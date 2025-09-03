Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 03

Bodycotewww.bodycote.com

3 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

2 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

37,353

Highest price paid per share (pence per share):

641.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

615.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

622.07p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,395,535 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 914,869 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,060,637 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

16

641.5

02/09/2025 08:10:51

00485217308TRLO0.1.1

XLON

549

641.5

02/09/2025 08:10:51

00485217309TRLO0.1.1

XLON

91

640

02/09/2025 08:11:13

00485217335TRLO0.1.1

BATE

38

638.5

02/09/2025 08:11:42

00485217410TRLO0.1.1

CHIX

91

639.5

02/09/2025 08:13:14

00485217578TRLO0.1.1

BATE

25

638.5

02/09/2025 08:13:15

00485217579TRLO0.1.1

XLON

43

638.5

02/09/2025 08:13:15

00485217580TRLO0.1.1

XLON

45

638.5

02/09/2025 08:13:15

00485217581TRLO0.1.1

XLON

38

638.5

02/09/2025 08:13:38

00485217666TRLO0.1.1

CHIX

113

637

02/09/2025 08:14:21

00485217803TRLO0.1.1

XLON

83

637

02/09/2025 08:16:06

00485218202TRLO0.1.1

XLON

91

638

02/09/2025 08:16:50

00485218304TRLO0.1.1

BATE

8

638

02/09/2025 08:17:41

00485218431TRLO0.1.1

CHIX

25

638

02/09/2025 08:17:41

00485218433TRLO0.1.1

TRQX

25

638

02/09/2025 08:17:41

00485218434TRLO0.1.1

TRQX

30

638

02/09/2025 08:17:41

00485218435TRLO0.1.1

CHIX

143

638

02/09/2025 08:17:41

00485218432TRLO0.1.1

XLON

25

637

02/09/2025 08:19:41

00485218980TRLO0.1.1

TRQX

113

638

02/09/2025 08:19:45

00485219059TRLO0.1.1

XLON

113

638

02/09/2025 08:21:51

00485219329TRLO0.1.1

XLON

6

636

02/09/2025 08:23:57

00485219602TRLO0.1.1

CHIX

32

636

02/09/2025 08:23:57

00485219601TRLO0.1.1

CHIX

91

636

02/09/2025 08:24:59

00485219843TRLO0.1.1

BATE

8

636

02/09/2025 08:25:06

00485219856TRLO0.1.1

XLON

105

636

02/09/2025 08:25:06

00485219855TRLO0.1.1

XLON

25

637

02/09/2025 08:25:10

00485219862TRLO0.1.1

TRQX

113

635.5

02/09/2025 08:27:50

00485220289TRLO0.1.1

XLON

113

634

02/09/2025 08:31:03

00485220660TRLO0.1.1

XLON

15

634

02/09/2025 08:34:23

00485221075TRLO0.1.1

CHIX

23

634.5

02/09/2025 08:34:23

00485221076TRLO0.1.1

CHIX

91

634

02/09/2025 08:35:26

00485221187TRLO0.1.1

BATE

113

633.5

02/09/2025 08:35:32

00485221201TRLO0.1.1

XLON

113

633.5

02/09/2025 08:37:26

00485221504TRLO0.1.1

XLON

25

633

02/09/2025 08:37:26

00485221506TRLO0.1.1

TRQX

113

632.5

02/09/2025 08:40:00

00485221780TRLO0.1.1

XLON

38

631.5

02/09/2025 08:41:42

00485221993TRLO0.1.1

CHIX

84

632

02/09/2025 08:41:43

00485221995TRLO0.1.1

BATE

7

633

02/09/2025 08:41:43

00485221996TRLO0.1.1

BATE

25

633

02/09/2025 08:41:56

00485222015TRLO0.1.1

TRQX

113

632.5

02/09/2025 08:42:14

00485222065TRLO0.1.1

XLON

113

632

02/09/2025 08:44:42

00485222415TRLO0.1.1

XLON

113

630

02/09/2025 08:47:15

00485222755TRLO0.1.1

XLON

26

630

02/09/2025 08:48:29

00485222947TRLO0.1.1

CHIX

12

630

02/09/2025 08:48:40

00485222961TRLO0.1.1

CHIX

58

628.5

02/09/2025 08:49:44

00485223134TRLO0.1.1

BATE

39

629.5

02/09/2025 08:49:50

00485223143TRLO0.1.1

XLON

74

629.5

02/09/2025 08:49:50

00485223142TRLO0.1.1

XLON

113

630

02/09/2025 08:52:05

00485223484TRLO0.1.1

XLON

25

629.5

02/09/2025 08:52:06

00485223485TRLO0.1.1

TRQX

8

629.5

02/09/2025 08:53:31

00485223767TRLO0.1.1

CHIX

30

629.5

02/09/2025 08:53:34

00485223773TRLO0.1.1

CHIX

38

630

02/09/2025 09:05:23

00485225837TRLO0.1.1

CHIX

50

629.5

02/09/2025 09:05:23

00485225841TRLO0.1.1

TRQX

182

629.5

02/09/2025 09:05:23

00485225839TRLO0.1.1

BATE

113

630

02/09/2025 09:05:23

00485225840TRLO0.1.1

XLON

565

630

02/09/2025 09:05:23

00485225838TRLO0.1.1

XLON

27

628.5

02/09/2025 09:08:48

00485226429TRLO0.1.1

XLON

86

628.5

02/09/2025 09:08:48

00485226428TRLO0.1.1

XLON

28

628.5

02/09/2025 09:10:15

00485226810TRLO0.1.1

AQXE

98

628.5

02/09/2025 09:10:15

00485226811TRLO0.1.1

AQXE

14

628.5

02/09/2025 09:10:15

00485226812TRLO0.1.1

AQXE

38

628.5

02/09/2025 09:10:18

00485226820TRLO0.1.1

CHIX

23

628.5

02/09/2025 09:11:51

00485227050TRLO0.1.1

XLON

203

629

02/09/2025 09:20:23

00485228374TRLO0.1.1

XLON

226

629

02/09/2025 09:20:23

00485228375TRLO0.1.1

XLON

182

629.5

02/09/2025 09:20:23

00485228376TRLO0.1.1

BATE

38

629.5

02/09/2025 09:20:31

00485228384TRLO0.1.1

CHIX

50

629.5

02/09/2025 09:20:36

00485228387TRLO0.1.1

TRQX

14

629

02/09/2025 09:22:14

00485228538TRLO0.1.1

AQXE

38

628.5

02/09/2025 09:22:28

00485228593TRLO0.1.1

CHIX

226

628.5

02/09/2025 09:22:53

00485228645TRLO0.1.1

XLON

38

629

02/09/2025 09:23:52

00485228783TRLO0.1.1

BATE

86

629

02/09/2025 09:23:52

00485228784TRLO0.1.1

BATE

14

629

02/09/2025 09:23:57

00485228792TRLO0.1.1

AQXE

72

628.5

02/09/2025 09:24:48

00485229094TRLO0.1.1

XLON

25

628.5

02/09/2025 09:24:48

00485229096TRLO0.1.1

TRQX

41

628.5

02/09/2025 09:24:48

00485229095TRLO0.1.1

XLON

12

629

02/09/2025 09:34:20

00485231057TRLO0.1.1

AQXE

2

629

02/09/2025 09:34:20

00485231058TRLO0.1.1

AQXE

1

630.5

02/09/2025 09:37:35

00485231803TRLO0.1.1

CHIX

37

630.5

02/09/2025 09:37:48

00485231848TRLO0.1.1

CHIX

12

631.5

02/09/2025 09:42:51

00485232826TRLO0.1.1

CHIX

111

631

02/09/2025 09:43:20

00485232946TRLO0.1.1

XLON

113

631

02/09/2025 09:43:20

00485232945TRLO0.1.1

XLON

26

631.5

02/09/2025 09:43:20

00485232947TRLO0.1.1

CHIX

341

631

02/09/2025 09:43:20

00485232948TRLO0.1.1

XLON

113

631

02/09/2025 09:45:16

00485233315TRLO0.1.1

XLON

12

631

02/09/2025 09:48:43

00485234002TRLO0.1.1

XLON

101

631

02/09/2025 09:48:43

00485234003TRLO0.1.1

XLON

38

631

02/09/2025 09:51:47

00485234597TRLO0.1.1

CHIX

113

631

02/09/2025 09:51:47

00485234598TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

02/09/2025 09:53:24

00485235100TRLO0.1.1

AQXE

32

630.5

02/09/2025 09:59:02

00485236155TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

02/09/2025 10:00:36

00485236490TRLO0.1.1

AQXE

38

631

02/09/2025 10:00:55

00485236578TRLO0.1.1

CHIX

67

630.5

02/09/2025 10:02:01

00485236860TRLO0.1.1

XLON

5

630.5

02/09/2025 10:02:13

00485236952TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

02/09/2025 10:05:05

00485237555TRLO0.1.1

AQXE

348

630.5

02/09/2025 10:05:05

00485237556TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

02/09/2025 10:07:17

00485238044TRLO0.1.1

CHIX

24

630.5

02/09/2025 10:07:17

00485238045TRLO0.1.1

CHIX

86

630.5

02/09/2025 10:07:21

00485238061TRLO0.1.1

XLON

27

630.5

02/09/2025 10:07:21

00485238062TRLO0.1.1

XLON

125

630

02/09/2025 10:09:07

00485238408TRLO0.1.1

BATE

57

630

02/09/2025 10:09:07

00485238410TRLO0.1.1

BATE

91

630

02/09/2025 10:09:07

00485238409TRLO0.1.1

BATE

25

630

02/09/2025 10:09:07

00485238414TRLO0.1.1

TRQX

25

630

02/09/2025 10:09:07

00485238415TRLO0.1.1

TRQX

50

630

02/09/2025 10:09:07

00485238413TRLO0.1.1

TRQX

91

630

02/09/2025 10:09:07

00485238411TRLO0.1.1

BATE

91

630

02/09/2025 10:09:07

00485238412TRLO0.1.1

BATE

25

630

02/09/2025 10:09:07

00485238416TRLO0.1.1

TRQX

86

630.5

02/09/2025 10:09:11

00485238431TRLO0.1.1

XLON

27

630.5

02/09/2025 10:09:11

00485238432TRLO0.1.1

XLON

14

630.5

02/09/2025 10:09:42

00485238529TRLO0.1.1

AQXE

26

630

02/09/2025 10:11:15

00485238919TRLO0.1.1

XLON

87

630

02/09/2025 10:11:15

00485238918TRLO0.1.1

XLON

113

630

02/09/2025 10:13:41

00485239472TRLO0.1.1

XLON

38

630

02/09/2025 10:16:04

00485239985TRLO0.1.1

CHIX

113

630

02/09/2025 10:16:54

00485240167TRLO0.1.1

XLON

91

629.5

02/09/2025 10:19:11

00485240508TRLO0.1.1

BATE

14

630

02/09/2025 10:19:28

00485240542TRLO0.1.1

AQXE

113

629

02/09/2025 10:19:35

00485240557TRLO0.1.1

XLON

25

629.5

02/09/2025 10:19:51

00485240580TRLO0.1.1

TRQX

113

629

02/09/2025 10:21:52

00485241046TRLO0.1.1

XLON

38

628.5

02/09/2025 10:23:09

00485241299TRLO0.1.1

CHIX

27

628.5

02/09/2025 10:24:00

00485241562TRLO0.1.1

XLON

86

628.5

02/09/2025 10:24:00

00485241561TRLO0.1.1

XLON

7

628.5

02/09/2025 10:25:47

00485242039TRLO0.1.1

BATE

84

629.5

02/09/2025 10:25:47

00485242040TRLO0.1.1

BATE

12

630

02/09/2025 10:25:59

00485242094TRLO0.1.1

AQXE

2

630

02/09/2025 10:25:59

00485242095TRLO0.1.1

AQXE

17

629.5

02/09/2025 10:26:19

00485242164TRLO0.1.1

TRQX

8

629.5

02/09/2025 10:26:19

00485242165TRLO0.1.1

TRQX

113

628.5

02/09/2025 10:26:35

00485242196TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

02/09/2025 10:28:56

00485242599TRLO0.1.1

XLON

38

628.5

02/09/2025 10:29:21

00485242646TRLO0.1.1

CHIX

13

630

02/09/2025 10:32:51

00485243253TRLO0.1.1

AQXE

1

630

02/09/2025 10:32:51

00485243254TRLO0.1.1

AQXE

8

629.5

02/09/2025 10:33:37

00485243428TRLO0.1.1

TRQX

17

629.5

02/09/2025 10:33:37

00485243427TRLO0.1.1

TRQX

34

629

02/09/2025 10:37:13

00485244093TRLO0.1.1

XLON

14

630

02/09/2025 10:41:27

00485245015TRLO0.1.1

AQXE

25

629.5

02/09/2025 10:42:15

00485245155TRLO0.1.1

TRQX

192

629.5

02/09/2025 10:42:15

00485245156TRLO0.1.1

XLON

4

629.5

02/09/2025 10:43:55

00485245439TRLO0.1.1

XLON

52

629.5

02/09/2025 10:43:55

00485245440TRLO0.1.1

XLON

396

629.5

02/09/2025 10:43:55

00485245441TRLO0.1.1

XLON

91

629.5

02/09/2025 10:43:58

00485245446TRLO0.1.1

BATE

14

630

02/09/2025 10:45:03

00485245655TRLO0.1.1

AQXE

30

630

02/09/2025 10:46:03

00485245915TRLO0.1.1

BATE

25

630

02/09/2025 10:46:13

00485245950TRLO0.1.1

TRQX

70

630

02/09/2025 10:47:57

00485246311TRLO0.1.1

XLON

38

630

02/09/2025 10:47:57

00485246313TRLO0.1.1

CHIX

38

630

02/09/2025 10:47:57

00485246318TRLO0.1.1

CHIX

156

630

02/09/2025 10:47:57

00485246319TRLO0.1.1

XLON

152

630

02/09/2025 10:47:57

00485246320TRLO0.1.1

BATE

47

630

02/09/2025 10:50:05

00485246700TRLO0.1.1

XLON

66

630

02/09/2025 10:50:05

00485246701TRLO0.1.1

XLON

5

630

02/09/2025 10:50:10

00485246712TRLO0.1.1

CHIX

33

630

02/09/2025 10:50:10

00485246711TRLO0.1.1

CHIX

29

630

02/09/2025 10:51:23

00485246972TRLO0.1.1

BATE

62

630

02/09/2025 10:51:23

00485246971TRLO0.1.1

BATE

14

630

02/09/2025 10:51:34

00485247019TRLO0.1.1

AQXE

25

630

02/09/2025 10:51:41

00485247037TRLO0.1.1

TRQX

226

629.5

02/09/2025 10:51:51

00485247077TRLO0.1.1

XLON

9

630

02/09/2025 10:52:53

00485247328TRLO0.1.1

CHIX

29

630

02/09/2025 10:52:53

00485247329TRLO0.1.1

CHIX

2

629.5

02/09/2025 10:54:30

00485247669TRLO0.1.1

BATE

89

630

02/09/2025 10:54:30

00485247670TRLO0.1.1

BATE

14

630

02/09/2025 10:54:38

00485247703TRLO0.1.1

AQXE

12

630

02/09/2025 10:54:52

00485247776TRLO0.1.1

TRQX

13

630

02/09/2025 10:54:52

00485247777TRLO0.1.1

TRQX

113

629

02/09/2025 10:55:32

00485247907TRLO0.1.1

XLON

226

629

02/09/2025 10:55:32

00485247908TRLO0.1.1

XLON

89

628.5

02/09/2025 10:57:49

00485248388TRLO0.1.1

XLON

128

628.5

02/09/2025 10:57:49

00485248389TRLO0.1.1

XLON

9

628.5

02/09/2025 10:57:49

00485248390TRLO0.1.1

XLON

6

629

02/09/2025 10:58:08

00485248452TRLO0.1.1

BATE

56

629

02/09/2025 10:58:08

00485248453TRLO0.1.1

BATE

29

630

02/09/2025 10:58:08

00485248454TRLO0.1.1

BATE

14

629

02/09/2025 10:58:17

00485248479TRLO0.1.1

AQXE

15

630

02/09/2025 10:58:34

00485248510TRLO0.1.1

TRQX

10

630

02/09/2025 10:58:34

00485248511TRLO0.1.1

TRQX

226

628.5

02/09/2025 11:00:19

00485249044TRLO0.1.1

XLON

38

628

02/09/2025 11:02:32

00485249510TRLO0.1.1

CHIX

2

628

02/09/2025 11:02:40

00485249533TRLO0.1.1

XLON

87

628

02/09/2025 11:02:40

00485249532TRLO0.1.1

XLON

24

628

02/09/2025 11:02:40

00485249534TRLO0.1.1

XLON

14

628.5

02/09/2025 11:03:30

00485249695TRLO0.1.1

AQXE

113

628

02/09/2025 11:04:48

00485249968TRLO0.1.1

XLON

38

628

02/09/2025 11:06:04

00485250289TRLO0.1.1

CHIX

12

628

02/09/2025 11:06:04

00485250290TRLO0.1.1

TRQX

113

628

02/09/2025 11:07:17

00485250603TRLO0.1.1

XLON

1

628

02/09/2025 11:07:22

00485250614TRLO0.1.1

TRQX

12

628

02/09/2025 11:07:22

00485250613TRLO0.1.1

TRQX

91

627

02/09/2025 11:08:07

00485250744TRLO0.1.1

BATE

38

627.5

02/09/2025 11:08:28

00485250831TRLO0.1.1

CHIX

27

627.5

02/09/2025 11:09:31

00485251116TRLO0.1.1

XLON

86

627.5

02/09/2025 11:09:31

00485251115TRLO0.1.1

XLON

91

627

02/09/2025 11:09:54

00485251236TRLO0.1.1

BATE

1

627.5

02/09/2025 11:09:58

00485251242TRLO0.1.1

AQXE

3

627.5

02/09/2025 11:09:58

00485251243TRLO0.1.1

AQXE

10

627.5

02/09/2025 11:09:58

00485251244TRLO0.1.1

AQXE

25

627.5

02/09/2025 11:10:10

00485251291TRLO0.1.1

TRQX

162

627.5

02/09/2025 11:11:13

00485251498TRLO0.1.1

XLON

64

627.5

02/09/2025 11:11:13

00485251499TRLO0.1.1

XLON

55

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252469TRLO0.1.1

XLON

76

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252472TRLO0.1.1

CHIX

91

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252475TRLO0.1.1

BATE

25

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252482TRLO0.1.1

TRQX

171

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252485TRLO0.1.1

XLON

113

627.5

02/09/2025 11:13:58

00485252488TRLO0.1.1

XLON

14

627.5

02/09/2025 11:14:04

00485252536TRLO0.1.1

AQXE

113

627

02/09/2025 11:14:51

00485252674TRLO0.1.1

XLON

25

627.5

02/09/2025 11:15:43

00485252849TRLO0.1.1

TRQX

91

627.5

02/09/2025 11:16:16

00485253121TRLO0.1.1

BATE

14

627.5

02/09/2025 11:16:17

00485253139TRLO0.1.1

AQXE

38

627.5

02/09/2025 11:16:22

00485253168TRLO0.1.1

CHIX

87

627

02/09/2025 11:17:17

00485253325TRLO0.1.1

XLON

139

627

02/09/2025 11:17:17

00485253326TRLO0.1.1

XLON

26

627

02/09/2025 11:19:48

00485253756TRLO0.1.1

XLON

87

627

02/09/2025 11:19:48

00485253755TRLO0.1.1

XLON

38

627

02/09/2025 11:21:45

00485254135TRLO0.1.1

BATE

53

627

02/09/2025 11:21:45

00485254136TRLO0.1.1

BATE

14

627

02/09/2025 11:22:12

00485254248TRLO0.1.1

AQXE

52

627

02/09/2025 11:22:32

00485254292TRLO0.1.1

XLON

61

627

02/09/2025 11:22:32

00485254291TRLO0.1.1

XLON

25

626.5

02/09/2025 11:23:14

00485254395TRLO0.1.1

TRQX

38

625

02/09/2025 11:24:42

00485254703TRLO0.1.1

CHIX

26

625

02/09/2025 11:25:35

00485254876TRLO0.1.1

XLON

87

625

02/09/2025 11:25:35

00485254875TRLO0.1.1

XLON

113

625

02/09/2025 11:28:38

00485255568TRLO0.1.1

XLON

38

624.5

02/09/2025 11:30:22

00485256204TRLO0.1.1

BATE

53

624.5

02/09/2025 11:30:22

00485256205TRLO0.1.1

BATE

14

624.5

02/09/2025 11:30:31

00485256268TRLO0.1.1

AQXE

113

624

02/09/2025 11:30:44

00485256317TRLO0.1.1

XLON

25

624.5

02/09/2025 11:30:47

00485256325TRLO0.1.1

TRQX

12

624

02/09/2025 11:32:24

00485256792TRLO0.1.1

CHIX

7

624.5

02/09/2025 11:33:54

00485257213TRLO0.1.1

BATE

26

624

02/09/2025 11:33:54

00485257216TRLO0.1.1

CHIX

17

624.5

02/09/2025 11:33:54

00485257215TRLO0.1.1

BATE

67

624.5

02/09/2025 11:33:54

00485257214TRLO0.1.1

BATE

226

624

02/09/2025 11:33:55

00485257217TRLO0.1.1

XLON

14

624.5

02/09/2025 11:34:05

00485257292TRLO0.1.1

AQXE

5

624.5

02/09/2025 11:34:25

00485257388TRLO0.1.1

TRQX

20

624.5

02/09/2025 11:34:25

00485257389TRLO0.1.1

TRQX

8

625

02/09/2025 11:41:58

00485259198TRLO0.1.1

AQXE

113

625

02/09/2025 11:42:01

00485259201TRLO0.1.1

XLON

6

625

02/09/2025 11:42:01

00485259202TRLO0.1.1

AQXE

91

624.5

02/09/2025 11:42:58

00485259423TRLO0.1.1

BATE

12

624.5

02/09/2025 11:42:58

00485259426TRLO0.1.1

TRQX

13

624.5

02/09/2025 11:42:58

00485259427TRLO0.1.1

TRQX

38

624.5

02/09/2025 11:42:58

00485259424TRLO0.1.1

CHIX

87

625

02/09/2025 11:43:57

00485259627TRLO0.1.1

XLON

87

625

02/09/2025 11:43:57

00485259628TRLO0.1.1

XLON

165

625

02/09/2025 11:43:57

00485259629TRLO0.1.1

XLON

38

624

02/09/2025 11:45:48

00485260068TRLO0.1.1

CHIX

113

624.5

02/09/2025 11:45:48

00485260067TRLO0.1.1

XLON

113

624

02/09/2025 11:48:06

00485260476TRLO0.1.1

XLON

91

623.5

02/09/2025 11:49:15

00485260890TRLO0.1.1

BATE

14

623.5

02/09/2025 11:49:46

00485260999TRLO0.1.1

AQXE

113

623.5

02/09/2025 11:50:08

00485261084TRLO0.1.1

XLON

25

623.5

02/09/2025 11:50:29

00485261180TRLO0.1.1

TRQX

38

623.5

02/09/2025 11:51:13

00485261346TRLO0.1.1

CHIX

113

623

02/09/2025 11:52:43

00485261664TRLO0.1.1

XLON

113

622

02/09/2025 11:55:21

00485262243TRLO0.1.1

XLON

38

622.5

02/09/2025 11:57:05

00485262705TRLO0.1.1

BATE

53

622.5

02/09/2025 11:57:05

00485262706TRLO0.1.1

BATE

14

622.5

02/09/2025 11:57:37

00485262857TRLO0.1.1

AQXE

113

622

02/09/2025 11:58:06

00485262959TRLO0.1.1

XLON

25

622.5

02/09/2025 11:58:15

00485262981TRLO0.1.1

TRQX

38

622

02/09/2025 11:59:04

00485263124TRLO0.1.1

CHIX

112

623

02/09/2025 12:00:30

00485263672TRLO0.1.1

XLON

1

623

02/09/2025 12:00:30

00485263673TRLO0.1.1

XLON

33

623.5

02/09/2025 12:02:58

00485264231TRLO0.1.1

CHIX

5

623.5

02/09/2025 12:02:58

00485264232TRLO0.1.1

CHIX

226

623

02/09/2025 12:04:29

00485264479TRLO0.1.1

XLON

71

623

02/09/2025 12:09:12

00485265359TRLO0.1.1

XLON

38

623

02/09/2025 12:10:41

00485265872TRLO0.1.1

CHIX

73

623

02/09/2025 12:10:41

00485265873TRLO0.1.1

XLON

195

623

02/09/2025 12:10:41

00485265874TRLO0.1.1

XLON

113

623

02/09/2025 12:10:41

00485265875TRLO0.1.1

XLON

113

623

02/09/2025 12:12:44

00485266148TRLO0.1.1

XLON

12

623

02/09/2025 12:13:51

00485266298TRLO0.1.1

CHIX

26

623

02/09/2025 12:13:51

00485266299TRLO0.1.1

CHIX

3

623.5

02/09/2025 12:22:00

00485267827TRLO0.1.1

XLON

223

623.5

02/09/2025 12:22:00

00485267828TRLO0.1.1

XLON

38

623

02/09/2025 12:22:00

00485267829TRLO0.1.1

CHIX

91

623

02/09/2025 12:22:00

00485267831TRLO0.1.1

BATE

273

623

02/09/2025 12:22:00

00485267830TRLO0.1.1

BATE

23

622.5

02/09/2025 12:22:01

00485267839TRLO0.1.1

AQXE

113

623

02/09/2025 12:23:43

00485268047TRLO0.1.1

XLON

75

623.5

02/09/2025 12:25:37

00485268430TRLO0.1.1

TRQX

91

623.5

02/09/2025 12:25:37

00485268429TRLO0.1.1

BATE

25

623.5

02/09/2025 12:25:37

00485268431TRLO0.1.1

TRQX

26

623.5

02/09/2025 12:25:52

00485268456TRLO0.1.1

XLON

226

624

02/09/2025 12:28:51

00485269212TRLO0.1.1

XLON

76

623.5

02/09/2025 12:30:07

00485269466TRLO0.1.1

XLON

87

623.5

02/09/2025 12:30:07

00485269465TRLO0.1.1

XLON

38

623.5

02/09/2025 12:30:07

00485269468TRLO0.1.1

CHIX

49

623.5

02/09/2025 12:30:07

00485269467TRLO0.1.1

XLON

101

623.5

02/09/2025 12:30:07

00485269469TRLO0.1.1

XLON

91

624

02/09/2025 12:32:17

00485270089TRLO0.1.1

BATE

12

624

02/09/2025 12:34:39

00485270514TRLO0.1.1

XLON

214

624

02/09/2025 12:34:39

00485270515TRLO0.1.1

XLON

91

624

02/09/2025 12:46:01

00485272857TRLO0.1.1

BATE

182

624

02/09/2025 12:46:01

00485272856TRLO0.1.1

BATE

20

624

02/09/2025 12:46:01

00485272859TRLO0.1.1

CHIX

38

624

02/09/2025 12:46:01

00485272860TRLO0.1.1

CHIX

56

624

02/09/2025 12:46:01

00485272858TRLO0.1.1

CHIX

14

624

02/09/2025 12:46:01

00485272863TRLO0.1.1

AQXE

38

624

02/09/2025 12:46:01

00485272861TRLO0.1.1

CHIX

75

624

02/09/2025 12:46:01

00485272862TRLO0.1.1

AQXE

89

624

02/09/2025 12:46:01

00485272865TRLO0.1.1

XLON

113

624

02/09/2025 12:46:01

00485272866TRLO0.1.1

XLON

113

624

02/09/2025 12:46:01

00485272867TRLO0.1.1

XLON

250

624

02/09/2025 12:46:01

00485272864TRLO0.1.1

XLON

57

624

02/09/2025 12:46:01

00485272869TRLO0.1.1

XLON

113

624

02/09/2025 12:46:01

00485272868TRLO0.1.1

XLON

12

624

02/09/2025 12:46:01

00485272870TRLO0.1.1

XLON

44

624

02/09/2025 12:46:01

00485272871TRLO0.1.1

XLON

113

624

02/09/2025 12:46:01

00485272872TRLO0.1.1

XLON

50

623.5

02/09/2025 12:46:01

00485272876TRLO0.1.1

TRQX

9

623.5

02/09/2025 12:46:01

00485272878TRLO0.1.1

TRQX

25

623.5

02/09/2025 12:46:01

00485272877TRLO0.1.1

TRQX

16

623.5

02/09/2025 12:46:07

00485272897TRLO0.1.1

TRQX

25

623.5

02/09/2025 12:46:07

00485272898TRLO0.1.1

TRQX

113

621.5

02/09/2025 12:56:12

00485275325TRLO0.1.1

XLON

16

623.5

02/09/2025 13:00:49

00485276894TRLO0.1.1

TRQX

9

621.5

02/09/2025 13:00:52

00485276904TRLO0.1.1

AQXE

61

621.5

02/09/2025 13:01:15

00485277031TRLO0.1.1

BATE

26

621.5

02/09/2025 13:09:06

00485278866TRLO0.1.1

CHIX

113

621.5

02/09/2025 13:09:06

00485278867TRLO0.1.1

XLON

113

621.5

02/09/2025 13:09:06

00485278868TRLO0.1.1

XLON

16

622.5

02/09/2025 13:10:47

00485279517TRLO0.1.1

TRQX

9

621.5

02/09/2025 13:10:54

00485279554TRLO0.1.1

AQXE

113

621.5

02/09/2025 13:11:53

00485279892TRLO0.1.1

XLON

12

621.5

02/09/2025 13:11:59

00485279918TRLO0.1.1

CHIX

12

621.5

02/09/2025 13:11:59

00485279919TRLO0.1.1

CHIX

2

621.5

02/09/2025 13:12:04

00485279943TRLO0.1.1

CHIX

61

621.5

02/09/2025 13:12:04

00485279944TRLO0.1.1

BATE

113

621.5

02/09/2025 13:16:43

00485281134TRLO0.1.1

XLON

16

621

02/09/2025 13:18:49

00485282014TRLO0.1.1

TRQX

9

621

02/09/2025 13:18:52

00485282030TRLO0.1.1

AQXE

26

620.5

02/09/2025 13:19:25

00485282186TRLO0.1.1

CHIX

113

620

02/09/2025 13:19:26

00485282190TRLO0.1.1

XLON

61

620

02/09/2025 13:19:51

00485282285TRLO0.1.1

BATE

72

620

02/09/2025 13:22:21

00485283080TRLO0.1.1

XLON

41

620

02/09/2025 13:22:21

00485283081TRLO0.1.1

XLON

16

621

02/09/2025 13:24:21

00485283536TRLO0.1.1

TRQX

9

619.5

02/09/2025 13:25:20

00485283730TRLO0.1.1

AQXE

113

619.5

02/09/2025 13:25:20

00485283731TRLO0.1.1

XLON

26

620

02/09/2025 13:25:22

00485283735TRLO0.1.1

CHIX

61

619.5

02/09/2025 13:25:24

00485283740TRLO0.1.1

BATE

113

618.5

02/09/2025 13:29:12

00485284603TRLO0.1.1

XLON

16

619.5

02/09/2025 13:31:35

00485285266TRLO0.1.1

TRQX

9

619.5

02/09/2025 13:31:42

00485285292TRLO0.1.1

AQXE

26

619

02/09/2025 13:33:01

00485285617TRLO0.1.1

CHIX

71

618.5

02/09/2025 13:33:04

00485285652TRLO0.1.1

XLON

58

619

02/09/2025 13:33:07

00485285696TRLO0.1.1

BATE

3

619.5

02/09/2025 13:33:07

00485285697TRLO0.1.1

BATE

42

618.5

02/09/2025 13:37:03

00485286666TRLO0.1.1

XLON

9

619

02/09/2025 13:39:30

00485287259TRLO0.1.1

AQXE

113

618.5

02/09/2025 13:40:37

00485287653TRLO0.1.1

XLON

16

618.5

02/09/2025 13:40:37

00485287654TRLO0.1.1

TRQX

46

619

02/09/2025 13:41:03

00485287821TRLO0.1.1

BATE

15

619.5

02/09/2025 13:41:03

00485287822TRLO0.1.1

BATE

26

618.5

02/09/2025 13:41:04

00485287825TRLO0.1.1

CHIX

31

619

02/09/2025 13:42:35

00485288254TRLO0.1.1

XLON

82

619

02/09/2025 13:42:35

00485288255TRLO0.1.1

XLON

113

619

02/09/2025 13:44:58

00485289047TRLO0.1.1

XLON

9

618.5

02/09/2025 13:46:27

00485289505TRLO0.1.1

AQXE

16

618.5

02/09/2025 13:46:27

00485289506TRLO0.1.1

TRQX

113

618

02/09/2025 13:48:37

00485290213TRLO0.1.1

XLON

17

618.5

02/09/2025 13:48:53

00485290270TRLO0.1.1

BATE

18

618.5

02/09/2025 13:48:53

00485290269TRLO0.1.1

BATE

25

618.5

02/09/2025 13:50:52

00485290815TRLO0.1.1

BATE

1

618.5

02/09/2025 13:50:52

00485290816TRLO0.1.1

BATE

12

618.5

02/09/2025 13:54:00

00485291708TRLO0.1.1

XLON

101

618.5

02/09/2025 13:54:00

00485291709TRLO0.1.1

XLON

26

618

02/09/2025 13:54:01

00485291718TRLO0.1.1

CHIX

12

617.5

02/09/2025 13:55:26

00485292571TRLO0.1.1

TRQX

4

618

02/09/2025 13:55:26

00485292572TRLO0.1.1

TRQX

9

618

02/09/2025 13:55:29

00485292574TRLO0.1.1

AQXE

14

617.5

02/09/2025 13:56:51

00485292945TRLO0.1.1

CHIX

61

617.5

02/09/2025 13:56:51

00485292946TRLO0.1.1

BATE

12

617.5

02/09/2025 13:57:22

00485293038TRLO0.1.1

CHIX

53

617.5

02/09/2025 13:57:22

00485293039TRLO0.1.1

XLON

16

618

02/09/2025 13:59:12

00485293537TRLO0.1.1

TRQX

8

618

02/09/2025 13:59:18

00485293550TRLO0.1.1

AQXE

1

618

02/09/2025 13:59:18

00485293551TRLO0.1.1

AQXE

54

617.5

02/09/2025 14:02:06

00485294563TRLO0.1.1

XLON

61

617.5

02/09/2025 14:02:10

00485294586TRLO0.1.1

BATE

26

617.5

02/09/2025 14:02:10

00485294587TRLO0.1.1

CHIX

59

617.5

02/09/2025 14:02:10

00485294588TRLO0.1.1

XLON

173

617.5

02/09/2025 14:02:10

00485294589TRLO0.1.1

XLON

105

617.5

02/09/2025 14:08:28

00485296995TRLO0.1.1

XLON

8

618

02/09/2025 14:08:28

00485296996TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 14:10:03

00485297498TRLO0.1.1

TRQX

9

617.5

02/09/2025 14:10:14

00485297545TRLO0.1.1

AQXE

10

617.5

02/09/2025 14:11:42

00485298084TRLO0.1.1

CHIX

16

617.5

02/09/2025 14:11:42

00485298083TRLO0.1.1

CHIX

16

617.5

02/09/2025 14:11:44

00485298096TRLO0.1.1

BATE

32

617.5

02/09/2025 14:11:44

00485298095TRLO0.1.1

BATE

21

618.5

02/09/2025 14:16:16

00485299713TRLO0.1.1

BATE

40

618.5

02/09/2025 14:16:16

00485299714TRLO0.1.1

BATE

61

618.5

02/09/2025 14:16:19

00485299726TRLO0.1.1

XLON

52

618.5

02/09/2025 14:16:19

00485299727TRLO0.1.1

XLON

113

618

02/09/2025 14:16:33

00485299837TRLO0.1.1

XLON

105

618

02/09/2025 14:18:29

00485300463TRLO0.1.1

XLON

8

618

02/09/2025 14:18:29

00485300464TRLO0.1.1

XLON

9

617.5

02/09/2025 14:19:18

00485300740TRLO0.1.1

AQXE

26

617.5

02/09/2025 14:19:18

00485300739TRLO0.1.1

CHIX

16

617.5

02/09/2025 14:19:18

00485300741TRLO0.1.1

TRQX

58

617

02/09/2025 14:20:19

00485301024TRLO0.1.1

XLON

9

617.5

02/09/2025 14:21:58

00485301580TRLO0.1.1

AQXE

26

617

02/09/2025 14:22:14

00485301637TRLO0.1.1

CHIX

61

617

02/09/2025 14:22:14

00485301636TRLO0.1.1

BATE

4

617

02/09/2025 14:22:14

00485301639TRLO0.1.1

TRQX

12

617

02/09/2025 14:22:14

00485301638TRLO0.1.1

TRQX

113

617

02/09/2025 14:22:39

00485301741TRLO0.1.1

XLON

9

617.5

02/09/2025 14:24:14

00485302146TRLO0.1.1

AQXE

16

617

02/09/2025 14:24:26

00485302193TRLO0.1.1

TRQX

26

617

02/09/2025 14:27:14

00485303299TRLO0.1.1

CHIX

113

616.5

02/09/2025 14:27:15

00485303310TRLO0.1.1

XLON

168

616.5

02/09/2025 14:27:15

00485303309TRLO0.1.1

XLON

61

617

02/09/2025 14:27:28

00485303387TRLO0.1.1

BATE

16

617

02/09/2025 14:31:04

00485309381TRLO0.1.1

TRQX

5

616

02/09/2025 14:31:14

00485309743TRLO0.1.1

XLON

11

616

02/09/2025 14:31:14

00485309744TRLO0.1.1

XLON

97

616

02/09/2025 14:31:14

00485309742TRLO0.1.1

XLON

9

616.5

02/09/2025 14:31:16

00485309776TRLO0.1.1

AQXE

33

616

02/09/2025 14:33:14

00485312204TRLO0.1.1

BATE

28

616.5

02/09/2025 14:33:14

00485312205TRLO0.1.1

BATE

113

617

02/09/2025 14:35:38

00485314104TRLO0.1.1

XLON

26

617

02/09/2025 14:35:42

00485314137TRLO0.1.1

CHIX

16

617

02/09/2025 14:35:42

00485314138TRLO0.1.1

TRQX

9

616.5

02/09/2025 14:35:58

00485314308TRLO0.1.1

AQXE

226

618

02/09/2025 14:41:04

00485318539TRLO0.1.1

XLON

16

618

02/09/2025 14:41:09

00485318584TRLO0.1.1

TRQX

9

618

02/09/2025 14:41:11

00485318593TRLO0.1.1

AQXE

26

618

02/09/2025 14:41:14

00485318621TRLO0.1.1

CHIX

113

618

02/09/2025 14:42:39

00485319714TRLO0.1.1

XLON

61

618.5

02/09/2025 14:42:53

00485319801TRLO0.1.1

BATE

113

618

02/09/2025 14:43:03

00485319883TRLO0.1.1

XLON

61

618

02/09/2025 14:47:04

00485322924TRLO0.1.1

BATE

74

618

02/09/2025 14:47:04

00485322923TRLO0.1.1

BATE

26

618

02/09/2025 14:47:04

00485322925TRLO0.1.1

CHIX

26

618

02/09/2025 14:47:04

00485322926TRLO0.1.1

CHIX

9

618

02/09/2025 14:47:04

00485322927TRLO0.1.1

AQXE

16

618

02/09/2025 14:47:04

00485322928TRLO0.1.1

TRQX

113

618

02/09/2025 14:47:04

00485322929TRLO0.1.1

XLON

113

618

02/09/2025 14:47:04

00485322930TRLO0.1.1

XLON

16

617.5

02/09/2025 14:49:14

00485324457TRLO0.1.1

TRQX

9

618

02/09/2025 14:49:32

00485324626TRLO0.1.1

AQXE

113

618.5

02/09/2025 14:50:10

00485325070TRLO0.1.1

XLON

35

618.5

02/09/2025 14:53:03

00485327686TRLO0.1.1

XLON

78

618.5

02/09/2025 14:53:03

00485327687TRLO0.1.1

XLON

11

619

02/09/2025 14:53:15

00485327829TRLO0.1.1

CHIX

15

619

02/09/2025 14:53:15

00485327828TRLO0.1.1

CHIX

61

619

02/09/2025 14:53:23

00485327937TRLO0.1.1

BATE

4

619

02/09/2025 14:54:40

00485329052TRLO0.1.1

TRQX

12

619

02/09/2025 14:54:40

00485329051TRLO0.1.1

TRQX

113

618.5

02/09/2025 14:55:57

00485329826TRLO0.1.1

XLON

9

618

02/09/2025 14:57:04

00485330448TRLO0.1.1

AQXE

26

618.5

02/09/2025 15:00:30

00485333093TRLO0.1.1

CHIX

61

619

02/09/2025 15:01:11

00485333702TRLO0.1.1

BATE

16

619

02/09/2025 15:01:11

00485333704TRLO0.1.1

TRQX

113

619

02/09/2025 15:01:11

00485333703TRLO0.1.1

XLON

9

619

02/09/2025 15:02:09

00485334399TRLO0.1.1

AQXE

113

618.5

02/09/2025 15:02:09

00485334400TRLO0.1.1

XLON

61

619

02/09/2025 15:03:06

00485335177TRLO0.1.1

BATE

16

619

02/09/2025 15:03:09

00485335191TRLO0.1.1

TRQX

26

618.5

02/09/2025 15:04:18

00485336238TRLO0.1.1

CHIX

113

618.5

02/09/2025 15:04:18

00485336239TRLO0.1.1

XLON

9

619

02/09/2025 15:04:32

00485336438TRLO0.1.1

AQXE

113

618

02/09/2025 15:05:23

00485337032TRLO0.1.1

XLON

7

618

02/09/2025 15:06:03

00485337569TRLO0.1.1

CHIX

19

618

02/09/2025 15:06:03

00485337570TRLO0.1.1

CHIX

16

618

02/09/2025 15:06:09

00485337666TRLO0.1.1

BATE

29

618.5

02/09/2025 15:06:09

00485337667TRLO0.1.1

BATE

16

619

02/09/2025 15:06:09

00485337668TRLO0.1.1

BATE

16

618.5

02/09/2025 15:06:44

00485338063TRLO0.1.1

TRQX

113

618

02/09/2025 15:07:11

00485338297TRLO0.1.1

XLON

113

618

02/09/2025 15:09:37

00485340424TRLO0.1.1

XLON

17

618.5

02/09/2025 15:11:25

00485341634TRLO0.1.1

BATE

44

618.5

02/09/2025 15:11:25

00485341635TRLO0.1.1

BATE

16

618

02/09/2025 15:11:45

00485341852TRLO0.1.1

TRQX

26

618

02/09/2025 15:11:45

00485341851TRLO0.1.1

CHIX

113

618

02/09/2025 15:12:39

00485342453TRLO0.1.1

XLON

113

618

02/09/2025 15:13:49

00485343452TRLO0.1.1

XLON

61

618.5

02/09/2025 15:15:25

00485344499TRLO0.1.1

BATE

16

618.5

02/09/2025 15:15:27

00485344513TRLO0.1.1

TRQX

113

618

02/09/2025 15:15:50

00485344792TRLO0.1.1

XLON

113

619

02/09/2025 15:18:05

00485346297TRLO0.1.1

XLON

11

619

02/09/2025 15:18:11

00485346357TRLO0.1.1

CHIX

15

619

02/09/2025 15:18:14

00485346387TRLO0.1.1

CHIX

61

619

02/09/2025 15:18:46

00485346824TRLO0.1.1

BATE

16

619

02/09/2025 15:18:46

00485346825TRLO0.1.1

TRQX

113

618.5

02/09/2025 15:19:58

00485347697TRLO0.1.1

XLON

26

619

02/09/2025 15:20:18

00485348010TRLO0.1.1

CHIX

18

618.5

02/09/2025 15:20:49

00485348282TRLO0.1.1

AQXE

7

618.5

02/09/2025 15:20:49

00485348283TRLO0.1.1

AQXE

113

618.5

02/09/2025 15:22:09

00485349078TRLO0.1.1

XLON

12

619

02/09/2025 15:22:18

00485349203TRLO0.1.1

TRQX

4

619

02/09/2025 15:22:18

00485349204TRLO0.1.1

TRQX

15

619

02/09/2025 15:22:26

00485349321TRLO0.1.1

CHIX

11

619

02/09/2025 15:22:26

00485349322TRLO0.1.1

CHIX

26

619

02/09/2025 15:22:31

00485349384TRLO0.1.1

BATE

35

619

02/09/2025 15:22:31

00485349385TRLO0.1.1

BATE

2

618.5

02/09/2025 15:23:33

00485350047TRLO0.1.1

AQXE

9

618.5

02/09/2025 15:23:33

00485350049TRLO0.1.1

AQXE

113

618.5

02/09/2025 15:23:33

00485350048TRLO0.1.1

XLON

9

618.5

02/09/2025 15:25:37

00485351462TRLO0.1.1

AQXE

54

617.5

02/09/2025 15:25:42

00485351503TRLO0.1.1

XLON

16

618.5

02/09/2025 15:26:51

00485352200TRLO0.1.1

TRQX

59

617.5

02/09/2025 15:27:16

00485352513TRLO0.1.1

XLON

23

618

02/09/2025 15:27:29

00485352656TRLO0.1.1

BATE

38

618

02/09/2025 15:27:29

00485352657TRLO0.1.1

BATE

9

618

02/09/2025 15:27:32

00485352679TRLO0.1.1

AQXE

86

617.5

02/09/2025 15:28:07

00485353048TRLO0.1.1

XLON

26

617.5

02/09/2025 15:29:51

00485354207TRLO0.1.1

CHIX

24

617.5

02/09/2025 15:30:10

00485354472TRLO0.1.1

XLON

89

617.5

02/09/2025 15:30:10

00485354473TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 15:32:31

00485355802TRLO0.1.1

TRQX

9

617

02/09/2025 15:32:54

00485356066TRLO0.1.1

AQXE

113

616.5

02/09/2025 15:32:55

00485356076TRLO0.1.1

XLON

2

617

02/09/2025 15:33:15

00485356211TRLO0.1.1

CHIX

4

617

02/09/2025 15:33:15

00485356210TRLO0.1.1

CHIX

20

617

02/09/2025 15:33:15

00485356212TRLO0.1.1

CHIX

61

617

02/09/2025 15:33:17

00485356239TRLO0.1.1

BATE

113

616.5

02/09/2025 15:35:33

00485357557TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 15:37:27

00485358808TRLO0.1.1

TRQX

9

616

02/09/2025 15:37:44

00485359002TRLO0.1.1

AQXE

113

616

02/09/2025 15:37:57

00485359197TRLO0.1.1

XLON

26

616

02/09/2025 15:38:14

00485359342TRLO0.1.1

CHIX

61

616

02/09/2025 15:38:18

00485359401TRLO0.1.1

BATE

12

616

02/09/2025 15:40:21

00485360624TRLO0.1.1

XLON

101

616

02/09/2025 15:40:21

00485360625TRLO0.1.1

XLON

13

615.5

02/09/2025 15:42:16

00485361501TRLO0.1.1

TRQX

3

616

02/09/2025 15:42:16

00485361502TRLO0.1.1

TRQX

9

615.5

02/09/2025 15:42:41

00485361723TRLO0.1.1

AQXE

113

615.5

02/09/2025 15:43:17

00485362287TRLO0.1.1

XLON

26

615.5

02/09/2025 15:43:28

00485362409TRLO0.1.1

CHIX

19

615.5

02/09/2025 15:43:33

00485362492TRLO0.1.1

BATE

42

615.5

02/09/2025 15:45:41

00485363767TRLO0.1.1

BATE

113

615.5

02/09/2025 15:46:14

00485364009TRLO0.1.1

XLON

16

615.5

02/09/2025 15:47:17

00485364646TRLO0.1.1

TRQX

9

615.5

02/09/2025 15:47:39

00485364808TRLO0.1.1

AQXE

26

615.5

02/09/2025 15:48:33

00485365383TRLO0.1.1

CHIX

113

615.5

02/09/2025 15:48:33

00485365384TRLO0.1.1

XLON

61

615.5

02/09/2025 15:48:36

00485365413TRLO0.1.1

BATE

113

616

02/09/2025 15:51:32

00485367256TRLO0.1.1

XLON

26

616.5

02/09/2025 15:52:35

00485367865TRLO0.1.1

CHIX

95

617

02/09/2025 15:53:57

00485368778TRLO0.1.1

XLON

18

617

02/09/2025 15:53:57

00485368779TRLO0.1.1

XLON

113

617

02/09/2025 15:56:04

00485370310TRLO0.1.1

XLON

4

617

02/09/2025 15:57:32

00485371614TRLO0.1.1

CHIX

22

617

02/09/2025 15:58:46

00485372305TRLO0.1.1

CHIX

113

617

02/09/2025 16:00:52

00485374051TRLO0.1.1

XLON

61

617

02/09/2025 16:01:12

00485374308TRLO0.1.1

BATE

61

617

02/09/2025 16:01:12

00485374309TRLO0.1.1

BATE

9

617

02/09/2025 16:01:12

00485374310TRLO0.1.1

AQXE

9

617

02/09/2025 16:01:12

00485374311TRLO0.1.1

AQXE

113

617

02/09/2025 16:01:12

00485374312TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 16:01:12

00485374313TRLO0.1.1

TRQX

16

617

02/09/2025 16:01:12

00485374314TRLO0.1.1

TRQX

16

617

02/09/2025 16:01:12

00485374315TRLO0.1.1

TRQX

26

617

02/09/2025 16:02:27

00485375302TRLO0.1.1

CHIX

9

617

02/09/2025 16:03:25

00485375897TRLO0.1.1

AQXE

113

617

02/09/2025 16:03:27

00485375947TRLO0.1.1

XLON

61

617

02/09/2025 16:03:30

00485375975TRLO0.1.1

BATE

16

617

02/09/2025 16:04:50

00485376780TRLO0.1.1

TRQX

80

616

02/09/2025 16:05:06

00485377080TRLO0.1.1

XLON

33

616

02/09/2025 16:05:06

00485377093TRLO0.1.1

XLON

9

616.5

02/09/2025 16:05:40

00485377469TRLO0.1.1

AQXE

26

616.5

02/09/2025 16:06:34

00485378097TRLO0.1.1

CHIX

61

616.5

02/09/2025 16:06:34

00485378095TRLO0.1.1

BATE

4

616.5

02/09/2025 16:07:18

00485378575TRLO0.1.1

XLON

109

616.5

02/09/2025 16:07:18

00485378574TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 16:07:21

00485378625TRLO0.1.1

TRQX

1

616.5

02/09/2025 16:08:22

00485379266TRLO0.1.1

AQXE

8

616.5

02/09/2025 16:08:43

00485379497TRLO0.1.1

AQXE

26

616.5

02/09/2025 16:09:20

00485380094TRLO0.1.1

BATE

113

616.5

02/09/2025 16:09:20

00485380095TRLO0.1.1

XLON

35

616.5

02/09/2025 16:09:21

00485380102TRLO0.1.1

BATE

16

617

02/09/2025 16:09:43

00485380369TRLO0.1.1

TRQX

7

617

02/09/2025 16:09:59

00485380721TRLO0.1.1

CHIX

19

617

02/09/2025 16:09:59

00485380720TRLO0.1.1

CHIX

42

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382047TRLO0.1.1

XLON

98

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382054TRLO0.1.1

XLON

112

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382058TRLO0.1.1

XLON

113

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382057TRLO0.1.1

XLON

61

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382084TRLO0.1.1

BATE

1

616.5

02/09/2025 16:11:10

00485382085TRLO0.1.1

XLON

16

617

02/09/2025 16:12:16

00485382832TRLO0.1.1

TRQX

26

617

02/09/2025 16:13:38

00485383883TRLO0.1.1

XLON

26

617

02/09/2025 16:13:38

00485383884TRLO0.1.1

XLON

8

617

02/09/2025 16:13:38

00485383885TRLO0.1.1

XLON

53

617

02/09/2025 16:13:38

00485383886TRLO0.1.1

XLON

61

617.5

02/09/2025 16:13:42

00485383921TRLO0.1.1

BATE

26

617.5

02/09/2025 16:14:47

00485384550TRLO0.1.1

CHIX

26

617.5

02/09/2025 16:14:47

00485384551TRLO0.1.1

CHIX

43

617.5

02/09/2025 16:14:47

00485384552TRLO0.1.1

XLON

70

617.5

02/09/2025 16:14:47

00485384553TRLO0.1.1

XLON

113

617.5

02/09/2025 16:14:47

00485384554TRLO0.1.1

XLON

56

618

02/09/2025 16:15:32

00485385083TRLO0.1.1

TRQX

188

618

02/09/2025 16:15:57

00485385460TRLO0.1.1

BATE

18

618

02/09/2025 16:17:03

00485386170TRLO0.1.1

CHIX

29

618

02/09/2025 16:17:03

00485386171TRLO0.1.1

CHIX

49

618

02/09/2025 16:17:03

00485386172TRLO0.1.1

CHIX

11

618

02/09/2025 16:17:10

00485386290TRLO0.1.1

AQXE

113

617.5

02/09/2025 16:17:10

00485386293TRLO0.1.1

XLON

4

618

02/09/2025 16:17:10

00485386292TRLO0.1.1

AQXE

12

618

02/09/2025 16:17:10

00485386291TRLO0.1.1

AQXE

3

617.5

02/09/2025 16:17:29

00485386495TRLO0.1.1

TRQX

14

617.5

02/09/2025 16:17:29

00485386496TRLO0.1.1

TRQX

76

618

02/09/2025 16:18:17

00485387073TRLO0.1.1

BATE

9

618

02/09/2025 16:18:52

00485387461TRLO0.1.1

AQXE

201

617.5

02/09/2025 16:18:58

00485387515TRLO0.1.1

XLON

27

618

02/09/2025 16:19:01

00485387539TRLO0.1.1

CHIX

25

617.5

02/09/2025 16:19:04

00485387576TRLO0.1.1

XLON

17

617.5

02/09/2025 16:19:24

00485387798TRLO0.1.1

TRQX

73

618

02/09/2025 16:20:33

00485388674TRLO0.1.1

BATE

32

618

02/09/2025 16:21:20

00485389466TRLO0.1.1

CHIX

4

617.5

02/09/2025 16:21:42

00485389712TRLO0.1.1

TRQX

9

618

02/09/2025 16:22:20

00485390122TRLO0.1.1

AQXE

79

617.5

02/09/2025 16:23:00

00485390864TRLO0.1.1

BATE

9

617

02/09/2025 16:23:07

00485390958TRLO0.1.1

AQXE

21

617

02/09/2025 16:23:07

00485390959TRLO0.1.1

AQXE

1

617

02/09/2025 16:23:10

00485391000TRLO0.1.1

AQXE

19

617

02/09/2025 16:23:10

00485391002TRLO0.1.1

TRQX

20

617

02/09/2025 16:23:10

00485391001TRLO0.1.1

CHIX

28

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391006TRLO0.1.1

XLON

150

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391004TRLO0.1.1

XLON

183

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391007TRLO0.1.1

XLON

302

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391005TRLO0.1.1

XLON

30

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391008TRLO0.1.1

XLON

143

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391010TRLO0.1.1

XLON

181

617.5

02/09/2025 16:23:10

00485391009TRLO0.1.1

XLON

7

617

02/09/2025 16:24:48

00485392333TRLO0.1.1

AQXE

114

617.5

02/09/2025 16:24:55

00485392430TRLO0.1.1

XLON

2

617.5

02/09/2025 16:24:55

00485392431TRLO0.1.1

XLON

29

617.5

02/09/2025 16:24:55

00485392435TRLO0.1.1

XLON

12

618

02/09/2025 16:26:04

00485393464TRLO0.1.1

BATE

15

618

02/09/2025 16:26:04

00485393465TRLO0.1.1

BATE

119

619

02/09/2025 16:26:29

00485393792TRLO0.1.1

XLON

25

619.5

02/09/2025 16:26:29

00485393793TRLO0.1.1

CHIX

25

619

02/09/2025 16:27:06

00485394373TRLO0.1.1

XLON

24

619.5

02/09/2025 16:27:06

00485394436TRLO0.1.1

BATE


