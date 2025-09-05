Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA38150N1078 Goldshore Resources Inc. 05.09.2025 CA38076G1037 Gold x2 Mining Inc. 08.09.2025 Tausch 1:1
US78418A6047 Safe & Green Holdings Corp. 05.09.2025 US78418A7037 Safe & Green Holdings Corp. 08.09.2025 Tausch 64:1
CA45257F2008 MindWalk Holdings Corp. 05.09.2025 CA6026871054 MindWalk Holdings Corp. 08.09.2025 Tausch 1:1
US8549361017 Stardust Power Inc. 05.09.2025 US8549362007 Stardust Power Inc. 08.09.2025 Tausch 10:1
US6915431026 Oxford Lane Capital Corp. 05.09.2025 US6915438476 Oxford Lane Capital Corp. 08.09.2025 Tausch 5:1
