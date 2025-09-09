EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025



09.09.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für "mission-critical" digitale Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. H1/2025 Highlights: Umsätze: Der pro-forma Umsatzi für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf ca. €85 Mio., ein Anstieg um ca. 51% gegenüber €56 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii. EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisi betrug ca. €19 Mio., ein Anstieg um ca. 41% gegenüber €13 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii. Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein adjustiertes operativen EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. *** Jan Mohr, CEO: "CHAPTERS verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 51 % und ein adjustiertes operatives EBITDA von 41 %, wobei das Wachstum im Public Sector und Financial Technologies besonders ausgeprägt war. Darüber hinaus freuen wir uns, mehrere hervorragende Unternehmen aus allen drei Segmenten in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Wir sehen die ersten greifbaren Ergebnisse unserer Managementstrategie, Manuscript Method, in der Praxis. Die operative Leistung in unseren Geschäftsbereichen Public Sector und Enterprise VMS hat sich deutlich verbessert. Wir freuen uns über die Vorteile für unsere Kunden und über das organische Wachstum unseres EBITDA. Nach der Ankündigung der Fusion mit Expatrio im Mai 2025 ist die Integration innerhalb des Segments Financial Technologie in vollem Gange. Die Fusion wurde im Juni 2025 abgeschlossen, die finanzielle Performance der fusionierten Unternehmen entspricht den Erwartungen. Wir schauen weiterhin positiv auf die Transaktionssynergien der Fusion und das daraus resultierende organische Wachstum, das sich im Jahr 2026 und darüber hinaus niederschlagen wird. Mit bereits vier Akquisitionen im Bereich Branchensoftware seit dem 30. Juni 2025 setzt sich unser Wachstumstempo unvermindert fort. Tatsächlich gibt uns unsere aktuelle M&A-Pipeline die Zuversicht, dass wir dieses hohe Tempo auch zukünftig beibehalten können. Ebenso konnten wir jüngst mehrere wichtige Mitarbeiter für unsere KI-Technologie und Akquisitionsteams gewinnen. Wir heißen die neuen Teammitglieder herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam das beste Zuhause für "mission-critical" digitale Lösungen zu schaffen." Marlene Carl, CFO: "Wir freuen uns, über eine Periode mit herausragendem anorganischem und solidem organischem Wachstum berichten zu können. Die Geschäftsentwicklung in unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS war insgesamt stark. Die erstmalige Konsolidierung von Expatrio dürfte sich 2025 in unserem Segment Financial Technologies leicht positiv auf das organische Umsatzwachstum und leicht negativ auf das organische EBITDA-Wachstum auswirken. Während wir in einigen ausgewählten VMS-Unternehmen geringere Umsätze mit Professional Services als erwartet verzeichneten, wirkte sich die Manuscript Method positiv auf die Preisgestaltung und das Kostenbewusstsein in der gesamten Gruppe aus. Dies zeigt sich insbesondere im organischen Wachstum des adjustierten operativen EBITDA, für das wir 2025 gegenüber 2024 ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich erwarten. Seit Jahresbeginn haben wir enorme Fortschritte bei der Verbesserung unserer Finanzprozesse erzielt. Sowohl bei CHAPTERS als auch bei den Plattform- Tochtergesellschaften sind mehrere wichtige Finance-Talente zu uns gestoßen. Ihre Arbeit ermöglicht uns einen schnelleren und besseren Einblick in unsere Geschäftsdaten und offenbart Möglichkeiten, die Manuscript Method systematisch anzuwenden. Im vergangenen Monat haben wir die erste Tranche unserer Unternehmensanleihe begeben. Diese Finanzierung war ein weiterer positiver Schritt zur Senkung unserer Kapitalkosten in einer Zeit mit hoher M&A-Aktivität und ermöglicht es, unseren Wachstumskurs in 2025 und darüber hinaus fortzusetzen." *** Vorläufige Kennzahlen zum 30. Juni 2025 Pro-forma Umsatz:

Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA:

Durchschnittlicher Anteil CHAPTERSiv:

Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft:

Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSv:

Eigenkapital bei CHAPTERSvi: ca. €85 Mio.

ca. €19 Mio.

ca. 76%

ca. €131 Mio.

ca. €40 Mio.

ca. €263 Mio.

*** Die Gesellschaft geht davon aus, den Konzern- und Einzelhalbjahresabschluss im Oktober 2025 zu veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer.

_____________________ i CHAPTERS definiert die pro-forma Zahlen zum Halbjahr als kombinierte Zahlen der vergangenen sechs Monate auf der Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 30. Juni 2025. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die HGB-Konzernhalbjahresergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war. ii Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine Minderheitsbeteiligung hält. Für das erste Halbjahr 2024 betrug der Umsatzbeitrag dieser Unternehmen €2,8 Mio., das EBITDA adj. €0,4 Mio. (siehe Seite 13 des zusammengefassten Lageberichts des Halbjahresabschlusses 2024). iii CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2025 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2025 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2025 mit den Ganzjahresergebnissen für 2024 für diese Gruppenstruktur verglichen. Der pro-forma-Umsatz für das Gesamtjahr 2024 für die Konzernstruktur zum 30. Juni 2025 belief sich auf ca. €172 Mio., das adjustierte operative EBITDA auf ca. €42 Mio. iv Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteams unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten. v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert, einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu Anschaffungskosten). Die Verbindlichkeiten und Investitionen der 100%igen Tochtergesellschaft der CHAPTERS Group AG, der CHAPTERS Beteiligungs GmbH, sind enthalten. vi Einschließlich eines vorläufigen Nettoverlusts der Muttergesellschaft von ca. €3,8 Mio. Der Nettoverlust umfasst rund €11,1 Mio. nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit einer neu erfassten Rückstellung für aktienbasierte Vergütungen. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. €2,2 Mio.



09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

