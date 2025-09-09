DJ PTA-News: HausVorteil AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalmaßnahmen, Anleihe startet im September und Kai Enders neu im Aufsichtsrat

HausVorteil AG: Hauptversammlung beschließt Kapitalmaßnahmen, Anleihe startet im September und Kai Enders neu im Aufsichtsrat

Branchenexperte Kai Enders neu im Aufsichtsrat der HausVorteil AG

Hamburg (pta000/09.09.2025/17:25 UTC+2)

Hamburg, 8. September 2025 - Die HausVorteil AG hat im Rahmen ihrer Hauptversammlung zentrale Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen und damit die Grundlage für das geplante Börsenlisting im Oktober 2025 gelegt. Parallel dazu startet voraussichtlich im September die Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe "HV GenerationsKapital 2025", die Anlegern eine attraktive, festverzinsliche Investitionsmöglichkeit bietet.

Strategische Bereicherung: Kai Enders neu im Aufsichtsrat Ein Meilenstein ist die Wahl von Kai Enders in den Aufsichtsrat der HausVorteil AG. Enders ist Gründer und Geschäftsführer der renommierten Makler-Franchisegesellschaft P.A. Graf von Faber-Castell (GvFC Immobilien GmbH) und verfügt über umfassende Erfahrung im Immobiliensektor. Zuvor war er mehrere Jahre CEO DACH und Vorstandsmitglied bei Engel & Völkers sowie seit 2016 Präsident des Deutschen Franchiseverbands e.V.

"Die Wahl von Kai Enders ist für uns ein bedeutender Schritt", so Dirk Hotopp, Vorstand der HausVorteil AG. "Mit seiner Expertise und seinem Weitblick wird er uns in der anstehenden Expansionsphase entscheidend bereichern."

Kai Enders, neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied der HausVorteil AG, ergänzt: "Die HausVorteil AG verbindet Immobilienexpertise mit innovativen Finanzierungsansätzen und adressiert damit einen wachsenden gesellschaftlichen Bedarf. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu begleiten und gemeinsam mit dem Vorstand die Position am Kapitalmarkt weiter auszubauen."

Festverzinsliche Geldanlage vor dem Start Mit der Anleihe "HV GenerationsKapital" wird die HausVorteil-Gruppe voraussichtlich ab September 2025 eine festverzinsliche Geldanlage mit erstrangiger Besicherung und jederzeitiger Handelbarkeit emittieren. Investiert wird in ein sachwertbasiertes Portfolio aus Wohnimmobilien, das stabile und planbare Erträge ermöglicht.

Interessierte Anleger, die bereits vor dem offiziellen Start nähere Informationen zur Anleihe erhalten möchten, können sich HIER registrieren.

Ausblick Mit den beschlossenen Kapitalmaßnahmen, der im September startenden Anleihe und dem geplanten Börsenlisting im Oktober 2025 stärkt die HausVorteil AG ihre Position als wachstumsstarker Partner im Bereich Immobilien und Kapitalmarkt.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Telefon: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über die HausVorteil AG: Die HausVorteil AG, gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant

