DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Garching (pta000/08.09.2025/12:15 UTC+2)
Der Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG hat in seiner Sitzung vom 23.05.2025 Herrn Shui Hee Gary Cheng mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Gary Cheng wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt.
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Dieselstraße 21 85748 Garching Deutschland Ansprechpartner: Phillip Campbell E-Mail: vorstand@spobag-ag.de ISIN(s): DE0005490601 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
[ source: https://www.pressetext.com/news/1757326500613 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 06:15 ET (10:15 GMT)