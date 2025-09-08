Apollo wird im Zuge der Vereinbarung 3,2 Milliarden Euro Eigenkapital bereitstellen, die in den Ausbau des Übertragungsnetzes fließen sollen. RWE erhält an dem Joint Venture eine Sperrminorität und die operative Kontrolle. Der Ausbau der Stromnetze geht ins Geld. RWE verkündete am Montag ein Joint Venture mit Apollo Global Management, um die Finanzierung von Investitionen in das deutsche Übertragungsnetz von Amprion sicherzustellen. Der weltweit tätige Vermögensverwalter werde 3,2 Milliarden Euro an Eigenkapital bereitstellen, die dann sukzessive für den Ausbau des Übertragungsnetzes investiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
