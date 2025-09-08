Mit einem Minus von mehr als vier Prozent trägt die Deutsche Telekom zu Wochenbeginn die rote Laterne im DAX. Der Grund für den Kursverlust kommt aus den USA. Dort steht die wichtige Tochter T-Mobile US vor Börsenstart an der Wall Street deutlich unter Druck, nachdem es zu einem milliardenschweren Frequenzdeal gekommen ist.Elon Musks Raumfahrt- und Telekomunternehmen SpaceX hat in den USA für 17 Milliarden Dollar ein Paket von Mobilfunkfrequenzen von Echostar erworben. Bislang war SpaceX mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
