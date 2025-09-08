Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
www.bodycote.com
8 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
5 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
55,046
Highest price paid per share (pence per share):
656.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
646.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
650.23p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,234,901 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,075,503 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,221,271 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
123
650
05/09/2025 08:02:19
00485977667TRLO0.1.1
XLON
30
650
05/09/2025 08:04:07
00485978075TRLO0.1.1
XLON
93
650
05/09/2025 08:04:07
00485978076TRLO0.1.1
XLON
31
650
05/09/2025 08:04:36
00485978216TRLO0.1.1
CHIX
123
650.5
05/09/2025 08:06:00
00485978653TRLO0.1.1
XLON
27
650
05/09/2025 08:08:20
00485979132TRLO0.1.1
BATE
77
650
05/09/2025 08:08:20
00485979131TRLO0.1.1
BATE
11
650.5
05/09/2025 08:08:20
00485979130TRLO0.1.1
CHIX
7
650
05/09/2025 08:08:20
00485979134TRLO0.1.1
TRQX
18
650
05/09/2025 08:08:20
00485979133TRLO0.1.1
TRQX
123
649
05/09/2025 08:08:55
00485979280TRLO0.1.1
XLON
123
649
05/09/2025 08:11:28
00485979834TRLO0.1.1
XLON
42
649.5
05/09/2025 08:12:22
00485979962TRLO0.1.1
CHIX
104
649
05/09/2025 08:12:49
00485980022TRLO0.1.1
BATE
5
649
05/09/2025 08:12:49
00485980023TRLO0.1.1
TRQX
80
650
05/09/2025 08:13:17
00485980094TRLO0.1.1
XLON
43
650
05/09/2025 08:13:17
00485980095TRLO0.1.1
XLON
7
649
05/09/2025 08:14:33
00485980337TRLO0.1.1
TRQX
34
649
05/09/2025 08:15:38
00485980556TRLO0.1.1
XLON
89
649
05/09/2025 08:15:38
00485980555TRLO0.1.1
XLON
42
649.5
05/09/2025 08:16:35
00485980696TRLO0.1.1
CHIX
104
650
05/09/2025 08:18:20
00485980986TRLO0.1.1
BATE
38
650
05/09/2025 08:23:26
00485981906TRLO0.1.1
TRQX
369
650
05/09/2025 08:23:26
00485981905TRLO0.1.1
XLON
104
650
05/09/2025 08:24:59
00485982219TRLO0.1.1
BATE
14
650
05/09/2025 08:25:29
00485982322TRLO0.1.1
TRQX
11
650
05/09/2025 08:25:29
00485982323TRLO0.1.1
TRQX
11
650
05/09/2025 08:26:01
00485982485TRLO0.1.1
XLON
56
650
05/09/2025 08:26:01
00485982483TRLO0.1.1
XLON
56
650
05/09/2025 08:26:01
00485982484TRLO0.1.1
XLON
52
650.5
05/09/2025 08:29:04
00485982976TRLO0.1.1
XLON
71
650.5
05/09/2025 08:29:04
00485982977TRLO0.1.1
XLON
8
650.5
05/09/2025 08:36:10
00485984236TRLO0.1.1
CHIX
76
651
05/09/2025 08:39:07
00485984675TRLO0.1.1
CHIX
104
651
05/09/2025 08:39:07
00485984676TRLO0.1.1
BATE
369
651
05/09/2025 08:39:07
00485984677TRLO0.1.1
XLON
34
651
05/09/2025 08:39:07
00485984679TRLO0.1.1
AQXE
12
651
05/09/2025 08:39:07
00485984680TRLO0.1.1
AQXE
15
651
05/09/2025 08:39:49
00485984837TRLO0.1.1
AQXE
39
651
05/09/2025 08:39:49
00485984836TRLO0.1.1
AQXE
123
650.5
05/09/2025 08:40:17
00485984972TRLO0.1.1
XLON
2
651
05/09/2025 08:40:17
00485984971TRLO0.1.1
AQXE
25
650.5
05/09/2025 08:40:17
00485984973TRLO0.1.1
TRQX
42
650.5
05/09/2025 08:41:24
00485985247TRLO0.1.1
CHIX
75
650.5
05/09/2025 08:41:42
00485985361TRLO0.1.1
BATE
29
651
05/09/2025 08:41:42
00485985362TRLO0.1.1
BATE
42
650.5
05/09/2025 08:48:47
00485987440TRLO0.1.1
CHIX
104
651
05/09/2025 08:49:39
00485987690TRLO0.1.1
BATE
8
651
05/09/2025 08:52:05
00485988428TRLO0.1.1
XLON
115
651
05/09/2025 08:52:05
00485988427TRLO0.1.1
XLON
309
651.5
05/09/2025 08:53:57
00485988939TRLO0.1.1
XLON
45
651.5
05/09/2025 08:53:57
00485988940TRLO0.1.1
XLON
138
651.5
05/09/2025 08:53:57
00485988941TRLO0.1.1
XLON
25
652
05/09/2025 08:56:07
00485989361TRLO0.1.1
TRQX
50
652
05/09/2025 08:56:07
00485989362TRLO0.1.1
TRQX
42
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990611TRLO0.1.1
CHIX
34
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990614TRLO0.1.1
AQXE
246
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990612TRLO0.1.1
XLON
246
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990613TRLO0.1.1
XLON
5
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990615TRLO0.1.1
AQXE
12
651.5
05/09/2025 09:01:26
00485990616TRLO0.1.1
AQXE
25
652
05/09/2025 09:01:26
00485990617TRLO0.1.1
TRQX
9
651.5
05/09/2025 09:03:43
00485991244TRLO0.1.1
XLON
114
651.5
05/09/2025 09:03:43
00485991243TRLO0.1.1
XLON
123
651.5
05/09/2025 09:06:52
00485991965TRLO0.1.1
XLON
208
651
05/09/2025 09:06:52
00485991968TRLO0.1.1
BATE
12
651.5
05/09/2025 09:06:52
00485991966TRLO0.1.1
CHIX
30
651.5
05/09/2025 09:06:52
00485991967TRLO0.1.1
CHIX
17
651.5
05/09/2025 09:07:41
00485992094TRLO0.1.1
AQXE
1
651
05/09/2025 09:10:15
00485992574TRLO0.1.1
CHIX
41
651
05/09/2025 09:10:15
00485992575TRLO0.1.1
CHIX
3
651.5
05/09/2025 09:10:38
00485992656TRLO0.1.1
XLON
120
651.5
05/09/2025 09:10:38
00485992655TRLO0.1.1
XLON
1
651.5
05/09/2025 09:10:54
00485992701TRLO0.1.1
TRQX
1
652
05/09/2025 09:10:54
00485992703TRLO0.1.1
TRQX
12
652
05/09/2025 09:10:54
00485992702TRLO0.1.1
TRQX
11
652
05/09/2025 09:10:54
00485992704TRLO0.1.1
TRQX
104
651
05/09/2025 09:11:31
00485992822TRLO0.1.1
BATE
58
651.5
05/09/2025 09:13:22
00485993064TRLO0.1.1
XLON
65
651.5
05/09/2025 09:13:22
00485993065TRLO0.1.1
XLON
1
651.5
05/09/2025 09:15:45
00485993490TRLO0.1.1
AQXE
12
651.5
05/09/2025 09:15:45
00485993491TRLO0.1.1
AQXE
4
651.5
05/09/2025 09:15:45
00485993492TRLO0.1.1
AQXE
19
651.5
05/09/2025 09:15:51
00485993503TRLO0.1.1
XLON
15
651.5
05/09/2025 09:15:51
00485993505TRLO0.1.1
XLON
89
651.5
05/09/2025 09:15:51
00485993504TRLO0.1.1
XLON
1
650
05/09/2025 09:17:11
00485993700TRLO0.1.1
CHIX
123
650.5
05/09/2025 09:18:01
00485993831TRLO0.1.1
XLON
65
650.5
05/09/2025 09:20:05
00485994370TRLO0.1.1
XLON
1
650.5
05/09/2025 09:20:05
00485994371TRLO0.1.1
XLON
57
650.5
05/09/2025 09:20:05
00485994372TRLO0.1.1
XLON
17
650.5
05/09/2025 09:21:16
00485994630TRLO0.1.1
AQXE
123
650
05/09/2025 09:23:13
00485994871TRLO0.1.1
XLON
1
650
05/09/2025 09:24:57
00485995021TRLO0.1.1
BATE
83
650.5
05/09/2025 09:26:43
00485995348TRLO0.1.1
CHIX
246
650.5
05/09/2025 09:26:44
00485995353TRLO0.1.1
XLON
1
650.5
05/09/2025 09:26:51
00485995362TRLO0.1.1
TRQX
100
650.5
05/09/2025 09:27:07
00485995419TRLO0.1.1
BATE
107
650.5
05/09/2025 09:27:07
00485995420TRLO0.1.1
BATE
49
650.5
05/09/2025 09:27:07
00485995421TRLO0.1.1
TRQX
17
650.5
05/09/2025 09:27:33
00485995521TRLO0.1.1
AQXE
23
650.5
05/09/2025 09:30:05
00485995865TRLO0.1.1
XLON
100
650.5
05/09/2025 09:30:05
00485995864TRLO0.1.1
XLON
12
650.5
05/09/2025 09:32:06
00485996219TRLO0.1.1
TRQX
13
650.5
05/09/2025 09:32:06
00485996220TRLO0.1.1
TRQX
54
650.5
05/09/2025 09:33:24
00485996329TRLO0.1.1
BATE
50
650.5
05/09/2025 09:33:24
00485996330TRLO0.1.1
BATE
3
650.5
05/09/2025 09:34:12
00485996460TRLO0.1.1
XLON
120
650.5
05/09/2025 09:34:12
00485996459TRLO0.1.1
XLON
42
650.5
05/09/2025 09:34:56
00485996553TRLO0.1.1
CHIX
44
649.5
05/09/2025 09:37:29
00485996874TRLO0.1.1
XLON
79
649.5
05/09/2025 09:37:29
00485996875TRLO0.1.1
XLON
123
649.5
05/09/2025 09:40:51
00485997323TRLO0.1.1
XLON
25
649.5
05/09/2025 09:42:08
00485997481TRLO0.1.1
TRQX
26
649.5
05/09/2025 09:43:40
00485997625TRLO0.1.1
BATE
78
650.5
05/09/2025 09:43:40
00485997626TRLO0.1.1
BATE
61
649.5
05/09/2025 09:45:09
00485997819TRLO0.1.1
XLON
62
649.5
05/09/2025 09:45:09
00485997818TRLO0.1.1
XLON
20
649.5
05/09/2025 09:46:09
00485997941TRLO0.1.1
CHIX
22
649.5
05/09/2025 09:47:42
00485998086TRLO0.1.1
CHIX
123
649.5
05/09/2025 09:48:32
00485998173TRLO0.1.1
XLON
12
649.5
05/09/2025 09:50:48
00485998405TRLO0.1.1
CHIX
30
649.5
05/09/2025 09:50:48
00485998406TRLO0.1.1
CHIX
123
649.5
05/09/2025 09:51:44
00485998489TRLO0.1.1
XLON
12
649.5
05/09/2025 09:52:14
00485998562TRLO0.1.1
TRQX
13
649.5
05/09/2025 09:52:14
00485998563TRLO0.1.1
TRQX
30
650
05/09/2025 09:53:23
00485998719TRLO0.1.1
BATE
61
650
05/09/2025 09:53:23
00485998718TRLO0.1.1
BATE
2
650.5
05/09/2025 09:53:23
00485998720TRLO0.1.1
BATE
11
650.5
05/09/2025 09:53:23
00485998721TRLO0.1.1
BATE
123
649.5
05/09/2025 09:56:08
00485999034TRLO0.1.1
XLON
44
649.5
05/09/2025 09:59:47
00485999522TRLO0.1.1
XLON
79
649.5
05/09/2025 09:59:47
00485999521TRLO0.1.1
XLON
42
649.5
05/09/2025 10:02:03
00485999806TRLO0.1.1
CHIX
123
649.5
05/09/2025 10:02:27
00485999859TRLO0.1.1
XLON
25
649.5
05/09/2025 10:02:30
00485999866TRLO0.1.1
TRQX
17
650
05/09/2025 10:10:25
00486000911TRLO0.1.1
AQXE
34
650
05/09/2025 10:10:25
00486000910TRLO0.1.1
AQXE
42
650
05/09/2025 10:10:25
00486000909TRLO0.1.1
CHIX
34
650
05/09/2025 10:10:25
00486000913TRLO0.1.1
AQXE
74
650
05/09/2025 10:10:25
00486000912TRLO0.1.1
BATE
1
650
05/09/2025 10:10:25
00486000916TRLO0.1.1
XLON
30
650
05/09/2025 10:10:25
00486000914TRLO0.1.1
BATE
245
650
05/09/2025 10:10:25
00486000915TRLO0.1.1
XLON
4
650
05/09/2025 10:10:25
00486000918TRLO0.1.1
TRQX
21
650
05/09/2025 10:10:25
00486000917TRLO0.1.1
TRQX
246
649.5
05/09/2025 10:12:29
00486001222TRLO0.1.1
XLON
52
650
05/09/2025 10:12:29
00486001223TRLO0.1.1
BATE
52
650
05/09/2025 10:12:29
00486001224TRLO0.1.1
BATE
123
650.5
05/09/2025 10:23:54
00486002685TRLO0.1.1
XLON
246
650.5
05/09/2025 10:23:54
00486002686TRLO0.1.1
XLON
246
650.5
05/09/2025 10:26:28
00486003029TRLO0.1.1
XLON
123
650.5
05/09/2025 10:28:23
00486003343TRLO0.1.1
XLON
11
650
05/09/2025 10:29:14
00486003458TRLO0.1.1
CHIX
31
650
05/09/2025 10:29:14
00486003459TRLO0.1.1
CHIX
42
650
05/09/2025 10:29:14
00486003460TRLO0.1.1
CHIX
104
650
05/09/2025 10:29:14
00486003461TRLO0.1.1
BATE
25
650
05/09/2025 10:29:14
00486003462TRLO0.1.1
TRQX
25
650
05/09/2025 10:29:14
00486003463TRLO0.1.1
TRQX
17
650
05/09/2025 10:29:17
00486003472TRLO0.1.1
AQXE
62
650
05/09/2025 10:30:41
00486003714TRLO0.1.1
XLON
61
650
05/09/2025 10:30:41
00486003715TRLO0.1.1
XLON
25
650
05/09/2025 10:31:05
00486003755TRLO0.1.1
TRQX
20
650
05/09/2025 10:31:27
00486003805TRLO0.1.1
BATE
28
650
05/09/2025 10:31:27
00486003803TRLO0.1.1
BATE
56
650
05/09/2025 10:31:27
00486003804TRLO0.1.1
BATE
42
650
05/09/2025 10:31:46
00486003945TRLO0.1.1
CHIX
90
650
05/09/2025 10:33:29
00486004126TRLO0.1.1
XLON
64
650.5
05/09/2025 10:37:08
00486004686TRLO0.1.1
XLON
92
650.5
05/09/2025 10:37:08
00486004687TRLO0.1.1
XLON
17
651
05/09/2025 10:40:20
00486005053TRLO0.1.1
AQXE
104
651
05/09/2025 10:40:31
00486005076TRLO0.1.1
BATE
3
651
05/09/2025 10:40:36
00486005102TRLO0.1.1
TRQX
22
651
05/09/2025 10:40:36
00486005103TRLO0.1.1
TRQX
42
650.5
05/09/2025 10:40:39
00486005110TRLO0.1.1
CHIX
123
650.5
05/09/2025 10:40:39
00486005111TRLO0.1.1
XLON
20
650.5
05/09/2025 10:42:42
00486005345TRLO0.1.1
AQXE
14
651
05/09/2025 10:42:42
00486005346TRLO0.1.1
AQXE
123
650
05/09/2025 10:42:45
00486005347TRLO0.1.1
XLON
80
650.5
05/09/2025 10:42:48
00486005357TRLO0.1.1
BATE
24
651
05/09/2025 10:42:48
00486005358TRLO0.1.1
BATE
10
650.5
05/09/2025 10:43:28
00486005403TRLO0.1.1
CHIX
32
650.5
05/09/2025 10:43:28
00486005402TRLO0.1.1
CHIX
25
650.5
05/09/2025 10:44:03
00486005454TRLO0.1.1
TRQX
123
649.5
05/09/2025 10:44:24
00486005471TRLO0.1.1
XLON
104
649.5
05/09/2025 10:44:46
00486005533TRLO0.1.1
BATE
17
650
05/09/2025 10:45:08
00486005581TRLO0.1.1
AQXE
123
649.5
05/09/2025 10:45:14
00486005604TRLO0.1.1
XLON
123
649
05/09/2025 10:46:45
00486005946TRLO0.1.1
XLON
123
649
05/09/2025 10:50:27
00486006549TRLO0.1.1
XLON
104
649.5
05/09/2025 10:51:21
00486006651TRLO0.1.1
BATE
17
650
05/09/2025 10:51:28
00486006665TRLO0.1.1
AQXE
42
649.5
05/09/2025 10:52:15
00486006809TRLO0.1.1
CHIX
246
649.5
05/09/2025 10:52:15
00486006810TRLO0.1.1
XLON
42
649.5
05/09/2025 10:54:05
00486007081TRLO0.1.1
CHIX
17
650
05/09/2025 10:54:22
00486007133TRLO0.1.1
AQXE
64
649.5
05/09/2025 10:54:26
00486007140TRLO0.1.1
BATE
40
649.5
05/09/2025 10:54:26
00486007141TRLO0.1.1
BATE
246
650
05/09/2025 10:55:30
00486007393TRLO0.1.1
XLON
25
649.5
05/09/2025 10:55:40
00486007416TRLO0.1.1
TRQX
50
649.5
05/09/2025 10:55:40
00486007417TRLO0.1.1
TRQX
2
650
05/09/2025 10:57:52
00486008069TRLO0.1.1
AQXE
12
650
05/09/2025 10:57:52
00486008070TRLO0.1.1
AQXE
3
650
05/09/2025 10:57:52
00486008071TRLO0.1.1
AQXE
75
650
05/09/2025 10:59:35
00486008790TRLO0.1.1
XLON
115
650
05/09/2025 10:59:35
00486008789TRLO0.1.1
XLON
179
650
05/09/2025 10:59:35
00486008791TRLO0.1.1
XLON
58
650
05/09/2025 11:01:35
00486009285TRLO0.1.1
XLON
65
650
05/09/2025 11:01:35
00486009284TRLO0.1.1
XLON
104
650
05/09/2025 11:01:43
00486009304TRLO0.1.1
BATE
17
650
05/09/2025 11:02:30
00486009386TRLO0.1.1
AQXE
104
650
05/09/2025 11:03:41
00486009514TRLO0.1.1
BATE
16
649.5
05/09/2025 11:04:08
00486009605TRLO0.1.1
TRQX
42
649.5
05/09/2025 11:04:08
00486009603TRLO0.1.1
CHIX
84
649.5
05/09/2025 11:04:08
00486009602TRLO0.1.1
CHIX
123
649.5
05/09/2025 11:04:08
00486009604TRLO0.1.1
XLON
9
649.5
05/09/2025 11:04:08
00486009606TRLO0.1.1
TRQX
123
648.5
05/09/2025 11:04:54
00486009777TRLO0.1.1
XLON
123
648.5
05/09/2025 11:07:10
00486010108TRLO0.1.1
XLON
12
649.5
05/09/2025 11:07:58
00486010168TRLO0.1.1
TRQX
13
649.5
05/09/2025 11:07:58
00486010169TRLO0.1.1
TRQX
5
649.5
05/09/2025 11:08:44
00486010261TRLO0.1.1
AQXE
12
649.5
05/09/2025 11:08:44
00486010260TRLO0.1.1
AQXE
123
649
05/09/2025 11:08:59
00486010308TRLO0.1.1
XLON
58
649
05/09/2025 11:09:32
00486010395TRLO0.1.1
BATE
28
649.5
05/09/2025 11:09:32
00486010396TRLO0.1.1
BATE
8
650
05/09/2025 11:09:32
00486010398TRLO0.1.1
BATE
10
650
05/09/2025 11:09:32
00486010397TRLO0.1.1
BATE
42
649
05/09/2025 11:11:01
00486010550TRLO0.1.1
CHIX
28
649
05/09/2025 11:11:02
00486010553TRLO0.1.1
XLON
95
649
05/09/2025 11:11:02
00486010554TRLO0.1.1
XLON
12
649.5
05/09/2025 11:11:31
00486010627TRLO0.1.1
TRQX
12
649.5
05/09/2025 11:11:31
00486010628TRLO0.1.1
TRQX
1
649.5
05/09/2025 11:11:31
00486010629TRLO0.1.1
TRQX
17
649.5
05/09/2025 11:11:45
00486010642TRLO0.1.1
AQXE
123
649
05/09/2025 11:11:50
00486010667TRLO0.1.1
XLON
31
649.5
05/09/2025 11:12:08
00486010712TRLO0.1.1
BATE
73
650
05/09/2025 11:12:08
00486010713TRLO0.1.1
BATE
25
649.5
05/09/2025 11:13:50
00486011079TRLO0.1.1
TRQX
17
649.5
05/09/2025 11:13:54
00486011090TRLO0.1.1
AQXE
62
649.5
05/09/2025 11:13:54
00486011092TRLO0.1.1
XLON
85
649.5
05/09/2025 11:13:54
00486011093TRLO0.1.1
XLON
107
649.5
05/09/2025 11:13:54
00486011095TRLO0.1.1
XLON
115
649.5
05/09/2025 11:13:54
00486011094TRLO0.1.1
XLON
5
650
05/09/2025 11:14:20
00486011189TRLO0.1.1
BATE
8
650
05/09/2025 11:14:20
00486011191TRLO0.1.1
BATE
91
650
05/09/2025 11:14:20
00486011190TRLO0.1.1
BATE
42
649
05/09/2025 11:16:01
00486011392TRLO0.1.1
CHIX
82
649.5
05/09/2025 11:16:19
00486011460TRLO0.1.1
XLON
115
649.5
05/09/2025 11:16:19
00486011461TRLO0.1.1
XLON
49
649.5
05/09/2025 11:16:19
00486011462TRLO0.1.1
XLON
39
649.5
05/09/2025 11:18:26
00486011752TRLO0.1.1
XLON
84
649.5
05/09/2025 11:18:26
00486011751TRLO0.1.1
XLON
42
649
05/09/2025 11:18:51
00486011793TRLO0.1.1
CHIX
25
649.5
05/09/2025 11:19:02
00486011825TRLO0.1.1
TRQX
17
649.5
05/09/2025 11:19:16
00486011843TRLO0.1.1
AQXE
60
649.5
05/09/2025 11:21:23
00486012060TRLO0.1.1
BATE
44
649.5
05/09/2025 11:21:23
00486012061TRLO0.1.1
BATE
85
649
05/09/2025 11:21:38
00486012099TRLO0.1.1
XLON
38
649
05/09/2025 11:21:38
00486012100TRLO0.1.1
XLON
77
649
05/09/2025 11:24:45
00486012470TRLO0.1.1
XLON
46
649
05/09/2025 11:24:45
00486012471TRLO0.1.1
XLON
42
648.5
05/09/2025 11:25:48
00486012669TRLO0.1.1
CHIX
17
649
05/09/2025 11:27:53
00486013013TRLO0.1.1
AQXE
25
648.5
05/09/2025 11:27:58
00486013019TRLO0.1.1
TRQX
123
648
05/09/2025 11:28:01
00486013020TRLO0.1.1
XLON
87
648.5
05/09/2025 11:30:10
00486013321TRLO0.1.1
BATE
5
648.5
05/09/2025 11:30:10
00486013323TRLO0.1.1
BATE
12
648.5
05/09/2025 11:30:10
00486013322TRLO0.1.1
BATE
123
648
05/09/2025 11:30:32
00486013367TRLO0.1.1
XLON
12
648
05/09/2025 11:31:53
00486013532TRLO0.1.1
CHIX
30
648
05/09/2025 11:31:53
00486013533TRLO0.1.1
CHIX
123
648
05/09/2025 11:32:26
00486013570TRLO0.1.1
XLON
17
648.5
05/09/2025 11:32:38
00486013582TRLO0.1.1
AQXE
25
648.5
05/09/2025 11:32:46
00486013601TRLO0.1.1
TRQX
104
648.5
05/09/2025 11:33:46
00486013722TRLO0.1.1
BATE
246
648
05/09/2025 11:34:27
00486013804TRLO0.1.1
XLON
42
648
05/09/2025 11:35:37
00486013993TRLO0.1.1
CHIX
17
648.5
05/09/2025 11:36:43
00486014108TRLO0.1.1
AQXE
123
648
05/09/2025 11:36:45
00486014111TRLO0.1.1
XLON
25
648.5
05/09/2025 11:37:07
00486014154TRLO0.1.1
TRQX
94
648
05/09/2025 11:38:36
00486014361TRLO0.1.1
XLON
29
648
05/09/2025 11:38:36
00486014362TRLO0.1.1
XLON
20
648
05/09/2025 11:38:59
00486014401TRLO0.1.1
BATE
58
648
05/09/2025 11:38:59
00486014400TRLO0.1.1
BATE
26
648.5
05/09/2025 11:38:59
00486014402TRLO0.1.1
BATE
123
648
05/09/2025 11:40:35
00486014556TRLO0.1.1
XLON
42
648
05/09/2025 11:43:19
00486014899TRLO0.1.1
CHIX
123
647.5
05/09/2025 11:44:51
00486015200TRLO0.1.1
XLON
17
647.5
05/09/2025 11:45:10
00486015257TRLO0.1.1
AQXE
12
647.5
05/09/2025 11:46:06
00486015368TRLO0.1.1
TRQX
13
647.5
05/09/2025 11:47:02
00486015475TRLO0.1.1
TRQX
123
647.5
|
05/09/2025 11:48:05
00486015585TRLO0.1.1
XLON
104
647.5
05/09/2025 11:48:51
00486015664TRLO0.1.1
BATE
123
647.5
05/09/2025 11:51:06
00486015913TRLO0.1.1
XLON
42
647
05/09/2025 11:52:14
00486016049TRLO0.1.1
CHIX
17
647.5
05/09/2025 11:53:16
00486016183TRLO0.1.1
AQXE
43
647.5
05/09/2025 11:53:50
00486016268TRLO0.1.1
XLON
80
647.5
05/09/2025 11:53:50
00486016267TRLO0.1.1
XLON
25
647.5
05/09/2025 11:54:22
00486016327TRLO0.1.1
TRQX
44
647.5
05/09/2025 11:56:35
00486016630TRLO0.1.1
XLON
79
647.5
05/09/2025 11:56:35
00486016629TRLO0.1.1
XLON
5
647.5
05/09/2025 11:56:44
00486016645TRLO0.1.1
BATE
99
647.5
05/09/2025 11:56:44
00486016644TRLO0.1.1
BATE
42
647.5
05/09/2025 11:59:17
00486017041TRLO0.1.1
XLON
60
647.5
05/09/2025 11:59:17
00486017040TRLO0.1.1
XLON
21
647.5
05/09/2025 11:59:17
00486017042TRLO0.1.1
XLON
42
647
05/09/2025 11:59:57
00486017136TRLO0.1.1
CHIX
17
647.5
05/09/2025 12:00:21
00486017258TRLO0.1.1
AQXE
25
647.5
05/09/2025 12:00:57
00486017332TRLO0.1.1
TRQX
8
647.5
05/09/2025 12:01:37
00486017395TRLO0.1.1
XLON
115
647.5
05/09/2025 12:01:37
00486017394TRLO0.1.1
XLON
12
647.5
05/09/2025 12:02:05
00486017481TRLO0.1.1
BATE
35
647.5
05/09/2025 12:02:05
00486017482TRLO0.1.1
BATE
57
647.5
05/09/2025 12:02:05
00486017480TRLO0.1.1
BATE
246
647
05/09/2025 12:03:36
00486017698TRLO0.1.1
XLON
42
647
05/09/2025 12:03:43
00486017705TRLO0.1.1
CHIX
17
647.5
05/09/2025 12:03:46
00486017708TRLO0.1.1
AQXE
25
647.5
05/09/2025 12:04:26
00486017777TRLO0.1.1
TRQX
123
647
05/09/2025 12:05:45
00486017920TRLO0.1.1
XLON
104
646.5
05/09/2025 12:08:30
00486018238TRLO0.1.1
BATE
123
646.5
05/09/2025 12:08:31
00486018239TRLO0.1.1
XLON
17
647.5
05/09/2025 12:09:47
00486018424TRLO0.1.1
AQXE
42
647
05/09/2025 12:09:55
00486018438TRLO0.1.1
CHIX
77
647
05/09/2025 12:11:18
00486018543TRLO0.1.1
XLON
6
647
05/09/2025 12:11:18
00486018544TRLO0.1.1
XLON
6
647
05/09/2025 12:11:18
00486018545TRLO0.1.1
XLON
34
647
05/09/2025 12:11:18
00486018546TRLO0.1.1
XLON
81
647
05/09/2025 12:12:01
00486018624TRLO0.1.1
XLON
17
647.5
05/09/2025 12:14:34
00486018956TRLO0.1.1
AQXE
78
648
05/09/2025 12:24:10
00486020112TRLO0.1.1
XLON
115
648
05/09/2025 12:24:10
00486020113TRLO0.1.1
XLON
42
648.5
05/09/2025 12:29:09
00486020591TRLO0.1.1
CHIX
448
648.5
05/09/2025 12:29:15
00486020600TRLO0.1.1
XLON
50
648.5
05/09/2025 12:29:15
00486020602TRLO0.1.1
TRQX
139
648.5
05/09/2025 12:29:15
00486020601TRLO0.1.1
XLON
76
650
05/09/2025 12:41:43
00486022115TRLO0.1.1
XLON
115
650
05/09/2025 12:41:43
00486022116TRLO0.1.1
XLON
55
650
05/09/2025 12:41:43
00486022117TRLO0.1.1
XLON
615
650
05/09/2025 12:41:46
00486022126TRLO0.1.1
XLON
8
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022129TRLO0.1.1
CHIX
34
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022128TRLO0.1.1
CHIX
51
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022130TRLO0.1.1
AQXE
126
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022127TRLO0.1.1
CHIX
17
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022131TRLO0.1.1
AQXE
416
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022132TRLO0.1.1
BATE
25
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022135TRLO0.1.1
TRQX
104
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022134TRLO0.1.1
BATE
208
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022133TRLO0.1.1
BATE
75
649.5
05/09/2025 12:41:46
00486022136TRLO0.1.1
TRQX
42
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023037TRLO0.1.1
CHIX
17
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023038TRLO0.1.1
AQXE
123
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023039TRLO0.1.1
XLON
25
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023042TRLO0.1.1
TRQX
123
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023041TRLO0.1.1
XLON
246
649.5
05/09/2025 12:49:01
00486023040TRLO0.1.1
XLON
15
649.5
05/09/2025 12:52:37
00486023453TRLO0.1.1
AQXE
2
649.5
05/09/2025 12:52:37
00486023454TRLO0.1.1
AQXE
123
649.5
05/09/2025 12:52:43
00486023460TRLO0.1.1
XLON
42
649.5
05/09/2025 12:53:46
00486023591TRLO0.1.1
CHIX
8
649.5
05/09/2025 12:56:03
00486023842TRLO0.1.1
XLON
115
649.5
05/09/2025 12:56:03
00486023841TRLO0.1.1
XLON
1
649.5
05/09/2025 12:56:42
00486023956TRLO0.1.1
TRQX
24
649.5
05/09/2025 12:56:42
00486023955TRLO0.1.1
TRQX
123
649.5
05/09/2025 12:58:39
00486024190TRLO0.1.1
XLON
104
650
05/09/2025 12:59:37
00486024364TRLO0.1.1
BATE
17
649.5
05/09/2025 13:00:36
00486024550TRLO0.1.1
AQXE
12
649.5
05/09/2025 13:04:51
00486025056TRLO0.1.1
TRQX
13
649.5
05/09/2025 13:04:51
00486025057TRLO0.1.1
TRQX
42
648.5
05/09/2025 13:06:01
00486025270TRLO0.1.1
CHIX
123
648.5
05/09/2025 13:06:01
00486025271TRLO0.1.1
XLON
104
648.5
05/09/2025 13:07:42
00486025539TRLO0.1.1
BATE
63
648.5
05/09/2025 13:08:12
00486025621TRLO0.1.1
XLON
183
648.5
05/09/2025 13:08:12
00486025622TRLO0.1.1
XLON
1
648.5
05/09/2025 13:08:13
00486025623TRLO0.1.1
AQXE
16
648.5
05/09/2025 13:08:13
00486025624TRLO0.1.1
AQXE
42
648.5
05/09/2025 13:09:19
00486025745TRLO0.1.1
CHIX
123
648.5
05/09/2025 13:10:12
00486025897TRLO0.1.1
XLON
25
648.5
05/09/2025 13:13:03
00486026318TRLO0.1.1
TRQX
57
648.5
05/09/2025 13:13:40
00486026422TRLO0.1.1
XLON
66
648.5
05/09/2025 13:13:40
00486026421TRLO0.1.1
XLON
123
648.5
05/09/2025 13:16:01
00486026720TRLO0.1.1
XLON
1
648.5
05/09/2025 13:16:03
00486026728TRLO0.1.1
BATE
20
648.5
05/09/2025 13:16:03
00486026727TRLO0.1.1
BATE
1
648.5
05/09/2025 13:16:03
00486026730TRLO0.1.1
BATE
11
648.5
05/09/2025 13:16:03
00486026729TRLO0.1.1
BATE
71
648.5
05/09/2025 13:16:03
00486026731TRLO0.1.1
BATE
17
648.5
05/09/2025 13:16:15
00486026760TRLO0.1.1
AQXE
42
648.5
05/09/2025 13:16:58
00486026829TRLO0.1.1
CHIX
123
648.5
05/09/2025 13:18:16
00486026983TRLO0.1.1
XLON
25
648.5
05/09/2025 13:18:28
00486026999TRLO0.1.1
TRQX
44
648
05/09/2025 13:20:00
00486027324TRLO0.1.1
XLON
17
648.5
05/09/2025 13:20:14
00486027375TRLO0.1.1
AQXE
79
648
05/09/2025 13:20:14
00486027376TRLO0.1.1
XLON
74
648
05/09/2025 13:20:14
00486027380TRLO0.1.1
BATE
6
648
05/09/2025 13:20:14
00486027381TRLO0.1.1
BATE
6
648
05/09/2025 13:20:14
00486027382TRLO0.1.1
BATE
5
648
05/09/2025 13:20:15
00486027394TRLO0.1.1
BATE
13
648
05/09/2025 13:20:15
00486027393TRLO0.1.1
BATE
42
648
05/09/2025 13:21:10
00486027561TRLO0.1.1
CHIX
123
647.5
05/09/2025 13:22:19
00486027784TRLO0.1.1
XLON
25
648
05/09/2025 13:22:56
00486027875TRLO0.1.1
TRQX
17
648
05/09/2025 13:24:41
00486028170TRLO0.1.1
AQXE
104
648
05/09/2025 13:24:50
00486028185TRLO0.1.1
BATE
25
648
05/09/2025 13:28:01
00486028907TRLO0.1.1
TRQX
42
647.5
05/09/2025 13:29:56
00486029121TRLO0.1.1
CHIX
246
648
05/09/2025 13:30:00
00486029149TRLO0.1.1
XLON
17
648
05/09/2025 13:30:09
00486029251TRLO0.1.1
AQXE
104
648.5
05/09/2025 13:30:38
00486029511TRLO0.1.1
BATE
123
648
05/09/2025 13:31:02
00486029639TRLO0.1.1
XLON
246
648
05/09/2025 13:31:02
00486029640TRLO0.1.1
XLON
123
649.5
05/09/2025 13:36:58
00486030988TRLO0.1.1
XLON
42
649
05/09/2025 13:38:57
00486031315TRLO0.1.1
CHIX
123
649
05/09/2025 13:38:57
00486031316TRLO0.1.1
XLON
17
648.5
05/09/2025 13:39:36
00486031519TRLO0.1.1
AQXE
42
648.5
05/09/2025 13:39:36
00486031518TRLO0.1.1
CHIX
104
648.5
05/09/2025 13:39:36
00486031517TRLO0.1.1
BATE
246
648.5
05/09/2025 13:39:36
00486031520TRLO0.1.1
XLON
25
648
05/09/2025 13:39:36
00486031521TRLO0.1.1
TRQX
25
648
05/09/2025 13:41:27
00486031908TRLO0.1.1
TRQX
17
648.5
05/09/2025 13:41:52
00486031987TRLO0.1.1
AQXE
246
648
05/09/2025 13:42:19
00486032059TRLO0.1.1
XLON
104
648.5
05/09/2025 13:42:21
00486032069TRLO0.1.1
BATE
1
647.5
05/09/2025 13:43:08
00486032210TRLO0.1.1
CHIX
41
647.5
05/09/2025 13:43:08
00486032211TRLO0.1.1
CHIX
25
648
05/09/2025 13:45:57
00486032712TRLO0.1.1
TRQX
42
649
05/09/2025 13:53:48
00486034017TRLO0.1.1
CHIX
17
649.5
05/09/2025 13:59:55
00486035396TRLO0.1.1
XLON
55
649.5
05/09/2025 13:59:55
00486035397TRLO0.1.1
XLON
61
649.5
05/09/2025 13:59:55
00486035398TRLO0.1.1
XLON
104
650
05/09/2025 14:00:58
00486035652TRLO0.1.1
XLON
108
650
05/09/2025 14:00:58
00486035654TRLO0.1.1
XLON
139
650
05/09/2025 14:00:58
00486035655TRLO0.1.1
XLON
500
650
05/09/2025 14:00:58
00486035653TRLO0.1.1
XLON
42
650
05/09/2025 14:01:08
00486035682TRLO0.1.1
CHIX
104
650.5
05/09/2025 14:01:32
00486035768TRLO0.1.1
BATE
25
650.5
05/09/2025 14:03:22
00486036223TRLO0.1.1
TRQX
42
650.5
05/09/2025 14:03:24
00486036232TRLO0.1.1
CHIX
123
650.5
05/09/2025 14:03:24
00486036235TRLO0.1.1
XLON
42
651
05/09/2025 14:07:53
00486037361TRLO0.1.1
CHIX
104
651
05/09/2025 14:09:02
00486037580TRLO0.1.1
BATE
104
651
05/09/2025 14:09:02
00486037581TRLO0.1.1
BATE
104
651
05/09/2025 14:09:02
00486037582TRLO0.1.1
BATE
25
651
05/09/2025 14:09:02
00486037585TRLO0.1.1
TRQX
104
651
05/09/2025 14:09:02
00486037584TRLO0.1.1
XLON
142
651
05/09/2025 14:09:02
00486037583TRLO0.1.1
XLON
25
651
05/09/2025 14:09:02
00486037586TRLO0.1.1
TRQX
123
651
05/09/2025 14:11:16
00486038087TRLO0.1.1
XLON
25
651
05/09/2025 14:11:19
00486038092TRLO0.1.1
TRQX
42
651
05/09/2025 14:15:00
00486038756TRLO0.1.1
CHIX
246
651
05/09/2025 14:15:00
00486038757TRLO0.1.1
XLON
123
650.5
05/09/2025 14:20:45
00486040019TRLO0.1.1
XLON
123
650.5
05/09/2025 14:22:23
00486040390TRLO0.1.1
BATE
22
650.5
05/09/2025 14:22:32
00486040400TRLO0.1.1
XLON
224
650.5
05/09/2025 14:22:32
00486040399TRLO0.1.1
XLON
22
651
05/09/2025 14:27:42
00486041490TRLO0.1.1
CHIX
52
651
05/09/2025 14:27:42
00486041489TRLO0.1.1
CHIX
44
651
05/09/2025 14:27:42
00486041491TRLO0.1.1
TRQX
99
650.5
05/09/2025 14:29:57
00486042398TRLO0.1.1
XLON
44
652
05/09/2025 14:32:47
00486045714TRLO0.1.1
TRQX
123
652
05/09/2025 14:33:42
00486046617TRLO0.1.1
BATE
74
652
05/09/2025 14:33:51
00486046669TRLO0.1.1
CHIX
48
652
05/09/2025 14:35:51
00486047728TRLO0.1.1
BATE
47
652
05/09/2025 14:35:51
00486047729TRLO0.1.1
BATE
28
652
05/09/2025 14:36:00
00486047775TRLO0.1.1
BATE
173
651.5
05/09/2025 14:36:01
00486047780TRLO0.1.1
XLON
123
652
05/09/2025 14:38:19
00486049157TRLO0.1.1
BATE
1
652
05/09/2025 14:39:22
00486049684TRLO0.1.1
CHIX
150
652.5
05/09/2025 14:40:01
00486050027TRLO0.1.1
XLON
80
652.5
05/09/2025 14:40:01
00486050028TRLO0.1.1
XLON
9
652.5
05/09/2025 14:40:01
00486050029TRLO0.1.1
XLON
9
653
05/09/2025 14:41:22
00486050547TRLO0.1.1
CHIX
64
653
05/09/2025 14:41:22
00486050548TRLO0.1.1
CHIX
74
653
05/09/2025 14:44:02
00486051723TRLO0.1.1
CHIX
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053103TRLO0.1.1
BATE
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053104TRLO0.1.1
BATE
29
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053108TRLO0.1.1
XLON
131
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053107TRLO0.1.1
XLON
219
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053106TRLO0.1.1
XLON
500
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053105TRLO0.1.1
XLON
86
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053109TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053110TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053111TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053112TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053113TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053114TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053115TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 14:46:35
00486053116TRLO0.1.1
XLON
44
652.5
05/09/2025 14:46:47
00486053224TRLO0.1.1
TRQX
30
652
05/09/2025 14:47:57
00486053805TRLO0.1.1
AQXE
60
652
05/09/2025 14:47:57
00486053804TRLO0.1.1
AQXE
30
651
05/09/2025 14:47:57
00486053807TRLO0.1.1
TRQX
30
652
05/09/2025 14:47:57
00486053806TRLO0.1.1
AQXE
123
653
05/09/2025 14:50:20
00486054820TRLO0.1.1
BATE
246
652.5
05/09/2025 14:50:27
00486054857TRLO0.1.1
XLON
32
652.5
05/09/2025 14:51:02
00486055259TRLO0.1.1
CHIX
42
652.5
05/09/2025 14:51:02
00486055258TRLO0.1.1
CHIX
30
652
05/09/2025 14:51:27
00486055418TRLO0.1.1
AQXE
30
652.5
05/09/2025 14:52:41
00486057418TRLO0.1.1
XLON
93
652.5
05/09/2025 14:52:41
00486057417TRLO0.1.1
XLON
23
652
05/09/2025 14:52:44
00486057473TRLO0.1.1
TRQX
21
652
05/09/2025 14:52:44
00486057474TRLO0.1.1
TRQX
10
652.5
05/09/2025 14:54:28
00486058388TRLO0.1.1
BATE
41
652.5
05/09/2025 14:54:28
00486058389TRLO0.1.1
BATE
35
653
05/09/2025 14:54:28
00486058391TRLO0.1.1
BATE
37
653
05/09/2025 14:54:28
00486058390TRLO0.1.1
BATE
63
652.5
05/09/2025 14:55:29
00486058919TRLO0.1.1
XLON
68
652.5
05/09/2025 14:55:29
00486058921TRLO0.1.1
XLON
115
|
652.5
05/09/2025 14:55:29
00486058920TRLO0.1.1
XLON
93
652.5
05/09/2025 14:57:41
00486059966TRLO0.1.1
XLON
60
652.5
05/09/2025 14:57:41
00486059968TRLO0.1.1
XLON
93
652.5
05/09/2025 14:57:41
00486059967TRLO0.1.1
XLON
74
652.5
05/09/2025 14:58:27
00486060379TRLO0.1.1
CHIX
123
652.5
05/09/2025 14:59:30
00486060941TRLO0.1.1
XLON
123
653
05/09/2025 14:59:34
00486060966TRLO0.1.1
BATE
30
652.5
05/09/2025 15:00:35
00486061832TRLO0.1.1
AQXE
44
652
05/09/2025 15:01:04
00486062010TRLO0.1.1
TRQX
123
652
05/09/2025 15:01:04
00486062009TRLO0.1.1
XLON
74
655.5
05/09/2025 15:03:25
00486063737TRLO0.1.1
CHIX
44
656
05/09/2025 15:07:09
00486065178TRLO0.1.1
TRQX
30
656
05/09/2025 15:07:09
00486065182TRLO0.1.1
AQXE
74
656
05/09/2025 15:08:28
00486065930TRLO0.1.1
CHIX
44
656
05/09/2025 15:08:57
00486066369TRLO0.1.1
TRQX
30
656
05/09/2025 15:09:15
00486066559TRLO0.1.1
AQXE
3
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066901TRLO0.1.1
BATE
120
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066900TRLO0.1.1
BATE
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066902TRLO0.1.1
BATE
77
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066903TRLO0.1.1
XLON
169
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066904TRLO0.1.1
XLON
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066906TRLO0.1.1
XLON
246
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066905TRLO0.1.1
XLON
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066907TRLO0.1.1
XLON
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066908TRLO0.1.1
XLON
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066909TRLO0.1.1
XLON
123
655.5
05/09/2025 15:09:48
00486066910TRLO0.1.1
XLON
123
655
05/09/2025 15:10:15
00486067202TRLO0.1.1
BATE
123
654.5
05/09/2025 15:11:18
00486067837TRLO0.1.1
XLON
74
654
05/09/2025 15:15:00
00486070187TRLO0.1.1
CHIX
123
654
05/09/2025 15:15:00
00486070186TRLO0.1.1
BATE
44
654
05/09/2025 15:15:00
00486070189TRLO0.1.1
TRQX
123
654
05/09/2025 15:15:00
00486070188TRLO0.1.1
XLON
123
654
05/09/2025 15:15:00
00486070190TRLO0.1.1
XLON
30
654
05/09/2025 15:15:00
00486070192TRLO0.1.1
AQXE
123
654
05/09/2025 15:15:00
00486070191TRLO0.1.1
XLON
246
654
05/09/2025 15:16:54
00486071364TRLO0.1.1
XLON
123
653.5
05/09/2025 15:16:54
00486071365TRLO0.1.1
XLON
123
654
05/09/2025 15:17:01
00486071428TRLO0.1.1
BATE
1
654
05/09/2025 15:17:40
00486071849TRLO0.1.1
AQXE
29
654
05/09/2025 15:17:40
00486071850TRLO0.1.1
AQXE
74
653.5
05/09/2025 15:18:29
00486072112TRLO0.1.1
CHIX
30
651.5
05/09/2025 15:18:54
00486072497TRLO0.1.1
XLON
44
653
05/09/2025 15:18:54
00486072501TRLO0.1.1
TRQX
8
653
05/09/2025 15:19:31
00486072761TRLO0.1.1
BATE
115
653
05/09/2025 15:19:31
00486072762TRLO0.1.1
BATE
27
652.5
05/09/2025 15:21:46
00486074287TRLO0.1.1
XLON
194
652.5
05/09/2025 15:21:46
00486074285TRLO0.1.1
XLON
118
652.5
05/09/2025 15:21:46
00486074288TRLO0.1.1
XLON
123
652.5
05/09/2025 15:21:46
00486074290TRLO0.1.1
XLON
246
652.5
05/09/2025 15:21:46
00486074289TRLO0.1.1
XLON
30
652.5
05/09/2025 15:22:12
00486074721TRLO0.1.1
AQXE
34
653
05/09/2025 15:22:54
00486075137TRLO0.1.1
BATE
89
653
05/09/2025 15:22:54
00486075138TRLO0.1.1
BATE
74
652
05/09/2025 15:23:17
00486075389TRLO0.1.1
CHIX
123
651.5
05/09/2025 15:23:21
00486075537TRLO0.1.1
XLON
44
653
05/09/2025 15:23:47
00486075824TRLO0.1.1
TRQX
123
651
05/09/2025 15:25:01
00486076530TRLO0.1.1
XLON
123
651
05/09/2025 15:26:46
00486077885TRLO0.1.1
XLON
91
651
05/09/2025 15:27:04
00486078073TRLO0.1.1
BATE
32
652
05/09/2025 15:27:04
00486078074TRLO0.1.1
BATE
1
650.5
05/09/2025 15:28:27
00486078944TRLO0.1.1
AQXE
29
650.5
05/09/2025 15:28:44
00486079092TRLO0.1.1
AQXE
25
651
05/09/2025 15:28:49
00486079121TRLO0.1.1
XLON
93
651
05/09/2025 15:28:49
00486079120TRLO0.1.1
XLON
114
651
05/09/2025 15:28:49
00486079119TRLO0.1.1
XLON
14
651
05/09/2025 15:28:49
00486079122TRLO0.1.1
XLON
123
651
05/09/2025 15:30:38
00486080127TRLO0.1.1
XLON
74
650
05/09/2025 15:30:51
00486080237TRLO0.1.1
CHIX
44
650.5
05/09/2025 15:30:56
00486080286TRLO0.1.1
TRQX
123
649.5
05/09/2025 15:32:51
00486081098TRLO0.1.1
BATE
123
650
05/09/2025 15:32:51
00486081097TRLO0.1.1
XLON
77
649.5
05/09/2025 15:34:48
00486082029TRLO0.1.1
XLON
93
649.5
05/09/2025 15:34:48
00486082030TRLO0.1.1
XLON
76
649.5
05/09/2025 15:34:48
00486082031TRLO0.1.1
XLON
30
649.5
05/09/2025 15:35:14
00486082287TRLO0.1.1
AQXE
79
648.5
05/09/2025 15:35:59
00486082973TRLO0.1.1
XLON
8
649
05/09/2025 15:36:47
00486083491TRLO0.1.1
BATE
115
649.5
05/09/2025 15:36:47
00486083492TRLO0.1.1
BATE
74
649.5
05/09/2025 15:38:16
00486084320TRLO0.1.1
CHIX
35
649.5
05/09/2025 15:38:20
00486084360TRLO0.1.1
XLON
143
649.5
05/09/2025 15:38:20
00486084361TRLO0.1.1
XLON
8
649.5
05/09/2025 15:38:20
00486084363TRLO0.1.1
XLON
60
649.5
05/09/2025 15:38:20
00486084362TRLO0.1.1
XLON
44
649.5
05/09/2025 15:38:36
00486084439TRLO0.1.1
TRQX
76
649.5
05/09/2025 15:40:26
00486085535TRLO0.1.1
XLON
47
649.5
05/09/2025 15:40:26
00486085536TRLO0.1.1
XLON
123
649
05/09/2025 15:41:10
00486085896TRLO0.1.1
BATE
30
649
05/09/2025 15:41:19
00486085951TRLO0.1.1
AQXE
96
649
05/09/2025 15:42:19
00486086523TRLO0.1.1
XLON
150
649
05/09/2025 15:42:19
00486086524TRLO0.1.1
XLON
66
649
05/09/2025 15:44:04
00486087217TRLO0.1.1
CHIX
8
649
05/09/2025 15:45:21
00486087857TRLO0.1.1
CHIX
29
649
05/09/2025 15:45:21
00486087859TRLO0.1.1
TRQX
123
649
05/09/2025 15:45:21
00486087858TRLO0.1.1
XLON
1
649
05/09/2025 15:45:21
00486087860TRLO0.1.1
TRQX
11
649
05/09/2025 15:45:21
00486087861TRLO0.1.1
TRQX
1
649
05/09/2025 15:45:24
00486087912TRLO0.1.1
TRQX
2
649
05/09/2025 15:45:24
00486087913TRLO0.1.1
TRQX
123
649
05/09/2025 15:45:35
00486088038TRLO0.1.1
BATE
40
648
05/09/2025 15:47:22
00486089515TRLO0.1.1
XLON
127
648
05/09/2025 15:47:22
00486089516TRLO0.1.1
XLON
30
648.5
05/09/2025 15:47:47
00486089945TRLO0.1.1
AQXE
123
648
05/09/2025 15:49:10
00486090592TRLO0.1.1
XLON
38
647.5
05/09/2025 15:49:45
00486090886TRLO0.1.1
BATE
85
648.5
05/09/2025 15:49:45
00486090887TRLO0.1.1
BATE
66
647.5
05/09/2025 15:49:57
00486090979TRLO0.1.1
CHIX
8
647.5
05/09/2025 15:49:57
00486090980TRLO0.1.1
CHIX
9
648.5
05/09/2025 15:50:19
00486091144TRLO0.1.1
TRQX
35
648.5
05/09/2025 15:50:19
00486091145TRLO0.1.1
TRQX
123
647.5
05/09/2025 15:51:24
00486091736TRLO0.1.1
XLON
123
647.5
05/09/2025 15:51:24
00486091737TRLO0.1.1
XLON
5
648
05/09/2025 15:53:00
00486092588TRLO0.1.1
AQXE
25
648
05/09/2025 15:53:00
00486092589TRLO0.1.1
AQXE
12
648.5
05/09/2025 15:53:05
00486092619TRLO0.1.1
BATE
111
648.5
05/09/2025 15:53:05
00486092618TRLO0.1.1
BATE
78
648
05/09/2025 15:53:05
00486092622TRLO0.1.1
XLON
72
648
05/09/2025 15:53:06
00486092623TRLO0.1.1
XLON
74
648.5
05/09/2025 15:54:35
00486093466TRLO0.1.1
CHIX
44
648
05/09/2025 15:56:32
00486094630TRLO0.1.1
TRQX
96
648
05/09/2025 15:56:32
00486094632TRLO0.1.1
XLON
123
648
05/09/2025 15:56:32
00486094633TRLO0.1.1
XLON
246
648
05/09/2025 15:56:32
00486094631TRLO0.1.1
XLON
123
648
05/09/2025 15:56:32
00486094634TRLO0.1.1
XLON
123
648
05/09/2025 15:56:32
00486094635TRLO0.1.1
XLON
123
648
05/09/2025 15:57:45
00486095368TRLO0.1.1
BATE
123
648
05/09/2025 15:58:29
00486095692TRLO0.1.1
XLON
30
648
05/09/2025 15:59:34
00486096457TRLO0.1.1
AQXE
123
647.5
05/09/2025 16:00:47
00486097271TRLO0.1.1
XLON
6
647.5
05/09/2025 16:01:40
00486097763TRLO0.1.1
CHIX
68
647.5
05/09/2025 16:01:40
00486097762TRLO0.1.1
CHIX
1
648
05/09/2025 16:01:52
00486097821TRLO0.1.1
BATE
16
648
05/09/2025 16:01:52
00486097820TRLO0.1.1
BATE
106
648
05/09/2025 16:01:52
00486097822TRLO0.1.1
BATE
44
648
05/09/2025 16:02:27
00486098152TRLO0.1.1
TRQX
123
648
05/09/2025 16:02:27
00486098151TRLO0.1.1
XLON
34
648
05/09/2025 16:04:54
00486099513TRLO0.1.1
XLON
67
648
05/09/2025 16:04:54
00486099511TRLO0.1.1
XLON
179
648
05/09/2025 16:04:54
00486099512TRLO0.1.1
XLON
123
649
05/09/2025 16:06:06
00486100105TRLO0.1.1
BATE
2
650
05/09/2025 16:06:54
00486100684TRLO0.1.1
AQXE
28
650
05/09/2025 16:06:54
00486100687TRLO0.1.1
AQXE
164
650
05/09/2025 16:06:54
00486100686TRLO0.1.1
XLON
171
650
05/09/2025 16:06:54
00486100685TRLO0.1.1
XLON
74
650
05/09/2025 16:06:54
00486100692TRLO0.1.1
CHIX
1
650
05/09/2025 16:07:05
00486100757TRLO0.1.1
TRQX
123
650
05/09/2025 16:07:59
00486101295TRLO0.1.1
BATE
123
650
05/09/2025 16:08:28
00486101545TRLO0.1.1
XLON
30
650
05/09/2025 16:08:52
00486101824TRLO0.1.1
AQXE
74
650
05/09/2025 16:09:10
00486102012TRLO0.1.1
CHIX
12
650
05/09/2025 16:09:19
00486102086TRLO0.1.1
TRQX
123
650
05/09/2025 16:09:44
00486102306TRLO0.1.1
XLON
123
650
05/09/2025 16:09:44
00486102307TRLO0.1.1
XLON
123
650
05/09/2025 16:09:46
00486102319TRLO0.1.1
BATE
45
649.5
05/09/2025 16:11:01
00486103148TRLO0.1.1
TRQX
44
649.5
05/09/2025 16:11:01
00486103150TRLO0.1.1
TRQX
246
649.5
05/09/2025 16:11:01
00486103149TRLO0.1.1
XLON
123
649.5
05/09/2025 16:11:01
00486103151TRLO0.1.1
XLON
123
649.5
05/09/2025 16:11:01
00486103152TRLO0.1.1
XLON
74
650
05/09/2025 16:12:37
00486104037TRLO0.1.1
CHIX
67
650
05/09/2025 16:13:07
00486104351TRLO0.1.1
XLON
56
650
05/09/2025 16:13:10
00486104366TRLO0.1.1
XLON
44
650
05/09/2025 16:13:28
00486104563TRLO0.1.1
TRQX
67
650
05/09/2025 16:14:45
00486105278TRLO0.1.1
XLON
5
650.5
05/09/2025 16:15:08
00486105605TRLO0.1.1
BATE
6
650.5
05/09/2025 16:15:08
00486105604TRLO0.1.1
BATE
49
650.5
05/09/2025 16:15:08
00486105606TRLO0.1.1
BATE
218
650.5
05/09/2025 16:15:08
00486105607TRLO0.1.1
BATE
123
650.5
05/09/2025 16:15:09
00486105628TRLO0.1.1
XLON
205
650.5
05/09/2025 16:15:53
00486106155TRLO0.1.1
CHIX
67
650.5
05/09/2025 16:16:02
00486106264TRLO0.1.1
TRQX
30
650.5
05/09/2025 16:16:18
00486106383TRLO0.1.1
AQXE
36
650.5
05/09/2025 16:16:18
00486106384TRLO0.1.1
AQXE
69
650.5
05/09/2025 16:16:35
00486106560TRLO0.1.1
XLON
66
650.5
05/09/2025 16:16:51
00486106686TRLO0.1.1
XLON
66
650.5
05/09/2025 16:17:07
00486106801TRLO0.1.1
XLON
69
650.5
05/09/2025 16:17:24
00486106999TRLO0.1.1
BATE
66
650.5
05/09/2025 16:17:40
00486107162TRLO0.1.1
XLON
133
650.5
05/09/2025 16:17:40
00486107163TRLO0.1.1
XLON
33
650.5
05/09/2025 16:19:16
00486108410TRLO0.1.1
CHIX
24
650.5
05/09/2025 16:19:32
00486108623TRLO0.1.1
AQXE
43
650.5
05/09/2025 16:19:32
00486108624TRLO0.1.1
AQXE
66
650.5
05/09/2025 16:19:48
00486108762TRLO0.1.1
BATE
79
650.5
05/09/2025 16:19:51
00486108775TRLO0.1.1
BATE
140
650.5
05/09/2025 16:19:51
00486108776TRLO0.1.1
BATE
69
650.5
05/09/2025 16:20:05
00486108920TRLO0.1.1
TRQX
69
650.5
05/09/2025 16:20:24
00486109060TRLO0.1.1
XLON
66
650.5
05/09/2025 16:20:42
00486109197TRLO0.1.1
XLON
10
650.5
05/09/2025 16:22:01
00486110025TRLO0.1.1
BATE
63
650.5
05/09/2025 16:22:05
00486110096TRLO0.1.1
BATE
48
650.5
05/09/2025 16:22:13
00486110240TRLO0.1.1
CHIX
20
650.5
05/09/2025 16:22:13
00486110242TRLO0.1.1
CHIX
67
650.5
05/09/2025 16:22:49
00486110553TRLO0.1.1
CHIX
11
650.5
05/09/2025 16:22:52
00486110607TRLO0.1.1
CHIX
98
651
05/09/2025 16:23:34
00486110997TRLO0.1.1
AQXE
175
651
05/09/2025 16:23:34
00486110998TRLO0.1.1
XLON
250
651
05/09/2025 16:23:34
00486111000TRLO0.1.1
XLON
402
651
05/09/2025 16:23:34
00486110999TRLO0.1.1
XLON
500
651
05/09/2025 16:23:34
00486111001TRLO0.1.1
XLON
78
651
05/09/2025 16:23:34
00486111004TRLO0.1.1
XLON
274
651
05/09/2025 16:23:34
00486111002TRLO0.1.1
XLON
302
651
05/09/2025 16:23:34
00486111003TRLO0.1.1
XLON
127
651
05/09/2025 16:23:38
00486111059TRLO0.1.1
TRQX
33
651
05/09/2025 16:24:01
00486111258TRLO0.1.1
BATE
6
651
05/09/2025 16:24:01
00486111261TRLO0.1.1
BATE
125
651
05/09/2025 16:24:01
00486111260TRLO0.1.1
BATE
250
651
05/09/2025 16:24:01
00486111259TRLO0.1.1
BATE
5
651
05/09/2025 16:24:01
00486111262TRLO0.1.1
BATE
112
651
05/09/2025 16:24:01
00486111263TRLO0.1.1
BATE
17
650.5
05/09/2025 16:24:26
00486111514TRLO0.1.1
BATE
73
650.5
05/09/2025 16:24:26
00486111515TRLO0.1.1
CHIX
123
650.5
05/09/2025 16:24:26
00486111517TRLO0.1.1
XLON
796
650.5
05/09/2025 16:24:26
00486111516TRLO0.1.1
XLON
123
650.5
05/09/2025 16:24:26
00486111518TRLO0.1.1
XLON
19
650
05/09/2025 16:25:28
00486112198TRLO0.1.1
CHIX
12
650.5
05/09/2025 16:25:28
00486112203TRLO0.1.1
TRQX
10
650
05/09/2025 16:25:50
00486112409TRLO0.1.1
AQXE
1
650.5
05/09/2025 16:26:07
00486112577TRLO0.1.1
BATE
10
650.5
05/09/2025 16:26:07
00486112578TRLO0.1.1
BATE
57
650.5
05/09/2025 16:26:07
00486112579TRLO0.1.1
BATE
52
649.5
05/09/2025 16:26:29
00486112755TRLO0.1.1
XLON
198
649.5
05/09/2025 16:26:29
00486112754TRLO0.1.1
XLON
6
649.5
05/09/2025 16:27:03
00486113200TRLO0.1.1
XLON
98
649.5
05/09/2025 16:27:03
00486113201TRLO0.1.1
XLON
43
649.5
05/09/2025 16:27:20
00486113429TRLO0.1.1
XLON