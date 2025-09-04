FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Favoritenwechsel der UBS von MTU zu Airbus hat am Donnerstag die Aktien der beiden im Flugzeugbau aktiven Dax -Unternehmen in unterschiedliche Richtungen geschickt. So hievte die frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Schweizer Großbank für Airbus die Titel des Flugzeugbauers um ein Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei etwas über 187 Euro. Die Anteile des Triebwerksbauers MTU, die von "Buy" auf "Neutral" abgestuft wurden, bildeten zugleich mit minus 2,2 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

Branchenanalyst Ian Douglas-Pennant traut Airbus in seiner Studie mit einem Kursziel von 220 Euro einen weiteren Rekordlauf zu. Der Experte ist optimistisch, dass der Flugzeugbauer angesichts einer verbesserten Teileversorgung in der Produktion künftig die hohe, aufgestaute Nachfrage besser werde bedienen können.

MTU ist mit seinen Triebwerken ein wichtiger Lieferant von Airbus, doch hier gibt sich der Experte nun vorsichtiger. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen, argumentiert er mit Blick auf den Aktienkurs. Die Zeit, in der MTU die Erwartungen im Service-Geschäft - also rund um Wartung und Instandhaltung von Triebwerken - übertroffen und dann die Ziele höher gesteckt habe, könnte zu Ende gehen.

Die beiden Aktien waren in den vergangenen Monaten ähnlich deutlich gestiegen: Bei Airbus hatte des Jahresplus am Vortag knapp 20 Prozent betragen und bei MTU knapp 18 Prozent. Während die Airbus-Aktien ihre Rekordrally nun also fortsetzten, haben MTU sich von ihrer Bestmarke um mehr als sechs Prozent entfernt./tih/ck/mis

NL0000235190, DE000A0D9PT0, DE0008469008