Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 04
www.bodycote.com
4 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
3 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
51,850
Highest price paid per share (pence per share):
632.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
617.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
627.70p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,343,685 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 966,719 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,1120,487 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
113
624.5
03/09/2025 08:02:16
00485489620TRLO0.1.1
XLON
25
625
03/09/2025 08:04:41
00485490154TRLO0.1.1
TRQX
94
624
03/09/2025 08:04:44
00485490181TRLO0.1.1
BATE
226
623
03/09/2025 08:05:27
00485490415TRLO0.1.1
XLON
40
623
03/09/2025 08:05:44
00485490503TRLO0.1.1
CHIX
113
620.5
03/09/2025 08:09:04
00485491546TRLO0.1.1
XLON
113
620
03/09/2025 08:11:39
00485492101TRLO0.1.1
XLON
23
620.5
03/09/2025 08:12:00
00485492161TRLO0.1.1
CHIX
25
621
03/09/2025 08:12:07
00485492183TRLO0.1.1
TRQX
17
620.5
03/09/2025 08:12:08
00485492186TRLO0.1.1
CHIX
94
621
03/09/2025 08:12:09
00485492187TRLO0.1.1
BATE
226
620
03/09/2025 08:14:11
00485492840TRLO0.1.1
XLON
113
620.5
03/09/2025 08:16:08
00485493256TRLO0.1.1
XLON
25
621
03/09/2025 08:16:46
00485493398TRLO0.1.1
TRQX
94
621
03/09/2025 08:16:46
00485493397TRLO0.1.1
BATE
78
620
03/09/2025 08:17:53
00485493672TRLO0.1.1
XLON
35
620
03/09/2025 08:17:53
00485493676TRLO0.1.1
XLON
40
620.5
03/09/2025 08:17:53
00485493679TRLO0.1.1
CHIX
226
620
03/09/2025 08:21:17
00485494571TRLO0.1.1
XLON
40
619
03/09/2025 08:24:07
00485495296TRLO0.1.1
CHIX
25
620
03/09/2025 08:24:47
00485495525TRLO0.1.1
TRQX
94
620
03/09/2025 08:24:59
00485495559TRLO0.1.1
BATE
31
619
03/09/2025 08:25:13
00485495627TRLO0.1.1
XLON
2
619
03/09/2025 08:25:13
00485495630TRLO0.1.1
XLON
5
619
03/09/2025 08:25:13
00485495628TRLO0.1.1
XLON
75
619
03/09/2025 08:25:13
00485495629TRLO0.1.1
XLON
113
617
03/09/2025 08:27:56
00485496288TRLO0.1.1
XLON
113
617
03/09/2025 08:31:21
00485497094TRLO0.1.1
XLON
25
620
03/09/2025 08:35:17
00485498059TRLO0.1.1
TRQX
94
620
03/09/2025 08:35:21
00485498082TRLO0.1.1
BATE
93
617.5
03/09/2025 08:35:37
00485498120TRLO0.1.1
XLON
20
617.5
03/09/2025 08:35:37
00485498121TRLO0.1.1
XLON
113
618
03/09/2025 08:39:08
00485499084TRLO0.1.1
XLON
113
618
03/09/2025 08:40:53
00485499583TRLO0.1.1
XLON
94
620
03/09/2025 08:41:42
00485499818TRLO0.1.1
BATE
113
618
03/09/2025 08:42:53
00485500181TRLO0.1.1
XLON
25
618
03/09/2025 08:42:53
00485500182TRLO0.1.1
TRQX
40
617.5
03/09/2025 08:43:00
00485500239TRLO0.1.1
CHIX
113
617.5
03/09/2025 08:44:48
00485500880TRLO0.1.1
XLON
113
617
03/09/2025 08:47:40
00485501703TRLO0.1.1
XLON
80
617.5
03/09/2025 08:48:53
00485501920TRLO0.1.1
CHIX
113
617
03/09/2025 09:03:14
00485505064TRLO0.1.1
XLON
113
618
03/09/2025 09:06:10
00485505639TRLO0.1.1
XLON
113
618.5
03/09/2025 09:10:32
00485506837TRLO0.1.1
XLON
12
620
03/09/2025 09:10:33
00485506842TRLO0.1.1
BATE
88
620
03/09/2025 09:10:33
00485506843TRLO0.1.1
BATE
43
618.5
03/09/2025 09:12:27
00485507142TRLO0.1.1
CHIX
113
618.5
03/09/2025 09:12:32
00485507149TRLO0.1.1
XLON
113
618.5
03/09/2025 09:15:21
00485507510TRLO0.1.1
XLON
100
619
03/09/2025 09:17:55
00485507899TRLO0.1.1
BATE
25
619
03/09/2025 09:17:56
00485507901TRLO0.1.1
TRQX
113
619
03/09/2025 09:18:05
00485507941TRLO0.1.1
XLON
43
621
03/09/2025 09:23:47
00485508795TRLO0.1.1
CHIX
100
620.5
03/09/2025 09:23:47
00485508797TRLO0.1.1
BATE
339
620.5
03/09/2025 09:23:47
00485508798TRLO0.1.1
XLON
43
621
03/09/2025 09:23:47
00485508796TRLO0.1.1
CHIX
17
620.5
03/09/2025 09:23:52
00485508801TRLO0.1.1
AQXE
34
620.5
03/09/2025 09:23:52
00485508802TRLO0.1.1
AQXE
113
620.5
03/09/2025 09:25:36
00485509055TRLO0.1.1
XLON
27
620
03/09/2025 09:26:59
00485509380TRLO0.1.1
TRQX
113
620
03/09/2025 09:26:59
00485509379TRLO0.1.1
XLON
26
620
03/09/2025 09:26:59
00485509381TRLO0.1.1
TRQX
12
620
03/09/2025 09:31:00
00485510301TRLO0.1.1
XLON
101
620
03/09/2025 09:31:00
00485510302TRLO0.1.1
XLON
100
620.5
03/09/2025 09:35:40
00485511524TRLO0.1.1
BATE
100
622
03/09/2025 10:06:07
00485517445TRLO0.1.1
BATE
26
622
03/09/2025 10:06:22
00485517468TRLO0.1.1
TRQX
78
622
03/09/2025 10:06:22
00485517469TRLO0.1.1
TRQX
17
621.5
03/09/2025 10:06:45
00485517543TRLO0.1.1
AQXE
51
621.5
03/09/2025 10:06:45
00485517544TRLO0.1.1
AQXE
129
621.5
03/09/2025 10:06:45
00485517545TRLO0.1.1
CHIX
43
621.5
03/09/2025 10:06:45
00485517546TRLO0.1.1
CHIX
791
621.5
03/09/2025 10:06:53
00485517605TRLO0.1.1
XLON
87
622
03/09/2025 10:08:16
00485517791TRLO0.1.1
BATE
113
622
03/09/2025 10:10:31
00485518159TRLO0.1.1
BATE
26
622
03/09/2025 10:10:31
00485518162TRLO0.1.1
TRQX
36
622
03/09/2025 10:10:31
00485518161TRLO0.1.1
BATE
64
622
03/09/2025 10:10:31
00485518160TRLO0.1.1
BATE
43
622
03/09/2025 10:16:17
00485519080TRLO0.1.1
CHIX
71
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519216TRLO0.1.1
XLON
120
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519215TRLO0.1.1
XLON
63
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519218TRLO0.1.1
XLON
261
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519217TRLO0.1.1
XLON
15
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519221TRLO0.1.1
XLON
71
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519219TRLO0.1.1
XLON
303
622.5
03/09/2025 10:17:14
00485519220TRLO0.1.1
XLON
63
622.5
03/09/2025 10:19:28
00485519625TRLO0.1.1
XLON
50
622.5
03/09/2025 10:19:28
00485519626TRLO0.1.1
XLON
100
622.5
03/09/2025 10:20:15
00485519733TRLO0.1.1
BATE
26
623
03/09/2025 10:21:24
00485519960TRLO0.1.1
TRQX
43
624
03/09/2025 10:26:28
00485520647TRLO0.1.1
CHIX
43
624
03/09/2025 10:26:28
00485520648TRLO0.1.1
CHIX
63
624
03/09/2025 10:26:28
00485520650TRLO0.1.1
XLON
113
624
03/09/2025 10:26:28
00485520649TRLO0.1.1
XLON
163
624
03/09/2025 10:26:28
00485520651TRLO0.1.1
XLON
13
624
03/09/2025 10:27:36
00485520843TRLO0.1.1
TRQX
13
624
03/09/2025 10:27:36
00485520844TRLO0.1.1
TRQX
113
624
03/09/2025 10:28:25
00485520966TRLO0.1.1
XLON
113
626
03/09/2025 10:31:08
00485521516TRLO0.1.1
XLON
43
626
03/09/2025 10:40:27
00485525105TRLO0.1.1
CHIX
50
626
03/09/2025 10:40:27
00485525107TRLO0.1.1
XLON
100
626
03/09/2025 10:40:27
00485525109TRLO0.1.1
BATE
100
626
03/09/2025 10:40:27
00485525112TRLO0.1.1
BATE
26
626
03/09/2025 10:40:27
00485525114TRLO0.1.1
TRQX
176
626
03/09/2025 10:40:27
00485525116TRLO0.1.1
XLON
43
626
03/09/2025 10:43:46
00485526279TRLO0.1.1
CHIX
100
626
03/09/2025 10:43:46
00485526278TRLO0.1.1
BATE
26
626
03/09/2025 10:43:46
00485526281TRLO0.1.1
TRQX
339
626
03/09/2025 10:43:46
00485526280TRLO0.1.1
XLON
113
625.5
03/09/2025 10:44:03
00485526401TRLO0.1.1
XLON
12
626
03/09/2025 10:45:55
00485527263TRLO0.1.1
TRQX
14
626
03/09/2025 10:45:55
00485527264TRLO0.1.1
TRQX
43
626
03/09/2025 10:46:30
00485527640TRLO0.1.1
CHIX
100
626
03/09/2025 10:47:14
00485528045TRLO0.1.1
BATE
226
626
03/09/2025 10:49:10
00485528824TRLO0.1.1
XLON
43
626.5
03/09/2025 10:55:25
00485531571TRLO0.1.1
CHIX
74
626.5
03/09/2025 10:55:25
00485531572TRLO0.1.1
XLON
152
626.5
03/09/2025 10:55:25
00485531573TRLO0.1.1
XLON
55
627
03/09/2025 10:58:32
00485532752TRLO0.1.1
XLON
52
627
03/09/2025 10:58:32
00485532753TRLO0.1.1
XLON
232
627
03/09/2025 10:58:53
00485532844TRLO0.1.1
XLON
452
627
03/09/2025 10:58:53
00485532845TRLO0.1.1
XLON
119
626.5
03/09/2025 10:58:53
00485532847TRLO0.1.1
AQXE
17
626.5
03/09/2025 10:58:53
00485532848TRLO0.1.1
AQXE
17
626.5
03/09/2025 10:58:53
00485532849TRLO0.1.1
AQXE
43
626.5
03/09/2025 10:58:53
00485532850TRLO0.1.1
CHIX
26
626
03/09/2025 10:58:53
00485532853TRLO0.1.1
TRQX
100
626
03/09/2025 10:58:53
00485532851TRLO0.1.1
BATE
100
626
03/09/2025 10:58:53
00485532852TRLO0.1.1
BATE
26
626
03/09/2025 10:58:53
00485532854TRLO0.1.1
TRQX
26
626
03/09/2025 10:58:53
00485532855TRLO0.1.1
TRQX
339
626.5
03/09/2025 11:10:34
00485536041TRLO0.1.1
XLON
98
627
03/09/2025 11:13:18
00485536669TRLO0.1.1
XLON
18
627.5
03/09/2025 11:15:26
00485537243TRLO0.1.1
BATE
82
627.5
03/09/2025 11:15:26
00485537242TRLO0.1.1
BATE
100
627.5
03/09/2025 11:17:47
00485537990TRLO0.1.1
BATE
26
627.5
03/09/2025 11:19:12
00485538243TRLO0.1.1
TRQX
43
627.5
03/09/2025 11:19:12
00485538242TRLO0.1.1
CHIX
172
627.5
03/09/2025 11:19:12
00485538241TRLO0.1.1
CHIX
78
627.5
03/09/2025 11:19:12
00485538244TRLO0.1.1
TRQX
100
627.5
03/09/2025 11:20:03
00485538430TRLO0.1.1
BATE
200
627.5
03/09/2025 11:20:03
00485538429TRLO0.1.1
BATE
202
627.5
03/09/2025 11:20:03
00485538431TRLO0.1.1
XLON
604
627.5
03/09/2025 11:20:03
00485538432TRLO0.1.1
XLON
17
627
03/09/2025 11:20:34
00485538662TRLO0.1.1
AQXE
17
627
03/09/2025 11:20:34
00485538663TRLO0.1.1
AQXE
34
627
03/09/2025 11:20:34
00485538661TRLO0.1.1
AQXE
26
627
03/09/2025 11:22:01
00485538997TRLO0.1.1
TRQX
105
627.5
03/09/2025 11:22:23
00485539059TRLO0.1.1
XLON
8
627.5
03/09/2025 11:22:23
00485539060TRLO0.1.1
XLON
288
627.5
03/09/2025 11:24:16
00485539419TRLO0.1.1
XLON
51
627.5
03/09/2025 11:24:16
00485539421TRLO0.1.1
XLON
113
626.5
03/09/2025 11:26:01
00485539859TRLO0.1.1
XLON
17
627
03/09/2025 11:26:01
00485539857TRLO0.1.1
AQXE
43
627
03/09/2025 11:26:01
00485539858TRLO0.1.1
CHIX
100
627
03/09/2025 11:26:40
00485540015TRLO0.1.1
BATE
113
626.5
03/09/2025 11:28:23
00485540658TRLO0.1.1
XLON
26
627
03/09/2025 11:31:59
00485541393TRLO0.1.1
TRQX
43
627
03/09/2025 11:31:59
00485541392TRLO0.1.1
CHIX
12
627
03/09/2025 11:31:59
00485541394TRLO0.1.1
AQXE
100
627
03/09/2025 11:32:28
00485541476TRLO0.1.1
BATE
226
629
03/09/2025 11:35:13
00485542078TRLO0.1.1
XLON
339
629
03/09/2025 11:37:24
00485542487TRLO0.1.1
XLON
226
629
03/09/2025 11:39:47
00485542922TRLO0.1.1
XLON
26
628.5
03/09/2025 11:39:47
00485542924TRLO0.1.1
TRQX
43
628.5
03/09/2025 11:39:47
00485542923TRLO0.1.1
CHIX
26
628.5
03/09/2025 11:39:47
00485542925TRLO0.1.1
TRQX
17
628.5
03/09/2025 11:40:49
00485543147TRLO0.1.1
AQXE
45
628.5
03/09/2025 11:42:41
00485543514TRLO0.1.1
XLON
68
628.5
03/09/2025 11:42:41
00485543515TRLO0.1.1
XLON
17
628.5
03/09/2025 11:42:51
00485543554TRLO0.1.1
AQXE
12
628.5
03/09/2025 11:44:52
00485543925TRLO0.1.1
CHIX
31
628.5
03/09/2025 11:44:52
00485543926TRLO0.1.1
CHIX
113
628.5
03/09/2025 11:46:14
00485544185TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 11:49:11
00485544905TRLO0.1.1
XLON
45
628.5
03/09/2025 11:54:17
00485545827TRLO0.1.1
XLON
68
628.5
03/09/2025 11:54:17
00485545828TRLO0.1.1
XLON
2
628.5
03/09/2025 11:56:50
00485546339TRLO0.1.1
XLON
27
628.5
03/09/2025 11:56:50
00485546341TRLO0.1.1
XLON
84
628.5
03/09/2025 11:56:50
00485546340TRLO0.1.1
XLON
45
628.5
03/09/2025 11:59:22
00485546866TRLO0.1.1
XLON
68
628.5
03/09/2025 11:59:22
00485546867TRLO0.1.1
XLON
51
628.5
03/09/2025 12:00:33
00485547129TRLO0.1.1
CHIX
12
628.5
03/09/2025 12:00:40
00485547145TRLO0.1.1
AQXE
113
628.5
03/09/2025 12:01:16
00485547249TRLO0.1.1
XLON
8
628.5
03/09/2025 12:02:44
00485547701TRLO0.1.1
AQXE
226
628.5
03/09/2025 12:03:28
00485547870TRLO0.1.1
XLON
51
628.5
03/09/2025 12:05:19
00485548183TRLO0.1.1
CHIX
20
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552656TRLO0.1.1
AQXE
20
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552657TRLO0.1.1
AQXE
20
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552658TRLO0.1.1
AQXE
45
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552659TRLO0.1.1
CHIX
51
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552660TRLO0.1.1
CHIX
6
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552661TRLO0.1.1
CHIX
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552662TRLO0.1.1
XLON
226
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552663TRLO0.1.1
XLON
34
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552666TRLO0.1.1
XLON
79
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552665TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552664TRLO0.1.1
XLON
10
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552668TRLO0.1.1
XLON
103
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552667TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552669TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552670TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552671TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552672TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:24:20
00485552673TRLO0.1.1
XLON
56
629
03/09/2025 12:25:44
00485553016TRLO0.1.1
BATE
396
629
03/09/2025 12:25:44
00485553017TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:25:44
00485553018TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:25:44
00485553019TRLO0.1.1
XLON
51
629.5
03/09/2025 12:26:42
00485553224TRLO0.1.1
CHIX
113
630
03/09/2025 12:27:28
00485553390TRLO0.1.1
XLON
63
630
03/09/2025 12:29:58
00485554012TRLO0.1.1
XLON
50
630
03/09/2025 12:29:58
00485554013TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 12:33:23
00485555102TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 12:35:44
00485555684TRLO0.1.1
XLON
51
629
03/09/2025 12:40:48
00485556965TRLO0.1.1
CHIX
51
629
03/09/2025 12:40:48
00485556966TRLO0.1.1
CHIX
89
629
03/09/2025 12:40:48
00485556968TRLO0.1.1
XLON
250
629
03/09/2025 12:40:48
00485556967TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 12:40:48
00485556969TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 12:40:48
00485556970TRLO0.1.1
XLON
21
629.5
03/09/2025 12:45:44
00485558089TRLO0.1.1
XLON
49
629.5
03/09/2025 12:45:44
00485558091TRLO0.1.1
XLON
57
629.5
03/09/2025 12:45:44
00485558092TRLO0.1.1
XLON
85
629.5
03/09/2025 12:45:44
00485558090TRLO0.1.1
XLON
14
629.5
03/09/2025 12:46:24
00485558234TRLO0.1.1
XLON
20
629.5
03/09/2025 12:46:24
00485558232TRLO0.1.1
AQXE
40
629.5
03/09/2025 12:46:24
00485558233TRLO0.1.1
AQXE
31
629.5
03/09/2025 12:46:24
00485558236TRLO0.1.1
TRQX
186
629.5
03/09/2025 12:46:24
00485558235TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
03/09/2025 12:50:40
00485559365TRLO0.1.1
TRQX
51
629.5
03/09/2025 12:51:53
00485559696TRLO0.1.1
CHIX
113
629.5
03/09/2025 12:51:53
00485559697TRLO0.1.1
XLON
19
629.5
03/09/2025 12:51:53
00485559698TRLO0.1.1
TRQX
12
629.5
03/09/2025 12:51:53
00485559699TRLO0.1.1
AQXE
8
629.5
03/09/2025 12:51:56
00485559704TRLO0.1.1
AQXE
113
629
03/09/2025 12:53:29
00485560063TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:53:29
00485560064TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:53:29
00485560065TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:55:28
00485560490TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 12:58:06
00485561037TRLO0.1.1
BATE
113
629
03/09/2025 12:58:17
00485561116TRLO0.1.1
XLON
50
629
03/09/2025 13:00:18
00485561751TRLO0.1.1
XLON
63
629
03/09/2025 13:00:18
00485561750TRLO0.1.1
XLON
339
628
03/09/2025 13:08:26
00485563609TRLO0.1.1
XLON
33
629
03/09/2025 13:09:38
00485563839TRLO0.1.1
BATE
80
629
03/09/2025 13:09:38
00485563840TRLO0.1.1
BATE
50
628.5
03/09/2025 13:11:02
00485564259TRLO0.1.1
XLON
63
628.5
03/09/2025 13:11:02
00485564258TRLO0.1.1
XLON
12
629
03/09/2025 13:11:38
00485564427TRLO0.1.1
TRQX
23
629
03/09/2025 13:11:38
00485564428TRLO0.1.1
TRQX
58
628.5
03/09/2025 13:11:47
00485564445TRLO0.1.1
CHIX
23
629
03/09/2025 13:11:59
00485564468TRLO0.1.1
AQXE
113
628.5
03/09/2025 13:14:38
00485564902TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:16:53
00485565485TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:17:48
00485565656TRLO0.1.1
BATE
226
628.5
03/09/2025 13:19:06
00485565978TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:21:21
00485566474TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:23:16
00485566820TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:25:04
00485567183TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 13:25:14
00485567244TRLO0.1.1
BATE
30
628
03/09/2025 13:26:52
00485567846TRLO0.1.1
CHIX
31
628.5
03/09/2025 13:26:52
00485567847TRLO0.1.1
CHIX
12
629
03/09/2025 13:27:06
00485567995TRLO0.1.1
TRQX
26
629
03/09/2025 13:27:06
00485567996TRLO0.1.1
TRQX
13
628.5
03/09/2025 13:27:07
00485568009TRLO0.1.1
AQXE
11
629
03/09/2025 13:27:07
00485568010TRLO0.1.1
AQXE
33
628.5
03/09/2025 13:31:56
00485569161TRLO0.1.1
BATE
80
628.5
03/09/2025 13:31:56
00485569162TRLO0.1.1
BATE
61
628.5
03/09/2025 13:35:10
00485570002TRLO0.1.1
CHIX
3
629
03/09/2025 13:35:21
00485570055TRLO0.1.1
AQXE
21
629
03/09/2025 13:35:21
00485570054TRLO0.1.1
AQXE
113
627
03/09/2025 13:41:31
00485571529TRLO0.1.1
XLON
113
626.5
03/09/2025 13:44:16
00485572285TRLO0.1.1
XLON
107
626.5
03/09/2025 13:47:26
00485573056TRLO0.1.1
XLON
113
626.5
03/09/2025 13:47:26
00485573055TRLO0.1.1
BATE
6
626.5
03/09/2025 13:47:26
00485573057TRLO0.1.1
XLON
113
626
03/09/2025 13:48:41
00485573354TRLO0.1.1
XLON
67
626.5
03/09/2025 13:48:41
00485573353TRLO0.1.1
CHIX
50
626.5
03/09/2025 13:51:55
00485574390TRLO0.1.1
XLON
63
626.5
03/09/2025 13:51:55
00485574389TRLO0.1.1
XLON
113
625
03/09/2025 13:54:23
00485575153TRLO0.1.1
XLON
13
625
03/09/2025 13:56:22
00485575771TRLO0.1.1
XLON
100
625
03/09/2025 13:56:22
00485575770TRLO0.1.1
XLON
33
625.5
03/09/2025 13:56:23
00485575778TRLO0.1.1
BATE
80
625.5
03/09/2025 13:56:23
00485575779TRLO0.1.1
BATE
48
626
03/09/2025 13:57:38
00485576270TRLO0.1.1
CHIX
21
626.5
03/09/2025 13:57:38
00485576271TRLO0.1.1
CHIX
113
625.5
03/09/2025 14:00:10
00485577244TRLO0.1.1
XLON
113
625.5
03/09/2025 14:03:04
00485578063TRLO0.1.1
XLON
113
625.5
03/09/2025 14:06:07
00485578958TRLO0.1.1
XLON
113
625.5
03/09/2025 14:08:17
00485579539TRLO0.1.1
BATE
113
625.5
03/09/2025 14:09:20
00485579836TRLO0.1.1
XLON
48
626
03/09/2025 14:11:04
00485580448TRLO0.1.1
CHIX
3
626.5
03/09/2025 14:11:04
00485580449TRLO0.1.1
CHIX
21
626.5
03/09/2025 14:11:04
00485580450TRLO0.1.1
CHIX
113
625.5
03/09/2025 14:13:21
00485581134TRLO0.1.1
XLON
113
625.5
03/09/2025 14:15:36
00485581939TRLO0.1.1
BATE
226
625.5
03/09/2025 14:15:42
00485581959TRLO0.1.1
XLON
119
627
03/09/2025 14:17:32
00485582682TRLO0.1.1
XLON
48
627
03/09/2025 14:17:32
00485582683TRLO0.1.1
XLON
2
627
03/09/2025 14:17:32
00485582684TRLO0.1.1
XLON
39
627
03/09/2025 14:17:33
00485582690TRLO0.1.1
XLON
18
627
03/09/2025 14:17:34
00485582692TRLO0.1.1
XLON
113
627
03/09/2025 14:22:04
00485584228TRLO0.1.1
XLON
113
627
03/09/2025 14:25:51
00485585714TRLO0.1.1
XLON
73
627
03/09/2025 14:29:34
00485587457TRLO0.1.1
XLON
40
627
03/09/2025 14:29:57
00485587678TRLO0.1.1
XLON
226
627.5
03/09/2025 14:31:59
00485590811TRLO0.1.1
XLON
113
627
03/09/2025 14:37:39
00485594682TRLO0.1.1
XLON
113
627
03/09/2025 14:39:55
00485595939TRLO0.1.1
XLON
113
627
03/09/2025 14:40:38
00485596385TRLO0.1.1
BATE
113
627
03/09/2025 14:42:05
00485597402TRLO0.1.1
XLON
1
627.5
03/09/2025 14:42:35
00485597639TRLO0.1.1
TRQX
3
627.5
03/09/2025 14:42:35
00485597640TRLO0.1.1
TRQX
39
627.5
03/09/2025 14:42:35
00485597641TRLO0.1.1
TRQX
339
628
03/09/2025 14:43:34
00485598164TRLO0.1.1
XLON
73
629
03/09/2025 14:43:57
00485598440TRLO0.1.1
BATE
40
629
03/09/2025 14:43:57
00485598441TRLO0.1.1
BATE
89
628.5
03/09/2025 14:43:58
00485598456TRLO0.1.1
CHIX
23
628.5
03/09/2025 14:45:03
00485598880TRLO0.1.1
XLON
90
628.5
03/09/2025 14:45:03
00485598881TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 14:45:03
00485598882TRLO0.1.1
XLON
226
628.5
03/09/2025 14:45:03
00485598883TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 14:46:22
00485599899TRLO0.1.1
BATE
95
629
03/09/2025 14:47:24
00485600388TRLO0.1.1
XLON
113
629
03/09/2025 14:47:24
00485600389TRLO0.1.1
XLON
18
629
03/09/2025 14:47:24
00485600390TRLO0.1.1
XLON
34
629
03/09/2025 14:48:52
00485601138TRLO0.1.1
CHIX
55
629
03/09/2025 14:48:52
00485601137TRLO0.1.1
CHIX
55
629
03/09/2025 14:49:02
00485601210TRLO0.1.1
TRQX
52
629
03/09/2025 14:49:47
00485601536TRLO0.1.1
XLON
61
629
03/09/2025 14:49:47
00485601535TRLO0.1.1
XLON
52
629
03/09/2025 14:50:43
00485602014TRLO0.1.1
BATE
61
629
03/09/2025 14:50:43
00485602015TRLO0.1.1
BATE
226
629
03/09/2025 14:51:46
00485602506TRLO0.1.1
XLON
113
628.5
03/09/2025 14:52:58
00485603115TRLO0.1.1
XLON
113
628
03/09/2025 14:54:52
00485604162TRLO0.1.1
BATE
113
628
03/09/2025 14:54:52
00485604163TRLO0.1.1
XLON
1
628.5
03/09/2025 14:56:55
00485605194TRLO0.1.1
TRQX
31
628.5
03/09/2025 14:56:55
00485605193TRLO0.1.1
TRQX
23
628.5
03/09/2025 14:56:55
00485605195TRLO0.1.1
TRQX
89
628
03/09/2025 14:57:13
00485605301TRLO0.1.1
CHIX
113
628
03/09/2025 14:57:13
00485605302TRLO0.1.1
XLON
113
628
03/09/2025 14:59:09
00485606256TRLO0.1.1
BATE
113
628
03/09/2025 14:59:53
00485606812TRLO0.1.1
XLON
113
628
03/09/2025 14:59:53
00485606815TRLO0.1.1
XLON
113
628
03/09/2025 14:59:53
00485606819TRLO0.1.1
XLON
1
628.5
03/09/2025 15:01:12
00485608137TRLO0.1.1
AQXE
3
629
03/09/2025 15:01:45
00485608393TRLO0.1.1
BATE
7
629
03/09/2025 15:01:45
00485608394TRLO0.1.1
BATE
89
630.5
03/09/2025 15:03:53
00485609568TRLO0.1.1
CHIX
113
630
03/09/2025 15:05:58
00485610523TRLO0.1.1
XLON
226
630
03/09/2025 15:08:24
00485611676TRLO0.1.1
XLON
113
630
03/09/2025 15:08:46
00485611865TRLO0.1.1
BATE
226
630
03/09/2025 15:10:21
00485612685TRLO0.1.1
XLON
59
630
03/09/2025 15:11:51
00485613328TRLO0.1.1
BATE
54
630
03/09/2025 15:11:57
00485613386TRLO0.1.1
BATE
80
630
03/09/2025 15:12:25
00485613627TRLO0.1.1
CHIX
113
630
03/09/2025 15:13:16
00485613994TRLO0.1.1
XLON
22
630
03/09/2025 15:13:16
00485613995TRLO0.1.1
CHIX
113
630
03/09/2025 15:13:16
00485613996TRLO0.1.1
XLON
15
630
03/09/2025 15:13:16
00485613997TRLO0.1.1
XLON
98
630
03/09/2025 15:13:16
00485613998TRLO0.1.1
XLON
4
630
03/09/2025 15:13:26
00485614080TRLO0.1.1
AQXE
145
630.5
03/09/2025 15:16:23
00485615552TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:17:33
00485616083TRLO0.1.1
BATE
64
632
03/09/2025 15:17:34
00485616099TRLO0.1.1
TRQX
9
632
03/09/2025 15:17:34
00485616100TRLO0.1.1
TRQX
55
632
03/09/2025 15:17:34
00485616101TRLO0.1.1
TRQX
26
631
03/09/2025 15:18:35
00485616484TRLO0.1.1
AQXE
113
631
03/09/2025 15:18:35
00485616485TRLO0.1.1
BATE
420
631
03/09/2025 15:18:35
00485616486TRLO0.1.1
XLON
11
631
03/09/2025 15:18:35
00485616487TRLO0.1.1
AQXE
226
631
03/09/2025 15:18:35
00485616488TRLO0.1.1
XLON
41
631
03/09/2025 15:18:35
00485616489TRLO0.1.1
AQXE
113
631
03/09/2025 15:18:35
00485616490TRLO0.1.1
XLON
113
631
03/09/2025 15:18:35
00485616491TRLO0.1.1
XLON
102
631
03/09/2025 15:21:11
00485617641TRLO0.1.1
CHIX
113
631
03/09/2025 15:21:11
00485617640TRLO0.1.1
BATE
113
631
03/09/2025 15:21:11
00485617642TRLO0.1.1
XLON
113
631
03/09/2025 15:21:11
00485617643TRLO0.1.1
XLON
113
631
03/09/2025 15:21:11
00485617644TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 15:21:48
00485617986TRLO0.1.1
XLON
4
631
03/09/2025 15:22:42
00485618432TRLO0.1.1
AQXE
35
631
03/09/2025 15:22:43
00485618438TRLO0.1.1
AQXE
64
631.5
03/09/2025 15:22:43
00485618439TRLO0.1.1
TRQX
2
631
03/09/2025 15:23:11
00485618620TRLO0.1.1
AQXE
5
631
03/09/2025 15:23:23
00485618668TRLO0.1.1
BATE
108
631
03/09/2025 15:23:23
00485618669TRLO0.1.1
BATE
7
631
03/09/2025 15:23:23
00485618670TRLO0.1.1
CHIX
48
631
03/09/2025 15:23:24
00485618679TRLO0.1.1
CHIX
47
631
03/09/2025 15:23:24
00485618680TRLO0.1.1
CHIX
142
631
03/09/2025 15:23:43
00485618775TRLO0.1.1
XLON
84
631
03/09/2025 15:23:43
00485618776TRLO0.1.1
XLON
4
631
03/09/2025 15:25:33
00485620231TRLO0.1.1
BATE
44
631
03/09/2025 15:25:33
00485620230TRLO0.1.1
BATE
8
631
03/09/2025 15:25:33
00485620232TRLO0.1.1
BATE
9
631
03/09/2025 15:25:54
00485620488TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:29:04
00485621930TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:29:04
00485621932TRLO0.1.1
BATE
443
631.5
03/09/2025 15:29:04
00485621931TRLO0.1.1
XLON
102
631.5
03/09/2025 15:29:37
00485622253TRLO0.1.1
CHIX
113
631
03/09/2025 15:29:37
00485622258TRLO0.1.1
XLON
41
631.5
03/09/2025 15:30:17
00485622752TRLO0.1.1
AQXE
7
631
03/09/2025 15:30:21
00485622779TRLO0.1.1
TRQX
57
631.5
03/09/2025 15:30:21
00485622780TRLO0.1.1
TRQX
33
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627687TRLO0.1.1
BATE
102
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627688TRLO0.1.1
CHIX
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627685TRLO0.1.1
BATE
137
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627686TRLO0.1.1
BATE
64
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627689TRLO0.1.1
TRQX
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627690TRLO0.1.1
XLON
226
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627691TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627692TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627693TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627694TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627695TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627696TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:38:47
00485627698TRLO0.1.1
XLON
31
631.5
03/09/2025 15:38:57
00485627779TRLO0.1.1
AQXE
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630892TRLO0.1.1
BATE
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630893TRLO0.1.1
BATE
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630894TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630895TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630896TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630897TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630898TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:44:02
00485630899TRLO0.1.1
XLON
102
631.5
03/09/2025 15:44:12
00485631036TRLO0.1.1
CHIX
10
631.5
03/09/2025 15:44:28
00485631203TRLO0.1.1
AQXE
34
631.5
03/09/2025 15:44:28
00485631204TRLO0.1.1
XLON
79
631.5
03/09/2025 15:44:28
00485631205TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:46:05
00485632250TRLO0.1.1
BATE
55
631.5
03/09/2025 15:46:16
00485632423TRLO0.1.1
TRQX
163
631.5
03/09/2025 15:46:19
00485632469TRLO0.1.1
XLON
63
631.5
03/09/2025 15:46:19
00485632470TRLO0.1.1
XLON
30
632
03/09/2025 15:48:31
00485634127TRLO0.1.1
XLON
83
632
03/09/2025 15:48:43
00485634335TRLO0.1.1
XLON
113
632
03/09/2025 15:48:43
00485634336TRLO0.1.1
XLON
113
632
03/09/2025 15:49:08
00485634568TRLO0.1.1
BATE
94
632
03/09/2025 15:50:50
00485635604TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:50:50
00485635606TRLO0.1.1
XLON
132
632
03/09/2025 15:50:50
00485635605TRLO0.1.1
XLON
41
631.5
03/09/2025 15:50:50
00485635607TRLO0.1.1
AQXE
102
631.5
03/09/2025 15:50:55
00485635641TRLO0.1.1
CHIX
1
631.5
03/09/2025 15:51:39
00485636112TRLO0.1.1
TRQX
61
631.5
03/09/2025 15:51:39
00485636111TRLO0.1.1
TRQX
2
632
03/09/2025 15:51:39
00485636113TRLO0.1.1
TRQX
113
631.5
03/09/2025 15:51:53
00485636278TRLO0.1.1
BATE
113
631
03/09/2025 15:52:02
00485636374TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 15:52:21
00485636505TRLO0.1.1
XLON
41
630.5
03/09/2025 15:52:21
00485636506TRLO0.1.1
AQXE
113
631
03/09/2025 15:54:30
00485637718TRLO0.1.1
XLON
1
631.5
03/09/2025 15:57:55
00485639513TRLO0.1.1
XLON
112
631.5
03/09/2025 15:57:55
00485639514TRLO0.1.1
XLON
118
631.5
03/09/2025 15:58:42
00485639921TRLO0.1.1
XLON
35
631.5
03/09/2025 15:58:42
00485639922TRLO0.1.1
XLON
102
631
03/09/2025 15:59:11
00485640377TRLO0.1.1
CHIX
73
631.5
03/09/2025 15:59:11
00485640378TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 15:59:11
00485640380TRLO0.1.1
XLON
186
631.5
03/09/2025 15:59:11
00485640379TRLO0.1.1
XLON
64
631.5
03/09/2025 15:59:11
00485640381TRLO0.1.1
TRQX
153
631.5
03/09/2025 16:00:13
00485641384TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 16:00:13
00485641385TRLO0.1.1
BATE
113
631.5
03/09/2025 16:00:13
00485641386TRLO0.1.1
BATE
41
631.5
03/09/2025 16:00:13
00485641387TRLO0.1.1
AQXE
42
631.5
03/09/2025 16:02:17
00485642695TRLO0.1.1
BATE
71
631.5
03/09/2025 16:02:17
00485642694TRLO0.1.1
BATE
99
631.5
03/09/2025 16:02:19
00485642715TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 16:02:19
00485642714TRLO0.1.1
XLON
14
631.5
03/09/2025 16:02:24
00485642746TRLO0.1.1
XLON
58
632
03/09/2025 16:04:32
00485643897TRLO0.1.1
CHIX
3
632
03/09/2025 16:04:32
00485643898TRLO0.1.1
CHIX
1
632
03/09/2025 16:04:32
00485643900TRLO0.1.1
CHIX
5
632
03/09/2025 16:04:32
00485643899TRLO0.1.1
CHIX
35
632
03/09/2025 16:04:56
00485644128TRLO0.1.1
CHIX
113
632
03/09/2025 16:04:56
00485644129TRLO0.1.1
BATE
113
632
03/09/2025 16:04:56
00485644131TRLO0.1.1
XLON
339
632
03/09/2025 16:04:56
00485644130TRLO0.1.1
XLON
64
632
03/09/2025 16:04:57
00485644134TRLO0.1.1
TRQX
7
632
03/09/2025 16:07:00
00485645348TRLO0.1.1
BATE
1
632
03/09/2025 16:07:00
00485645350TRLO0.1.1
BATE
51
632
03/09/2025 16:07:00
00485645349TRLO0.1.1
BATE
59
632
03/09/2025 16:07:00
00485645353TRLO0.1.1
XLON
167
632
03/09/2025 16:07:00
00485645352TRLO0.1.1
XLON
54
632
03/09/2025 16:07:05
00485645385TRLO0.1.1
BATE
159
632
03/09/2025 16:07:05
00485645386TRLO0.1.1
XLON
67
632
03/09/2025 16:07:05
00485645387TRLO0.1.1
XLON
102
632
03/09/2025 16:07:45
00485646087TRLO0.1.1
CHIX
64
632
03/09/2025 16:08:20
00485646356TRLO0.1.1
TRQX
226
632
03/09/2025 16:08:52
00485646702TRLO0.1.1
XLON
74
631.5
03/09/2025 16:08:53
00485646711TRLO0.1.1
BATE
113
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646790TRLO0.1.1
XLON
39
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646792TRLO0.1.1
BATE
113
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646791TRLO0.1.1
XLON
113
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646793TRLO0.1.1
XLON
41
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646798TRLO0.1.1
AQXE
41
631.5
03/09/2025 16:09:07
00485646799TRLO0.1.1
AQXE
113
631.5
03/09/2025 16:11:06
00485647740TRLO0.1.1
BATE
94
631.5
03/09/2025 16:11:16
00485647817TRLO0.1.1
XLON
132
631.5
03/09/2025 16:11:16
00485647818TRLO0.1.1
XLON
102
631.5
03/09/2025 16:11:19
00485647846TRLO0.1.1
CHIX
41
631.5
03/09/2025 16:11:46
00485648087TRLO0.1.1
AQXE
64
631
03/09/2025 16:11:58
00485648214TRLO0.1.1
TRQX
19
631.5
03/09/2025 16:12:16
00485648345TRLO0.1.1
XLON
57
631.5
03/09/2025 16:12:16
00485648347TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
03/09/2025 16:12:16
00485648346TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 16:12:29
00485648432TRLO0.1.1
BATE
113
630.5
03/09/2025 16:12:29
00485648433TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 16:12:29
00485648434TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 16:12:29
00485648435TRLO0.1.1
XLON
113
630.5
03/09/2025 16:14:22
00485649497TRLO0.1.1
BATE
113
630.5
03/09/2025 16:14:30
00485649569TRLO0.1.1
XLON
32
631
03/09/2025 16:15:00
00485649896TRLO0.1.1
AQXE
36
631
03/09/2025 16:15:00
00485649897TRLO0.1.1
AQXE
40
631.5
03/09/2025 16:15:00
00485649898TRLO0.1.1
AQXE
77
631
03/09/2025 16:15:01
00485649916TRLO0.1.1
CHIX
11
631
03/09/2025 16:15:01
00485649923TRLO0.1.1
CHIX
93
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650583TRLO0.1.1
XLON
27
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650585TRLO0.1.1
XLON
824
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650584TRLO0.1.1
XLON
86
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650587TRLO0.1.1
XLON
223
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650586TRLO0.1.1
CHIX
113
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650589TRLO0.1.1
XLON
452
631.5
03/09/2025 16:16:03
00485650588TRLO0.1.1
XLON
38
631.5
03/09/2025 16:17:29
00485651435TRLO0.1.1
AQXE
57
631.5
03/09/2025 16:18:42
00485652100TRLO0.1.1
CHIX
2
631.5
03/09/2025 16:19:30
00485652570TRLO0.1.1
AQXE
21
631
03/09/2025 16:20:25
00485653179TRLO0.1.1
XLON
92
631.5
03/09/2025 16:20:27
00485653211TRLO0.1.1
XLON
150
631.5
03/09/2025 16:20:33
00485653241TRLO0.1.1
XLON
289
631.5
03/09/2025 16:20:33
00485653240TRLO0.1.1
XLON
2
631.5
03/09/2025 16:20:40
00485653296TRLO0.1.1
CHIX
132
631.5
03/09/2025 16:20:40
00485653297TRLO0.1.1
CHIX
181
631
03/09/2025 16:20:56
00485653424TRLO0.1.1
BATE
292
631
03/09/2025 16:20:56
00485653423TRLO0.1.1
BATE
91
631
03/09/2025 16:20:56
00485653425TRLO0.1.1
BATE
113
631
03/09/2025 16:20:56
00485653426TRLO0.1.1
XLON
22
631
03/09/2025 16:20:56
00485653429TRLO0.1.1
BATE
35
631
03/09/2025 16:20:56
00485653427TRLO0.1.1
AQXE
888
631
03/09/2025 16:20:56
00485653428TRLO0.1.1
XLON
113
631
03/09/2025 16:20:56
00485653430TRLO0.1.1
BATE
113
631
03/09/2025 16:20:56
00485653431TRLO0.1.1
BATE
73
631
03/09/2025 16:20:56
00485653434TRLO0.1.1
TRQX
113
631
03/09/2025 16:20:56
00485653432TRLO0.1.1
BATE
178
631
03/09/2025 16:20:56
00485653433TRLO0.1.1
TRQX
57
631
03/09/2025 16:20:56
00485653435TRLO0.1.1
TRQX
64
631
03/09/2025 16:20:56
00485653436TRLO0.1.1
TRQX
55
631
03/09/2025 16:22:45
00485654542TRLO0.1.1
CHIX
26
631
03/09/2025 16:22:45
00485654544TRLO0.1.1
CHIX
49
631
03/09/2025 16:22:58
00485654645TRLO0.1.1
AQXE
2
631
03/09/2025 16:22:58
00485654648TRLO0.1.1
XLON
10
631
03/09/2025 16:22:58
00485654647TRLO0.1.1
XLON
115
631
03/09/2025 16:22:58
00485654650TRLO0.1.1
XLON
228
631
03/09/2025 16:22:58
00485654651TRLO0.1.1
XLON
346
631
03/09/2025 16:22:58
00485654649TRLO0.1.1
XLON
5
631
03/09/2025 16:23:06
00485654707TRLO0.1.1
BATE
5
631
03/09/2025 16:23:06
00485654708TRLO0.1.1
BATE
1
631
03/09/2025 16:23:06
00485654711TRLO0.1.1
BATE
7
631
03/09/2025 16:23:06
00485654710TRLO0.1.1
BATE
20
631
03/09/2025 16:23:06
00485654709TRLO0.1.1
BATE
1
631
03/09/2025 16:23:27
00485654884TRLO0.1.1
TRQX
12
631
03/09/2025 16:26:01
00485656485TRLO0.1.1
TRQX
13
631
03/09/2025 16:26:01
00485656483TRLO0.1.1
AQXE
42
631
03/09/2025 16:26:01
00485656484TRLO0.1.1
CHIX
218
631
03/09/2025 16:27:32
00485657364TRLO0.1.1
XLON
1
631
03/09/2025 16:29:53
00485659362TRLO0.1.1
XLON
178
631
03/09/2025 16:29:53
00485659363TRLO0.1.1
XLON
402
631
03/09/2025 16:29:53
00485659364TRLO0.1.1
XLON