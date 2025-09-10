Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 10

Bodycotewww.bodycote.com

10 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

9 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,279

Highest price paid per share (pence per share):

662.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

641.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

649.32p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,164,314 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,146,090 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,291,858 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

125

662

09/09/2025 08:10:05

00486448687TRLO1.1.1

XLON

66

662

09/09/2025 08:10:05

00486448688TRLO1.1.1

BATE

26

662

09/09/2025 08:10:05

00486448689TRLO1.1.1

CHIX

4

662

09/09/2025 08:10:05

00486448690TRLO1.1.1

AQXE

15

662

09/09/2025 08:10:05

00486448691TRLO1.1.1

TRQX

3

662

09/09/2025 08:10:31

00486448767TRLO1.1.1

CHIX

7

662

09/09/2025 08:10:31

00486448768TRLO1.1.1

AQXE

125

660.5

09/09/2025 08:11:41

00486449002TRLO1.1.1

XLON

15

660

09/09/2025 08:14:32

00486449422TRLO1.1.1

TRQX

125

659.5

09/09/2025 08:14:42

00486449493TRLO1.1.1

XLON

66

662

09/09/2025 08:15:01

00486449553TRLO1.1.1

BATE

11

659

09/09/2025 08:16:07

00486449772TRLO1.1.1

AQXE

29

659

09/09/2025 08:16:07

00486449771TRLO1.1.1

CHIX

30

659.5

09/09/2025 08:17:09

00486449990TRLO1.1.1

XLON

95

659.5

09/09/2025 08:17:09

00486449991TRLO1.1.1

XLON

125

659.5

09/09/2025 08:21:09

00486450839TRLO1.1.1

XLON

6

660

09/09/2025 08:21:46

00486450941TRLO1.1.1

TRQX

9

660

09/09/2025 08:21:46

00486450942TRLO1.1.1

TRQX

66

662

09/09/2025 08:22:28

00486451084TRLO1.1.1

BATE

12

660.5

09/09/2025 08:28:27

00486452421TRLO1.1.1

CHIX

17

660.5

09/09/2025 08:28:27

00486452422TRLO1.1.1

CHIX

125

660.5

09/09/2025 08:28:27

00486452423TRLO1.1.1

XLON

66

662

09/09/2025 08:29:59

00486452872TRLO1.1.1

BATE

15

660

09/09/2025 08:30:13

00486452952TRLO1.1.1

TRQX

13

660.5

09/09/2025 08:30:22

00486453046TRLO1.1.1

XLON

112

660.5

09/09/2025 08:30:22

00486453045TRLO1.1.1

XLON

29

660.5

09/09/2025 08:30:42

00486453117TRLO1.1.1

CHIX

125

660.5

09/09/2025 08:34:48

00486454397TRLO1.1.1

XLON

14

660

09/09/2025 08:34:48

00486454398TRLO1.1.1

AQXE

23

661.5

09/09/2025 08:39:29

00486455268TRLO1.1.1

BATE

43

662

09/09/2025 08:39:29

00486455269TRLO1.1.1

BATE

29

660.5

09/09/2025 08:39:47

00486455338TRLO1.1.1

CHIX

71

660.5

09/09/2025 08:40:10

00486455419TRLO1.1.1

XLON

54

660.5

09/09/2025 08:40:10

00486455420TRLO1.1.1

XLON

9

660

09/09/2025 08:40:20

00486455449TRLO1.1.1

AQXE

13

660

09/09/2025 08:40:20

00486455450TRLO1.1.1

TRQX

2

660

09/09/2025 08:40:20

00486455451TRLO1.1.1

TRQX

10

660

09/09/2025 08:40:27

00486455470TRLO1.1.1

AQXE

29

659.5

09/09/2025 08:45:28

00486456476TRLO1.1.1

XLON

96

659.5

09/09/2025 08:45:28

00486456475TRLO1.1.1

XLON

15

658

09/09/2025 08:47:00

00486456740TRLO1.1.1

TRQX

29

658

09/09/2025 08:48:48

00486457033TRLO1.1.1

CHIX

11

657.5

09/09/2025 08:49:00

00486457050TRLO1.1.1

AQXE

23

659.5

09/09/2025 08:49:01

00486457057TRLO1.1.1

BATE

24

659.5

09/09/2025 08:49:01

00486457058TRLO1.1.1

BATE

19

660

09/09/2025 08:49:01

00486457059TRLO1.1.1

BATE

125

656.5

09/09/2025 08:53:40

00486458012TRLO1.1.1

XLON

15

656.5

09/09/2025 08:56:10

00486458413TRLO1.1.1

TRQX

66

656.5

09/09/2025 08:56:13

00486458416TRLO1.1.1

XLON

7

656.5

09/09/2025 08:56:13

00486458418TRLO1.1.1

XLON

52

656.5

09/09/2025 08:56:13

00486458417TRLO1.1.1

XLON

11

656

09/09/2025 08:58:15

00486458732TRLO1.1.1

AQXE

29

656

09/09/2025 08:58:16

00486458733TRLO1.1.1

CHIX

34

656

09/09/2025 08:58:31

00486458754TRLO1.1.1

BATE

32

656

09/09/2025 08:58:31

00486458755TRLO1.1.1

BATE

25

654.5

09/09/2025 09:01:32

00486459241TRLO1.1.1

XLON

100

654.5

09/09/2025 09:01:32

00486459240TRLO1.1.1

XLON

11

654

09/09/2025 09:05:04

00486459855TRLO1.1.1

TRQX

125

653

09/09/2025 09:06:20

00486460137TRLO1.1.1

XLON

4

654

09/09/2025 09:06:20

00486460136TRLO1.1.1

TRQX

29

654

09/09/2025 09:07:08

00486460276TRLO1.1.1

CHIX

14

654

09/09/2025 09:07:24

00486460318TRLO1.1.1

BATE

52

654

09/09/2025 09:07:24

00486460317TRLO1.1.1

BATE

125

655.5

09/09/2025 09:11:55

00486461159TRLO1.1.1

XLON

15

655.5

09/09/2025 09:13:16

00486461446TRLO1.1.1

TRQX

22

656

09/09/2025 09:16:18

00486462086TRLO1.1.1

BATE

11

656

09/09/2025 09:18:31

00486462554TRLO1.1.1

BATE

33

656

09/09/2025 09:18:31

00486462555TRLO1.1.1

BATE

11

655.5

09/09/2025 09:24:24

00486463626TRLO1.1.1

CHIX

66

656

09/09/2025 09:24:44

00486463689TRLO1.1.1

BATE

11

655.5

09/09/2025 09:26:43

00486464133TRLO1.1.1

XLON

364

655.5

09/09/2025 09:27:05

00486464261TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 09:27:05

00486464262TRLO1.1.1

TRQX

47

655.5

09/09/2025 09:27:05

00486464263TRLO1.1.1

CHIX

4

655.5

09/09/2025 09:27:30

00486464358TRLO1.1.1

TRQX

4

655

09/09/2025 09:30:03

00486464806TRLO1.1.1

AQXE

125

655.5

09/09/2025 09:31:05

00486465012TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 09:31:48

00486465180TRLO1.1.1

TRQX

4

655.5

09/09/2025 09:32:33

00486465310TRLO1.1.1

TRQX

31

656

09/09/2025 09:34:17

00486465682TRLO1.1.1

BATE

11

655

09/09/2025 09:34:42

00486465762TRLO1.1.1

AQXE

18

655

09/09/2025 09:34:42

00486465761TRLO1.1.1

AQXE

29

655.5

09/09/2025 09:34:42

00486465763TRLO1.1.1

CHIX

35

656

09/09/2025 09:34:42

00486465764TRLO1.1.1

BATE

2

655

09/09/2025 09:37:07

00486466187TRLO1.1.1

AQXE

9

655

09/09/2025 09:37:07

00486466188TRLO1.1.1

AQXE

60

655

09/09/2025 09:37:10

00486466203TRLO1.1.1

XLON

65

655

09/09/2025 09:37:10

00486466202TRLO1.1.1

XLON

15

655

09/09/2025 09:40:38

00486466752TRLO1.1.1

TRQX

92

655

09/09/2025 09:43:19

00486467257TRLO1.1.1

XLON

33

655

09/09/2025 09:43:19

00486467258TRLO1.1.1

XLON

11

655

09/09/2025 09:44:25

00486467507TRLO1.1.1

AQXE

29

654.5

09/09/2025 09:44:44

00486467612TRLO1.1.1

CHIX

66

654.5

09/09/2025 09:45:13

00486467708TRLO1.1.1

BATE

17

651.5

09/09/2025 09:53:06

00486469189TRLO1.1.1

XLON

108

651.5

09/09/2025 09:53:06

00486469190TRLO1.1.1

XLON

15

651.5

09/09/2025 09:53:06

00486469191TRLO1.1.1

TRQX

29

654

09/09/2025 10:01:36

00486471375TRLO1.1.1

CHIX

29

654.5

09/09/2025 10:04:38

00486471792TRLO1.1.1

CHIX

10

654

09/09/2025 10:05:02

00486471952TRLO1.1.1

XLON

25

654.5

09/09/2025 10:09:15

00486472653TRLO1.1.1

BATE

18

655.5

09/09/2025 10:18:40

00486474370TRLO1.1.1

TRQX

15

656

09/09/2025 10:18:49

00486474409TRLO1.1.1

CHIX

3

656

09/09/2025 10:18:49

00486474411TRLO1.1.1

CHIX

11

656

09/09/2025 10:18:49

00486474410TRLO1.1.1

CHIX

12

655.5

09/09/2025 10:20:48

00486474822TRLO1.1.1

TRQX

15

655.5

09/09/2025 10:20:48

00486474823TRLO1.1.1

TRQX

29

655.5

09/09/2025 10:20:48

00486474821TRLO1.1.1

CHIX

240

655.5

09/09/2025 10:20:49

00486474835TRLO1.1.1

XLON

250

655.5

09/09/2025 10:20:49

00486474834TRLO1.1.1

XLON

132

655.5

09/09/2025 10:20:56

00486474858TRLO1.1.1

BATE

10

655

09/09/2025 10:22:35

00486475189TRLO1.1.1

AQXE

90

655.5

09/09/2025 10:22:40

00486475230TRLO1.1.1

XLON

160

655.5

09/09/2025 10:22:40

00486475231TRLO1.1.1

XLON

9

655

09/09/2025 10:22:40

00486475232TRLO1.1.1

AQXE

12

655

09/09/2025 10:22:40

00486475233TRLO1.1.1

AQXE

1

656

09/09/2025 10:25:39

00486475842TRLO1.1.1

TRQX

11

656

09/09/2025 10:25:39

00486475841TRLO1.1.1

TRQX

3

656

09/09/2025 10:25:39

00486475843TRLO1.1.1

TRQX

125

655.5

09/09/2025 10:25:39

00486475844TRLO1.1.1

XLON

29

656

09/09/2025 10:27:53

00486476259TRLO1.1.1

CHIX

125

655.5

09/09/2025 10:27:58

00486476284TRLO1.1.1

XLON

107

655

09/09/2025 10:28:14

00486476352TRLO1.1.1

BATE

15

655

09/09/2025 10:28:18

00486476366TRLO1.1.1

AQXE

7

655

09/09/2025 10:28:18

00486476367TRLO1.1.1

AQXE

66

655

09/09/2025 10:30:25

00486476709TRLO1.1.1

BATE

15

655.5

09/09/2025 10:31:05

00486476880TRLO1.1.1

TRQX

62

655

09/09/2025 10:31:50

00486477043TRLO1.1.1

XLON

63

655

09/09/2025 10:31:50

00486477042TRLO1.1.1

XLON

13

655

09/09/2025 10:34:57

00486477631TRLO1.1.1

AQXE

17

656

09/09/2025 10:43:18

00486479154TRLO1.1.1

CHIX

41

656

09/09/2025 10:45:03

00486479466TRLO1.1.1

CHIX

125

656

09/09/2025 10:45:03

00486479468TRLO1.1.1

XLON

250

656

09/09/2025 10:45:03

00486479467TRLO1.1.1

XLON

15

656

09/09/2025 10:45:16

00486479498TRLO1.1.1

TRQX

1

656

09/09/2025 10:47:05

00486479821TRLO1.1.1

TRQX

11

656

09/09/2025 10:47:05

00486479820TRLO1.1.1

TRQX

125

656

09/09/2025 10:48:29

00486480036TRLO1.1.1

XLON

3

656

09/09/2025 10:48:29

00486480037TRLO1.1.1

TRQX

132

655.5

09/09/2025 10:48:42

00486480091TRLO1.1.1

BATE

11

655.5

09/09/2025 10:48:42

00486480094TRLO1.1.1

AQXE

66

655.5

09/09/2025 10:48:42

00486480093TRLO1.1.1

BATE

29

655.5

09/09/2025 10:50:04

00486480319TRLO1.1.1

CHIX

11

655.5

09/09/2025 10:51:15

00486481266TRLO1.1.1

AQXE

11

655.5

09/09/2025 10:52:33

00486482449TRLO1.1.1

TRQX

4

655.5

09/09/2025 10:52:33

00486482450TRLO1.1.1

TRQX

125

655

09/09/2025 10:53:50

00486483142TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 10:56:58

00486484274TRLO1.1.1

AQXE

29

655

09/09/2025 10:57:27

00486484384TRLO1.1.1

CHIX

16

655.5

09/09/2025 10:58:02

00486484503TRLO1.1.1

BATE

50

655.5

09/09/2025 10:58:02

00486484504TRLO1.1.1

BATE

15

655.5

09/09/2025 10:59:39

00486484883TRLO1.1.1

TRQX

11

655.5

09/09/2025 11:03:21

00486485758TRLO1.1.1

AQXE

86

655.5

09/09/2025 11:03:37

00486485797TRLO1.1.1

XLON

1

655.5

09/09/2025 11:03:37

00486485799TRLO1.1.1

XLON

108

655.5

09/09/2025 11:03:37

00486485798TRLO1.1.1

XLON

28

655.5

09/09/2025 11:03:37

00486485800TRLO1.1.1

XLON

27

655.5

09/09/2025 11:03:51

00486485846TRLO1.1.1

XLON

29

656

09/09/2025 11:06:15

00486486387TRLO1.1.1

CHIX

29

656

09/09/2025 11:09:27

00486486931TRLO1.1.1

CHIX

13

656

09/09/2025 11:11:05

00486487335TRLO1.1.1

TRQX

17

656

09/09/2025 11:11:05

00486487336TRLO1.1.1

TRQX

73

655.5

09/09/2025 11:11:53

00486487475TRLO1.1.1

XLON

29

656

09/09/2025 11:15:02

00486488094TRLO1.1.1

CHIX

15

656

09/09/2025 11:16:15

00486488405TRLO1.1.1

TRQX

29

656

09/09/2025 11:20:46

00486489384TRLO1.1.1

CHIX

4

656

09/09/2025 11:20:50

00486489388TRLO1.1.1

XLON

96

656

09/09/2025 11:20:50

00486489387TRLO1.1.1

XLON

122

656

09/09/2025 11:20:54

00486489398TRLO1.1.1

XLON

28

656

09/09/2025 11:20:54

00486489399TRLO1.1.1

XLON

12

656

09/09/2025 11:21:41

00486489553TRLO1.1.1

TRQX

3

656

09/09/2025 11:22:08

00486489626TRLO1.1.1

TRQX

250

656

09/09/2025 11:22:34

00486489703TRLO1.1.1

XLON

200

656

09/09/2025 11:24:44

00486490168TRLO1.1.1

XLON

13

656.5

09/09/2025 11:25:27

00486490318TRLO1.1.1

BATE

53

656.5

09/09/2025 11:25:27

00486490317TRLO1.1.1

BATE

198

656

09/09/2025 11:25:31

00486490329TRLO1.1.1

BATE

50

656

09/09/2025 11:25:31

00486490330TRLO1.1.1

XLON

20

656

09/09/2025 11:26:25

00486490569TRLO1.1.1

CHIX

9

656

09/09/2025 11:27:10

00486490733TRLO1.1.1

CHIX

15

656

09/09/2025 11:27:10

00486490734TRLO1.1.1

TRQX

11

656

09/09/2025 11:35:04

00486492337TRLO1.1.1

BATE

29

656

09/09/2025 11:36:37

00486492672TRLO1.1.1

CHIX

55

656

09/09/2025 11:36:37

00486492673TRLO1.1.1

BATE

121

656

09/09/2025 11:36:37

00486492670TRLO1.1.1

BATE

104

656

09/09/2025 11:36:37

00486492674TRLO1.1.1

XLON

146

656

09/09/2025 11:36:37

00486492675TRLO1.1.1

XLON

177

656

09/09/2025 11:36:37

00486492676TRLO1.1.1

XLON

3

656

09/09/2025 11:36:37

00486492678TRLO1.1.1

TRQX

12

656

09/09/2025 11:36:37

00486492679TRLO1.1.1

TRQX

125

656

09/09/2025 11:36:37

00486492677TRLO1.1.1

XLON

4

656

09/09/2025 11:38:57

00486493123TRLO1.1.1

CHIX

25

656

09/09/2025 11:38:57

00486493124TRLO1.1.1

CHIX

22

655.5

09/09/2025 11:38:58

00486493129TRLO1.1.1

AQXE

11

655.5

09/09/2025 11:38:58

00486493131TRLO1.1.1

AQXE

11

655.5

09/09/2025 11:38:58

00486493132TRLO1.1.1

AQXE

22

655.5

09/09/2025 11:38:58

00486493130TRLO1.1.1

AQXE

15

656

09/09/2025 11:39:26

00486493220TRLO1.1.1

TRQX

25

655.5

09/09/2025 11:40:46

00486493565TRLO1.1.1

XLON

100

655.5

09/09/2025 11:40:46

00486493564TRLO1.1.1

XLON

125

655.5

09/09/2025 11:44:28

00486494275TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 11:45:17

00486494412TRLO1.1.1

AQXE

29

655.5

09/09/2025 11:45:28

00486494441TRLO1.1.1

CHIX

15

655.5

09/09/2025 11:45:49

00486494487TRLO1.1.1

TRQX

25

656

09/09/2025 11:46:11

00486494552TRLO1.1.1

BATE

52

656

09/09/2025 11:46:12

00486494553TRLO1.1.1

BATE

29

655.5

09/09/2025 11:52:04

00486495639TRLO1.1.1

CHIX

66

655.5

09/09/2025 11:52:49

00486495798TRLO1.1.1

BATE

1

655.5

09/09/2025 11:55:28

00486496347TRLO1.1.1

TRQX

11

655.5

09/09/2025 11:56:49

00486496620TRLO1.1.1

AQXE

4

655.5

09/09/2025 11:56:49

00486496621TRLO1.1.1

TRQX

29

656

09/09/2025 11:58:52

00486497152TRLO1.1.1

CHIX

14

656

09/09/2025 12:00:07

00486497487TRLO1.1.1

XLON

29

656.5

09/09/2025 12:04:16

00486498497TRLO1.1.1

CHIX

29

656.5

09/09/2025 12:09:42

00486499517TRLO1.1.1

CHIX

11

656

09/09/2025 12:10:17

00486499638TRLO1.1.1

AQXE

22

656

09/09/2025 12:10:17

00486499636TRLO1.1.1

AQXE

132

656

09/09/2025 12:10:17

00486499637TRLO1.1.1

BATE

66

656

09/09/2025 12:10:17

00486499639TRLO1.1.1

BATE

125

656

09/09/2025 12:10:17

00486499642TRLO1.1.1

XLON

236

656

09/09/2025 12:10:17

00486499640TRLO1.1.1

XLON

236

656

09/09/2025 12:10:17

00486499641TRLO1.1.1

XLON

15

656

09/09/2025 12:10:17

00486499645TRLO1.1.1

TRQX

125

656

09/09/2025 12:10:17

00486499643TRLO1.1.1

XLON

125

656

09/09/2025 12:10:17

00486499644TRLO1.1.1

XLON

25

656

09/09/2025 12:10:17

00486499646TRLO1.1.1

TRQX

125

656

09/09/2025 12:12:27

00486500036TRLO1.1.1

XLON

15

656

09/09/2025 12:12:27

00486500037TRLO1.1.1

TRQX

14

656

09/09/2025 12:12:53

00486500176TRLO1.1.1

XLON

29

656

09/09/2025 12:17:41

00486501024TRLO1.1.1

CHIX

66

656

09/09/2025 12:17:41

00486501025TRLO1.1.1

BATE

125

656

09/09/2025 12:17:41

00486501026TRLO1.1.1

XLON

15

656

09/09/2025 12:17:41

00486501027TRLO1.1.1

TRQX

11

655.5

09/09/2025 12:17:46

00486501043TRLO1.1.1

AQXE

11

656

09/09/2025 12:20:00

00486501549TRLO1.1.1

TRQX

4

656

09/09/2025 12:20:00

00486501550TRLO1.1.1

TRQX

13

656

09/09/2025 12:20:07

00486501579TRLO1.1.1

XLON

64

656

09/09/2025 12:20:07

00486501580TRLO1.1.1

XLON

48

656

09/09/2025 12:20:07

00486501581TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 12:20:12

00486501601TRLO1.1.1

AQXE

12

656

09/09/2025 12:20:37

00486501677TRLO1.1.1

CHIX

17

656

09/09/2025 12:20:37

00486501678TRLO1.1.1

CHIX

66

656

09/09/2025 12:21:18

00486501772TRLO1.1.1

BATE

25

656

09/09/2025 12:21:51

00486501833TRLO1.1.1

XLON

100

656

09/09/2025 12:21:51

00486501832TRLO1.1.1

XLON

20

656

09/09/2025 12:23:58

00486502306TRLO1.1.1

XLON

5

656

09/09/2025 12:23:58

00486502308TRLO1.1.1

XLON

100

656

09/09/2025 12:23:58

00486502307TRLO1.1.1

XLON

15

655.5

09/09/2025 12:25:17

00486502539TRLO1.1.1

TRQX

11

655.5

09/09/2025 12:25:27

00486502569TRLO1.1.1

AQXE

29

655.5

09/09/2025 12:26:01

00486502674TRLO1.1.1

CHIX

66

655.5

09/09/2025 12:26:44

00486502785TRLO1.1.1

BATE

4

655.5

09/09/2025 12:30:23

00486503464TRLO1.1.1

TRQX

11

655.5

09/09/2025 12:30:23

00486503463TRLO1.1.1

TRQX

125

655

09/09/2025 12:30:49

00486503570TRLO1.1.1

XLON

11

655.5

09/09/2025 12:31:03

00486503608TRLO1.1.1

AQXE

29

655.5

09/09/2025 12:31:39

00486503703TRLO1.1.1

CHIX

34

655.5

09/09/2025 12:32:26

00486503875TRLO1.1.1

BATE

32

655.5

09/09/2025 12:32:26

00486503876TRLO1.1.1

BATE

125

655

09/09/2025 12:32:36

00486503901TRLO1.1.1

XLON

125

655

09/09/2025 12:34:45

00486504298TRLO1.1.1

XLON

11

655

09/09/2025 12:37:07

00486504721TRLO1.1.1

AQXE

84

655

09/09/2025 12:37:10

00486504735TRLO1.1.1

XLON

41

655

09/09/2025 12:37:10

00486504736TRLO1.1.1

XLON

66

655.5

09/09/2025 12:38:36

00486505037TRLO1.1.1

BATE

29

654.5

09/09/2025 12:40:29

00486505388TRLO1.1.1

CHIX

3

655

09/09/2025 12:40:29

00486505390TRLO1.1.1

XLON

66

655

09/09/2025 12:40:29

00486505389TRLO1.1.1

XLON

15

654.5

09/09/2025 12:40:29

00486505392TRLO1.1.1

TRQX

56

655

09/09/2025 12:40:29

00486505391TRLO1.1.1

XLON

15

653.5

09/09/2025 12:42:45

00486505838TRLO1.1.1

TRQX

11

654

09/09/2025 12:43:06

00486505949TRLO1.1.1

AQXE

29

654

09/09/2025 12:43:47

00486506085TRLO1.1.1

CHIX

125

653.5

09/09/2025 12:43:54

00486506115TRLO1.1.1

XLON

32

653.5

09/09/2025 12:44:40

00486506277TRLO1.1.1

BATE

34

653.5

09/09/2025 12:44:40

00486506278TRLO1.1.1

BATE

11

654

09/09/2025 12:49:08

00486506999TRLO1.1.1

AQXE

11

653

09/09/2025 12:50:05

00486507199TRLO1.1.1

XLON

11

654

09/09/2025 12:55:17

00486508365TRLO1.1.1

AQXE

29

654

09/09/2025 13:01:05

00486509731TRLO1.1.1

CHIX

66

654

09/09/2025 13:01:05

00486509730TRLO1.1.1

BATE

29

654

09/09/2025 13:01:05

00486509733TRLO1.1.1

CHIX

66

654

09/09/2025 13:01:05

00486509732TRLO1.1.1

BATE

146

654

09/09/2025 13:01:05

00486509734TRLO1.1.1

XLON

125

654

09/09/2025 13:01:05

00486509736TRLO1.1.1

XLON

218

654

09/09/2025 13:01:05

00486509735TRLO1.1.1

XLON

11

654

09/09/2025 13:01:50

00486509907TRLO1.1.1

AQXE

15

654

09/09/2025 13:01:50

00486509908TRLO1.1.1

TRQX

15

654

09/09/2025 13:01:50

00486509910TRLO1.1.1

TRQX

30

654

09/09/2025 13:01:50

00486509909TRLO1.1.1

TRQX

125

654

09/09/2025 13:04:59

00486510560TRLO1.1.1

XLON

66

654

09/09/2025 13:04:59

00486510577TRLO1.1.1

BATE

29

654

09/09/2025 13:04:59

00486510616TRLO1.1.1

CHIX

12

654

09/09/2025 13:07:30

00486511169TRLO1.1.1

XLON

113

654

09/09/2025 13:07:30

00486511168TRLO1.1.1

XLON

29

655

09/09/2025 13:11:44

00486512521TRLO1.1.1

CHIX

7

655

09/09/2025 13:12:45

00486512830TRLO1.1.1

TRQX

29

655.5

09/09/2025 13:15:39

00486513456TRLO1.1.1

CHIX

66

655.5

09/09/2025 13:15:59

00486513535TRLO1.1.1

BATE

66

655.5

09/09/2025 13:17:35

00486513876TRLO1.1.1

BATE

125

655

09/09/2025 13:18:48

00486514092TRLO1.1.1

XLON

125

655

09/09/2025 13:18:48

00486514093TRLO1.1.1

XLON

125

655

09/09/2025 13:18:48

00486514094TRLO1.1.1

XLON

11

654.5

09/09/2025 13:18:58

00486514114TRLO1.1.1

AQXE

22

654.5

09/09/2025 13:18:58

00486514115TRLO1.1.1

AQXE

23

655

09/09/2025 13:19:14

00486514215TRLO1.1.1

TRQX

100

655

09/09/2025 13:20:41

00486514539TRLO1.1.1

XLON

25

655

09/09/2025 13:20:41

00486514540TRLO1.1.1

XLON

7

655

09/09/2025 13:22:25

00486514974TRLO1.1.1

CHIX

11

655.5

09/09/2025 13:22:25

00486514975TRLO1.1.1

CHIX

11

655.5

09/09/2025 13:22:25

00486514976TRLO1.1.1

CHIX

66

655.5

09/09/2025 13:23:30

00486515141TRLO1.1.1

BATE

87

655

09/09/2025 13:23:56

00486515222TRLO1.1.1

XLON

38

655

09/09/2025 13:23:56

00486515223TRLO1.1.1

XLON

15

654.5

09/09/2025 13:27:57

00486516328TRLO1.1.1

TRQX

125

654.5

09/09/2025 13:27:57

00486516327TRLO1.1.1

XLON

5

655

09/09/2025 13:29:06

00486516670TRLO1.1.1

CHIX

24

655

09/09/2025 13:29:06

00486516671TRLO1.1.1

CHIX

125

654.5

09/09/2025 13:31:06

00486517445TRLO1.1.1

XLON

11

654.5

09/09/2025 13:31:40

00486517616TRLO1.1.1

TRQX

4

654.5

09/09/2025 13:31:54

00486517687TRLO1.1.1

TRQX

11

654.5

09/09/2025 13:31:54

00486517686TRLO1.1.1

AQXE

66

654

09/09/2025 13:33:01

00486517934TRLO1.1.1

BATE

125

653

09/09/2025 13:33:55

00486518232TRLO1.1.1

XLON

11

653

09/09/2025 13:34:08

00486518310TRLO1.1.1

AQXE

12

652.5

09/09/2025 13:34:15

00486518333TRLO1.1.1

CHIX

17

652.5

09/09/2025 13:34:15

00486518334TRLO1.1.1

CHIX

66

652

09/09/2025 13:35:06

00486518560TRLO1.1.1

BATE

15

652.5

09/09/2025 13:36:31

00486518974TRLO1.1.1

TRQX

15

652

09/09/2025 13:36:44

00486519040TRLO1.1.1

XLON

110

652

09/09/2025 13:36:44

00486519041TRLO1.1.1

XLON

11

652.5

09/09/2025 13:38:35

00486519405TRLO1.1.1

AQXE

20

652.5

09/09/2025 13:39:11

00486519594TRLO1.1.1

CHIX

9

652.5

09/09/2025 13:39:11

00486519595TRLO1.1.1

CHIX

125

652

09/09/2025 13:39:34

00486519670TRLO1.1.1

XLON

66

651.5

09/09/2025 13:40:04

00486519792TRLO1.1.1

BATE

15

651.5

09/09/2025 13:41:18

00486520112TRLO1.1.1

TRQX

100

650

09/09/2025 13:42:20

00486520419TRLO1.1.1

XLON

25

650

09/09/2025 13:42:21

00486520424TRLO1.1.1

XLON

11

650.5

09/09/2025 13:43:28

00486520713TRLO1.1.1

AQXE

68

650.5

09/09/2025 13:46:40

00486521643TRLO1.1.1

XLON

29

650.5

09/09/2025 13:46:40

00486521649TRLO1.1.1

CHIX

66

650.5

09/09/2025 13:46:40

00486521646TRLO1.1.1

BATE

57

650.5

09/09/2025 13:46:40

00486521651TRLO1.1.1

XLON

13

650

09/09/2025 13:47:13

00486521764TRLO1.1.1

TRQX

2

650

09/09/2025 13:47:13

00486521766TRLO1.1.1

TRQX

11

650

09/09/2025 13:48:20

00486522061TRLO1.1.1

AQXE

68

649.5

09/09/2025 13:48:41

00486522157TRLO1.1.1

XLON

29

649.5

09/09/2025 13:49:07

00486522252TRLO1.1.1

CHIX

57

649.5

09/09/2025 13:49:07

00486522253TRLO1.1.1

XLON

66

650.5

09/09/2025 13:50:00

00486522454TRLO1.1.1

BATE

11

650

09/09/2025 13:50:46

00486522580TRLO1.1.1

TRQX

4

650

09/09/2025 13:50:46

00486522581TRLO1.1.1

TRQX

25

649.5

09/09/2025 13:51:35

00486522753TRLO1.1.1

XLON

100

649.5

09/09/2025 13:51:35

00486522752TRLO1.1.1

XLON

11

650

09/09/2025 13:53:17

00486523300TRLO1.1.1

AQXE

125

649.5

09/09/2025 13:54:37

00486523667TRLO1.1.1

XLON

31

650

09/09/2025 13:54:58

00486523754TRLO1.1.1

BATE

7

650.5

09/09/2025 13:54:58

00486523755TRLO1.1.1

BATE

28

650.5

09/09/2025 13:54:58

00486523756TRLO1.1.1

BATE

29

650

09/09/2025 13:55:10

00486523838TRLO1.1.1

CHIX

125

649.5

09/09/2025 13:57:00

00486524224TRLO1.1.1

XLON

11

650

09/09/2025 13:58:12

00486524529TRLO1.1.1

AQXE

15

649.5

09/09/2025 13:58:12

00486524530TRLO1.1.1

TRQX

29

649

09/09/2025 13:58:57

00486524718TRLO1.1.1

CHIX

71

649

09/09/2025 13:59:05

00486524747TRLO1.1.1

XLON

54

649

09/09/2025 13:59:05

00486524748TRLO1.1.1

XLON

48

649

09/09/2025 13:59:52

00486524905TRLO1.1.1

BATE

18

649.5

09/09/2025 13:59:52

00486524906TRLO1.1.1

BATE

15

648.5

09/09/2025 14:00:24

00486525094TRLO1.1.1

TRQX

1

648

09/09/2025 14:02:00

00486525808TRLO1.1.1

XLON

58

648

09/09/2025 14:02:00

00486525810TRLO1.1.1

XLON

66

648

09/09/2025 14:02:00

00486525809TRLO1.1.1

XLON

11

649

09/09/2025 14:03:19

00486526033TRLO1.1.1

AQXE

29

648

09/09/2025 14:04:13

00486526302TRLO1.1.1

CHIX

66

647

09/09/2025 14:05:00

00486526898TRLO1.1.1

XLON

11

647

09/09/2025 14:05:00

00486526899TRLO1.1.1

XLON

48

647

09/09/2025 14:05:00

00486526900TRLO1.1.1

XLON

66

647

09/09/2025 14:05:19

00486527032TRLO1.1.1

BATE

11

647

09/09/2025 14:06:57

00486527610TRLO1.1.1

TRQX

4

647

09/09/2025 14:07:52

00486527886TRLO1.1.1

TRQX

11

647

09/09/2025 14:08:38

00486528099TRLO1.1.1

AQXE

66

647

09/09/2025 14:10:36

00486528787TRLO1.1.1

BATE

29

647

09/09/2025 14:10:36

00486528788TRLO1.1.1

CHIX

29

647

09/09/2025 14:15:55

00486530306TRLO1.1.1

CHIX

11

647

09/09/2025 14:15:55

00486530307TRLO1.1.1

AQXE

125

647

09/09/2025 14:15:55

00486530308TRLO1.1.1

XLON

125

647

09/09/2025 14:15:55

00486530309TRLO1.1.1

XLON

125

647

09/09/2025 14:15:55

00486530310TRLO1.1.1

XLON

30

647

09/09/2025 14:15:55

00486530311TRLO1.1.1

TRQX

16

647

09/09/2025 14:15:56

00486530314TRLO1.1.1

BATE

50

647

09/09/2025 14:15:56

00486530315TRLO1.1.1

BATE

100

647

09/09/2025 14:17:53

00486530772TRLO1.1.1

XLON

25

647

09/09/2025 14:17:53

00486530773TRLO1.1.1

XLON

11

647

09/09/2025 14:19:26

00486531294TRLO1.1.1

AQXE

29

646.5

09/09/2025 14:20:15

00486531488TRLO1.1.1

CHIX

11

647.5

09/09/2025 14:26:48

00486533444TRLO1.1.1

AQXE

125

647

09/09/2025 14:29:41

00486534368TRLO1.1.1

XLON

125

647

09/09/2025 14:29:41

00486534369TRLO1.1.1

XLON

125

647

09/09/2025 14:29:41

00486534370TRLO1.1.1

XLON

11

647.5

09/09/2025 14:29:57

00486534489TRLO1.1.1

AQXE

29

647

09/09/2025 14:31:47

00486537650TRLO1.1.1

CHIX

58

647

09/09/2025 14:31:47

00486537649TRLO1.1.1

CHIX

110

647.5

09/09/2025 14:31:51

00486537723TRLO1.1.1

XLON

48

647.5

09/09/2025 14:31:51

00486537725TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

09/09/2025 14:31:52

00486537740TRLO1.1.1

XLON

77

647.5

09/09/2025 14:31:52

00486537739TRLO1.1.1

XLON

66

647.5

09/09/2025 14:32:00

00486537866TRLO1.1.1

BATE

15

648

09/09/2025 14:33:48

00486539990TRLO1.1.1

TRQX

66

648

09/09/2025 14:33:50

00486540004TRLO1.1.1

BATE

66

648

09/09/2025 14:33:50

00486540005TRLO1.1.1

BATE

11

647.5

09/09/2025 14:33:56

00486540093TRLO1.1.1

AQXE

30

647.5

09/09/2025 14:33:56

00486540094TRLO1.1.1

TRQX

125

647.5

09/09/2025 14:33:56

00486540095TRLO1.1.1

XLON

52

647.5

09/09/2025 14:35:53

00486542672TRLO1.1.1

BATE

14

648

09/09/2025 14:35:53

00486542673TRLO1.1.1

BATE

11

647.5

09/09/2025 14:36:22

00486543295TRLO1.1.1

AQXE

15

647

09/09/2025 14:36:47

00486543653TRLO1.1.1

TRQX

250

646.5

09/09/2025 14:36:54

00486543765TRLO1.1.1

XLON

28

647

09/09/2025 14:36:55

00486543776TRLO1.1.1

CHIX

1

647

09/09/2025 14:36:55

00486543777TRLO1.1.1

CHIX

66

647.5

09/09/2025 14:38:11

00486544754TRLO1.1.1

BATE

108

646

09/09/2025 14:39:14

00486545574TRLO1.1.1

XLON

17

646

09/09/2025 14:39:14

00486545575TRLO1.1.1

XLON

10

645

09/09/2025 14:39:14

00486545577TRLO1.1.1

TRQX

5

645

09/09/2025 14:39:14

00486545578TRLO1.1.1

TRQX

11

645

09/09/2025 14:39:37

00486545914TRLO1.1.1

AQXE

29

645

09/09/2025 14:40:12

00486546370TRLO1.1.1

CHIX

50

645.5

09/09/2025 14:40:54

00486546960TRLO1.1.1

BATE

16

646.5

09/09/2025 14:40:54

00486546961TRLO1.1.1

BATE

45

644.5

09/09/2025 14:41:04

00486547067TRLO1.1.1

XLON

80

644.5

09/09/2025 14:41:04

00486547068TRLO1.1.1

XLON

15

645

09/09/2025 14:41:16

00486547476TRLO1.1.1

TRQX

125

643.5

09/09/2025 14:43:19

00486549883TRLO1.1.1

XLON

15

643.5

09/09/2025 14:43:19

00486549884TRLO1.1.1

TRQX

125

642.5

09/09/2025 14:47:20

00486552969TRLO1.1.1

XLON

125

644.5

09/09/2025 14:51:29

00486555964TRLO1.1.1

XLON

125

644

09/09/2025 14:51:34

00486556001TRLO1.1.1

BATE

57

644

09/09/2025 14:51:34

00486556004TRLO1.1.1

CHIX

21

644

09/09/2025 14:54:13

00486559251TRLO1.1.1

AQXE

125

644

09/09/2025 14:54:13

00486559252TRLO1.1.1

XLON

125

644

09/09/2025 14:54:13

00486559253TRLO1.1.1

XLON

125

644

09/09/2025 14:54:13

00486559254TRLO1.1.1

XLON

30

644

09/09/2025 14:54:13

00486559255TRLO1.1.1

TRQX

125

644

09/09/2025 14:56:32

00486561222TRLO1.1.1

BATE

125

643.5

09/09/2025 14:56:39

00486561321TRLO1.1.1

XLON

21

644

09/09/2025 14:56:45

00486561387TRLO1.1.1

AQXE

30

643.5

09/09/2025 14:56:48

00486561445TRLO1.1.1

TRQX

57

644

09/09/2025 14:56:53

00486561478TRLO1.1.1

CHIX

81

643

09/09/2025 14:58:03

00486562737TRLO1.1.1

XLON

125

644

09/09/2025 15:00:34

00486566563TRLO1.1.1

XLON

169

644

09/09/2025 15:00:34

00486566564TRLO1.1.1

XLON

27

644

09/09/2025 15:02:06

00486567879TRLO1.1.1

XLON

98

644

09/09/2025 15:02:06

00486567878TRLO1.1.1

XLON

37

643.5

09/09/2025 15:02:23

00486568068TRLO1.1.1

BATE

88

644

09/09/2025 15:02:23

00486568069TRLO1.1.1

BATE

21

643.5

09/09/2025 15:02:35

00486568233TRLO1.1.1

AQXE

30

643.5

09/09/2025 15:02:47

00486568758TRLO1.1.1

TRQX

31

643.5

09/09/2025 15:02:55

00486569043TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

09/09/2025 15:02:55

00486569044TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

09/09/2025 15:02:55

00486569045TRLO1.1.1

CHIX

26

643

09/09/2025 15:04:25

00486572587TRLO1.1.1

XLON

99

643

09/09/2025 15:04:25

00486572586TRLO1.1.1

XLON

125

643.5

09/09/2025 15:06:39

00486577715TRLO1.1.1

XLON

55

643.5

09/09/2025 15:08:05

00486579766TRLO1.1.1

BATE

70

643.5

09/09/2025 15:08:05

00486579767TRLO1.1.1

BATE

5

643.5

09/09/2025 15:08:20

00486580054TRLO1.1.1

AQXE

16

643.5

09/09/2025 15:08:20

00486580055TRLO1.1.1

AQXE

10

643.5

09/09/2025 15:08:40

00486580508TRLO1.1.1

TRQX

20

643.5

09/09/2025 15:08:40

00486580509TRLO1.1.1

TRQX

6

643.5

09/09/2025 15:08:50

00486580831TRLO1.1.1

CHIX

51

643.5

09/09/2025 15:08:50

00486580830TRLO1.1.1

CHIX

11

643.5

09/09/2025 15:13:55

00486586447TRLO1.1.1

BATE

100

643.5

09/09/2025 15:13:55

00486586446TRLO1.1.1

BATE

14

643.5

09/09/2025 15:13:55

00486586448TRLO1.1.1

BATE

184

643

09/09/2025 15:14:02

00486586599TRLO1.1.1

XLON

191

643

09/09/2025 15:14:02

00486586600TRLO1.1.1

XLON

21

643

09/09/2025 15:14:06

00486586650TRLO1.1.1

AQXE

20

642.5

09/09/2025 15:14:10

00486586693TRLO1.1.1

XLON

125

642.5

09/09/2025 15:14:10

00486586692TRLO1.1.1

XLON

57

643

09/09/2025 15:19:32

00486590738TRLO1.1.1

CHIX

105

643

09/09/2025 15:19:32

00486590739TRLO1.1.1

XLON

105

643

09/09/2025 15:19:32

00486590740TRLO1.1.1

XLON

125

643

09/09/2025 15:19:32

00486590741TRLO1.1.1

XLON

30

643

09/09/2025 15:19:32

00486590743TRLO1.1.1

TRQX

125

643

09/09/2025 15:19:32

00486590742TRLO1.1.1

XLON

56

643

09/09/2025 15:19:38

00486590869TRLO1.1.1

BATE

22

643.5

09/09/2025 15:19:38

00486590870TRLO1.1.1

BATE

3

643.5

09/09/2025 15:19:38

00486590871TRLO1.1.1

BATE

4

643.5

09/09/2025 15:19:38

00486590872TRLO1.1.1

BATE

40

643.5

09/09/2025 15:19:38

00486590873TRLO1.1.1

BATE

21

643

09/09/2025 15:19:51

00486591060TRLO1.1.1

AQXE

30

643

09/09/2025 15:21:23

00486592292TRLO1.1.1

TRQX

25

643

09/09/2025 15:21:39

00486592495TRLO1.1.1

XLON

100

643

09/09/2025 15:21:39

00486592494TRLO1.1.1

XLON

32

642.5

09/09/2025 15:21:43

00486592530TRLO1.1.1

CHIX

25

643

09/09/2025 15:21:43

00486592531TRLO1.1.1

CHIX

125

642.5

09/09/2025 15:23:36

00486594038TRLO1.1.1

XLON

13

642.5

09/09/2025 15:25:21

00486595432TRLO1.1.1

XLON

41

642.5

09/09/2025 15:25:21

00486595434TRLO1.1.1

XLON

71

642.5

09/09/2025 15:25:21

00486595433TRLO1.1.1

XLON

125

643.5

09/09/2025 15:25:26

00486595519TRLO1.1.1

BATE

21

642.5

09/09/2025 15:25:41

00486595782TRLO1.1.1

AQXE

30

642

09/09/2025 15:26:16

00486596278TRLO1.1.1

TRQX

57

642

09/09/2025 15:26:46

00486596614TRLO1.1.1

CHIX

9

642.5

09/09/2025 15:27:33

00486597312TRLO1.1.1

XLON

59

643

09/09/2025 15:29:38

00486598870TRLO1.1.1

XLON

202

643

09/09/2025 15:29:38

00486598871TRLO1.1.1

XLON

125

643

09/09/2025 15:31:22

00486600205TRLO1.1.1

BATE

125

642.5

09/09/2025 15:31:22

00486600206TRLO1.1.1

XLON

7

642.5

09/09/2025 15:31:39

00486600588TRLO1.1.1

AQXE

14

642.5

09/09/2025 15:31:39

00486600589TRLO1.1.1

AQXE

30

643

09/09/2025 15:32:28

00486601344TRLO1.1.1

TRQX

53

642.5

09/09/2025 15:33:29

00486602258TRLO1.1.1

XLON

4

642.5

09/09/2025 15:33:29

00486602259TRLO1.1.1

XLON

68

642.5

09/09/2025 15:33:29

00486602260TRLO1.1.1

XLON

57

642

09/09/2025 15:33:47

00486602447TRLO1.1.1

CHIX

125

642

09/09/2025 15:33:47

00486602448TRLO1.1.1

XLON

125

641.5

09/09/2025 15:35:55

00486604275TRLO1.1.1

XLON

125

643

09/09/2025 15:37:55

00486605750TRLO1.1.1

BATE

1

641.5

09/09/2025 15:38:11

00486605909TRLO1.1.1

AQXE

20

641.5

09/09/2025 15:39:04

00486606367TRLO1.1.1

AQXE

46

641

09/09/2025 15:39:04

00486606368TRLO1.1.1

XLON

79

641

09/09/2025 15:39:04

00486606370TRLO1.1.1

XLON

57

642.5

09/09/2025 15:40:22

00486607229TRLO1.1.1

CHIX

12

643

09/09/2025 15:43:10

00486609464TRLO1.1.1

TRQX

1

643

09/09/2025 15:44:19

00486610610TRLO1.1.1

TRQX

125

643

09/09/2025 15:44:29

00486610707TRLO1.1.1

BATE

11

643.5

09/09/2025 15:44:46

00486611031TRLO1.1.1

XLON

54

643.5

09/09/2025 15:44:46

00486611033TRLO1.1.1

XLON

239

643.5

09/09/2025 15:44:46

00486611032TRLO1.1.1

XLON

71

643.5

09/09/2025 15:44:46

00486611034TRLO1.1.1

XLON

57

643.5

09/09/2025 15:50:11

00486616309TRLO1.1.1

CHIX

125

643.5

09/09/2025 15:50:11

00486616310TRLO1.1.1

XLON

125

643.5

09/09/2025 15:50:11

00486616311TRLO1.1.1

XLON

125

643.5

09/09/2025 15:50:11

00486616312TRLO1.1.1

XLON

17

643.5

09/09/2025 15:50:13

00486616351TRLO1.1.1

TRQX

21

643

09/09/2025 15:50:32

00486616616TRLO1.1.1

AQXE

100

643

09/09/2025 15:51:02

00486616962TRLO1.1.1

BATE

25

643.5

09/09/2025 15:51:02

00486616963TRLO1.1.1

BATE

125

643

09/09/2025 15:52:14

00486617832TRLO1.1.1

XLON

21

643

09/09/2025 15:52:36

00486618148TRLO1.1.1

AQXE

17

643

09/09/2025 15:52:36

00486618150TRLO1.1.1

TRQX

30

643

09/09/2025 15:52:36

00486618149TRLO1.1.1

TRQX

44

643

09/09/2025 15:53:35

00486618786TRLO1.1.1

CHIX

6

643

09/09/2025 15:54:42

00486619648TRLO1.1.1

TRQX

100

643

09/09/2025 15:54:44

00486619667TRLO1.1.1

XLON

7

643

09/09/2025 15:54:47

00486619710TRLO1.1.1

TRQX

13

643

09/09/2025 15:54:47

00486619708TRLO1.1.1

CHIX

25

643

09/09/2025 15:54:47

00486619709TRLO1.1.1

XLON

30

642.5

09/09/2025 15:56:18

00486620945TRLO1.1.1

XLON

95

642.5

09/09/2025 15:56:25

00486621048TRLO1.1.1

XLON

5

642.5

09/09/2025 15:57:41

00486621922TRLO1.1.1

BATE

14

642.5

09/09/2025 15:57:41

00486621924TRLO1.1.1

BATE

50

642.5

09/09/2025 15:57:41

00486621923TRLO1.1.1

BATE

56

642.5

09/09/2025 15:57:41

00486621925TRLO1.1.1

BATE

39

644

09/09/2025 15:58:50

00486622872TRLO1.1.1

XLON

86

644

09/09/2025 15:58:50

00486622875TRLO1.1.1

XLON

57

644

09/09/2025 16:01:05

00486624740TRLO1.1.1

CHIX

30

644

09/09/2025 16:01:05

00486624743TRLO1.1.1

TRQX

125

644

09/09/2025 16:01:05

00486624741TRLO1.1.1

XLON

125

644

09/09/2025 16:01:05

00486624742TRLO1.1.1

XLON

125

644.5

09/09/2025 16:02:23

00486625596TRLO1.1.1

BATE

9

644.5

09/09/2025 16:03:18

00486626109TRLO1.1.1

XLON

12

644.5

09/09/2025 16:03:18

00486626108TRLO1.1.1

XLON

48

644.5

09/09/2025 16:03:18

00486626110TRLO1.1.1

XLON

77

644.5

09/09/2025 16:03:18

00486626111TRLO1.1.1

XLON

13

645

09/09/2025 16:03:28

00486626191TRLO1.1.1

TRQX

17

645

09/09/2025 16:03:28

00486626192TRLO1.1.1

TRQX

2

644.5

09/09/2025 16:03:28

00486626193TRLO1.1.1

CHIX

104

644.5

09/09/2025 16:03:28

00486626194TRLO1.1.1

XLON

55

644.5

09/09/2025 16:03:36

00486626264TRLO1.1.1

CHIX

18

645

09/09/2025 16:05:11

00486627229TRLO1.1.1

BATE

107

645

09/09/2025 16:05:11

00486627228TRLO1.1.1

BATE

100

644.5

09/09/2025 16:05:49

00486627546TRLO1.1.1

XLON

25

644.5

09/09/2025 16:05:49

00486627547TRLO1.1.1

XLON

30

645

09/09/2025 16:06:01

00486627672TRLO1.1.1

TRQX

42

645

09/09/2025 16:07:04

00486628292TRLO1.1.1

AQXE

125

645

09/09/2025 16:09:25

00486629880TRLO1.1.1

BATE

14

645

09/09/2025 16:09:25

00486629882TRLO1.1.1

CHIX

43

645

09/09/2025 16:09:25

00486629881TRLO1.1.1

CHIX

2

645

09/09/2025 16:09:25

00486629885TRLO1.1.1

XLON

21

645

09/09/2025 16:09:25

00486629883TRLO1.1.1

AQXE

21

645

09/09/2025 16:09:25

00486629884TRLO1.1.1

AQXE

30

645

09/09/2025 16:09:25

00486629888TRLO1.1.1

TRQX

123

645

09/09/2025 16:09:25

00486629886TRLO1.1.1

XLON

125

645

09/09/2025 16:09:25

00486629889TRLO1.1.1

XLON

375

645

09/09/2025 16:09:25

00486629887TRLO1.1.1

XLON

125

645

09/09/2025 16:09:25

00486629890TRLO1.1.1

XLON

112

645

09/09/2025 16:11:33

00486631390TRLO1.1.1

BATE

13

645

09/09/2025 16:11:37

00486631447TRLO1.1.1

BATE

9

645

09/09/2025 16:11:37

00486631448TRLO1.1.1

CHIX

125

645

09/09/2025 16:11:37

00486631449TRLO1.1.1

XLON

30

645

09/09/2025 16:14:44

00486633562TRLO1.1.1

XLON

83

645

09/09/2025 16:14:44

00486633563TRLO1.1.1

XLON

168

645

09/09/2025 16:14:44

00486633564TRLO1.1.1

XLON

82

645

09/09/2025 16:14:44

00486633566TRLO1.1.1

BATE

94

645

09/09/2025 16:14:44

00486633567TRLO1.1.1

XLON

125

645

09/09/2025 16:14:44

00486633568TRLO1.1.1

XLON

125

645

09/09/2025 16:14:44

00486633569TRLO1.1.1

XLON

140

646

09/09/2025 16:15:33

00486634923TRLO1.1.1

CHIX

50

646

09/09/2025 16:15:33

00486634924TRLO1.1.1

CHIX

62

645.5

09/09/2025 16:16:20

00486635604TRLO1.1.1

CHIX

93

645.5

09/09/2025 16:16:20

00486635605TRLO1.1.1

XLON

468

645.5

09/09/2025 16:16:20

00486635606TRLO1.1.1

XLON

125

645.5

09/09/2025 16:16:20

00486635607TRLO1.1.1

XLON

21

645.5

09/09/2025 16:16:33

00486635776TRLO1.1.1

AQXE

30

645.5

09/09/2025 16:16:33

00486635778TRLO1.1.1

TRQX

38

645.5

09/09/2025 16:16:33

00486635777TRLO1.1.1

AQXE

80

645.5

09/09/2025 16:16:33

00486635779TRLO1.1.1

TRQX

346

645.5

09/09/2025 16:17:04

00486636232TRLO1.1.1

BATE

15

645.5

09/09/2025 16:18:13

00486637066TRLO1.1.1

AQXE

17

645.5

09/09/2025 16:18:13

00486637067TRLO1.1.1

AQXE

8

645.5

09/09/2025 16:18:13

00486637068TRLO1.1.1

AQXE

218

645

09/09/2025 16:18:14

00486637086TRLO1.1.1

XLON

24

645.5

09/09/2025 16:18:22

00486637180TRLO1.1.1

TRQX

43

645

09/09/2025 16:18:47

00486637473TRLO1.1.1

CHIX

11

644.5

09/09/2025 16:19:30

00486638024TRLO1.1.1

XLON

101

645

09/09/2025 16:19:36

00486638085TRLO1.1.1

BATE

2

645.5

09/09/2025 16:20:32

00486638706TRLO1.1.1

AQXE

14

645.5

09/09/2025 16:20:32

00486638705TRLO1.1.1

AQXE

25

645

09/09/2025 16:21:02

00486639031TRLO1.1.1

TRQX

43

645

09/09/2025 16:21:14

00486639191TRLO1.1.1

CHIX

7

645.5

09/09/2025 16:23:25

00486640836TRLO1.1.1

BATE

11

645.5

09/09/2025 16:25:05

00486642254TRLO1.1.1

XLON

76

645.5

09/09/2025 16:25:16

00486642390TRLO1.1.1

XLON

373

645.5

09/09/2025 16:25:16

00486642391TRLO1.1.1

XLON

6

646

09/09/2025 16:25:19

00486642466TRLO1.1.1

TRQX

10

646

09/09/2025 16:25:19

00486642467TRLO1.1.1

TRQX

62

646

09/09/2025 16:25:23

00486642561TRLO1.1.1

CHIX

92

646

09/09/2025 16:25:31

00486642679TRLO1.1.1

BATE

110

646

09/09/2025 16:26:07

00486643245TRLO1.1.1

BATE

20

646

09/09/2025 16:26:07

00486643246TRLO1.1.1

TRQX

182

646.5

09/09/2025 16:29:56

00486646324TRLO1.1.1

XLON

320

646.5

09/09/2025 16:29:56

00486646325TRLO1.1.1

XLON

24

646.5

09/09/2025 16:29:56

00486646326TRLO1.1.1

XLON

99

646.5

09/09/2025 16:29:56

00486646332TRLO1.1.1

XLON

83

646.5

09/09/2025 16:29:56

00486646333TRLO1.1.1

XLON


