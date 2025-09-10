Zuletzt hatten wir uns im Express-Service vom 27. Juni bei einem Kurs um 5,15 Euro in der Seitwärtsbewegung mit Kitron ISIN: NO0003079709 befasst und zwei Wochen später ist der Ausbruch bis auf 5,945 Euro gelungen. Der Ausbruch war von kurzer Dauer, denn der Kurs sackte danach bis 4,638 Euro ab und bekam nach einer Erholung den nächsten Schlag. Das Tief wurde am 04. September notiert und seither sieht man einen Aufwärtstrend, dem am Dienstag der ...

