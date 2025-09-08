Anzeige
Mehr »
Montag, 08.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
08.09.25 | 08:23
7,400 Euro
+1,37 % +0,100
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,4507,75009:33
PR Newswire
08.09.2025 08:06 Uhr
25 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 08

Bodycotewww.bodycote.com

8 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

5 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

55,046

Highest price paid per share (pence per share):

656.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

646.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

650.23p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,234,901 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,075,503 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,221,271 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

123

650

05/09/2025 08:02:19

00485977667TRLO0.1.1

XLON

30

650

05/09/2025 08:04:07

00485978075TRLO0.1.1

XLON

93

650

05/09/2025 08:04:07

00485978076TRLO0.1.1

XLON

31

650

05/09/2025 08:04:36

00485978216TRLO0.1.1

CHIX

123

650.5

05/09/2025 08:06:00

00485978653TRLO0.1.1

XLON

27

650

05/09/2025 08:08:20

00485979132TRLO0.1.1

BATE

77

650

05/09/2025 08:08:20

00485979131TRLO0.1.1

BATE

11

650.5

05/09/2025 08:08:20

00485979130TRLO0.1.1

CHIX

7

650

05/09/2025 08:08:20

00485979134TRLO0.1.1

TRQX

18

650

05/09/2025 08:08:20

00485979133TRLO0.1.1

TRQX

123

649

05/09/2025 08:08:55

00485979280TRLO0.1.1

XLON

123

649

05/09/2025 08:11:28

00485979834TRLO0.1.1

XLON

42

649.5

05/09/2025 08:12:22

00485979962TRLO0.1.1

CHIX

104

649

05/09/2025 08:12:49

00485980022TRLO0.1.1

BATE

5

649

05/09/2025 08:12:49

00485980023TRLO0.1.1

TRQX

80

650

05/09/2025 08:13:17

00485980094TRLO0.1.1

XLON

43

650

05/09/2025 08:13:17

00485980095TRLO0.1.1

XLON

7

649

05/09/2025 08:14:33

00485980337TRLO0.1.1

TRQX

34

649

05/09/2025 08:15:38

00485980556TRLO0.1.1

XLON

89

649

05/09/2025 08:15:38

00485980555TRLO0.1.1

XLON

42

649.5

05/09/2025 08:16:35

00485980696TRLO0.1.1

CHIX

104

650

05/09/2025 08:18:20

00485980986TRLO0.1.1

BATE

38

650

05/09/2025 08:23:26

00485981906TRLO0.1.1

TRQX

369

650

05/09/2025 08:23:26

00485981905TRLO0.1.1

XLON

104

650

05/09/2025 08:24:59

00485982219TRLO0.1.1

BATE

14

650

05/09/2025 08:25:29

00485982322TRLO0.1.1

TRQX

11

650

05/09/2025 08:25:29

00485982323TRLO0.1.1

TRQX

11

650

05/09/2025 08:26:01

00485982485TRLO0.1.1

XLON

56

650

05/09/2025 08:26:01

00485982483TRLO0.1.1

XLON

56

650

05/09/2025 08:26:01

00485982484TRLO0.1.1

XLON

52

650.5

05/09/2025 08:29:04

00485982976TRLO0.1.1

XLON

71

650.5

05/09/2025 08:29:04

00485982977TRLO0.1.1

XLON

8

650.5

05/09/2025 08:36:10

00485984236TRLO0.1.1

CHIX

76

651

05/09/2025 08:39:07

00485984675TRLO0.1.1

CHIX

104

651

05/09/2025 08:39:07

00485984676TRLO0.1.1

BATE

369

651

05/09/2025 08:39:07

00485984677TRLO0.1.1

XLON

34

651

05/09/2025 08:39:07

00485984679TRLO0.1.1

AQXE

12

651

05/09/2025 08:39:07

00485984680TRLO0.1.1

AQXE

15

651

05/09/2025 08:39:49

00485984837TRLO0.1.1

AQXE

39

651

05/09/2025 08:39:49

00485984836TRLO0.1.1

AQXE

123

650.5

05/09/2025 08:40:17

00485984972TRLO0.1.1

XLON

2

651

05/09/2025 08:40:17

00485984971TRLO0.1.1

AQXE

25

650.5

05/09/2025 08:40:17

00485984973TRLO0.1.1

TRQX

42

650.5

05/09/2025 08:41:24

00485985247TRLO0.1.1

CHIX

75

650.5

05/09/2025 08:41:42

00485985361TRLO0.1.1

BATE

29

651

05/09/2025 08:41:42

00485985362TRLO0.1.1

BATE

42

650.5

05/09/2025 08:48:47

00485987440TRLO0.1.1

CHIX

104

651

05/09/2025 08:49:39

00485987690TRLO0.1.1

BATE

8

651

05/09/2025 08:52:05

00485988428TRLO0.1.1

XLON

115

651

05/09/2025 08:52:05

00485988427TRLO0.1.1

XLON

309

651.5

05/09/2025 08:53:57

00485988939TRLO0.1.1

XLON

45

651.5

05/09/2025 08:53:57

00485988940TRLO0.1.1

XLON

138

651.5

05/09/2025 08:53:57

00485988941TRLO0.1.1

XLON

25

652

05/09/2025 08:56:07

00485989361TRLO0.1.1

TRQX

50

652

05/09/2025 08:56:07

00485989362TRLO0.1.1

TRQX

42

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990611TRLO0.1.1

CHIX

34

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990614TRLO0.1.1

AQXE

246

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990612TRLO0.1.1

XLON

246

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990613TRLO0.1.1

XLON

5

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990615TRLO0.1.1

AQXE

12

651.5

05/09/2025 09:01:26

00485990616TRLO0.1.1

AQXE

25

652

05/09/2025 09:01:26

00485990617TRLO0.1.1

TRQX

9

651.5

05/09/2025 09:03:43

00485991244TRLO0.1.1

XLON

114

651.5

05/09/2025 09:03:43

00485991243TRLO0.1.1

XLON

123

651.5

05/09/2025 09:06:52

00485991965TRLO0.1.1

XLON

208

651

05/09/2025 09:06:52

00485991968TRLO0.1.1

BATE

12

651.5

05/09/2025 09:06:52

00485991966TRLO0.1.1

CHIX

30

651.5

05/09/2025 09:06:52

00485991967TRLO0.1.1

CHIX

17

651.5

05/09/2025 09:07:41

00485992094TRLO0.1.1

AQXE

1

651

05/09/2025 09:10:15

00485992574TRLO0.1.1

CHIX

41

651

05/09/2025 09:10:15

00485992575TRLO0.1.1

CHIX

3

651.5

05/09/2025 09:10:38

00485992656TRLO0.1.1

XLON

120

651.5

05/09/2025 09:10:38

00485992655TRLO0.1.1

XLON

1

651.5

05/09/2025 09:10:54

00485992701TRLO0.1.1

TRQX

1

652

05/09/2025 09:10:54

00485992703TRLO0.1.1

TRQX

12

652

05/09/2025 09:10:54

00485992702TRLO0.1.1

TRQX

11

652

05/09/2025 09:10:54

00485992704TRLO0.1.1

TRQX

104

651

05/09/2025 09:11:31

00485992822TRLO0.1.1

BATE

58

651.5

05/09/2025 09:13:22

00485993064TRLO0.1.1

XLON

65

651.5

05/09/2025 09:13:22

00485993065TRLO0.1.1

XLON

1

651.5

05/09/2025 09:15:45

00485993490TRLO0.1.1

AQXE

12

651.5

05/09/2025 09:15:45

00485993491TRLO0.1.1

AQXE

4

651.5

05/09/2025 09:15:45

00485993492TRLO0.1.1

AQXE

19

651.5

05/09/2025 09:15:51

00485993503TRLO0.1.1

XLON

15

651.5

05/09/2025 09:15:51

00485993505TRLO0.1.1

XLON

89

651.5

05/09/2025 09:15:51

00485993504TRLO0.1.1

XLON

1

650

05/09/2025 09:17:11

00485993700TRLO0.1.1

CHIX

123

650.5

05/09/2025 09:18:01

00485993831TRLO0.1.1

XLON

65

650.5

05/09/2025 09:20:05

00485994370TRLO0.1.1

XLON

1

650.5

05/09/2025 09:20:05

00485994371TRLO0.1.1

XLON

57

650.5

05/09/2025 09:20:05

00485994372TRLO0.1.1

XLON

17

650.5

05/09/2025 09:21:16

00485994630TRLO0.1.1

AQXE

123

650

05/09/2025 09:23:13

00485994871TRLO0.1.1

XLON

1

650

05/09/2025 09:24:57

00485995021TRLO0.1.1

BATE

83

650.5

05/09/2025 09:26:43

00485995348TRLO0.1.1

CHIX

246

650.5

05/09/2025 09:26:44

00485995353TRLO0.1.1

XLON

1

650.5

05/09/2025 09:26:51

00485995362TRLO0.1.1

TRQX

100

650.5

05/09/2025 09:27:07

00485995419TRLO0.1.1

BATE

107

650.5

05/09/2025 09:27:07

00485995420TRLO0.1.1

BATE

49

650.5

05/09/2025 09:27:07

00485995421TRLO0.1.1

TRQX

17

650.5

05/09/2025 09:27:33

00485995521TRLO0.1.1

AQXE

23

650.5

05/09/2025 09:30:05

00485995865TRLO0.1.1

XLON

100

650.5

05/09/2025 09:30:05

00485995864TRLO0.1.1

XLON

12

650.5

05/09/2025 09:32:06

00485996219TRLO0.1.1

TRQX

13

650.5

05/09/2025 09:32:06

00485996220TRLO0.1.1

TRQX

54

650.5

05/09/2025 09:33:24

00485996329TRLO0.1.1

BATE

50

650.5

05/09/2025 09:33:24

00485996330TRLO0.1.1

BATE

3

650.5

05/09/2025 09:34:12

00485996460TRLO0.1.1

XLON

120

650.5

05/09/2025 09:34:12

00485996459TRLO0.1.1

XLON

42

650.5

05/09/2025 09:34:56

00485996553TRLO0.1.1

CHIX

44

649.5

05/09/2025 09:37:29

00485996874TRLO0.1.1

XLON

79

649.5

05/09/2025 09:37:29

00485996875TRLO0.1.1

XLON

123

649.5

05/09/2025 09:40:51

00485997323TRLO0.1.1

XLON

25

649.5

05/09/2025 09:42:08

00485997481TRLO0.1.1

TRQX

26

649.5

05/09/2025 09:43:40

00485997625TRLO0.1.1

BATE

78

650.5

05/09/2025 09:43:40

00485997626TRLO0.1.1

BATE

61

649.5

05/09/2025 09:45:09

00485997819TRLO0.1.1

XLON

62

649.5

05/09/2025 09:45:09

00485997818TRLO0.1.1

XLON

20

649.5

05/09/2025 09:46:09

00485997941TRLO0.1.1

CHIX

22

649.5

05/09/2025 09:47:42

00485998086TRLO0.1.1

CHIX

123

649.5

05/09/2025 09:48:32

00485998173TRLO0.1.1

XLON

12

649.5

05/09/2025 09:50:48

00485998405TRLO0.1.1

CHIX

30

649.5

05/09/2025 09:50:48

00485998406TRLO0.1.1

CHIX

123

649.5

05/09/2025 09:51:44

00485998489TRLO0.1.1

XLON

12

649.5

05/09/2025 09:52:14

00485998562TRLO0.1.1

TRQX

13

649.5

05/09/2025 09:52:14

00485998563TRLO0.1.1

TRQX

30

650

05/09/2025 09:53:23

00485998719TRLO0.1.1

BATE

61

650

05/09/2025 09:53:23

00485998718TRLO0.1.1

BATE

2

650.5

05/09/2025 09:53:23

00485998720TRLO0.1.1

BATE

11

650.5

05/09/2025 09:53:23

00485998721TRLO0.1.1

BATE

123

649.5

05/09/2025 09:56:08

00485999034TRLO0.1.1

XLON

44

649.5

05/09/2025 09:59:47

00485999522TRLO0.1.1

XLON

79

649.5

05/09/2025 09:59:47

00485999521TRLO0.1.1

XLON

42

649.5

05/09/2025 10:02:03

00485999806TRLO0.1.1

CHIX

123

649.5

05/09/2025 10:02:27

00485999859TRLO0.1.1

XLON

25

649.5

05/09/2025 10:02:30

00485999866TRLO0.1.1

TRQX

17

650

05/09/2025 10:10:25

00486000911TRLO0.1.1

AQXE

34

650

05/09/2025 10:10:25

00486000910TRLO0.1.1

AQXE

42

650

05/09/2025 10:10:25

00486000909TRLO0.1.1

CHIX

34

650

05/09/2025 10:10:25

00486000913TRLO0.1.1

AQXE

74

650

05/09/2025 10:10:25

00486000912TRLO0.1.1

BATE

1

650

05/09/2025 10:10:25

00486000916TRLO0.1.1

XLON

30

650

05/09/2025 10:10:25

00486000914TRLO0.1.1

BATE

245

650

05/09/2025 10:10:25

00486000915TRLO0.1.1

XLON

4

650

05/09/2025 10:10:25

00486000918TRLO0.1.1

TRQX

21

650

05/09/2025 10:10:25

00486000917TRLO0.1.1

TRQX

246

649.5

05/09/2025 10:12:29

00486001222TRLO0.1.1

XLON

52

650

05/09/2025 10:12:29

00486001223TRLO0.1.1

BATE

52

650

05/09/2025 10:12:29

00486001224TRLO0.1.1

BATE

123

650.5

05/09/2025 10:23:54

00486002685TRLO0.1.1

XLON

246

650.5

05/09/2025 10:23:54

00486002686TRLO0.1.1

XLON

246

650.5

05/09/2025 10:26:28

00486003029TRLO0.1.1

XLON

123

650.5

05/09/2025 10:28:23

00486003343TRLO0.1.1

XLON

11

650

05/09/2025 10:29:14

00486003458TRLO0.1.1

CHIX

31

650

05/09/2025 10:29:14

00486003459TRLO0.1.1

CHIX

42

650

05/09/2025 10:29:14

00486003460TRLO0.1.1

CHIX

104

650

05/09/2025 10:29:14

00486003461TRLO0.1.1

BATE

25

650

05/09/2025 10:29:14

00486003462TRLO0.1.1

TRQX

25

650

05/09/2025 10:29:14

00486003463TRLO0.1.1

TRQX

17

650

05/09/2025 10:29:17

00486003472TRLO0.1.1

AQXE

62

650

05/09/2025 10:30:41

00486003714TRLO0.1.1

XLON

61

650

05/09/2025 10:30:41

00486003715TRLO0.1.1

XLON

25

650

05/09/2025 10:31:05

00486003755TRLO0.1.1

TRQX

20

650

05/09/2025 10:31:27

00486003805TRLO0.1.1

BATE

28

650

05/09/2025 10:31:27

00486003803TRLO0.1.1

BATE

56

650

05/09/2025 10:31:27

00486003804TRLO0.1.1

BATE

42

650

05/09/2025 10:31:46

00486003945TRLO0.1.1

CHIX

90

650

05/09/2025 10:33:29

00486004126TRLO0.1.1

XLON

64

650.5

05/09/2025 10:37:08

00486004686TRLO0.1.1

XLON

92

650.5

05/09/2025 10:37:08

00486004687TRLO0.1.1

XLON

17

651

05/09/2025 10:40:20

00486005053TRLO0.1.1

AQXE

104

651

05/09/2025 10:40:31

00486005076TRLO0.1.1

BATE

3

651

05/09/2025 10:40:36

00486005102TRLO0.1.1

TRQX

22

651

05/09/2025 10:40:36

00486005103TRLO0.1.1

TRQX

42

650.5

05/09/2025 10:40:39

00486005110TRLO0.1.1

CHIX

123

650.5

05/09/2025 10:40:39

00486005111TRLO0.1.1

XLON

20

650.5

05/09/2025 10:42:42

00486005345TRLO0.1.1

AQXE

14

651

05/09/2025 10:42:42

00486005346TRLO0.1.1

AQXE

123

650

05/09/2025 10:42:45

00486005347TRLO0.1.1

XLON

80

650.5

05/09/2025 10:42:48

00486005357TRLO0.1.1

BATE

24

651

05/09/2025 10:42:48

00486005358TRLO0.1.1

BATE

10

650.5

05/09/2025 10:43:28

00486005403TRLO0.1.1

CHIX

32

650.5

05/09/2025 10:43:28

00486005402TRLO0.1.1

CHIX

25

650.5

05/09/2025 10:44:03

00486005454TRLO0.1.1

TRQX

123

649.5

05/09/2025 10:44:24

00486005471TRLO0.1.1

XLON

104

649.5

05/09/2025 10:44:46

00486005533TRLO0.1.1

BATE

17

650

05/09/2025 10:45:08

00486005581TRLO0.1.1

AQXE

123

649.5

05/09/2025 10:45:14

00486005604TRLO0.1.1

XLON

123

649

05/09/2025 10:46:45

00486005946TRLO0.1.1

XLON

123

649

05/09/2025 10:50:27

00486006549TRLO0.1.1

XLON

104

649.5

05/09/2025 10:51:21

00486006651TRLO0.1.1

BATE

17

650

05/09/2025 10:51:28

00486006665TRLO0.1.1

AQXE

42

649.5

05/09/2025 10:52:15

00486006809TRLO0.1.1

CHIX

246

649.5

05/09/2025 10:52:15

00486006810TRLO0.1.1

XLON

42

649.5

05/09/2025 10:54:05

00486007081TRLO0.1.1

CHIX

17

650

05/09/2025 10:54:22

00486007133TRLO0.1.1

AQXE

64

649.5

05/09/2025 10:54:26

00486007140TRLO0.1.1

BATE

40

649.5

05/09/2025 10:54:26

00486007141TRLO0.1.1

BATE

246

650

05/09/2025 10:55:30

00486007393TRLO0.1.1

XLON

25

649.5

05/09/2025 10:55:40

00486007416TRLO0.1.1

TRQX

50

649.5

05/09/2025 10:55:40

00486007417TRLO0.1.1

TRQX

2

650

05/09/2025 10:57:52

00486008069TRLO0.1.1

AQXE

12

650

05/09/2025 10:57:52

00486008070TRLO0.1.1

AQXE

3

650

05/09/2025 10:57:52

00486008071TRLO0.1.1

AQXE

75

650

05/09/2025 10:59:35

00486008790TRLO0.1.1

XLON

115

650

05/09/2025 10:59:35

00486008789TRLO0.1.1

XLON

179

650

05/09/2025 10:59:35

00486008791TRLO0.1.1

XLON

58

650

05/09/2025 11:01:35

00486009285TRLO0.1.1

XLON

65

650

05/09/2025 11:01:35

00486009284TRLO0.1.1

XLON

104

650

05/09/2025 11:01:43

00486009304TRLO0.1.1

BATE

17

650

05/09/2025 11:02:30

00486009386TRLO0.1.1

AQXE

104

650

05/09/2025 11:03:41

00486009514TRLO0.1.1

BATE

16

649.5

05/09/2025 11:04:08

00486009605TRLO0.1.1

TRQX

42

649.5

05/09/2025 11:04:08

00486009603TRLO0.1.1

CHIX

84

649.5

05/09/2025 11:04:08

00486009602TRLO0.1.1

CHIX

123

649.5

05/09/2025 11:04:08

00486009604TRLO0.1.1

XLON

9

649.5

05/09/2025 11:04:08

00486009606TRLO0.1.1

TRQX

123

648.5

05/09/2025 11:04:54

00486009777TRLO0.1.1

XLON

123

648.5

05/09/2025 11:07:10

00486010108TRLO0.1.1

XLON

12

649.5

05/09/2025 11:07:58

00486010168TRLO0.1.1

TRQX

13

649.5

05/09/2025 11:07:58

00486010169TRLO0.1.1

TRQX

5

649.5

05/09/2025 11:08:44

00486010261TRLO0.1.1

AQXE

12

649.5

05/09/2025 11:08:44

00486010260TRLO0.1.1

AQXE

123

649

05/09/2025 11:08:59

00486010308TRLO0.1.1

XLON

58

649

05/09/2025 11:09:32

00486010395TRLO0.1.1

BATE

28

649.5

05/09/2025 11:09:32

00486010396TRLO0.1.1

BATE

8

650

05/09/2025 11:09:32

00486010398TRLO0.1.1

BATE

10

650

05/09/2025 11:09:32

00486010397TRLO0.1.1

BATE

42

649

05/09/2025 11:11:01

00486010550TRLO0.1.1

CHIX

28

649

05/09/2025 11:11:02

00486010553TRLO0.1.1

XLON

95

649

05/09/2025 11:11:02

00486010554TRLO0.1.1

XLON

12

649.5

05/09/2025 11:11:31

00486010627TRLO0.1.1

TRQX

12

649.5

05/09/2025 11:11:31

00486010628TRLO0.1.1

TRQX

1

649.5

05/09/2025 11:11:31

00486010629TRLO0.1.1

TRQX

17

649.5

05/09/2025 11:11:45

00486010642TRLO0.1.1

AQXE

123

649

05/09/2025 11:11:50

00486010667TRLO0.1.1

XLON

31

649.5

05/09/2025 11:12:08

00486010712TRLO0.1.1

BATE

73

650

05/09/2025 11:12:08

00486010713TRLO0.1.1

BATE

25

649.5

05/09/2025 11:13:50

00486011079TRLO0.1.1

TRQX

17

649.5

05/09/2025 11:13:54

00486011090TRLO0.1.1

AQXE

62

649.5

05/09/2025 11:13:54

00486011092TRLO0.1.1

XLON

85

649.5

05/09/2025 11:13:54

00486011093TRLO0.1.1

XLON

107

649.5

05/09/2025 11:13:54

00486011095TRLO0.1.1

XLON

115

649.5

05/09/2025 11:13:54

00486011094TRLO0.1.1

XLON

5

650

05/09/2025 11:14:20

00486011189TRLO0.1.1

BATE

8

650

05/09/2025 11:14:20

00486011191TRLO0.1.1

BATE

91

650

05/09/2025 11:14:20

00486011190TRLO0.1.1

BATE

42

649

05/09/2025 11:16:01

00486011392TRLO0.1.1

CHIX

82

649.5

05/09/2025 11:16:19

00486011460TRLO0.1.1

XLON

115

649.5

05/09/2025 11:16:19

00486011461TRLO0.1.1

XLON

49

649.5

05/09/2025 11:16:19

00486011462TRLO0.1.1

XLON

39

649.5

05/09/2025 11:18:26

00486011752TRLO0.1.1

XLON

84

649.5

05/09/2025 11:18:26

00486011751TRLO0.1.1

XLON

42

649

05/09/2025 11:18:51

00486011793TRLO0.1.1

CHIX

25

649.5

05/09/2025 11:19:02

00486011825TRLO0.1.1

TRQX

17

649.5

05/09/2025 11:19:16

00486011843TRLO0.1.1

AQXE

60

649.5

05/09/2025 11:21:23

00486012060TRLO0.1.1

BATE

44

649.5

05/09/2025 11:21:23

00486012061TRLO0.1.1

BATE

85

649

05/09/2025 11:21:38

00486012099TRLO0.1.1

XLON

38

649

05/09/2025 11:21:38

00486012100TRLO0.1.1

XLON

77

649

05/09/2025 11:24:45

00486012470TRLO0.1.1

XLON

46

649

05/09/2025 11:24:45

00486012471TRLO0.1.1

XLON

42

648.5

05/09/2025 11:25:48

00486012669TRLO0.1.1

CHIX

17

649

05/09/2025 11:27:53

00486013013TRLO0.1.1

AQXE

25

648.5

05/09/2025 11:27:58

00486013019TRLO0.1.1

TRQX

123

648

05/09/2025 11:28:01

00486013020TRLO0.1.1

XLON

87

648.5

05/09/2025 11:30:10

00486013321TRLO0.1.1

BATE

5

648.5

05/09/2025 11:30:10

00486013323TRLO0.1.1

BATE

12

648.5

05/09/2025 11:30:10

00486013322TRLO0.1.1

BATE

123

648

05/09/2025 11:30:32

00486013367TRLO0.1.1

XLON

12

648

05/09/2025 11:31:53

00486013532TRLO0.1.1

CHIX

30

648

05/09/2025 11:31:53

00486013533TRLO0.1.1

CHIX

123

648

05/09/2025 11:32:26

00486013570TRLO0.1.1

XLON

17

648.5

05/09/2025 11:32:38

00486013582TRLO0.1.1

AQXE

25

648.5

05/09/2025 11:32:46

00486013601TRLO0.1.1

TRQX

104

648.5

05/09/2025 11:33:46

00486013722TRLO0.1.1

BATE

246

648

05/09/2025 11:34:27

00486013804TRLO0.1.1

XLON

42

648

05/09/2025 11:35:37

00486013993TRLO0.1.1

CHIX

17

648.5

05/09/2025 11:36:43

00486014108TRLO0.1.1

AQXE

123

648

05/09/2025 11:36:45

00486014111TRLO0.1.1

XLON

25

648.5

05/09/2025 11:37:07

00486014154TRLO0.1.1

TRQX

94

648

05/09/2025 11:38:36

00486014361TRLO0.1.1

XLON

29

648

05/09/2025 11:38:36

00486014362TRLO0.1.1

XLON

20

648

05/09/2025 11:38:59

00486014401TRLO0.1.1

BATE

58

648

05/09/2025 11:38:59

00486014400TRLO0.1.1

BATE

26

648.5

05/09/2025 11:38:59

00486014402TRLO0.1.1

BATE

123

648

05/09/2025 11:40:35

00486014556TRLO0.1.1

XLON

42

648

05/09/2025 11:43:19

00486014899TRLO0.1.1

CHIX

123

647.5

05/09/2025 11:44:51

00486015200TRLO0.1.1

XLON

17

647.5

05/09/2025 11:45:10

00486015257TRLO0.1.1

AQXE

12

647.5

05/09/2025 11:46:06

00486015368TRLO0.1.1

TRQX

13

647.5

05/09/2025 11:47:02

00486015475TRLO0.1.1

TRQX

123

647.5

05/09/2025 11:48:05

00486015585TRLO0.1.1

XLON

104

647.5

05/09/2025 11:48:51

00486015664TRLO0.1.1

BATE

123

647.5

05/09/2025 11:51:06

00486015913TRLO0.1.1

XLON

42

647

05/09/2025 11:52:14

00486016049TRLO0.1.1

CHIX

17

647.5

05/09/2025 11:53:16

00486016183TRLO0.1.1

AQXE

43

647.5

05/09/2025 11:53:50

00486016268TRLO0.1.1

XLON

80

647.5

05/09/2025 11:53:50

00486016267TRLO0.1.1

XLON

25

647.5

05/09/2025 11:54:22

00486016327TRLO0.1.1

TRQX

44

647.5

05/09/2025 11:56:35

00486016630TRLO0.1.1

XLON

79

647.5

05/09/2025 11:56:35

00486016629TRLO0.1.1

XLON

5

647.5

05/09/2025 11:56:44

00486016645TRLO0.1.1

BATE

99

647.5

05/09/2025 11:56:44

00486016644TRLO0.1.1

BATE

42

647.5

05/09/2025 11:59:17

00486017041TRLO0.1.1

XLON

60

647.5

05/09/2025 11:59:17

00486017040TRLO0.1.1

XLON

21

647.5

05/09/2025 11:59:17

00486017042TRLO0.1.1

XLON

42

647

05/09/2025 11:59:57

00486017136TRLO0.1.1

CHIX

17

647.5

05/09/2025 12:00:21

00486017258TRLO0.1.1

AQXE

25

647.5

05/09/2025 12:00:57

00486017332TRLO0.1.1

TRQX

8

647.5

05/09/2025 12:01:37

00486017395TRLO0.1.1

XLON

115

647.5

05/09/2025 12:01:37

00486017394TRLO0.1.1

XLON

12

647.5

05/09/2025 12:02:05

00486017481TRLO0.1.1

BATE

35

647.5

05/09/2025 12:02:05

00486017482TRLO0.1.1

BATE

57

647.5

05/09/2025 12:02:05

00486017480TRLO0.1.1

BATE

246

647

05/09/2025 12:03:36

00486017698TRLO0.1.1

XLON

42

647

05/09/2025 12:03:43

00486017705TRLO0.1.1

CHIX

17

647.5

05/09/2025 12:03:46

00486017708TRLO0.1.1

AQXE

25

647.5

05/09/2025 12:04:26

00486017777TRLO0.1.1

TRQX

123

647

05/09/2025 12:05:45

00486017920TRLO0.1.1

XLON

104

646.5

05/09/2025 12:08:30

00486018238TRLO0.1.1

BATE

123

646.5

05/09/2025 12:08:31

00486018239TRLO0.1.1

XLON

17

647.5

05/09/2025 12:09:47

00486018424TRLO0.1.1

AQXE

42

647

05/09/2025 12:09:55

00486018438TRLO0.1.1

CHIX

77

647

05/09/2025 12:11:18

00486018543TRLO0.1.1

XLON

6

647

05/09/2025 12:11:18

00486018544TRLO0.1.1

XLON

6

647

05/09/2025 12:11:18

00486018545TRLO0.1.1

XLON

34

647

05/09/2025 12:11:18

00486018546TRLO0.1.1

XLON

81

647

05/09/2025 12:12:01

00486018624TRLO0.1.1

XLON

17

647.5

05/09/2025 12:14:34

00486018956TRLO0.1.1

AQXE

78

648

05/09/2025 12:24:10

00486020112TRLO0.1.1

XLON

115

648

05/09/2025 12:24:10

00486020113TRLO0.1.1

XLON

42

648.5

05/09/2025 12:29:09

00486020591TRLO0.1.1

CHIX

448

648.5

05/09/2025 12:29:15

00486020600TRLO0.1.1

XLON

50

648.5

05/09/2025 12:29:15

00486020602TRLO0.1.1

TRQX

139

648.5

05/09/2025 12:29:15

00486020601TRLO0.1.1

XLON

76

650

05/09/2025 12:41:43

00486022115TRLO0.1.1

XLON

115

650

05/09/2025 12:41:43

00486022116TRLO0.1.1

XLON

55

650

05/09/2025 12:41:43

00486022117TRLO0.1.1

XLON

615

650

05/09/2025 12:41:46

00486022126TRLO0.1.1

XLON

8

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022129TRLO0.1.1

CHIX

34

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022128TRLO0.1.1

CHIX

51

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022130TRLO0.1.1

AQXE

126

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022127TRLO0.1.1

CHIX

17

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022131TRLO0.1.1

AQXE

416

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022132TRLO0.1.1

BATE

25

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022135TRLO0.1.1

TRQX

104

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022134TRLO0.1.1

BATE

208

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022133TRLO0.1.1

BATE

75

649.5

05/09/2025 12:41:46

00486022136TRLO0.1.1

TRQX

42

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023037TRLO0.1.1

CHIX

17

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023038TRLO0.1.1

AQXE

123

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023039TRLO0.1.1

XLON

25

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023042TRLO0.1.1

TRQX

123

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023041TRLO0.1.1

XLON

246

649.5

05/09/2025 12:49:01

00486023040TRLO0.1.1

XLON

15

649.5

05/09/2025 12:52:37

00486023453TRLO0.1.1

AQXE

2

649.5

05/09/2025 12:52:37

00486023454TRLO0.1.1

AQXE

123

649.5

05/09/2025 12:52:43

00486023460TRLO0.1.1

XLON

42

649.5

05/09/2025 12:53:46

00486023591TRLO0.1.1

CHIX

8

649.5

05/09/2025 12:56:03

00486023842TRLO0.1.1

XLON

115

649.5

05/09/2025 12:56:03

00486023841TRLO0.1.1

XLON

1

649.5

05/09/2025 12:56:42

00486023956TRLO0.1.1

TRQX

24

649.5

05/09/2025 12:56:42

00486023955TRLO0.1.1

TRQX

123

649.5

05/09/2025 12:58:39

00486024190TRLO0.1.1

XLON

104

650

05/09/2025 12:59:37

00486024364TRLO0.1.1

BATE

17

649.5

05/09/2025 13:00:36

00486024550TRLO0.1.1

AQXE

12

649.5

05/09/2025 13:04:51

00486025056TRLO0.1.1

TRQX

13

649.5

05/09/2025 13:04:51

00486025057TRLO0.1.1

TRQX

42

648.5

05/09/2025 13:06:01

00486025270TRLO0.1.1

CHIX

123

648.5

05/09/2025 13:06:01

00486025271TRLO0.1.1

XLON

104

648.5

05/09/2025 13:07:42

00486025539TRLO0.1.1

BATE

63

648.5

05/09/2025 13:08:12

00486025621TRLO0.1.1

XLON

183

648.5

05/09/2025 13:08:12

00486025622TRLO0.1.1

XLON

1

648.5

05/09/2025 13:08:13

00486025623TRLO0.1.1

AQXE

16

648.5

05/09/2025 13:08:13

00486025624TRLO0.1.1

AQXE

42

648.5

05/09/2025 13:09:19

00486025745TRLO0.1.1

CHIX

123

648.5

05/09/2025 13:10:12

00486025897TRLO0.1.1

XLON

25

648.5

05/09/2025 13:13:03

00486026318TRLO0.1.1

TRQX

57

648.5

05/09/2025 13:13:40

00486026422TRLO0.1.1

XLON

66

648.5

05/09/2025 13:13:40

00486026421TRLO0.1.1

XLON

123

648.5

05/09/2025 13:16:01

00486026720TRLO0.1.1

XLON

1

648.5

05/09/2025 13:16:03

00486026728TRLO0.1.1

BATE

20

648.5

05/09/2025 13:16:03

00486026727TRLO0.1.1

BATE

1

648.5

05/09/2025 13:16:03

00486026730TRLO0.1.1

BATE

11

648.5

05/09/2025 13:16:03

00486026729TRLO0.1.1

BATE

71

648.5

05/09/2025 13:16:03

00486026731TRLO0.1.1

BATE

17

648.5

05/09/2025 13:16:15

00486026760TRLO0.1.1

AQXE

42

648.5

05/09/2025 13:16:58

00486026829TRLO0.1.1

CHIX

123

648.5

05/09/2025 13:18:16

00486026983TRLO0.1.1

XLON

25

648.5

05/09/2025 13:18:28

00486026999TRLO0.1.1

TRQX

44

648

05/09/2025 13:20:00

00486027324TRLO0.1.1

XLON

17

648.5

05/09/2025 13:20:14

00486027375TRLO0.1.1

AQXE

79

648

05/09/2025 13:20:14

00486027376TRLO0.1.1

XLON

74

648

05/09/2025 13:20:14

00486027380TRLO0.1.1

BATE

6

648

05/09/2025 13:20:14

00486027381TRLO0.1.1

BATE

6

648

05/09/2025 13:20:14

00486027382TRLO0.1.1

BATE

5

648

05/09/2025 13:20:15

00486027394TRLO0.1.1

BATE

13

648

05/09/2025 13:20:15

00486027393TRLO0.1.1

BATE

42

648

05/09/2025 13:21:10

00486027561TRLO0.1.1

CHIX

123

647.5

05/09/2025 13:22:19

00486027784TRLO0.1.1

XLON

25

648

05/09/2025 13:22:56

00486027875TRLO0.1.1

TRQX

17

648

05/09/2025 13:24:41

00486028170TRLO0.1.1

AQXE

104

648

05/09/2025 13:24:50

00486028185TRLO0.1.1

BATE

25

648

05/09/2025 13:28:01

00486028907TRLO0.1.1

TRQX

42

647.5

05/09/2025 13:29:56

00486029121TRLO0.1.1

CHIX

246

648

05/09/2025 13:30:00

00486029149TRLO0.1.1

XLON

17

648

05/09/2025 13:30:09

00486029251TRLO0.1.1

AQXE

104

648.5

05/09/2025 13:30:38

00486029511TRLO0.1.1

BATE

123

648

05/09/2025 13:31:02

00486029639TRLO0.1.1

XLON

246

648

05/09/2025 13:31:02

00486029640TRLO0.1.1

XLON

123

649.5

05/09/2025 13:36:58

00486030988TRLO0.1.1

XLON

42

649

05/09/2025 13:38:57

00486031315TRLO0.1.1

CHIX

123

649

05/09/2025 13:38:57

00486031316TRLO0.1.1

XLON

17

648.5

05/09/2025 13:39:36

00486031519TRLO0.1.1

AQXE

42

648.5

05/09/2025 13:39:36

00486031518TRLO0.1.1

CHIX

104

648.5

05/09/2025 13:39:36

00486031517TRLO0.1.1

BATE

246

648.5

05/09/2025 13:39:36

00486031520TRLO0.1.1

XLON

25

648

05/09/2025 13:39:36

00486031521TRLO0.1.1

TRQX

25

648

05/09/2025 13:41:27

00486031908TRLO0.1.1

TRQX

17

648.5

05/09/2025 13:41:52

00486031987TRLO0.1.1

AQXE

246

648

05/09/2025 13:42:19

00486032059TRLO0.1.1

XLON

104

648.5

05/09/2025 13:42:21

00486032069TRLO0.1.1

BATE

1

647.5

05/09/2025 13:43:08

00486032210TRLO0.1.1

CHIX

41

647.5

05/09/2025 13:43:08

00486032211TRLO0.1.1

CHIX

25

648

05/09/2025 13:45:57

00486032712TRLO0.1.1

TRQX

42

649

05/09/2025 13:53:48

00486034017TRLO0.1.1

CHIX

17

649.5

05/09/2025 13:59:55

00486035396TRLO0.1.1

XLON

55

649.5

05/09/2025 13:59:55

00486035397TRLO0.1.1

XLON

61

649.5

05/09/2025 13:59:55

00486035398TRLO0.1.1

XLON

104

650

05/09/2025 14:00:58

00486035652TRLO0.1.1

XLON

108

650

05/09/2025 14:00:58

00486035654TRLO0.1.1

XLON

139

650

05/09/2025 14:00:58

00486035655TRLO0.1.1

XLON

500

650

05/09/2025 14:00:58

00486035653TRLO0.1.1

XLON

42

650

05/09/2025 14:01:08

00486035682TRLO0.1.1

CHIX

104

650.5

05/09/2025 14:01:32

00486035768TRLO0.1.1

BATE

25

650.5

05/09/2025 14:03:22

00486036223TRLO0.1.1

TRQX

42

650.5

05/09/2025 14:03:24

00486036232TRLO0.1.1

CHIX

123

650.5

05/09/2025 14:03:24

00486036235TRLO0.1.1

XLON

42

651

05/09/2025 14:07:53

00486037361TRLO0.1.1

CHIX

104

651

05/09/2025 14:09:02

00486037580TRLO0.1.1

BATE

104

651

05/09/2025 14:09:02

00486037581TRLO0.1.1

BATE

104

651

05/09/2025 14:09:02

00486037582TRLO0.1.1

BATE

25

651

05/09/2025 14:09:02

00486037585TRLO0.1.1

TRQX

104

651

05/09/2025 14:09:02

00486037584TRLO0.1.1

XLON

142

651

05/09/2025 14:09:02

00486037583TRLO0.1.1

XLON

25

651

05/09/2025 14:09:02

00486037586TRLO0.1.1

TRQX

123

651

05/09/2025 14:11:16

00486038087TRLO0.1.1

XLON

25

651

05/09/2025 14:11:19

00486038092TRLO0.1.1

TRQX

42

651

05/09/2025 14:15:00

00486038756TRLO0.1.1

CHIX

246

651

05/09/2025 14:15:00

00486038757TRLO0.1.1

XLON

123

650.5

05/09/2025 14:20:45

00486040019TRLO0.1.1

XLON

123

650.5

05/09/2025 14:22:23

00486040390TRLO0.1.1

BATE

22

650.5

05/09/2025 14:22:32

00486040400TRLO0.1.1

XLON

224

650.5

05/09/2025 14:22:32

00486040399TRLO0.1.1

XLON

22

651

05/09/2025 14:27:42

00486041490TRLO0.1.1

CHIX

52

651

05/09/2025 14:27:42

00486041489TRLO0.1.1

CHIX

44

651

05/09/2025 14:27:42

00486041491TRLO0.1.1

TRQX

99

650.5

05/09/2025 14:29:57

00486042398TRLO0.1.1

XLON

44

652

05/09/2025 14:32:47

00486045714TRLO0.1.1

TRQX

123

652

05/09/2025 14:33:42

00486046617TRLO0.1.1

BATE

74

652

05/09/2025 14:33:51

00486046669TRLO0.1.1

CHIX

48

652

05/09/2025 14:35:51

00486047728TRLO0.1.1

BATE

47

652

05/09/2025 14:35:51

00486047729TRLO0.1.1

BATE

28

652

05/09/2025 14:36:00

00486047775TRLO0.1.1

BATE

173

651.5

05/09/2025 14:36:01

00486047780TRLO0.1.1

XLON

123

652

05/09/2025 14:38:19

00486049157TRLO0.1.1

BATE

1

652

05/09/2025 14:39:22

00486049684TRLO0.1.1

CHIX

150

652.5

05/09/2025 14:40:01

00486050027TRLO0.1.1

XLON

80

652.5

05/09/2025 14:40:01

00486050028TRLO0.1.1

XLON

9

652.5

05/09/2025 14:40:01

00486050029TRLO0.1.1

XLON

9

653

05/09/2025 14:41:22

00486050547TRLO0.1.1

CHIX

64

653

05/09/2025 14:41:22

00486050548TRLO0.1.1

CHIX

74

653

05/09/2025 14:44:02

00486051723TRLO0.1.1

CHIX

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053103TRLO0.1.1

BATE

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053104TRLO0.1.1

BATE

29

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053108TRLO0.1.1

XLON

131

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053107TRLO0.1.1

XLON

219

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053106TRLO0.1.1

XLON

500

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053105TRLO0.1.1

XLON

86

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053109TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053110TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053111TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053112TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053113TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053114TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053115TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 14:46:35

00486053116TRLO0.1.1

XLON

44

652.5

05/09/2025 14:46:47

00486053224TRLO0.1.1

TRQX

30

652

05/09/2025 14:47:57

00486053805TRLO0.1.1

AQXE

60

652

05/09/2025 14:47:57

00486053804TRLO0.1.1

AQXE

30

651

05/09/2025 14:47:57

00486053807TRLO0.1.1

TRQX

30

652

05/09/2025 14:47:57

00486053806TRLO0.1.1

AQXE

123

653

05/09/2025 14:50:20

00486054820TRLO0.1.1

BATE

246

652.5

05/09/2025 14:50:27

00486054857TRLO0.1.1

XLON

32

652.5

05/09/2025 14:51:02

00486055259TRLO0.1.1

CHIX

42

652.5

05/09/2025 14:51:02

00486055258TRLO0.1.1

CHIX

30

652

05/09/2025 14:51:27

00486055418TRLO0.1.1

AQXE

30

652.5

05/09/2025 14:52:41

00486057418TRLO0.1.1

XLON

93

652.5

05/09/2025 14:52:41

00486057417TRLO0.1.1

XLON

23

652

05/09/2025 14:52:44

00486057473TRLO0.1.1

TRQX

21

652

05/09/2025 14:52:44

00486057474TRLO0.1.1

TRQX

10

652.5

05/09/2025 14:54:28

00486058388TRLO0.1.1

BATE

41

652.5

05/09/2025 14:54:28

00486058389TRLO0.1.1

BATE

35

653

05/09/2025 14:54:28

00486058391TRLO0.1.1

BATE

37

653

05/09/2025 14:54:28

00486058390TRLO0.1.1

BATE

63

652.5

05/09/2025 14:55:29

00486058919TRLO0.1.1

XLON

68

652.5

05/09/2025 14:55:29

00486058921TRLO0.1.1

XLON

115

652.5

05/09/2025 14:55:29

00486058920TRLO0.1.1

XLON

93

652.5

05/09/2025 14:57:41

00486059966TRLO0.1.1

XLON

60

652.5

05/09/2025 14:57:41

00486059968TRLO0.1.1

XLON

93

652.5

05/09/2025 14:57:41

00486059967TRLO0.1.1

XLON

74

652.5

05/09/2025 14:58:27

00486060379TRLO0.1.1

CHIX

123

652.5

05/09/2025 14:59:30

00486060941TRLO0.1.1

XLON

123

653

05/09/2025 14:59:34

00486060966TRLO0.1.1

BATE

30

652.5

05/09/2025 15:00:35

00486061832TRLO0.1.1

AQXE

44

652

05/09/2025 15:01:04

00486062010TRLO0.1.1

TRQX

123

652

05/09/2025 15:01:04

00486062009TRLO0.1.1

XLON

74

655.5

05/09/2025 15:03:25

00486063737TRLO0.1.1

CHIX

44

656

05/09/2025 15:07:09

00486065178TRLO0.1.1

TRQX

30

656

05/09/2025 15:07:09

00486065182TRLO0.1.1

AQXE

74

656

05/09/2025 15:08:28

00486065930TRLO0.1.1

CHIX

44

656

05/09/2025 15:08:57

00486066369TRLO0.1.1

TRQX

30

656

05/09/2025 15:09:15

00486066559TRLO0.1.1

AQXE

3

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066901TRLO0.1.1

BATE

120

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066900TRLO0.1.1

BATE

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066902TRLO0.1.1

BATE

77

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066903TRLO0.1.1

XLON

169

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066904TRLO0.1.1

XLON

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066906TRLO0.1.1

XLON

246

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066905TRLO0.1.1

XLON

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066907TRLO0.1.1

XLON

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066908TRLO0.1.1

XLON

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066909TRLO0.1.1

XLON

123

655.5

05/09/2025 15:09:48

00486066910TRLO0.1.1

XLON

123

655

05/09/2025 15:10:15

00486067202TRLO0.1.1

BATE

123

654.5

05/09/2025 15:11:18

00486067837TRLO0.1.1

XLON

74

654

05/09/2025 15:15:00

00486070187TRLO0.1.1

CHIX

123

654

05/09/2025 15:15:00

00486070186TRLO0.1.1

BATE

44

654

05/09/2025 15:15:00

00486070189TRLO0.1.1

TRQX

123

654

05/09/2025 15:15:00

00486070188TRLO0.1.1

XLON

123

654

05/09/2025 15:15:00

00486070190TRLO0.1.1

XLON

30

654

05/09/2025 15:15:00

00486070192TRLO0.1.1

AQXE

123

654

05/09/2025 15:15:00

00486070191TRLO0.1.1

XLON

246

654

05/09/2025 15:16:54

00486071364TRLO0.1.1

XLON

123

653.5

05/09/2025 15:16:54

00486071365TRLO0.1.1

XLON

123

654

05/09/2025 15:17:01

00486071428TRLO0.1.1

BATE

1

654

05/09/2025 15:17:40

00486071849TRLO0.1.1

AQXE

29

654

05/09/2025 15:17:40

00486071850TRLO0.1.1

AQXE

74

653.5

05/09/2025 15:18:29

00486072112TRLO0.1.1

CHIX

30

651.5

05/09/2025 15:18:54

00486072497TRLO0.1.1

XLON

44

653

05/09/2025 15:18:54

00486072501TRLO0.1.1

TRQX

8

653

05/09/2025 15:19:31

00486072761TRLO0.1.1

BATE

115

653

05/09/2025 15:19:31

00486072762TRLO0.1.1

BATE

27

652.5

05/09/2025 15:21:46

00486074287TRLO0.1.1

XLON

194

652.5

05/09/2025 15:21:46

00486074285TRLO0.1.1

XLON

118

652.5

05/09/2025 15:21:46

00486074288TRLO0.1.1

XLON

123

652.5

05/09/2025 15:21:46

00486074290TRLO0.1.1

XLON

246

652.5

05/09/2025 15:21:46

00486074289TRLO0.1.1

XLON

30

652.5

05/09/2025 15:22:12

00486074721TRLO0.1.1

AQXE

34

653

05/09/2025 15:22:54

00486075137TRLO0.1.1

BATE

89

653

05/09/2025 15:22:54

00486075138TRLO0.1.1

BATE

74

652

05/09/2025 15:23:17

00486075389TRLO0.1.1

CHIX

123

651.5

05/09/2025 15:23:21

00486075537TRLO0.1.1

XLON

44

653

05/09/2025 15:23:47

00486075824TRLO0.1.1

TRQX

123

651

05/09/2025 15:25:01

00486076530TRLO0.1.1

XLON

123

651

05/09/2025 15:26:46

00486077885TRLO0.1.1

XLON

91

651

05/09/2025 15:27:04

00486078073TRLO0.1.1

BATE

32

652

05/09/2025 15:27:04

00486078074TRLO0.1.1

BATE

1

650.5

05/09/2025 15:28:27

00486078944TRLO0.1.1

AQXE

29

650.5

05/09/2025 15:28:44

00486079092TRLO0.1.1

AQXE

25

651

05/09/2025 15:28:49

00486079121TRLO0.1.1

XLON

93

651

05/09/2025 15:28:49

00486079120TRLO0.1.1

XLON

114

651

05/09/2025 15:28:49

00486079119TRLO0.1.1

XLON

14

651

05/09/2025 15:28:49

00486079122TRLO0.1.1

XLON

123

651

05/09/2025 15:30:38

00486080127TRLO0.1.1

XLON

74

650

05/09/2025 15:30:51

00486080237TRLO0.1.1

CHIX

44

650.5

05/09/2025 15:30:56

00486080286TRLO0.1.1

TRQX

123

649.5

05/09/2025 15:32:51

00486081098TRLO0.1.1

BATE

123

650

05/09/2025 15:32:51

00486081097TRLO0.1.1

XLON

77

649.5

05/09/2025 15:34:48

00486082029TRLO0.1.1

XLON

93

649.5

05/09/2025 15:34:48

00486082030TRLO0.1.1

XLON

76

649.5

05/09/2025 15:34:48

00486082031TRLO0.1.1

XLON

30

649.5

05/09/2025 15:35:14

00486082287TRLO0.1.1

AQXE

79

648.5

05/09/2025 15:35:59

00486082973TRLO0.1.1

XLON

8

649

05/09/2025 15:36:47

00486083491TRLO0.1.1

BATE

115

649.5

05/09/2025 15:36:47

00486083492TRLO0.1.1

BATE

74

649.5

05/09/2025 15:38:16

00486084320TRLO0.1.1

CHIX

35

649.5

05/09/2025 15:38:20

00486084360TRLO0.1.1

XLON

143

649.5

05/09/2025 15:38:20

00486084361TRLO0.1.1

XLON

8

649.5

05/09/2025 15:38:20

00486084363TRLO0.1.1

XLON

60

649.5

05/09/2025 15:38:20

00486084362TRLO0.1.1

XLON

44

649.5

05/09/2025 15:38:36

00486084439TRLO0.1.1

TRQX

76

649.5

05/09/2025 15:40:26

00486085535TRLO0.1.1

XLON

47

649.5

05/09/2025 15:40:26

00486085536TRLO0.1.1

XLON

123

649

05/09/2025 15:41:10

00486085896TRLO0.1.1

BATE

30

649

05/09/2025 15:41:19

00486085951TRLO0.1.1

AQXE

96

649

05/09/2025 15:42:19

00486086523TRLO0.1.1

XLON

150

649

05/09/2025 15:42:19

00486086524TRLO0.1.1

XLON

66

649

05/09/2025 15:44:04

00486087217TRLO0.1.1

CHIX

8

649

05/09/2025 15:45:21

00486087857TRLO0.1.1

CHIX

29

649

05/09/2025 15:45:21

00486087859TRLO0.1.1

TRQX

123

649

05/09/2025 15:45:21

00486087858TRLO0.1.1

XLON

1

649

05/09/2025 15:45:21

00486087860TRLO0.1.1

TRQX

11

649

05/09/2025 15:45:21

00486087861TRLO0.1.1

TRQX

1

649

05/09/2025 15:45:24

00486087912TRLO0.1.1

TRQX

2

649

05/09/2025 15:45:24

00486087913TRLO0.1.1

TRQX

123

649

05/09/2025 15:45:35

00486088038TRLO0.1.1

BATE

40

648

05/09/2025 15:47:22

00486089515TRLO0.1.1

XLON

127

648

05/09/2025 15:47:22

00486089516TRLO0.1.1

XLON

30

648.5

05/09/2025 15:47:47

00486089945TRLO0.1.1

AQXE

123

648

05/09/2025 15:49:10

00486090592TRLO0.1.1

XLON

38

647.5

05/09/2025 15:49:45

00486090886TRLO0.1.1

BATE

85

648.5

05/09/2025 15:49:45

00486090887TRLO0.1.1

BATE

66

647.5

05/09/2025 15:49:57

00486090979TRLO0.1.1

CHIX

8

647.5

05/09/2025 15:49:57

00486090980TRLO0.1.1

CHIX

9

648.5

05/09/2025 15:50:19

00486091144TRLO0.1.1

TRQX

35

648.5

05/09/2025 15:50:19

00486091145TRLO0.1.1

TRQX

123

647.5

05/09/2025 15:51:24

00486091736TRLO0.1.1

XLON

123

647.5

05/09/2025 15:51:24

00486091737TRLO0.1.1

XLON

5

648

05/09/2025 15:53:00

00486092588TRLO0.1.1

AQXE

25

648

05/09/2025 15:53:00

00486092589TRLO0.1.1

AQXE

12

648.5

05/09/2025 15:53:05

00486092619TRLO0.1.1

BATE

111

648.5

05/09/2025 15:53:05

00486092618TRLO0.1.1

BATE

78

648

05/09/2025 15:53:05

00486092622TRLO0.1.1

XLON

72

648

05/09/2025 15:53:06

00486092623TRLO0.1.1

XLON

74

648.5

05/09/2025 15:54:35

00486093466TRLO0.1.1

CHIX

44

648

05/09/2025 15:56:32

00486094630TRLO0.1.1

TRQX

96

648

05/09/2025 15:56:32

00486094632TRLO0.1.1

XLON

123

648

05/09/2025 15:56:32

00486094633TRLO0.1.1

XLON

246

648

05/09/2025 15:56:32

00486094631TRLO0.1.1

XLON

123

648

05/09/2025 15:56:32

00486094634TRLO0.1.1

XLON

123

648

05/09/2025 15:56:32

00486094635TRLO0.1.1

XLON

123

648

05/09/2025 15:57:45

00486095368TRLO0.1.1

BATE

123

648

05/09/2025 15:58:29

00486095692TRLO0.1.1

XLON

30

648

05/09/2025 15:59:34

00486096457TRLO0.1.1

AQXE

123

647.5

05/09/2025 16:00:47

00486097271TRLO0.1.1

XLON

6

647.5

05/09/2025 16:01:40

00486097763TRLO0.1.1

CHIX

68

647.5

05/09/2025 16:01:40

00486097762TRLO0.1.1

CHIX

1

648

05/09/2025 16:01:52

00486097821TRLO0.1.1

BATE

16

648

05/09/2025 16:01:52

00486097820TRLO0.1.1

BATE

106

648

05/09/2025 16:01:52

00486097822TRLO0.1.1

BATE

44

648

05/09/2025 16:02:27

00486098152TRLO0.1.1

TRQX

123

648

05/09/2025 16:02:27

00486098151TRLO0.1.1

XLON

34

648

05/09/2025 16:04:54

00486099513TRLO0.1.1

XLON

67

648

05/09/2025 16:04:54

00486099511TRLO0.1.1

XLON

179

648

05/09/2025 16:04:54

00486099512TRLO0.1.1

XLON

123

649

05/09/2025 16:06:06

00486100105TRLO0.1.1

BATE

2

650

05/09/2025 16:06:54

00486100684TRLO0.1.1

AQXE

28

650

05/09/2025 16:06:54

00486100687TRLO0.1.1

AQXE

164

650

05/09/2025 16:06:54

00486100686TRLO0.1.1

XLON

171

650

05/09/2025 16:06:54

00486100685TRLO0.1.1

XLON

74

650

05/09/2025 16:06:54

00486100692TRLO0.1.1

CHIX

1

650

05/09/2025 16:07:05

00486100757TRLO0.1.1

TRQX

123

650

05/09/2025 16:07:59

00486101295TRLO0.1.1

BATE

123

650

05/09/2025 16:08:28

00486101545TRLO0.1.1

XLON

30

650

05/09/2025 16:08:52

00486101824TRLO0.1.1

AQXE

74

650

05/09/2025 16:09:10

00486102012TRLO0.1.1

CHIX

12

650

05/09/2025 16:09:19

00486102086TRLO0.1.1

TRQX

123

650

05/09/2025 16:09:44

00486102306TRLO0.1.1

XLON

123

650

05/09/2025 16:09:44

00486102307TRLO0.1.1

XLON

123

650

05/09/2025 16:09:46

00486102319TRLO0.1.1

BATE

45

649.5

05/09/2025 16:11:01

00486103148TRLO0.1.1

TRQX

44

649.5

05/09/2025 16:11:01

00486103150TRLO0.1.1

TRQX

246

649.5

05/09/2025 16:11:01

00486103149TRLO0.1.1

XLON

123

649.5

05/09/2025 16:11:01

00486103151TRLO0.1.1

XLON

123

649.5

05/09/2025 16:11:01

00486103152TRLO0.1.1

XLON

74

650

05/09/2025 16:12:37

00486104037TRLO0.1.1

CHIX

67

650

05/09/2025 16:13:07

00486104351TRLO0.1.1

XLON

56

650

05/09/2025 16:13:10

00486104366TRLO0.1.1

XLON

44

650

05/09/2025 16:13:28

00486104563TRLO0.1.1

TRQX

67

650

05/09/2025 16:14:45

00486105278TRLO0.1.1

XLON

5

650.5

05/09/2025 16:15:08

00486105605TRLO0.1.1

BATE

6

650.5

05/09/2025 16:15:08

00486105604TRLO0.1.1

BATE

49

650.5

05/09/2025 16:15:08

00486105606TRLO0.1.1

BATE

218

650.5

05/09/2025 16:15:08

00486105607TRLO0.1.1

BATE

123

650.5

05/09/2025 16:15:09

00486105628TRLO0.1.1

XLON

205

650.5

05/09/2025 16:15:53

00486106155TRLO0.1.1

CHIX

67

650.5

05/09/2025 16:16:02

00486106264TRLO0.1.1

TRQX

30

650.5

05/09/2025 16:16:18

00486106383TRLO0.1.1

AQXE

36

650.5

05/09/2025 16:16:18

00486106384TRLO0.1.1

AQXE

69

650.5

05/09/2025 16:16:35

00486106560TRLO0.1.1

XLON

66

650.5

05/09/2025 16:16:51

00486106686TRLO0.1.1

XLON

66

650.5

05/09/2025 16:17:07

00486106801TRLO0.1.1

XLON

69

650.5

05/09/2025 16:17:24

00486106999TRLO0.1.1

BATE

66

650.5

05/09/2025 16:17:40

00486107162TRLO0.1.1

XLON

133

650.5

05/09/2025 16:17:40

00486107163TRLO0.1.1

XLON

33

650.5

05/09/2025 16:19:16

00486108410TRLO0.1.1

CHIX

24

650.5

05/09/2025 16:19:32

00486108623TRLO0.1.1

AQXE

43

650.5

05/09/2025 16:19:32

00486108624TRLO0.1.1

AQXE

66

650.5

05/09/2025 16:19:48

00486108762TRLO0.1.1

BATE

79

650.5

05/09/2025 16:19:51

00486108775TRLO0.1.1

BATE

140

650.5

05/09/2025 16:19:51

00486108776TRLO0.1.1

BATE

69

650.5

05/09/2025 16:20:05

00486108920TRLO0.1.1

TRQX

69

650.5

05/09/2025 16:20:24

00486109060TRLO0.1.1

XLON

66

650.5

05/09/2025 16:20:42

00486109197TRLO0.1.1

XLON

10

650.5

05/09/2025 16:22:01

00486110025TRLO0.1.1

BATE

63

650.5

05/09/2025 16:22:05

00486110096TRLO0.1.1

BATE

48

650.5

05/09/2025 16:22:13

00486110240TRLO0.1.1

CHIX

20

650.5

05/09/2025 16:22:13

00486110242TRLO0.1.1

CHIX

67

650.5

05/09/2025 16:22:49

00486110553TRLO0.1.1

CHIX

11

650.5

05/09/2025 16:22:52

00486110607TRLO0.1.1

CHIX

98

651

05/09/2025 16:23:34

00486110997TRLO0.1.1

AQXE

175

651

05/09/2025 16:23:34

00486110998TRLO0.1.1

XLON

250

651

05/09/2025 16:23:34

00486111000TRLO0.1.1

XLON

402

651

05/09/2025 16:23:34

00486110999TRLO0.1.1

XLON

500

651

05/09/2025 16:23:34

00486111001TRLO0.1.1

XLON

78

651

05/09/2025 16:23:34

00486111004TRLO0.1.1

XLON

274

651

05/09/2025 16:23:34

00486111002TRLO0.1.1

XLON

302

651

05/09/2025 16:23:34

00486111003TRLO0.1.1

XLON

127

651

05/09/2025 16:23:38

00486111059TRLO0.1.1

TRQX

33

651

05/09/2025 16:24:01

00486111258TRLO0.1.1

BATE

6

651

05/09/2025 16:24:01

00486111261TRLO0.1.1

BATE

125

651

05/09/2025 16:24:01

00486111260TRLO0.1.1

BATE

250

651

05/09/2025 16:24:01

00486111259TRLO0.1.1

BATE

5

651

05/09/2025 16:24:01

00486111262TRLO0.1.1

BATE

112

651

05/09/2025 16:24:01

00486111263TRLO0.1.1

BATE

17

650.5

05/09/2025 16:24:26

00486111514TRLO0.1.1

BATE

73

650.5

05/09/2025 16:24:26

00486111515TRLO0.1.1

CHIX

123

650.5

05/09/2025 16:24:26

00486111517TRLO0.1.1

XLON

796

650.5

05/09/2025 16:24:26

00486111516TRLO0.1.1

XLON

123

650.5

05/09/2025 16:24:26

00486111518TRLO0.1.1

XLON

19

650

05/09/2025 16:25:28

00486112198TRLO0.1.1

CHIX

12

650.5

05/09/2025 16:25:28

00486112203TRLO0.1.1

TRQX

10

650

05/09/2025 16:25:50

00486112409TRLO0.1.1

AQXE

1

650.5

05/09/2025 16:26:07

00486112577TRLO0.1.1

BATE

10

650.5

05/09/2025 16:26:07

00486112578TRLO0.1.1

BATE

57

650.5

05/09/2025 16:26:07

00486112579TRLO0.1.1

BATE

52

649.5

05/09/2025 16:26:29

00486112755TRLO0.1.1

XLON

198

649.5

05/09/2025 16:26:29

00486112754TRLO0.1.1

XLON

6

649.5

05/09/2025 16:27:03

00486113200TRLO0.1.1

XLON

98

649.5

05/09/2025 16:27:03

00486113201TRLO0.1.1

XLON

43

649.5

05/09/2025 16:27:20

00486113429TRLO0.1.1

XLON


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.