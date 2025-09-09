Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
09.09.25 | 08:05
7,550 Euro
+2,03 % +0,150
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,5507,85008:33
PR Newswire
09.09.2025 08:06 Uhr
62 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 09

Bodycotewww.bodycote.com

9 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

8 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,308

Highest price paid per share (pence per share):

662.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

651.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

657.63p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,199,593 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,110,811 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,256,579 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

58

651.5

08/09/2025 08:29:07

00486172782TRLO1.1.1

CHIX

58

651.5

08/09/2025 08:29:07

00486172783TRLO1.1.1

CHIX

149

651.5

08/09/2025 08:31:06

00486173374TRLO1.1.1

XLON

222

651.5

08/09/2025 08:31:06

00486173375TRLO1.1.1

XLON

58

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177298TRLO1.1.1

CHIX

152

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177299TRLO1.1.1

BATE

44

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177302TRLO1.1.1

AQXE

112

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177301TRLO1.1.1

BATE

132

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177300TRLO1.1.1

BATE

6

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177305TRLO1.1.1

XLON

22

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177303TRLO1.1.1

AQXE

64

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177304TRLO1.1.1

TRQX

32

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177306TRLO1.1.1

TRQX

250

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177308TRLO1.1.1

XLON

623

653.5

08/09/2025 08:45:36

00486177307TRLO1.1.1

XLON

74

652.5

08/09/2025 08:47:33

00486177820TRLO1.1.1

XLON

29

653

08/09/2025 08:49:57

00486178421TRLO1.1.1

CHIX

66

653

08/09/2025 08:49:57

00486178420TRLO1.1.1

BATE

16

653

08/09/2025 08:49:57

00486178422TRLO1.1.1

TRQX

176

653.5

08/09/2025 08:49:58

00486178423TRLO1.1.1

XLON

25

653.5

08/09/2025 08:51:47

00486178910TRLO1.1.1

XLON

100

653.5

08/09/2025 08:51:47

00486178909TRLO1.1.1

XLON

110

653.5

08/09/2025 08:53:37

00486179412TRLO1.1.1

XLON

15

653.5

08/09/2025 08:53:37

00486179413TRLO1.1.1

XLON

11

653

08/09/2025 08:54:06

00486179505TRLO1.1.1

TRQX

29

653

08/09/2025 08:54:07

00486179507TRLO1.1.1

CHIX

5

653

08/09/2025 08:55:01

00486179719TRLO1.1.1

TRQX

33

653

08/09/2025 08:55:01

00486179717TRLO1.1.1

BATE

33

653

08/09/2025 08:55:01

00486179718TRLO1.1.1

BATE

22

652.5

08/09/2025 08:55:22

00486179840TRLO1.1.1

AQXE

125

653

08/09/2025 08:57:11

00486180262TRLO1.1.1

XLON

11

652

08/09/2025 09:01:33

00486181441TRLO1.1.1

AQXE

16

652.5

08/09/2025 09:01:35

00486181446TRLO1.1.1

TRQX

11

651.5

08/09/2025 09:01:44

00486181467TRLO1.1.1

CHIX

18

651.5

08/09/2025 09:01:49

00486181488TRLO1.1.1

CHIX

66

652

08/09/2025 09:01:58

00486181546TRLO1.1.1

BATE

125

651.5

08/09/2025 09:02:01

00486181558TRLO1.1.1

XLON

125

652.5

08/09/2025 09:06:59

00486182816TRLO1.1.1

XLON

29

653

08/09/2025 09:13:23

00486184567TRLO1.1.1

CHIX

16

652.5

08/09/2025 09:13:23

00486184569TRLO1.1.1

TRQX

99

652.5

08/09/2025 09:13:23

00486184570TRLO1.1.1

XLON

66

652

08/09/2025 09:14:53

00486184931TRLO1.1.1

BATE

11

652

08/09/2025 09:14:53

00486184933TRLO1.1.1

AQXE

26

652.5

08/09/2025 09:14:53

00486184932TRLO1.1.1

XLON

15

653.5

08/09/2025 09:18:02

00486185590TRLO1.1.1

CHIX

14

653.5

08/09/2025 09:18:02

00486185591TRLO1.1.1

CHIX

66

653.5

08/09/2025 09:18:10

00486185605TRLO1.1.1

BATE

16

653

08/09/2025 09:20:09

00486186089TRLO1.1.1

XLON

109

653

08/09/2025 09:20:09

00486186090TRLO1.1.1

XLON

11

653

08/09/2025 09:20:09

00486186091TRLO1.1.1

AQXE

16

653

08/09/2025 09:20:09

00486186092TRLO1.1.1

TRQX

25

653

08/09/2025 09:21:50

00486186562TRLO1.1.1

XLON

100

653

08/09/2025 09:21:50

00486186561TRLO1.1.1

XLON

11

652.5

08/09/2025 09:23:11

00486186834TRLO1.1.1

AQXE

16

652.5

08/09/2025 09:23:26

00486186910TRLO1.1.1

TRQX

11

652.5

08/09/2025 09:23:27

00486186924TRLO1.1.1

CHIX

66

653.5

08/09/2025 09:23:36

00486186970TRLO1.1.1

BATE

25

653

08/09/2025 09:24:18

00486187126TRLO1.1.1

XLON

100

653

08/09/2025 09:24:18

00486187125TRLO1.1.1

XLON

11

653

08/09/2025 09:26:30

00486187603TRLO1.1.1

XLON

114

653

08/09/2025 09:26:30

00486187604TRLO1.1.1

XLON

11

652.5

08/09/2025 09:29:30

00486188370TRLO1.1.1

CHIX

7

652.5

08/09/2025 09:31:46

00486188935TRLO1.1.1

CHIX

11

652.5

08/09/2025 09:32:10

00486189001TRLO1.1.1

AQXE

8

653

08/09/2025 09:32:26

00486189061TRLO1.1.1

XLON

33

653

08/09/2025 09:32:26

00486189063TRLO1.1.1

XLON

84

653

08/09/2025 09:32:26

00486189062TRLO1.1.1

XLON

66

653.5

08/09/2025 09:33:06

00486189285TRLO1.1.1

BATE

125

653.5

08/09/2025 09:38:11

00486190517TRLO1.1.1

XLON

29

653

08/09/2025 09:40:58

00486191242TRLO1.1.1

CHIX

4

653

08/09/2025 09:42:58

00486191677TRLO1.1.1

CHIX

25

653

08/09/2025 09:42:58

00486191676TRLO1.1.1

CHIX

66

653.5

08/09/2025 09:43:15

00486191734TRLO1.1.1

BATE

41

653.5

08/09/2025 09:44:10

00486191925TRLO1.1.1

XLON

84

653.5

08/09/2025 09:44:10

00486191924TRLO1.1.1

XLON

11

652.5

08/09/2025 09:46:52

00486192552TRLO1.1.1

AQXE

32

652.5

08/09/2025 09:46:52

00486192553TRLO1.1.1

TRQX

11

653.5

08/09/2025 09:53:01

00486193913TRLO1.1.1

BATE

37

653.5

08/09/2025 09:53:01

00486193912TRLO1.1.1

BATE

29

653.5

08/09/2025 09:53:10

00486193950TRLO1.1.1

CHIX

18

653.5

08/09/2025 09:53:10

00486193951TRLO1.1.1

BATE

125

654

08/09/2025 09:53:24

00486194009TRLO1.1.1

XLON

11

654

08/09/2025 09:53:26

00486194014TRLO1.1.1

AQXE

125

654

08/09/2025 09:55:43

00486194468TRLO1.1.1

XLON

125

654

08/09/2025 10:01:18

00486195657TRLO1.1.1

XLON

11

654

08/09/2025 10:02:18

00486195866TRLO1.1.1

AQXE

5

653.5

08/09/2025 10:05:03

00486196477TRLO1.1.1

BATE

125

654

08/09/2025 10:05:14

00486196518TRLO1.1.1

XLON

29

653.5

08/09/2025 10:06:47

00486196853TRLO1.1.1

CHIX

61

653.5

08/09/2025 10:06:47

00486196854TRLO1.1.1

BATE

11

654

08/09/2025 10:08:31

00486197208TRLO1.1.1

AQXE

11

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198026TRLO1.1.1

XLON

53

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198027TRLO1.1.1

BATE

11

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198029TRLO1.1.1

BATE

114

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198028TRLO1.1.1

XLON

2

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198030TRLO1.1.1

BATE

29

653.5

08/09/2025 10:12:40

00486198031TRLO1.1.1

CHIX

3

654

08/09/2025 10:17:50

00486199026TRLO1.1.1

AQXE

8

654

08/09/2025 10:17:50

00486199027TRLO1.1.1

AQXE

8

655.5

08/09/2025 10:22:11

00486199933TRLO1.1.1

XLON

242

655.5

08/09/2025 10:22:11

00486199934TRLO1.1.1

XLON

66

655.5

08/09/2025 10:22:19

00486199959TRLO1.1.1

BATE

29

655.5

08/09/2025 10:22:20

00486199962TRLO1.1.1

CHIX

125

655.5

08/09/2025 10:24:31

00486200440TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:24:41

00486200475TRLO1.1.1

AQXE

29

655.5

08/09/2025 10:25:07

00486200557TRLO1.1.1

CHIX

66

655.5

08/09/2025 10:25:20

00486200585TRLO1.1.1

BATE

125

655.5

08/09/2025 10:26:48

00486200866TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:29:46

00486201447TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:29:46

00486201448TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:29:46

00486201449TRLO1.1.1

XLON

92

655.5

08/09/2025 10:29:46

00486201450TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:31:07

00486201821TRLO1.1.1

AQXE

29

656

08/09/2025 10:31:44

00486202053TRLO1.1.1

CHIX

11

655.5

08/09/2025 10:35:03

00486202736TRLO1.1.1

BATE

125

655.5

08/09/2025 10:38:20

00486203380TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

08/09/2025 10:39:00

00486203527TRLO1.1.1

BATE

21

655.5

08/09/2025 10:39:00

00486203528TRLO1.1.1

BATE

22

655.5

08/09/2025 10:39:00

00486203526TRLO1.1.1

BATE

29

656

08/09/2025 10:40:53

00486203845TRLO1.1.1

CHIX

204

657.5

08/09/2025 11:03:17

00486210303TRLO1.1.1

XLON

161

657.5

08/09/2025 11:03:17

00486210305TRLO1.1.1

XLON

13

658

08/09/2025 11:17:12

00486213505TRLO1.1.1

AQXE

13

658

08/09/2025 11:17:12

00486213507TRLO1.1.1

AQXE

52

658

08/09/2025 11:17:12

00486213506TRLO1.1.1

AQXE

34

658

08/09/2025 11:17:12

00486213508TRLO1.1.1

CHIX

34

658

08/09/2025 11:17:12

00486213510TRLO1.1.1

CHIX

136

658

08/09/2025 11:17:12

00486213509TRLO1.1.1

CHIX

57

658

08/09/2025 11:17:12

00486213512TRLO1.1.1

XLON

250

658

08/09/2025 11:17:12

00486213513TRLO1.1.1

XLON

578

658

08/09/2025 11:17:12

00486213511TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 11:17:12

00486213514TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 11:17:12

00486213515TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 11:17:12

00486213516TRLO1.1.1

XLON

19

657.5

08/09/2025 11:17:12

00486213518TRLO1.1.1

TRQX

38

657.5

08/09/2025 11:17:12

00486213517TRLO1.1.1

TRQX

19

657.5

08/09/2025 11:17:12

00486213519TRLO1.1.1

TRQX

19

657.5

08/09/2025 11:17:12

00486213520TRLO1.1.1

TRQX

19

657.5

08/09/2025 11:17:12

00486213521TRLO1.1.1

TRQX

125

657.5

08/09/2025 11:21:53

00486214632TRLO1.1.1

XLON

34

657.5

08/09/2025 11:22:33

00486214855TRLO1.1.1

CHIX

6

658

08/09/2025 11:23:02

00486214934TRLO1.1.1

AQXE

7

658

08/09/2025 11:23:02

00486214933TRLO1.1.1

AQXE

19

657.5

08/09/2025 11:23:24

00486214986TRLO1.1.1

TRQX

125

657.5

08/09/2025 11:25:42

00486215509TRLO1.1.1

XLON

11

659

08/09/2025 11:38:25

00486218121TRLO1.1.1

XLON

114

659

08/09/2025 11:41:45

00486218789TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 11:41:45

00486218791TRLO1.1.1

CHIX

34

659

08/09/2025 11:41:45

00486218792TRLO1.1.1

CHIX

54

659

08/09/2025 11:41:45

00486218790TRLO1.1.1

XLON

71

659

08/09/2025 11:41:45

00486218793TRLO1.1.1

XLON

19

659

08/09/2025 11:41:45

00486218796TRLO1.1.1

TRQX

125

659

08/09/2025 11:41:45

00486218794TRLO1.1.1

XLON

125

659

08/09/2025 11:41:45

00486218795TRLO1.1.1

XLON

19

659

08/09/2025 11:41:45

00486218797TRLO1.1.1

TRQX

15

659.5

08/09/2025 11:44:01

00486219261TRLO1.1.1

XLON

110

659.5

08/09/2025 11:44:01

00486219260TRLO1.1.1

XLON

1

659.5

08/09/2025 11:44:35

00486219401TRLO1.1.1

CHIX

33

659.5

08/09/2025 11:44:37

00486219406TRLO1.1.1

CHIX

79

659.5

08/09/2025 11:44:48

00486219447TRLO1.1.1

BATE

250

659.5

08/09/2025 11:44:55

00486219482TRLO1.1.1

BATE

303

659.5

08/09/2025 11:44:55

00486219483TRLO1.1.1

BATE

19

659.5

08/09/2025 11:45:54

00486219639TRLO1.1.1

TRQX

31

659.5

08/09/2025 11:46:20

00486219707TRLO1.1.1

XLON

94

659.5

08/09/2025 11:46:20

00486219706TRLO1.1.1

XLON

79

659.5

08/09/2025 11:46:50

00486219827TRLO1.1.1

BATE

76

659.5

08/09/2025 11:49:09

00486220271TRLO1.1.1

BATE

3

659.5

08/09/2025 11:49:09

00486220272TRLO1.1.1

BATE

125

659.5

08/09/2025 11:50:35

00486220608TRLO1.1.1

XLON

13

659

08/09/2025 11:51:57

00486220928TRLO1.1.1

AQXE

13

659

08/09/2025 11:51:57

00486220929TRLO1.1.1

AQXE

13

659

08/09/2025 11:51:57

00486220930TRLO1.1.1

AQXE

34

660

08/09/2025 11:54:14

00486221296TRLO1.1.1

CHIX

125

660

08/09/2025 11:56:34

00486221768TRLO1.1.1

XLON

36

660

08/09/2025 11:56:41

00486221840TRLO1.1.1

BATE

38

660

08/09/2025 11:56:41

00486221841TRLO1.1.1

BATE

5

660

08/09/2025 11:56:41

00486221842TRLO1.1.1

BATE

13

659.5

08/09/2025 11:56:54

00486221879TRLO1.1.1

AQXE

19

659.5

08/09/2025 11:56:54

00486221880TRLO1.1.1

TRQX

119

659.5

08/09/2025 11:59:05

00486222351TRLO1.1.1

XLON

6

659.5

08/09/2025 11:59:05

00486222352TRLO1.1.1

XLON

13

659.5

08/09/2025 12:01:37

00486222949TRLO1.1.1

AQXE

19

659.5

08/09/2025 12:01:57

00486223005TRLO1.1.1

TRQX

39

659.5

08/09/2025 12:02:45

00486223240TRLO1.1.1

BATE

40

659.5

08/09/2025 12:02:45

00486223239TRLO1.1.1

BATE

34

659

08/09/2025 12:03:32

00486223470TRLO1.1.1

CHIX

13

659.5

08/09/2025 12:06:28

00486224047TRLO1.1.1

AQXE

19

659

08/09/2025 12:10:00

00486224886TRLO1.1.1

TRQX

125

659

08/09/2025 12:10:00

00486224888TRLO1.1.1

XLON

125

659

08/09/2025 12:10:00

00486224889TRLO1.1.1

XLON

250

659

08/09/2025 12:10:00

00486224887TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 12:10:11

00486224934TRLO1.1.1

CHIX

79

659

08/09/2025 12:10:11

00486224933TRLO1.1.1

BATE

65

659

08/09/2025 12:12:48

00486225620TRLO1.1.1

XLON

60

659

08/09/2025 12:12:48

00486225621TRLO1.1.1

XLON

1

659

08/09/2025 12:13:00

00486225682TRLO1.1.1

CHIX

33

659

08/09/2025 12:13:00

00486225683TRLO1.1.1

CHIX

4

659.5

08/09/2025 12:13:21

00486225775TRLO1.1.1

AQXE

9

659.5

08/09/2025 12:13:21

00486225776TRLO1.1.1

AQXE

11

659

08/09/2025 12:13:56

00486225886TRLO1.1.1

TRQX

8

659

08/09/2025 12:13:56

00486225887TRLO1.1.1

TRQX

79

659

08/09/2025 12:14:56

00486226130TRLO1.1.1

BATE

125

659

08/09/2025 12:15:30

00486226276TRLO1.1.1

XLON

61

658

08/09/2025 12:18:40

00486227373TRLO1.1.1

XLON

64

658.5

08/09/2025 12:18:40

00486227374TRLO1.1.1

XLON

34

658

08/09/2025 12:19:19

00486227583TRLO1.1.1

CHIX

9

658

08/09/2025 12:19:40

00486227682TRLO1.1.1

AQXE

4

658

08/09/2025 12:19:40

00486227683TRLO1.1.1

AQXE

19

659

08/09/2025 12:20:20

00486227873TRLO1.1.1

TRQX

79

658

08/09/2025 12:21:35

00486228149TRLO1.1.1

BATE

125

657

08/09/2025 12:24:38

00486228752TRLO1.1.1

XLON

125

657

08/09/2025 12:26:38

00486229220TRLO1.1.1

XLON

34

656.5

08/09/2025 12:26:43

00486229238TRLO1.1.1

CHIX

24

657

08/09/2025 12:29:25

00486229793TRLO1.1.1

XLON

24

657

08/09/2025 12:29:25

00486229794TRLO1.1.1

XLON

54

657

08/09/2025 12:29:25

00486229792TRLO1.1.1

XLON

23

657

08/09/2025 12:29:25

00486229795TRLO1.1.1

XLON

6

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230774TRLO1.1.1

BATE

72

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230773TRLO1.1.1

BATE

1

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230775TRLO1.1.1

BATE

3

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230776TRLO1.1.1

AQXE

18

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230777TRLO1.1.1

TRQX

1

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230778TRLO1.1.1

AQXE

1

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230780TRLO1.1.1

TRQX

9

656.5

08/09/2025 12:33:38

00486230779TRLO1.1.1

AQXE

125

656.5

08/09/2025 12:34:59

00486231083TRLO1.1.1

XLON

34

656.5

08/09/2025 12:35:34

00486231217TRLO1.1.1

CHIX

11

656.5

08/09/2025 12:35:43

00486231251TRLO1.1.1

AQXE

2

656.5

08/09/2025 12:36:00

00486231324TRLO1.1.1

AQXE

11

656.5

08/09/2025 12:36:04

00486231349TRLO1.1.1

TRQX

136

656.5

08/09/2025 12:46:28

00486233926TRLO1.1.1

XLON

22

656.5

08/09/2025 12:46:39

00486233998TRLO1.1.1

XLON

114

656.5

08/09/2025 12:46:39

00486233995TRLO1.1.1

XLON

10

656.5

08/09/2025 12:55:05

00486235939TRLO1.1.1

AQXE

57

657

08/09/2025 12:55:11

00486235999TRLO1.1.1

XLON

68

657

08/09/2025 12:55:11

00486236003TRLO1.1.1

XLON

103

656.5

08/09/2025 12:57:18

00486236467TRLO1.1.1

XLON

125

656.5

08/09/2025 12:57:18

00486236468TRLO1.1.1

XLON

34

657.5

08/09/2025 13:18:40

00486241997TRLO1.1.1

CHIX

136

657.5

08/09/2025 13:18:40

00486241998TRLO1.1.1

CHIX

132

657.5

08/09/2025 13:18:53

00486242046TRLO1.1.1

BATE

79

657.5

08/09/2025 13:18:53

00486242048TRLO1.1.1

BATE

184

657.5

08/09/2025 13:18:53

00486242047TRLO1.1.1

BATE

625

657.5

08/09/2025 13:18:53

00486242049TRLO1.1.1

XLON

1

658

08/09/2025 13:23:19

00486243023TRLO1.1.1

XLON

9

658.5

08/09/2025 13:23:19

00486243024TRLO1.1.1

XLON

24

658.5

08/09/2025 13:23:19

00486243025TRLO1.1.1

XLON

85

658.5

08/09/2025 13:23:19

00486243026TRLO1.1.1

XLON

16

658.5

08/09/2025 13:23:19

00486243027TRLO1.1.1

XLON

11

658.5

08/09/2025 13:23:19

00486243028TRLO1.1.1

XLON

104

658.5

08/09/2025 13:23:27

00486243051TRLO1.1.1

XLON

87

658.5

08/09/2025 13:25:13

00486243552TRLO1.1.1

XLON

163

658.5

08/09/2025 13:25:13

00486243553TRLO1.1.1

XLON

125

658.5

08/09/2025 13:27:43

00486244070TRLO1.1.1

XLON

12

658.5

08/09/2025 13:30:54

00486244827TRLO1.1.1

XLON

113

658.5

08/09/2025 13:30:54

00486244826TRLO1.1.1

XLON

11

658.5

08/09/2025 13:34:04

00486245644TRLO1.1.1

XLON

95

658.5

08/09/2025 13:34:04

00486245643TRLO1.1.1

XLON

68

658.5

08/09/2025 13:34:09

00486245655TRLO1.1.1

CHIX

19

658.5

08/09/2025 13:34:12

00486245662TRLO1.1.1

XLON

13

659

08/09/2025 13:34:24

00486245795TRLO1.1.1

AQXE

16

659

08/09/2025 13:34:30

00486245818TRLO1.1.1

AQXE

14

659

08/09/2025 13:34:30

00486245819TRLO1.1.1

AQXE

11

659

08/09/2025 13:34:30

00486245821TRLO1.1.1

AQXE

14

659

08/09/2025 13:34:30

00486245822TRLO1.1.1

AQXE

9

659

08/09/2025 13:34:40

00486245869TRLO1.1.1

BATE

70

659

08/09/2025 13:34:40

00486245870TRLO1.1.1

BATE

34

658.5

08/09/2025 13:35:06

00486246034TRLO1.1.1

CHIX

13

659

08/09/2025 13:36:07

00486246319TRLO1.1.1

AQXE

13

659

08/09/2025 13:36:07

00486246320TRLO1.1.1

AQXE

79

659

08/09/2025 13:37:00

00486246489TRLO1.1.1

BATE

125

658.5

08/09/2025 13:37:33

00486246644TRLO1.1.1

XLON

79

659

08/09/2025 13:39:13

00486247004TRLO1.1.1

BATE

34

658.5

08/09/2025 13:41:00

00486247535TRLO1.1.1

CHIX

125

658.5

08/09/2025 13:41:00

00486247536TRLO1.1.1

XLON

34

659.5

08/09/2025 14:00:53

00486253253TRLO1.1.1

CHIX

750

661.5

08/09/2025 14:06:27

00486254871TRLO1.1.1

XLON

13

661.5

08/09/2025 14:06:43

00486254948TRLO1.1.1

AQXE

125

661.5

08/09/2025 14:08:44

00486255638TRLO1.1.1

XLON

34

661

08/09/2025 14:08:44

00486255639TRLO1.1.1

CHIX

34

661

08/09/2025 14:08:44

00486255640TRLO1.1.1

CHIX

34

661

08/09/2025 14:08:44

00486255641TRLO1.1.1

CHIX

125

661

08/09/2025 14:08:44

00486255642TRLO1.1.1

XLON

19

661

08/09/2025 14:08:44

00486255643TRLO1.1.1

TRQX

217

661

08/09/2025 14:08:44

00486255644TRLO1.1.1

TRQX

13

661.5

08/09/2025 14:09:03

00486255717TRLO1.1.1

AQXE

19

661

08/09/2025 14:11:01

00486256340TRLO1.1.1

TRQX

1

661.5

08/09/2025 14:11:23

00486256488TRLO1.1.1

AQXE

1

661.5

08/09/2025 14:11:23

00486256489TRLO1.1.1

AQXE

11

661.5

08/09/2025 14:11:23

00486256487TRLO1.1.1

AQXE

34

661

08/09/2025 14:13:05

00486257070TRLO1.1.1

CHIX

5

661.5

08/09/2025 14:13:23

00486257176TRLO1.1.1

AQXE

8

661.5

08/09/2025 14:13:23

00486257175TRLO1.1.1

AQXE

2

661.5

08/09/2025 14:15:03

00486257717TRLO1.1.1

AQXE

11

661.5

08/09/2025 14:15:03

00486257716TRLO1.1.1

AQXE

13

661.5

08/09/2025 14:17:26

00486258685TRLO1.1.1

AQXE

34

661.5

08/09/2025 14:17:57

00486258943TRLO1.1.1

CHIX

13

661.5

08/09/2025 14:19:32

00486259474TRLO1.1.1

AQXE

5

661

08/09/2025 14:20:06

00486259741TRLO1.1.1

BATE

11

661

08/09/2025 14:20:11

00486259779TRLO1.1.1

BATE

13

661.5

08/09/2025 14:22:01

00486260487TRLO1.1.1

CHIX

21

661.5

08/09/2025 14:22:01

00486260486TRLO1.1.1

CHIX

79

661

08/09/2025 14:22:01

00486260493TRLO1.1.1

BATE

79

661

08/09/2025 14:22:01

00486260494TRLO1.1.1

BATE

79

661

08/09/2025 14:22:01

00486260495TRLO1.1.1

BATE

379

661

08/09/2025 14:22:01

00486260492TRLO1.1.1

BATE

19

661

08/09/2025 14:22:01

00486260496TRLO1.1.1

TRQX

19

661

08/09/2025 14:22:01

00486260497TRLO1.1.1

TRQX

250

661

08/09/2025 14:22:01

00486260498TRLO1.1.1

XLON

125

661

08/09/2025 14:22:01

00486260499TRLO1.1.1

XLON

125

661

08/09/2025 14:22:01

00486260500TRLO1.1.1

XLON

125

661

08/09/2025 14:22:01

00486260501TRLO1.1.1

XLON

125

661

08/09/2025 14:22:01

00486260502TRLO1.1.1

XLON

13

661.5

08/09/2025 14:22:16

00486260600TRLO1.1.1

AQXE

79

661.5

08/09/2025 14:27:10

00486262470TRLO1.1.1

BATE

34

661.5

08/09/2025 14:27:10

00486262471TRLO1.1.1

CHIX

125

661.5

08/09/2025 14:27:10

00486262472TRLO1.1.1

XLON

125

661.5

08/09/2025 14:27:10

00486262473TRLO1.1.1

XLON

19

661

08/09/2025 14:27:10

00486262474TRLO1.1.1

TRQX

13

661.5

08/09/2025 14:27:53

00486262721TRLO1.1.1

AQXE

100

660

08/09/2025 14:29:43

00486263506TRLO1.1.1

XLON

25

660

08/09/2025 14:29:43

00486263507TRLO1.1.1

XLON

19

660.5

08/09/2025 14:30:19

00486265885TRLO1.1.1

TRQX

79

660

08/09/2025 14:32:43

00486269018TRLO1.1.1

BATE

34

660

08/09/2025 14:32:43

00486269019TRLO1.1.1

CHIX

125

660

08/09/2025 14:32:43

00486269020TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 14:33:12

00486269338TRLO1.1.1

AQXE

34

660.5

08/09/2025 14:36:18

00486272316TRLO1.1.1

CHIX

11

660

08/09/2025 14:36:33

00486272655TRLO1.1.1

XLON

19

660

08/09/2025 14:36:33

00486272654TRLO1.1.1

TRQX

79

660

08/09/2025 14:36:33

00486272653TRLO1.1.1

BATE

114

660

08/09/2025 14:36:33

00486272656TRLO1.1.1

XLON

125

660

08/09/2025 14:36:33

00486272657TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 14:37:02

00486273131TRLO1.1.1

AQXE

19

660

08/09/2025 14:41:11

00486277557TRLO1.1.1

TRQX

34

660

08/09/2025 14:41:11

00486277555TRLO1.1.1

CHIX

79

660

08/09/2025 14:41:11

00486277556TRLO1.1.1

BATE

125

660

08/09/2025 14:41:11

00486277559TRLO1.1.1

XLON

250

660

08/09/2025 14:41:11

00486277558TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 14:41:26

00486277796TRLO1.1.1

AQXE

19

660

08/09/2025 14:43:17

00486279696TRLO1.1.1

TRQX

11

660

08/09/2025 14:43:20

00486279780TRLO1.1.1

XLON

114

660

08/09/2025 14:43:20

00486279779TRLO1.1.1

XLON

79

660

08/09/2025 14:43:43

00486280176TRLO1.1.1

BATE

34

660

08/09/2025 14:43:47

00486280258TRLO1.1.1

CHIX

125

659.5

08/09/2025 14:44:01

00486280480TRLO1.1.1

XLON

13

659.5

08/09/2025 14:44:10

00486280773TRLO1.1.1

AQXE

19

660

08/09/2025 14:45:41

00486284049TRLO1.1.1

TRQX

125

659

08/09/2025 14:46:22

00486285210TRLO1.1.1

XLON

46

658.5

08/09/2025 14:47:47

00486287141TRLO1.1.1

BATE

33

659

08/09/2025 14:47:47

00486287142TRLO1.1.1

BATE

125

660

08/09/2025 14:48:53

00486288484TRLO1.1.1

XLON

13

660

08/09/2025 14:49:32

00486289063TRLO1.1.1

AQXE

34

659

08/09/2025 14:50:01

00486289397TRLO1.1.1

CHIX

19

658.5

08/09/2025 14:51:05

00486290428TRLO1.1.1

TRQX

125

658

08/09/2025 14:51:16

00486290554TRLO1.1.1

XLON

79

658

08/09/2025 14:53:33

00486293285TRLO1.1.1

BATE

35

658

08/09/2025 14:53:43

00486293417TRLO1.1.1

XLON

90

658

08/09/2025 14:53:43

00486293416TRLO1.1.1

XLON

4

658

08/09/2025 14:56:06

00486295078TRLO1.1.1

TRQX

11

658

08/09/2025 14:56:06

00486295079TRLO1.1.1

TRQX

4

658

08/09/2025 14:56:06

00486295080TRLO1.1.1

TRQX

11

657.5

08/09/2025 14:56:10

00486295111TRLO1.1.1

CHIX

11

657.5

08/09/2025 14:56:10

00486295114TRLO1.1.1

CHIX

11

657.5

08/09/2025 14:56:10

00486295115TRLO1.1.1

CHIX

1

657.5

08/09/2025 14:56:10

00486295117TRLO1.1.1

CHIX

13

657.5

08/09/2025 14:56:10

00486295116TRLO1.1.1

AQXE

125

657.5

08/09/2025 14:56:14

00486295175TRLO1.1.1

XLON

37

657.5

08/09/2025 14:58:36

00486297383TRLO1.1.1

XLON

88

657.5

08/09/2025 14:58:36

00486297382TRLO1.1.1

XLON

34

657

08/09/2025 14:59:15

00486297774TRLO1.1.1

CHIX

79

657

08/09/2025 14:59:15

00486297775TRLO1.1.1

BATE

13

657

08/09/2025 14:59:57

00486298340TRLO1.1.1

AQXE

19

657.5

08/09/2025 15:00:42

00486299042TRLO1.1.1

TRQX

64

657

08/09/2025 15:00:59

00486299238TRLO1.1.1

XLON

61

657

08/09/2025 15:00:59

00486299239TRLO1.1.1

XLON

9

658

08/09/2025 15:04:06

00486301667TRLO1.1.1

XLON

116

658

08/09/2025 15:04:06

00486301668TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 15:04:06

00486301669TRLO1.1.1

XLON

13

658.5

08/09/2025 15:04:25

00486301896TRLO1.1.1

AQXE

8

658.5

08/09/2025 15:04:38

00486302064TRLO1.1.1

TRQX

11

658.5

08/09/2025 15:04:38

00486302063TRLO1.1.1

TRQX

34

658

08/09/2025 15:04:40

00486302092TRLO1.1.1

CHIX

92

658.5

08/09/2025 15:06:14

00486303641TRLO1.1.1

XLON

158

658.5

08/09/2025 15:06:14

00486303642TRLO1.1.1

XLON

34

658

08/09/2025 15:06:15

00486303654TRLO1.1.1

CHIX

13

658.5

08/09/2025 15:06:21

00486303792TRLO1.1.1

AQXE

19

658.5

08/09/2025 15:06:48

00486304099TRLO1.1.1

TRQX

34

658

08/09/2025 15:10:14

00486306779TRLO1.1.1

CHIX

13

658.5

08/09/2025 15:10:14

00486306778TRLO1.1.1

AQXE

8

658.5

08/09/2025 15:11:20

00486307470TRLO1.1.1

TRQX

11

658.5

08/09/2025 15:11:20

00486307469TRLO1.1.1

TRQX

79

658

08/09/2025 15:11:35

00486307632TRLO1.1.1

BATE

79

658

08/09/2025 15:11:35

00486307633TRLO1.1.1

BATE

60

658

08/09/2025 15:11:35

00486307634TRLO1.1.1

BATE

47

658

08/09/2025 15:12:38

00486308385TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 15:12:38

00486308381TRLO1.1.1

XLON

19

658

08/09/2025 15:12:38

00486308389TRLO1.1.1

BATE

5

658

08/09/2025 15:12:40

00486308428TRLO1.1.1

XLON

73

658

08/09/2025 15:12:40

00486308427TRLO1.1.1

XLON

13

658.5

08/09/2025 15:13:46

00486309151TRLO1.1.1

AQXE

2

658.5

08/09/2025 15:14:56

00486309864TRLO1.1.1

TRQX

17

658.5

08/09/2025 15:14:56

00486309863TRLO1.1.1

TRQX

79

658

08/09/2025 15:15:00

00486309887TRLO1.1.1

BATE

125

658

08/09/2025 15:15:01

00486309899TRLO1.1.1

XLON

34

658

08/09/2025 15:15:53

00486310372TRLO1.1.1

CHIX

26

658

08/09/2025 15:16:52

00486310941TRLO1.1.1

XLON

99

658

08/09/2025 15:16:52

00486310940TRLO1.1.1

XLON

13

658.5

08/09/2025 15:16:55

00486310976TRLO1.1.1

AQXE

34

658

08/09/2025 15:17:49

00486311550TRLO1.1.1

CHIX

79

658

08/09/2025 15:17:49

00486311551TRLO1.1.1

BATE

19

658.5

08/09/2025 15:17:53

00486311580TRLO1.1.1

TRQX

11

658

08/09/2025 15:18:42

00486312202TRLO1.1.1

XLON

99

658

08/09/2025 15:18:42

00486312201TRLO1.1.1

XLON

15

658

08/09/2025 15:18:45

00486312242TRLO1.1.1

XLON

13

658.5

08/09/2025 15:19:59

00486313263TRLO1.1.1

AQXE

79

658

08/09/2025 15:20:07

00486313434TRLO1.1.1

BATE

34

658

08/09/2025 15:20:07

00486313435TRLO1.1.1

CHIX

125

658

08/09/2025 15:20:07

00486313436TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 15:20:07

00486313437TRLO1.1.1

XLON

125

658

08/09/2025 15:20:07

00486313438TRLO1.1.1

XLON

19

658

08/09/2025 15:21:43

00486314377TRLO1.1.1

TRQX

125

658

08/09/2025 15:22:13

00486314693TRLO1.1.1

XLON

34

658

08/09/2025 15:22:51

00486315145TRLO1.1.1

CHIX

13

658.5

08/09/2025 15:23:23

00486315485TRLO1.1.1

AQXE

2

658.5

08/09/2025 15:23:58

00486315850TRLO1.1.1

XLON

33

658.5

08/09/2025 15:23:58

00486315852TRLO1.1.1

XLON

90

658.5

08/09/2025 15:23:58

00486315851TRLO1.1.1

XLON

79

658

08/09/2025 15:24:12

00486316329TRLO1.1.1

BATE

5

657.5

08/09/2025 15:27:05

00486319109TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 15:30:53

00486321798TRLO1.1.1

CHIX

77

659

08/09/2025 15:31:14

00486322042TRLO1.1.1

XLON

48

659

08/09/2025 15:31:14

00486322043TRLO1.1.1

XLON

33

659

08/09/2025 15:33:24

00486323459TRLO1.1.1

XLON

92

659

08/09/2025 15:33:24

00486323460TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 15:33:40

00486323623TRLO1.1.1

CHIX

125

659

08/09/2025 15:35:25

00486324566TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 15:36:41

00486325412TRLO1.1.1

CHIX

49

659

08/09/2025 15:37:27

00486325836TRLO1.1.1

XLON

76

659

08/09/2025 15:37:27

00486325837TRLO1.1.1

XLON

15

659

08/09/2025 15:39:59

00486327329TRLO1.1.1

XLON

110

659

08/09/2025 15:39:59

00486327330TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 15:41:00

00486327847TRLO1.1.1

CHIX

26

659

08/09/2025 15:42:16

00486328645TRLO1.1.1

XLON

99

659

08/09/2025 15:42:16

00486328644TRLO1.1.1

XLON

13

659

08/09/2025 15:42:19

00486328661TRLO1.1.1

AQXE

13

659

08/09/2025 15:44:17

00486329738TRLO1.1.1

AQXE

119

659

08/09/2025 15:44:35

00486329898TRLO1.1.1

XLON

6

659

08/09/2025 15:44:35

00486329899TRLO1.1.1

XLON

34

659

08/09/2025 15:46:01

00486330715TRLO1.1.1

CHIX

2

659

08/09/2025 15:46:21

00486330906TRLO1.1.1

AQXE

11

659

08/09/2025 15:46:21

00486330905TRLO1.1.1

AQXE

1

659.5

08/09/2025 15:46:52

00486331168TRLO1.1.1

XLON

124

659.5

08/09/2025 15:46:52

00486331169TRLO1.1.1

XLON

316

660

08/09/2025 15:48:56

00486332498TRLO1.1.1

BATE

34

660

08/09/2025 15:50:00

00486333104TRLO1.1.1

CHIX

95

660

08/09/2025 15:50:04

00486333123TRLO1.1.1

TRQX

370

660

08/09/2025 15:50:56

00486333638TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 15:51:34

00486334093TRLO1.1.1

AQXE

13

660.5

08/09/2025 15:53:29

00486335190TRLO1.1.1

AQXE

99

660

08/09/2025 15:53:56

00486335415TRLO1.1.1

XLON

11

660

08/09/2025 15:53:56

00486335417TRLO1.1.1

XLON

125

660

08/09/2025 15:53:56

00486335416TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 15:55:46

00486336633TRLO1.1.1

AQXE

79

661

08/09/2025 15:56:49

00486337114TRLO1.1.1

BATE

34

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337348TRLO1.1.1

CHIX

79

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337347TRLO1.1.1

BATE

19

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337351TRLO1.1.1

TRQX

38

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337350TRLO1.1.1

TRQX

79

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337349TRLO1.1.1

BATE

125

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337353TRLO1.1.1

XLON

265

660.5

08/09/2025 15:57:22

00486337352TRLO1.1.1

XLON

13

661

08/09/2025 15:58:13

00486337921TRLO1.1.1

AQXE

34

660.5

08/09/2025 15:59:05

00486338382TRLO1.1.1

CHIX

79

660.5

08/09/2025 15:59:05

00486338383TRLO1.1.1

BATE

13

660.5

08/09/2025 15:59:05

00486338390TRLO1.1.1

AQXE

18

660.5

08/09/2025 15:59:20

00486338491TRLO1.1.1

XLON

107

660.5

08/09/2025 15:59:20

00486338490TRLO1.1.1

XLON

19

659.5

08/09/2025 16:00:40

00486339528TRLO1.1.1

TRQX

13

660.5

08/09/2025 16:02:39

00486340478TRLO1.1.1

AQXE

1

660.5

08/09/2025 16:03:13

00486340845TRLO1.1.1

CHIX

105

660.5

08/09/2025 16:03:48

00486341106TRLO1.1.1

XLON

33

660.5

08/09/2025 16:04:40

00486341566TRLO1.1.1

CHIX

145

660

08/09/2025 16:05:09

00486341845TRLO1.1.1

XLON

125

660

08/09/2025 16:05:09

00486341846TRLO1.1.1

XLON

13

660.5

08/09/2025 16:05:40

00486342126TRLO1.1.1

AQXE

30

660.5

08/09/2025 16:06:28

00486342529TRLO1.1.1

CHIX

64

662

08/09/2025 16:10:12

00486344751TRLO1.1.1

XLON

61

662

08/09/2025 16:10:12

00486344752TRLO1.1.1

XLON

500

662

08/09/2025 16:10:12

00486344753TRLO1.1.1

XLON

38

662

08/09/2025 16:10:14

00486344770TRLO1.1.1

CHIX

34

662

08/09/2025 16:12:10

00486346043TRLO1.1.1

CHIX

125

662

08/09/2025 16:12:12

00486346061TRLO1.1.1

XLON

125

662

08/09/2025 16:12:12

00486346062TRLO1.1.1

XLON

34

661.5

08/09/2025 16:13:03

00486346665TRLO1.1.1

CHIX

79

661

08/09/2025 16:13:17

00486346836TRLO1.1.1

BATE

158

661

08/09/2025 16:13:17

00486346837TRLO1.1.1

BATE

24

661

08/09/2025 16:13:17

00486346840TRLO1.1.1

TRQX

79

661

08/09/2025 16:13:17

00486346838TRLO1.1.1

BATE

79

661

08/09/2025 16:13:17

00486346839TRLO1.1.1

BATE

14

661

08/09/2025 16:13:17

00486346842TRLO1.1.1

TRQX

19

661

08/09/2025 16:13:17

00486346841TRLO1.1.1

TRQX

19

661

08/09/2025 16:13:17

00486346843TRLO1.1.1

TRQX

13

661

08/09/2025 16:13:17

00486346844TRLO1.1.1

AQXE

13

661

08/09/2025 16:13:17

00486346845TRLO1.1.1

AQXE

13

661

08/09/2025 16:13:17

00486346846TRLO1.1.1

AQXE

30

661

08/09/2025 16:14:19

00486347539TRLO1.1.1

CHIX

125

661

08/09/2025 16:14:19

00486347540TRLO1.1.1

XLON

4

661

08/09/2025 16:14:40

00486347818TRLO1.1.1

CHIX

274

661

08/09/2025 16:15:30

00486348568TRLO1.1.1

BATE

19

661

08/09/2025 16:15:40

00486348693TRLO1.1.1

TRQX

63

661

08/09/2025 16:15:40

00486348692TRLO1.1.1

TRQX

125

661

08/09/2025 16:16:12

00486349056TRLO1.1.1

XLON

122

661

08/09/2025 16:16:40

00486349284TRLO1.1.1

CHIX

13

661

08/09/2025 16:17:12

00486349567TRLO1.1.1

AQXE

42

661

08/09/2025 16:17:12

00486349568TRLO1.1.1

AQXE

8

661

08/09/2025 16:17:49

00486349837TRLO1.1.1

BATE

107

661.5

08/09/2025 16:20:09

00486351167TRLO1.1.1

XLON

186

661.5

08/09/2025 16:20:09

00486351166TRLO1.1.1

XLON

107

661.5

08/09/2025 16:20:09

00486351168TRLO1.1.1

XLON

192

661.5

08/09/2025 16:20:09

00486351169TRLO1.1.1

XLON

38

661.5

08/09/2025 16:21:09

00486351779TRLO1.1.1

AQXE

19

661.5

08/09/2025 16:22:01

00486352322TRLO1.1.1

XLON

60

661.5

08/09/2025 16:22:23

00486352739TRLO1.1.1

XLON

37

661.5

08/09/2025 16:22:41

00486352963TRLO1.1.1

XLON

8

661.5

08/09/2025 16:22:41

00486352964TRLO1.1.1

XLON

50

661.5

08/09/2025 16:23:00

00486353165TRLO1.1.1

XLON

1

661.5

08/09/2025 16:23:04

00486353232TRLO1.1.1

CHIX

38

661.5

08/09/2025 16:23:04

00486353233TRLO1.1.1

CHIX

80

661.5

08/09/2025 16:23:04

00486353231TRLO1.1.1

CHIX

17

662

08/09/2025 16:23:32

00486353585TRLO1.1.1

AQXE

175

661.5

08/09/2025 16:24:10

00486354069TRLO1.1.1

XLON

67

661.5

08/09/2025 16:24:59

00486354541TRLO1.1.1

XLON

67

661.5

08/09/2025 16:25:17

00486354736TRLO1.1.1

XLON

50

662

08/09/2025 16:25:37

00486355033TRLO1.1.1

CHIX

12

662

08/09/2025 16:25:56

00486355272TRLO1.1.1

AQXE

72

661.5

08/09/2025 16:25:56

00486355276TRLO1.1.1

XLON

67

661.5

08/09/2025 16:26:07

00486355418TRLO1.1.1

XLON

36

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357561TRLO1.1.1

XLON

31

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357565TRLO1.1.1

XLON

555

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357578TRLO1.1.1

XLON

125

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357580TRLO1.1.1

XLON

125

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357583TRLO1.1.1

XLON

4

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357587TRLO1.1.1

XLON

125

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357586TRLO1.1.1

XLON

226

661.5

08/09/2025 16:27:20

00486357591TRLO1.1.1

BATE

23

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357608TRLO1.1.1

BATE

25

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357609TRLO1.1.1

BATE

69

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357611TRLO1.1.1

BATE

88

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357610TRLO1.1.1

BATE

1

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357612TRLO1.1.1

CHIX

17

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357613TRLO1.1.1

TRQX

75

661.5

08/09/2025 16:27:21

00486357614TRLO1.1.1

TRQX

14

661.5

08/09/2025 16:27:40

00486358120TRLO1.1.1

TRQX


© 2025 PR Newswire
