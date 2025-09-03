Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 03
3 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
2 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
37,353
Highest price paid per share (pence per share):
641.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
615.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
622.07p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,395,535 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 914,869 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,060,637 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
16
641.5
02/09/2025 08:10:51
00485217308TRLO0.1.1
XLON
549
641.5
02/09/2025 08:10:51
00485217309TRLO0.1.1
XLON
91
640
02/09/2025 08:11:13
00485217335TRLO0.1.1
BATE
38
638.5
02/09/2025 08:11:42
00485217410TRLO0.1.1
CHIX
91
639.5
02/09/2025 08:13:14
00485217578TRLO0.1.1
BATE
25
638.5
02/09/2025 08:13:15
00485217579TRLO0.1.1
XLON
43
638.5
02/09/2025 08:13:15
00485217580TRLO0.1.1
XLON
45
638.5
02/09/2025 08:13:15
00485217581TRLO0.1.1
XLON
38
638.5
02/09/2025 08:13:38
00485217666TRLO0.1.1
CHIX
113
637
02/09/2025 08:14:21
00485217803TRLO0.1.1
XLON
83
637
02/09/2025 08:16:06
00485218202TRLO0.1.1
XLON
91
638
02/09/2025 08:16:50
00485218304TRLO0.1.1
BATE
8
638
02/09/2025 08:17:41
00485218431TRLO0.1.1
CHIX
25
638
02/09/2025 08:17:41
00485218433TRLO0.1.1
TRQX
25
638
02/09/2025 08:17:41
00485218434TRLO0.1.1
TRQX
30
638
02/09/2025 08:17:41
00485218435TRLO0.1.1
CHIX
143
638
02/09/2025 08:17:41
00485218432TRLO0.1.1
XLON
25
637
02/09/2025 08:19:41
00485218980TRLO0.1.1
TRQX
113
638
02/09/2025 08:19:45
00485219059TRLO0.1.1
XLON
113
638
02/09/2025 08:21:51
00485219329TRLO0.1.1
XLON
6
636
02/09/2025 08:23:57
00485219602TRLO0.1.1
CHIX
32
636
02/09/2025 08:23:57
00485219601TRLO0.1.1
CHIX
91
636
02/09/2025 08:24:59
00485219843TRLO0.1.1
BATE
8
636
02/09/2025 08:25:06
00485219856TRLO0.1.1
XLON
105
636
02/09/2025 08:25:06
00485219855TRLO0.1.1
XLON
25
637
02/09/2025 08:25:10
00485219862TRLO0.1.1
TRQX
113
635.5
02/09/2025 08:27:50
00485220289TRLO0.1.1
XLON
113
634
02/09/2025 08:31:03
00485220660TRLO0.1.1
XLON
15
634
02/09/2025 08:34:23
00485221075TRLO0.1.1
CHIX
23
634.5
02/09/2025 08:34:23
00485221076TRLO0.1.1
CHIX
91
634
02/09/2025 08:35:26
00485221187TRLO0.1.1
BATE
113
633.5
02/09/2025 08:35:32
00485221201TRLO0.1.1
XLON
113
633.5
02/09/2025 08:37:26
00485221504TRLO0.1.1
XLON
25
633
02/09/2025 08:37:26
00485221506TRLO0.1.1
TRQX
113
632.5
02/09/2025 08:40:00
00485221780TRLO0.1.1
XLON
38
631.5
02/09/2025 08:41:42
00485221993TRLO0.1.1
CHIX
84
632
02/09/2025 08:41:43
00485221995TRLO0.1.1
BATE
7
633
02/09/2025 08:41:43
00485221996TRLO0.1.1
BATE
25
633
02/09/2025 08:41:56
00485222015TRLO0.1.1
TRQX
113
632.5
02/09/2025 08:42:14
00485222065TRLO0.1.1
XLON
113
632
02/09/2025 08:44:42
00485222415TRLO0.1.1
XLON
113
630
02/09/2025 08:47:15
00485222755TRLO0.1.1
XLON
26
630
02/09/2025 08:48:29
00485222947TRLO0.1.1
CHIX
12
630
02/09/2025 08:48:40
00485222961TRLO0.1.1
CHIX
58
628.5
02/09/2025 08:49:44
00485223134TRLO0.1.1
BATE
39
629.5
02/09/2025 08:49:50
00485223143TRLO0.1.1
XLON
74
629.5
02/09/2025 08:49:50
00485223142TRLO0.1.1
XLON
113
630
02/09/2025 08:52:05
00485223484TRLO0.1.1
XLON
25
629.5
02/09/2025 08:52:06
00485223485TRLO0.1.1
TRQX
8
629.5
02/09/2025 08:53:31
00485223767TRLO0.1.1
CHIX
30
629.5
02/09/2025 08:53:34
00485223773TRLO0.1.1
CHIX
38
630
02/09/2025 09:05:23
00485225837TRLO0.1.1
CHIX
50
629.5
02/09/2025 09:05:23
00485225841TRLO0.1.1
TRQX
182
629.5
02/09/2025 09:05:23
00485225839TRLO0.1.1
BATE
113
630
02/09/2025 09:05:23
00485225840TRLO0.1.1
XLON
565
630
02/09/2025 09:05:23
00485225838TRLO0.1.1
XLON
27
628.5
02/09/2025 09:08:48
00485226429TRLO0.1.1
XLON
86
628.5
02/09/2025 09:08:48
00485226428TRLO0.1.1
XLON
28
628.5
02/09/2025 09:10:15
00485226810TRLO0.1.1
AQXE
98
628.5
02/09/2025 09:10:15
00485226811TRLO0.1.1
AQXE
14
628.5
02/09/2025 09:10:15
00485226812TRLO0.1.1
AQXE
38
628.5
02/09/2025 09:10:18
00485226820TRLO0.1.1
CHIX
23
628.5
02/09/2025 09:11:51
00485227050TRLO0.1.1
XLON
203
629
02/09/2025 09:20:23
00485228374TRLO0.1.1
XLON
226
629
02/09/2025 09:20:23
00485228375TRLO0.1.1
XLON
182
629.5
02/09/2025 09:20:23
00485228376TRLO0.1.1
BATE
38
629.5
02/09/2025 09:20:31
00485228384TRLO0.1.1
CHIX
50
629.5
02/09/2025 09:20:36
00485228387TRLO0.1.1
TRQX
14
629
02/09/2025 09:22:14
00485228538TRLO0.1.1
AQXE
38
628.5
02/09/2025 09:22:28
00485228593TRLO0.1.1
CHIX
226
628.5
02/09/2025 09:22:53
00485228645TRLO0.1.1
XLON
38
629
02/09/2025 09:23:52
00485228783TRLO0.1.1
BATE
86
629
02/09/2025 09:23:52
00485228784TRLO0.1.1
BATE
14
629
02/09/2025 09:23:57
00485228792TRLO0.1.1
AQXE
72
628.5
02/09/2025 09:24:48
00485229094TRLO0.1.1
XLON
25
628.5
02/09/2025 09:24:48
00485229096TRLO0.1.1
TRQX
41
628.5
02/09/2025 09:24:48
00485229095TRLO0.1.1
XLON
12
629
02/09/2025 09:34:20
00485231057TRLO0.1.1
AQXE
2
629
02/09/2025 09:34:20
00485231058TRLO0.1.1
AQXE
1
630.5
02/09/2025 09:37:35
00485231803TRLO0.1.1
CHIX
37
630.5
02/09/2025 09:37:48
00485231848TRLO0.1.1
CHIX
12
631.5
02/09/2025 09:42:51
00485232826TRLO0.1.1
CHIX
111
631
02/09/2025 09:43:20
00485232946TRLO0.1.1
XLON
113
631
02/09/2025 09:43:20
00485232945TRLO0.1.1
XLON
26
631.5
02/09/2025 09:43:20
00485232947TRLO0.1.1
CHIX
341
631
02/09/2025 09:43:20
00485232948TRLO0.1.1
XLON
113
631
02/09/2025 09:45:16
00485233315TRLO0.1.1
XLON
12
631
02/09/2025 09:48:43
00485234002TRLO0.1.1
XLON
101
631
02/09/2025 09:48:43
00485234003TRLO0.1.1
XLON
38
631
02/09/2025 09:51:47
00485234597TRLO0.1.1
CHIX
113
631
02/09/2025 09:51:47
00485234598TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
02/09/2025 09:53:24
00485235100TRLO0.1.1
AQXE
32
630.5
02/09/2025 09:59:02
00485236155TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
02/09/2025 10:00:36
00485236490TRLO0.1.1
AQXE
38
631
02/09/2025 10:00:55
00485236578TRLO0.1.1
CHIX
67
630.5
02/09/2025 10:02:01
00485236860TRLO0.1.1
XLON
5
630.5
02/09/2025 10:02:13
00485236952TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
02/09/2025 10:05:05
00485237555TRLO0.1.1
AQXE
348
630.5
02/09/2025 10:05:05
00485237556TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
02/09/2025 10:07:17
00485238044TRLO0.1.1
CHIX
24
630.5
02/09/2025 10:07:17
00485238045TRLO0.1.1
CHIX
86
630.5
02/09/2025 10:07:21
00485238061TRLO0.1.1
XLON
27
630.5
02/09/2025 10:07:21
00485238062TRLO0.1.1
XLON
125
630
02/09/2025 10:09:07
00485238408TRLO0.1.1
BATE
57
630
02/09/2025 10:09:07
00485238410TRLO0.1.1
BATE
91
630
02/09/2025 10:09:07
00485238409TRLO0.1.1
BATE
25
630
02/09/2025 10:09:07
00485238414TRLO0.1.1
TRQX
25
630
02/09/2025 10:09:07
00485238415TRLO0.1.1
TRQX
50
630
02/09/2025 10:09:07
00485238413TRLO0.1.1
TRQX
91
630
02/09/2025 10:09:07
00485238411TRLO0.1.1
BATE
91
630
02/09/2025 10:09:07
00485238412TRLO0.1.1
BATE
25
630
02/09/2025 10:09:07
00485238416TRLO0.1.1
TRQX
86
630.5
02/09/2025 10:09:11
00485238431TRLO0.1.1
XLON
27
630.5
02/09/2025 10:09:11
00485238432TRLO0.1.1
XLON
14
630.5
02/09/2025 10:09:42
00485238529TRLO0.1.1
AQXE
26
630
02/09/2025 10:11:15
00485238919TRLO0.1.1
XLON
87
630
02/09/2025 10:11:15
00485238918TRLO0.1.1
XLON
113
630
02/09/2025 10:13:41
00485239472TRLO0.1.1
XLON
38
630
02/09/2025 10:16:04
00485239985TRLO0.1.1
CHIX
113
630
02/09/2025 10:16:54
00485240167TRLO0.1.1
XLON
91
629.5
02/09/2025 10:19:11
00485240508TRLO0.1.1
BATE
14
630
02/09/2025 10:19:28
00485240542TRLO0.1.1
AQXE
113
629
02/09/2025 10:19:35
00485240557TRLO0.1.1
XLON
25
629.5
02/09/2025 10:19:51
00485240580TRLO0.1.1
TRQX
113
629
02/09/2025 10:21:52
00485241046TRLO0.1.1
XLON
38
628.5
02/09/2025 10:23:09
00485241299TRLO0.1.1
CHIX
27
628.5
02/09/2025 10:24:00
00485241562TRLO0.1.1
XLON
86
628.5
02/09/2025 10:24:00
00485241561TRLO0.1.1
XLON
7
628.5
02/09/2025 10:25:47
00485242039TRLO0.1.1
BATE
84
629.5
02/09/2025 10:25:47
00485242040TRLO0.1.1
BATE
12
630
02/09/2025 10:25:59
00485242094TRLO0.1.1
AQXE
2
630
02/09/2025 10:25:59
00485242095TRLO0.1.1
AQXE
17
629.5
02/09/2025 10:26:19
00485242164TRLO0.1.1
TRQX
8
629.5
02/09/2025 10:26:19
00485242165TRLO0.1.1
TRQX
113
628.5
02/09/2025 10:26:35
00485242196TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
02/09/2025 10:28:56
00485242599TRLO0.1.1
XLON
38
628.5
02/09/2025 10:29:21
00485242646TRLO0.1.1
CHIX
13
630
02/09/2025 10:32:51
00485243253TRLO0.1.1
AQXE
1
630
02/09/2025 10:32:51
00485243254TRLO0.1.1
AQXE
8
629.5
02/09/2025 10:33:37
00485243428TRLO0.1.1
TRQX
17
629.5
02/09/2025 10:33:37
00485243427TRLO0.1.1
TRQX
34
629
02/09/2025 10:37:13
00485244093TRLO0.1.1
XLON
14
630
02/09/2025 10:41:27
00485245015TRLO0.1.1
AQXE
25
629.5
02/09/2025 10:42:15
00485245155TRLO0.1.1
TRQX
192
629.5
02/09/2025 10:42:15
00485245156TRLO0.1.1
XLON
4
629.5
02/09/2025 10:43:55
00485245439TRLO0.1.1
XLON
52
629.5
02/09/2025 10:43:55
00485245440TRLO0.1.1
XLON
396
629.5
02/09/2025 10:43:55
00485245441TRLO0.1.1
XLON
91
629.5
02/09/2025 10:43:58
00485245446TRLO0.1.1
BATE
14
630
02/09/2025 10:45:03
00485245655TRLO0.1.1
AQXE
30
630
02/09/2025 10:46:03
00485245915TRLO0.1.1
BATE
25
630
02/09/2025 10:46:13
00485245950TRLO0.1.1
TRQX
70
630
02/09/2025 10:47:57
00485246311TRLO0.1.1
XLON
38
630
02/09/2025 10:47:57
00485246313TRLO0.1.1
CHIX
38
630
02/09/2025 10:47:57
00485246318TRLO0.1.1
CHIX
156
630
02/09/2025 10:47:57
00485246319TRLO0.1.1
XLON
152
630
02/09/2025 10:47:57
00485246320TRLO0.1.1
BATE
47
630
02/09/2025 10:50:05
00485246700TRLO0.1.1
XLON
66
630
02/09/2025 10:50:05
00485246701TRLO0.1.1
XLON
5
630
02/09/2025 10:50:10
00485246712TRLO0.1.1
CHIX
33
630
02/09/2025 10:50:10
00485246711TRLO0.1.1
CHIX
29
630
02/09/2025 10:51:23
00485246972TRLO0.1.1
BATE
62
630
02/09/2025 10:51:23
00485246971TRLO0.1.1
BATE
14
630
02/09/2025 10:51:34
00485247019TRLO0.1.1
AQXE
25
630
02/09/2025 10:51:41
00485247037TRLO0.1.1
TRQX
226
629.5
02/09/2025 10:51:51
00485247077TRLO0.1.1
XLON
9
630
02/09/2025 10:52:53
00485247328TRLO0.1.1
CHIX
29
630
02/09/2025 10:52:53
00485247329TRLO0.1.1
CHIX
2
629.5
02/09/2025 10:54:30
00485247669TRLO0.1.1
BATE
89
630
02/09/2025 10:54:30
00485247670TRLO0.1.1
BATE
14
630
02/09/2025 10:54:38
00485247703TRLO0.1.1
AQXE
12
630
02/09/2025 10:54:52
00485247776TRLO0.1.1
TRQX
13
630
02/09/2025 10:54:52
00485247777TRLO0.1.1
TRQX
113
629
02/09/2025 10:55:32
00485247907TRLO0.1.1
XLON
226
629
02/09/2025 10:55:32
00485247908TRLO0.1.1
XLON
89
628.5
02/09/2025 10:57:49
00485248388TRLO0.1.1
XLON
128
628.5
02/09/2025 10:57:49
00485248389TRLO0.1.1
XLON
9
628.5
02/09/2025 10:57:49
00485248390TRLO0.1.1
XLON
6
629
02/09/2025 10:58:08
00485248452TRLO0.1.1
BATE
56
629
02/09/2025 10:58:08
00485248453TRLO0.1.1
BATE
29
630
02/09/2025 10:58:08
00485248454TRLO0.1.1
BATE
14
629
02/09/2025 10:58:17
00485248479TRLO0.1.1
AQXE
15
630
02/09/2025 10:58:34
00485248510TRLO0.1.1
TRQX
10
630
02/09/2025 10:58:34
00485248511TRLO0.1.1
TRQX
226
628.5
02/09/2025 11:00:19
00485249044TRLO0.1.1
XLON
38
628
02/09/2025 11:02:32
00485249510TRLO0.1.1
CHIX
2
628
02/09/2025 11:02:40
00485249533TRLO0.1.1
XLON
87
628
02/09/2025 11:02:40
00485249532TRLO0.1.1
XLON
24
628
02/09/2025 11:02:40
00485249534TRLO0.1.1
XLON
14
628.5
02/09/2025 11:03:30
00485249695TRLO0.1.1
AQXE
113
628
02/09/2025 11:04:48
00485249968TRLO0.1.1
XLON
38
628
02/09/2025 11:06:04
00485250289TRLO0.1.1
CHIX
12
628
02/09/2025 11:06:04
00485250290TRLO0.1.1
TRQX
113
628
02/09/2025 11:07:17
00485250603TRLO0.1.1
XLON
1
628
02/09/2025 11:07:22
00485250614TRLO0.1.1
TRQX
12
628
02/09/2025 11:07:22
00485250613TRLO0.1.1
TRQX
91
627
02/09/2025 11:08:07
00485250744TRLO0.1.1
BATE
38
627.5
02/09/2025 11:08:28
00485250831TRLO0.1.1
CHIX
27
627.5
02/09/2025 11:09:31
00485251116TRLO0.1.1
XLON
86
627.5
02/09/2025 11:09:31
00485251115TRLO0.1.1
XLON
91
627
02/09/2025 11:09:54
00485251236TRLO0.1.1
BATE
1
627.5
02/09/2025 11:09:58
00485251242TRLO0.1.1
AQXE
3
627.5
02/09/2025 11:09:58
00485251243TRLO0.1.1
AQXE
10
627.5
02/09/2025 11:09:58
00485251244TRLO0.1.1
AQXE
25
627.5
02/09/2025 11:10:10
00485251291TRLO0.1.1
TRQX
162
627.5
02/09/2025 11:11:13
00485251498TRLO0.1.1
XLON
64
627.5
02/09/2025 11:11:13
00485251499TRLO0.1.1
XLON
55
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252469TRLO0.1.1
XLON
76
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252472TRLO0.1.1
CHIX
91
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252475TRLO0.1.1
BATE
25
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252482TRLO0.1.1
TRQX
171
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252485TRLO0.1.1
XLON
113
627.5
02/09/2025 11:13:58
00485252488TRLO0.1.1
XLON
14
627.5
02/09/2025 11:14:04
00485252536TRLO0.1.1
AQXE
113
627
02/09/2025 11:14:51
00485252674TRLO0.1.1
XLON
25
627.5
02/09/2025 11:15:43
00485252849TRLO0.1.1
TRQX
91
627.5
02/09/2025 11:16:16
00485253121TRLO0.1.1
BATE
14
627.5
02/09/2025 11:16:17
00485253139TRLO0.1.1
AQXE
38
627.5
02/09/2025 11:16:22
00485253168TRLO0.1.1
CHIX
87
627
02/09/2025 11:17:17
00485253325TRLO0.1.1
XLON
139
627
02/09/2025 11:17:17
00485253326TRLO0.1.1
XLON
26
627
02/09/2025 11:19:48
00485253756TRLO0.1.1
XLON
87
627
02/09/2025 11:19:48
00485253755TRLO0.1.1
XLON
38
627
02/09/2025 11:21:45
00485254135TRLO0.1.1
BATE
53
627
02/09/2025 11:21:45
00485254136TRLO0.1.1
BATE
14
627
02/09/2025 11:22:12
00485254248TRLO0.1.1
AQXE
52
627
02/09/2025 11:22:32
00485254292TRLO0.1.1
XLON
61
627
02/09/2025 11:22:32
00485254291TRLO0.1.1
XLON
25
626.5
02/09/2025 11:23:14
00485254395TRLO0.1.1
TRQX
38
625
02/09/2025 11:24:42
00485254703TRLO0.1.1
CHIX
26
625
02/09/2025 11:25:35
00485254876TRLO0.1.1
XLON
87
625
02/09/2025 11:25:35
00485254875TRLO0.1.1
XLON
113
625
02/09/2025 11:28:38
00485255568TRLO0.1.1
XLON
38
624.5
02/09/2025 11:30:22
00485256204TRLO0.1.1
BATE
53
624.5
02/09/2025 11:30:22
00485256205TRLO0.1.1
BATE
14
624.5
02/09/2025 11:30:31
00485256268TRLO0.1.1
AQXE
113
624
02/09/2025 11:30:44
00485256317TRLO0.1.1
XLON
25
624.5
02/09/2025 11:30:47
00485256325TRLO0.1.1
TRQX
12
624
02/09/2025 11:32:24
00485256792TRLO0.1.1
CHIX
7
624.5
02/09/2025 11:33:54
00485257213TRLO0.1.1
BATE
26
624
02/09/2025 11:33:54
00485257216TRLO0.1.1
CHIX
17
624.5
02/09/2025 11:33:54
00485257215TRLO0.1.1
BATE
67
624.5
02/09/2025 11:33:54
00485257214TRLO0.1.1
BATE
226
624
02/09/2025 11:33:55
00485257217TRLO0.1.1
XLON
14
624.5
02/09/2025 11:34:05
00485257292TRLO0.1.1
AQXE
5
624.5
02/09/2025 11:34:25
00485257388TRLO0.1.1
TRQX
20
624.5
02/09/2025 11:34:25
00485257389TRLO0.1.1
TRQX
8
625
02/09/2025 11:41:58
00485259198TRLO0.1.1
AQXE
113
625
02/09/2025 11:42:01
00485259201TRLO0.1.1
XLON
6
625
02/09/2025 11:42:01
00485259202TRLO0.1.1
AQXE
91
624.5
02/09/2025 11:42:58
00485259423TRLO0.1.1
BATE
12
624.5
02/09/2025 11:42:58
00485259426TRLO0.1.1
TRQX
13
624.5
02/09/2025 11:42:58
00485259427TRLO0.1.1
TRQX
38
624.5
02/09/2025 11:42:58
00485259424TRLO0.1.1
CHIX
87
625
02/09/2025 11:43:57
00485259627TRLO0.1.1
XLON
87
625
02/09/2025 11:43:57
00485259628TRLO0.1.1
XLON
165
625
02/09/2025 11:43:57
00485259629TRLO0.1.1
XLON
38
624
02/09/2025 11:45:48
00485260068TRLO0.1.1
CHIX
113
624.5
02/09/2025 11:45:48
00485260067TRLO0.1.1
XLON
113
624
02/09/2025 11:48:06
00485260476TRLO0.1.1
XLON
91
623.5
02/09/2025 11:49:15
00485260890TRLO0.1.1
BATE
14
623.5
02/09/2025 11:49:46
00485260999TRLO0.1.1
AQXE
113
623.5
02/09/2025 11:50:08
00485261084TRLO0.1.1
XLON
25
623.5
02/09/2025 11:50:29
00485261180TRLO0.1.1
TRQX
38
623.5
02/09/2025 11:51:13
00485261346TRLO0.1.1
CHIX
113
623
02/09/2025 11:52:43
00485261664TRLO0.1.1
XLON
113
622
02/09/2025 11:55:21
00485262243TRLO0.1.1
XLON
38
622.5
02/09/2025 11:57:05
00485262705TRLO0.1.1
BATE
53
622.5
02/09/2025 11:57:05
00485262706TRLO0.1.1
BATE
14
622.5
02/09/2025 11:57:37
00485262857TRLO0.1.1
AQXE
113
622
02/09/2025 11:58:06
00485262959TRLO0.1.1
XLON
25
622.5
02/09/2025 11:58:15
00485262981TRLO0.1.1
TRQX
38
622
02/09/2025 11:59:04
00485263124TRLO0.1.1
CHIX
112
623
02/09/2025 12:00:30
00485263672TRLO0.1.1
XLON
1
623
02/09/2025 12:00:30
00485263673TRLO0.1.1
XLON
33
623.5
02/09/2025 12:02:58
00485264231TRLO0.1.1
CHIX
5
623.5
02/09/2025 12:02:58
00485264232TRLO0.1.1
CHIX
226
623
02/09/2025 12:04:29
00485264479TRLO0.1.1
XLON
71
623
02/09/2025 12:09:12
00485265359TRLO0.1.1
XLON
38
623
02/09/2025 12:10:41
00485265872TRLO0.1.1
CHIX
73
623
02/09/2025 12:10:41
00485265873TRLO0.1.1
XLON
195
623
02/09/2025 12:10:41
00485265874TRLO0.1.1
XLON
113
623
02/09/2025 12:10:41
00485265875TRLO0.1.1
XLON
113
623
02/09/2025 12:12:44
00485266148TRLO0.1.1
XLON
12
623
02/09/2025 12:13:51
00485266298TRLO0.1.1
CHIX
26
623
02/09/2025 12:13:51
00485266299TRLO0.1.1
CHIX
3
623.5
02/09/2025 12:22:00
00485267827TRLO0.1.1
XLON
223
623.5
02/09/2025 12:22:00
00485267828TRLO0.1.1
XLON
38
623
02/09/2025 12:22:00
00485267829TRLO0.1.1
CHIX
91
623
02/09/2025 12:22:00
00485267831TRLO0.1.1
BATE
273
623
02/09/2025 12:22:00
00485267830TRLO0.1.1
BATE
23
622.5
02/09/2025 12:22:01
00485267839TRLO0.1.1
AQXE
113
623
02/09/2025 12:23:43
00485268047TRLO0.1.1
XLON
75
623.5
02/09/2025 12:25:37
00485268430TRLO0.1.1
TRQX
91
623.5
02/09/2025 12:25:37
00485268429TRLO0.1.1
BATE
25
623.5
02/09/2025 12:25:37
00485268431TRLO0.1.1
TRQX
26
623.5
02/09/2025 12:25:52
00485268456TRLO0.1.1
XLON
226
624
02/09/2025 12:28:51
00485269212TRLO0.1.1
XLON
76
623.5
02/09/2025 12:30:07
00485269466TRLO0.1.1
XLON
87
623.5
02/09/2025 12:30:07
00485269465TRLO0.1.1
XLON
38
623.5
02/09/2025 12:30:07
00485269468TRLO0.1.1
CHIX
49
623.5
02/09/2025 12:30:07
00485269467TRLO0.1.1
XLON
101
623.5
02/09/2025 12:30:07
00485269469TRLO0.1.1
XLON
91
624
02/09/2025 12:32:17
00485270089TRLO0.1.1
BATE
12
624
02/09/2025 12:34:39
00485270514TRLO0.1.1
XLON
214
624
02/09/2025 12:34:39
00485270515TRLO0.1.1
XLON
91
624
02/09/2025 12:46:01
00485272857TRLO0.1.1
BATE
182
624
02/09/2025 12:46:01
00485272856TRLO0.1.1
BATE
20
624
02/09/2025 12:46:01
00485272859TRLO0.1.1
CHIX
38
624
02/09/2025 12:46:01
00485272860TRLO0.1.1
CHIX
56
624
02/09/2025 12:46:01
00485272858TRLO0.1.1
CHIX
14
624
02/09/2025 12:46:01
00485272863TRLO0.1.1
AQXE
38
624
02/09/2025 12:46:01
00485272861TRLO0.1.1
CHIX
75
624
02/09/2025 12:46:01
00485272862TRLO0.1.1
AQXE
89
624
02/09/2025 12:46:01
00485272865TRLO0.1.1
XLON
113
624
02/09/2025 12:46:01
00485272866TRLO0.1.1
XLON
113
624
02/09/2025 12:46:01
00485272867TRLO0.1.1
XLON
250
624
02/09/2025 12:46:01
00485272864TRLO0.1.1
XLON
57
624
02/09/2025 12:46:01
00485272869TRLO0.1.1
XLON
113
624
02/09/2025 12:46:01
00485272868TRLO0.1.1
XLON
12
624
02/09/2025 12:46:01
00485272870TRLO0.1.1
XLON
44
624
02/09/2025 12:46:01
00485272871TRLO0.1.1
XLON
113
624
02/09/2025 12:46:01
00485272872TRLO0.1.1
XLON
50
623.5
02/09/2025 12:46:01
00485272876TRLO0.1.1
TRQX
9
623.5
02/09/2025 12:46:01
00485272878TRLO0.1.1
TRQX
25
623.5
02/09/2025 12:46:01
00485272877TRLO0.1.1
TRQX
16
623.5
02/09/2025 12:46:07
00485272897TRLO0.1.1
TRQX
25
623.5
02/09/2025 12:46:07
00485272898TRLO0.1.1
TRQX
113
621.5
02/09/2025 12:56:12
00485275325TRLO0.1.1
XLON
16
623.5
02/09/2025 13:00:49
00485276894TRLO0.1.1
TRQX
9
621.5
02/09/2025 13:00:52
00485276904TRLO0.1.1
AQXE
61
621.5
02/09/2025 13:01:15
00485277031TRLO0.1.1
BATE
26
621.5
02/09/2025 13:09:06
00485278866TRLO0.1.1
CHIX
113
621.5
02/09/2025 13:09:06
00485278867TRLO0.1.1
XLON
113
621.5
02/09/2025 13:09:06
00485278868TRLO0.1.1
XLON
16
622.5
02/09/2025 13:10:47
00485279517TRLO0.1.1
TRQX
9
621.5
02/09/2025 13:10:54
00485279554TRLO0.1.1
AQXE
113
621.5
02/09/2025 13:11:53
00485279892TRLO0.1.1
XLON
12
621.5
02/09/2025 13:11:59
00485279918TRLO0.1.1
CHIX
12
621.5
02/09/2025 13:11:59
00485279919TRLO0.1.1
CHIX
2
621.5
02/09/2025 13:12:04
00485279943TRLO0.1.1
CHIX
61
621.5
02/09/2025 13:12:04
00485279944TRLO0.1.1
BATE
113
621.5
02/09/2025 13:16:43
00485281134TRLO0.1.1
XLON
16
621
02/09/2025 13:18:49
00485282014TRLO0.1.1
TRQX
9
621
02/09/2025 13:18:52
00485282030TRLO0.1.1
AQXE
26
620.5
02/09/2025 13:19:25
00485282186TRLO0.1.1
CHIX
113
620
02/09/2025 13:19:26
00485282190TRLO0.1.1
XLON
61
620
02/09/2025 13:19:51
00485282285TRLO0.1.1
BATE
72
620
02/09/2025 13:22:21
00485283080TRLO0.1.1
XLON
41
620
02/09/2025 13:22:21
00485283081TRLO0.1.1
XLON
16
621
02/09/2025 13:24:21
00485283536TRLO0.1.1
TRQX
9
619.5
02/09/2025 13:25:20
00485283730TRLO0.1.1
AQXE
113
619.5
02/09/2025 13:25:20
00485283731TRLO0.1.1
XLON
26
620
02/09/2025 13:25:22
00485283735TRLO0.1.1
CHIX
61
619.5
02/09/2025 13:25:24
00485283740TRLO0.1.1
BATE
113
618.5
02/09/2025 13:29:12
00485284603TRLO0.1.1
XLON
16
619.5
02/09/2025 13:31:35
00485285266TRLO0.1.1
TRQX
9
619.5
02/09/2025 13:31:42
00485285292TRLO0.1.1
AQXE
26
619
02/09/2025 13:33:01
00485285617TRLO0.1.1
CHIX
71
618.5
02/09/2025 13:33:04
00485285652TRLO0.1.1
XLON
58
619
02/09/2025 13:33:07
00485285696TRLO0.1.1
BATE
3
619.5
02/09/2025 13:33:07
00485285697TRLO0.1.1
BATE
42
618.5
02/09/2025 13:37:03
00485286666TRLO0.1.1
XLON
9
619
02/09/2025 13:39:30
00485287259TRLO0.1.1
AQXE
113
618.5
02/09/2025 13:40:37
00485287653TRLO0.1.1
XLON
16
618.5
02/09/2025 13:40:37
00485287654TRLO0.1.1
TRQX
46
619
02/09/2025 13:41:03
00485287821TRLO0.1.1
BATE
15
619.5
02/09/2025 13:41:03
00485287822TRLO0.1.1
BATE
26
618.5
02/09/2025 13:41:04
00485287825TRLO0.1.1
CHIX
31
619
02/09/2025 13:42:35
00485288254TRLO0.1.1
XLON
82
619
02/09/2025 13:42:35
00485288255TRLO0.1.1
XLON
113
619
02/09/2025 13:44:58
00485289047TRLO0.1.1
XLON
9
618.5
02/09/2025 13:46:27
00485289505TRLO0.1.1
AQXE
16
618.5
02/09/2025 13:46:27
00485289506TRLO0.1.1
TRQX
113
618
02/09/2025 13:48:37
00485290213TRLO0.1.1
XLON
17
618.5
02/09/2025 13:48:53
00485290270TRLO0.1.1
BATE
18
618.5
02/09/2025 13:48:53
00485290269TRLO0.1.1
BATE
25
618.5
02/09/2025 13:50:52
00485290815TRLO0.1.1
BATE
1
618.5
02/09/2025 13:50:52
00485290816TRLO0.1.1
BATE
12
618.5
02/09/2025 13:54:00
00485291708TRLO0.1.1
XLON
101
618.5
02/09/2025 13:54:00
00485291709TRLO0.1.1
XLON
26
618
02/09/2025 13:54:01
00485291718TRLO0.1.1
CHIX
12
617.5
02/09/2025 13:55:26
00485292571TRLO0.1.1
TRQX
4
618
02/09/2025 13:55:26
00485292572TRLO0.1.1
TRQX
9
618
02/09/2025 13:55:29
00485292574TRLO0.1.1
AQXE
14
617.5
02/09/2025 13:56:51
00485292945TRLO0.1.1
CHIX
61
617.5
02/09/2025 13:56:51
00485292946TRLO0.1.1
BATE
12
617.5
02/09/2025 13:57:22
00485293038TRLO0.1.1
CHIX
53
617.5
02/09/2025 13:57:22
00485293039TRLO0.1.1
XLON
16
618
02/09/2025 13:59:12
00485293537TRLO0.1.1
TRQX
8
618
02/09/2025 13:59:18
00485293550TRLO0.1.1
AQXE
1
618
02/09/2025 13:59:18
00485293551TRLO0.1.1
AQXE
54
617.5
02/09/2025 14:02:06
00485294563TRLO0.1.1
XLON
61
617.5
02/09/2025 14:02:10
00485294586TRLO0.1.1
BATE
26
617.5
02/09/2025 14:02:10
00485294587TRLO0.1.1
CHIX
59
617.5
02/09/2025 14:02:10
00485294588TRLO0.1.1
XLON
173
617.5
02/09/2025 14:02:10
00485294589TRLO0.1.1
XLON
105
617.5
02/09/2025 14:08:28
00485296995TRLO0.1.1
XLON
8
618
02/09/2025 14:08:28
00485296996TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 14:10:03
00485297498TRLO0.1.1
TRQX
9
617.5
02/09/2025 14:10:14
00485297545TRLO0.1.1
AQXE
10
617.5
02/09/2025 14:11:42
00485298084TRLO0.1.1
CHIX
16
617.5
02/09/2025 14:11:42
00485298083TRLO0.1.1
CHIX
16
617.5
02/09/2025 14:11:44
00485298096TRLO0.1.1
BATE
32
617.5
02/09/2025 14:11:44
00485298095TRLO0.1.1
BATE
21
618.5
02/09/2025 14:16:16
00485299713TRLO0.1.1
BATE
40
618.5
02/09/2025 14:16:16
00485299714TRLO0.1.1
BATE
61
618.5
02/09/2025 14:16:19
00485299726TRLO0.1.1
XLON
52
618.5
02/09/2025 14:16:19
00485299727TRLO0.1.1
XLON
113
618
02/09/2025 14:16:33
00485299837TRLO0.1.1
XLON
105
618
02/09/2025 14:18:29
00485300463TRLO0.1.1
XLON
8
618
02/09/2025 14:18:29
00485300464TRLO0.1.1
XLON
9
617.5
02/09/2025 14:19:18
00485300740TRLO0.1.1
AQXE
26
617.5
02/09/2025 14:19:18
00485300739TRLO0.1.1
CHIX
16
617.5
02/09/2025 14:19:18
00485300741TRLO0.1.1
TRQX
58
617
02/09/2025 14:20:19
00485301024TRLO0.1.1
XLON
9
617.5
02/09/2025 14:21:58
00485301580TRLO0.1.1
AQXE
26
617
02/09/2025 14:22:14
00485301637TRLO0.1.1
CHIX
61
617
02/09/2025 14:22:14
00485301636TRLO0.1.1
BATE
4
617
02/09/2025 14:22:14
00485301639TRLO0.1.1
TRQX
12
617
02/09/2025 14:22:14
00485301638TRLO0.1.1
TRQX
113
617
02/09/2025 14:22:39
00485301741TRLO0.1.1
XLON
9
617.5
02/09/2025 14:24:14
00485302146TRLO0.1.1
AQXE
16
617
02/09/2025 14:24:26
00485302193TRLO0.1.1
TRQX
26
617
02/09/2025 14:27:14
00485303299TRLO0.1.1
CHIX
113
616.5
02/09/2025 14:27:15
00485303310TRLO0.1.1
XLON
168
616.5
02/09/2025 14:27:15
00485303309TRLO0.1.1
XLON
61
617
02/09/2025 14:27:28
00485303387TRLO0.1.1
BATE
16
617
02/09/2025 14:31:04
00485309381TRLO0.1.1
TRQX
5
616
02/09/2025 14:31:14
00485309743TRLO0.1.1
XLON
11
616
02/09/2025 14:31:14
00485309744TRLO0.1.1
XLON
97
616
02/09/2025 14:31:14
00485309742TRLO0.1.1
XLON
9
616.5
02/09/2025 14:31:16
00485309776TRLO0.1.1
AQXE
33
616
02/09/2025 14:33:14
00485312204TRLO0.1.1
BATE
28
616.5
02/09/2025 14:33:14
00485312205TRLO0.1.1
BATE
113
617
02/09/2025 14:35:38
00485314104TRLO0.1.1
XLON
26
617
02/09/2025 14:35:42
00485314137TRLO0.1.1
CHIX
16
617
02/09/2025 14:35:42
00485314138TRLO0.1.1
TRQX
9
616.5
02/09/2025 14:35:58
00485314308TRLO0.1.1
AQXE
226
618
02/09/2025 14:41:04
00485318539TRLO0.1.1
XLON
16
618
02/09/2025 14:41:09
00485318584TRLO0.1.1
TRQX
9
618
02/09/2025 14:41:11
00485318593TRLO0.1.1
AQXE
26
618
02/09/2025 14:41:14
00485318621TRLO0.1.1
CHIX
113
618
02/09/2025 14:42:39
00485319714TRLO0.1.1
XLON
61
618.5
02/09/2025 14:42:53
00485319801TRLO0.1.1
BATE
113
618
02/09/2025 14:43:03
00485319883TRLO0.1.1
XLON
61
618
02/09/2025 14:47:04
00485322924TRLO0.1.1
BATE
74
618
02/09/2025 14:47:04
00485322923TRLO0.1.1
BATE
26
618
02/09/2025 14:47:04
00485322925TRLO0.1.1
CHIX
26
618
02/09/2025 14:47:04
00485322926TRLO0.1.1
CHIX
9
618
02/09/2025 14:47:04
00485322927TRLO0.1.1
AQXE
16
618
02/09/2025 14:47:04
00485322928TRLO0.1.1
TRQX
113
618
02/09/2025 14:47:04
00485322929TRLO0.1.1
XLON
113
618
02/09/2025 14:47:04
00485322930TRLO0.1.1
XLON
16
617.5
02/09/2025 14:49:14
00485324457TRLO0.1.1
TRQX
9
618
02/09/2025 14:49:32
00485324626TRLO0.1.1
AQXE
113
618.5
02/09/2025 14:50:10
00485325070TRLO0.1.1
XLON
35
618.5
02/09/2025 14:53:03
00485327686TRLO0.1.1
XLON
78
618.5
02/09/2025 14:53:03
00485327687TRLO0.1.1
XLON
11
619
02/09/2025 14:53:15
00485327829TRLO0.1.1
CHIX
15
619
02/09/2025 14:53:15
00485327828TRLO0.1.1
CHIX
61
619
02/09/2025 14:53:23
00485327937TRLO0.1.1
BATE
4
619
02/09/2025 14:54:40
00485329052TRLO0.1.1
TRQX
12
619
02/09/2025 14:54:40
00485329051TRLO0.1.1
TRQX
113
618.5
02/09/2025 14:55:57
00485329826TRLO0.1.1
XLON
9
618
02/09/2025 14:57:04
00485330448TRLO0.1.1
AQXE
26
618.5
02/09/2025 15:00:30
00485333093TRLO0.1.1
CHIX
61
619
02/09/2025 15:01:11
00485333702TRLO0.1.1
BATE
16
619
02/09/2025 15:01:11
00485333704TRLO0.1.1
TRQX
113
619
02/09/2025 15:01:11
00485333703TRLO0.1.1
XLON
9
619
02/09/2025 15:02:09
00485334399TRLO0.1.1
AQXE
113
618.5
02/09/2025 15:02:09
00485334400TRLO0.1.1
XLON
61
619
02/09/2025 15:03:06
00485335177TRLO0.1.1
BATE
16
619
02/09/2025 15:03:09
00485335191TRLO0.1.1
TRQX
26
618.5
02/09/2025 15:04:18
00485336238TRLO0.1.1
CHIX
113
618.5
02/09/2025 15:04:18
00485336239TRLO0.1.1
XLON
9
619
02/09/2025 15:04:32
00485336438TRLO0.1.1
AQXE
113
618
02/09/2025 15:05:23
00485337032TRLO0.1.1
XLON
7
618
02/09/2025 15:06:03
00485337569TRLO0.1.1
CHIX
19
618
02/09/2025 15:06:03
00485337570TRLO0.1.1
CHIX
16
618
02/09/2025 15:06:09
00485337666TRLO0.1.1
BATE
29
618.5
02/09/2025 15:06:09
00485337667TRLO0.1.1
BATE
16
619
02/09/2025 15:06:09
00485337668TRLO0.1.1
BATE
16
618.5
02/09/2025 15:06:44
00485338063TRLO0.1.1
TRQX
113
618
02/09/2025 15:07:11
00485338297TRLO0.1.1
XLON
113
618
02/09/2025 15:09:37
00485340424TRLO0.1.1
XLON
17
618.5
02/09/2025 15:11:25
00485341634TRLO0.1.1
BATE
44
618.5
02/09/2025 15:11:25
00485341635TRLO0.1.1
BATE
16
618
02/09/2025 15:11:45
00485341852TRLO0.1.1
TRQX
26
618
02/09/2025 15:11:45
00485341851TRLO0.1.1
CHIX
113
618
02/09/2025 15:12:39
00485342453TRLO0.1.1
XLON
113
618
02/09/2025 15:13:49
00485343452TRLO0.1.1
XLON
61
618.5
02/09/2025 15:15:25
00485344499TRLO0.1.1
BATE
16
618.5
02/09/2025 15:15:27
00485344513TRLO0.1.1
TRQX
113
618
02/09/2025 15:15:50
00485344792TRLO0.1.1
XLON
113
619
02/09/2025 15:18:05
00485346297TRLO0.1.1
XLON
11
619
02/09/2025 15:18:11
00485346357TRLO0.1.1
CHIX
15
619
02/09/2025 15:18:14
00485346387TRLO0.1.1
CHIX
61
619
02/09/2025 15:18:46
00485346824TRLO0.1.1
BATE
16
619
02/09/2025 15:18:46
00485346825TRLO0.1.1
TRQX
113
618.5
02/09/2025 15:19:58
00485347697TRLO0.1.1
XLON
26
619
02/09/2025 15:20:18
00485348010TRLO0.1.1
CHIX
18
618.5
02/09/2025 15:20:49
00485348282TRLO0.1.1
AQXE
7
618.5
02/09/2025 15:20:49
00485348283TRLO0.1.1
AQXE
113
618.5
02/09/2025 15:22:09
00485349078TRLO0.1.1
XLON
12
619
02/09/2025 15:22:18
00485349203TRLO0.1.1
TRQX
4
619
02/09/2025 15:22:18
00485349204TRLO0.1.1
TRQX
15
619
02/09/2025 15:22:26
00485349321TRLO0.1.1
CHIX
11
619
02/09/2025 15:22:26
00485349322TRLO0.1.1
CHIX
26
619
02/09/2025 15:22:31
00485349384TRLO0.1.1
BATE
35
619
02/09/2025 15:22:31
00485349385TRLO0.1.1
BATE
2
618.5
02/09/2025 15:23:33
00485350047TRLO0.1.1
AQXE
9
618.5
02/09/2025 15:23:33
00485350049TRLO0.1.1
AQXE
113
618.5
02/09/2025 15:23:33
00485350048TRLO0.1.1
XLON
9
618.5
02/09/2025 15:25:37
00485351462TRLO0.1.1
AQXE
54
617.5
02/09/2025 15:25:42
00485351503TRLO0.1.1
XLON
16
618.5
02/09/2025 15:26:51
00485352200TRLO0.1.1
TRQX
59
617.5
02/09/2025 15:27:16
00485352513TRLO0.1.1
XLON
23
618
02/09/2025 15:27:29
00485352656TRLO0.1.1
BATE
38
618
02/09/2025 15:27:29
00485352657TRLO0.1.1
BATE
9
618
02/09/2025 15:27:32
00485352679TRLO0.1.1
AQXE
86
617.5
02/09/2025 15:28:07
00485353048TRLO0.1.1
XLON
26
617.5
02/09/2025 15:29:51
00485354207TRLO0.1.1
CHIX
24
617.5
02/09/2025 15:30:10
00485354472TRLO0.1.1
XLON
89
617.5
02/09/2025 15:30:10
00485354473TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 15:32:31
00485355802TRLO0.1.1
TRQX
9
617
02/09/2025 15:32:54
00485356066TRLO0.1.1
AQXE
113
616.5
02/09/2025 15:32:55
00485356076TRLO0.1.1
XLON
2
617
02/09/2025 15:33:15
00485356211TRLO0.1.1
CHIX
4
617
02/09/2025 15:33:15
00485356210TRLO0.1.1
CHIX
20
617
02/09/2025 15:33:15
00485356212TRLO0.1.1
CHIX
61
617
02/09/2025 15:33:17
00485356239TRLO0.1.1
BATE
113
616.5
02/09/2025 15:35:33
00485357557TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 15:37:27
00485358808TRLO0.1.1
TRQX
9
616
02/09/2025 15:37:44
00485359002TRLO0.1.1
AQXE
113
616
02/09/2025 15:37:57
00485359197TRLO0.1.1
XLON
26
616
02/09/2025 15:38:14
00485359342TRLO0.1.1
CHIX
61
616
02/09/2025 15:38:18
00485359401TRLO0.1.1
BATE
12
616
02/09/2025 15:40:21
00485360624TRLO0.1.1
XLON
101
616
02/09/2025 15:40:21
00485360625TRLO0.1.1
XLON
13
615.5
02/09/2025 15:42:16
00485361501TRLO0.1.1
TRQX
3
616
02/09/2025 15:42:16
00485361502TRLO0.1.1
TRQX
9
615.5
02/09/2025 15:42:41
00485361723TRLO0.1.1
AQXE
113
615.5
02/09/2025 15:43:17
00485362287TRLO0.1.1
XLON
26
615.5
02/09/2025 15:43:28
00485362409TRLO0.1.1
CHIX
19
615.5
02/09/2025 15:43:33
00485362492TRLO0.1.1
BATE
42
615.5
02/09/2025 15:45:41
00485363767TRLO0.1.1
BATE
113
615.5
02/09/2025 15:46:14
00485364009TRLO0.1.1
XLON
16
615.5
02/09/2025 15:47:17
00485364646TRLO0.1.1
TRQX
9
615.5
02/09/2025 15:47:39
00485364808TRLO0.1.1
AQXE
26
615.5
02/09/2025 15:48:33
00485365383TRLO0.1.1
CHIX
113
615.5
02/09/2025 15:48:33
00485365384TRLO0.1.1
XLON
61
615.5
02/09/2025 15:48:36
00485365413TRLO0.1.1
BATE
113
616
02/09/2025 15:51:32
00485367256TRLO0.1.1
XLON
26
616.5
02/09/2025 15:52:35
00485367865TRLO0.1.1
CHIX
95
617
02/09/2025 15:53:57
00485368778TRLO0.1.1
XLON
18
617
02/09/2025 15:53:57
00485368779TRLO0.1.1
XLON
113
617
02/09/2025 15:56:04
00485370310TRLO0.1.1
XLON
4
617
02/09/2025 15:57:32
00485371614TRLO0.1.1
CHIX
22
617
02/09/2025 15:58:46
00485372305TRLO0.1.1
CHIX
113
617
02/09/2025 16:00:52
00485374051TRLO0.1.1
XLON
61
617
02/09/2025 16:01:12
00485374308TRLO0.1.1
BATE
61
617
02/09/2025 16:01:12
00485374309TRLO0.1.1
BATE
9
617
02/09/2025 16:01:12
00485374310TRLO0.1.1
AQXE
9
617
02/09/2025 16:01:12
00485374311TRLO0.1.1
AQXE
113
617
02/09/2025 16:01:12
00485374312TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 16:01:12
00485374313TRLO0.1.1
TRQX
16
617
02/09/2025 16:01:12
00485374314TRLO0.1.1
TRQX
16
617
02/09/2025 16:01:12
00485374315TRLO0.1.1
TRQX
26
617
02/09/2025 16:02:27
00485375302TRLO0.1.1
CHIX
9
617
02/09/2025 16:03:25
00485375897TRLO0.1.1
AQXE
113
617
02/09/2025 16:03:27
00485375947TRLO0.1.1
XLON
61
617
02/09/2025 16:03:30
00485375975TRLO0.1.1
BATE
16
617
02/09/2025 16:04:50
00485376780TRLO0.1.1
TRQX
80
616
02/09/2025 16:05:06
00485377080TRLO0.1.1
XLON
33
616
02/09/2025 16:05:06
00485377093TRLO0.1.1
XLON
9
616.5
02/09/2025 16:05:40
00485377469TRLO0.1.1
AQXE
26
616.5
02/09/2025 16:06:34
00485378097TRLO0.1.1
CHIX
61
616.5
02/09/2025 16:06:34
00485378095TRLO0.1.1
BATE
4
616.5
02/09/2025 16:07:18
00485378575TRLO0.1.1
XLON
109
616.5
02/09/2025 16:07:18
00485378574TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 16:07:21
00485378625TRLO0.1.1
TRQX
1
616.5
02/09/2025 16:08:22
00485379266TRLO0.1.1
AQXE
8
616.5
02/09/2025 16:08:43
00485379497TRLO0.1.1
AQXE
26
616.5
02/09/2025 16:09:20
00485380094TRLO0.1.1
BATE
113
616.5
02/09/2025 16:09:20
00485380095TRLO0.1.1
XLON
35
616.5
02/09/2025 16:09:21
00485380102TRLO0.1.1
BATE
16
617
02/09/2025 16:09:43
00485380369TRLO0.1.1
TRQX
7
617
02/09/2025 16:09:59
00485380721TRLO0.1.1
CHIX
19
617
02/09/2025 16:09:59
00485380720TRLO0.1.1
CHIX
42
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382047TRLO0.1.1
XLON
98
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382054TRLO0.1.1
XLON
112
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382058TRLO0.1.1
XLON
113
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382057TRLO0.1.1
XLON
61
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382084TRLO0.1.1
BATE
1
616.5
02/09/2025 16:11:10
00485382085TRLO0.1.1
XLON
16
617
02/09/2025 16:12:16
00485382832TRLO0.1.1
TRQX
26
617
02/09/2025 16:13:38
00485383883TRLO0.1.1
XLON
26
617
02/09/2025 16:13:38
00485383884TRLO0.1.1
XLON
8
617
02/09/2025 16:13:38
00485383885TRLO0.1.1
XLON
53
617
02/09/2025 16:13:38
00485383886TRLO0.1.1
XLON
61
617.5
02/09/2025 16:13:42
00485383921TRLO0.1.1
BATE
26
617.5
02/09/2025 16:14:47
00485384550TRLO0.1.1
CHIX
26
617.5
02/09/2025 16:14:47
00485384551TRLO0.1.1
CHIX
43
617.5
02/09/2025 16:14:47
00485384552TRLO0.1.1
XLON
70
617.5
02/09/2025 16:14:47
00485384553TRLO0.1.1
XLON
113
617.5
02/09/2025 16:14:47
00485384554TRLO0.1.1
XLON
56
618
02/09/2025 16:15:32
00485385083TRLO0.1.1
TRQX
188
618
02/09/2025 16:15:57
00485385460TRLO0.1.1
BATE
18
618
02/09/2025 16:17:03
00485386170TRLO0.1.1
CHIX
29
618
02/09/2025 16:17:03
00485386171TRLO0.1.1
CHIX
49
618
02/09/2025 16:17:03
00485386172TRLO0.1.1
CHIX
11
618
02/09/2025 16:17:10
00485386290TRLO0.1.1
AQXE
113
617.5
02/09/2025 16:17:10
00485386293TRLO0.1.1
XLON
4
618
02/09/2025 16:17:10
00485386292TRLO0.1.1
AQXE
12
618
02/09/2025 16:17:10
00485386291TRLO0.1.1
AQXE
3
617.5
02/09/2025 16:17:29
00485386495TRLO0.1.1
TRQX
14
617.5
02/09/2025 16:17:29
00485386496TRLO0.1.1
TRQX
76
618
02/09/2025 16:18:17
00485387073TRLO0.1.1
BATE
9
618
02/09/2025 16:18:52
00485387461TRLO0.1.1
AQXE
201
617.5
02/09/2025 16:18:58
00485387515TRLO0.1.1
XLON
27
618
02/09/2025 16:19:01
00485387539TRLO0.1.1
CHIX
25
617.5
02/09/2025 16:19:04
00485387576TRLO0.1.1
XLON
17
617.5
02/09/2025 16:19:24
00485387798TRLO0.1.1
TRQX
73
618
02/09/2025 16:20:33
00485388674TRLO0.1.1
BATE
32
618
02/09/2025 16:21:20
00485389466TRLO0.1.1
CHIX
4
617.5
02/09/2025 16:21:42
00485389712TRLO0.1.1
TRQX
9
618
02/09/2025 16:22:20
00485390122TRLO0.1.1
AQXE
79
617.5
02/09/2025 16:23:00
00485390864TRLO0.1.1
BATE
9
617
02/09/2025 16:23:07
00485390958TRLO0.1.1
AQXE
21
617
02/09/2025 16:23:07
00485390959TRLO0.1.1
AQXE
1
617
02/09/2025 16:23:10
00485391000TRLO0.1.1
AQXE
19
617
02/09/2025 16:23:10
00485391002TRLO0.1.1
TRQX
20
617
02/09/2025 16:23:10
00485391001TRLO0.1.1
CHIX
28
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391006TRLO0.1.1
XLON
150
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391004TRLO0.1.1
XLON
183
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391007TRLO0.1.1
XLON
302
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391005TRLO0.1.1
XLON
30
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391008TRLO0.1.1
XLON
143
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391010TRLO0.1.1
XLON
181
617.5
02/09/2025 16:23:10
00485391009TRLO0.1.1
XLON
7
617
02/09/2025 16:24:48
00485392333TRLO0.1.1
AQXE
114
617.5
02/09/2025 16:24:55
00485392430TRLO0.1.1
XLON
2
617.5
02/09/2025 16:24:55
00485392431TRLO0.1.1
XLON
29
617.5
02/09/2025 16:24:55
00485392435TRLO0.1.1
XLON
12
618
02/09/2025 16:26:04
00485393464TRLO0.1.1
BATE
15
618
02/09/2025 16:26:04
00485393465TRLO0.1.1
BATE
119
619
02/09/2025 16:26:29
00485393792TRLO0.1.1
XLON
25
619.5
02/09/2025 16:26:29
00485393793TRLO0.1.1
CHIX
25
619
02/09/2025 16:27:06
00485394373TRLO0.1.1
XLON
24
619.5
02/09/2025 16:27:06
00485394436TRLO0.1.1
BATE