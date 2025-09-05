Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 05
www.bodycote.com
5 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
4 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
53,738
Highest price paid per share (pence per share):
644.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
633.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
640.03p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,289,947 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,020,457 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,166,225 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
42
634
04/09/2025 08:05:31
00485708547TRLO0.1.1
CHIX
230
634
04/09/2025 08:05:31
00485708548TRLO0.1.1
XLON
17
634
04/09/2025 08:05:33
00485708554TRLO0.1.1
AQXE
101
634
04/09/2025 08:05:33
00485708553TRLO0.1.1
BATE
25
634
04/09/2025 08:05:33
00485708555TRLO0.1.1
TRQX
71
634
04/09/2025 08:06:31
00485708944TRLO0.1.1
XLON
159
634.5
04/09/2025 08:08:58
00485709708TRLO0.1.1
XLON
115
634.5
04/09/2025 08:11:05
00485710433TRLO0.1.1
XLON
31
635
04/09/2025 08:13:05
00485710944TRLO0.1.1
CHIX
53
635
04/09/2025 08:19:14
00485712875TRLO0.1.1
CHIX
34
636
04/09/2025 08:19:21
00485712935TRLO0.1.1
AQXE
250
635
04/09/2025 08:19:33
00485713026TRLO0.1.1
XLON
325
635
04/09/2025 08:19:33
00485713027TRLO0.1.1
XLON
50
634
04/09/2025 08:19:34
00485713037TRLO0.1.1
TRQX
202
634
04/09/2025 08:19:34
00485713036TRLO0.1.1
BATE
15
633.5
04/09/2025 08:21:31
00485713537TRLO0.1.1
XLON
100
633.5
04/09/2025 08:21:31
00485713535TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 08:24:02
00485714045TRLO0.1.1
AQXE
42
634.5
04/09/2025 08:28:56
00485714826TRLO0.1.1
CHIX
51
634.5
04/09/2025 08:28:56
00485714828TRLO0.1.1
XLON
64
634.5
04/09/2025 08:28:56
00485714827TRLO0.1.1
XLON
43
635.5
04/09/2025 08:33:14
00485715666TRLO0.1.1
BATE
58
635.5
04/09/2025 08:33:14
00485715667TRLO0.1.1
BATE
21
635.5
04/09/2025 08:33:15
00485715670TRLO0.1.1
XLON
209
635.5
04/09/2025 08:33:15
00485715671TRLO0.1.1
XLON
42
637
04/09/2025 08:36:54
00485716662TRLO0.1.1
CHIX
115
636
04/09/2025 08:36:57
00485716667TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 08:36:57
00485716668TRLO0.1.1
AQXE
101
635.5
04/09/2025 08:36:57
00485716669TRLO0.1.1
BATE
15
635.5
04/09/2025 08:37:10
00485716734TRLO0.1.1
TRQX
35
635.5
04/09/2025 08:37:10
00485716735TRLO0.1.1
TRQX
149
635.5
04/09/2025 08:39:58
00485717252TRLO0.1.1
XLON
81
635.5
04/09/2025 08:39:58
00485717253TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 08:40:18
00485717363TRLO0.1.1
AQXE
1
635.5
04/09/2025 08:41:54
00485717692TRLO0.1.1
TRQX
101
635.5
04/09/2025 08:45:41
00485718532TRLO0.1.1
BATE
24
635.5
04/09/2025 08:45:41
00485718535TRLO0.1.1
TRQX
42
635.5
04/09/2025 08:45:41
00485718534TRLO0.1.1
CHIX
115
635.5
04/09/2025 08:45:41
00485718533TRLO0.1.1
XLON
68
636
04/09/2025 08:47:51
00485719060TRLO0.1.1
XLON
162
636
04/09/2025 08:47:51
00485719059TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 08:48:45
00485719273TRLO0.1.1
AQXE
12
635.5
04/09/2025 08:50:01
00485719505TRLO0.1.1
TRQX
13
635.5
04/09/2025 08:50:01
00485719506TRLO0.1.1
TRQX
115
636
04/09/2025 08:50:08
00485719553TRLO0.1.1
XLON
42
635.5
04/09/2025 08:50:09
00485719557TRLO0.1.1
CHIX
101
635.5
04/09/2025 08:51:00
00485719654TRLO0.1.1
BATE
115
636
04/09/2025 08:51:58
00485719866TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 08:53:51
00485720262TRLO0.1.1
AQXE
48
636
04/09/2025 08:53:55
00485720271TRLO0.1.1
XLON
67
636
04/09/2025 08:53:55
00485720272TRLO0.1.1
XLON
25
635.5
04/09/2025 08:54:01
00485720294TRLO0.1.1
TRQX
42
635.5
04/09/2025 08:54:33
00485720353TRLO0.1.1
CHIX
101
635.5
04/09/2025 08:55:02
00485720427TRLO0.1.1
BATE
230
635.5
04/09/2025 08:58:01
00485720887TRLO0.1.1
XLON
9
635.5
04/09/2025 09:00:39
00485721450TRLO0.1.1
AQXE
115
635.5
04/09/2025 09:00:39
00485721448TRLO0.1.1
XLON
8
635.5
04/09/2025 09:00:39
00485721453TRLO0.1.1
AQXE
25
635.5
04/09/2025 09:01:23
00485721672TRLO0.1.1
TRQX
42
635
04/09/2025 09:02:35
00485722094TRLO0.1.1
CHIX
26
635.5
04/09/2025 09:02:47
00485722180TRLO0.1.1
BATE
75
635.5
04/09/2025 09:02:47
00485722181TRLO0.1.1
BATE
115
635
04/09/2025 09:02:53
00485722214TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 09:08:12
00485723305TRLO0.1.1
AQXE
25
635.5
04/09/2025 09:11:14
00485723984TRLO0.1.1
TRQX
93
635.5
04/09/2025 09:14:40
00485724799TRLO0.1.1
BATE
8
635.5
04/09/2025 09:14:40
00485724800TRLO0.1.1
BATE
17
635.5
04/09/2025 09:16:01
00485725152TRLO0.1.1
AQXE
12
635.5
04/09/2025 09:17:32
00485725623TRLO0.1.1
TRQX
12
635.5
04/09/2025 09:17:32
00485725624TRLO0.1.1
TRQX
1
635.5
04/09/2025 09:17:32
00485725625TRLO0.1.1
TRQX
101
635.5
04/09/2025 09:18:54
00485725988TRLO0.1.1
BATE
42
635
04/09/2025 09:20:28
00485726415TRLO0.1.1
CHIX
115
635
04/09/2025 09:20:28
00485726417TRLO0.1.1
XLON
230
635
04/09/2025 09:20:28
00485726416TRLO0.1.1
XLON
115
635
04/09/2025 09:20:28
00485726418TRLO0.1.1
XLON
115
635
04/09/2025 09:20:28
00485726420TRLO0.1.1
XLON
230
635
04/09/2025 09:20:28
00485726419TRLO0.1.1
XLON
6
636
04/09/2025 09:21:27
00485726625TRLO0.1.1
AQXE
11
636
04/09/2025 09:21:27
00485726626TRLO0.1.1
AQXE
115
636
04/09/2025 09:22:45
00485726930TRLO0.1.1
XLON
42
636
04/09/2025 09:22:56
00485726944TRLO0.1.1
CHIX
25
636
04/09/2025 09:22:58
00485726950TRLO0.1.1
TRQX
101
636
04/09/2025 09:24:30
00485727222TRLO0.1.1
BATE
5
636
04/09/2025 09:26:49
00485727728TRLO0.1.1
CHIX
37
636
04/09/2025 09:26:49
00485727729TRLO0.1.1
CHIX
115
636
04/09/2025 09:26:49
00485727730TRLO0.1.1
XLON
230
636.5
04/09/2025 09:33:13
00485729384TRLO0.1.1
XLON
25
636.5
04/09/2025 09:33:13
00485729385TRLO0.1.1
TRQX
42
636.5
04/09/2025 09:34:23
00485729771TRLO0.1.1
CHIX
115
637.5
04/09/2025 09:35:33
00485730153TRLO0.1.1
XLON
101
636.5
04/09/2025 09:35:45
00485730205TRLO0.1.1
BATE
17
636.5
04/09/2025 09:36:28
00485730370TRLO0.1.1
AQXE
115
637.5
04/09/2025 09:37:32
00485730631TRLO0.1.1
XLON
17
638
04/09/2025 09:38:32
00485730884TRLO0.1.1
AQXE
1
638
04/09/2025 09:41:18
00485731602TRLO0.1.1
TRQX
24
638
04/09/2025 09:41:18
00485731603TRLO0.1.1
TRQX
109
637.5
04/09/2025 09:41:25
00485731626TRLO0.1.1
XLON
6
637.5
04/09/2025 09:41:25
00485731627TRLO0.1.1
XLON
101
637.5
04/09/2025 09:46:19
00485732760TRLO0.1.1
BATE
115
637.5
04/09/2025 09:46:19
00485732761TRLO0.1.1
XLON
17
638
04/09/2025 09:47:40
00485732980TRLO0.1.1
AQXE
42
637.5
04/09/2025 09:47:47
00485733006TRLO0.1.1
CHIX
115
637.5
04/09/2025 09:48:29
00485733087TRLO0.1.1
XLON
100
637
04/09/2025 09:51:03
00485733561TRLO0.1.1
XLON
15
637
04/09/2025 09:51:03
00485733562TRLO0.1.1
XLON
25
638
04/09/2025 09:51:13
00485733580TRLO0.1.1
TRQX
42
637
04/09/2025 09:54:02
00485734059TRLO0.1.1
CHIX
58
637
04/09/2025 09:54:02
00485734060TRLO0.1.1
XLON
101
637.5
04/09/2025 09:54:28
00485734151TRLO0.1.1
BATE
16
637
04/09/2025 09:56:25
00485734452TRLO0.1.1
XLON
41
637
04/09/2025 09:56:25
00485734453TRLO0.1.1
XLON
17
638
04/09/2025 09:57:29
00485734621TRLO0.1.1
AQXE
60
637
04/09/2025 09:58:39
00485734791TRLO0.1.1
XLON
55
637
04/09/2025 09:58:39
00485734792TRLO0.1.1
XLON
3
636.5
04/09/2025 10:05:19
00485736249TRLO0.1.1
CHIX
39
636.5
04/09/2025 10:05:19
00485736248TRLO0.1.1
CHIX
17
636
04/09/2025 10:05:51
00485736364TRLO0.1.1
AQXE
101
636
04/09/2025 10:05:51
00485736363TRLO0.1.1
BATE
42
636
04/09/2025 10:18:26
00485739593TRLO0.1.1
CHIX
17
636
04/09/2025 10:18:26
00485739595TRLO0.1.1
AQXE
101
636
04/09/2025 10:18:26
00485739594TRLO0.1.1
BATE
115
636
04/09/2025 10:18:26
00485739596TRLO0.1.1
XLON
115
636
04/09/2025 10:18:26
00485739597TRLO0.1.1
XLON
460
636
04/09/2025 10:18:26
00485739598TRLO0.1.1
XLON
25
635.5
04/09/2025 10:18:26
00485739601TRLO0.1.1
TRQX
50
635.5
04/09/2025 10:18:26
00485739600TRLO0.1.1
TRQX
115
636
04/09/2025 10:18:26
00485739599TRLO0.1.1
XLON
42
635.5
04/09/2025 10:20:27
00485740087TRLO0.1.1
CHIX
17
636
04/09/2025 10:20:57
00485740245TRLO0.1.1
AQXE
115
636
04/09/2025 10:21:08
00485740274TRLO0.1.1
XLON
101
635.5
04/09/2025 10:23:12
00485740652TRLO0.1.1
BATE
115
635.5
04/09/2025 10:23:12
00485740653TRLO0.1.1
XLON
60
635.5
04/09/2025 10:25:05
00485740972TRLO0.1.1
XLON
55
635.5
04/09/2025 10:25:05
00485740973TRLO0.1.1
XLON
25
635
04/09/2025 10:25:53
00485741105TRLO0.1.1
TRQX
19
635.5
04/09/2025 10:26:19
00485741184TRLO0.1.1
BATE
82
635.5
04/09/2025 10:26:19
00485741183TRLO0.1.1
BATE
17
636
04/09/2025 10:26:39
00485741249TRLO0.1.1
AQXE
42
635
04/09/2025 10:27:26
00485741562TRLO0.1.1
CHIX
115
635
04/09/2025 10:27:26
00485741561TRLO0.1.1
XLON
115
635
04/09/2025 10:29:42
00485741997TRLO0.1.1
XLON
25
635
04/09/2025 10:29:56
00485742031TRLO0.1.1
TRQX
115
635
04/09/2025 10:32:08
00485742884TRLO0.1.1
XLON
42
635
04/09/2025 10:32:50
00485743030TRLO0.1.1
CHIX
17
635.5
04/09/2025 10:33:12
00485743096TRLO0.1.1
AQXE
27
635.5
04/09/2025 10:33:17
00485743101TRLO0.1.1
BATE
38
635.5
04/09/2025 10:33:17
00485743100TRLO0.1.1
BATE
36
635.5
04/09/2025 10:33:17
00485743102TRLO0.1.1
BATE
115
635
04/09/2025 10:34:07
00485743237TRLO0.1.1
XLON
115
634.5
04/09/2025 10:36:22
00485743702TRLO0.1.1
XLON
25
635
04/09/2025 10:39:49
00485744273TRLO0.1.1
TRQX
17
635.5
04/09/2025 10:41:23
00485744618TRLO0.1.1
AQXE
101
635.5
04/09/2025 10:41:38
00485744673TRLO0.1.1
BATE
3
635
04/09/2025 10:44:47
00485745318TRLO0.1.1
XLON
12
635
04/09/2025 10:44:47
00485745317TRLO0.1.1
XLON
32
635
04/09/2025 10:44:47
00485745315TRLO0.1.1
XLON
47
635
04/09/2025 10:44:47
00485745316TRLO0.1.1
XLON
42
635
04/09/2025 10:44:47
00485745321TRLO0.1.1
CHIX
79
635
04/09/2025 10:44:47
00485745320TRLO0.1.1
XLON
136
635
04/09/2025 10:44:47
00485745319TRLO0.1.1
XLON
25
635
04/09/2025 10:44:47
00485745324TRLO0.1.1
TRQX
115
635
04/09/2025 10:44:47
00485745323TRLO0.1.1
XLON
151
635
04/09/2025 10:44:47
00485745322TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 10:44:51
00485745355TRLO0.1.1
AQXE
101
635.5
04/09/2025 10:45:27
00485745499TRLO0.1.1
BATE
42
635
04/09/2025 10:47:02
00485745973TRLO0.1.1
CHIX
2
635
04/09/2025 10:49:10
00485746334TRLO0.1.1
XLON
53
635
04/09/2025 10:49:10
00485746333TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 10:51:12
00485746708TRLO0.1.1
AQXE
30
635.5
04/09/2025 10:51:41
00485746922TRLO0.1.1
BATE
71
635.5
04/09/2025 10:51:41
00485746923TRLO0.1.1
BATE
83
635.5
04/09/2025 10:51:50
00485747117TRLO0.1.1
XLON
156
635.5
04/09/2025 10:51:50
00485747116TRLO0.1.1
XLON
51
635.5
04/09/2025 10:51:50
00485747118TRLO0.1.1
XLON
17
635
04/09/2025 10:52:08
00485747327TRLO0.1.1
TRQX
42
635
04/09/2025 10:52:08
00485747326TRLO0.1.1
CHIX
8
635
04/09/2025 10:52:08
00485747328TRLO0.1.1
TRQX
84
635.5
04/09/2025 10:53:37
00485747907TRLO0.1.1
XLON
86
635.5
04/09/2025 10:53:37
00485747908TRLO0.1.1
XLON
60
635.5
04/09/2025 10:53:37
00485747909TRLO0.1.1
XLON
25
635
04/09/2025 10:54:07
00485747988TRLO0.1.1
TRQX
17
635.5
04/09/2025 10:54:10
00485748002TRLO0.1.1
AQXE
16
635
04/09/2025 10:54:37
00485748070TRLO0.1.1
CHIX
55
635.5
04/09/2025 10:55:55
00485748390TRLO0.1.1
XLON
86
635.5
04/09/2025 10:55:55
00485748391TRLO0.1.1
XLON
89
635.5
04/09/2025 10:55:55
00485748392TRLO0.1.1
XLON
11
635.5
04/09/2025 10:57:31
00485748873TRLO0.1.1
XLON
88
635.5
04/09/2025 10:57:31
00485748874TRLO0.1.1
XLON
68
635.5
04/09/2025 10:58:12
00485749006TRLO0.1.1
CHIX
2
635.5
04/09/2025 10:58:12
00485749007TRLO0.1.1
AQXE
15
635.5
04/09/2025 10:58:12
00485749008TRLO0.1.1
AQXE
16
635.5
04/09/2025 10:58:12
00485749009TRLO0.1.1
XLON
230
635.5
04/09/2025 11:00:34
00485749597TRLO0.1.1
XLON
17
635.5
04/09/2025 11:01:48
00485749899TRLO0.1.1
AQXE
42
636
04/09/2025 11:06:10
00485751257TRLO0.1.1
CHIX
57
636
04/09/2025 11:07:36
00485751721TRLO0.1.1
BATE
345
636
04/09/2025 11:07:36
00485751722TRLO0.1.1
XLON
42
637
04/09/2025 11:09:51
00485752284TRLO0.1.1
CHIX
16
637.5
04/09/2025 11:12:15
00485753071TRLO0.1.1
CHIX
26
637.5
04/09/2025 11:12:15
00485753072TRLO0.1.1
CHIX
230
637
04/09/2025 11:14:26
00485753567TRLO0.1.1
XLON
230
637
04/09/2025 11:14:26
00485753568TRLO0.1.1
XLON
17
637
04/09/2025 11:14:26
00485753580TRLO0.1.1
AQXE
34
637
04/09/2025 11:14:26
00485753579TRLO0.1.1
AQXE
101
636.5
04/09/2025 11:14:26
00485753583TRLO0.1.1
BATE
145
636.5
04/09/2025 11:14:26
00485753581TRLO0.1.1
BATE
202
636.5
04/09/2025 11:14:26
00485753582TRLO0.1.1
BATE
1
636.5
04/09/2025 11:14:26
00485753584TRLO0.1.1
BATE
100
636.5
04/09/2025 11:14:26
00485753585TRLO0.1.1
BATE
42
638
04/09/2025 11:15:06
00485754251TRLO0.1.1
CHIX
115
638
04/09/2025 11:15:06
00485754252TRLO0.1.1
XLON
170
638
04/09/2025 11:15:06
00485754253TRLO0.1.1
XLON
175
638
04/09/2025 11:15:06
00485754254TRLO0.1.1
XLON
18
637.5
04/09/2025 11:17:25
00485755138TRLO0.1.1
XLON
37
637.5
04/09/2025 11:17:25
00485755139TRLO0.1.1
XLON
60
637.5
04/09/2025 11:17:25
00485755140TRLO0.1.1
XLON
17
638
04/09/2025 11:20:01
00485755686TRLO0.1.1
AQXE
42
638
04/09/2025 11:21:56
00485756148TRLO0.1.1
CHIX
17
638
04/09/2025 11:22:33
00485756270TRLO0.1.1
BATE
84
638
04/09/2025 11:22:33
00485756269TRLO0.1.1
BATE
17
638
04/09/2025 11:27:09
00485757394TRLO0.1.1
AQXE
345
638
04/09/2025 11:28:25
00485757640TRLO0.1.1
XLON
22
637.5
04/09/2025 11:30:10
00485757931TRLO0.1.1
TRQX
42
638
04/09/2025 11:30:35
00485758054TRLO0.1.1
CHIX
101
638
04/09/2025 11:31:01
00485758168TRLO0.1.1
BATE
230
638
04/09/2025 11:31:01
00485758169TRLO0.1.1
XLON
17
638
04/09/2025 11:33:07
00485758613TRLO0.1.1
AQXE
230
638
04/09/2025 11:33:07
00485758614TRLO0.1.1
XLON
42
638
04/09/2025 11:34:03
00485758768TRLO0.1.1
CHIX
158
638
04/09/2025 11:39:37
00485759784TRLO0.1.1
XLON
63
639
04/09/2025 11:48:26
00485761269TRLO0.1.1
XLON
43
639
04/09/2025 11:48:26
00485761272TRLO0.1.1
XLON
81
639
04/09/2025 11:48:26
00485761273TRLO0.1.1
XLON
95
639
04/09/2025 11:48:26
00485761271TRLO0.1.1
XLON
250
639
04/09/2025 11:48:26
00485761270TRLO0.1.1
XLON
32
639
04/09/2025 11:48:33
00485761282TRLO0.1.1
CHIX
10
639
04/09/2025 11:48:35
00485761285TRLO0.1.1
CHIX
42
638.5
04/09/2025 11:50:03
00485761617TRLO0.1.1
CHIX
77
638.5
04/09/2025 11:50:03
00485761618TRLO0.1.1
XLON
38
638.5
04/09/2025 11:50:03
00485761619TRLO0.1.1
XLON
115
638.5
04/09/2025 11:52:15
00485762026TRLO0.1.1
XLON
115
639
04/09/2025 11:55:41
00485762586TRLO0.1.1
XLON
25
639
04/09/2025 11:55:47
00485762602TRLO0.1.1
TRQX
12
639
04/09/2025 11:55:53
00485762625TRLO0.1.1
TRQX
81
639
04/09/2025 11:55:53
00485762624TRLO0.1.1
TRQX
110
639
04/09/2025 11:55:53
00485762626TRLO0.1.1
TRQX
17
638.5
04/09/2025 11:56:56
00485762800TRLO0.1.1
AQXE
17
638.5
04/09/2025 11:56:56
00485762802TRLO0.1.1
AQXE
34
638.5
04/09/2025 11:56:56
00485762801TRLO0.1.1
AQXE
101
638
04/09/2025 11:56:57
00485762817TRLO0.1.1
BATE
134
638
04/09/2025 11:56:57
00485762818TRLO0.1.1
BATE
14
639
04/09/2025 11:57:12
00485762857TRLO0.1.1
CHIX
28
639
04/09/2025 11:57:12
00485762858TRLO0.1.1
CHIX
25
639
04/09/2025 11:58:03
00485763001TRLO0.1.1
TRQX
32
638.5
04/09/2025 11:58:06
00485763023TRLO0.1.1
XLON
83
638.5
04/09/2025 11:58:06
00485763022TRLO0.1.1
XLON
5
639
04/09/2025 11:59:40
00485763298TRLO0.1.1
TRQX
20
639
04/09/2025 11:59:40
00485763299TRLO0.1.1
TRQX
46
638.5
04/09/2025 11:59:58
00485763358TRLO0.1.1
XLON
69
638.5
04/09/2025 11:59:58
00485763357TRLO0.1.1
XLON
54
638.5
04/09/2025 12:01:35
00485763674TRLO0.1.1
XLON
61
638.5
04/09/2025 12:01:35
00485763676TRLO0.1.1
XLON
5
639
04/09/2025 12:02:18
00485763836TRLO0.1.1
CHIX
12
639
04/09/2025 12:02:18
00485763837TRLO0.1.1
CHIX
25
639
04/09/2025 12:02:18
00485763838TRLO0.1.1
CHIX
25
639
04/09/2025 12:03:14
00485764046TRLO0.1.1
TRQX
101
639
04/09/2025 12:07:26
00485764685TRLO0.1.1
BATE
169
639
04/09/2025 12:07:26
00485764684TRLO0.1.1
BATE
17
639
04/09/2025 12:07:26
00485764688TRLO0.1.1
AQXE
42
639
04/09/2025 12:07:26
00485764686TRLO0.1.1
CHIX
230
639
04/09/2025 12:07:26
00485764687TRLO0.1.1
XLON
115
639
04/09/2025 12:07:26
00485764689TRLO0.1.1
XLON
17
639
04/09/2025 12:11:15
00485765424TRLO0.1.1
AQXE
37
639
04/09/2025 12:11:15
00485765426TRLO0.1.1
XLON
101
639
04/09/2025 12:11:15
00485765425TRLO0.1.1
BATE
25
639
04/09/2025 12:11:15
00485765429TRLO0.1.1
TRQX
40
639
04/09/2025 12:11:15
00485765427TRLO0.1.1
XLON
153
639
04/09/2025 12:11:15
00485765428TRLO0.1.1
XLON
42
639
04/09/2025 12:12:54
00485765756TRLO0.1.1
CHIX
230
639
04/09/2025 12:13:16
00485765799TRLO0.1.1
XLON
101
639
04/09/2025 12:13:30
00485765878TRLO0.1.1
BATE
17
639
04/09/2025 12:13:49
00485765939TRLO0.1.1
AQXE
25
639
04/09/2025 12:14:06
00485765993TRLO0.1.1
TRQX
39
639
04/09/2025 12:15:29
00485766412TRLO0.1.1
XLON
76
639
04/09/2025 12:15:29
00485766411TRLO0.1.1
XLON
47
639
04/09/2025 12:16:52
00485766742TRLO0.1.1
XLON
101
639
04/09/2025 12:19:05
00485767148TRLO0.1.1
BATE
68
639
04/09/2025 12:19:05
00485767149TRLO0.1.1
XLON
1
639
04/09/2025 12:19:07
00485767152TRLO0.1.1
CHIX
12
639.5
04/09/2025 12:24:51
00485768215TRLO0.1.1
BATE
89
639.5
04/09/2025 12:24:51
00485768214TRLO0.1.1
BATE
34
639.5
04/09/2025 12:25:18
00485768330TRLO0.1.1
AQXE
42
640.5
04/09/2025 12:30:48
00485769559TRLO0.1.1
CHIX
41
640.5
04/09/2025 12:30:48
00485769560TRLO0.1.1
CHIX
5
641
04/09/2025 12:31:37
00485769755TRLO0.1.1
XLON
141
641
04/09/2025 12:31:37
00485769754TRLO0.1.1
XLON
63
641
04/09/2025 12:31:37
00485769758TRLO0.1.1
XLON
84
641
04/09/2025 12:31:37
00485769756TRLO0.1.1
XLON
397
641
04/09/2025 12:31:37
00485769757TRLO0.1.1
XLON
43
642
04/09/2025 12:36:15
00485770695TRLO0.1.1
XLON
102
642
04/09/2025 12:36:15
00485770696TRLO0.1.1
XLON
200
642
04/09/2025 12:36:15
00485770694TRLO0.1.1
XLON
27
642
04/09/2025 12:36:27
00485770748TRLO0.1.1
CHIX
14
641.5
04/09/2025 12:36:41
00485770800TRLO0.1.1
AQXE
15
642
04/09/2025 12:36:41
00485770799TRLO0.1.1
CHIX
101
642
04/09/2025 12:36:41
00485770798TRLO0.1.1
BATE
3
641.5
04/09/2025 12:36:41
00485770801TRLO0.1.1
AQXE
230
641.5
04/09/2025 12:38:10
00485771095TRLO0.1.1
XLON
17
641.5
04/09/2025 12:38:42
00485771191TRLO0.1.1
AQXE
101
642
04/09/2025 12:39:08
00485771283TRLO0.1.1
BATE
84
641.5
04/09/2025 12:39:42
00485771365TRLO0.1.1
CHIX
67
642
04/09/2025 12:40:18
00485771559TRLO0.1.1
XLON
108
642
04/09/2025 12:40:18
00485771560TRLO0.1.1
XLON
26
642
04/09/2025 12:40:18
00485771561TRLO0.1.1
XLON
29
642
04/09/2025 12:40:18
00485771562TRLO0.1.1
XLON
17
641.5
04/09/2025 12:40:41
00485771642TRLO0.1.1
AQXE
25
641
04/09/2025 12:40:58
00485771745TRLO0.1.1
TRQX
25
641
04/09/2025 12:40:58
00485771746TRLO0.1.1
TRQX
50
641
04/09/2025 12:40:58
00485771747TRLO0.1.1
TRQX
25
641
04/09/2025 12:40:58
00485771748TRLO0.1.1
TRQX
101
642
04/09/2025 12:41:19
00485771857TRLO0.1.1
BATE
115
641
04/09/2025 12:41:52
00485771940TRLO0.1.1
XLON
115
641
04/09/2025 12:45:17
00485772663TRLO0.1.1
XLON
5
641.5
04/09/2025 12:49:49
00485773713TRLO0.1.1
AQXE
12
641.5
04/09/2025 12:49:49
00485773712TRLO0.1.1
AQXE
42
639.5
04/09/2025 12:51:35
00485774176TRLO0.1.1
CHIX
43
640
04/09/2025 12:51:48
00485774217TRLO0.1.1
XLON
72
640
04/09/2025 12:51:48
00485774216TRLO0.1.1
XLON
68
641
04/09/2025 12:52:45
00485774512TRLO0.1.1
BATE
25
642.5
04/09/2025 12:53:53
00485774826TRLO0.1.1
TRQX
115
642.5
04/09/2025 12:55:18
00485775186TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 12:57:47
00485775679TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 13:00:17
00485776351TRLO0.1.1
XLON
12
642.5
04/09/2025 13:03:58
00485777118TRLO0.1.1
XLON
103
642.5
04/09/2025 13:03:58
00485777119TRLO0.1.1
XLON
24
642.5
04/09/2025 13:06:31
00485777592TRLO0.1.1
XLON
43
642.5
04/09/2025 13:06:31
00485777594TRLO0.1.1
XLON
48
642.5
04/09/2025 13:06:31
00485777593TRLO0.1.1
XLON
4
642.5
04/09/2025 13:08:50
00485778025TRLO0.1.1
XLON
111
642.5
04/09/2025 13:08:50
00485778024TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 13:11:59
00485778631TRLO0.1.1
XLON
81
642.5
04/09/2025 13:15:47
00485779457TRLO0.1.1
XLON
34
642.5
04/09/2025 13:15:47
00485779458TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 13:17:42
00485779976TRLO0.1.1
XLON
44
642.5
04/09/2025 13:19:05
00485780324TRLO0.1.1
BATE
71
642.5
04/09/2025 13:19:05
00485780323TRLO0.1.1
BATE
115
642
04/09/2025 13:20:09
00485780598TRLO0.1.1
XLON
33
642.5
04/09/2025 13:20:13
00485780612TRLO0.1.1
TRQX
3
642.5
04/09/2025 13:20:15
00485780641TRLO0.1.1
TRQX
60
642.5
04/09/2025 13:20:15
00485780640TRLO0.1.1
CHIX
230
642.5
04/09/2025 13:22:02
00485781064TRLO0.1.1
XLON
16
642.5
04/09/2025 13:24:08
00485781451TRLO0.1.1
BATE
99
642.5
04/09/2025 13:24:08
00485781450TRLO0.1.1
BATE
100
642.5
04/09/2025 13:24:27
00485781497TRLO0.1.1
XLON
130
642.5
04/09/2025 13:24:27
00485781498TRLO0.1.1
XLON
36
642.5
04/09/2025 13:26:58
00485782097TRLO0.1.1
TRQX
115
642.5
04/09/2025 13:27:00
00485782108TRLO0.1.1
XLON
27
642
04/09/2025 13:27:08
00485782129TRLO0.1.1
CHIX
48
643
04/09/2025 13:29:20
00485782681TRLO0.1.1
XLON
58
643
04/09/2025 13:29:20
00485782682TRLO0.1.1
XLON
9
643
04/09/2025 13:29:20
00485782683TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 13:33:50
00485783697TRLO0.1.1
BATE
345
643
04/09/2025 13:33:51
00485783698TRLO0.1.1
XLON
9
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783986TRLO0.1.1
AQXE
60
643
04/09/2025 13:35:22
00485783985TRLO0.1.1
CHIX
16
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783988TRLO0.1.1
AQXE
19
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783989TRLO0.1.1
AQXE
25
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783987TRLO0.1.1
AQXE
3
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783990TRLO0.1.1
AQXE
3
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783991TRLO0.1.1
AQXE
36
642.5
04/09/2025 13:35:22
00485783992TRLO0.1.1
TRQX
31
643
04/09/2025 13:36:17
00485784202TRLO0.1.1
XLON
84
643
04/09/2025 13:36:17
00485784201TRLO0.1.1
XLON
42
643
04/09/2025 13:37:06
00485784410TRLO0.1.1
BATE
9
643
04/09/2025 13:37:06
00485784413TRLO0.1.1
BATE
31
643
04/09/2025 13:37:06
00485784411TRLO0.1.1
BATE
33
643
04/09/2025 13:37:06
00485784412TRLO0.1.1
BATE
115
643
04/09/2025 13:38:37
00485784851TRLO0.1.1
XLON
86
643
04/09/2025 13:40:22
00485785268TRLO0.1.1
XLON
29
643
04/09/2025 13:40:22
00485785269TRLO0.1.1
XLON
25
642.5
04/09/2025 13:42:58
00485785836TRLO0.1.1
AQXE
36
643
04/09/2025 13:43:07
00485785859TRLO0.1.1
TRQX
31
643
04/09/2025 13:43:12
00485785869TRLO0.1.1
XLON
82
643
04/09/2025 13:43:12
00485785868TRLO0.1.1
XLON
117
643
04/09/2025 13:43:12
00485785867TRLO0.1.1
XLON
60
642.5
04/09/2025 13:43:23
00485785893TRLO0.1.1
CHIX
115
642.5
04/09/2025 13:43:26
00485785905TRLO0.1.1
BATE
24
643
04/09/2025 13:52:21
00485787841TRLO0.1.1
XLON
91
643
04/09/2025 13:52:21
00485787839TRLO0.1.1
XLON
60
643
04/09/2025 13:54:24
00485788297TRLO0.1.1
CHIX
86
643
04/09/2025 13:54:24
00485788296TRLO0.1.1
BATE
29
643
04/09/2025 13:54:24
00485788298TRLO0.1.1
BATE
230
643
04/09/2025 13:54:24
00485788299TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 13:56:18
00485788814TRLO0.1.1
XLON
100
643.5
04/09/2025 13:58:47
00485789703TRLO0.1.1
XLON
130
643.5
04/09/2025 13:58:47
00485789704TRLO0.1.1
XLON
60
643
04/09/2025 13:59:55
00485790039TRLO0.1.1
CHIX
115
643
04/09/2025 13:59:55
00485790040TRLO0.1.1
BATE
15
643
04/09/2025 13:59:55
00485790043TRLO0.1.1
XLON
66
643
04/09/2025 13:59:55
00485790042TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 13:59:55
00485790041TRLO0.1.1
XLON
34
643
04/09/2025 13:59:55
00485790044TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 13:59:55
00485790045TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 14:02:20
00485790673TRLO0.1.1
XLON
56
643
04/09/2025 14:02:55
00485790821TRLO0.1.1
BATE
3
643.5
04/09/2025 14:07:10
00485791794TRLO0.1.1
AQXE
22
643.5
04/09/2025 14:07:10
00485791792TRLO0.1.1
AQXE
25
643.5
04/09/2025 14:07:10
00485791793TRLO0.1.1
AQXE
230
643.5
04/09/2025 14:07:10
00485791795TRLO0.1.1
XLON
25
643.5
04/09/2025 14:09:33
00485792311TRLO0.1.1
AQXE
115
643.5
04/09/2025 14:09:50
00485792341TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 14:10:49
00485792520TRLO0.1.1
BATE
60
643
04/09/2025 14:11:18
00485792606TRLO0.1.1
CHIX
28
643.5
04/09/2025 14:11:54
00485792738TRLO0.1.1
XLON
87
643.5
04/09/2025 14:11:54
00485792737TRLO0.1.1
XLON
25
643.5
04/09/2025 14:13:44
00485793182TRLO0.1.1
AQXE
30
643.5
04/09/2025 14:14:11
00485793290TRLO0.1.1
XLON
48
643.5
04/09/2025 14:14:11
00485793291TRLO0.1.1
XLON
37
643.5
04/09/2025 14:14:11
00485793292TRLO0.1.1
XLON
15
643.5
04/09/2025 14:14:21
00485793335TRLO0.1.1
BATE
100
643.5
04/09/2025 14:14:21
00485793334TRLO0.1.1
BATE
60
643
04/09/2025 14:14:46
00485793410TRLO0.1.1
CHIX
36
643
04/09/2025 14:14:46
00485793412TRLO0.1.1
TRQX
108
643
04/09/2025 14:14:46
00485793411TRLO0.1.1
TRQX
44
643.5
04/09/2025 14:16:24
00485793858TRLO0.1.1
XLON
186
643.5
04/09/2025 14:16:24
00485793857TRLO0.1.1
XLON
230
642.5
04/09/2025 14:18:01
00485794479TRLO0.1.1
XLON
40
642.5
04/09/2025 14:19:42
00485794865TRLO0.1.1
BATE
75
642.5
04/09/2025 14:19:42
00485794866TRLO0.1.1
BATE
25
643
04/09/2025 14:19:53
00485794959TRLO0.1.1
AQXE
230
642.5
04/09/2025 14:20:09
00485795010TRLO0.1.1
XLON
36
643
04/09/2025 14:20:12
00485795019TRLO0.1.1
TRQX
60
642.5
04/09/2025 14:20:37
00485795110TRLO0.1.1
CHIX
115
642
04/09/2025 14:21:53
00485795386TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 14:23:00
00485795598TRLO0.1.1
BATE
155
642
04/09/2025 14:23:40
00485795801TRLO0.1.1
XLON
75
642
04/09/2025 14:23:40
00485795803TRLO0.1.1
XLON
5
643
04/09/2025 14:23:58
00485796091TRLO0.1.1
AQXE
20
643
04/09/2025 14:23:58
00485796092TRLO0.1.1
AQXE
36
642
04/09/2025 14:24:15
00485796170TRLO0.1.1
TRQX
60
642
04/09/2025 14:24:45
00485796294TRLO0.1.1
CHIX
230
642
04/09/2025 14:25:48
00485796528TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 14:28:41
00485797246TRLO0.1.1
XLON
115
641.5
04/09/2025 14:30:12
00485799723TRLO0.1.1
BATE
115
640.5
04/09/2025 14:31:16
00485800776TRLO0.1.1
XLON
25
641.5
04/09/2025 14:31:51
00485801296TRLO0.1.1
AQXE
36
641.5
04/09/2025 14:32:08
00485801501TRLO0.1.1
TRQX
60
641.5
04/09/2025 14:33:40
00485802679TRLO0.1.1
CHIX
25
641.5
04/09/2025 14:36:27
00485804570TRLO0.1.1
AQXE
36
641.5
04/09/2025 14:37:07
00485804851TRLO0.1.1
TRQX
60
641.5
04/09/2025 14:38:07
00485805371TRLO0.1.1
CHIX
56
641.5
04/09/2025 14:38:30
00485805466TRLO0.1.1
BATE
59
641.5
04/09/2025 14:38:30
00485805467TRLO0.1.1
BATE
35
641.5
04/09/2025 14:40:52
00485806588TRLO0.1.1
BATE
44
641.5
04/09/2025 14:40:52
00485806587TRLO0.1.1
BATE
36
641.5
04/09/2025 14:40:52
00485806589TRLO0.1.1
BATE
690
641
04/09/2025 14:41:39
00485807008TRLO0.1.1
XLON
115
641
04/09/2025 14:41:39
00485807010TRLO0.1.1
XLON
230
641
04/09/2025 14:41:39
00485807009TRLO0.1.1
XLON
25
641
04/09/2025 14:41:42
00485807033TRLO0.1.1
AQXE
60
640.5
04/09/2025 14:42:52
00485808099TRLO0.1.1
CHIX
115
640.5
04/09/2025 14:42:52
00485808100TRLO0.1.1
XLON
109
641
04/09/2025 14:42:54
00485808107TRLO0.1.1
BATE
6
641
04/09/2025 14:42:54
00485808108TRLO0.1.1
BATE
115
640.5
04/09/2025 14:44:00
00485808772TRLO0.1.1
XLON
4
640.5
04/09/2025 14:44:00
00485808773TRLO0.1.1
TRQX
32
640.5
04/09/2025 14:44:00
00485808774TRLO0.1.1
TRQX
115
642
04/09/2025 14:45:14
00485810000TRLO0.1.1
BATE
28
642.5
04/09/2025 14:45:48
00485810499TRLO0.1.1
XLON
122
642.5
04/09/2025 14:45:48
00485810500TRLO0.1.1
XLON
80
642.5
04/09/2025 14:45:48
00485810501TRLO0.1.1
XLON
14
642.5
04/09/2025 14:47:09
00485812202TRLO0.1.1
CHIX
46
642.5
04/09/2025 14:47:09
00485812200TRLO0.1.1
CHIX
16
642
04/09/2025 14:47:57
00485812995TRLO0.1.1
XLON
214
642
04/09/2025 14:47:57
00485812996TRLO0.1.1
XLON
7
642
04/09/2025 14:50:58
00485815470TRLO0.1.1
BATE
9
642
04/09/2025 14:50:58
00485815471TRLO0.1.1
BATE
115
642
04/09/2025 14:50:58
00485815472TRLO0.1.1
XLON
49
642
04/09/2025 14:51:17
00485815634TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 14:53:18
00485816819TRLO0.1.1
XLON
25
642.5
04/09/2025 14:53:39
00485817041TRLO0.1.1
AQXE
25
642.5
04/09/2025 14:53:39
00485817042TRLO0.1.1
AQXE
115
642
04/09/2025 14:53:43
00485817095TRLO0.1.1
BATE
60
642
04/09/2025 14:54:18
00485817496TRLO0.1.1
CHIX
31
642
04/09/2025 14:55:27
00485818135TRLO0.1.1
BATE
78
642
04/09/2025 14:55:27
00485818134TRLO0.1.1
BATE
67
642
04/09/2025 14:55:28
00485818144TRLO0.1.1
XLON
90
642
04/09/2025 14:55:28
00485818143TRLO0.1.1
XLON
73
642
04/09/2025 14:55:28
00485818145TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 14:57:43
00485819353TRLO0.1.1
XLON
25
642
04/09/2025 14:58:54
00485819974TRLO0.1.1
AQXE
115
642
04/09/2025 15:00:08
00485821070TRLO0.1.1
BATE
101
642
04/09/2025 15:00:17
00485821210TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 15:00:17
00485821209TRLO0.1.1
XLON
80
642
04/09/2025 15:00:17
00485821211TRLO0.1.1
XLON
60
642
04/09/2025 15:00:18
00485821247TRLO0.1.1
CHIX
115
642
04/09/2025 15:01:48
00485822394TRLO0.1.1
XLON
2
642
04/09/2025 15:02:30
00485822965TRLO0.1.1
AQXE
9
642
04/09/2025 15:02:30
00485822966TRLO0.1.1
AQXE
14
642
04/09/2025 15:02:30
00485822964TRLO0.1.1
AQXE
100
642
04/09/2025 15:02:46
00485823090TRLO0.1.1
BATE
15
642
04/09/2025 15:02:46
00485823091TRLO0.1.1
BATE
60
642
04/09/2025 15:03:30
00485823647TRLO0.1.1
CHIX
36
641.5
04/09/2025 15:04:00
00485824086TRLO0.1.1
TRQX
36
641.5
04/09/2025 15:04:00
00485824087TRLO0.1.1
TRQX
36
641.5
04/09/2025 15:04:00
00485824088TRLO0.1.1
TRQX
36
641.5
04/09/2025 15:04:00
00485824089TRLO0.1.1
TRQX
115
642
04/09/2025 15:04:03
00485824163TRLO0.1.1
XLON
2
642
04/09/2025 15:04:03
00485824164TRLO0.1.1
XLON
32
642
04/09/2025 15:04:03
00485824166TRLO0.1.1
XLON
81
642
04/09/2025 15:04:03
00485824165TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 15:05:30
00485825482TRLO0.1.1
BATE
115
641
04/09/2025 15:05:30
00485825483TRLO0.1.1
XLON
115
641
04/09/2025 15:05:31
00485825499TRLO0.1.1
XLON
115
641
04/09/2025 15:05:31
00485825500TRLO0.1.1
XLON
25
641.5
04/09/2025 15:06:02
00485825842TRLO0.1.1
AQXE
36
641.5
04/09/2025 15:06:47
00485826472TRLO0.1.1
TRQX
58
641
04/09/2025 15:07:19
00485826933TRLO0.1.1
XLON
57
641
04/09/2025 15:07:19
00485826934TRLO0.1.1
XLON
11
640.5
04/09/2025 15:08:08
00485827661TRLO0.1.1
XLON
60
641
04/09/2025 15:08:08
00485827660TRLO0.1.1
CHIX
12
640.5
04/09/2025 15:10:10
00485829221TRLO0.1.1
XLON
103
640.5
04/09/2025 15:10:10
00485829222TRLO0.1.1
XLON
115
640.5
04/09/2025 15:10:10
00485829223TRLO0.1.1
XLON
72
641
04/09/2025 15:10:20
00485829344TRLO0.1.1
BATE
20
642
04/09/2025 15:10:20
00485829346TRLO0.1.1
BATE
23
642
04/09/2025 15:10:20
00485829345TRLO0.1.1
BATE
25
641.5
04/09/2025 15:11:28
00485830193TRLO0.1.1
AQXE
115
642
04/09/2025 15:13:51
00485831712TRLO0.1.1
BATE
115
642
04/09/2025 15:16:57
00485833780TRLO0.1.1
BATE
68
642
04/09/2025 15:18:01
00485834491TRLO0.1.1
XLON
134
642
04/09/2025 15:18:01
00485834492TRLO0.1.1
XLON
81
642
04/09/2025 15:18:01
00485834494TRLO0.1.1
XLON
200
642
04/09/2025 15:18:01
00485834493TRLO0.1.1
XLON
3
642
04/09/2025 15:18:01
00485834497TRLO0.1.1
XLON
198
642
04/09/2025 15:18:01
00485834495TRLO0.1.1
XLON
207
642
04/09/2025 15:18:01
00485834496TRLO0.1.1
XLON
93
642.5
04/09/2025 15:19:13
00485835296TRLO0.1.1
CHIX
60
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836944TRLO0.1.1
CHIX
115
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836945TRLO0.1.1
BATE
25
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836947TRLO0.1.1
AQXE
25
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836948TRLO0.1.1
AQXE
60
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836946TRLO0.1.1
CHIX
72
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836951TRLO0.1.1
TRQX
115
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836949TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836950TRLO0.1.1
XLON
36
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836954TRLO0.1.1
TRQX
115
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836953TRLO0.1.1
XLON
248
642.5
04/09/2025 15:21:58
00485836952TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 15:22:18
00485837215TRLO0.1.1
XLON
164
643
04/09/2025 15:32:08
00485844203TRLO0.1.1
BATE
60
642.5
04/09/2025 15:32:09
00485844209TRLO0.1.1
CHIX
60
642.5
04/09/2025 15:32:09
00485844210TRLO0.1.1
CHIX
115
642.5
04/09/2025 15:32:09
00485844211TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 15:34:17
00485845638TRLO0.1.1
BATE
61
643
04/09/2025 15:37:05
00485847483TRLO0.1.1
TRQX
115
643
04/09/2025 15:37:05
00485847482TRLO0.1.1
BATE
11
643
04/09/2025 15:37:05
00485847485TRLO0.1.1
TRQX
36
643
04/09/2025 15:37:05
00485847484TRLO0.1.1
TRQX
1035
643
04/09/2025 15:37:07
00485847515TRLO0.1.1
XLON
18
643
04/09/2025 15:37:15
00485847643TRLO0.1.1
CHIX
19
643
04/09/2025 15:37:15
00485847642TRLO0.1.1
CHIX
23
643
04/09/2025 15:37:15
00485847644TRLO0.1.1
CHIX
58
643
04/09/2025 15:39:04
00485848994TRLO0.1.1
BATE
12
643
04/09/2025 15:39:04
00485848995TRLO0.1.1
BATE
44
643
04/09/2025 15:39:04
00485848996TRLO0.1.1
BATE
1
643
04/09/2025 15:39:12
00485849055TRLO0.1.1
BATE
106
643
04/09/2025 15:39:12
00485849056TRLO0.1.1
XLON
124
643
04/09/2025 15:39:12
00485849057TRLO0.1.1
XLON
12
643
04/09/2025 15:40:53
00485850390TRLO0.1.1
TRQX
75
643.5
04/09/2025 15:40:58
00485850463TRLO0.1.1
AQXE
27
644
04/09/2025 15:41:14
00485850670TRLO0.1.1
XLON
89
644
04/09/2025 15:41:14
00485850669TRLO0.1.1
XLON
114
644
04/09/2025 15:41:14
00485850671TRLO0.1.1
XLON
115
644
04/09/2025 15:43:05
00485851883TRLO0.1.1
XLON
6
643.5
04/09/2025 15:43:05
00485851884TRLO0.1.1
CHIX
230
644
04/09/2025 15:45:21
00485853639TRLO0.1.1
XLON
54
643.5
04/09/2025 15:45:22
00485853652TRLO0.1.1
CHIX
25
643.5
04/09/2025 15:45:24
00485853674TRLO0.1.1
AQXE
115
643.5
04/09/2025 15:45:24
00485853675TRLO0.1.1
BATE
60
644
04/09/2025 15:49:54
00485856706TRLO0.1.1
CHIX
100
643.5
04/09/2025 15:51:21
00485857770TRLO0.1.1
BATE
60
644
04/09/2025 15:52:40
00485858502TRLO0.1.1
CHIX
115
644
04/09/2025 15:53:43
00485859086TRLO0.1.1
BATE
25
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859115TRLO0.1.1
AQXE
25
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859116TRLO0.1.1
AQXE
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859117TRLO0.1.1
XLON
36
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859119TRLO0.1.1
TRQX
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859118TRLO0.1.1
XLON
60
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859120TRLO0.1.1
TRQX
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859121TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859122TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859123TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859124TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859125TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 15:53:45
00485859126TRLO0.1.1
XLON
4
643
04/09/2025 15:55:25
00485860168TRLO0.1.1
AQXE
7
643.5
04/09/2025 15:55:50
00485860419TRLO0.1.1
BATE
108
644
04/09/2025 15:55:50
00485860420TRLO0.1.1
BATE
115
643
04/09/2025 15:55:58
00485860478TRLO0.1.1
XLON
28
643
04/09/2025 15:56:07
00485860563TRLO0.1.1
XLON
87
643
04/09/2025 15:56:07
00485860562TRLO0.1.1
XLON
21
643
04/09/2025 15:56:07
00485860565TRLO0.1.1
AQXE
7
643
04/09/2025 15:56:55
00485861007TRLO0.1.1
XLON
36
643
04/09/2025 15:56:55
00485861009TRLO0.1.1
TRQX
108
643
04/09/2025 15:56:55
00485861008TRLO0.1.1
XLON
115
643
04/09/2025 15:57:50
00485861535TRLO0.1.1
BATE
60
643
04/09/2025 15:58:00
00485861627TRLO0.1.1
CHIX
85
643
04/09/2025 15:59:06
00485862209TRLO0.1.1
XLON
18
643
04/09/2025 15:59:06
00485862210TRLO0.1.1
XLON
12
643
04/09/2025 16:00:12
00485863161TRLO0.1.1
XLON
2
643
04/09/2025 16:00:58
00485863657TRLO0.1.1
AQXE
23
643
04/09/2025 16:00:58
00485863656TRLO0.1.1
AQXE
115
642.5
04/09/2025 16:01:14
00485863805TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 16:01:14
00485863806TRLO0.1.1
XLON
36
642.5
04/09/2025 16:01:42
00485864088TRLO0.1.1
TRQX
80
642.5
04/09/2025 16:03:12
00485864964TRLO0.1.1
BATE
69
642.5
04/09/2025 16:04:08
00485865493TRLO0.1.1
XLON
60
642.5
04/09/2025 16:04:08
00485865498TRLO0.1.1
CHIX
46
642.5
04/09/2025 16:04:08
00485865506TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 16:04:08
00485865511TRLO0.1.1
XLON
115
642.5
04/09/2025 16:04:08
00485865514TRLO0.1.1
XLON
25
642.5
04/09/2025 16:04:55
00485866118TRLO0.1.1
AQXE
36
642.5
04/09/2025 16:05:26
00485866715TRLO0.1.1
TRQX
9
642.5
04/09/2025 16:05:30
00485866744TRLO0.1.1
BATE
22
642.5
04/09/2025 16:05:30
00485866745TRLO0.1.1
BATE
84
642.5
04/09/2025 16:05:30
00485866746TRLO0.1.1
BATE
68
642
04/09/2025 16:06:03
00485867052TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 16:06:03
00485867051TRLO0.1.1
XLON
47
642
04/09/2025 16:06:03
00485867053TRLO0.1.1
XLON
1
642
04/09/2025 16:06:59
00485867631TRLO0.1.1
CHIX
52
642
04/09/2025 16:07:02
00485867663TRLO0.1.1
CHIX
53
642.5
04/09/2025 16:07:26
00485867864TRLO0.1.1
BATE
62
642.5
04/09/2025 16:07:26
00485867865TRLO0.1.1
BATE
25
642.5
04/09/2025 16:07:34
00485867899TRLO0.1.1
AQXE
69
642
04/09/2025 16:08:00
00485868113TRLO0.1.1
XLON
36
642.5
04/09/2025 16:08:07
00485868228TRLO0.1.1
TRQX
2
642
04/09/2025 16:08:56
00485868666TRLO0.1.1
XLON
7
642
04/09/2025 16:08:56
00485868665TRLO0.1.1
CHIX
46
642
04/09/2025 16:08:56
00485868667TRLO0.1.1
XLON
113
642
04/09/2025 16:08:56
00485868669TRLO0.1.1
XLON
115
642
04/09/2025 16:08:56
00485868668TRLO0.1.1
XLON
29
642
04/09/2025 16:08:56
00485868671TRLO0.1.1
XLON
86
642
04/09/2025 16:08:56
00485868670TRLO0.1.1
XLON
97
642
04/09/2025 16:08:56
00485868672TRLO0.1.1
XLON
28
642.5
04/09/2025 16:09:35
00485869017TRLO0.1.1
BATE
87
642.5
04/09/2025 16:09:35
00485869018TRLO0.1.1
BATE
25
642.5
04/09/2025 16:10:12
00485869401TRLO0.1.1
AQXE
115
643.5
04/09/2025 16:15:09
00485873219TRLO0.1.1
XLON
277
644
04/09/2025 16:16:03
00485873844TRLO0.1.1
BATE
50
644
04/09/2025 16:16:03
00485873845TRLO0.1.1
BATE
59
644
04/09/2025 16:16:03
00485873846TRLO0.1.1
BATE
74
644
04/09/2025 16:16:09
00485873929TRLO0.1.1
CHIX
146
644
04/09/2025 16:16:09
00485873930TRLO0.1.1
CHIX
69
643.5
04/09/2025 16:16:39
00485874238TRLO0.1.1
XLON
69
643.5
04/09/2025 16:16:59
00485874464TRLO0.1.1
XLON
33
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874643TRLO0.1.1
CHIX
87
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874641TRLO0.1.1
CHIX
87
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874642TRLO0.1.1
BATE
217
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874645TRLO0.1.1
BATE
783
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874646TRLO0.1.1
XLON
800
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874644TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874647TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874648TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874649TRLO0.1.1
XLON
115
643.5
04/09/2025 16:17:12
00485874650TRLO0.1.1
XLON
16
643.5
04/09/2025 16:17:16
00485874697TRLO0.1.1
AQXE
136
643.5
04/09/2025 16:17:30
00485874851TRLO0.1.1
TRQX
72
643.5
04/09/2025 16:17:30
00485874852TRLO0.1.1
TRQX
4
643.5
04/09/2025 16:17:30
00485874853TRLO0.1.1
AQXE
706
643.5
04/09/2025 16:20:12
00485876966TRLO0.1.1
XLON
30
643.5
04/09/2025 16:20:12
00485876967TRLO0.1.1
TRQX
46
643.5
04/09/2025 16:20:13
00485876993TRLO0.1.1
CHIX
78
644
04/09/2025 16:25:44
00485880575TRLO0.1.1
XLON
157
644
04/09/2025 16:25:44
00485880576TRLO0.1.1
XLON
23
644
04/09/2025 16:25:44
00485880577TRLO0.1.1
XLON
26
644
04/09/2025 16:27:04
00485881554TRLO0.1.1
AQXE
24
644
04/09/2025 16:27:39
00485882025TRLO0.1.1
AQXE
166
644
04/09/2025 16:27:39
00485882026TRLO0.1.1
CHIX
272
644
04/09/2025 16:27:39
00485882028TRLO0.1.1
XLON
323
644
04/09/2025 16:27:39
00485882029TRLO0.1.1
XLON
330
644
04/09/2025 16:27:39
00485882027TRLO0.1.1
XLON
33
644
04/09/2025 16:27:39
00485882033TRLO0.1.1
TRQX
63
644
04/09/2025 16:27:39
00485882032TRLO0.1.1
TRQX
115
644
04/09/2025 16:27:39
00485882030TRLO0.1.1
XLON
115
644
04/09/2025 16:27:39
00485882031TRLO0.1.1
XLON
23
644
04/09/2025 16:28:05
00485882549TRLO0.1.1
AQXE
66
644
04/09/2025 16:28:05
00485882550TRLO0.1.1
AQXE
5
644
04/09/2025 16:28:29
00485882782TRLO0.1.1
AQXE
21
644.5
04/09/2025 16:29:17
00485883340TRLO0.1.1
XLON
34
644.5
04/09/2025 16:29:19
00485883352TRLO0.1.1
CHIX
64
643.5
04/09/2025 16:29:58
00485884057TRLO0.1.1
BATE