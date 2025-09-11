Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 11

Bodycotewww.bodycote.com

11 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

10 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,308

Highest price paid per share (pence per share):

654.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

640.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

644.67p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,129,006 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,181,398 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,327,166 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

131

654

10/09/2025 08:04:27

00486706992TRLO1.1.1

XLON

10

651.5

10/09/2025 08:07:18

00486707554TRLO1.1.1

AQXE

15

653

10/09/2025 08:07:29

00486707586TRLO1.1.1

TRQX

67

653

10/09/2025 08:07:34

00486707602TRLO1.1.1

BATE

29

651.5

10/09/2025 08:07:37

00486707606TRLO1.1.1

CHIX

131

652

10/09/2025 08:08:50

00486707824TRLO1.1.1

XLON

131

650.5

10/09/2025 08:13:18

00486708607TRLO1.1.1

XLON

10

651

10/09/2025 08:14:36

00486708782TRLO1.1.1

AQXE

67

651

10/09/2025 08:15:06

00486708918TRLO1.1.1

BATE

15

651

10/09/2025 08:15:06

00486708919TRLO1.1.1

TRQX

29

651

10/09/2025 08:15:06

00486708923TRLO1.1.1

CHIX

131

651

10/09/2025 08:19:00

00486709538TRLO1.1.1

XLON

10

650.5

10/09/2025 08:21:02

00486709868TRLO1.1.1

AQXE

15

651.5

10/09/2025 08:22:16

00486710104TRLO1.1.1

TRQX

29

651

10/09/2025 08:22:37

00486710136TRLO1.1.1

CHIX

67

651

10/09/2025 08:23:18

00486710235TRLO1.1.1

BATE

92

650.5

10/09/2025 08:24:59

00486710445TRLO1.1.1

XLON

39

650.5

10/09/2025 08:24:59

00486710446TRLO1.1.1

XLON

131

652

10/09/2025 08:28:03

00486710911TRLO1.1.1

XLON

67

653

10/09/2025 08:30:10

00486711238TRLO1.1.1

BATE

15

653

10/09/2025 08:30:15

00486711262TRLO1.1.1

TRQX

29

653

10/09/2025 08:30:44

00486711337TRLO1.1.1

CHIX

131

653

10/09/2025 08:31:08

00486711387TRLO1.1.1

XLON

10

652.5

10/09/2025 08:33:10

00486711785TRLO1.1.1

AQXE

10

652.5

10/09/2025 08:36:23

00486712337TRLO1.1.1

AQXE

131

651.5

10/09/2025 08:37:20

00486712558TRLO1.1.1

XLON

15

651.5

10/09/2025 08:39:16

00486712965TRLO1.1.1

TRQX

67

651

10/09/2025 08:39:42

00486713018TRLO1.1.1

BATE

29

651.5

10/09/2025 08:39:43

00486713021TRLO1.1.1

CHIX

131

647.5

10/09/2025 08:42:59

00486713573TRLO1.1.1

XLON

10

647.5

10/09/2025 08:45:57

00486714170TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

10/09/2025 08:48:22

00486714588TRLO1.1.1

TRQX

67

647.5

10/09/2025 08:49:14

00486714662TRLO1.1.1

BATE

131

647.5

10/09/2025 08:52:43

00486715128TRLO1.1.1

XLON

21

647.5

10/09/2025 08:52:43

00486715129TRLO1.1.1

CHIX

17

649

10/09/2025 08:54:35

00486715454TRLO1.1.1

XLON

13

649

10/09/2025 08:54:35

00486715455TRLO1.1.1

XLON

7

649

10/09/2025 08:54:35

00486715456TRLO1.1.1

XLON

94

649

10/09/2025 08:54:35

00486715457TRLO1.1.1

XLON

10

649.5

10/09/2025 08:56:08

00486715692TRLO1.1.1

AQXE

15

650

10/09/2025 08:57:47

00486715880TRLO1.1.1

TRQX

5

650

10/09/2025 08:58:52

00486716001TRLO1.1.1

CHIX

32

650

10/09/2025 08:58:52

00486716002TRLO1.1.1

CHIX

67

650

10/09/2025 08:58:52

00486716003TRLO1.1.1

BATE

10

650

10/09/2025 08:59:12

00486716041TRLO1.1.1

XLON

121

650

10/09/2025 08:59:12

00486716042TRLO1.1.1

XLON

10

650.5

10/09/2025 09:02:46

00486716642TRLO1.1.1

AQXE

131

649.5

10/09/2025 09:04:29

00486716884TRLO1.1.1

XLON

67

651

10/09/2025 09:07:45

00486717532TRLO1.1.1

BATE

21

650

10/09/2025 09:08:20

00486717610TRLO1.1.1

CHIX

17

650

10/09/2025 09:09:35

00486717791TRLO1.1.1

XLON

10

650.5

10/09/2025 09:10:50

00486717933TRLO1.1.1

AQXE

245

650

10/09/2025 09:16:27

00486718798TRLO1.1.1

XLON

67

650.5

10/09/2025 09:16:29

00486718800TRLO1.1.1

BATE

37

650

10/09/2025 09:16:52

00486718837TRLO1.1.1

CHIX

10

650.5

10/09/2025 09:18:54

00486719110TRLO1.1.1

AQXE

30

649

10/09/2025 09:18:58

00486719119TRLO1.1.1

TRQX

11

649

10/09/2025 09:20:03

00486719276TRLO1.1.1

XLON

120

649

10/09/2025 09:20:03

00486719277TRLO1.1.1

XLON

46

648

10/09/2025 09:24:56

00486720282TRLO1.1.1

XLON

56

648

10/09/2025 09:24:56

00486720283TRLO1.1.1

XLON

5

648

10/09/2025 09:24:56

00486720284TRLO1.1.1

XLON

24

648.5

10/09/2025 09:24:56

00486720285TRLO1.1.1

XLON

67

648

10/09/2025 09:25:06

00486720315TRLO1.1.1

BATE

15

648

10/09/2025 09:25:10

00486720349TRLO1.1.1

TRQX

29

648

10/09/2025 09:25:12

00486720372TRLO1.1.1

CHIX

10

647.5

10/09/2025 09:28:04

00486720806TRLO1.1.1

AQXE

131

647.5

10/09/2025 09:30:08

00486721193TRLO1.1.1

XLON

11

647.5

10/09/2025 09:32:58

00486721700TRLO1.1.1

TRQX

4

647.5

10/09/2025 09:32:58

00486721701TRLO1.1.1

TRQX

11

646.5

10/09/2025 09:34:51

00486722138TRLO1.1.1

CHIX

18

646.5

10/09/2025 09:34:51

00486722139TRLO1.1.1

CHIX

67

646.5

10/09/2025 09:34:54

00486722144TRLO1.1.1

BATE

10

647.5

10/09/2025 09:36:25

00486722528TRLO1.1.1

AQXE

131

646.5

10/09/2025 09:36:27

00486722533TRLO1.1.1

XLON

131

646

10/09/2025 09:43:41

00486723701TRLO1.1.1

XLON

15

647

10/09/2025 09:43:47

00486723714TRLO1.1.1

TRQX

67

646.5

10/09/2025 09:45:49

00486724229TRLO1.1.1

BATE

131

647.5

10/09/2025 09:49:21

00486724958TRLO1.1.1

XLON

5

647.5

10/09/2025 09:50:37

00486725253TRLO1.1.1

AQXE

6

647.5

10/09/2025 09:50:38

00486725256TRLO1.1.1

CHIX

5

647.5

10/09/2025 09:50:38

00486725258TRLO1.1.1

AQXE

23

647.5

10/09/2025 09:50:38

00486725257TRLO1.1.1

CHIX

6

648

10/09/2025 09:54:31

00486725702TRLO1.1.1

TRQX

58

648.5

10/09/2025 09:55:49

00486725873TRLO1.1.1

XLON

73

648.5

10/09/2025 09:55:49

00486725874TRLO1.1.1

XLON

9

648

10/09/2025 09:56:31

00486725969TRLO1.1.1

TRQX

46

647.5

10/09/2025 09:56:49

00486726010TRLO1.1.1

BATE

21

647.5

10/09/2025 09:56:49

00486726011TRLO1.1.1

BATE

10

647.5

10/09/2025 09:56:49

00486726012TRLO1.1.1

AQXE

1

647.5

10/09/2025 09:56:51

00486726014TRLO1.1.1

CHIX

28

647.5

10/09/2025 09:56:51

00486726013TRLO1.1.1

CHIX

131

647.5

10/09/2025 10:01:36

00486726820TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

10/09/2025 10:03:49

00486727223TRLO1.1.1

TRQX

10

647

10/09/2025 10:05:01

00486727411TRLO1.1.1

AQXE

11

647.5

10/09/2025 10:05:32

00486727507TRLO1.1.1

BATE

20

647.5

10/09/2025 10:05:32

00486727508TRLO1.1.1

BATE

36

647.5

10/09/2025 10:05:32

00486727506TRLO1.1.1

BATE

6

647

10/09/2025 10:06:09

00486727604TRLO1.1.1

XLON

125

647

10/09/2025 10:06:09

00486727606TRLO1.1.1

XLON

10

646.5

10/09/2025 10:06:09

00486727607TRLO1.1.1

CHIX

16

646.5

10/09/2025 10:07:08

00486727713TRLO1.1.1

CHIX

3

646.5

10/09/2025 10:07:20

00486727729TRLO1.1.1

CHIX

2

646.5

10/09/2025 10:10:51

00486728128TRLO1.1.1

XLON

63

646.5

10/09/2025 10:10:51

00486728130TRLO1.1.1

XLON

66

646.5

10/09/2025 10:10:51

00486728129TRLO1.1.1

XLON

15

646

10/09/2025 10:11:30

00486728201TRLO1.1.1

TRQX

10

646.5

10/09/2025 10:15:22

00486728719TRLO1.1.1

XLON

121

646.5

10/09/2025 10:15:22

00486728720TRLO1.1.1

XLON

67

646

10/09/2025 10:17:04

00486729091TRLO1.1.1

BATE

10

646

10/09/2025 10:17:04

00486729093TRLO1.1.1

CHIX

19

646

10/09/2025 10:17:04

00486729092TRLO1.1.1

CHIX

5

646

10/09/2025 10:17:07

00486729100TRLO1.1.1

AQXE

5

646

10/09/2025 10:19:23

00486729442TRLO1.1.1

AQXE

15

646

10/09/2025 10:19:23

00486729443TRLO1.1.1

TRQX

23

646.5

10/09/2025 10:19:57

00486729548TRLO1.1.1

XLON

86

646.5

10/09/2025 10:19:57

00486729547TRLO1.1.1

XLON

4

646.5

10/09/2025 10:19:57

00486729549TRLO1.1.1

XLON

18

646.5

10/09/2025 10:19:57

00486729550TRLO1.1.1

XLON

10

646.5

10/09/2025 10:21:06

00486729702TRLO1.1.1

BATE

13

646.5

10/09/2025 10:21:06

00486729703TRLO1.1.1

BATE

29

646.5

10/09/2025 10:22:34

00486729934TRLO1.1.1

CHIX

44

646.5

10/09/2025 10:22:34

00486729935TRLO1.1.1

BATE

131

646.5

10/09/2025 10:24:33

00486730269TRLO1.1.1

XLON

3

647

10/09/2025 10:28:11

00486730757TRLO1.1.1

AQXE

17

647

10/09/2025 10:28:11

00486730756TRLO1.1.1

AQXE

11

647

10/09/2025 10:29:00

00486730849TRLO1.1.1

CHIX

18

647

10/09/2025 10:29:00

00486730850TRLO1.1.1

CHIX

131

647

10/09/2025 10:29:08

00486730864TRLO1.1.1

XLON

67

646.5

10/09/2025 10:32:47

00486731357TRLO1.1.1

BATE

131

646.5

10/09/2025 10:33:31

00486731492TRLO1.1.1

XLON

10

647

10/09/2025 10:33:43

00486731505TRLO1.1.1

AQXE

9

647

10/09/2025 10:36:27

00486731822TRLO1.1.1

CHIX

20

647

10/09/2025 10:36:27

00486731823TRLO1.1.1

CHIX

11

646.5

10/09/2025 10:38:23

00486732088TRLO1.1.1

BATE

10

647

10/09/2025 10:40:37

00486732376TRLO1.1.1

AQXE

131

647.5

10/09/2025 10:42:07

00486732703TRLO1.1.1

XLON

56

647.5

10/09/2025 10:42:08

00486732705TRLO1.1.1

BATE

29

648

10/09/2025 10:44:44

00486733025TRLO1.1.1

CHIX

1

647.5

10/09/2025 10:45:03

00486733065TRLO1.1.1

XLON

7

648

10/09/2025 10:45:30

00486733104TRLO1.1.1

TRQX

23

648

10/09/2025 10:45:37

00486733114TRLO1.1.1

TRQX

162

648

10/09/2025 10:48:56

00486735000TRLO1.1.1

XLON

219

648.5

10/09/2025 10:51:13

00486735427TRLO1.1.1

XLON

11

648.5

10/09/2025 10:52:46

00486735614TRLO1.1.1

XLON

29

648.5

10/09/2025 10:52:46

00486735613TRLO1.1.1

CHIX

210

648.5

10/09/2025 10:59:49

00486736689TRLO1.1.1

XLON

29

648.5

10/09/2025 11:00:49

00486736824TRLO1.1.1

CHIX

52

648.5

10/09/2025 11:00:49

00486736825TRLO1.1.1

XLON

15

648

10/09/2025 11:02:29

00486737064TRLO1.1.1

TRQX

30

648

10/09/2025 11:02:29

00486737065TRLO1.1.1

TRQX

15

648

10/09/2025 11:02:29

00486737066TRLO1.1.1

TRQX

10

648

10/09/2025 11:02:29

00486737067TRLO1.1.1

AQXE

10

648

10/09/2025 11:02:29

00486737068TRLO1.1.1

AQXE

131

648

10/09/2025 11:03:11

00486737174TRLO1.1.1

XLON

49

647.5

10/09/2025 11:04:13

00486737270TRLO1.1.1

BATE

67

647.5

10/09/2025 11:04:13

00486737269TRLO1.1.1

BATE

134

647.5

10/09/2025 11:04:13

00486737268TRLO1.1.1

BATE

18

647.5

10/09/2025 11:04:13

00486737271TRLO1.1.1

BATE

10

647

10/09/2025 11:04:15

00486737277TRLO1.1.1

AQXE

29

647.5

10/09/2025 11:04:49

00486737375TRLO1.1.1

CHIX

131

647.5

10/09/2025 11:06:29

00486737613TRLO1.1.1

XLON

10

647

10/09/2025 11:06:36

00486737624TRLO1.1.1

AQXE

15

647

10/09/2025 11:08:22

00486737984TRLO1.1.1

TRQX

131

647

10/09/2025 11:09:51

00486738349TRLO1.1.1

XLON

67

647

10/09/2025 11:10:28

00486738678TRLO1.1.1

BATE

29

647

10/09/2025 11:10:32

00486738683TRLO1.1.1

CHIX

131

647

10/09/2025 11:13:10

00486738959TRLO1.1.1

XLON

10

647

10/09/2025 11:13:46

00486739055TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

10/09/2025 11:14:29

00486739132TRLO1.1.1

TRQX

29

647.5

10/09/2025 11:18:29

00486739827TRLO1.1.1

CHIX

10

647.5

10/09/2025 11:18:29

00486739828TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

10/09/2025 11:19:40

00486739964TRLO1.1.1

TRQX

11

647.5

10/09/2025 11:21:58

00486740436TRLO1.1.1

CHIX

12

647.5

10/09/2025 11:23:01

00486740621TRLO1.1.1

CHIX

6

647.5

10/09/2025 11:23:01

00486740622TRLO1.1.1

CHIX

10

647.5

10/09/2025 11:23:46

00486740844TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

10/09/2025 11:25:26

00486741042TRLO1.1.1

TRQX

75

648

10/09/2025 11:27:22

00486741492TRLO1.1.1

XLON

137

648

10/09/2025 11:27:22

00486741493TRLO1.1.1

XLON

209

647.5

10/09/2025 11:27:22

00486741496TRLO1.1.1

XLON

7

648

10/09/2025 11:27:22

00486741495TRLO1.1.1

XLON

43

648

10/09/2025 11:27:22

00486741494TRLO1.1.1

XLON

67

648

10/09/2025 11:27:23

00486741505TRLO1.1.1

BATE

20

648

10/09/2025 11:34:05

00486743012TRLO1.1.1

AQXE

36

647.5

10/09/2025 11:36:22

00486743376TRLO1.1.1

XLON

58

647.5

10/09/2025 11:36:22

00486743374TRLO1.1.1

CHIX

148

647.5

10/09/2025 11:36:22

00486743375TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

10/09/2025 11:36:22

00486743377TRLO1.1.1

TRQX

67

647.5

10/09/2025 11:37:27

00486743631TRLO1.1.1

BATE

10

647

10/09/2025 11:38:24

00486743753TRLO1.1.1

XLON

15

647.5

10/09/2025 11:38:32

00486743763TRLO1.1.1

TRQX

10

647.5

10/09/2025 11:39:28

00486743878TRLO1.1.1

AQXE

67

647.5

10/09/2025 11:39:55

00486743925TRLO1.1.1

BATE

11

647

10/09/2025 11:40:04

00486743947TRLO1.1.1

XLON

29

647.5

10/09/2025 11:40:30

00486744027TRLO1.1.1

CHIX

134

647.5

10/09/2025 11:42:18

00486744331TRLO1.1.1

BATE

110

647

10/09/2025 11:42:18

00486744333TRLO1.1.1

XLON

241

647

10/09/2025 11:42:18

00486744332TRLO1.1.1

XLON

15

647

10/09/2025 11:44:07

00486744570TRLO1.1.1

TRQX

15

647

10/09/2025 11:50:35

00486745389TRLO1.1.1

TRQX

15

647

10/09/2025 11:57:04

00486746693TRLO1.1.1

TRQX

18

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747318TRLO1.1.1

CHIX

29

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747317TRLO1.1.1

CHIX

67

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747316TRLO1.1.1

BATE

11

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747319TRLO1.1.1

CHIX

67

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747320TRLO1.1.1

BATE

152

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747321TRLO1.1.1

XLON

83

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747324TRLO1.1.1

XLON

131

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747322TRLO1.1.1

XLON

131

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747323TRLO1.1.1

XLON

10

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747327TRLO1.1.1

AQXE

11

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747325TRLO1.1.1

XLON

37

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747326TRLO1.1.1

XLON

10

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747328TRLO1.1.1

AQXE

10

646.5

10/09/2025 12:00:40

00486747329TRLO1.1.1

AQXE

29

646

10/09/2025 12:02:44

00486747680TRLO1.1.1

CHIX

67

646.5

10/09/2025 12:02:52

00486747710TRLO1.1.1

BATE

15

646

10/09/2025 12:02:57

00486747725TRLO1.1.1

TRQX

6

645.5

10/09/2025 12:03:26

00486747825TRLO1.1.1

AQXE

4

645.5

10/09/2025 12:03:26

00486747826TRLO1.1.1

AQXE

48

645

10/09/2025 12:03:52

00486747893TRLO1.1.1

XLON

83

645

10/09/2025 12:03:52

00486747894TRLO1.1.1

XLON

13

645.5

10/09/2025 12:05:43

00486748174TRLO1.1.1

BATE

54

645.5

10/09/2025 12:05:43

00486748175TRLO1.1.1

BATE

131

645

10/09/2025 12:06:11

00486748234TRLO1.1.1

XLON

15

645.5

10/09/2025 12:08:21

00486748588TRLO1.1.1

TRQX

131

645

10/09/2025 12:09:25

00486748723TRLO1.1.1

XLON

29

645

10/09/2025 12:09:28

00486748729TRLO1.1.1

CHIX

5

645.5

10/09/2025 12:09:38

00486748784TRLO1.1.1

AQXE

5

645.5

10/09/2025 12:09:38

00486748785TRLO1.1.1

AQXE

67

645.5

10/09/2025 12:11:10

00486749031TRLO1.1.1

BATE

131

645

10/09/2025 12:11:13

00486749040TRLO1.1.1

XLON

26

645

10/09/2025 12:11:40

00486749080TRLO1.1.1

CHIX

3

645

10/09/2025 12:12:34

00486749220TRLO1.1.1

CHIX

10

644.5

10/09/2025 12:13:28

00486749326TRLO1.1.1

AQXE

29

645

10/09/2025 12:13:45

00486749371TRLO1.1.1

XLON

102

645

10/09/2025 12:13:45

00486749372TRLO1.1.1

XLON

14

644.5

10/09/2025 12:13:45

00486749373TRLO1.1.1

TRQX

1

644.5

10/09/2025 12:14:17

00486749467TRLO1.1.1

TRQX

67

644.5

10/09/2025 12:16:43

00486749975TRLO1.1.1

BATE

11

644.5

10/09/2025 12:16:50

00486750024TRLO1.1.1

CHIX

18

644.5

10/09/2025 12:16:50

00486750025TRLO1.1.1

CHIX

131

644

10/09/2025 12:17:16

00486750106TRLO1.1.1

XLON

15

644.5

10/09/2025 12:19:12

00486750497TRLO1.1.1

TRQX

6

644

10/09/2025 12:20:08

00486750654TRLO1.1.1

XLON

125

644

10/09/2025 12:20:08

00486750653TRLO1.1.1

XLON

10

646

10/09/2025 12:20:22

00486750704TRLO1.1.1

AQXE

29

645

10/09/2025 12:22:14

00486751040TRLO1.1.1

CHIX

23

645

10/09/2025 12:23:21

00486751170TRLO1.1.1

XLON

108

645

10/09/2025 12:23:21

00486751171TRLO1.1.1

XLON

10

645.5

10/09/2025 12:23:46

00486751205TRLO1.1.1

AQXE

15

645

10/09/2025 12:24:46

00486751368TRLO1.1.1

TRQX

67

644.5

10/09/2025 12:25:22

00486751486TRLO1.1.1

BATE

91

645

10/09/2025 12:26:36

00486751649TRLO1.1.1

XLON

40

645

10/09/2025 12:26:36

00486751650TRLO1.1.1

XLON

67

644.5

10/09/2025 12:27:41

00486751805TRLO1.1.1

BATE

12

644.5

10/09/2025 12:27:47

00486751822TRLO1.1.1

CHIX

17

644.5

10/09/2025 12:28:02

00486751862TRLO1.1.1

CHIX

10

645

10/09/2025 12:28:45

00486751953TRLO1.1.1

AQXE

19

645

10/09/2025 12:29:47

00486752055TRLO1.1.1

XLON

14

645

10/09/2025 12:29:47

00486752056TRLO1.1.1

XLON

76

645

10/09/2025 12:29:47

00486752057TRLO1.1.1

XLON

22

645

10/09/2025 12:29:47

00486752058TRLO1.1.1

XLON

15

644.5

10/09/2025 12:29:54

00486752079TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 12:33:28

00486752689TRLO1.1.1

BATE

13

644

10/09/2025 12:33:34

00486752701TRLO1.1.1

CHIX

11

644

10/09/2025 12:33:34

00486752702TRLO1.1.1

CHIX

5

644

10/09/2025 12:33:34

00486752703TRLO1.1.1

CHIX

10

644

10/09/2025 12:34:21

00486752815TRLO1.1.1

AQXE

131

643.5

10/09/2025 12:34:21

00486752816TRLO1.1.1

XLON

15

644.5

10/09/2025 12:35:58

00486753049TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 12:39:36

00486753693TRLO1.1.1

BATE

10

644

10/09/2025 12:41:46

00486754153TRLO1.1.1

AQXE

15

644.5

10/09/2025 12:41:58

00486754173TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 12:45:44

00486754778TRLO1.1.1

BATE

10

644

10/09/2025 12:45:49

00486754797TRLO1.1.1

AQXE

29

643.5

10/09/2025 12:45:50

00486754861TRLO1.1.1

CHIX

131

643.5

10/09/2025 12:45:50

00486754863TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 12:45:50

00486754864TRLO1.1.1

XLON

29

643.5

10/09/2025 12:47:56

00486755200TRLO1.1.1

CHIX

212

643.5

10/09/2025 12:47:59

00486755205TRLO1.1.1

XLON

15

643.5

10/09/2025 12:48:06

00486755230TRLO1.1.1

TRQX

50

643.5

10/09/2025 12:48:06

00486755229TRLO1.1.1

XLON

10

644

10/09/2025 12:51:25

00486755665TRLO1.1.1

AQXE

67

644

10/09/2025 12:51:52

00486755751TRLO1.1.1

BATE

131

643.5

10/09/2025 12:53:24

00486755987TRLO1.1.1

XLON

15

643.5

10/09/2025 12:55:02

00486756241TRLO1.1.1

TRQX

3

643.5

10/09/2025 12:55:05

00486756251TRLO1.1.1

CHIX

131

643.5

10/09/2025 12:55:44

00486756416TRLO1.1.1

XLON

26

643.5

10/09/2025 12:56:11

00486756500TRLO1.1.1

CHIX

10

643.5

10/09/2025 12:57:03

00486756632TRLO1.1.1

AQXE

65

644

10/09/2025 12:58:02

00486756744TRLO1.1.1

BATE

2

644

10/09/2025 12:58:02

00486756745TRLO1.1.1

BATE

29

643.5

10/09/2025 12:58:13

00486756799TRLO1.1.1

CHIX

56

643.5

10/09/2025 12:58:37

00486756933TRLO1.1.1

XLON

64

643.5

10/09/2025 12:58:37

00486756932TRLO1.1.1

XLON

11

643.5

10/09/2025 12:58:37

00486756934TRLO1.1.1

XLON

15

643.5

10/09/2025 13:00:06

00486757279TRLO1.1.1

TRQX

33

643.5

10/09/2025 13:02:24

00486757821TRLO1.1.1

XLON

98

643.5

10/09/2025 13:02:24

00486757820TRLO1.1.1

XLON

11

643.5

10/09/2025 13:04:46

00486758159TRLO1.1.1

CHIX

7

643.5

10/09/2025 13:04:46

00486758161TRLO1.1.1

CHIX

11

643.5

10/09/2025 13:04:46

00486758163TRLO1.1.1

CHIX

67

643.5

10/09/2025 13:04:54

00486758184TRLO1.1.1

BATE

5

643.5

10/09/2025 13:06:25

00486758512TRLO1.1.1

XLON

126

643.5

10/09/2025 13:06:25

00486758513TRLO1.1.1

XLON

15

643.5

10/09/2025 13:06:46

00486758558TRLO1.1.1

TRQX

10

643.5

10/09/2025 13:08:35

00486758941TRLO1.1.1

AQXE

131

644

10/09/2025 13:10:21

00486759270TRLO1.1.1

XLON

67

644

10/09/2025 13:11:19

00486759429TRLO1.1.1

BATE

29

644

10/09/2025 13:11:30

00486759458TRLO1.1.1

CHIX

10

643.5

10/09/2025 13:13:12

00486759801TRLO1.1.1

AQXE

15

643.5

10/09/2025 13:13:23

00486759882TRLO1.1.1

TRQX

131

643.5

10/09/2025 13:14:22

00486760083TRLO1.1.1

XLON

10

643.5

10/09/2025 13:15:34

00486760298TRLO1.1.1

AQXE

67

643.5

10/09/2025 13:18:08

00486760830TRLO1.1.1

BATE

64

643.5

10/09/2025 13:18:14

00486760849TRLO1.1.1

XLON

67

643.5

10/09/2025 13:18:14

00486760850TRLO1.1.1

XLON

29

642.5

10/09/2025 13:18:21

00486760880TRLO1.1.1

CHIX

15

643

10/09/2025 13:20:04

00486761224TRLO1.1.1

TRQX

10

643

10/09/2025 13:21:53

00486761513TRLO1.1.1

AQXE

131

642.5

10/09/2025 13:22:13

00486761598TRLO1.1.1

XLON

67

643.5

10/09/2025 13:24:49

00486762212TRLO1.1.1

BATE

10

643

10/09/2025 13:28:12

00486762898TRLO1.1.1

AQXE

131

642.5

10/09/2025 13:28:20

00486762917TRLO1.1.1

XLON

15

642.5

10/09/2025 13:28:20

00486762920TRLO1.1.1

TRQX

4

644.5

10/09/2025 13:30:11

00486763800TRLO1.1.1

CHIX

25

644.5

10/09/2025 13:30:11

00486763809TRLO1.1.1

CHIX

131

644

10/09/2025 13:30:32

00486764128TRLO1.1.1

XLON

55

643.5

10/09/2025 13:31:29

00486764517TRLO1.1.1

BATE

11

643.5

10/09/2025 13:31:55

00486764610TRLO1.1.1

BATE

1

643.5

10/09/2025 13:31:55

00486764611TRLO1.1.1

BATE

29

643

10/09/2025 13:32:14

00486764749TRLO1.1.1

CHIX

15

643.5

10/09/2025 13:32:29

00486764846TRLO1.1.1

TRQX

10

643.5

10/09/2025 13:33:15

00486765047TRLO1.1.1

AQXE

67

643.5

10/09/2025 13:36:14

00486765876TRLO1.1.1

BATE

29

643

10/09/2025 13:36:18

00486765888TRLO1.1.1

CHIX

15

643.5

10/09/2025 13:37:22

00486766137TRLO1.1.1

TRQX

10

643.5

10/09/2025 13:37:57

00486766312TRLO1.1.1

AQXE

67

643.5

10/09/2025 13:41:10

00486767243TRLO1.1.1

BATE

15

643.5

10/09/2025 13:42:17

00486767483TRLO1.1.1

TRQX

10

643.5

10/09/2025 13:42:28

00486767532TRLO1.1.1

AQXE

131

644.5

10/09/2025 13:46:15

00486768404TRLO1.1.1

XLON

272

644.5

10/09/2025 13:46:15

00486768405TRLO1.1.1

XLON

19

644.5

10/09/2025 13:46:18

00486768429TRLO1.1.1

CHIX

39

644.5

10/09/2025 13:46:23

00486768443TRLO1.1.1

CHIX

252

644.5

10/09/2025 13:46:23

00486768444TRLO1.1.1

XLON

15

644.5

10/09/2025 13:47:10

00486768616TRLO1.1.1

TRQX

131

644.5

10/09/2025 13:48:14

00486768866TRLO1.1.1

XLON

131

644.5

10/09/2025 13:50:35

00486769515TRLO1.1.1

XLON

29

644

10/09/2025 13:52:04

00486769934TRLO1.1.1

CHIX

15

644.5

10/09/2025 13:52:04

00486769933TRLO1.1.1

TRQX

64

644.5

10/09/2025 13:53:34

00486770253TRLO1.1.1

XLON

67

644.5

10/09/2025 13:53:34

00486770254TRLO1.1.1

XLON

52

644

10/09/2025 13:55:12

00486770633TRLO1.1.1

BATE

15

644

10/09/2025 13:55:12

00486770634TRLO1.1.1

BATE

29

644

10/09/2025 13:56:12

00486770906TRLO1.1.1

CHIX

131

644

10/09/2025 13:56:28

00486770988TRLO1.1.1

XLON

19

643.5

10/09/2025 13:56:28

00486770989TRLO1.1.1

AQXE

15

644

10/09/2025 13:57:04

00486771114TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 13:57:51

00486771295TRLO1.1.1

BATE

1

643.5

10/09/2025 13:57:52

00486771298TRLO1.1.1

AQXE

10

643.5

10/09/2025 13:57:52

00486771299TRLO1.1.1

AQXE

131

644.5

10/09/2025 13:59:20

00486771648TRLO1.1.1

XLON

67

644

10/09/2025 14:00:15

00486771880TRLO1.1.1

BATE

15

644

10/09/2025 14:02:01

00486772304TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 14:02:20

00486772380TRLO1.1.1

BATE

64

644.5

10/09/2025 14:02:29

00486772415TRLO1.1.1

XLON

67

644.5

10/09/2025 14:02:29

00486772416TRLO1.1.1

XLON

2

644.5

10/09/2025 14:05:36

00486773043TRLO1.1.1

XLON

129

644.5

10/09/2025 14:05:36

00486773042TRLO1.1.1

XLON

67

644

10/09/2025 14:06:30

00486773220TRLO1.1.1

BATE

15

644

10/09/2025 14:07:18

00486773395TRLO1.1.1

TRQX

10

643.5

10/09/2025 14:07:43

00486773483TRLO1.1.1

AQXE

20

643.5

10/09/2025 14:07:43

00486773482TRLO1.1.1

AQXE

20

643.5

10/09/2025 14:07:43

00486773484TRLO1.1.1

CHIX

38

643.5

10/09/2025 14:07:43

00486773485TRLO1.1.1

CHIX

131

642.5

10/09/2025 14:08:52

00486773778TRLO1.1.1

XLON

14

643

10/09/2025 14:12:05

00486774505TRLO1.1.1

CHIX

15

643

10/09/2025 14:12:05

00486774506TRLO1.1.1

CHIX

67

643

10/09/2025 14:12:05

00486774504TRLO1.1.1

BATE

15

643

10/09/2025 14:13:54

00486774986TRLO1.1.1

TRQX

4

643.5

10/09/2025 14:16:09

00486775424TRLO1.1.1

AQXE

6

643.5

10/09/2025 14:16:09

00486775425TRLO1.1.1

AQXE

4

643

10/09/2025 14:20:07

00486776477TRLO1.1.1

BATE

10

643.5

10/09/2025 14:21:04

00486776661TRLO1.1.1

AQXE

63

643

10/09/2025 14:21:04

00486776662TRLO1.1.1

BATE

29

643

10/09/2025 14:21:04

00486776663TRLO1.1.1

CHIX

71

643

10/09/2025 14:21:04

00486776664TRLO1.1.1

XLON

60

643

10/09/2025 14:21:04

00486776665TRLO1.1.1

XLON

131

643

10/09/2025 14:21:04

00486776666TRLO1.1.1

XLON

131

643

10/09/2025 14:21:04

00486776667TRLO1.1.1

XLON

15

643

10/09/2025 14:21:04

00486776668TRLO1.1.1

TRQX

67

643

10/09/2025 14:22:39

00486777121TRLO1.1.1

BATE

29

643

10/09/2025 14:22:51

00486777181TRLO1.1.1

CHIX

15

643

10/09/2025 14:23:16

00486777286TRLO1.1.1

TRQX

48

643

10/09/2025 14:23:26

00486777332TRLO1.1.1

XLON

83

643

10/09/2025 14:23:26

00486777331TRLO1.1.1

XLON

7

643

10/09/2025 14:25:43

00486777806TRLO1.1.1

XLON

36

643

10/09/2025 14:25:43

00486777807TRLO1.1.1

XLON

88

643

10/09/2025 14:25:43

00486777808TRLO1.1.1

XLON

10

643

10/09/2025 14:26:07

00486777884TRLO1.1.1

AQXE

12

643

10/09/2025 14:27:42

00486778223TRLO1.1.1

XLON

119

643

10/09/2025 14:27:42

00486778224TRLO1.1.1

XLON

67

643

10/09/2025 14:28:03

00486778359TRLO1.1.1

BATE

29

642

10/09/2025 14:28:12

00486778409TRLO1.1.1

CHIX

15

641.5

10/09/2025 14:28:31

00486778470TRLO1.1.1

TRQX

131

640.5

10/09/2025 14:30:32

00486781138TRLO1.1.1

XLON

10

640.5

10/09/2025 14:30:41

00486781354TRLO1.1.1

AQXE

10

642

10/09/2025 14:34:57

00486786366TRLO1.1.1

AQXE

29

642

10/09/2025 14:34:57

00486786367TRLO1.1.1

CHIX

67

642

10/09/2025 14:34:57

00486786368TRLO1.1.1

BATE

131

642

10/09/2025 14:34:57

00486786369TRLO1.1.1

XLON

131

642

10/09/2025 14:34:57

00486786370TRLO1.1.1

XLON

15

642

10/09/2025 14:34:57

00486786371TRLO1.1.1

TRQX

67

642

10/09/2025 14:37:00

00486788502TRLO1.1.1

BATE

15

642

10/09/2025 14:37:00

00486788504TRLO1.1.1

TRQX

29

642

10/09/2025 14:37:00

00486788503TRLO1.1.1

CHIX

10

641

10/09/2025 14:37:01

00486788513TRLO1.1.1

AQXE

131

642

10/09/2025 14:37:06

00486788581TRLO1.1.1

XLON

29

642

10/09/2025 14:38:48

00486790399TRLO1.1.1

CHIX

131

641

10/09/2025 14:38:54

00486790526TRLO1.1.1

XLON

15

641

10/09/2025 14:38:54

00486790527TRLO1.1.1

TRQX

67

642

10/09/2025 14:38:55

00486790530TRLO1.1.1

BATE

10

641

10/09/2025 14:39:35

00486791209TRLO1.1.1

AQXE

131

640

10/09/2025 14:40:13

00486791862TRLO1.1.1

XLON

67

641

10/09/2025 14:41:43

00486793248TRLO1.1.1

BATE

15

641

10/09/2025 14:42:00

00486793502TRLO1.1.1

XLON

29

640.5

10/09/2025 14:42:00

00486793504TRLO1.1.1

CHIX

116

641

10/09/2025 14:42:00

00486793503TRLO1.1.1

XLON

15

640.5

10/09/2025 14:42:00

00486793505TRLO1.1.1

TRQX

10

640.5

10/09/2025 14:42:49

00486794230TRLO1.1.1

AQXE

131

640.5

10/09/2025 14:44:11

00486795403TRLO1.1.1

XLON

15

640.5

10/09/2025 14:44:58

00486795803TRLO1.1.1

TRQX

67

640.5

10/09/2025 14:44:59

00486795811TRLO1.1.1

BATE

12

640.5

10/09/2025 14:45:09

00486795952TRLO1.1.1

CHIX

17

640.5

10/09/2025 14:45:09

00486795953TRLO1.1.1

CHIX

8

640.5

10/09/2025 14:45:41

00486796271TRLO1.1.1

AQXE

2

640.5

10/09/2025 14:45:41

00486796273TRLO1.1.1

AQXE

16

641.5

10/09/2025 14:48:28

00486797893TRLO1.1.1

CHIX

1

643

10/09/2025 14:51:10

00486800291TRLO1.1.1

TRQX

67

642.5

10/09/2025 14:51:17

00486800397TRLO1.1.1

BATE

10

642.5

10/09/2025 14:51:17

00486800398TRLO1.1.1

AQXE

195

642.5

10/09/2025 14:51:17

00486800399TRLO1.1.1

XLON

67

642.5

10/09/2025 14:51:17

00486800401TRLO1.1.1

XLON

131

642.5

10/09/2025 14:51:17

00486800402TRLO1.1.1

XLON

14

643

10/09/2025 14:51:17

00486800400TRLO1.1.1

TRQX

33

642.5

10/09/2025 14:51:31

00486800660TRLO1.1.1

CHIX

11

643.5

10/09/2025 14:54:46

00486803008TRLO1.1.1

AQXE

38

643.5

10/09/2025 14:54:46

00486803009TRLO1.1.1

CHIX

131

643.5

10/09/2025 14:54:50

00486803050TRLO1.1.1

XLON

67

644

10/09/2025 14:55:39

00486803641TRLO1.1.1

BATE

67

644

10/09/2025 14:55:40

00486803643TRLO1.1.1

BATE

15

644

10/09/2025 14:56:44

00486804434TRLO1.1.1

TRQX

15

644

10/09/2025 14:56:44

00486804435TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 14:58:17

00486805485TRLO1.1.1

BATE

29

644

10/09/2025 14:58:17

00486805486TRLO1.1.1

CHIX

30

644

10/09/2025 15:01:03

00486807566TRLO1.1.1

TRQX

67

644

10/09/2025 15:01:03

00486807565TRLO1.1.1

BATE

29

644

10/09/2025 15:02:25

00486808657TRLO1.1.1

CHIX

131

643.5

10/09/2025 15:02:55

00486809406TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 15:02:55

00486809407TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 15:02:55

00486809408TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 15:02:55

00486809409TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 15:02:55

00486809410TRLO1.1.1

XLON

9

644

10/09/2025 15:02:55

00486809412TRLO1.1.1

AQXE

19

644

10/09/2025 15:02:55

00486809411TRLO1.1.1

AQXE

10

644

10/09/2025 15:02:55

00486809413TRLO1.1.1

AQXE

15

643.5

10/09/2025 15:03:55

00486810587TRLO1.1.1

TRQX

29

643.5

10/09/2025 15:04:18

00486810941TRLO1.1.1

CHIX

1

644

10/09/2025 15:06:27

00486812759TRLO1.1.1

AQXE

10

644

10/09/2025 15:07:25

00486813729TRLO1.1.1

AQXE

67

644

10/09/2025 15:10:26

00486816090TRLO1.1.1

BATE

29

644.5

10/09/2025 15:10:26

00486816089TRLO1.1.1

CHIX

10

644

10/09/2025 15:10:26

00486816092TRLO1.1.1

AQXE

67

644

10/09/2025 15:10:26

00486816091TRLO1.1.1

BATE

12

644

10/09/2025 15:10:26

00486816094TRLO1.1.1

XLON

131

644

10/09/2025 15:10:26

00486816095TRLO1.1.1

XLON

250

644

10/09/2025 15:10:26

00486816093TRLO1.1.1

XLON

15

644

10/09/2025 15:10:26

00486816096TRLO1.1.1

TRQX

131

644

10/09/2025 15:10:26

00486816098TRLO1.1.1

XLON

262

644

10/09/2025 15:10:26

00486816097TRLO1.1.1

XLON

15

644

10/09/2025 15:10:26

00486816099TRLO1.1.1

TRQX

29

643.5

10/09/2025 15:12:54

00486817947TRLO1.1.1

CHIX

67

643.5

10/09/2025 15:12:54

00486817946TRLO1.1.1

BATE

10

643.5

10/09/2025 15:12:55

00486817968TRLO1.1.1

AQXE

15

643.5

10/09/2025 15:13:13

00486818204TRLO1.1.1

TRQX

131

643.5

10/09/2025 15:13:42

00486818494TRLO1.1.1

XLON

29

644

10/09/2025 15:15:03

00486819380TRLO1.1.1

CHIX

67

643.5

10/09/2025 15:15:50

00486819701TRLO1.1.1

BATE

131

643.5

10/09/2025 15:15:50

00486819702TRLO1.1.1

XLON

15

644

10/09/2025 15:16:18

00486819804TRLO1.1.1

TRQX

29

644

10/09/2025 15:17:20

00486820143TRLO1.1.1

CHIX

11

643.5

10/09/2025 15:18:05

00486820423TRLO1.1.1

BATE

56

643.5

10/09/2025 15:18:05

00486820422TRLO1.1.1

BATE

131

643.5

10/09/2025 15:18:05

00486820424TRLO1.1.1

XLON

1

643

10/09/2025 15:18:10

00486820502TRLO1.1.1

AQXE

7

643

10/09/2025 15:18:10

00486820503TRLO1.1.1

AQXE

15

643

10/09/2025 15:19:23

00486820941TRLO1.1.1

TRQX

95

643

10/09/2025 15:20:09

00486821147TRLO1.1.1

XLON

36

643

10/09/2025 15:20:09

00486821148TRLO1.1.1

XLON

67

643

10/09/2025 15:20:13

00486821171TRLO1.1.1

BATE

10

643

10/09/2025 15:20:22

00486821202TRLO1.1.1

AQXE

29

642.5

10/09/2025 15:20:26

00486821233TRLO1.1.1

CHIX

35

642

10/09/2025 15:22:27

00486821772TRLO1.1.1

XLON

96

642

10/09/2025 15:22:27

00486821771TRLO1.1.1

XLON

15

641.5

10/09/2025 15:22:39

00486821818TRLO1.1.1

TRQX

10

641.5

10/09/2025 15:22:46

00486821846TRLO1.1.1

AQXE

67

642

10/09/2025 15:23:02

00486821942TRLO1.1.1

BATE

17

641.5

10/09/2025 15:23:08

00486821967TRLO1.1.1

CHIX

12

641.5

10/09/2025 15:23:08

00486821968TRLO1.1.1

CHIX

10

641.5

10/09/2025 15:24:40

00486822678TRLO1.1.1

AQXE

51

641

10/09/2025 15:24:41

00486822688TRLO1.1.1

XLON

211

641

10/09/2025 15:24:41

00486822687TRLO1.1.1

XLON

67

641.5

10/09/2025 15:26:06

00486823894TRLO1.1.1

BATE

11

641.5

10/09/2025 15:26:15

00486824018TRLO1.1.1

CHIX

17

641.5

10/09/2025 15:26:15

00486824019TRLO1.1.1

CHIX

1

641.5

10/09/2025 15:26:15

00486824020TRLO1.1.1

CHIX

10

641.5

10/09/2025 15:26:46

00486824400TRLO1.1.1

AQXE

131

641

10/09/2025 15:27:12

00486824768TRLO1.1.1

XLON

67

641.5

10/09/2025 15:29:14

00486825874TRLO1.1.1

BATE

1

641.5

10/09/2025 15:29:36

00486826003TRLO1.1.1

AQXE

9

641.5

10/09/2025 15:29:36

00486826004TRLO1.1.1

AQXE

131

641.5

10/09/2025 15:31:09

00486826623TRLO1.1.1

XLON

1

641.5

10/09/2025 15:31:15

00486826759TRLO1.1.1

CHIX

28

641.5

10/09/2025 15:31:15

00486826757TRLO1.1.1

CHIX

131

641

10/09/2025 15:32:05

00486827128TRLO1.1.1

XLON

67

641.5

10/09/2025 15:32:42

00486827357TRLO1.1.1

BATE

15

641

10/09/2025 15:33:15

00486827579TRLO1.1.1

TRQX

30

641

10/09/2025 15:33:15

00486827581TRLO1.1.1

TRQX

15

641

10/09/2025 15:33:15

00486827583TRLO1.1.1

TRQX

10

641.5

10/09/2025 15:33:21

00486827648TRLO1.1.1

AQXE

29

641

10/09/2025 15:33:51

00486827978TRLO1.1.1

CHIX

131

642

10/09/2025 15:35:11

00486828958TRLO1.1.1

XLON

67

642

10/09/2025 15:36:13

00486829631TRLO1.1.1

BATE

8

642

10/09/2025 15:36:13

00486829632TRLO1.1.1

AQXE

2

642

10/09/2025 15:36:16

00486829685TRLO1.1.1

AQXE

29

642

10/09/2025 15:36:24

00486829801TRLO1.1.1

CHIX

12

645

10/09/2025 15:43:02

00486834352TRLO1.1.1

AQXE

67

645

10/09/2025 15:43:02

00486834353TRLO1.1.1

BATE

29

645.5

10/09/2025 15:43:02

00486834351TRLO1.1.1

CHIX

10

645

10/09/2025 15:43:02

00486834354TRLO1.1.1

AQXE

60

645

10/09/2025 15:43:02

00486834356TRLO1.1.1

XLON

302

645

10/09/2025 15:43:02

00486834355TRLO1.1.1

XLON

162

645

10/09/2025 15:43:02

00486834357TRLO1.1.1

XLON

15

645

10/09/2025 15:43:02

00486834358TRLO1.1.1

TRQX

15

645

10/09/2025 15:43:02

00486834359TRLO1.1.1

TRQX

11

644.5

10/09/2025 15:45:22

00486835630TRLO1.1.1

CHIX

18

645

10/09/2025 15:45:22

00486835631TRLO1.1.1

CHIX

67

645

10/09/2025 15:45:24

00486835676TRLO1.1.1

BATE

15

645

10/09/2025 15:45:50

00486836147TRLO1.1.1

TRQX

131

644.5

10/09/2025 15:45:51

00486836225TRLO1.1.1

XLON

10

645

10/09/2025 15:46:06

00486836436TRLO1.1.1

AQXE

131

643.5

10/09/2025 15:46:53

00486837075TRLO1.1.1

XLON

17

643.5

10/09/2025 15:47:02

00486837264TRLO1.1.1

CHIX

11

645

10/09/2025 15:47:02

00486837272TRLO1.1.1

CHIX

67

645

10/09/2025 15:47:13

00486837397TRLO1.1.1

BATE

1

645

10/09/2025 15:47:13

00486837399TRLO1.1.1

CHIX

11

643.5

10/09/2025 15:48:05

00486838330TRLO1.1.1

XLON

120

643.5

10/09/2025 15:48:05

00486838331TRLO1.1.1

XLON

15

644

10/09/2025 15:49:23

00486839346TRLO1.1.1

TRQX

131

643

10/09/2025 15:49:30

00486839415TRLO1.1.1

XLON

9

643

10/09/2025 15:49:31

00486839438TRLO1.1.1

AQXE

1

643

10/09/2025 15:49:45

00486839617TRLO1.1.1

AQXE

63

644

10/09/2025 15:50:28

00486840203TRLO1.1.1

BATE

4

645

10/09/2025 15:50:28

00486840204TRLO1.1.1

BATE

29

643

10/09/2025 15:51:13

00486840919TRLO1.1.1

CHIX

131

643.5

10/09/2025 15:51:47

00486841369TRLO1.1.1

XLON

10

643.5

10/09/2025 15:52:39

00486842276TRLO1.1.1

AQXE

15

643.5

10/09/2025 15:52:52

00486842459TRLO1.1.1

TRQX

131

643.5

10/09/2025 15:53:35

00486842949TRLO1.1.1

XLON

67

645

10/09/2025 15:53:58

00486843196TRLO1.1.1

BATE

131

643.5

10/09/2025 15:55:15

00486844409TRLO1.1.1

XLON

10

643.5

10/09/2025 15:56:00

00486845178TRLO1.1.1

AQXE

29

643.5

10/09/2025 15:56:06

00486845238TRLO1.1.1

CHIX

67

645

10/09/2025 15:57:31

00486846402TRLO1.1.1

BATE

131

644

10/09/2025 15:57:37

00486846465TRLO1.1.1

XLON

4

643.5

10/09/2025 15:58:48

00486847466TRLO1.1.1

TRQX

11

643.5

10/09/2025 15:58:48

00486847467TRLO1.1.1

TRQX

29

643.5

10/09/2025 15:58:48

00486847465TRLO1.1.1

CHIX

131

644

10/09/2025 15:59:47

00486848193TRLO1.1.1

XLON

35

644

10/09/2025 16:00:34

00486848944TRLO1.1.1

BATE

8

645

10/09/2025 16:00:34

00486848946TRLO1.1.1

BATE

24

645

10/09/2025 16:00:34

00486848945TRLO1.1.1

BATE

10

643.5

10/09/2025 16:00:34

00486848947TRLO1.1.1

AQXE

14

643

10/09/2025 16:00:38

00486849015TRLO1.1.1

TRQX

1

643

10/09/2025 16:00:38

00486849016TRLO1.1.1

TRQX

7

643.5

10/09/2025 16:00:51

00486849175TRLO1.1.1

CHIX

22

643.5

10/09/2025 16:00:51

00486849174TRLO1.1.1

CHIX

131

644

10/09/2025 16:02:14

00486850121TRLO1.1.1

XLON

15

644

10/09/2025 16:02:51

00486850640TRLO1.1.1

TRQX

29

644

10/09/2025 16:03:13

00486850759TRLO1.1.1

CHIX

67

643.5

10/09/2025 16:03:53

00486851055TRLO1.1.1

BATE

131

643.5

10/09/2025 16:03:53

00486851056TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 16:03:53

00486851057TRLO1.1.1

XLON

131

643.5

10/09/2025 16:03:53

00486851058TRLO1.1.1

XLON

29

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853837TRLO1.1.1

CHIX

29

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853839TRLO1.1.1

CHIX

29

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853840TRLO1.1.1

CHIX

67

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853841TRLO1.1.1

BATE

67

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853842TRLO1.1.1

BATE

67

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853843TRLO1.1.1

BATE

131

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853844TRLO1.1.1

XLON

131

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853845TRLO1.1.1

XLON

131

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853846TRLO1.1.1

XLON

131

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853847TRLO1.1.1

XLON

15

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853848TRLO1.1.1

TRQX

15

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853849TRLO1.1.1

TRQX

15

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853850TRLO1.1.1

TRQX

3

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853852TRLO1.1.1

AQXE

10

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853854TRLO1.1.1

AQXE

15

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853851TRLO1.1.1

TRQX

30

644.5

10/09/2025 16:08:32

00486853853TRLO1.1.1

AQXE

5

644.5

10/09/2025 16:08:34

00486853904TRLO1.1.1

AQXE

67

644.5

10/09/2025 16:10:16

00486855535TRLO1.1.1

BATE

131

644.5

10/09/2025 16:10:16

00486855536TRLO1.1.1

XLON

131

644.5

10/09/2025 16:10:16

00486855537TRLO1.1.1

XLON

10

645

10/09/2025 16:10:43

00486856089TRLO1.1.1

AQXE

131

644.5

10/09/2025 16:10:50

00486856141TRLO1.1.1

XLON

15

645

10/09/2025 16:10:52

00486856179TRLO1.1.1

TRQX

15

645

10/09/2025 16:12:30

00486857912TRLO1.1.1

TRQX

10

645

10/09/2025 16:12:54

00486858408TRLO1.1.1

AQXE

15

645

10/09/2025 16:14:47

00486859732TRLO1.1.1

TRQX

393

645

10/09/2025 16:15:07

00486859924TRLO1.1.1

XLON

274

645.5

10/09/2025 16:15:42

00486860330TRLO1.1.1

BATE

7

645.5

10/09/2025 16:15:48

00486860404TRLO1.1.1

CHIX

19

645.5

10/09/2025 16:15:48

00486860403TRLO1.1.1

CHIX

61

645.5

10/09/2025 16:16:21

00486860856TRLO1.1.1

CHIX

29

645.5

10/09/2025 16:16:21

00486860857TRLO1.1.1

CHIX

95

645.5

10/09/2025 16:16:21

00486860858TRLO1.1.1

CHIX

12

645

10/09/2025 16:16:41

00486861161TRLO1.1.1

AQXE

148

645

10/09/2025 16:16:41

00486861160TRLO1.1.1

BATE

10

645

10/09/2025 16:16:41

00486861163TRLO1.1.1

AQXE

41

645

10/09/2025 16:16:41

00486861162TRLO1.1.1

AQXE

131

645

10/09/2025 16:16:41

00486861164TRLO1.1.1

XLON

56

645

10/09/2025 16:16:41

00486861166TRLO1.1.1

TRQX

556

645

10/09/2025 16:16:41

00486861165TRLO1.1.1

XLON

60

644

10/09/2025 16:17:48

00486861885TRLO1.1.1

BATE

37

644.5

10/09/2025 16:18:21

00486862204TRLO1.1.1

CHIX

23

645

10/09/2025 16:18:34

00486862315TRLO1.1.1

TRQX

92

644.5

10/09/2025 16:18:43

00486862438TRLO1.1.1

XLON

269

644.5

10/09/2025 16:18:43

00486862439TRLO1.1.1

XLON

4

644

10/09/2025 16:19:02

00486862628TRLO1.1.1

AQXE

9

644

10/09/2025 16:19:35

00486863055TRLO1.1.1

AQXE

80

644

10/09/2025 16:19:39

00486863118TRLO1.1.1

BATE

37

644.5

10/09/2025 16:20:31

00486864146TRLO1.1.1

CHIX

18

644.5

10/09/2025 16:20:34

00486864173TRLO1.1.1

TRQX

60

644.5

10/09/2025 16:20:58

00486864726TRLO1.1.1

XLON

96

644.5

10/09/2025 16:20:58

00486864725TRLO1.1.1

XLON

47

644.5

10/09/2025 16:20:58

00486864728TRLO1.1.1

XLON

89

644.5

10/09/2025 16:20:58

00486864727TRLO1.1.1

XLON

82

644

10/09/2025 16:21:45

00486865355TRLO1.1.1

BATE

20

644

10/09/2025 16:22:56

00486866423TRLO1.1.1

TRQX

41

644

10/09/2025 16:22:56

00486866422TRLO1.1.1

CHIX

21

644

10/09/2025 16:23:04

00486866559TRLO1.1.1

AQXE

276

644

10/09/2025 16:23:04

00486866562TRLO1.1.1

XLON

88

644

10/09/2025 16:24:00

00486867445TRLO1.1.1

BATE

1

644

10/09/2025 16:24:00

00486867446TRLO1.1.1

BATE

11

643

10/09/2025 16:24:03

00486867480TRLO1.1.1

AQXE

100

643

10/09/2025 16:24:07

00486867523TRLO1.1.1

XLON

66

644

10/09/2025 16:26:15

00486869446TRLO1.1.1

XLON

247

644

10/09/2025 16:26:15

00486869447TRLO1.1.1

XLON

21

644.5

10/09/2025 16:27:10

00486870348TRLO1.1.1

TRQX

11

644.5

10/09/2025 16:27:10

00486870349TRLO1.1.1

TRQX

7

644.5

10/09/2025 16:27:13

00486870394TRLO1.1.1

XLON

58

644.5

10/09/2025 16:28:26

00486871434TRLO1.1.1

CHIX

91

644.5

10/09/2025 16:28:26

00486871435TRLO1.1.1

BATE

11

644.5

10/09/2025 16:28:26

00486871436TRLO1.1.1

XLON

83

644.5

10/09/2025 16:28:26

00486871437TRLO1.1.1

XLON

16

644.5

10/09/2025 16:28:26

00486871438TRLO1.1.1

AQXE


