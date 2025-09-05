DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO

TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO

Kobern-Gondorf (pta000/05.09.2025/15:00 UTC+2)

Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsmitglied Herr Martin Boulton mit sofortiger Wirkung als Vorstand der TC Unterhaltungselektronik AG abberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat die Berufung von Herrn Erik Skjöldebrand widerrufen, da die Bestellung vom 17. Juli 2025 aus formellen Gründen nicht vollumfänglich zustande gekommen ist. Das Vorstandsmitglied Daniel Albrecht hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt.

Mit heutigem Beschluss hat der Vorstand Herrn Thomas Kristiansen zum Vorstand bestellt und ihn gleichzeitig mit der Führung der TC Unterhaltungselektronik AG als CEO (Vorstandsvorsitzender) betraut. Somit besteht der Vorstand ab sofort aus Frau Petra Bauersachs und Herrn Thomas Kristiansen.

Mit den Verändungen im Vorstand will der Aufsichtsrat die Weichen für eine Neuausrichtung der Gesellschaft stellen und ist davon überzeugt, dass Herr Thomas Kristiansen mit seinem unternehmerischen Zielen im Bereich der Nachhaltigkeit die TC Unterhaltungselektronik AG in eine neue Phase der Unternehmensgeschichte führen wird.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit über die Neuausrichtung der Gesellschaft informieren.

