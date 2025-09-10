Der DAX ist am Dienstag im Tagesverlauf in die Verlustzone gerutscht. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 23.718,45 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Mittwoch dürfte aber bereits wieder positiver ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen 0,5 Prozent höher auf 23.843 Punkte.Auf der Terminseite ist es zur Wochenmitte recht ruhig. Am Nachmittag stehen in den USA die Erzeugerpreise für August im Blickfeld. Bereits am Vorabend nach US-Börsenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
