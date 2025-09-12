Mehr als 200 % Kursgewinn sind nicht genug: Steyr Motors und PanGenomic Health geben weiter Vollgas. PanGenomics erscheint trotz der Performance der vergangenen Wochen weiterhin günstig. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz wollen die Kanadier den Milliardenmarkt rund um personalisierte alternative Medizin und Nahrungsergänzungsmittel in Nordamerika aufrollen. Gerade ist die E-Commerce-Plattform online gegangen. Steyr Motors meldet gleich mehrere Erfolge in China. Damit erschließen die Österreicher einen Milliardenmarkt. Dagegen kommt die BioNTech-Aktie nicht vom Fleck. Dabei werden die Mainzer mehr und mehr zum echten Krebskiller. Explodiert die Aktie bald?Den vollständigen Artikel lesen ...
