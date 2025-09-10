K+S-Aktien konnten am Dienstag zulegen und haben mit einem Tagesgewinn von 1,78 Prozent den Sprung auf das Treppchen im MDAX geschafft. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 11,46 Euro, das Tageshoch hat man mit 11,49 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen, 2 x halten und 5 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 11,00 Euro und 22,00 Euro weit auseinander. Trotz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
