sich dieses Modell in der Vergangenheit häufig als erstaunlich zuverlässig erwiesen habe.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)