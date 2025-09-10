Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 10
www.bodycote.com
10 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
9 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,279
Highest price paid per share (pence per share):
662.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
641.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
649.32p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,164,314 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,146,090 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,291,858 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
125
662
09/09/2025 08:10:05
00486448687TRLO1.1.1
XLON
66
662
09/09/2025 08:10:05
00486448688TRLO1.1.1
BATE
26
662
09/09/2025 08:10:05
00486448689TRLO1.1.1
CHIX
4
662
09/09/2025 08:10:05
00486448690TRLO1.1.1
AQXE
15
662
09/09/2025 08:10:05
00486448691TRLO1.1.1
TRQX
3
662
09/09/2025 08:10:31
00486448767TRLO1.1.1
CHIX
7
662
09/09/2025 08:10:31
00486448768TRLO1.1.1
AQXE
125
660.5
09/09/2025 08:11:41
00486449002TRLO1.1.1
XLON
15
660
09/09/2025 08:14:32
00486449422TRLO1.1.1
TRQX
125
659.5
09/09/2025 08:14:42
00486449493TRLO1.1.1
XLON
66
662
09/09/2025 08:15:01
00486449553TRLO1.1.1
BATE
11
659
09/09/2025 08:16:07
00486449772TRLO1.1.1
AQXE
29
659
09/09/2025 08:16:07
00486449771TRLO1.1.1
CHIX
30
659.5
09/09/2025 08:17:09
00486449990TRLO1.1.1
XLON
95
659.5
09/09/2025 08:17:09
00486449991TRLO1.1.1
XLON
125
659.5
09/09/2025 08:21:09
00486450839TRLO1.1.1
XLON
6
660
09/09/2025 08:21:46
00486450941TRLO1.1.1
TRQX
9
660
09/09/2025 08:21:46
00486450942TRLO1.1.1
TRQX
66
662
09/09/2025 08:22:28
00486451084TRLO1.1.1
BATE
12
660.5
09/09/2025 08:28:27
00486452421TRLO1.1.1
CHIX
17
660.5
09/09/2025 08:28:27
00486452422TRLO1.1.1
CHIX
125
660.5
09/09/2025 08:28:27
00486452423TRLO1.1.1
XLON
66
662
09/09/2025 08:29:59
00486452872TRLO1.1.1
BATE
15
660
09/09/2025 08:30:13
00486452952TRLO1.1.1
TRQX
13
660.5
09/09/2025 08:30:22
00486453046TRLO1.1.1
XLON
112
660.5
09/09/2025 08:30:22
00486453045TRLO1.1.1
XLON
29
660.5
09/09/2025 08:30:42
00486453117TRLO1.1.1
CHIX
125
660.5
09/09/2025 08:34:48
00486454397TRLO1.1.1
XLON
14
660
09/09/2025 08:34:48
00486454398TRLO1.1.1
AQXE
23
661.5
09/09/2025 08:39:29
00486455268TRLO1.1.1
BATE
43
662
09/09/2025 08:39:29
00486455269TRLO1.1.1
BATE
29
660.5
09/09/2025 08:39:47
00486455338TRLO1.1.1
CHIX
71
660.5
09/09/2025 08:40:10
00486455419TRLO1.1.1
XLON
54
660.5
09/09/2025 08:40:10
00486455420TRLO1.1.1
XLON
9
660
09/09/2025 08:40:20
00486455449TRLO1.1.1
AQXE
13
660
09/09/2025 08:40:20
00486455450TRLO1.1.1
TRQX
2
660
09/09/2025 08:40:20
00486455451TRLO1.1.1
TRQX
10
660
09/09/2025 08:40:27
00486455470TRLO1.1.1
AQXE
29
659.5
09/09/2025 08:45:28
00486456476TRLO1.1.1
XLON
96
659.5
09/09/2025 08:45:28
00486456475TRLO1.1.1
XLON
15
658
09/09/2025 08:47:00
00486456740TRLO1.1.1
TRQX
29
658
09/09/2025 08:48:48
00486457033TRLO1.1.1
CHIX
11
657.5
09/09/2025 08:49:00
00486457050TRLO1.1.1
AQXE
23
659.5
09/09/2025 08:49:01
00486457057TRLO1.1.1
BATE
24
659.5
09/09/2025 08:49:01
00486457058TRLO1.1.1
BATE
19
660
09/09/2025 08:49:01
00486457059TRLO1.1.1
BATE
125
656.5
09/09/2025 08:53:40
00486458012TRLO1.1.1
XLON
15
656.5
09/09/2025 08:56:10
00486458413TRLO1.1.1
TRQX
66
656.5
09/09/2025 08:56:13
00486458416TRLO1.1.1
XLON
7
656.5
09/09/2025 08:56:13
00486458418TRLO1.1.1
XLON
52
656.5
09/09/2025 08:56:13
00486458417TRLO1.1.1
XLON
11
656
09/09/2025 08:58:15
00486458732TRLO1.1.1
AQXE
29
656
09/09/2025 08:58:16
00486458733TRLO1.1.1
CHIX
34
656
09/09/2025 08:58:31
00486458754TRLO1.1.1
BATE
32
656
09/09/2025 08:58:31
00486458755TRLO1.1.1
BATE
25
654.5
09/09/2025 09:01:32
00486459241TRLO1.1.1
XLON
100
654.5
09/09/2025 09:01:32
00486459240TRLO1.1.1
XLON
11
654
09/09/2025 09:05:04
00486459855TRLO1.1.1
TRQX
125
653
09/09/2025 09:06:20
00486460137TRLO1.1.1
XLON
4
654
09/09/2025 09:06:20
00486460136TRLO1.1.1
TRQX
29
654
09/09/2025 09:07:08
00486460276TRLO1.1.1
CHIX
14
654
09/09/2025 09:07:24
00486460318TRLO1.1.1
BATE
52
654
09/09/2025 09:07:24
00486460317TRLO1.1.1
BATE
125
655.5
09/09/2025 09:11:55
00486461159TRLO1.1.1
XLON
15
655.5
09/09/2025 09:13:16
00486461446TRLO1.1.1
TRQX
22
656
09/09/2025 09:16:18
00486462086TRLO1.1.1
BATE
11
656
09/09/2025 09:18:31
00486462554TRLO1.1.1
BATE
33
656
09/09/2025 09:18:31
00486462555TRLO1.1.1
BATE
11
655.5
09/09/2025 09:24:24
00486463626TRLO1.1.1
CHIX
66
656
09/09/2025 09:24:44
00486463689TRLO1.1.1
BATE
11
655.5
09/09/2025 09:26:43
00486464133TRLO1.1.1
XLON
364
655.5
09/09/2025 09:27:05
|
00486464261TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 09:27:05
00486464262TRLO1.1.1
TRQX
47
655.5
09/09/2025 09:27:05
00486464263TRLO1.1.1
CHIX
4
655.5
09/09/2025 09:27:30
00486464358TRLO1.1.1
TRQX
4
655
09/09/2025 09:30:03
00486464806TRLO1.1.1
AQXE
125
655.5
09/09/2025 09:31:05
00486465012TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 09:31:48
00486465180TRLO1.1.1
TRQX
4
655.5
09/09/2025 09:32:33
00486465310TRLO1.1.1
TRQX
31
656
09/09/2025 09:34:17
00486465682TRLO1.1.1
BATE
11
655
09/09/2025 09:34:42
00486465762TRLO1.1.1
AQXE
18
655
09/09/2025 09:34:42
00486465761TRLO1.1.1
AQXE
29
655.5
09/09/2025 09:34:42
00486465763TRLO1.1.1
CHIX
35
656
09/09/2025 09:34:42
00486465764TRLO1.1.1
BATE
2
655
09/09/2025 09:37:07
00486466187TRLO1.1.1
AQXE
9
655
09/09/2025 09:37:07
00486466188TRLO1.1.1
AQXE
60
655
09/09/2025 09:37:10
00486466203TRLO1.1.1
XLON
65
655
09/09/2025 09:37:10
00486466202TRLO1.1.1
XLON
15
655
09/09/2025 09:40:38
00486466752TRLO1.1.1
TRQX
92
655
09/09/2025 09:43:19
00486467257TRLO1.1.1
XLON
33
655
09/09/2025 09:43:19
00486467258TRLO1.1.1
XLON
11
655
09/09/2025 09:44:25
00486467507TRLO1.1.1
AQXE
29
654.5
09/09/2025 09:44:44
00486467612TRLO1.1.1
CHIX
66
654.5
09/09/2025 09:45:13
00486467708TRLO1.1.1
BATE
17
651.5
09/09/2025 09:53:06
00486469189TRLO1.1.1
XLON
108
651.5
09/09/2025 09:53:06
00486469190TRLO1.1.1
XLON
15
651.5
09/09/2025 09:53:06
00486469191TRLO1.1.1
TRQX
29
654
09/09/2025 10:01:36
00486471375TRLO1.1.1
CHIX
29
654.5
09/09/2025 10:04:38
00486471792TRLO1.1.1
CHIX
10
654
09/09/2025 10:05:02
00486471952TRLO1.1.1
XLON
25
654.5
09/09/2025 10:09:15
00486472653TRLO1.1.1
BATE
18
655.5
09/09/2025 10:18:40
00486474370TRLO1.1.1
TRQX
15
656
09/09/2025 10:18:49
00486474409TRLO1.1.1
CHIX
3
656
09/09/2025 10:18:49
00486474411TRLO1.1.1
CHIX
11
656
09/09/2025 10:18:49
00486474410TRLO1.1.1
CHIX
12
655.5
09/09/2025 10:20:48
00486474822TRLO1.1.1
TRQX
15
655.5
09/09/2025 10:20:48
00486474823TRLO1.1.1
TRQX
29
655.5
09/09/2025 10:20:48
00486474821TRLO1.1.1
CHIX
240
655.5
09/09/2025 10:20:49
00486474835TRLO1.1.1
XLON
250
655.5
09/09/2025 10:20:49
00486474834TRLO1.1.1
XLON
132
655.5
09/09/2025 10:20:56
00486474858TRLO1.1.1
BATE
10
655
09/09/2025 10:22:35
00486475189TRLO1.1.1
AQXE
90
655.5
09/09/2025 10:22:40
00486475230TRLO1.1.1
XLON
160
655.5
09/09/2025 10:22:40
00486475231TRLO1.1.1
XLON
9
655
09/09/2025 10:22:40
00486475232TRLO1.1.1
AQXE
12
655
09/09/2025 10:22:40
00486475233TRLO1.1.1
AQXE
1
656
09/09/2025 10:25:39
00486475842TRLO1.1.1
TRQX
11
656
09/09/2025 10:25:39
00486475841TRLO1.1.1
TRQX
3
656
09/09/2025 10:25:39
00486475843TRLO1.1.1
TRQX
125
655.5
09/09/2025 10:25:39
00486475844TRLO1.1.1
XLON
29
656
09/09/2025 10:27:53
00486476259TRLO1.1.1
CHIX
125
655.5
09/09/2025 10:27:58
00486476284TRLO1.1.1
XLON
107
655
09/09/2025 10:28:14
00486476352TRLO1.1.1
BATE
15
655
09/09/2025 10:28:18
00486476366TRLO1.1.1
AQXE
7
655
09/09/2025 10:28:18
00486476367TRLO1.1.1
AQXE
66
655
09/09/2025 10:30:25
00486476709TRLO1.1.1
BATE
15
655.5
09/09/2025 10:31:05
00486476880TRLO1.1.1
TRQX
62
655
09/09/2025 10:31:50
00486477043TRLO1.1.1
XLON
63
655
09/09/2025 10:31:50
00486477042TRLO1.1.1
XLON
13
655
09/09/2025 10:34:57
00486477631TRLO1.1.1
AQXE
17
656
09/09/2025 10:43:18
00486479154TRLO1.1.1
CHIX
41
656
09/09/2025 10:45:03
00486479466TRLO1.1.1
CHIX
125
656
09/09/2025 10:45:03
00486479468TRLO1.1.1
XLON
250
656
09/09/2025 10:45:03
00486479467TRLO1.1.1
XLON
15
656
09/09/2025 10:45:16
00486479498TRLO1.1.1
TRQX
1
656
09/09/2025 10:47:05
00486479821TRLO1.1.1
TRQX
11
656
09/09/2025 10:47:05
00486479820TRLO1.1.1
TRQX
125
656
09/09/2025 10:48:29
00486480036TRLO1.1.1
XLON
3
656
09/09/2025 10:48:29
00486480037TRLO1.1.1
TRQX
132
655.5
09/09/2025 10:48:42
00486480091TRLO1.1.1
BATE
11
655.5
09/09/2025 10:48:42
00486480094TRLO1.1.1
AQXE
66
655.5
09/09/2025 10:48:42
00486480093TRLO1.1.1
BATE
29
655.5
09/09/2025 10:50:04
00486480319TRLO1.1.1
CHIX
11
655.5
09/09/2025 10:51:15
00486481266TRLO1.1.1
AQXE
11
655.5
09/09/2025 10:52:33
00486482449TRLO1.1.1
TRQX
4
655.5
09/09/2025 10:52:33
00486482450TRLO1.1.1
TRQX
125
655
09/09/2025 10:53:50
00486483142TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 10:56:58
00486484274TRLO1.1.1
AQXE
29
655
09/09/2025 10:57:27
00486484384TRLO1.1.1
CHIX
16
655.5
09/09/2025 10:58:02
00486484503TRLO1.1.1
BATE
50
655.5
09/09/2025 10:58:02
00486484504TRLO1.1.1
BATE
15
655.5
09/09/2025 10:59:39
00486484883TRLO1.1.1
TRQX
11
655.5
09/09/2025 11:03:21
00486485758TRLO1.1.1
AQXE
86
655.5
09/09/2025 11:03:37
00486485797TRLO1.1.1
XLON
1
655.5
09/09/2025 11:03:37
00486485799TRLO1.1.1
XLON
108
655.5
09/09/2025 11:03:37
00486485798TRLO1.1.1
XLON
28
655.5
09/09/2025 11:03:37
00486485800TRLO1.1.1
XLON
27
655.5
09/09/2025 11:03:51
00486485846TRLO1.1.1
XLON
29
656
09/09/2025 11:06:15
00486486387TRLO1.1.1
CHIX
29
656
09/09/2025 11:09:27
00486486931TRLO1.1.1
CHIX
13
656
09/09/2025 11:11:05
00486487335TRLO1.1.1
TRQX
17
656
09/09/2025 11:11:05
00486487336TRLO1.1.1
TRQX
73
655.5
09/09/2025 11:11:53
00486487475TRLO1.1.1
XLON
29
656
09/09/2025 11:15:02
00486488094TRLO1.1.1
CHIX
15
656
09/09/2025 11:16:15
00486488405TRLO1.1.1
TRQX
29
656
09/09/2025 11:20:46
00486489384TRLO1.1.1
CHIX
4
656
09/09/2025 11:20:50
00486489388TRLO1.1.1
XLON
96
656
09/09/2025 11:20:50
00486489387TRLO1.1.1
XLON
122
656
09/09/2025 11:20:54
00486489398TRLO1.1.1
XLON
28
656
09/09/2025 11:20:54
00486489399TRLO1.1.1
XLON
12
656
09/09/2025 11:21:41
00486489553TRLO1.1.1
TRQX
3
656
09/09/2025 11:22:08
00486489626TRLO1.1.1
TRQX
250
656
09/09/2025 11:22:34
00486489703TRLO1.1.1
XLON
200
656
09/09/2025 11:24:44
00486490168TRLO1.1.1
XLON
13
656.5
09/09/2025 11:25:27
00486490318TRLO1.1.1
BATE
53
656.5
09/09/2025 11:25:27
00486490317TRLO1.1.1
BATE
198
656
09/09/2025 11:25:31
00486490329TRLO1.1.1
BATE
50
656
09/09/2025 11:25:31
00486490330TRLO1.1.1
XLON
20
656
09/09/2025 11:26:25
00486490569TRLO1.1.1
CHIX
9
656
09/09/2025 11:27:10
00486490733TRLO1.1.1
CHIX
15
656
09/09/2025 11:27:10
00486490734TRLO1.1.1
TRQX
11
656
09/09/2025 11:35:04
00486492337TRLO1.1.1
BATE
29
656
09/09/2025 11:36:37
00486492672TRLO1.1.1
CHIX
55
656
09/09/2025 11:36:37
00486492673TRLO1.1.1
BATE
121
656
09/09/2025 11:36:37
00486492670TRLO1.1.1
BATE
104
656
09/09/2025 11:36:37
00486492674TRLO1.1.1
XLON
146
656
09/09/2025 11:36:37
00486492675TRLO1.1.1
XLON
177
656
09/09/2025 11:36:37
00486492676TRLO1.1.1
XLON
3
656
09/09/2025 11:36:37
00486492678TRLO1.1.1
TRQX
12
656
09/09/2025 11:36:37
00486492679TRLO1.1.1
TRQX
125
656
09/09/2025 11:36:37
00486492677TRLO1.1.1
XLON
4
656
09/09/2025 11:38:57
00486493123TRLO1.1.1
CHIX
25
656
09/09/2025 11:38:57
00486493124TRLO1.1.1
CHIX
22
655.5
09/09/2025 11:38:58
00486493129TRLO1.1.1
AQXE
11
655.5
09/09/2025 11:38:58
00486493131TRLO1.1.1
AQXE
11
655.5
09/09/2025 11:38:58
00486493132TRLO1.1.1
AQXE
22
655.5
09/09/2025 11:38:58
00486493130TRLO1.1.1
AQXE
15
656
09/09/2025 11:39:26
00486493220TRLO1.1.1
TRQX
25
655.5
09/09/2025 11:40:46
00486493565TRLO1.1.1
XLON
100
655.5
09/09/2025 11:40:46
00486493564TRLO1.1.1
XLON
125
655.5
09/09/2025 11:44:28
00486494275TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 11:45:17
00486494412TRLO1.1.1
AQXE
29
655.5
09/09/2025 11:45:28
00486494441TRLO1.1.1
CHIX
15
655.5
09/09/2025 11:45:49
00486494487TRLO1.1.1
TRQX
25
656
09/09/2025 11:46:11
00486494552TRLO1.1.1
BATE
52
656
09/09/2025 11:46:12
00486494553TRLO1.1.1
BATE
29
655.5
09/09/2025 11:52:04
00486495639TRLO1.1.1
CHIX
66
655.5
09/09/2025 11:52:49
00486495798TRLO1.1.1
BATE
1
655.5
09/09/2025 11:55:28
00486496347TRLO1.1.1
TRQX
11
655.5
09/09/2025 11:56:49
00486496620TRLO1.1.1
AQXE
4
655.5
09/09/2025 11:56:49
00486496621TRLO1.1.1
TRQX
29
656
09/09/2025 11:58:52
00486497152TRLO1.1.1
CHIX
14
656
09/09/2025 12:00:07
00486497487TRLO1.1.1
XLON
29
656.5
09/09/2025 12:04:16
00486498497TRLO1.1.1
CHIX
29
656.5
09/09/2025 12:09:42
00486499517TRLO1.1.1
CHIX
11
656
09/09/2025 12:10:17
00486499638TRLO1.1.1
AQXE
22
656
09/09/2025 12:10:17
00486499636TRLO1.1.1
AQXE
132
656
09/09/2025 12:10:17
00486499637TRLO1.1.1
BATE
66
656
09/09/2025 12:10:17
00486499639TRLO1.1.1
BATE
125
656
09/09/2025 12:10:17
00486499642TRLO1.1.1
XLON
236
656
09/09/2025 12:10:17
00486499640TRLO1.1.1
XLON
236
656
09/09/2025 12:10:17
00486499641TRLO1.1.1
XLON
15
656
09/09/2025 12:10:17
00486499645TRLO1.1.1
TRQX
125
656
09/09/2025 12:10:17
00486499643TRLO1.1.1
XLON
125
656
09/09/2025 12:10:17
00486499644TRLO1.1.1
XLON
25
656
09/09/2025 12:10:17
00486499646TRLO1.1.1
TRQX
125
656
09/09/2025 12:12:27
00486500036TRLO1.1.1
XLON
15
656
09/09/2025 12:12:27
00486500037TRLO1.1.1
TRQX
14
656
09/09/2025 12:12:53
00486500176TRLO1.1.1
XLON
29
656
09/09/2025 12:17:41
00486501024TRLO1.1.1
CHIX
66
656
09/09/2025 12:17:41
00486501025TRLO1.1.1
BATE
125
656
09/09/2025 12:17:41
00486501026TRLO1.1.1
XLON
15
656
09/09/2025 12:17:41
00486501027TRLO1.1.1
TRQX
11
655.5
09/09/2025 12:17:46
00486501043TRLO1.1.1
AQXE
11
656
09/09/2025 12:20:00
00486501549TRLO1.1.1
TRQX
4
656
09/09/2025 12:20:00
00486501550TRLO1.1.1
TRQX
13
656
09/09/2025 12:20:07
00486501579TRLO1.1.1
XLON
64
656
09/09/2025 12:20:07
00486501580TRLO1.1.1
XLON
48
656
09/09/2025 12:20:07
00486501581TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 12:20:12
00486501601TRLO1.1.1
AQXE
12
656
09/09/2025 12:20:37
00486501677TRLO1.1.1
CHIX
17
656
09/09/2025 12:20:37
00486501678TRLO1.1.1
CHIX
66
656
09/09/2025 12:21:18
00486501772TRLO1.1.1
BATE
25
656
09/09/2025 12:21:51
00486501833TRLO1.1.1
XLON
100
656
09/09/2025 12:21:51
00486501832TRLO1.1.1
XLON
20
656
09/09/2025 12:23:58
00486502306TRLO1.1.1
XLON
5
656
09/09/2025 12:23:58
00486502308TRLO1.1.1
XLON
100
656
09/09/2025 12:23:58
00486502307TRLO1.1.1
XLON
15
655.5
09/09/2025 12:25:17
00486502539TRLO1.1.1
TRQX
11
655.5
09/09/2025 12:25:27
00486502569TRLO1.1.1
AQXE
29
655.5
09/09/2025 12:26:01
00486502674TRLO1.1.1
CHIX
66
655.5
09/09/2025 12:26:44
00486502785TRLO1.1.1
BATE
4
655.5
09/09/2025 12:30:23
00486503464TRLO1.1.1
TRQX
11
655.5
09/09/2025 12:30:23
00486503463TRLO1.1.1
TRQX
125
655
09/09/2025 12:30:49
00486503570TRLO1.1.1
XLON
11
655.5
09/09/2025 12:31:03
00486503608TRLO1.1.1
AQXE
29
655.5
09/09/2025 12:31:39
00486503703TRLO1.1.1
CHIX
34
655.5
09/09/2025 12:32:26
00486503875TRLO1.1.1
BATE
32
655.5
09/09/2025 12:32:26
00486503876TRLO1.1.1
BATE
125
655
09/09/2025 12:32:36
00486503901TRLO1.1.1
XLON
125
655
09/09/2025 12:34:45
00486504298TRLO1.1.1
XLON
11
655
09/09/2025 12:37:07
00486504721TRLO1.1.1
AQXE
84
655
09/09/2025 12:37:10
00486504735TRLO1.1.1
XLON
41
655
09/09/2025 12:37:10
00486504736TRLO1.1.1
XLON
66
655.5
09/09/2025 12:38:36
00486505037TRLO1.1.1
BATE
29
654.5
09/09/2025 12:40:29
00486505388TRLO1.1.1
CHIX
3
655
09/09/2025 12:40:29
00486505390TRLO1.1.1
XLON
66
655
09/09/2025 12:40:29
00486505389TRLO1.1.1
XLON
15
654.5
09/09/2025 12:40:29
00486505392TRLO1.1.1
TRQX
56
655
09/09/2025 12:40:29
00486505391TRLO1.1.1
XLON
15
653.5
09/09/2025 12:42:45
00486505838TRLO1.1.1
TRQX
11
654
09/09/2025 12:43:06
00486505949TRLO1.1.1
AQXE
29
654
09/09/2025 12:43:47
00486506085TRLO1.1.1
CHIX
125
653.5
09/09/2025 12:43:54
00486506115TRLO1.1.1
XLON
32
653.5
09/09/2025 12:44:40
00486506277TRLO1.1.1
BATE
34
653.5
09/09/2025 12:44:40
00486506278TRLO1.1.1
BATE
11
654
09/09/2025 12:49:08
00486506999TRLO1.1.1
AQXE
11
653
09/09/2025 12:50:05
00486507199TRLO1.1.1
XLON
11
654
09/09/2025 12:55:17
00486508365TRLO1.1.1
AQXE
29
654
09/09/2025 13:01:05
00486509731TRLO1.1.1
CHIX
66
654
09/09/2025 13:01:05
00486509730TRLO1.1.1
BATE
29
654
09/09/2025 13:01:05
00486509733TRLO1.1.1
CHIX
66
654
09/09/2025 13:01:05
00486509732TRLO1.1.1
BATE
146
654
09/09/2025 13:01:05
00486509734TRLO1.1.1
XLON
125
654
09/09/2025 13:01:05
00486509736TRLO1.1.1
XLON
218
654
09/09/2025 13:01:05
00486509735TRLO1.1.1
XLON
11
654
09/09/2025 13:01:50
00486509907TRLO1.1.1
AQXE
15
654
09/09/2025 13:01:50
00486509908TRLO1.1.1
TRQX
15
654
09/09/2025 13:01:50
00486509910TRLO1.1.1
TRQX
30
654
09/09/2025 13:01:50
00486509909TRLO1.1.1
TRQX
125
654
09/09/2025 13:04:59
00486510560TRLO1.1.1
XLON
66
654
09/09/2025 13:04:59
00486510577TRLO1.1.1
BATE
29
654
09/09/2025 13:04:59
00486510616TRLO1.1.1
CHIX
12
654
09/09/2025 13:07:30
00486511169TRLO1.1.1
XLON
113
654
09/09/2025 13:07:30
00486511168TRLO1.1.1
XLON
29
655
09/09/2025 13:11:44
00486512521TRLO1.1.1
CHIX
7
655
09/09/2025 13:12:45
00486512830TRLO1.1.1
TRQX
29
655.5
09/09/2025 13:15:39
00486513456TRLO1.1.1
CHIX
66
655.5
09/09/2025 13:15:59
00486513535TRLO1.1.1
BATE
66
655.5
09/09/2025 13:17:35
00486513876TRLO1.1.1
BATE
125
655
09/09/2025 13:18:48
00486514092TRLO1.1.1
XLON
125
655
09/09/2025 13:18:48
00486514093TRLO1.1.1
XLON
125
655
09/09/2025 13:18:48
00486514094TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
09/09/2025 13:18:58
00486514114TRLO1.1.1
AQXE
22
654.5
09/09/2025 13:18:58
00486514115TRLO1.1.1
AQXE
23
655
09/09/2025 13:19:14
00486514215TRLO1.1.1
TRQX
100
655
09/09/2025 13:20:41
00486514539TRLO1.1.1
XLON
25
655
09/09/2025 13:20:41
00486514540TRLO1.1.1
XLON
7
655
09/09/2025 13:22:25
00486514974TRLO1.1.1
CHIX
11
655.5
09/09/2025 13:22:25
00486514975TRLO1.1.1
CHIX
11
655.5
09/09/2025 13:22:25
00486514976TRLO1.1.1
CHIX
66
655.5
09/09/2025 13:23:30
00486515141TRLO1.1.1
BATE
87
655
09/09/2025 13:23:56
00486515222TRLO1.1.1
XLON
38
655
09/09/2025 13:23:56
00486515223TRLO1.1.1
XLON
15
654.5
09/09/2025 13:27:57
00486516328TRLO1.1.1
TRQX
125
654.5
09/09/2025 13:27:57
00486516327TRLO1.1.1
XLON
5
655
09/09/2025 13:29:06
00486516670TRLO1.1.1
CHIX
24
655
09/09/2025 13:29:06
00486516671TRLO1.1.1
CHIX
125
654.5
09/09/2025 13:31:06
00486517445TRLO1.1.1
XLON
11
654.5
09/09/2025 13:31:40
00486517616TRLO1.1.1
TRQX
4
654.5
09/09/2025 13:31:54
00486517687TRLO1.1.1
TRQX
11
654.5
09/09/2025 13:31:54
00486517686TRLO1.1.1
AQXE
66
654
09/09/2025 13:33:01
00486517934TRLO1.1.1
BATE
125
653
09/09/2025 13:33:55
00486518232TRLO1.1.1
XLON
11
653
09/09/2025 13:34:08
00486518310TRLO1.1.1
AQXE
12
652.5
09/09/2025 13:34:15
00486518333TRLO1.1.1
CHIX
17
652.5
09/09/2025 13:34:15
00486518334TRLO1.1.1
CHIX
66
652
09/09/2025 13:35:06
00486518560TRLO1.1.1
BATE
15
652.5
09/09/2025 13:36:31
00486518974TRLO1.1.1
TRQX
15
652
09/09/2025 13:36:44
00486519040TRLO1.1.1
XLON
110
652
09/09/2025 13:36:44
00486519041TRLO1.1.1
XLON
11
652.5
09/09/2025 13:38:35
00486519405TRLO1.1.1
AQXE
20
652.5
09/09/2025 13:39:11
00486519594TRLO1.1.1
CHIX
9
652.5
09/09/2025 13:39:11
00486519595TRLO1.1.1
CHIX
125
652
09/09/2025 13:39:34
00486519670TRLO1.1.1
XLON
66
651.5
09/09/2025 13:40:04
00486519792TRLO1.1.1
BATE
15
651.5
09/09/2025 13:41:18
00486520112TRLO1.1.1
TRQX
100
650
09/09/2025 13:42:20
00486520419TRLO1.1.1
XLON
25
650
09/09/2025 13:42:21
00486520424TRLO1.1.1
XLON
11
650.5
09/09/2025 13:43:28
00486520713TRLO1.1.1
AQXE
68
650.5
09/09/2025 13:46:40
00486521643TRLO1.1.1
XLON
29
650.5
09/09/2025 13:46:40
00486521649TRLO1.1.1
CHIX
66
650.5
09/09/2025 13:46:40
00486521646TRLO1.1.1
BATE
57
650.5
09/09/2025 13:46:40
00486521651TRLO1.1.1
XLON
13
650
09/09/2025 13:47:13
00486521764TRLO1.1.1
TRQX
2
650
09/09/2025 13:47:13
00486521766TRLO1.1.1
TRQX
11
650
09/09/2025 13:48:20
00486522061TRLO1.1.1
AQXE
68
649.5
09/09/2025 13:48:41
00486522157TRLO1.1.1
XLON
29
649.5
09/09/2025 13:49:07
00486522252TRLO1.1.1
CHIX
57
649.5
09/09/2025 13:49:07
00486522253TRLO1.1.1
XLON
66
650.5
09/09/2025 13:50:00
00486522454TRLO1.1.1
BATE
11
650
09/09/2025 13:50:46
00486522580TRLO1.1.1
TRQX
4
650
09/09/2025 13:50:46
00486522581TRLO1.1.1
TRQX
25
649.5
09/09/2025 13:51:35
00486522753TRLO1.1.1
XLON
100
649.5
09/09/2025 13:51:35
00486522752TRLO1.1.1
XLON
11
650
09/09/2025 13:53:17
00486523300TRLO1.1.1
AQXE
125
649.5
09/09/2025 13:54:37
00486523667TRLO1.1.1
XLON
31
650
09/09/2025 13:54:58
00486523754TRLO1.1.1
BATE
7
650.5
09/09/2025 13:54:58
00486523755TRLO1.1.1
BATE
28
650.5
09/09/2025 13:54:58
00486523756TRLO1.1.1
BATE
29
650
09/09/2025 13:55:10
00486523838TRLO1.1.1
CHIX
125
649.5
09/09/2025 13:57:00
00486524224TRLO1.1.1
XLON
11
650
09/09/2025 13:58:12
00486524529TRLO1.1.1
AQXE
15
649.5
09/09/2025 13:58:12
00486524530TRLO1.1.1
TRQX
29
649
09/09/2025 13:58:57
00486524718TRLO1.1.1
CHIX
71
649
09/09/2025 13:59:05
00486524747TRLO1.1.1
XLON
54
649
09/09/2025 13:59:05
00486524748TRLO1.1.1
XLON
48
649
09/09/2025 13:59:52
00486524905TRLO1.1.1
BATE
18
649.5
09/09/2025 13:59:52
00486524906TRLO1.1.1
BATE
15
648.5
09/09/2025 14:00:24
00486525094TRLO1.1.1
TRQX
1
648
09/09/2025 14:02:00
00486525808TRLO1.1.1
XLON
58
648
09/09/2025 14:02:00
00486525810TRLO1.1.1
XLON
66
648
09/09/2025 14:02:00
00486525809TRLO1.1.1
XLON
11
649
09/09/2025 14:03:19
00486526033TRLO1.1.1
AQXE
29
648
09/09/2025 14:04:13
00486526302TRLO1.1.1
CHIX
66
647
09/09/2025 14:05:00
00486526898TRLO1.1.1
XLON
11
647
09/09/2025 14:05:00
00486526899TRLO1.1.1
XLON
48
647
09/09/2025 14:05:00
00486526900TRLO1.1.1
XLON
66
647
09/09/2025 14:05:19
00486527032TRLO1.1.1
BATE
11
647
09/09/2025 14:06:57
00486527610TRLO1.1.1
TRQX
4
647
09/09/2025 14:07:52
00486527886TRLO1.1.1
TRQX
11
647
09/09/2025 14:08:38
00486528099TRLO1.1.1
AQXE
66
647
09/09/2025 14:10:36
00486528787TRLO1.1.1
BATE
29
647
09/09/2025 14:10:36
00486528788TRLO1.1.1
CHIX
29
647
09/09/2025 14:15:55
00486530306TRLO1.1.1
CHIX
11
647
09/09/2025 14:15:55
00486530307TRLO1.1.1
AQXE
125
647
09/09/2025 14:15:55
00486530308TRLO1.1.1
XLON
125
647
09/09/2025 14:15:55
00486530309TRLO1.1.1
XLON
125
647
09/09/2025 14:15:55
00486530310TRLO1.1.1
XLON
30
647
09/09/2025 14:15:55
00486530311TRLO1.1.1
TRQX
16
647
09/09/2025 14:15:56
00486530314TRLO1.1.1
BATE
50
647
09/09/2025 14:15:56
00486530315TRLO1.1.1
BATE
100
647
09/09/2025 14:17:53
00486530772TRLO1.1.1
XLON
25
647
09/09/2025 14:17:53
00486530773TRLO1.1.1
XLON
11
647
09/09/2025 14:19:26
00486531294TRLO1.1.1
AQXE
29
646.5
09/09/2025 14:20:15
00486531488TRLO1.1.1
CHIX
11
647.5
09/09/2025 14:26:48
00486533444TRLO1.1.1
AQXE
125
647
09/09/2025 14:29:41
00486534368TRLO1.1.1
XLON
125
647
09/09/2025 14:29:41
00486534369TRLO1.1.1
XLON
125
647
09/09/2025 14:29:41
00486534370TRLO1.1.1
XLON
11
647.5
09/09/2025 14:29:57
00486534489TRLO1.1.1
AQXE
29
647
09/09/2025 14:31:47
00486537650TRLO1.1.1
CHIX
58
647
09/09/2025 14:31:47
00486537649TRLO1.1.1
CHIX
110
647.5
09/09/2025 14:31:51
00486537723TRLO1.1.1
XLON
48
647.5
09/09/2025 14:31:51
00486537725TRLO1.1.1
XLON
15
647.5
09/09/2025 14:31:52
00486537740TRLO1.1.1
XLON
77
647.5
09/09/2025 14:31:52
00486537739TRLO1.1.1
XLON
66
647.5
09/09/2025 14:32:00
00486537866TRLO1.1.1
BATE
15
648
09/09/2025 14:33:48
00486539990TRLO1.1.1
TRQX
66
648
09/09/2025 14:33:50
00486540004TRLO1.1.1
BATE
66
648
09/09/2025 14:33:50
00486540005TRLO1.1.1
BATE
11
647.5
09/09/2025 14:33:56
00486540093TRLO1.1.1
AQXE
30
647.5
09/09/2025 14:33:56
00486540094TRLO1.1.1
TRQX
125
647.5
09/09/2025 14:33:56
00486540095TRLO1.1.1
XLON
52
647.5
09/09/2025 14:35:53
00486542672TRLO1.1.1
BATE
14
648
09/09/2025 14:35:53
00486542673TRLO1.1.1
BATE
11
647.5
09/09/2025 14:36:22
00486543295TRLO1.1.1
AQXE
15
647
09/09/2025 14:36:47
00486543653TRLO1.1.1
TRQX
250
646.5
09/09/2025 14:36:54
00486543765TRLO1.1.1
XLON
28
647
09/09/2025 14:36:55
00486543776TRLO1.1.1
CHIX
1
647
09/09/2025 14:36:55
00486543777TRLO1.1.1
CHIX
66
647.5
09/09/2025 14:38:11
00486544754TRLO1.1.1
BATE
108
646
09/09/2025 14:39:14
00486545574TRLO1.1.1
XLON
17
646
09/09/2025 14:39:14
00486545575TRLO1.1.1
XLON
10
645
09/09/2025 14:39:14
00486545577TRLO1.1.1
TRQX
5
645
09/09/2025 14:39:14
00486545578TRLO1.1.1
TRQX
11
645
09/09/2025 14:39:37
00486545914TRLO1.1.1
AQXE
29
645
09/09/2025 14:40:12
00486546370TRLO1.1.1
CHIX
50
645.5
09/09/2025 14:40:54
00486546960TRLO1.1.1
BATE
16
646.5
09/09/2025 14:40:54
00486546961TRLO1.1.1
BATE
45
644.5
09/09/2025 14:41:04
00486547067TRLO1.1.1
XLON
80
644.5
09/09/2025 14:41:04
00486547068TRLO1.1.1
XLON
15
645
09/09/2025 14:41:16
00486547476TRLO1.1.1
TRQX
125
643.5
09/09/2025 14:43:19
00486549883TRLO1.1.1
XLON
15
643.5
09/09/2025 14:43:19
00486549884TRLO1.1.1
TRQX
125
642.5
09/09/2025 14:47:20
00486552969TRLO1.1.1
XLON
125
644.5
09/09/2025 14:51:29
00486555964TRLO1.1.1
XLON
125
644
09/09/2025 14:51:34
00486556001TRLO1.1.1
BATE
57
644
09/09/2025 14:51:34
00486556004TRLO1.1.1
CHIX
21
644
09/09/2025 14:54:13
00486559251TRLO1.1.1
AQXE
125
644
09/09/2025 14:54:13
00486559252TRLO1.1.1
XLON
125
644
09/09/2025 14:54:13
00486559253TRLO1.1.1
XLON
125
644
09/09/2025 14:54:13
00486559254TRLO1.1.1
XLON
30
644
09/09/2025 14:54:13
00486559255TRLO1.1.1
TRQX
125
644
09/09/2025 14:56:32
00486561222TRLO1.1.1
BATE
125
643.5
09/09/2025 14:56:39
00486561321TRLO1.1.1
XLON
21
644
09/09/2025 14:56:45
00486561387TRLO1.1.1
AQXE
30
643.5
09/09/2025 14:56:48
00486561445TRLO1.1.1
TRQX
57
644
09/09/2025 14:56:53
00486561478TRLO1.1.1
CHIX
81
643
09/09/2025 14:58:03
00486562737TRLO1.1.1
XLON
125
644
09/09/2025 15:00:34
00486566563TRLO1.1.1
XLON
169
644
09/09/2025 15:00:34
00486566564TRLO1.1.1
XLON
27
644
09/09/2025 15:02:06
00486567879TRLO1.1.1
XLON
98
644
09/09/2025 15:02:06
00486567878TRLO1.1.1
XLON
37
643.5
09/09/2025 15:02:23
00486568068TRLO1.1.1
BATE
88
644
09/09/2025 15:02:23
00486568069TRLO1.1.1
BATE
21
643.5
09/09/2025 15:02:35
00486568233TRLO1.1.1
AQXE
30
643.5
09/09/2025 15:02:47
00486568758TRLO1.1.1
TRQX
31
643.5
09/09/2025 15:02:55
00486569043TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
09/09/2025 15:02:55
00486569044TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
09/09/2025 15:02:55
00486569045TRLO1.1.1
CHIX
26
643
09/09/2025 15:04:25
00486572587TRLO1.1.1
XLON
99
643
09/09/2025 15:04:25
00486572586TRLO1.1.1
XLON
125
643.5
09/09/2025 15:06:39
00486577715TRLO1.1.1
XLON
55
643.5
09/09/2025 15:08:05
00486579766TRLO1.1.1
BATE
70
643.5
09/09/2025 15:08:05
00486579767TRLO1.1.1
BATE
5
643.5
09/09/2025 15:08:20
00486580054TRLO1.1.1
AQXE
16
643.5
09/09/2025 15:08:20
00486580055TRLO1.1.1
AQXE
10
643.5
09/09/2025 15:08:40
00486580508TRLO1.1.1
TRQX
20
643.5
09/09/2025 15:08:40
00486580509TRLO1.1.1
TRQX
6
643.5
09/09/2025 15:08:50
00486580831TRLO1.1.1
CHIX
51
643.5
09/09/2025 15:08:50
00486580830TRLO1.1.1
CHIX
11
643.5
09/09/2025 15:13:55
00486586447TRLO1.1.1
BATE
100
643.5
09/09/2025 15:13:55
00486586446TRLO1.1.1
BATE
14
643.5
09/09/2025 15:13:55
00486586448TRLO1.1.1
BATE
184
643
09/09/2025 15:14:02
00486586599TRLO1.1.1
XLON
191
643
09/09/2025 15:14:02
00486586600TRLO1.1.1
XLON
21
643
09/09/2025 15:14:06
00486586650TRLO1.1.1
AQXE
20
642.5
09/09/2025 15:14:10
00486586693TRLO1.1.1
XLON
125
642.5
09/09/2025 15:14:10
00486586692TRLO1.1.1
XLON
57
643
09/09/2025 15:19:32
00486590738TRLO1.1.1
CHIX
105
643
09/09/2025 15:19:32
00486590739TRLO1.1.1
XLON
105
643
09/09/2025 15:19:32
00486590740TRLO1.1.1
XLON
125
643
09/09/2025 15:19:32
00486590741TRLO1.1.1
XLON
30
643
09/09/2025 15:19:32
00486590743TRLO1.1.1
TRQX
125
643
09/09/2025 15:19:32
00486590742TRLO1.1.1
XLON
56
643
09/09/2025 15:19:38
00486590869TRLO1.1.1
BATE
22
643.5
09/09/2025 15:19:38
00486590870TRLO1.1.1
BATE
3
643.5
09/09/2025 15:19:38
00486590871TRLO1.1.1
BATE
4
643.5
09/09/2025 15:19:38
00486590872TRLO1.1.1
BATE
40
643.5
09/09/2025 15:19:38
00486590873TRLO1.1.1
BATE
21
643
09/09/2025 15:19:51
00486591060TRLO1.1.1
AQXE
30
643
09/09/2025 15:21:23
00486592292TRLO1.1.1
TRQX
25
643
09/09/2025 15:21:39
00486592495TRLO1.1.1
XLON
100
643
09/09/2025 15:21:39
00486592494TRLO1.1.1
XLON
32
642.5
09/09/2025 15:21:43
00486592530TRLO1.1.1
CHIX
25
643
09/09/2025 15:21:43
00486592531TRLO1.1.1
CHIX
125
642.5
09/09/2025 15:23:36
00486594038TRLO1.1.1
XLON
13
642.5
09/09/2025 15:25:21
00486595432TRLO1.1.1
XLON
41
642.5
09/09/2025 15:25:21
00486595434TRLO1.1.1
XLON
71
642.5
09/09/2025 15:25:21
00486595433TRLO1.1.1
XLON
125
643.5
09/09/2025 15:25:26
00486595519TRLO1.1.1
BATE
21
642.5
09/09/2025 15:25:41
00486595782TRLO1.1.1
AQXE
30
642
09/09/2025 15:26:16
00486596278TRLO1.1.1
TRQX
57
642
09/09/2025 15:26:46
00486596614TRLO1.1.1
CHIX
9
642.5
09/09/2025 15:27:33
00486597312TRLO1.1.1
XLON
59
643
09/09/2025 15:29:38
00486598870TRLO1.1.1
XLON
202
643
09/09/2025 15:29:38
00486598871TRLO1.1.1
XLON
125
643
09/09/2025 15:31:22
00486600205TRLO1.1.1
BATE
125
642.5
09/09/2025 15:31:22
00486600206TRLO1.1.1
XLON
7
642.5
09/09/2025 15:31:39
00486600588TRLO1.1.1
AQXE
14
642.5
09/09/2025 15:31:39
00486600589TRLO1.1.1
AQXE
30
643
09/09/2025 15:32:28
00486601344TRLO1.1.1
TRQX
53
642.5
09/09/2025 15:33:29
00486602258TRLO1.1.1
XLON
4
642.5
09/09/2025 15:33:29
00486602259TRLO1.1.1
XLON
68
642.5
09/09/2025 15:33:29
00486602260TRLO1.1.1
XLON
57
642
09/09/2025 15:33:47
00486602447TRLO1.1.1
CHIX
125
642
09/09/2025 15:33:47
00486602448TRLO1.1.1
XLON
125
641.5
09/09/2025 15:35:55
00486604275TRLO1.1.1
XLON
125
643
09/09/2025 15:37:55
00486605750TRLO1.1.1
BATE
1
641.5
09/09/2025 15:38:11
00486605909TRLO1.1.1
AQXE
20
641.5
09/09/2025 15:39:04
00486606367TRLO1.1.1
AQXE
46
641
09/09/2025 15:39:04
00486606368TRLO1.1.1
XLON
79
641
09/09/2025 15:39:04
00486606370TRLO1.1.1
XLON
57
642.5
09/09/2025 15:40:22
00486607229TRLO1.1.1
CHIX
12
643
09/09/2025 15:43:10
00486609464TRLO1.1.1
TRQX
1
643
09/09/2025 15:44:19
00486610610TRLO1.1.1
TRQX
125
643
09/09/2025 15:44:29
00486610707TRLO1.1.1
BATE
11
643.5
09/09/2025 15:44:46
00486611031TRLO1.1.1
XLON
54
643.5
09/09/2025 15:44:46
00486611033TRLO1.1.1
XLON
239
643.5
09/09/2025 15:44:46
00486611032TRLO1.1.1
XLON
71
643.5
09/09/2025 15:44:46
00486611034TRLO1.1.1
XLON
57
643.5
09/09/2025 15:50:11
00486616309TRLO1.1.1
CHIX
125
643.5
09/09/2025 15:50:11
00486616310TRLO1.1.1
XLON
125
643.5
09/09/2025 15:50:11
00486616311TRLO1.1.1
XLON
125
643.5
09/09/2025 15:50:11
00486616312TRLO1.1.1
XLON
17
643.5
09/09/2025 15:50:13
00486616351TRLO1.1.1
TRQX
21
643
09/09/2025 15:50:32
00486616616TRLO1.1.1
AQXE
100
643
09/09/2025 15:51:02
00486616962TRLO1.1.1
BATE
25
643.5
09/09/2025 15:51:02
00486616963TRLO1.1.1
BATE
125
643
09/09/2025 15:52:14
00486617832TRLO1.1.1
XLON
21
643
09/09/2025 15:52:36
00486618148TRLO1.1.1
AQXE
17
643
09/09/2025 15:52:36
00486618150TRLO1.1.1
TRQX
30
643
09/09/2025 15:52:36
00486618149TRLO1.1.1
TRQX
44
643
09/09/2025 15:53:35
00486618786TRLO1.1.1
CHIX
6
643
09/09/2025 15:54:42
00486619648TRLO1.1.1
TRQX
100
643
09/09/2025 15:54:44
00486619667TRLO1.1.1
XLON
7
643
09/09/2025 15:54:47
00486619710TRLO1.1.1
TRQX
13
643
09/09/2025 15:54:47
00486619708TRLO1.1.1
CHIX
25
643
09/09/2025 15:54:47
00486619709TRLO1.1.1
XLON
30
642.5
09/09/2025 15:56:18
00486620945TRLO1.1.1
XLON
95
642.5
09/09/2025 15:56:25
00486621048TRLO1.1.1
XLON
5
642.5
09/09/2025 15:57:41
00486621922TRLO1.1.1
BATE
14
642.5
09/09/2025 15:57:41
00486621924TRLO1.1.1
BATE
50
642.5
09/09/2025 15:57:41
00486621923TRLO1.1.1
BATE
56
642.5
09/09/2025 15:57:41
00486621925TRLO1.1.1
BATE
39
644
09/09/2025 15:58:50
00486622872TRLO1.1.1
XLON
86
644
09/09/2025 15:58:50
00486622875TRLO1.1.1
XLON
57
644
09/09/2025 16:01:05
00486624740TRLO1.1.1
CHIX
30
644
09/09/2025 16:01:05
00486624743TRLO1.1.1
TRQX
125
644
09/09/2025 16:01:05
00486624741TRLO1.1.1
XLON
125
644
09/09/2025 16:01:05
00486624742TRLO1.1.1
XLON
125
644.5
09/09/2025 16:02:23
00486625596TRLO1.1.1
BATE
9
644.5
09/09/2025 16:03:18
00486626109TRLO1.1.1
XLON
12
644.5
09/09/2025 16:03:18
00486626108TRLO1.1.1
XLON
48
644.5
09/09/2025 16:03:18
00486626110TRLO1.1.1
XLON
77
644.5
09/09/2025 16:03:18
00486626111TRLO1.1.1
XLON
13
645
09/09/2025 16:03:28
00486626191TRLO1.1.1
TRQX
17
645
09/09/2025 16:03:28
00486626192TRLO1.1.1
TRQX
2
644.5
09/09/2025 16:03:28
00486626193TRLO1.1.1
CHIX
104
644.5
09/09/2025 16:03:28
00486626194TRLO1.1.1
XLON
55
644.5
09/09/2025 16:03:36
00486626264TRLO1.1.1
CHIX
18
645
09/09/2025 16:05:11
00486627229TRLO1.1.1
BATE
107
645
09/09/2025 16:05:11
00486627228TRLO1.1.1
BATE
100
644.5
09/09/2025 16:05:49
00486627546TRLO1.1.1
XLON
25
644.5
09/09/2025 16:05:49
00486627547TRLO1.1.1
XLON
30
645
09/09/2025 16:06:01
00486627672TRLO1.1.1
TRQX
42
645
09/09/2025 16:07:04
00486628292TRLO1.1.1
AQXE
125
645
09/09/2025 16:09:25
00486629880TRLO1.1.1
BATE
14
645
09/09/2025 16:09:25
00486629882TRLO1.1.1
CHIX
43
645
09/09/2025 16:09:25
00486629881TRLO1.1.1
CHIX
2
645
09/09/2025 16:09:25
00486629885TRLO1.1.1
XLON
21
645
09/09/2025 16:09:25
00486629883TRLO1.1.1
AQXE
21
645
09/09/2025 16:09:25
00486629884TRLO1.1.1
AQXE
30
645
09/09/2025 16:09:25
00486629888TRLO1.1.1
TRQX
123
645
09/09/2025 16:09:25
00486629886TRLO1.1.1
XLON
125
645
09/09/2025 16:09:25
00486629889TRLO1.1.1
XLON
375
645
09/09/2025 16:09:25
00486629887TRLO1.1.1
XLON
125
645
09/09/2025 16:09:25
00486629890TRLO1.1.1
XLON
112
645
09/09/2025 16:11:33
00486631390TRLO1.1.1
BATE
13
645
09/09/2025 16:11:37
00486631447TRLO1.1.1
BATE
9
645
09/09/2025 16:11:37
00486631448TRLO1.1.1
CHIX
125
645
09/09/2025 16:11:37
00486631449TRLO1.1.1
XLON
30
645
09/09/2025 16:14:44
00486633562TRLO1.1.1
XLON
83
645
09/09/2025 16:14:44
00486633563TRLO1.1.1
XLON
168
645
09/09/2025 16:14:44
00486633564TRLO1.1.1
XLON
82
645
09/09/2025 16:14:44
00486633566TRLO1.1.1
BATE
94
645
09/09/2025 16:14:44
00486633567TRLO1.1.1
XLON
125
645
09/09/2025 16:14:44
00486633568TRLO1.1.1
XLON
125
645
09/09/2025 16:14:44
00486633569TRLO1.1.1
XLON
140
646
09/09/2025 16:15:33
00486634923TRLO1.1.1
CHIX
50
646
09/09/2025 16:15:33
00486634924TRLO1.1.1
CHIX
62
645.5
09/09/2025 16:16:20
00486635604TRLO1.1.1
CHIX
93
645.5
09/09/2025 16:16:20
00486635605TRLO1.1.1
XLON
468
645.5
09/09/2025 16:16:20
00486635606TRLO1.1.1
XLON
125
645.5
09/09/2025 16:16:20
00486635607TRLO1.1.1
XLON
21
645.5
09/09/2025 16:16:33
00486635776TRLO1.1.1
AQXE
30
645.5
09/09/2025 16:16:33
00486635778TRLO1.1.1
TRQX
38
645.5
09/09/2025 16:16:33
00486635777TRLO1.1.1
AQXE
80
645.5
09/09/2025 16:16:33
00486635779TRLO1.1.1
TRQX
346
645.5
09/09/2025 16:17:04
00486636232TRLO1.1.1
BATE
15
645.5
09/09/2025 16:18:13
00486637066TRLO1.1.1
AQXE
17
645.5
09/09/2025 16:18:13
00486637067TRLO1.1.1
AQXE
8
645.5
09/09/2025 16:18:13
00486637068TRLO1.1.1
AQXE
218
645
09/09/2025 16:18:14
00486637086TRLO1.1.1
XLON
24
645.5
09/09/2025 16:18:22
00486637180TRLO1.1.1
TRQX
43
645
09/09/2025 16:18:47
00486637473TRLO1.1.1
CHIX
11
644.5
09/09/2025 16:19:30
00486638024TRLO1.1.1
XLON
101
645
09/09/2025 16:19:36
00486638085TRLO1.1.1
BATE
2
645.5
09/09/2025 16:20:32
00486638706TRLO1.1.1
AQXE
14
645.5
09/09/2025 16:20:32
00486638705TRLO1.1.1
AQXE
25
645
09/09/2025 16:21:02
00486639031TRLO1.1.1
TRQX
43
645
09/09/2025 16:21:14
00486639191TRLO1.1.1
CHIX
7
645.5
09/09/2025 16:23:25
00486640836TRLO1.1.1
BATE
11
645.5
09/09/2025 16:25:05
00486642254TRLO1.1.1
XLON
76
645.5
09/09/2025 16:25:16
00486642390TRLO1.1.1
XLON
373
645.5
09/09/2025 16:25:16
00486642391TRLO1.1.1
XLON
6
646
09/09/2025 16:25:19
00486642466TRLO1.1.1
TRQX
10
646
09/09/2025 16:25:19
00486642467TRLO1.1.1
TRQX
62
646
09/09/2025 16:25:23
00486642561TRLO1.1.1
CHIX
92
646
09/09/2025 16:25:31
00486642679TRLO1.1.1
BATE
110
646
09/09/2025 16:26:07
00486643245TRLO1.1.1
BATE
20
646
09/09/2025 16:26:07
00486643246TRLO1.1.1
TRQX
182
646.5
09/09/2025 16:29:56
00486646324TRLO1.1.1
XLON
320
646.5
09/09/2025 16:29:56
00486646325TRLO1.1.1
XLON
24
646.5
09/09/2025 16:29:56
00486646326TRLO1.1.1
XLON
99
646.5
09/09/2025 16:29:56
00486646332TRLO1.1.1
XLON
83
646.5
09/09/2025 16:29:56
00486646333TRLO1.1.1
XLON