© Foto: DALL*EDie Analysten von D.A. Davidson zeigen sich optimistisch für den KI-Vorzeigekonzern Nvidia.Das Investmenthaus stufte den Hersteller von Grafikprozessoren von Neutral auf Buy hoch. Analyst Gil Luria begleitete die Anpassung mit einer Anhebung des Kursziels von 195 auf 210 US-Dollar je Aktie. Luria verwies auf das starke Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung im Bereich Künstliche Intelligenz als treibende Kraft - ein Impuls, der Nvidias Expansion bis ins kommende Jahr und darüber hinaus stützen dürfte, so der Analyst. "Unsere zunehmend optimistische Einschätzung des Wachstums bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung überwiegt unsere Bedenken bezüglich Nvidia", schreibt er. "Unsere …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE