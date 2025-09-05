Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 05

Bodycotewww.bodycote.com

5 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

4 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

53,738

Highest price paid per share (pence per share):

644.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

633.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

640.03p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,289,947 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,020,457 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,166,225 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

42

634

04/09/2025 08:05:31

00485708547TRLO0.1.1

CHIX

230

634

04/09/2025 08:05:31

00485708548TRLO0.1.1

XLON

17

634

04/09/2025 08:05:33

00485708554TRLO0.1.1

AQXE

101

634

04/09/2025 08:05:33

00485708553TRLO0.1.1

BATE

25

634

04/09/2025 08:05:33

00485708555TRLO0.1.1

TRQX

71

634

04/09/2025 08:06:31

00485708944TRLO0.1.1

XLON

159

634.5

04/09/2025 08:08:58

00485709708TRLO0.1.1

XLON

115

634.5

04/09/2025 08:11:05

00485710433TRLO0.1.1

XLON

31

635

04/09/2025 08:13:05

00485710944TRLO0.1.1

CHIX

53

635

04/09/2025 08:19:14

00485712875TRLO0.1.1

CHIX

34

636

04/09/2025 08:19:21

00485712935TRLO0.1.1

AQXE

250

635

04/09/2025 08:19:33

00485713026TRLO0.1.1

XLON

325

635

04/09/2025 08:19:33

00485713027TRLO0.1.1

XLON

50

634

04/09/2025 08:19:34

00485713037TRLO0.1.1

TRQX

202

634

04/09/2025 08:19:34

00485713036TRLO0.1.1

BATE

15

633.5

04/09/2025 08:21:31

00485713537TRLO0.1.1

XLON

100

633.5

04/09/2025 08:21:31

00485713535TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 08:24:02

00485714045TRLO0.1.1

AQXE

42

634.5

04/09/2025 08:28:56

00485714826TRLO0.1.1

CHIX

51

634.5

04/09/2025 08:28:56

00485714828TRLO0.1.1

XLON

64

634.5

04/09/2025 08:28:56

00485714827TRLO0.1.1

XLON

43

635.5

04/09/2025 08:33:14

00485715666TRLO0.1.1

BATE

58

635.5

04/09/2025 08:33:14

00485715667TRLO0.1.1

BATE

21

635.5

04/09/2025 08:33:15

00485715670TRLO0.1.1

XLON

209

635.5

04/09/2025 08:33:15

00485715671TRLO0.1.1

XLON

42

637

04/09/2025 08:36:54

00485716662TRLO0.1.1

CHIX

115

636

04/09/2025 08:36:57

00485716667TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 08:36:57

00485716668TRLO0.1.1

AQXE

101

635.5

04/09/2025 08:36:57

00485716669TRLO0.1.1

BATE

15

635.5

04/09/2025 08:37:10

00485716734TRLO0.1.1

TRQX

35

635.5

04/09/2025 08:37:10

00485716735TRLO0.1.1

TRQX

149

635.5

04/09/2025 08:39:58

00485717252TRLO0.1.1

XLON

81

635.5

04/09/2025 08:39:58

00485717253TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 08:40:18

00485717363TRLO0.1.1

AQXE

1

635.5

04/09/2025 08:41:54

00485717692TRLO0.1.1

TRQX

101

635.5

04/09/2025 08:45:41

00485718532TRLO0.1.1

BATE

24

635.5

04/09/2025 08:45:41

00485718535TRLO0.1.1

TRQX

42

635.5

04/09/2025 08:45:41

00485718534TRLO0.1.1

CHIX

115

635.5

04/09/2025 08:45:41

00485718533TRLO0.1.1

XLON

68

636

04/09/2025 08:47:51

00485719060TRLO0.1.1

XLON

162

636

04/09/2025 08:47:51

00485719059TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 08:48:45

00485719273TRLO0.1.1

AQXE

12

635.5

04/09/2025 08:50:01

00485719505TRLO0.1.1

TRQX

13

635.5

04/09/2025 08:50:01

00485719506TRLO0.1.1

TRQX

115

636

04/09/2025 08:50:08

00485719553TRLO0.1.1

XLON

42

635.5

04/09/2025 08:50:09

00485719557TRLO0.1.1

CHIX

101

635.5

04/09/2025 08:51:00

00485719654TRLO0.1.1

BATE

115

636

04/09/2025 08:51:58

00485719866TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 08:53:51

00485720262TRLO0.1.1

AQXE

48

636

04/09/2025 08:53:55

00485720271TRLO0.1.1

XLON

67

636

04/09/2025 08:53:55

00485720272TRLO0.1.1

XLON

25

635.5

04/09/2025 08:54:01

00485720294TRLO0.1.1

TRQX

42

635.5

04/09/2025 08:54:33

00485720353TRLO0.1.1

CHIX

101

635.5

04/09/2025 08:55:02

00485720427TRLO0.1.1

BATE

230

635.5

04/09/2025 08:58:01

00485720887TRLO0.1.1

XLON

9

635.5

04/09/2025 09:00:39

00485721450TRLO0.1.1

AQXE

115

635.5

04/09/2025 09:00:39

00485721448TRLO0.1.1

XLON

8

635.5

04/09/2025 09:00:39

00485721453TRLO0.1.1

AQXE

25

635.5

04/09/2025 09:01:23

00485721672TRLO0.1.1

TRQX

42

635

04/09/2025 09:02:35

00485722094TRLO0.1.1

CHIX

26

635.5

04/09/2025 09:02:47

00485722180TRLO0.1.1

BATE

75

635.5

04/09/2025 09:02:47

00485722181TRLO0.1.1

BATE

115

635

04/09/2025 09:02:53

00485722214TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 09:08:12

00485723305TRLO0.1.1

AQXE

25

635.5

04/09/2025 09:11:14

00485723984TRLO0.1.1

TRQX

93

635.5

04/09/2025 09:14:40

00485724799TRLO0.1.1

BATE

8

635.5

04/09/2025 09:14:40

00485724800TRLO0.1.1

BATE

17

635.5

04/09/2025 09:16:01

00485725152TRLO0.1.1

AQXE

12

635.5

04/09/2025 09:17:32

00485725623TRLO0.1.1

TRQX

12

635.5

04/09/2025 09:17:32

00485725624TRLO0.1.1

TRQX

1

635.5

04/09/2025 09:17:32

00485725625TRLO0.1.1

TRQX

101

635.5

04/09/2025 09:18:54

00485725988TRLO0.1.1

BATE

42

635

04/09/2025 09:20:28

00485726415TRLO0.1.1

CHIX

115

635

04/09/2025 09:20:28

00485726417TRLO0.1.1

XLON

230

635

04/09/2025 09:20:28

00485726416TRLO0.1.1

XLON

115

635

04/09/2025 09:20:28

00485726418TRLO0.1.1

XLON

115

635

04/09/2025 09:20:28

00485726420TRLO0.1.1

XLON

230

635

04/09/2025 09:20:28

00485726419TRLO0.1.1

XLON

6

636

04/09/2025 09:21:27

00485726625TRLO0.1.1

AQXE

11

636

04/09/2025 09:21:27

00485726626TRLO0.1.1

AQXE

115

636

04/09/2025 09:22:45

00485726930TRLO0.1.1

XLON

42

636

04/09/2025 09:22:56

00485726944TRLO0.1.1

CHIX

25

636

04/09/2025 09:22:58

00485726950TRLO0.1.1

TRQX

101

636

04/09/2025 09:24:30

00485727222TRLO0.1.1

BATE

5

636

04/09/2025 09:26:49

00485727728TRLO0.1.1

CHIX

37

636

04/09/2025 09:26:49

00485727729TRLO0.1.1

CHIX

115

636

04/09/2025 09:26:49

00485727730TRLO0.1.1

XLON

230

636.5

04/09/2025 09:33:13

00485729384TRLO0.1.1

XLON

25

636.5

04/09/2025 09:33:13

00485729385TRLO0.1.1

TRQX

42

636.5

04/09/2025 09:34:23

00485729771TRLO0.1.1

CHIX

115

637.5

04/09/2025 09:35:33

00485730153TRLO0.1.1

XLON

101

636.5

04/09/2025 09:35:45

00485730205TRLO0.1.1

BATE

17

636.5

04/09/2025 09:36:28

00485730370TRLO0.1.1

AQXE

115

637.5

04/09/2025 09:37:32

00485730631TRLO0.1.1

XLON

17

638

04/09/2025 09:38:32

00485730884TRLO0.1.1

AQXE

1

638

04/09/2025 09:41:18

00485731602TRLO0.1.1

TRQX

24

638

04/09/2025 09:41:18

00485731603TRLO0.1.1

TRQX

109

637.5

04/09/2025 09:41:25

00485731626TRLO0.1.1

XLON

6

637.5

04/09/2025 09:41:25

00485731627TRLO0.1.1

XLON

101

637.5

04/09/2025 09:46:19

00485732760TRLO0.1.1

BATE

115

637.5

04/09/2025 09:46:19

00485732761TRLO0.1.1

XLON

17

638

04/09/2025 09:47:40

00485732980TRLO0.1.1

AQXE

42

637.5

04/09/2025 09:47:47

00485733006TRLO0.1.1

CHIX

115

637.5

04/09/2025 09:48:29

00485733087TRLO0.1.1

XLON

100

637

04/09/2025 09:51:03

00485733561TRLO0.1.1

XLON

15

637

04/09/2025 09:51:03

00485733562TRLO0.1.1

XLON

25

638

04/09/2025 09:51:13

00485733580TRLO0.1.1

TRQX

42

637

04/09/2025 09:54:02

00485734059TRLO0.1.1

CHIX

58

637

04/09/2025 09:54:02

00485734060TRLO0.1.1

XLON

101

637.5

04/09/2025 09:54:28

00485734151TRLO0.1.1

BATE

16

637

04/09/2025 09:56:25

00485734452TRLO0.1.1

XLON

41

637

04/09/2025 09:56:25

00485734453TRLO0.1.1

XLON

17

638

04/09/2025 09:57:29

00485734621TRLO0.1.1

AQXE

60

637

04/09/2025 09:58:39

00485734791TRLO0.1.1

XLON

55

637

04/09/2025 09:58:39

00485734792TRLO0.1.1

XLON

3

636.5

04/09/2025 10:05:19

00485736249TRLO0.1.1

CHIX

39

636.5

04/09/2025 10:05:19

00485736248TRLO0.1.1

CHIX

17

636

04/09/2025 10:05:51

00485736364TRLO0.1.1

AQXE

101

636

04/09/2025 10:05:51

00485736363TRLO0.1.1

BATE

42

636

04/09/2025 10:18:26

00485739593TRLO0.1.1

CHIX

17

636

04/09/2025 10:18:26

00485739595TRLO0.1.1

AQXE

101

636

04/09/2025 10:18:26

00485739594TRLO0.1.1

BATE

115

636

04/09/2025 10:18:26

00485739596TRLO0.1.1

XLON

115

636

04/09/2025 10:18:26

00485739597TRLO0.1.1

XLON

460

636

04/09/2025 10:18:26

00485739598TRLO0.1.1

XLON

25

635.5

04/09/2025 10:18:26

00485739601TRLO0.1.1

TRQX

50

635.5

04/09/2025 10:18:26

00485739600TRLO0.1.1

TRQX

115

636

04/09/2025 10:18:26

00485739599TRLO0.1.1

XLON

42

635.5

04/09/2025 10:20:27

00485740087TRLO0.1.1

CHIX

17

636

04/09/2025 10:20:57

00485740245TRLO0.1.1

AQXE

115

636

04/09/2025 10:21:08

00485740274TRLO0.1.1

XLON

101

635.5

04/09/2025 10:23:12

00485740652TRLO0.1.1

BATE

115

635.5

04/09/2025 10:23:12

00485740653TRLO0.1.1

XLON

60

635.5

04/09/2025 10:25:05

00485740972TRLO0.1.1

XLON

55

635.5

04/09/2025 10:25:05

00485740973TRLO0.1.1

XLON

25

635

04/09/2025 10:25:53

00485741105TRLO0.1.1

TRQX

19

635.5

04/09/2025 10:26:19

00485741184TRLO0.1.1

BATE

82

635.5

04/09/2025 10:26:19

00485741183TRLO0.1.1

BATE

17

636

04/09/2025 10:26:39

00485741249TRLO0.1.1

AQXE

42

635

04/09/2025 10:27:26

00485741562TRLO0.1.1

CHIX

115

635

04/09/2025 10:27:26

00485741561TRLO0.1.1

XLON

115

635

04/09/2025 10:29:42

00485741997TRLO0.1.1

XLON

25

635

04/09/2025 10:29:56

00485742031TRLO0.1.1

TRQX

115

635

04/09/2025 10:32:08

00485742884TRLO0.1.1

XLON

42

635

04/09/2025 10:32:50

00485743030TRLO0.1.1

CHIX

17

635.5

04/09/2025 10:33:12

00485743096TRLO0.1.1

AQXE

27

635.5

04/09/2025 10:33:17

00485743101TRLO0.1.1

BATE

38

635.5

04/09/2025 10:33:17

00485743100TRLO0.1.1

BATE

36

635.5

04/09/2025 10:33:17

00485743102TRLO0.1.1

BATE

115

635

04/09/2025 10:34:07

00485743237TRLO0.1.1

XLON

115

634.5

04/09/2025 10:36:22

00485743702TRLO0.1.1

XLON

25

635

04/09/2025 10:39:49

00485744273TRLO0.1.1

TRQX

17

635.5

04/09/2025 10:41:23

00485744618TRLO0.1.1

AQXE

101

635.5

04/09/2025 10:41:38

00485744673TRLO0.1.1

BATE

3

635

04/09/2025 10:44:47

00485745318TRLO0.1.1

XLON

12

635

04/09/2025 10:44:47

00485745317TRLO0.1.1

XLON

32

635

04/09/2025 10:44:47

00485745315TRLO0.1.1

XLON

47

635

04/09/2025 10:44:47

00485745316TRLO0.1.1

XLON

42

635

04/09/2025 10:44:47

00485745321TRLO0.1.1

CHIX

79

635

04/09/2025 10:44:47

00485745320TRLO0.1.1

XLON

136

635

04/09/2025 10:44:47

00485745319TRLO0.1.1

XLON

25

635

04/09/2025 10:44:47

00485745324TRLO0.1.1

TRQX

115

635

04/09/2025 10:44:47

00485745323TRLO0.1.1

XLON

151

635

04/09/2025 10:44:47

00485745322TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 10:44:51

00485745355TRLO0.1.1

AQXE

101

635.5

04/09/2025 10:45:27

00485745499TRLO0.1.1

BATE

42

635

04/09/2025 10:47:02

00485745973TRLO0.1.1

CHIX

2

635

04/09/2025 10:49:10

00485746334TRLO0.1.1

XLON

53

635

04/09/2025 10:49:10

00485746333TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 10:51:12

00485746708TRLO0.1.1

AQXE

30

635.5

04/09/2025 10:51:41

00485746922TRLO0.1.1

BATE

71

635.5

04/09/2025 10:51:41

00485746923TRLO0.1.1

BATE

83

635.5

04/09/2025 10:51:50

00485747117TRLO0.1.1

XLON

156

635.5

04/09/2025 10:51:50

00485747116TRLO0.1.1

XLON

51

635.5

04/09/2025 10:51:50

00485747118TRLO0.1.1

XLON

17

635

04/09/2025 10:52:08

00485747327TRLO0.1.1

TRQX

42

635

04/09/2025 10:52:08

00485747326TRLO0.1.1

CHIX

8

635

04/09/2025 10:52:08

00485747328TRLO0.1.1

TRQX

84

635.5

04/09/2025 10:53:37

00485747907TRLO0.1.1

XLON

86

635.5

04/09/2025 10:53:37

00485747908TRLO0.1.1

XLON

60

635.5

04/09/2025 10:53:37

00485747909TRLO0.1.1

XLON

25

635

04/09/2025 10:54:07

00485747988TRLO0.1.1

TRQX

17

635.5

04/09/2025 10:54:10

00485748002TRLO0.1.1

AQXE

16

635

04/09/2025 10:54:37

00485748070TRLO0.1.1

CHIX

55

635.5

04/09/2025 10:55:55

00485748390TRLO0.1.1

XLON

86

635.5

04/09/2025 10:55:55

00485748391TRLO0.1.1

XLON

89

635.5

04/09/2025 10:55:55

00485748392TRLO0.1.1

XLON

11

635.5

04/09/2025 10:57:31

00485748873TRLO0.1.1

XLON

88

635.5

04/09/2025 10:57:31

00485748874TRLO0.1.1

XLON

68

635.5

04/09/2025 10:58:12

00485749006TRLO0.1.1

CHIX

2

635.5

04/09/2025 10:58:12

00485749007TRLO0.1.1

AQXE

15

635.5

04/09/2025 10:58:12

00485749008TRLO0.1.1

AQXE

16

635.5

04/09/2025 10:58:12

00485749009TRLO0.1.1

XLON

230

635.5

04/09/2025 11:00:34

00485749597TRLO0.1.1

XLON

17

635.5

04/09/2025 11:01:48

00485749899TRLO0.1.1

AQXE

42

636

04/09/2025 11:06:10

00485751257TRLO0.1.1

CHIX

57

636

04/09/2025 11:07:36

00485751721TRLO0.1.1

BATE

345

636

04/09/2025 11:07:36

00485751722TRLO0.1.1

XLON

42

637

04/09/2025 11:09:51

00485752284TRLO0.1.1

CHIX

16

637.5

04/09/2025 11:12:15

00485753071TRLO0.1.1

CHIX

26

637.5

04/09/2025 11:12:15

00485753072TRLO0.1.1

CHIX

230

637

04/09/2025 11:14:26

00485753567TRLO0.1.1

XLON

230

637

04/09/2025 11:14:26

00485753568TRLO0.1.1

XLON

17

637

04/09/2025 11:14:26

00485753580TRLO0.1.1

AQXE

34

637

04/09/2025 11:14:26

00485753579TRLO0.1.1

AQXE

101

636.5

04/09/2025 11:14:26

00485753583TRLO0.1.1

BATE

145

636.5

04/09/2025 11:14:26

00485753581TRLO0.1.1

BATE

202

636.5

04/09/2025 11:14:26

00485753582TRLO0.1.1

BATE

1

636.5

04/09/2025 11:14:26

00485753584TRLO0.1.1

BATE

100

636.5

04/09/2025 11:14:26

00485753585TRLO0.1.1

BATE

42

638

04/09/2025 11:15:06

00485754251TRLO0.1.1

CHIX

115

638

04/09/2025 11:15:06

00485754252TRLO0.1.1

XLON

170

638

04/09/2025 11:15:06

00485754253TRLO0.1.1

XLON

175

638

04/09/2025 11:15:06

00485754254TRLO0.1.1

XLON

18

637.5

04/09/2025 11:17:25

00485755138TRLO0.1.1

XLON

37

637.5

04/09/2025 11:17:25

00485755139TRLO0.1.1

XLON

60

637.5

04/09/2025 11:17:25

00485755140TRLO0.1.1

XLON

17

638

04/09/2025 11:20:01

00485755686TRLO0.1.1

AQXE

42

638

04/09/2025 11:21:56

00485756148TRLO0.1.1

CHIX

17

638

04/09/2025 11:22:33

00485756270TRLO0.1.1

BATE

84

638

04/09/2025 11:22:33

00485756269TRLO0.1.1

BATE

17

638

04/09/2025 11:27:09

00485757394TRLO0.1.1

AQXE

345

638

04/09/2025 11:28:25

00485757640TRLO0.1.1

XLON

22

637.5

04/09/2025 11:30:10

00485757931TRLO0.1.1

TRQX

42

638

04/09/2025 11:30:35

00485758054TRLO0.1.1

CHIX

101

638

04/09/2025 11:31:01

00485758168TRLO0.1.1

BATE

230

638

04/09/2025 11:31:01

00485758169TRLO0.1.1

XLON

17

638

04/09/2025 11:33:07

00485758613TRLO0.1.1

AQXE

230

638

04/09/2025 11:33:07

00485758614TRLO0.1.1

XLON

42

638

04/09/2025 11:34:03

00485758768TRLO0.1.1

CHIX

158

638

04/09/2025 11:39:37

00485759784TRLO0.1.1

XLON

63

639

04/09/2025 11:48:26

00485761269TRLO0.1.1

XLON

43

639

04/09/2025 11:48:26

00485761272TRLO0.1.1

XLON

81

639

04/09/2025 11:48:26

00485761273TRLO0.1.1

XLON

95

639

04/09/2025 11:48:26

00485761271TRLO0.1.1

XLON

250

639

04/09/2025 11:48:26

00485761270TRLO0.1.1

XLON

32

639

04/09/2025 11:48:33

00485761282TRLO0.1.1

CHIX

10

639

04/09/2025 11:48:35

00485761285TRLO0.1.1

CHIX

42

638.5

04/09/2025 11:50:03

00485761617TRLO0.1.1

CHIX

77

638.5

04/09/2025 11:50:03

00485761618TRLO0.1.1

XLON

38

638.5

04/09/2025 11:50:03

00485761619TRLO0.1.1

XLON

115

638.5

04/09/2025 11:52:15

00485762026TRLO0.1.1

XLON

115

639

04/09/2025 11:55:41

00485762586TRLO0.1.1

XLON

25

639

04/09/2025 11:55:47

00485762602TRLO0.1.1

TRQX

12

639

04/09/2025 11:55:53

00485762625TRLO0.1.1

TRQX

81

639

04/09/2025 11:55:53

00485762624TRLO0.1.1

TRQX

110

639

04/09/2025 11:55:53

00485762626TRLO0.1.1

TRQX

17

638.5

04/09/2025 11:56:56

00485762800TRLO0.1.1

AQXE

17

638.5

04/09/2025 11:56:56

00485762802TRLO0.1.1

AQXE

34

638.5

04/09/2025 11:56:56

00485762801TRLO0.1.1

AQXE

101

638

04/09/2025 11:56:57

00485762817TRLO0.1.1

BATE

134

638

04/09/2025 11:56:57

00485762818TRLO0.1.1

BATE

14

639

04/09/2025 11:57:12

00485762857TRLO0.1.1

CHIX

28

639

04/09/2025 11:57:12

00485762858TRLO0.1.1

CHIX

25

639

04/09/2025 11:58:03

00485763001TRLO0.1.1

TRQX

32

638.5

04/09/2025 11:58:06

00485763023TRLO0.1.1

XLON

83

638.5

04/09/2025 11:58:06

00485763022TRLO0.1.1

XLON

5

639

04/09/2025 11:59:40

00485763298TRLO0.1.1

TRQX

20

639

04/09/2025 11:59:40

00485763299TRLO0.1.1

TRQX

46

638.5

04/09/2025 11:59:58

00485763358TRLO0.1.1

XLON

69

638.5

04/09/2025 11:59:58

00485763357TRLO0.1.1

XLON

54

638.5

04/09/2025 12:01:35

00485763674TRLO0.1.1

XLON

61

638.5

04/09/2025 12:01:35

00485763676TRLO0.1.1

XLON

5

639

04/09/2025 12:02:18

00485763836TRLO0.1.1

CHIX

12

639

04/09/2025 12:02:18

00485763837TRLO0.1.1

CHIX

25

639

04/09/2025 12:02:18

00485763838TRLO0.1.1

CHIX

25

639

04/09/2025 12:03:14

00485764046TRLO0.1.1

TRQX

101

639

04/09/2025 12:07:26

00485764685TRLO0.1.1

BATE

169

639

04/09/2025 12:07:26

00485764684TRLO0.1.1

BATE

17

639

04/09/2025 12:07:26

00485764688TRLO0.1.1

AQXE

42

639

04/09/2025 12:07:26

00485764686TRLO0.1.1

CHIX

230

639

04/09/2025 12:07:26

00485764687TRLO0.1.1

XLON

115

639

04/09/2025 12:07:26

00485764689TRLO0.1.1

XLON

17

639

04/09/2025 12:11:15

00485765424TRLO0.1.1

AQXE

37

639

04/09/2025 12:11:15

00485765426TRLO0.1.1

XLON

101

639

04/09/2025 12:11:15

00485765425TRLO0.1.1

BATE

25

639

04/09/2025 12:11:15

00485765429TRLO0.1.1

TRQX

40

639

04/09/2025 12:11:15

00485765427TRLO0.1.1

XLON

153

639

04/09/2025 12:11:15

00485765428TRLO0.1.1

XLON

42

639

04/09/2025 12:12:54

00485765756TRLO0.1.1

CHIX

230

639

04/09/2025 12:13:16

00485765799TRLO0.1.1

XLON

101

639

04/09/2025 12:13:30

00485765878TRLO0.1.1

BATE

17

639

04/09/2025 12:13:49

00485765939TRLO0.1.1

AQXE

25

639

04/09/2025 12:14:06

00485765993TRLO0.1.1

TRQX

39

639

04/09/2025 12:15:29

00485766412TRLO0.1.1

XLON

76

639

04/09/2025 12:15:29

00485766411TRLO0.1.1

XLON

47

639

04/09/2025 12:16:52

00485766742TRLO0.1.1

XLON

101

639

04/09/2025 12:19:05

00485767148TRLO0.1.1

BATE

68

639

04/09/2025 12:19:05

00485767149TRLO0.1.1

XLON

1

639

04/09/2025 12:19:07

00485767152TRLO0.1.1

CHIX

12

639.5

04/09/2025 12:24:51

00485768215TRLO0.1.1

BATE

89

639.5

04/09/2025 12:24:51

00485768214TRLO0.1.1

BATE

34

639.5

04/09/2025 12:25:18

00485768330TRLO0.1.1

AQXE

42

640.5

04/09/2025 12:30:48

00485769559TRLO0.1.1

CHIX

41

640.5

04/09/2025 12:30:48

00485769560TRLO0.1.1

CHIX

5

641

04/09/2025 12:31:37

00485769755TRLO0.1.1

XLON

141

641

04/09/2025 12:31:37

00485769754TRLO0.1.1

XLON

63

641

04/09/2025 12:31:37

00485769758TRLO0.1.1

XLON

84

641

04/09/2025 12:31:37

00485769756TRLO0.1.1

XLON

397

641

04/09/2025 12:31:37

00485769757TRLO0.1.1

XLON

43

642

04/09/2025 12:36:15

00485770695TRLO0.1.1

XLON

102

642

04/09/2025 12:36:15

00485770696TRLO0.1.1

XLON

200

642

04/09/2025 12:36:15

00485770694TRLO0.1.1

XLON

27

642

04/09/2025 12:36:27

00485770748TRLO0.1.1

CHIX

14

641.5

04/09/2025 12:36:41

00485770800TRLO0.1.1

AQXE

15

642

04/09/2025 12:36:41

00485770799TRLO0.1.1

CHIX

101

642

04/09/2025 12:36:41

00485770798TRLO0.1.1

BATE

3

641.5

04/09/2025 12:36:41

00485770801TRLO0.1.1

AQXE

230

641.5

04/09/2025 12:38:10

00485771095TRLO0.1.1

XLON

17

641.5

04/09/2025 12:38:42

00485771191TRLO0.1.1

AQXE

101

642

04/09/2025 12:39:08

00485771283TRLO0.1.1

BATE

84

641.5

04/09/2025 12:39:42

00485771365TRLO0.1.1

CHIX

67

642

04/09/2025 12:40:18

00485771559TRLO0.1.1

XLON

108

642

04/09/2025 12:40:18

00485771560TRLO0.1.1

XLON

26

642

04/09/2025 12:40:18

00485771561TRLO0.1.1

XLON

29

642

04/09/2025 12:40:18

00485771562TRLO0.1.1

XLON

17

641.5

04/09/2025 12:40:41

00485771642TRLO0.1.1

AQXE

25

641

04/09/2025 12:40:58

00485771745TRLO0.1.1

TRQX

25

641

04/09/2025 12:40:58

00485771746TRLO0.1.1

TRQX

50

641

04/09/2025 12:40:58

00485771747TRLO0.1.1

TRQX

25

641

04/09/2025 12:40:58

00485771748TRLO0.1.1

TRQX

101

642

04/09/2025 12:41:19

00485771857TRLO0.1.1

BATE

115

641

04/09/2025 12:41:52

00485771940TRLO0.1.1

XLON

115

641

04/09/2025 12:45:17

00485772663TRLO0.1.1

XLON

5

641.5

04/09/2025 12:49:49

00485773713TRLO0.1.1

AQXE

12

641.5

04/09/2025 12:49:49

00485773712TRLO0.1.1

AQXE

42

639.5

04/09/2025 12:51:35

00485774176TRLO0.1.1

CHIX

43

640

04/09/2025 12:51:48

00485774217TRLO0.1.1

XLON

72

640

04/09/2025 12:51:48

00485774216TRLO0.1.1

XLON

68

641

04/09/2025 12:52:45

00485774512TRLO0.1.1

BATE

25

642.5

04/09/2025 12:53:53

00485774826TRLO0.1.1

TRQX

115

642.5

04/09/2025 12:55:18

00485775186TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 12:57:47

00485775679TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 13:00:17

00485776351TRLO0.1.1

XLON

12

642.5

04/09/2025 13:03:58

00485777118TRLO0.1.1

XLON

103

642.5

04/09/2025 13:03:58

00485777119TRLO0.1.1

XLON

24

642.5

04/09/2025 13:06:31

00485777592TRLO0.1.1

XLON

43

642.5

04/09/2025 13:06:31

00485777594TRLO0.1.1

XLON

48

642.5

04/09/2025 13:06:31

00485777593TRLO0.1.1

XLON

4

642.5

04/09/2025 13:08:50

00485778025TRLO0.1.1

XLON

111

642.5

04/09/2025 13:08:50

00485778024TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 13:11:59

00485778631TRLO0.1.1

XLON

81

642.5

04/09/2025 13:15:47

00485779457TRLO0.1.1

XLON

34

642.5

04/09/2025 13:15:47

00485779458TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 13:17:42

00485779976TRLO0.1.1

XLON

44

642.5

04/09/2025 13:19:05

00485780324TRLO0.1.1

BATE

71

642.5

04/09/2025 13:19:05

00485780323TRLO0.1.1

BATE

115

642

04/09/2025 13:20:09

00485780598TRLO0.1.1

XLON

33

642.5

04/09/2025 13:20:13

00485780612TRLO0.1.1

TRQX

3

642.5

04/09/2025 13:20:15

00485780641TRLO0.1.1

TRQX

60

642.5

04/09/2025 13:20:15

00485780640TRLO0.1.1

CHIX

230

642.5

04/09/2025 13:22:02

00485781064TRLO0.1.1

XLON

16

642.5

04/09/2025 13:24:08

00485781451TRLO0.1.1

BATE

99

642.5

04/09/2025 13:24:08

00485781450TRLO0.1.1

BATE

100

642.5

04/09/2025 13:24:27

00485781497TRLO0.1.1

XLON

130

642.5

04/09/2025 13:24:27

00485781498TRLO0.1.1

XLON

36

642.5

04/09/2025 13:26:58

00485782097TRLO0.1.1

TRQX

115

642.5

04/09/2025 13:27:00

00485782108TRLO0.1.1

XLON

27

642

04/09/2025 13:27:08

00485782129TRLO0.1.1

CHIX

48

643

04/09/2025 13:29:20

00485782681TRLO0.1.1

XLON

58

643

04/09/2025 13:29:20

00485782682TRLO0.1.1

XLON

9

643

04/09/2025 13:29:20

00485782683TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 13:33:50

00485783697TRLO0.1.1

BATE

345

643

04/09/2025 13:33:51

00485783698TRLO0.1.1

XLON

9

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783986TRLO0.1.1

AQXE

60

643

04/09/2025 13:35:22

00485783985TRLO0.1.1

CHIX

16

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783988TRLO0.1.1

AQXE

19

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783989TRLO0.1.1

AQXE

25

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783987TRLO0.1.1

AQXE

3

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783990TRLO0.1.1

AQXE

3

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783991TRLO0.1.1

AQXE

36

642.5

04/09/2025 13:35:22

00485783992TRLO0.1.1

TRQX

31

643

04/09/2025 13:36:17

00485784202TRLO0.1.1

XLON

84

643

04/09/2025 13:36:17

00485784201TRLO0.1.1

XLON

42

643

04/09/2025 13:37:06

00485784410TRLO0.1.1

BATE

9

643

04/09/2025 13:37:06

00485784413TRLO0.1.1

BATE

31

643

04/09/2025 13:37:06

00485784411TRLO0.1.1

BATE

33

643

04/09/2025 13:37:06

00485784412TRLO0.1.1

BATE

115

643

04/09/2025 13:38:37

00485784851TRLO0.1.1

XLON

86

643

04/09/2025 13:40:22

00485785268TRLO0.1.1

XLON

29

643

04/09/2025 13:40:22

00485785269TRLO0.1.1

XLON

25

642.5

04/09/2025 13:42:58

00485785836TRLO0.1.1

AQXE

36

643

04/09/2025 13:43:07

00485785859TRLO0.1.1

TRQX

31

643

04/09/2025 13:43:12

00485785869TRLO0.1.1

XLON

82

643

04/09/2025 13:43:12

00485785868TRLO0.1.1

XLON

117

643

04/09/2025 13:43:12

00485785867TRLO0.1.1

XLON

60

642.5

04/09/2025 13:43:23

00485785893TRLO0.1.1

CHIX

115

642.5

04/09/2025 13:43:26

00485785905TRLO0.1.1

BATE

24

643

04/09/2025 13:52:21

00485787841TRLO0.1.1

XLON

91

643

04/09/2025 13:52:21

00485787839TRLO0.1.1

XLON

60

643

04/09/2025 13:54:24

00485788297TRLO0.1.1

CHIX

86

643

04/09/2025 13:54:24

00485788296TRLO0.1.1

BATE

29

643

04/09/2025 13:54:24

00485788298TRLO0.1.1

BATE

230

643

04/09/2025 13:54:24

00485788299TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 13:56:18

00485788814TRLO0.1.1

XLON

100

643.5

04/09/2025 13:58:47

00485789703TRLO0.1.1

XLON

130

643.5

04/09/2025 13:58:47

00485789704TRLO0.1.1

XLON

60

643

04/09/2025 13:59:55

00485790039TRLO0.1.1

CHIX

115

643

04/09/2025 13:59:55

00485790040TRLO0.1.1

BATE

15

643

04/09/2025 13:59:55

00485790043TRLO0.1.1

XLON

66

643

04/09/2025 13:59:55

00485790042TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 13:59:55

00485790041TRLO0.1.1

XLON

34

643

04/09/2025 13:59:55

00485790044TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 13:59:55

00485790045TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 14:02:20

00485790673TRLO0.1.1

XLON

56

643

04/09/2025 14:02:55

00485790821TRLO0.1.1

BATE

3

643.5

04/09/2025 14:07:10

00485791794TRLO0.1.1

AQXE

22

643.5

04/09/2025 14:07:10

00485791792TRLO0.1.1

AQXE

25

643.5

04/09/2025 14:07:10

00485791793TRLO0.1.1

AQXE

230

643.5

04/09/2025 14:07:10

00485791795TRLO0.1.1

XLON

25

643.5

04/09/2025 14:09:33

00485792311TRLO0.1.1

AQXE

115

643.5

04/09/2025 14:09:50

00485792341TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 14:10:49

00485792520TRLO0.1.1

BATE

60

643

04/09/2025 14:11:18

00485792606TRLO0.1.1

CHIX

28

643.5

04/09/2025 14:11:54

00485792738TRLO0.1.1

XLON

87

643.5

04/09/2025 14:11:54

00485792737TRLO0.1.1

XLON

25

643.5

04/09/2025 14:13:44

00485793182TRLO0.1.1

AQXE

30

643.5

04/09/2025 14:14:11

00485793290TRLO0.1.1

XLON

48

643.5

04/09/2025 14:14:11

00485793291TRLO0.1.1

XLON

37

643.5

04/09/2025 14:14:11

00485793292TRLO0.1.1

XLON

15

643.5

04/09/2025 14:14:21

00485793335TRLO0.1.1

BATE

100

643.5

04/09/2025 14:14:21

00485793334TRLO0.1.1

BATE

60

643

04/09/2025 14:14:46

00485793410TRLO0.1.1

CHIX

36

643

04/09/2025 14:14:46

00485793412TRLO0.1.1

TRQX

108

643

04/09/2025 14:14:46

00485793411TRLO0.1.1

TRQX

44

643.5

04/09/2025 14:16:24

00485793858TRLO0.1.1

XLON

186

643.5

04/09/2025 14:16:24

00485793857TRLO0.1.1

XLON

230

642.5

04/09/2025 14:18:01

00485794479TRLO0.1.1

XLON

40

642.5

04/09/2025 14:19:42

00485794865TRLO0.1.1

BATE

75

642.5

04/09/2025 14:19:42

00485794866TRLO0.1.1

BATE

25

643

04/09/2025 14:19:53

00485794959TRLO0.1.1

AQXE

230

642.5

04/09/2025 14:20:09

00485795010TRLO0.1.1

XLON

36

643

04/09/2025 14:20:12

00485795019TRLO0.1.1

TRQX

60

642.5

04/09/2025 14:20:37

00485795110TRLO0.1.1

CHIX

115

642

04/09/2025 14:21:53

00485795386TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 14:23:00

00485795598TRLO0.1.1

BATE

155

642

04/09/2025 14:23:40

00485795801TRLO0.1.1

XLON

75

642

04/09/2025 14:23:40

00485795803TRLO0.1.1

XLON

5

643

04/09/2025 14:23:58

00485796091TRLO0.1.1

AQXE

20

643

04/09/2025 14:23:58

00485796092TRLO0.1.1

AQXE

36

642

04/09/2025 14:24:15

00485796170TRLO0.1.1

TRQX

60

642

04/09/2025 14:24:45

00485796294TRLO0.1.1

CHIX

230

642

04/09/2025 14:25:48

00485796528TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 14:28:41

00485797246TRLO0.1.1

XLON

115

641.5

04/09/2025 14:30:12

00485799723TRLO0.1.1

BATE

115

640.5

04/09/2025 14:31:16

00485800776TRLO0.1.1

XLON

25

641.5

04/09/2025 14:31:51

00485801296TRLO0.1.1

AQXE

36

641.5

04/09/2025 14:32:08

00485801501TRLO0.1.1

TRQX

60

641.5

04/09/2025 14:33:40

00485802679TRLO0.1.1

CHIX

25

641.5

04/09/2025 14:36:27

00485804570TRLO0.1.1

AQXE

36

641.5

04/09/2025 14:37:07

00485804851TRLO0.1.1

TRQX

60

641.5

04/09/2025 14:38:07

00485805371TRLO0.1.1

CHIX

56

641.5

04/09/2025 14:38:30

00485805466TRLO0.1.1

BATE

59

641.5

04/09/2025 14:38:30

00485805467TRLO0.1.1

BATE

35

641.5

04/09/2025 14:40:52

00485806588TRLO0.1.1

BATE

44

641.5

04/09/2025 14:40:52

00485806587TRLO0.1.1

BATE

36

641.5

04/09/2025 14:40:52

00485806589TRLO0.1.1

BATE

690

641

04/09/2025 14:41:39

00485807008TRLO0.1.1

XLON

115

641

04/09/2025 14:41:39

00485807010TRLO0.1.1

XLON

230

641

04/09/2025 14:41:39

00485807009TRLO0.1.1

XLON

25

641

04/09/2025 14:41:42

00485807033TRLO0.1.1

AQXE

60

640.5

04/09/2025 14:42:52

00485808099TRLO0.1.1

CHIX

115

640.5

04/09/2025 14:42:52

00485808100TRLO0.1.1

XLON

109

641

04/09/2025 14:42:54

00485808107TRLO0.1.1

BATE

6

641

04/09/2025 14:42:54

00485808108TRLO0.1.1

BATE

115

640.5

04/09/2025 14:44:00

00485808772TRLO0.1.1

XLON

4

640.5

04/09/2025 14:44:00

00485808773TRLO0.1.1

TRQX

32

640.5

04/09/2025 14:44:00

00485808774TRLO0.1.1

TRQX

115

642

04/09/2025 14:45:14

00485810000TRLO0.1.1

BATE

28

642.5

04/09/2025 14:45:48

00485810499TRLO0.1.1

XLON

122

642.5

04/09/2025 14:45:48

00485810500TRLO0.1.1

XLON

80

642.5

04/09/2025 14:45:48

00485810501TRLO0.1.1

XLON

14

642.5

04/09/2025 14:47:09

00485812202TRLO0.1.1

CHIX

46

642.5

04/09/2025 14:47:09

00485812200TRLO0.1.1

CHIX

16

642

04/09/2025 14:47:57

00485812995TRLO0.1.1

XLON

214

642

04/09/2025 14:47:57

00485812996TRLO0.1.1

XLON

7

642

04/09/2025 14:50:58

00485815470TRLO0.1.1

BATE

9

642

04/09/2025 14:50:58

00485815471TRLO0.1.1

BATE

115

642

04/09/2025 14:50:58

00485815472TRLO0.1.1

XLON

49

642

04/09/2025 14:51:17

00485815634TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 14:53:18

00485816819TRLO0.1.1

XLON

25

642.5

04/09/2025 14:53:39

00485817041TRLO0.1.1

AQXE

25

642.5

04/09/2025 14:53:39

00485817042TRLO0.1.1

AQXE

115

642

04/09/2025 14:53:43

00485817095TRLO0.1.1

BATE

60

642

04/09/2025 14:54:18

00485817496TRLO0.1.1

CHIX

31

642

04/09/2025 14:55:27

00485818135TRLO0.1.1

BATE

78

642

04/09/2025 14:55:27

00485818134TRLO0.1.1

BATE

67

642

04/09/2025 14:55:28

00485818144TRLO0.1.1

XLON

90

642

04/09/2025 14:55:28

00485818143TRLO0.1.1

XLON

73

642

04/09/2025 14:55:28

00485818145TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 14:57:43

00485819353TRLO0.1.1

XLON

25

642

04/09/2025 14:58:54

00485819974TRLO0.1.1

AQXE

115

642

04/09/2025 15:00:08

00485821070TRLO0.1.1

BATE

101

642

04/09/2025 15:00:17

00485821210TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 15:00:17

00485821209TRLO0.1.1

XLON

80

642

04/09/2025 15:00:17

00485821211TRLO0.1.1

XLON

60

642

04/09/2025 15:00:18

00485821247TRLO0.1.1

CHIX

115

642

04/09/2025 15:01:48

00485822394TRLO0.1.1

XLON

2

642

04/09/2025 15:02:30

00485822965TRLO0.1.1

AQXE

9

642

04/09/2025 15:02:30

00485822966TRLO0.1.1

AQXE

14

642

04/09/2025 15:02:30

00485822964TRLO0.1.1

AQXE

100

642

04/09/2025 15:02:46

00485823090TRLO0.1.1

BATE

15

642

04/09/2025 15:02:46

00485823091TRLO0.1.1

BATE

60

642

04/09/2025 15:03:30

00485823647TRLO0.1.1

CHIX

36

641.5

04/09/2025 15:04:00

00485824086TRLO0.1.1

TRQX

36

641.5

04/09/2025 15:04:00

00485824087TRLO0.1.1

TRQX

36

641.5

04/09/2025 15:04:00

00485824088TRLO0.1.1

TRQX

36

641.5

04/09/2025 15:04:00

00485824089TRLO0.1.1

TRQX

115

642

04/09/2025 15:04:03

00485824163TRLO0.1.1

XLON

2

642

04/09/2025 15:04:03

00485824164TRLO0.1.1

XLON

32

642

04/09/2025 15:04:03

00485824166TRLO0.1.1

XLON

81

642

04/09/2025 15:04:03

00485824165TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 15:05:30

00485825482TRLO0.1.1

BATE

115

641

04/09/2025 15:05:30

00485825483TRLO0.1.1

XLON

115

641

04/09/2025 15:05:31

00485825499TRLO0.1.1

XLON

115

641

04/09/2025 15:05:31

00485825500TRLO0.1.1

XLON

25

641.5

04/09/2025 15:06:02

00485825842TRLO0.1.1

AQXE

36

641.5

04/09/2025 15:06:47

00485826472TRLO0.1.1

TRQX

58

641

04/09/2025 15:07:19

00485826933TRLO0.1.1

XLON

57

641

04/09/2025 15:07:19

00485826934TRLO0.1.1

XLON

11

640.5

04/09/2025 15:08:08

00485827661TRLO0.1.1

XLON

60

641

04/09/2025 15:08:08

00485827660TRLO0.1.1

CHIX

12

640.5

04/09/2025 15:10:10

00485829221TRLO0.1.1

XLON

103

640.5

04/09/2025 15:10:10

00485829222TRLO0.1.1

XLON

115

640.5

04/09/2025 15:10:10

00485829223TRLO0.1.1

XLON

72

641

04/09/2025 15:10:20

00485829344TRLO0.1.1

BATE

20

642

04/09/2025 15:10:20

00485829346TRLO0.1.1

BATE

23

642

04/09/2025 15:10:20

00485829345TRLO0.1.1

BATE

25

641.5

04/09/2025 15:11:28

00485830193TRLO0.1.1

AQXE

115

642

04/09/2025 15:13:51

00485831712TRLO0.1.1

BATE

115

642

04/09/2025 15:16:57

00485833780TRLO0.1.1

BATE

68

642

04/09/2025 15:18:01

00485834491TRLO0.1.1

XLON

134

642

04/09/2025 15:18:01

00485834492TRLO0.1.1

XLON

81

642

04/09/2025 15:18:01

00485834494TRLO0.1.1

XLON

200

642

04/09/2025 15:18:01

00485834493TRLO0.1.1

XLON

3

642

04/09/2025 15:18:01

00485834497TRLO0.1.1

XLON

198

642

04/09/2025 15:18:01

00485834495TRLO0.1.1

XLON

207

642

04/09/2025 15:18:01

00485834496TRLO0.1.1

XLON

93

642.5

04/09/2025 15:19:13

00485835296TRLO0.1.1

CHIX

60

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836944TRLO0.1.1

CHIX

115

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836945TRLO0.1.1

BATE

25

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836947TRLO0.1.1

AQXE

25

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836948TRLO0.1.1

AQXE

60

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836946TRLO0.1.1

CHIX

72

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836951TRLO0.1.1

TRQX

115

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836949TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836950TRLO0.1.1

XLON

36

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836954TRLO0.1.1

TRQX

115

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836953TRLO0.1.1

XLON

248

642.5

04/09/2025 15:21:58

00485836952TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 15:22:18

00485837215TRLO0.1.1

XLON

164

643

04/09/2025 15:32:08

00485844203TRLO0.1.1

BATE

60

642.5

04/09/2025 15:32:09

00485844209TRLO0.1.1

CHIX

60

642.5

04/09/2025 15:32:09

00485844210TRLO0.1.1

CHIX

115

642.5

04/09/2025 15:32:09

00485844211TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 15:34:17

00485845638TRLO0.1.1

BATE

61

643

04/09/2025 15:37:05

00485847483TRLO0.1.1

TRQX

115

643

04/09/2025 15:37:05

00485847482TRLO0.1.1

BATE

11

643

04/09/2025 15:37:05

00485847485TRLO0.1.1

TRQX

36

643

04/09/2025 15:37:05

00485847484TRLO0.1.1

TRQX

1035

643

04/09/2025 15:37:07

00485847515TRLO0.1.1

XLON

18

643

04/09/2025 15:37:15

00485847643TRLO0.1.1

CHIX

19

643

04/09/2025 15:37:15

00485847642TRLO0.1.1

CHIX

23

643

04/09/2025 15:37:15

00485847644TRLO0.1.1

CHIX

58

643

04/09/2025 15:39:04

00485848994TRLO0.1.1

BATE

12

643

04/09/2025 15:39:04

00485848995TRLO0.1.1

BATE

44

643

04/09/2025 15:39:04

00485848996TRLO0.1.1

BATE

1

643

04/09/2025 15:39:12

00485849055TRLO0.1.1

BATE

106

643

04/09/2025 15:39:12

00485849056TRLO0.1.1

XLON

124

643

04/09/2025 15:39:12

00485849057TRLO0.1.1

XLON

12

643

04/09/2025 15:40:53

00485850390TRLO0.1.1

TRQX

75

643.5

04/09/2025 15:40:58

00485850463TRLO0.1.1

AQXE

27

644

04/09/2025 15:41:14

00485850670TRLO0.1.1

XLON

89

644

04/09/2025 15:41:14

00485850669TRLO0.1.1

XLON

114

644

04/09/2025 15:41:14

00485850671TRLO0.1.1

XLON

115

644

04/09/2025 15:43:05

00485851883TRLO0.1.1

XLON

6

643.5

04/09/2025 15:43:05

00485851884TRLO0.1.1

CHIX

230

644

04/09/2025 15:45:21

00485853639TRLO0.1.1

XLON

54

643.5

04/09/2025 15:45:22

00485853652TRLO0.1.1

CHIX

25

643.5

04/09/2025 15:45:24

00485853674TRLO0.1.1

AQXE

115

643.5

04/09/2025 15:45:24

00485853675TRLO0.1.1

BATE

60

644

04/09/2025 15:49:54

00485856706TRLO0.1.1

CHIX

100

643.5

04/09/2025 15:51:21

00485857770TRLO0.1.1

BATE

60

644

04/09/2025 15:52:40

00485858502TRLO0.1.1

CHIX

115

644

04/09/2025 15:53:43

00485859086TRLO0.1.1

BATE

25

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859115TRLO0.1.1

AQXE

25

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859116TRLO0.1.1

AQXE

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859117TRLO0.1.1

XLON

36

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859119TRLO0.1.1

TRQX

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859118TRLO0.1.1

XLON

60

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859120TRLO0.1.1

TRQX

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859121TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859122TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859123TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859124TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859125TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 15:53:45

00485859126TRLO0.1.1

XLON

4

643

04/09/2025 15:55:25

00485860168TRLO0.1.1

AQXE

7

643.5

04/09/2025 15:55:50

00485860419TRLO0.1.1

BATE

108

644

04/09/2025 15:55:50

00485860420TRLO0.1.1

BATE

115

643

04/09/2025 15:55:58

00485860478TRLO0.1.1

XLON

28

643

04/09/2025 15:56:07

00485860563TRLO0.1.1

XLON

87

643

04/09/2025 15:56:07

00485860562TRLO0.1.1

XLON

21

643

04/09/2025 15:56:07

00485860565TRLO0.1.1

AQXE

7

643

04/09/2025 15:56:55

00485861007TRLO0.1.1

XLON

36

643

04/09/2025 15:56:55

00485861009TRLO0.1.1

TRQX

108

643

04/09/2025 15:56:55

00485861008TRLO0.1.1

XLON

115

643

04/09/2025 15:57:50

00485861535TRLO0.1.1

BATE

60

643

04/09/2025 15:58:00

00485861627TRLO0.1.1

CHIX

85

643

04/09/2025 15:59:06

00485862209TRLO0.1.1

XLON

18

643

04/09/2025 15:59:06

00485862210TRLO0.1.1

XLON

12

643

04/09/2025 16:00:12

00485863161TRLO0.1.1

XLON

2

643

04/09/2025 16:00:58

00485863657TRLO0.1.1

AQXE

23

643

04/09/2025 16:00:58

00485863656TRLO0.1.1

AQXE

115

642.5

04/09/2025 16:01:14

00485863805TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 16:01:14

00485863806TRLO0.1.1

XLON

36

642.5

04/09/2025 16:01:42

00485864088TRLO0.1.1

TRQX

80

642.5

04/09/2025 16:03:12

00485864964TRLO0.1.1

BATE

69

642.5

04/09/2025 16:04:08

00485865493TRLO0.1.1

XLON

60

642.5

04/09/2025 16:04:08

00485865498TRLO0.1.1

CHIX

46

642.5

04/09/2025 16:04:08

00485865506TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 16:04:08

00485865511TRLO0.1.1

XLON

115

642.5

04/09/2025 16:04:08

00485865514TRLO0.1.1

XLON

25

642.5

04/09/2025 16:04:55

00485866118TRLO0.1.1

AQXE

36

642.5

04/09/2025 16:05:26

00485866715TRLO0.1.1

TRQX

9

642.5

04/09/2025 16:05:30

00485866744TRLO0.1.1

BATE

22

642.5

04/09/2025 16:05:30

00485866745TRLO0.1.1

BATE

84

642.5

04/09/2025 16:05:30

00485866746TRLO0.1.1

BATE

68

642

04/09/2025 16:06:03

00485867052TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 16:06:03

00485867051TRLO0.1.1

XLON

47

642

04/09/2025 16:06:03

00485867053TRLO0.1.1

XLON

1

642

04/09/2025 16:06:59

00485867631TRLO0.1.1

CHIX

52

642

04/09/2025 16:07:02

00485867663TRLO0.1.1

CHIX

53

642.5

04/09/2025 16:07:26

00485867864TRLO0.1.1

BATE

62

642.5

04/09/2025 16:07:26

00485867865TRLO0.1.1

BATE

25

642.5

04/09/2025 16:07:34

00485867899TRLO0.1.1

AQXE

69

642

04/09/2025 16:08:00

00485868113TRLO0.1.1

XLON

36

642.5

04/09/2025 16:08:07

00485868228TRLO0.1.1

TRQX

2

642

04/09/2025 16:08:56

00485868666TRLO0.1.1

XLON

7

642

04/09/2025 16:08:56

00485868665TRLO0.1.1

CHIX

46

642

04/09/2025 16:08:56

00485868667TRLO0.1.1

XLON

113

642

04/09/2025 16:08:56

00485868669TRLO0.1.1

XLON

115

642

04/09/2025 16:08:56

00485868668TRLO0.1.1

XLON

29

642

04/09/2025 16:08:56

00485868671TRLO0.1.1

XLON

86

642

04/09/2025 16:08:56

00485868670TRLO0.1.1

XLON

97

642

04/09/2025 16:08:56

00485868672TRLO0.1.1

XLON

28

642.5

04/09/2025 16:09:35

00485869017TRLO0.1.1

BATE

87

642.5

04/09/2025 16:09:35

00485869018TRLO0.1.1

BATE

25

642.5

04/09/2025 16:10:12

00485869401TRLO0.1.1

AQXE

115

643.5

04/09/2025 16:15:09

00485873219TRLO0.1.1

XLON

277

644

04/09/2025 16:16:03

00485873844TRLO0.1.1

BATE

50

644

04/09/2025 16:16:03

00485873845TRLO0.1.1

BATE

59

644

04/09/2025 16:16:03

00485873846TRLO0.1.1

BATE

74

644

04/09/2025 16:16:09

00485873929TRLO0.1.1

CHIX

146

644

04/09/2025 16:16:09

00485873930TRLO0.1.1

CHIX

69

643.5

04/09/2025 16:16:39

00485874238TRLO0.1.1

XLON

69

643.5

04/09/2025 16:16:59

00485874464TRLO0.1.1

XLON

33

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874643TRLO0.1.1

CHIX

87

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874641TRLO0.1.1

CHIX

87

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874642TRLO0.1.1

BATE

217

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874645TRLO0.1.1

BATE

783

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874646TRLO0.1.1

XLON

800

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874644TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874647TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874648TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874649TRLO0.1.1

XLON

115

643.5

04/09/2025 16:17:12

00485874650TRLO0.1.1

XLON

16

643.5

04/09/2025 16:17:16

00485874697TRLO0.1.1

AQXE

136

643.5

04/09/2025 16:17:30

00485874851TRLO0.1.1

TRQX

72

643.5

04/09/2025 16:17:30

00485874852TRLO0.1.1

TRQX

4

643.5

04/09/2025 16:17:30

00485874853TRLO0.1.1

AQXE

706

643.5

04/09/2025 16:20:12

00485876966TRLO0.1.1

XLON

30

643.5

04/09/2025 16:20:12

00485876967TRLO0.1.1

TRQX

46

643.5

04/09/2025 16:20:13

00485876993TRLO0.1.1

CHIX

78

644

04/09/2025 16:25:44

00485880575TRLO0.1.1

XLON

157

644

04/09/2025 16:25:44

00485880576TRLO0.1.1

XLON

23

644

04/09/2025 16:25:44

00485880577TRLO0.1.1

XLON

26

644

04/09/2025 16:27:04

00485881554TRLO0.1.1

AQXE

24

644

04/09/2025 16:27:39

00485882025TRLO0.1.1

AQXE

166

644

04/09/2025 16:27:39

00485882026TRLO0.1.1

CHIX

272

644

04/09/2025 16:27:39

00485882028TRLO0.1.1

XLON

323

644

04/09/2025 16:27:39

00485882029TRLO0.1.1

XLON

330

644

04/09/2025 16:27:39

00485882027TRLO0.1.1

XLON

33

644

04/09/2025 16:27:39

00485882033TRLO0.1.1

TRQX

63

644

04/09/2025 16:27:39

00485882032TRLO0.1.1

TRQX

115

644

04/09/2025 16:27:39

00485882030TRLO0.1.1

XLON

115

644

04/09/2025 16:27:39

00485882031TRLO0.1.1

XLON

23

644

04/09/2025 16:28:05

00485882549TRLO0.1.1

AQXE

66

644

04/09/2025 16:28:05

00485882550TRLO0.1.1

AQXE

5

644

04/09/2025 16:28:29

00485882782TRLO0.1.1

AQXE

21

644.5

04/09/2025 16:29:17

00485883340TRLO0.1.1

XLON

34

644.5

04/09/2025 16:29:19

00485883352TRLO0.1.1

CHIX

64

643.5

04/09/2025 16:29:58

00485884057TRLO0.1.1

BATE


