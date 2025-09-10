Anzeige
Mittwoch, 10.09.2025
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: 549060 | ISIN: DE0005490601 | Ticker-Symbol: LEOW
Frankfurt
10.09.25 | 08:01
10,000 Euro
-34,64 % -5,300
Branche
Medien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LEO INTERNATIONAL PRECISION HEALTH AG 5-Tage-Chart
10.09.2025 11:33 Uhr
PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DJ PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leo International Precision Health Aktiengesellschaft:Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Garching (pta000/10.09.2025/11:00 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Leo International Precision Health AG hat in seiner Sitzung vom 04.09.2025 Herrn Shui Hee Gary Cheng mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Herr Gary Cheng wurde zum Chief Operating Officer (COO) ernannt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Leo International Precision Health Aktiengesellschaft 
           Dieselstraße 21 
           85748 Garching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Phillip Campbell 
E-Mail:        vorstand@spobag-ag.de 
ISIN(s):       DE0005490601 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt

