Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
03.09.25 | 08:02
6,950 Euro
-4,14 % -0,300
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,45008:25
PR Newswire
04.09.2025 08:06 Uhr
51 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 04

Bodycotewww.bodycote.com

4 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

3 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

51,850

Highest price paid per share (pence per share):

632.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

617.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

627.70p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,343,685 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 966,719 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,1120,487 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

113

624.5

03/09/2025 08:02:16

00485489620TRLO0.1.1

XLON

25

625

03/09/2025 08:04:41

00485490154TRLO0.1.1

TRQX

94

624

03/09/2025 08:04:44

00485490181TRLO0.1.1

BATE

226

623

03/09/2025 08:05:27

00485490415TRLO0.1.1

XLON

40

623

03/09/2025 08:05:44

00485490503TRLO0.1.1

CHIX

113

620.5

03/09/2025 08:09:04

00485491546TRLO0.1.1

XLON

113

620

03/09/2025 08:11:39

00485492101TRLO0.1.1

XLON

23

620.5

03/09/2025 08:12:00

00485492161TRLO0.1.1

CHIX

25

621

03/09/2025 08:12:07

00485492183TRLO0.1.1

TRQX

17

620.5

03/09/2025 08:12:08

00485492186TRLO0.1.1

CHIX

94

621

03/09/2025 08:12:09

00485492187TRLO0.1.1

BATE

226

620

03/09/2025 08:14:11

00485492840TRLO0.1.1

XLON

113

620.5

03/09/2025 08:16:08

00485493256TRLO0.1.1

XLON

25

621

03/09/2025 08:16:46

00485493398TRLO0.1.1

TRQX

94

621

03/09/2025 08:16:46

00485493397TRLO0.1.1

BATE

78

620

03/09/2025 08:17:53

00485493672TRLO0.1.1

XLON

35

620

03/09/2025 08:17:53

00485493676TRLO0.1.1

XLON

40

620.5

03/09/2025 08:17:53

00485493679TRLO0.1.1

CHIX

226

620

03/09/2025 08:21:17

00485494571TRLO0.1.1

XLON

40

619

03/09/2025 08:24:07

00485495296TRLO0.1.1

CHIX

25

620

03/09/2025 08:24:47

00485495525TRLO0.1.1

TRQX

94

620

03/09/2025 08:24:59

00485495559TRLO0.1.1

BATE

31

619

03/09/2025 08:25:13

00485495627TRLO0.1.1

XLON

2

619

03/09/2025 08:25:13

00485495630TRLO0.1.1

XLON

5

619

03/09/2025 08:25:13

00485495628TRLO0.1.1

XLON

75

619

03/09/2025 08:25:13

00485495629TRLO0.1.1

XLON

113

617

03/09/2025 08:27:56

00485496288TRLO0.1.1

XLON

113

617

03/09/2025 08:31:21

00485497094TRLO0.1.1

XLON

25

620

03/09/2025 08:35:17

00485498059TRLO0.1.1

TRQX

94

620

03/09/2025 08:35:21

00485498082TRLO0.1.1

BATE

93

617.5

03/09/2025 08:35:37

00485498120TRLO0.1.1

XLON

20

617.5

03/09/2025 08:35:37

00485498121TRLO0.1.1

XLON

113

618

03/09/2025 08:39:08

00485499084TRLO0.1.1

XLON

113

618

03/09/2025 08:40:53

00485499583TRLO0.1.1

XLON

94

620

03/09/2025 08:41:42

00485499818TRLO0.1.1

BATE

113

618

03/09/2025 08:42:53

00485500181TRLO0.1.1

XLON

25

618

03/09/2025 08:42:53

00485500182TRLO0.1.1

TRQX

40

617.5

03/09/2025 08:43:00

00485500239TRLO0.1.1

CHIX

113

617.5

03/09/2025 08:44:48

00485500880TRLO0.1.1

XLON

113

617

03/09/2025 08:47:40

00485501703TRLO0.1.1

XLON

80

617.5

03/09/2025 08:48:53

00485501920TRLO0.1.1

CHIX

113

617

03/09/2025 09:03:14

00485505064TRLO0.1.1

XLON

113

618

03/09/2025 09:06:10

00485505639TRLO0.1.1

XLON

113

618.5

03/09/2025 09:10:32

00485506837TRLO0.1.1

XLON

12

620

03/09/2025 09:10:33

00485506842TRLO0.1.1

BATE

88

620

03/09/2025 09:10:33

00485506843TRLO0.1.1

BATE

43

618.5

03/09/2025 09:12:27

00485507142TRLO0.1.1

CHIX

113

618.5

03/09/2025 09:12:32

00485507149TRLO0.1.1

XLON

113

618.5

03/09/2025 09:15:21

00485507510TRLO0.1.1

XLON

100

619

03/09/2025 09:17:55

00485507899TRLO0.1.1

BATE

25

619

03/09/2025 09:17:56

00485507901TRLO0.1.1

TRQX

113

619

03/09/2025 09:18:05

00485507941TRLO0.1.1

XLON

43

621

03/09/2025 09:23:47

00485508795TRLO0.1.1

CHIX

100

620.5

03/09/2025 09:23:47

00485508797TRLO0.1.1

BATE

339

620.5

03/09/2025 09:23:47

00485508798TRLO0.1.1

XLON

43

621

03/09/2025 09:23:47

00485508796TRLO0.1.1

CHIX

17

620.5

03/09/2025 09:23:52

00485508801TRLO0.1.1

AQXE

34

620.5

03/09/2025 09:23:52

00485508802TRLO0.1.1

AQXE

113

620.5

03/09/2025 09:25:36

00485509055TRLO0.1.1

XLON

27

620

03/09/2025 09:26:59

00485509380TRLO0.1.1

TRQX

113

620

03/09/2025 09:26:59

00485509379TRLO0.1.1

XLON

26

620

03/09/2025 09:26:59

00485509381TRLO0.1.1

TRQX

12

620

03/09/2025 09:31:00

00485510301TRLO0.1.1

XLON

101

620

03/09/2025 09:31:00

00485510302TRLO0.1.1

XLON

100

620.5

03/09/2025 09:35:40

00485511524TRLO0.1.1

BATE

100

622

03/09/2025 10:06:07

00485517445TRLO0.1.1

BATE

26

622

03/09/2025 10:06:22

00485517468TRLO0.1.1

TRQX

78

622

03/09/2025 10:06:22

00485517469TRLO0.1.1

TRQX

17

621.5

03/09/2025 10:06:45

00485517543TRLO0.1.1

AQXE

51

621.5

03/09/2025 10:06:45

00485517544TRLO0.1.1

AQXE

129

621.5

03/09/2025 10:06:45

00485517545TRLO0.1.1

CHIX

43

621.5

03/09/2025 10:06:45

00485517546TRLO0.1.1

CHIX

791

621.5

03/09/2025 10:06:53

00485517605TRLO0.1.1

XLON

87

622

03/09/2025 10:08:16

00485517791TRLO0.1.1

BATE

113

622

03/09/2025 10:10:31

00485518159TRLO0.1.1

BATE

26

622

03/09/2025 10:10:31

00485518162TRLO0.1.1

TRQX

36

622

03/09/2025 10:10:31

00485518161TRLO0.1.1

BATE

64

622

03/09/2025 10:10:31

00485518160TRLO0.1.1

BATE

43

622

03/09/2025 10:16:17

00485519080TRLO0.1.1

CHIX

71

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519216TRLO0.1.1

XLON

120

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519215TRLO0.1.1

XLON

63

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519218TRLO0.1.1

XLON

261

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519217TRLO0.1.1

XLON

15

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519221TRLO0.1.1

XLON

71

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519219TRLO0.1.1

XLON

303

622.5

03/09/2025 10:17:14

00485519220TRLO0.1.1

XLON

63

622.5

03/09/2025 10:19:28

00485519625TRLO0.1.1

XLON

50

622.5

03/09/2025 10:19:28

00485519626TRLO0.1.1

XLON

100

622.5

03/09/2025 10:20:15

00485519733TRLO0.1.1

BATE

26

623

03/09/2025 10:21:24

00485519960TRLO0.1.1

TRQX

43

624

03/09/2025 10:26:28

00485520647TRLO0.1.1

CHIX

43

624

03/09/2025 10:26:28

00485520648TRLO0.1.1

CHIX

63

624

03/09/2025 10:26:28

00485520650TRLO0.1.1

XLON

113

624

03/09/2025 10:26:28

00485520649TRLO0.1.1

XLON

163

624

03/09/2025 10:26:28

00485520651TRLO0.1.1

XLON

13

624

03/09/2025 10:27:36

00485520843TRLO0.1.1

TRQX

13

624

03/09/2025 10:27:36

00485520844TRLO0.1.1

TRQX

113

624

03/09/2025 10:28:25

00485520966TRLO0.1.1

XLON

113

626

03/09/2025 10:31:08

00485521516TRLO0.1.1

XLON

43

626

03/09/2025 10:40:27

00485525105TRLO0.1.1

CHIX

50

626

03/09/2025 10:40:27

00485525107TRLO0.1.1

XLON

100

626

03/09/2025 10:40:27

00485525109TRLO0.1.1

BATE

100

626

03/09/2025 10:40:27

00485525112TRLO0.1.1

BATE

26

626

03/09/2025 10:40:27

00485525114TRLO0.1.1

TRQX

176

626

03/09/2025 10:40:27

00485525116TRLO0.1.1

XLON

43

626

03/09/2025 10:43:46

00485526279TRLO0.1.1

CHIX

100

626

03/09/2025 10:43:46

00485526278TRLO0.1.1

BATE

26

626

03/09/2025 10:43:46

00485526281TRLO0.1.1

TRQX

339

626

03/09/2025 10:43:46

00485526280TRLO0.1.1

XLON

113

625.5

03/09/2025 10:44:03

00485526401TRLO0.1.1

XLON

12

626

03/09/2025 10:45:55

00485527263TRLO0.1.1

TRQX

14

626

03/09/2025 10:45:55

00485527264TRLO0.1.1

TRQX

43

626

03/09/2025 10:46:30

00485527640TRLO0.1.1

CHIX

100

626

03/09/2025 10:47:14

00485528045TRLO0.1.1

BATE

226

626

03/09/2025 10:49:10

00485528824TRLO0.1.1

XLON

43

626.5

03/09/2025 10:55:25

00485531571TRLO0.1.1

CHIX

74

626.5

03/09/2025 10:55:25

00485531572TRLO0.1.1

XLON

152

626.5

03/09/2025 10:55:25

00485531573TRLO0.1.1

XLON

55

627

03/09/2025 10:58:32

00485532752TRLO0.1.1

XLON

52

627

03/09/2025 10:58:32

00485532753TRLO0.1.1

XLON

232

627

03/09/2025 10:58:53

00485532844TRLO0.1.1

XLON

452

627

03/09/2025 10:58:53

00485532845TRLO0.1.1

XLON

119

626.5

03/09/2025 10:58:53

00485532847TRLO0.1.1

AQXE

17

626.5

03/09/2025 10:58:53

00485532848TRLO0.1.1

AQXE

17

626.5

03/09/2025 10:58:53

00485532849TRLO0.1.1

AQXE

43

626.5

03/09/2025 10:58:53

00485532850TRLO0.1.1

CHIX

26

626

03/09/2025 10:58:53

00485532853TRLO0.1.1

TRQX

100

626

03/09/2025 10:58:53

00485532851TRLO0.1.1

BATE

100

626

03/09/2025 10:58:53

00485532852TRLO0.1.1

BATE

26

626

03/09/2025 10:58:53

00485532854TRLO0.1.1

TRQX

26

626

03/09/2025 10:58:53

00485532855TRLO0.1.1

TRQX

339

626.5

03/09/2025 11:10:34

00485536041TRLO0.1.1

XLON

98

627

03/09/2025 11:13:18

00485536669TRLO0.1.1

XLON

18

627.5

03/09/2025 11:15:26

00485537243TRLO0.1.1

BATE

82

627.5

03/09/2025 11:15:26

00485537242TRLO0.1.1

BATE

100

627.5

03/09/2025 11:17:47

00485537990TRLO0.1.1

BATE

26

627.5

03/09/2025 11:19:12

00485538243TRLO0.1.1

TRQX

43

627.5

03/09/2025 11:19:12

00485538242TRLO0.1.1

CHIX

172

627.5

03/09/2025 11:19:12

00485538241TRLO0.1.1

CHIX

78

627.5

03/09/2025 11:19:12

00485538244TRLO0.1.1

TRQX

100

627.5

03/09/2025 11:20:03

00485538430TRLO0.1.1

BATE

200

627.5

03/09/2025 11:20:03

00485538429TRLO0.1.1

BATE

202

627.5

03/09/2025 11:20:03

00485538431TRLO0.1.1

XLON

604

627.5

03/09/2025 11:20:03

00485538432TRLO0.1.1

XLON

17

627

03/09/2025 11:20:34

00485538662TRLO0.1.1

AQXE

17

627

03/09/2025 11:20:34

00485538663TRLO0.1.1

AQXE

34

627

03/09/2025 11:20:34

00485538661TRLO0.1.1

AQXE

26

627

03/09/2025 11:22:01

00485538997TRLO0.1.1

TRQX

105

627.5

03/09/2025 11:22:23

00485539059TRLO0.1.1

XLON

8

627.5

03/09/2025 11:22:23

00485539060TRLO0.1.1

XLON

288

627.5

03/09/2025 11:24:16

00485539419TRLO0.1.1

XLON

51

627.5

03/09/2025 11:24:16

00485539421TRLO0.1.1

XLON

113

626.5

03/09/2025 11:26:01

00485539859TRLO0.1.1

XLON

17

627

03/09/2025 11:26:01

00485539857TRLO0.1.1

AQXE

43

627

03/09/2025 11:26:01

00485539858TRLO0.1.1

CHIX

100

627

03/09/2025 11:26:40

00485540015TRLO0.1.1

BATE

113

626.5

03/09/2025 11:28:23

00485540658TRLO0.1.1

XLON

26

627

03/09/2025 11:31:59

00485541393TRLO0.1.1

TRQX

43

627

03/09/2025 11:31:59

00485541392TRLO0.1.1

CHIX

12

627

03/09/2025 11:31:59

00485541394TRLO0.1.1

AQXE

100

627

03/09/2025 11:32:28

00485541476TRLO0.1.1

BATE

226

629

03/09/2025 11:35:13

00485542078TRLO0.1.1

XLON

339

629

03/09/2025 11:37:24

00485542487TRLO0.1.1

XLON

226

629

03/09/2025 11:39:47

00485542922TRLO0.1.1

XLON

26

628.5

03/09/2025 11:39:47

00485542924TRLO0.1.1

TRQX

43

628.5

03/09/2025 11:39:47

00485542923TRLO0.1.1

CHIX

26

628.5

03/09/2025 11:39:47

00485542925TRLO0.1.1

TRQX

17

628.5

03/09/2025 11:40:49

00485543147TRLO0.1.1

AQXE

45

628.5

03/09/2025 11:42:41

00485543514TRLO0.1.1

XLON

68

628.5

03/09/2025 11:42:41

00485543515TRLO0.1.1

XLON

17

628.5

03/09/2025 11:42:51

00485543554TRLO0.1.1

AQXE

12

628.5

03/09/2025 11:44:52

00485543925TRLO0.1.1

CHIX

31

628.5

03/09/2025 11:44:52

00485543926TRLO0.1.1

CHIX

113

628.5

03/09/2025 11:46:14

00485544185TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 11:49:11

00485544905TRLO0.1.1

XLON

45

628.5

03/09/2025 11:54:17

00485545827TRLO0.1.1

XLON

68

628.5

03/09/2025 11:54:17

00485545828TRLO0.1.1

XLON

2

628.5

03/09/2025 11:56:50

00485546339TRLO0.1.1

XLON

27

628.5

03/09/2025 11:56:50

00485546341TRLO0.1.1

XLON

84

628.5

03/09/2025 11:56:50

00485546340TRLO0.1.1

XLON

45

628.5

03/09/2025 11:59:22

00485546866TRLO0.1.1

XLON

68

628.5

03/09/2025 11:59:22

00485546867TRLO0.1.1

XLON

51

628.5

03/09/2025 12:00:33

00485547129TRLO0.1.1

CHIX

12

628.5

03/09/2025 12:00:40

00485547145TRLO0.1.1

AQXE

113

628.5

03/09/2025 12:01:16

00485547249TRLO0.1.1

XLON

8

628.5

03/09/2025 12:02:44

00485547701TRLO0.1.1

AQXE

226

628.5

03/09/2025 12:03:28

00485547870TRLO0.1.1

XLON

51

628.5

03/09/2025 12:05:19

00485548183TRLO0.1.1

CHIX

20

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552656TRLO0.1.1

AQXE

20

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552657TRLO0.1.1

AQXE

20

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552658TRLO0.1.1

AQXE

45

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552659TRLO0.1.1

CHIX

51

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552660TRLO0.1.1

CHIX

6

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552661TRLO0.1.1

CHIX

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552662TRLO0.1.1

XLON

226

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552663TRLO0.1.1

XLON

34

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552666TRLO0.1.1

XLON

79

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552665TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552664TRLO0.1.1

XLON

10

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552668TRLO0.1.1

XLON

103

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552667TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552669TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552670TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552671TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552672TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:24:20

00485552673TRLO0.1.1

XLON

56

629

03/09/2025 12:25:44

00485553016TRLO0.1.1

BATE

396

629

03/09/2025 12:25:44

00485553017TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:25:44

00485553018TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:25:44

00485553019TRLO0.1.1

XLON

51

629.5

03/09/2025 12:26:42

00485553224TRLO0.1.1

CHIX

113

630

03/09/2025 12:27:28

00485553390TRLO0.1.1

XLON

63

630

03/09/2025 12:29:58

00485554012TRLO0.1.1

XLON

50

630

03/09/2025 12:29:58

00485554013TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 12:33:23

00485555102TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 12:35:44

00485555684TRLO0.1.1

XLON

51

629

03/09/2025 12:40:48

00485556965TRLO0.1.1

CHIX

51

629

03/09/2025 12:40:48

00485556966TRLO0.1.1

CHIX

89

629

03/09/2025 12:40:48

00485556968TRLO0.1.1

XLON

250

629

03/09/2025 12:40:48

00485556967TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 12:40:48

00485556969TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 12:40:48

00485556970TRLO0.1.1

XLON

21

629.5

03/09/2025 12:45:44

00485558089TRLO0.1.1

XLON

49

629.5

03/09/2025 12:45:44

00485558091TRLO0.1.1

XLON

57

629.5

03/09/2025 12:45:44

00485558092TRLO0.1.1

XLON

85

629.5

03/09/2025 12:45:44

00485558090TRLO0.1.1

XLON

14

629.5

03/09/2025 12:46:24

00485558234TRLO0.1.1

XLON

20

629.5

03/09/2025 12:46:24

00485558232TRLO0.1.1

AQXE

40

629.5

03/09/2025 12:46:24

00485558233TRLO0.1.1

AQXE

31

629.5

03/09/2025 12:46:24

00485558236TRLO0.1.1

TRQX

186

629.5

03/09/2025 12:46:24

00485558235TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

03/09/2025 12:50:40

00485559365TRLO0.1.1

TRQX

51

629.5

03/09/2025 12:51:53

00485559696TRLO0.1.1

CHIX

113

629.5

03/09/2025 12:51:53

00485559697TRLO0.1.1

XLON

19

629.5

03/09/2025 12:51:53

00485559698TRLO0.1.1

TRQX

12

629.5

03/09/2025 12:51:53

00485559699TRLO0.1.1

AQXE

8

629.5

03/09/2025 12:51:56

00485559704TRLO0.1.1

AQXE

113

629

03/09/2025 12:53:29

00485560063TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:53:29

00485560064TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:53:29

00485560065TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:55:28

00485560490TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 12:58:06

00485561037TRLO0.1.1

BATE

113

629

03/09/2025 12:58:17

00485561116TRLO0.1.1

XLON

50

629

03/09/2025 13:00:18

00485561751TRLO0.1.1

XLON

63

629

03/09/2025 13:00:18

00485561750TRLO0.1.1

XLON

339

628

03/09/2025 13:08:26

00485563609TRLO0.1.1

XLON

33

629

03/09/2025 13:09:38

00485563839TRLO0.1.1

BATE

80

629

03/09/2025 13:09:38

00485563840TRLO0.1.1

BATE

50

628.5

03/09/2025 13:11:02

00485564259TRLO0.1.1

XLON

63

628.5

03/09/2025 13:11:02

00485564258TRLO0.1.1

XLON

12

629

03/09/2025 13:11:38

00485564427TRLO0.1.1

TRQX

23

629

03/09/2025 13:11:38

00485564428TRLO0.1.1

TRQX

58

628.5

03/09/2025 13:11:47

00485564445TRLO0.1.1

CHIX

23

629

03/09/2025 13:11:59

00485564468TRLO0.1.1

AQXE

113

628.5

03/09/2025 13:14:38

00485564902TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:16:53

00485565485TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:17:48

00485565656TRLO0.1.1

BATE

226

628.5

03/09/2025 13:19:06

00485565978TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:21:21

00485566474TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:23:16

00485566820TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:25:04

00485567183TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 13:25:14

00485567244TRLO0.1.1

BATE

30

628

03/09/2025 13:26:52

00485567846TRLO0.1.1

CHIX

31

628.5

03/09/2025 13:26:52

00485567847TRLO0.1.1

CHIX

12

629

03/09/2025 13:27:06

00485567995TRLO0.1.1

TRQX

26

629

03/09/2025 13:27:06

00485567996TRLO0.1.1

TRQX

13

628.5

03/09/2025 13:27:07

00485568009TRLO0.1.1

AQXE

11

629

03/09/2025 13:27:07

00485568010TRLO0.1.1

AQXE

33

628.5

03/09/2025 13:31:56

00485569161TRLO0.1.1

BATE

80

628.5

03/09/2025 13:31:56

00485569162TRLO0.1.1

BATE

61

628.5

03/09/2025 13:35:10

00485570002TRLO0.1.1

CHIX

3

629

03/09/2025 13:35:21

00485570055TRLO0.1.1

AQXE

21

629

03/09/2025 13:35:21

00485570054TRLO0.1.1

AQXE

113

627

03/09/2025 13:41:31

00485571529TRLO0.1.1

XLON

113

626.5

03/09/2025 13:44:16

00485572285TRLO0.1.1

XLON

107

626.5

03/09/2025 13:47:26

00485573056TRLO0.1.1

XLON

113

626.5

03/09/2025 13:47:26

00485573055TRLO0.1.1

BATE

6

626.5

03/09/2025 13:47:26

00485573057TRLO0.1.1

XLON

113

626

03/09/2025 13:48:41

00485573354TRLO0.1.1

XLON

67

626.5

03/09/2025 13:48:41

00485573353TRLO0.1.1

CHIX

50

626.5

03/09/2025 13:51:55

00485574390TRLO0.1.1

XLON

63

626.5

03/09/2025 13:51:55

00485574389TRLO0.1.1

XLON

113

625

03/09/2025 13:54:23

00485575153TRLO0.1.1

XLON

13

625

03/09/2025 13:56:22

00485575771TRLO0.1.1

XLON

100

625

03/09/2025 13:56:22

00485575770TRLO0.1.1

XLON

33

625.5

03/09/2025 13:56:23

00485575778TRLO0.1.1

BATE

80

625.5

03/09/2025 13:56:23

00485575779TRLO0.1.1

BATE

48

626

03/09/2025 13:57:38

00485576270TRLO0.1.1

CHIX

21

626.5

03/09/2025 13:57:38

00485576271TRLO0.1.1

CHIX

113

625.5

03/09/2025 14:00:10

00485577244TRLO0.1.1

XLON

113

625.5

03/09/2025 14:03:04

00485578063TRLO0.1.1

XLON

113

625.5

03/09/2025 14:06:07

00485578958TRLO0.1.1

XLON

113

625.5

03/09/2025 14:08:17

00485579539TRLO0.1.1

BATE

113

625.5

03/09/2025 14:09:20

00485579836TRLO0.1.1

XLON

48

626

03/09/2025 14:11:04

00485580448TRLO0.1.1

CHIX

3

626.5

03/09/2025 14:11:04

00485580449TRLO0.1.1

CHIX

21

626.5

03/09/2025 14:11:04

00485580450TRLO0.1.1

CHIX

113

625.5

03/09/2025 14:13:21

00485581134TRLO0.1.1

XLON

113

625.5

03/09/2025 14:15:36

00485581939TRLO0.1.1

BATE

226

625.5

03/09/2025 14:15:42

00485581959TRLO0.1.1

XLON

119

627

03/09/2025 14:17:32

00485582682TRLO0.1.1

XLON

48

627

03/09/2025 14:17:32

00485582683TRLO0.1.1

XLON

2

627

03/09/2025 14:17:32

00485582684TRLO0.1.1

XLON

39

627

03/09/2025 14:17:33

00485582690TRLO0.1.1

XLON

18

627

03/09/2025 14:17:34

00485582692TRLO0.1.1

XLON

113

627

03/09/2025 14:22:04

00485584228TRLO0.1.1

XLON

113

627

03/09/2025 14:25:51

00485585714TRLO0.1.1

XLON

73

627

03/09/2025 14:29:34

00485587457TRLO0.1.1

XLON

40

627

03/09/2025 14:29:57

00485587678TRLO0.1.1

XLON

226

627.5

03/09/2025 14:31:59

00485590811TRLO0.1.1

XLON

113

627

03/09/2025 14:37:39

00485594682TRLO0.1.1

XLON

113

627

03/09/2025 14:39:55

00485595939TRLO0.1.1

XLON

113

627

03/09/2025 14:40:38

00485596385TRLO0.1.1

BATE

113

627

03/09/2025 14:42:05

00485597402TRLO0.1.1

XLON

1

627.5

03/09/2025 14:42:35

00485597639TRLO0.1.1

TRQX

3

627.5

03/09/2025 14:42:35

00485597640TRLO0.1.1

TRQX

39

627.5

03/09/2025 14:42:35

00485597641TRLO0.1.1

TRQX

339

628

03/09/2025 14:43:34

00485598164TRLO0.1.1

XLON

73

629

03/09/2025 14:43:57

00485598440TRLO0.1.1

BATE

40

629

03/09/2025 14:43:57

00485598441TRLO0.1.1

BATE

89

628.5

03/09/2025 14:43:58

00485598456TRLO0.1.1

CHIX

23

628.5

03/09/2025 14:45:03

00485598880TRLO0.1.1

XLON

90

628.5

03/09/2025 14:45:03

00485598881TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 14:45:03

00485598882TRLO0.1.1

XLON

226

628.5

03/09/2025 14:45:03

00485598883TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 14:46:22

00485599899TRLO0.1.1

BATE

95

629

03/09/2025 14:47:24

00485600388TRLO0.1.1

XLON

113

629

03/09/2025 14:47:24

00485600389TRLO0.1.1

XLON

18

629

03/09/2025 14:47:24

00485600390TRLO0.1.1

XLON

34

629

03/09/2025 14:48:52

00485601138TRLO0.1.1

CHIX

55

629

03/09/2025 14:48:52

00485601137TRLO0.1.1

CHIX

55

629

03/09/2025 14:49:02

00485601210TRLO0.1.1

TRQX

52

629

03/09/2025 14:49:47

00485601536TRLO0.1.1

XLON

61

629

03/09/2025 14:49:47

00485601535TRLO0.1.1

XLON

52

629

03/09/2025 14:50:43

00485602014TRLO0.1.1

BATE

61

629

03/09/2025 14:50:43

00485602015TRLO0.1.1

BATE

226

629

03/09/2025 14:51:46

00485602506TRLO0.1.1

XLON

113

628.5

03/09/2025 14:52:58

00485603115TRLO0.1.1

XLON

113

628

03/09/2025 14:54:52

00485604162TRLO0.1.1

BATE

113

628

03/09/2025 14:54:52

00485604163TRLO0.1.1

XLON

1

628.5

03/09/2025 14:56:55

00485605194TRLO0.1.1

TRQX

31

628.5

03/09/2025 14:56:55

00485605193TRLO0.1.1

TRQX

23

628.5

03/09/2025 14:56:55

00485605195TRLO0.1.1

TRQX

89

628

03/09/2025 14:57:13

00485605301TRLO0.1.1

CHIX

113

628

03/09/2025 14:57:13

00485605302TRLO0.1.1

XLON

113

628

03/09/2025 14:59:09

00485606256TRLO0.1.1

BATE

113

628

03/09/2025 14:59:53

00485606812TRLO0.1.1

XLON

113

628

03/09/2025 14:59:53

00485606815TRLO0.1.1

XLON

113

628

03/09/2025 14:59:53

00485606819TRLO0.1.1

XLON

1

628.5

03/09/2025 15:01:12

00485608137TRLO0.1.1

AQXE

3

629

03/09/2025 15:01:45

00485608393TRLO0.1.1

BATE

7

629

03/09/2025 15:01:45

00485608394TRLO0.1.1

BATE

89

630.5

03/09/2025 15:03:53

00485609568TRLO0.1.1

CHIX

113

630

03/09/2025 15:05:58

00485610523TRLO0.1.1

XLON

226

630

03/09/2025 15:08:24

00485611676TRLO0.1.1

XLON

113

630

03/09/2025 15:08:46

00485611865TRLO0.1.1

BATE

226

630

03/09/2025 15:10:21

00485612685TRLO0.1.1

XLON

59

630

03/09/2025 15:11:51

00485613328TRLO0.1.1

BATE

54

630

03/09/2025 15:11:57

00485613386TRLO0.1.1

BATE

80

630

03/09/2025 15:12:25

00485613627TRLO0.1.1

CHIX

113

630

03/09/2025 15:13:16

00485613994TRLO0.1.1

XLON

22

630

03/09/2025 15:13:16

00485613995TRLO0.1.1

CHIX

113

630

03/09/2025 15:13:16

00485613996TRLO0.1.1

XLON

15

630

03/09/2025 15:13:16

00485613997TRLO0.1.1

XLON

98

630

03/09/2025 15:13:16

00485613998TRLO0.1.1

XLON

4

630

03/09/2025 15:13:26

00485614080TRLO0.1.1

AQXE

145

630.5

03/09/2025 15:16:23

00485615552TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:17:33

00485616083TRLO0.1.1

BATE

64

632

03/09/2025 15:17:34

00485616099TRLO0.1.1

TRQX

9

632

03/09/2025 15:17:34

00485616100TRLO0.1.1

TRQX

55

632

03/09/2025 15:17:34

00485616101TRLO0.1.1

TRQX

26

631

03/09/2025 15:18:35

00485616484TRLO0.1.1

AQXE

113

631

03/09/2025 15:18:35

00485616485TRLO0.1.1

BATE

420

631

03/09/2025 15:18:35

00485616486TRLO0.1.1

XLON

11

631

03/09/2025 15:18:35

00485616487TRLO0.1.1

AQXE

226

631

03/09/2025 15:18:35

00485616488TRLO0.1.1

XLON

41

631

03/09/2025 15:18:35

00485616489TRLO0.1.1

AQXE

113

631

03/09/2025 15:18:35

00485616490TRLO0.1.1

XLON

113

631

03/09/2025 15:18:35

00485616491TRLO0.1.1

XLON

102

631

03/09/2025 15:21:11

00485617641TRLO0.1.1

CHIX

113

631

03/09/2025 15:21:11

00485617640TRLO0.1.1

BATE

113

631

03/09/2025 15:21:11

00485617642TRLO0.1.1

XLON

113

631

03/09/2025 15:21:11

00485617643TRLO0.1.1

XLON

113

631

03/09/2025 15:21:11

00485617644TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 15:21:48

00485617986TRLO0.1.1

XLON

4

631

03/09/2025 15:22:42

00485618432TRLO0.1.1

AQXE

35

631

03/09/2025 15:22:43

00485618438TRLO0.1.1

AQXE

64

631.5

03/09/2025 15:22:43

00485618439TRLO0.1.1

TRQX

2

631

03/09/2025 15:23:11

00485618620TRLO0.1.1

AQXE

5

631

03/09/2025 15:23:23

00485618668TRLO0.1.1

BATE

108

631

03/09/2025 15:23:23

00485618669TRLO0.1.1

BATE

7

631

03/09/2025 15:23:23

00485618670TRLO0.1.1

CHIX

48

631

03/09/2025 15:23:24

00485618679TRLO0.1.1

CHIX

47

631

03/09/2025 15:23:24

00485618680TRLO0.1.1

CHIX

142

631

03/09/2025 15:23:43

00485618775TRLO0.1.1

XLON

84

631

03/09/2025 15:23:43

00485618776TRLO0.1.1

XLON

4

631

03/09/2025 15:25:33

00485620231TRLO0.1.1

BATE

44

631

03/09/2025 15:25:33

00485620230TRLO0.1.1

BATE

8

631

03/09/2025 15:25:33

00485620232TRLO0.1.1

BATE

9

631

03/09/2025 15:25:54

00485620488TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:29:04

00485621930TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:29:04

00485621932TRLO0.1.1

BATE

443

631.5

03/09/2025 15:29:04

00485621931TRLO0.1.1

XLON

102

631.5

03/09/2025 15:29:37

00485622253TRLO0.1.1

CHIX

113

631

03/09/2025 15:29:37

00485622258TRLO0.1.1

XLON

41

631.5

03/09/2025 15:30:17

00485622752TRLO0.1.1

AQXE

7

631

03/09/2025 15:30:21

00485622779TRLO0.1.1

TRQX

57

631.5

03/09/2025 15:30:21

00485622780TRLO0.1.1

TRQX

33

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627687TRLO0.1.1

BATE

102

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627688TRLO0.1.1

CHIX

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627685TRLO0.1.1

BATE

137

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627686TRLO0.1.1

BATE

64

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627689TRLO0.1.1

TRQX

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627690TRLO0.1.1

XLON

226

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627691TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627692TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627693TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627694TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627695TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627696TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:38:47

00485627698TRLO0.1.1

XLON

31

631.5

03/09/2025 15:38:57

00485627779TRLO0.1.1

AQXE

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630892TRLO0.1.1

BATE

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630893TRLO0.1.1

BATE

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630894TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630895TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630896TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630897TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630898TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:44:02

00485630899TRLO0.1.1

XLON

102

631.5

03/09/2025 15:44:12

00485631036TRLO0.1.1

CHIX

10

631.5

03/09/2025 15:44:28

00485631203TRLO0.1.1

AQXE

34

631.5

03/09/2025 15:44:28

00485631204TRLO0.1.1

XLON

79

631.5

03/09/2025 15:44:28

00485631205TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:46:05

00485632250TRLO0.1.1

BATE

55

631.5

03/09/2025 15:46:16

00485632423TRLO0.1.1

TRQX

163

631.5

03/09/2025 15:46:19

00485632469TRLO0.1.1

XLON

63

631.5

03/09/2025 15:46:19

00485632470TRLO0.1.1

XLON

30

632

03/09/2025 15:48:31

00485634127TRLO0.1.1

XLON

83

632

03/09/2025 15:48:43

00485634335TRLO0.1.1

XLON

113

632

03/09/2025 15:48:43

00485634336TRLO0.1.1

XLON

113

632

03/09/2025 15:49:08

00485634568TRLO0.1.1

BATE

94

632

03/09/2025 15:50:50

00485635604TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:50:50

00485635606TRLO0.1.1

XLON

132

632

03/09/2025 15:50:50

00485635605TRLO0.1.1

XLON

41

631.5

03/09/2025 15:50:50

00485635607TRLO0.1.1

AQXE

102

631.5

03/09/2025 15:50:55

00485635641TRLO0.1.1

CHIX

1

631.5

03/09/2025 15:51:39

00485636112TRLO0.1.1

TRQX

61

631.5

03/09/2025 15:51:39

00485636111TRLO0.1.1

TRQX

2

632

03/09/2025 15:51:39

00485636113TRLO0.1.1

TRQX

113

631.5

03/09/2025 15:51:53

00485636278TRLO0.1.1

BATE

113

631

03/09/2025 15:52:02

00485636374TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 15:52:21

00485636505TRLO0.1.1

XLON

41

630.5

03/09/2025 15:52:21

00485636506TRLO0.1.1

AQXE

113

631

03/09/2025 15:54:30

00485637718TRLO0.1.1

XLON

1

631.5

03/09/2025 15:57:55

00485639513TRLO0.1.1

XLON

112

631.5

03/09/2025 15:57:55

00485639514TRLO0.1.1

XLON

118

631.5

03/09/2025 15:58:42

00485639921TRLO0.1.1

XLON

35

631.5

03/09/2025 15:58:42

00485639922TRLO0.1.1

XLON

102

631

03/09/2025 15:59:11

00485640377TRLO0.1.1

CHIX

73

631.5

03/09/2025 15:59:11

00485640378TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 15:59:11

00485640380TRLO0.1.1

XLON

186

631.5

03/09/2025 15:59:11

00485640379TRLO0.1.1

XLON

64

631.5

03/09/2025 15:59:11

00485640381TRLO0.1.1

TRQX

153

631.5

03/09/2025 16:00:13

00485641384TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 16:00:13

00485641385TRLO0.1.1

BATE

113

631.5

03/09/2025 16:00:13

00485641386TRLO0.1.1

BATE

41

631.5

03/09/2025 16:00:13

00485641387TRLO0.1.1

AQXE

42

631.5

03/09/2025 16:02:17

00485642695TRLO0.1.1

BATE

71

631.5

03/09/2025 16:02:17

00485642694TRLO0.1.1

BATE

99

631.5

03/09/2025 16:02:19

00485642715TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 16:02:19

00485642714TRLO0.1.1

XLON

14

631.5

03/09/2025 16:02:24

00485642746TRLO0.1.1

XLON

58

632

03/09/2025 16:04:32

00485643897TRLO0.1.1

CHIX

3

632

03/09/2025 16:04:32

00485643898TRLO0.1.1

CHIX

1

632

03/09/2025 16:04:32

00485643900TRLO0.1.1

CHIX

5

632

03/09/2025 16:04:32

00485643899TRLO0.1.1

CHIX

35

632

03/09/2025 16:04:56

00485644128TRLO0.1.1

CHIX

113

632

03/09/2025 16:04:56

00485644129TRLO0.1.1

BATE

113

632

03/09/2025 16:04:56

00485644131TRLO0.1.1

XLON

339

632

03/09/2025 16:04:56

00485644130TRLO0.1.1

XLON

64

632

03/09/2025 16:04:57

00485644134TRLO0.1.1

TRQX

7

632

03/09/2025 16:07:00

00485645348TRLO0.1.1

BATE

1

632

03/09/2025 16:07:00

00485645350TRLO0.1.1

BATE

51

632

03/09/2025 16:07:00

00485645349TRLO0.1.1

BATE

59

632

03/09/2025 16:07:00

00485645353TRLO0.1.1

XLON

167

632

03/09/2025 16:07:00

00485645352TRLO0.1.1

XLON

54

632

03/09/2025 16:07:05

00485645385TRLO0.1.1

BATE

159

632

03/09/2025 16:07:05

00485645386TRLO0.1.1

XLON

67

632

03/09/2025 16:07:05

00485645387TRLO0.1.1

XLON

102

632

03/09/2025 16:07:45

00485646087TRLO0.1.1

CHIX

64

632

03/09/2025 16:08:20

00485646356TRLO0.1.1

TRQX

226

632

03/09/2025 16:08:52

00485646702TRLO0.1.1

XLON

74

631.5

03/09/2025 16:08:53

00485646711TRLO0.1.1

BATE

113

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646790TRLO0.1.1

XLON

39

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646792TRLO0.1.1

BATE

113

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646791TRLO0.1.1

XLON

113

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646793TRLO0.1.1

XLON

41

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646798TRLO0.1.1

AQXE

41

631.5

03/09/2025 16:09:07

00485646799TRLO0.1.1

AQXE

113

631.5

03/09/2025 16:11:06

00485647740TRLO0.1.1

BATE

94

631.5

03/09/2025 16:11:16

00485647817TRLO0.1.1

XLON

132

631.5

03/09/2025 16:11:16

00485647818TRLO0.1.1

XLON

102

631.5

03/09/2025 16:11:19

00485647846TRLO0.1.1

CHIX

41

631.5

03/09/2025 16:11:46

00485648087TRLO0.1.1

AQXE

64

631

03/09/2025 16:11:58

00485648214TRLO0.1.1

TRQX

19

631.5

03/09/2025 16:12:16

00485648345TRLO0.1.1

XLON

57

631.5

03/09/2025 16:12:16

00485648347TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

03/09/2025 16:12:16

00485648346TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 16:12:29

00485648432TRLO0.1.1

BATE

113

630.5

03/09/2025 16:12:29

00485648433TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 16:12:29

00485648434TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 16:12:29

00485648435TRLO0.1.1

XLON

113

630.5

03/09/2025 16:14:22

00485649497TRLO0.1.1

BATE

113

630.5

03/09/2025 16:14:30

00485649569TRLO0.1.1

XLON

32

631

03/09/2025 16:15:00

00485649896TRLO0.1.1

AQXE

36

631

03/09/2025 16:15:00

00485649897TRLO0.1.1

AQXE

40

631.5

03/09/2025 16:15:00

00485649898TRLO0.1.1

AQXE

77

631

03/09/2025 16:15:01

00485649916TRLO0.1.1

CHIX

11

631

03/09/2025 16:15:01

00485649923TRLO0.1.1

CHIX

93

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650583TRLO0.1.1

XLON

27

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650585TRLO0.1.1

XLON

824

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650584TRLO0.1.1

XLON

86

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650587TRLO0.1.1

XLON

223

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650586TRLO0.1.1

CHIX

113

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650589TRLO0.1.1

XLON

452

631.5

03/09/2025 16:16:03

00485650588TRLO0.1.1

XLON

38

631.5

03/09/2025 16:17:29

00485651435TRLO0.1.1

AQXE

57

631.5

03/09/2025 16:18:42

00485652100TRLO0.1.1

CHIX

2

631.5

03/09/2025 16:19:30

00485652570TRLO0.1.1

AQXE

21

631

03/09/2025 16:20:25

00485653179TRLO0.1.1

XLON

92

631.5

03/09/2025 16:20:27

00485653211TRLO0.1.1

XLON

150

631.5

03/09/2025 16:20:33

00485653241TRLO0.1.1

XLON

289

631.5

03/09/2025 16:20:33

00485653240TRLO0.1.1

XLON

2

631.5

03/09/2025 16:20:40

00485653296TRLO0.1.1

CHIX

132

631.5

03/09/2025 16:20:40

00485653297TRLO0.1.1

CHIX

181

631

03/09/2025 16:20:56

00485653424TRLO0.1.1

BATE

292

631

03/09/2025 16:20:56

00485653423TRLO0.1.1

BATE

91

631

03/09/2025 16:20:56

00485653425TRLO0.1.1

BATE

113

631

03/09/2025 16:20:56

00485653426TRLO0.1.1

XLON

22

631

03/09/2025 16:20:56

00485653429TRLO0.1.1

BATE

35

631

03/09/2025 16:20:56

00485653427TRLO0.1.1

AQXE

888

631

03/09/2025 16:20:56

00485653428TRLO0.1.1

XLON

113

631

03/09/2025 16:20:56

00485653430TRLO0.1.1

BATE

113

631

03/09/2025 16:20:56

00485653431TRLO0.1.1

BATE

73

631

03/09/2025 16:20:56

00485653434TRLO0.1.1

TRQX

113

631

03/09/2025 16:20:56

00485653432TRLO0.1.1

BATE

178

631

03/09/2025 16:20:56

00485653433TRLO0.1.1

TRQX

57

631

03/09/2025 16:20:56

00485653435TRLO0.1.1

TRQX

64

631

03/09/2025 16:20:56

00485653436TRLO0.1.1

TRQX

55

631

03/09/2025 16:22:45

00485654542TRLO0.1.1

CHIX

26

631

03/09/2025 16:22:45

00485654544TRLO0.1.1

CHIX

49

631

03/09/2025 16:22:58

00485654645TRLO0.1.1

AQXE

2

631

03/09/2025 16:22:58

00485654648TRLO0.1.1

XLON

10

631

03/09/2025 16:22:58

00485654647TRLO0.1.1

XLON

115

631

03/09/2025 16:22:58

00485654650TRLO0.1.1

XLON

228

631

03/09/2025 16:22:58

00485654651TRLO0.1.1

XLON

346

631

03/09/2025 16:22:58

00485654649TRLO0.1.1

XLON

5

631

03/09/2025 16:23:06

00485654707TRLO0.1.1

BATE

5

631

03/09/2025 16:23:06

00485654708TRLO0.1.1

BATE

1

631

03/09/2025 16:23:06

00485654711TRLO0.1.1

BATE

7

631

03/09/2025 16:23:06

00485654710TRLO0.1.1

BATE

20

631

03/09/2025 16:23:06

00485654709TRLO0.1.1

BATE

1

631

03/09/2025 16:23:27

00485654884TRLO0.1.1

TRQX

12

631

03/09/2025 16:26:01

00485656485TRLO0.1.1

TRQX

13

631

03/09/2025 16:26:01

00485656483TRLO0.1.1

AQXE

42

631

03/09/2025 16:26:01

00485656484TRLO0.1.1

CHIX

218

631

03/09/2025 16:27:32

00485657364TRLO0.1.1

XLON

1

631

03/09/2025 16:29:53

00485659362TRLO0.1.1

XLON

178

631

03/09/2025 16:29:53

00485659363TRLO0.1.1

XLON

402

631

03/09/2025 16:29:53

00485659364TRLO0.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.