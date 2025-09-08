Die Deutsche Telekom fällt erneut Richtung 30 Euro. Schuld ist T-Mobile US - und Elon Musks Frequenzdeal, der den Wettbewerb im Mobilfunk verschärft. Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Montag erneut deutliche Schwäche gezeigt und notierte am Nachmittag mit knapp 5 Prozent im Minus. Mit rund 30 Euro je Anteilsschein bilden die Titel das Schlusslicht im DAX. Damit droht nicht nur ein erneuter Rutsch unter die exponentielle 200-Tage-Linie, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
