Anzeige
Mehr »
Montag, 08.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
08.09.25 | 08:07
6,800 Euro
+11,48 % +0,700
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.09.2025 12:51 Uhr
335 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Garching (pta000/08.09.2025/12:15 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG hat in seiner Sitzung vom 23.05.2025 Herrn Shui Hee Gary Cheng mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Gary Cheng wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Dieselstraße 21 
           85748 Garching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757326500613 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 06:15 ET (10:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.