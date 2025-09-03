

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.09.2025 / 16:46 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nadia Nachname(n): Jakobi

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

E.ON SE

b) LEI

Q9MAIUP40P25UFBFG033

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,695 EUR 1,05 EUR 14,695 EUR 199.998,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,695 EUR 200.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Trade Republic Bank GmbH MIC: TRBX





