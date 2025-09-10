Anzeige
Mittwoch, 10.09.2025
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: A16140 | ISIN: DE000A161408 | Ticker-Symbol: HFG
Xetra
10.09.25 | 10:39
7,780 Euro
-3,28 % -0,264
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,7707,79210:55
7,7747,79410:55
BASF
BASF SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BASF SE43,850+0,78 %
CANCOM SE24,300+7,05 %
HELLOFRESH SE7,780-3,28 %
NORDEX SE21,070+1,01 %
ORACLE CORPORATION265,55+28,60 %
SAP SE235,25+2,15 %
SIEMENS ENERGY AG92,84+2,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.