Anzeige
Mehr »
Dienstag, 09.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum diese Aktie jetzt das perfekte Chance-Risiko-Profil für Investoren bietet
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
09.09.2025 17:57 Uhr
231 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: HausVorteil AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalmaßnahmen, Anleihe startet im September und Kai Enders neu im Aufsichtsrat

DJ PTA-News: HausVorteil AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalmaßnahmen, Anleihe startet im September und Kai Enders neu im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalmaßnahmen, Anleihe startet im September und Kai Enders neu im Aufsichtsrat

Branchenexperte Kai Enders neu im Aufsichtsrat der HausVorteil AG

Hamburg (pta000/09.09.2025/17:25 UTC+2)

Hamburg, 8. September 2025 - Die HausVorteil AG hat im Rahmen ihrer Hauptversammlung zentrale Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen und damit die Grundlage für das geplante Börsenlisting im Oktober 2025 gelegt. Parallel dazu startet voraussichtlich im September die Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe "HV GenerationsKapital 2025", die Anlegern eine attraktive, festverzinsliche Investitionsmöglichkeit bietet.

Strategische Bereicherung: Kai Enders neu im Aufsichtsrat Ein Meilenstein ist die Wahl von Kai Enders in den Aufsichtsrat der HausVorteil AG. Enders ist Gründer und Geschäftsführer der renommierten Makler-Franchisegesellschaft P.A. Graf von Faber-Castell (GvFC Immobilien GmbH) und verfügt über umfassende Erfahrung im Immobiliensektor. Zuvor war er mehrere Jahre CEO DACH und Vorstandsmitglied bei Engel & Völkers sowie seit 2016 Präsident des Deutschen Franchiseverbands e.V.

"Die Wahl von Kai Enders ist für uns ein bedeutender Schritt", so Dirk Hotopp, Vorstand der HausVorteil AG. "Mit seiner Expertise und seinem Weitblick wird er uns in der anstehenden Expansionsphase entscheidend bereichern."

Kai Enders, neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der HausVorteil AG, ergänzt: "Die HausVorteil AG verbindet Immobilienexpertise mit innovativen Finanzierungsansätzen und adressiert damit einen wachsenden gesellschaftlichen Bedarf. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten und gemeinsam mit dem Vorstand die Position am Kapitalmarkt weiter auszubauen."

Festverzinsliche Geldanlage vor dem Start Mit der Anleihe "HV GenerationsKapital" wird die HausVorteil-Gruppe voraussichtlich ab September 2025 eine festverzinsliche Geldanlage mit erstrangiger Besicherung und jederzeitiger Handelbarkeit emittieren. Investiert wird in ein sachwertbasiertes Portfolio aus Wohnimmobilien, das stabile und planbare Erträge ermöglicht.

Interessierte Anleger, die bereits vor dem offiziellen Start nähere Informationen zur Anleihe erhalten möchten, können sich HIER registrieren.

Ausblick Mit den beschlossenen Kapitalmaßnahmen, der im September startenden Anleihe und dem geplanten Börsenlisting im Oktober 2025 stärkt die HausVorteil AG ihre Position als wachstumsstarker Partner im Bereich Immobilien und Kapitalmarkt.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Telefon: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über die HausVorteil AG: Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757431500604 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 11:25 ET (15:25 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.