Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 12

Bodycotewww.bodycote.com

12 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

11 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,308

Highest price paid per share (pence per share):

650.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

642.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

646.26p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,093,698 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,216,706 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,362,474 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

15

643

11/09/2025 08:07:36

00486985653TRLO1.1.1

TRQX

24

643

11/09/2025 08:08:02

00486985732TRLO1.1.1

CHIX

126

643.5

11/09/2025 08:08:02

00486985733TRLO1.1.1

XLON

5

643

11/09/2025 08:08:09

00486985756TRLO1.1.1

CHIX

67

643.5

11/09/2025 08:08:12

00486985776TRLO1.1.1

BATE

126

643.5

11/09/2025 08:10:00

00486986275TRLO1.1.1

XLON

16

643

11/09/2025 08:22:29

00486991096TRLO1.1.1

TRQX

126

642

11/09/2025 08:22:37

00486991141TRLO1.1.1

XLON

126

642

11/09/2025 08:25:00

00486991853TRLO1.1.1

XLON

20

642

11/09/2025 08:28:24

00486993096TRLO1.1.1

XLON

106

642

11/09/2025 08:28:24

00486993095TRLO1.1.1

XLON

16

642.5

11/09/2025 08:30:05

00486993732TRLO1.1.1

TRQX

30

642.5

11/09/2025 08:32:17

00486994463TRLO1.1.1

CHIX

28

642.5

11/09/2025 08:32:17

00486994464TRLO1.1.1

CHIX

136

642.5

11/09/2025 08:32:19

00486994469TRLO1.1.1

BATE

126

643

11/09/2025 08:34:45

00486995375TRLO1.1.1

XLON

29

645

11/09/2025 08:44:42

00486998439TRLO1.1.1

CHIX

252

645

11/09/2025 08:44:42

00486998440TRLO1.1.1

XLON

16

644.5

11/09/2025 08:45:24

00486998699TRLO1.1.1

TRQX

68

644

11/09/2025 08:47:50

00486999476TRLO1.1.1

BATE

29

645

11/09/2025 08:48:39

00486999778TRLO1.1.1

CHIX

32

646

11/09/2025 08:49:50

00487000206TRLO1.1.1

XLON

68

647

11/09/2025 08:56:10

00487002257TRLO1.1.1

BATE

121

646.5

11/09/2025 08:56:16

00487002276TRLO1.1.1

XLON

99

646.5

11/09/2025 08:56:20

00487002301TRLO1.1.1

XLON

4

647

11/09/2025 08:58:08

00487002864TRLO1.1.1

CHIX

11

647

11/09/2025 08:58:08

00487002862TRLO1.1.1

CHIX

14

647

11/09/2025 08:58:08

00487002863TRLO1.1.1

CHIX

68

647

11/09/2025 08:58:42

00487003010TRLO1.1.1

BATE

126

646.5

11/09/2025 08:59:36

00487003258TRLO1.1.1

XLON

16

645.5

11/09/2025 09:01:53

00487004118TRLO1.1.1

TRQX

8

645.5

11/09/2025 09:01:53

00487004119TRLO1.1.1

TRQX

8

645.5

11/09/2025 09:01:54

00487004125TRLO1.1.1

TRQX

21

646.5

11/09/2025 09:07:05

00487005888TRLO1.1.1

CHIX

64

647

11/09/2025 09:07:36

00487006054TRLO1.1.1

BATE

4

647

11/09/2025 09:07:36

00487006055TRLO1.1.1

BATE

33

647.5

11/09/2025 09:10:11

00487006911TRLO1.1.1

XLON

82

647.5

11/09/2025 09:10:11

00487006912TRLO1.1.1

XLON

137

647.5

11/09/2025 09:10:11

00487006913TRLO1.1.1

XLON

126

648

11/09/2025 09:18:09

00487009672TRLO1.1.1

XLON

73

648.5

11/09/2025 09:20:56

00487010673TRLO1.1.1

BATE

1

648.5

11/09/2025 09:20:57

00487010677TRLO1.1.1

TRQX

16

648.5

11/09/2025 09:20:57

00487010676TRLO1.1.1

TRQX

15

648

11/09/2025 09:21:43

00487010907TRLO1.1.1

XLON

111

648

11/09/2025 09:21:43

00487010908TRLO1.1.1

XLON

28

648

11/09/2025 09:21:52

00487010953TRLO1.1.1

CHIX

3

648

11/09/2025 09:23:23

00487011510TRLO1.1.1

CHIX

12

648

11/09/2025 09:29:59

00487013555TRLO1.1.1

CHIX

11

648

11/09/2025 09:29:59

00487013556TRLO1.1.1

CHIX

8

648

11/09/2025 09:29:59

00487013557TRLO1.1.1

CHIX

25

647.5

11/09/2025 09:30:18

00487013701TRLO1.1.1

BATE

48

647.5

11/09/2025 09:30:18

00487013702TRLO1.1.1

BATE

5

647.5

11/09/2025 09:30:45

00487013934TRLO1.1.1

TRQX

12

647.5

11/09/2025 09:30:45

00487013933TRLO1.1.1

TRQX

126

647.5

11/09/2025 09:31:04

00487014032TRLO1.1.1

XLON

126

647.5

11/09/2025 09:33:09

00487014746TRLO1.1.1

XLON

58

646.5

11/09/2025 09:37:29

00487016113TRLO1.1.1

XLON

68

646.5

11/09/2025 09:37:29

00487016114TRLO1.1.1

XLON

1

645

11/09/2025 09:41:32

00487017393TRLO1.1.1

CHIX

30

645

11/09/2025 09:41:35

00487017404TRLO1.1.1

CHIX

17

646

11/09/2025 09:41:56

00487017526TRLO1.1.1

TRQX

53

646

11/09/2025 09:42:03

00487017564TRLO1.1.1

BATE

6

647

11/09/2025 09:42:03

00487017566TRLO1.1.1

BATE

14

647

11/09/2025 09:42:03

00487017565TRLO1.1.1

BATE

126

644.5

11/09/2025 09:50:19

00487019953TRLO1.1.1

XLON

126

644.5

11/09/2025 09:52:53

00487020618TRLO1.1.1

XLON

31

644

11/09/2025 09:53:07

00487020697TRLO1.1.1

CHIX

17

645.5

11/09/2025 09:53:34

00487020789TRLO1.1.1

TRQX

63

644.5

11/09/2025 09:53:42

00487020827TRLO1.1.1

BATE

9

646

11/09/2025 09:53:42

00487020828TRLO1.1.1

BATE

1

647

11/09/2025 09:53:42

00487020829TRLO1.1.1

BATE

80

644

11/09/2025 09:55:55

00487021336TRLO1.1.1

XLON

46

644

11/09/2025 09:55:55

00487021337TRLO1.1.1

XLON

26

644

11/09/2025 10:01:32

00487022744TRLO1.1.1

XLON

100

644

11/09/2025 10:01:32

00487022745TRLO1.1.1

XLON

31

644

11/09/2025 10:03:23

00487023193TRLO1.1.1

CHIX

17

644

11/09/2025 10:03:45

00487023326TRLO1.1.1

TRQX

73

644

11/09/2025 10:03:53

00487023370TRLO1.1.1

BATE

28

643.5

11/09/2025 10:05:58

00487023990TRLO1.1.1

XLON

62

645

11/09/2025 10:34:04

00487031322TRLO1.1.1

CHIX

250

645

11/09/2025 10:34:04

00487031324TRLO1.1.1

XLON

350

645

11/09/2025 10:34:04

00487031323TRLO1.1.1

XLON

12

645

11/09/2025 10:34:04

00487031326TRLO1.1.1

XLON

31

645

11/09/2025 10:34:04

00487031325TRLO1.1.1

CHIX

116

645

11/09/2025 10:34:04

00487031327TRLO1.1.1

XLON

126

645

11/09/2025 10:34:04

00487031328TRLO1.1.1

XLON

126

645

11/09/2025 10:34:04

00487031329TRLO1.1.1

XLON

1

644.5

11/09/2025 10:34:04

00487031331TRLO1.1.1

TRQX

17

644.5

11/09/2025 10:34:04

00487031330TRLO1.1.1

TRQX

31

644.5

11/09/2025 10:36:02

00487031790TRLO1.1.1

CHIX

13

644.5

11/09/2025 10:36:02

00487031792TRLO1.1.1

TRQX

16

644.5

11/09/2025 10:36:02

00487031791TRLO1.1.1

TRQX

1

644.5

11/09/2025 10:39:33

00487032616TRLO1.1.1

TRQX

3

644.5

11/09/2025 10:39:33

00487032617TRLO1.1.1

TRQX

9

644.5

11/09/2025 10:39:33

00487032618TRLO1.1.1

TRQX

8

644.5

11/09/2025 10:40:00

00487032690TRLO1.1.1

TRQX

57

644.5

11/09/2025 10:40:23

00487032813TRLO1.1.1

XLON

69

644.5

11/09/2025 10:40:23

00487032814TRLO1.1.1

XLON

73

644

11/09/2025 10:42:19

00487033242TRLO1.1.1

BATE

31

644

11/09/2025 10:42:19

00487033245TRLO1.1.1

BATE

42

644

11/09/2025 10:42:19

00487033246TRLO1.1.1

BATE

73

644

11/09/2025 10:42:19

00487033243TRLO1.1.1

BATE

73

644

11/09/2025 10:42:19

00487033244TRLO1.1.1

BATE

31

644

11/09/2025 10:43:52

00487033540TRLO1.1.1

CHIX

126

644

11/09/2025 10:44:32

00487033666TRLO1.1.1

XLON

1

644

11/09/2025 10:44:32

00487033667TRLO1.1.1

TRQX

31

644

11/09/2025 10:53:08

00487035616TRLO1.1.1

CHIX

73

644

11/09/2025 10:53:08

00487035617TRLO1.1.1

BATE

73

644

11/09/2025 10:53:08

00487035618TRLO1.1.1

BATE

7

644

11/09/2025 10:53:13

00487035632TRLO1.1.1

TRQX

16

644

11/09/2025 10:53:13

00487035633TRLO1.1.1

TRQX

250

644

11/09/2025 10:53:49

00487035765TRLO1.1.1

XLON

2

644

11/09/2025 10:55:20

00487036135TRLO1.1.1

XLON

10

644

11/09/2025 10:55:20

00487036136TRLO1.1.1

TRQX

126

644

11/09/2025 10:57:27

00487036572TRLO1.1.1

XLON

31

644

11/09/2025 10:59:40

00487037226TRLO1.1.1

CHIX

17

644

11/09/2025 11:00:22

00487037428TRLO1.1.1

TRQX

34

644

11/09/2025 11:00:34

00487037507TRLO1.1.1

BATE

39

644

11/09/2025 11:00:34

00487037508TRLO1.1.1

BATE

38

644

11/09/2025 11:00:56

00487037574TRLO1.1.1

XLON

88

644

11/09/2025 11:00:56

00487037575TRLO1.1.1

XLON

58

644

11/09/2025 11:04:08

00487038258TRLO1.1.1

XLON

68

644

11/09/2025 11:04:08

00487038259TRLO1.1.1

XLON

7

644

11/09/2025 11:05:46

00487038727TRLO1.1.1

CHIX

24

644

11/09/2025 11:05:46

00487038726TRLO1.1.1

CHIX

17

644

11/09/2025 11:06:21

00487038833TRLO1.1.1

TRQX

28

644

11/09/2025 11:06:42

00487038957TRLO1.1.1

BATE

10

644

11/09/2025 11:06:42

00487038959TRLO1.1.1

BATE

35

644

11/09/2025 11:06:42

00487038958TRLO1.1.1

BATE

25

644

11/09/2025 11:11:49

00487040323TRLO1.1.1

CHIX

6

644

11/09/2025 11:11:49

00487040324TRLO1.1.1

CHIX

7

644

11/09/2025 11:12:23

00487040441TRLO1.1.1

TRQX

10

644

11/09/2025 11:12:23

00487040442TRLO1.1.1

TRQX

12

644

11/09/2025 11:12:51

00487040536TRLO1.1.1

BATE

19

644

11/09/2025 11:12:51

00487040535TRLO1.1.1

BATE

42

644

11/09/2025 11:12:51

00487040537TRLO1.1.1

BATE

77

643.5

11/09/2025 11:16:17

00487041393TRLO1.1.1

XLON

16

643.5

11/09/2025 11:16:31

00487041463TRLO1.1.1

XLON

1

644

11/09/2025 11:17:50

00487041748TRLO1.1.1

CHIX

13

644

11/09/2025 11:17:50

00487041747TRLO1.1.1

CHIX

17

644

11/09/2025 11:17:50

00487041749TRLO1.1.1

CHIX

17

644

11/09/2025 11:18:34

00487041925TRLO1.1.1

TRQX

73

644

11/09/2025 11:18:56

00487042045TRLO1.1.1

BATE

118

644

11/09/2025 11:23:10

00487042984TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

11/09/2025 11:24:52

00487043356TRLO1.1.1

TRQX

61

644.5

11/09/2025 11:25:17

00487043431TRLO1.1.1

XLON

99

644.5

11/09/2025 11:25:17

00487043432TRLO1.1.1

XLON

61

644.5

11/09/2025 11:25:17

00487043433TRLO1.1.1

XLON

1

644.5

11/09/2025 11:25:17

00487043434TRLO1.1.1

XLON

78

644.5

11/09/2025 11:27:21

00487044026TRLO1.1.1

XLON

83

644.5

11/09/2025 11:27:21

00487044025TRLO1.1.1

XLON

1

644.5

11/09/2025 11:27:21

00487044027TRLO1.1.1

XLON

57

645.5

11/09/2025 11:36:13

00487046062TRLO1.1.1

XLON

80

645.5

11/09/2025 11:36:13

00487046061TRLO1.1.1

XLON

115

645.5

11/09/2025 11:36:13

00487046060TRLO1.1.1

XLON

73

645.5

11/09/2025 11:36:14

00487046064TRLO1.1.1

BATE

73

645.5

11/09/2025 11:38:20

00487046511TRLO1.1.1

BATE

31

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048820TRLO1.1.1

CHIX

62

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048819TRLO1.1.1

CHIX

31

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048823TRLO1.1.1

CHIX

73

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048821TRLO1.1.1

BATE

73

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048822TRLO1.1.1

BATE

126

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048826TRLO1.1.1

XLON

126

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048827TRLO1.1.1

XLON

161

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048824TRLO1.1.1

XLON

252

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048825TRLO1.1.1

XLON

17

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048828TRLO1.1.1

TRQX

17

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048829TRLO1.1.1

TRQX

17

645.5

11/09/2025 11:47:34

00487048830TRLO1.1.1

TRQX

17

645.5

11/09/2025 11:51:50

00487050446TRLO1.1.1

TRQX

73

646

11/09/2025 11:59:00

00487053262TRLO1.1.1

BATE

31

646

11/09/2025 11:59:00

00487053263TRLO1.1.1

CHIX

31

646

11/09/2025 11:59:00

00487053264TRLO1.1.1

CHIX

31

646

11/09/2025 11:59:00

00487053265TRLO1.1.1

XLON

17

646

11/09/2025 11:59:00

00487053268TRLO1.1.1

TRQX

126

646

11/09/2025 11:59:00

00487053267TRLO1.1.1

XLON

221

646

11/09/2025 11:59:00

00487053266TRLO1.1.1

XLON

126

645

11/09/2025 12:00:00

00487053623TRLO1.1.1

XLON

73

646

11/09/2025 12:01:13

00487053991TRLO1.1.1

BATE

31

645.5

11/09/2025 12:02:40

00487054440TRLO1.1.1

XLON

37

645.5

11/09/2025 12:02:40

00487054438TRLO1.1.1

XLON

58

645.5

11/09/2025 12:02:40

00487054439TRLO1.1.1

XLON

73

646

11/09/2025 12:05:31

00487055268TRLO1.1.1

BATE

31

646.5

11/09/2025 12:12:10

00487056586TRLO1.1.1

CHIX

31

646.5

11/09/2025 12:12:10

00487056587TRLO1.1.1

CHIX

126

646.5

11/09/2025 12:12:10

00487056588TRLO1.1.1

XLON

126

646.5

11/09/2025 12:12:10

00487056589TRLO1.1.1

XLON

13

646.5

11/09/2025 12:12:11

00487056591TRLO1.1.1

TRQX

17

646.5

11/09/2025 12:12:11

00487056590TRLO1.1.1

TRQX

4

646.5

11/09/2025 12:12:11

00487056592TRLO1.1.1

TRQX

73

646

11/09/2025 12:12:11

00487056595TRLO1.1.1

BATE

100

646

11/09/2025 12:12:11

00487056596TRLO1.1.1

AQXE

24

646.5

11/09/2025 12:13:53

00487057031TRLO1.1.1

XLON

102

646.5

11/09/2025 12:13:53

00487057030TRLO1.1.1

XLON

31

646.5

11/09/2025 12:15:35

00487057430TRLO1.1.1

CHIX

126

646.5

11/09/2025 12:15:40

00487057449TRLO1.1.1

XLON

17

646.5

11/09/2025 12:16:33

00487057625TRLO1.1.1

TRQX

73

646.5

11/09/2025 12:17:17

00487057821TRLO1.1.1

BATE

4

646.5

11/09/2025 12:18:01

00487057973TRLO1.1.1

XLON

42

646.5

11/09/2025 12:18:01

00487057974TRLO1.1.1

XLON

80

646.5

11/09/2025 12:18:01

00487057972TRLO1.1.1

XLON

80

646.5

11/09/2025 12:21:03

00487058575TRLO1.1.1

XLON

46

646.5

11/09/2025 12:21:03

00487058576TRLO1.1.1

XLON

31

646.5

11/09/2025 12:21:22

00487058651TRLO1.1.1

CHIX

186

646

11/09/2025 12:21:25

00487058670TRLO1.1.1

AQXE

13

646

11/09/2025 12:21:25

00487058671TRLO1.1.1

AQXE

13

646

11/09/2025 12:21:25

00487058672TRLO1.1.1

AQXE

13

646

11/09/2025 12:21:25

00487058673TRLO1.1.1

AQXE

14

646.5

11/09/2025 12:22:24

00487058919TRLO1.1.1

TRQX

3

646.5

11/09/2025 12:22:24

00487058920TRLO1.1.1

TRQX

39

646.5

11/09/2025 12:23:10

00487059059TRLO1.1.1

BATE

34

646.5

11/09/2025 12:23:10

00487059060TRLO1.1.1

BATE

1

646

11/09/2025 12:26:33

00487059725TRLO1.1.1

AQXE

12

646

11/09/2025 12:26:33

00487059724TRLO1.1.1

AQXE

126

645.5

11/09/2025 12:26:43

00487059747TRLO1.1.1

XLON

17

645.5

11/09/2025 12:28:12

00487060128TRLO1.1.1

TRQX

10

645

11/09/2025 12:28:34

00487060174TRLO1.1.1

CHIX

73

646

11/09/2025 12:29:01

00487060244TRLO1.1.1

BATE

57

645.5

11/09/2025 12:29:05

00487060256TRLO1.1.1

XLON

69

645.5

11/09/2025 12:29:05

00487060257TRLO1.1.1

XLON

3

645

11/09/2025 12:29:51

00487060407TRLO1.1.1

CHIX

15

645

11/09/2025 12:29:51

00487060408TRLO1.1.1

CHIX

3

645

11/09/2025 12:29:53

00487060413TRLO1.1.1

CHIX

30

644.5

11/09/2025 12:31:20

00487060782TRLO1.1.1

XLON

1

644.5

11/09/2025 12:32:02

00487060992TRLO1.1.1

XLON

95

644.5

11/09/2025 12:32:02

00487060993TRLO1.1.1

XLON

13

645

11/09/2025 12:32:37

00487061104TRLO1.1.1

AQXE

31

644.5

11/09/2025 12:33:17

00487061242TRLO1.1.1

CHIX

58

644.5

11/09/2025 12:33:47

00487061352TRLO1.1.1

XLON

68

644.5

11/09/2025 12:33:47

00487061351TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

11/09/2025 12:34:29

00487061521TRLO1.1.1

TRQX

73

646

11/09/2025 12:35:28

00487061772TRLO1.1.1

BATE

7

644.5

11/09/2025 12:37:11

00487062030TRLO1.1.1

XLON

119

644.5

11/09/2025 12:37:11

00487062031TRLO1.1.1

XLON

5

645

11/09/2025 12:39:02

00487062418TRLO1.1.1

AQXE

8

645

11/09/2025 12:39:02

00487062417TRLO1.1.1

AQXE

73

646

11/09/2025 12:42:01

00487063087TRLO1.1.1

BATE

31

644.5

11/09/2025 12:42:41

00487063210TRLO1.1.1

CHIX

126

644.5

11/09/2025 12:42:41

00487063211TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

11/09/2025 12:42:41

00487063212TRLO1.1.1

TRQX

60

644.5

11/09/2025 12:45:21

00487063715TRLO1.1.1

XLON

66

644.5

11/09/2025 12:45:21

00487063714TRLO1.1.1

XLON

13

645

11/09/2025 12:45:28

00487063737TRLO1.1.1

AQXE

31

644.5

11/09/2025 12:46:18

00487063902TRLO1.1.1

CHIX

59

645.5

11/09/2025 12:48:31

00487064338TRLO1.1.1

BATE

14

646

11/09/2025 12:48:31

00487064339TRLO1.1.1

BATE

4

645

11/09/2025 12:52:02

00487065178TRLO1.1.1

AQXE

9

645

11/09/2025 12:52:02

00487065179TRLO1.1.1

AQXE

23

646

11/09/2025 12:55:07

00487065918TRLO1.1.1

BATE

50

646

11/09/2025 12:55:07

00487065919TRLO1.1.1

BATE

1

645

11/09/2025 12:55:08

00487065924TRLO1.1.1

XLON

125

645

11/09/2025 12:55:08

00487065925TRLO1.1.1

XLON

126

645

11/09/2025 12:56:49

00487066397TRLO1.1.1

XLON

13

645

11/09/2025 12:58:24

00487066920TRLO1.1.1

AQXE

250

645

11/09/2025 12:58:40

00487067002TRLO1.1.1

XLON

2

645

11/09/2025 12:58:40

00487067003TRLO1.1.1

XLON

60

645

11/09/2025 13:01:28

00487067845TRLO1.1.1

XLON

66

645

11/09/2025 13:01:28

00487067846TRLO1.1.1

XLON

73

645

11/09/2025 13:01:48

00487067955TRLO1.1.1

BATE

80

645

11/09/2025 13:05:11

00487068933TRLO1.1.1

XLON

46

645

11/09/2025 13:05:11

00487068934TRLO1.1.1

XLON

1

645

11/09/2025 13:05:24

00487068964TRLO1.1.1

AQXE

12

645

11/09/2025 13:05:24

00487068963TRLO1.1.1

AQXE

29

645

11/09/2025 13:09:00

00487069902TRLO1.1.1

BATE

44

645

11/09/2025 13:09:00

00487069903TRLO1.1.1

BATE

31

645

11/09/2025 13:10:36

00487070348TRLO1.1.1

CHIX

51

645

11/09/2025 13:10:36

00487070350TRLO1.1.1

TRQX

62

645

11/09/2025 13:10:36

00487070347TRLO1.1.1

CHIX

126

645

11/09/2025 13:10:36

00487070349TRLO1.1.1

XLON

17

645

11/09/2025 13:10:36

00487070351TRLO1.1.1

TRQX

13

645

11/09/2025 13:12:25

00487070900TRLO1.1.1

AQXE

126

645

11/09/2025 13:12:47

00487071031TRLO1.1.1

XLON

15

645

11/09/2025 13:13:31

00487071276TRLO1.1.1

CHIX

16

645

11/09/2025 13:13:31

00487071275TRLO1.1.1

CHIX

17

645

11/09/2025 13:15:11

00487071748TRLO1.1.1

TRQX

54

645

11/09/2025 13:16:15

00487072211TRLO1.1.1

BATE

19

645

11/09/2025 13:16:15

00487072212TRLO1.1.1

BATE

126

645

11/09/2025 13:17:03

00487072435TRLO1.1.1

XLON

1

645

11/09/2025 13:19:36

00487073121TRLO1.1.1

AQXE

12

645

11/09/2025 13:19:36

00487073120TRLO1.1.1

AQXE

12

644.5

11/09/2025 13:20:27

00487073288TRLO1.1.1

XLON

114

644.5

11/09/2025 13:20:27

00487073289TRLO1.1.1

XLON

31

645

11/09/2025 13:20:42

00487073339TRLO1.1.1

CHIX

17

645

11/09/2025 13:22:18

00487073839TRLO1.1.1

TRQX

40

645

11/09/2025 13:23:28

00487074278TRLO1.1.1

BATE

12

645

11/09/2025 13:23:28

00487074279TRLO1.1.1

BATE

21

645

11/09/2025 13:23:28

00487074280TRLO1.1.1

BATE

12

645

11/09/2025 13:26:39

00487075270TRLO1.1.1

AQXE

1

645

11/09/2025 13:26:39

00487075271TRLO1.1.1

AQXE

31

645

11/09/2025 13:27:45

00487075743TRLO1.1.1

CHIX

17

645

11/09/2025 13:29:24

00487076227TRLO1.1.1

TRQX

126

645

11/09/2025 13:30:07

00487076642TRLO1.1.1

XLON

252

645

11/09/2025 13:30:07

00487076641TRLO1.1.1

XLON

13

645

11/09/2025 13:30:34

00487077048TRLO1.1.1

BATE

14

645

11/09/2025 13:30:34

00487077049TRLO1.1.1

BATE

46

645

11/09/2025 13:30:34

00487077050TRLO1.1.1

BATE

13

645

11/09/2025 13:32:45

00487077948TRLO1.1.1

AQXE

31

642

11/09/2025 13:33:39

00487078442TRLO1.1.1

CHIX

126

642

11/09/2025 13:34:05

00487078680TRLO1.1.1

XLON

1

643

11/09/2025 13:35:51

00487079221TRLO1.1.1

BATE

24

644

11/09/2025 13:35:51

00487079222TRLO1.1.1

BATE

12

644

11/09/2025 13:35:51

00487079224TRLO1.1.1

BATE

13

644

11/09/2025 13:35:51

00487079223TRLO1.1.1

BATE

15

644.5

11/09/2025 13:35:51

00487079225TRLO1.1.1

BATE

8

644.5

11/09/2025 13:35:51

00487079226TRLO1.1.1

BATE

17

642

11/09/2025 13:36:21

00487079477TRLO1.1.1

TRQX

126

642

11/09/2025 13:36:52

00487079673TRLO1.1.1

XLON

13

642.5

11/09/2025 13:38:01

00487080125TRLO1.1.1

AQXE

20

643

11/09/2025 13:38:52

00487080343TRLO1.1.1

CHIX

11

643

11/09/2025 13:38:53

00487080344TRLO1.1.1

CHIX

126

642

11/09/2025 13:39:47

00487080614TRLO1.1.1

XLON

17

642

11/09/2025 13:40:09

00487080781TRLO1.1.1

TRQX

12

643.5

11/09/2025 13:41:10

00487081020TRLO1.1.1

BATE

12

643.5

11/09/2025 13:41:10

00487081021TRLO1.1.1

BATE

23

644

11/09/2025 13:41:10

00487081022TRLO1.1.1

BATE

12

644

11/09/2025 13:41:10

00487081024TRLO1.1.1

BATE

14

644

11/09/2025 13:41:10

00487081023TRLO1.1.1

BATE

33

642.5

11/09/2025 13:42:31

00487081524TRLO1.1.1

XLON

93

642.5

11/09/2025 13:42:31

00487081526TRLO1.1.1

XLON

47

643.5

11/09/2025 13:46:32

00487082620TRLO1.1.1

BATE

26

644

11/09/2025 13:46:32

00487082621TRLO1.1.1

BATE

31

643

11/09/2025 13:46:43

00487082671TRLO1.1.1

CHIX

13

642.5

11/09/2025 13:49:23

00487083910TRLO1.1.1

AQXE

31

643

11/09/2025 13:49:23

00487083909TRLO1.1.1

CHIX

13

642.5

11/09/2025 13:49:23

00487083911TRLO1.1.1

AQXE

126

642.5

11/09/2025 13:49:23

00487083912TRLO1.1.1

XLON

14

643

11/09/2025 13:51:47

00487084539TRLO1.1.1

XLON

40

643

11/09/2025 13:51:47

00487084540TRLO1.1.1

XLON

32

643

11/09/2025 13:51:47

00487084543TRLO1.1.1

XLON

61

643

11/09/2025 13:51:47

00487084542TRLO1.1.1

XLON

105

643

11/09/2025 13:51:47

00487084541TRLO1.1.1

XLON

73

643

11/09/2025 13:51:49

00487084551TRLO1.1.1

BATE

17

642.5

11/09/2025 13:52:38

00487084801TRLO1.1.1

TRQX

17

642.5

11/09/2025 13:52:38

00487084802TRLO1.1.1

TRQX

13

642.5

11/09/2025 13:53:46

00487085238TRLO1.1.1

AQXE

126

642.5

11/09/2025 13:53:57

00487085298TRLO1.1.1

XLON

31

642.5

11/09/2025 13:54:42

00487085648TRLO1.1.1

CHIX

17

642.5

11/09/2025 13:56:05

00487085956TRLO1.1.1

TRQX

73

643

11/09/2025 13:57:07

00487086280TRLO1.1.1

BATE

31

644.5

11/09/2025 14:00:20

00487087522TRLO1.1.1

CHIX

29

645

11/09/2025 14:01:15

00487088140TRLO1.1.1

XLON

97

645

11/09/2025 14:01:15

00487088139TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

11/09/2025 14:02:12

00487088471TRLO1.1.1

TRQX

57

645

11/09/2025 14:03:23

00487088939TRLO1.1.1

XLON

83

645

11/09/2025 14:03:23

00487088940TRLO1.1.1

XLON

112

645

11/09/2025 14:03:23

00487088941TRLO1.1.1

XLON

12

644.5

11/09/2025 14:05:34

00487089818TRLO1.1.1

CHIX

19

644.5

11/09/2025 14:05:34

00487089819TRLO1.1.1

CHIX

15

645

11/09/2025 14:05:52

00487089917TRLO1.1.1

XLON

111

645

11/09/2025 14:05:52

00487089916TRLO1.1.1

XLON

17

644.5

11/09/2025 14:07:16

00487090608TRLO1.1.1

TRQX

126

644

11/09/2025 14:08:17

00487091243TRLO1.1.1

XLON

73

643.5

11/09/2025 14:09:12

00487091772TRLO1.1.1

BATE

73

643.5

11/09/2025 14:09:12

00487091773TRLO1.1.1

BATE

13

643.5

11/09/2025 14:09:12

00487091774TRLO1.1.1

AQXE

13

643.5

11/09/2025 14:09:12

00487091776TRLO1.1.1

AQXE

43

644

11/09/2025 14:11:12

00487092502TRLO1.1.1

XLON

83

644

11/09/2025 14:11:12

00487092501TRLO1.1.1

XLON

31

643.5

11/09/2025 14:11:16

00487092515TRLO1.1.1

CHIX

13

643.5

11/09/2025 14:11:36

00487092656TRLO1.1.1

AQXE

17

643.5

11/09/2025 14:12:54

00487093121TRLO1.1.1

TRQX

73

643

11/09/2025 14:14:11

00487093609TRLO1.1.1

BATE

126

644

11/09/2025 14:15:35

00487094109TRLO1.1.1

XLON

31

644

11/09/2025 14:17:02

00487094588TRLO1.1.1

CHIX

12

644

11/09/2025 14:17:36

00487094864TRLO1.1.1

XLON

114

644

11/09/2025 14:17:36

00487094865TRLO1.1.1

XLON

126

644

11/09/2025 14:22:13

00487096669TRLO1.1.1

XLON

5

644

11/09/2025 14:22:13

00487096671TRLO1.1.1

TRQX

12

644

11/09/2025 14:22:13

00487096670TRLO1.1.1

TRQX

31

644

11/09/2025 14:23:17

00487097039TRLO1.1.1

CHIX

126

644

11/09/2025 14:23:17

00487097040TRLO1.1.1

XLON

1

645.5

11/09/2025 14:31:48

00487102721TRLO1.1.1

BATE

44

646

11/09/2025 14:32:04

00487102977TRLO1.1.1

XLON

5

646

11/09/2025 14:32:32

00487103397TRLO1.1.1

CHIX

145

646

11/09/2025 14:32:32

00487103396TRLO1.1.1

BATE

26

646

11/09/2025 14:32:32

00487103400TRLO1.1.1

CHIX

31

646

11/09/2025 14:32:32

00487103398TRLO1.1.1

CHIX

73

646

11/09/2025 14:32:32

00487103399TRLO1.1.1

BATE

17

646

11/09/2025 14:32:32

00487103404TRLO1.1.1

TRQX

82

646

11/09/2025 14:32:32

00487103401TRLO1.1.1

XLON

126

646

11/09/2025 14:32:32

00487103402TRLO1.1.1

XLON

126

646

11/09/2025 14:32:32

00487103403TRLO1.1.1

XLON

17

646

11/09/2025 14:32:32

00487103405TRLO1.1.1

TRQX

4

645.5

11/09/2025 14:32:46

00487103735TRLO1.1.1

AQXE

13

646.5

11/09/2025 14:35:02

00487105433TRLO1.1.1

AQXE

35

646.5

11/09/2025 14:35:02

00487105434TRLO1.1.1

AQXE

17

646.5

11/09/2025 14:35:02

00487105436TRLO1.1.1

TRQX

73

646.5

11/09/2025 14:35:02

00487105435TRLO1.1.1

BATE

111

646

11/09/2025 14:35:07

00487105466TRLO1.1.1

XLON

58

646

11/09/2025 14:35:07

00487105467TRLO1.1.1

XLON

83

646

11/09/2025 14:35:07

00487105468TRLO1.1.1

XLON

13

646.5

11/09/2025 14:36:51

00487107234TRLO1.1.1

AQXE

17

646.5

11/09/2025 14:37:10

00487107637TRLO1.1.1

TRQX

73

646.5

11/09/2025 14:37:44

00487107905TRLO1.1.1

BATE

31

646

11/09/2025 14:37:44

00487107912TRLO1.1.1

CHIX

97

646

11/09/2025 14:37:44

00487107911TRLO1.1.1

XLON

29

646

11/09/2025 14:37:44

00487107913TRLO1.1.1

XLON

1

646.5

11/09/2025 14:38:48

00487108530TRLO1.1.1

AQXE

2

647

11/09/2025 14:39:51

00487109108TRLO1.1.1

CHIX

126

647

11/09/2025 14:39:57

00487109134TRLO1.1.1

XLON

50

648

11/09/2025 14:41:16

00487110212TRLO1.1.1

BATE

23

648

11/09/2025 14:41:24

00487110304TRLO1.1.1

BATE

126

648

11/09/2025 14:42:31

00487110889TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 14:47:33

00487114483TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 14:49:44

00487115867TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 14:51:29

00487117074TRLO1.1.1

BATE

59

649

11/09/2025 14:51:51

00487117275TRLO1.1.1

CHIX

32

649

11/09/2025 14:52:00

00487117368TRLO1.1.1

TRQX

28

649

11/09/2025 14:52:16

00487117527TRLO1.1.1

XLON

98

649

11/09/2025 14:52:16

00487117528TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 14:55:34

00487119843TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 14:55:34

00487119844TRLO1.1.1

XLON

59

650

11/09/2025 14:59:27

00487123613TRLO1.1.1

CHIX

126

650

11/09/2025 14:59:27

00487123614TRLO1.1.1

XLON

126

650

11/09/2025 14:59:27

00487123615TRLO1.1.1

XLON

126

650

11/09/2025 15:02:02

00487125799TRLO1.1.1

XLON

126

650

11/09/2025 15:02:02

00487125800TRLO1.1.1

XLON

123

649.5

11/09/2025 15:03:21

00487126861TRLO1.1.1

BATE

126

649.5

11/09/2025 15:03:21

00487126860TRLO1.1.1

BATE

3

649.5

11/09/2025 15:03:21

00487126862TRLO1.1.1

BATE

126

649.5

11/09/2025 15:03:21

00487126863TRLO1.1.1

XLON

59

650

11/09/2025 15:04:11

00487127680TRLO1.1.1

CHIX

2

649

11/09/2025 15:04:12

00487127684TRLO1.1.1

AQXE

126

649.5

11/09/2025 15:05:24

00487128553TRLO1.1.1

XLON

126

649.5

11/09/2025 15:09:00

00487131633TRLO1.1.1

BATE

126

649.5

11/09/2025 15:09:00

00487131635TRLO1.1.1

XLON

126

649.5

11/09/2025 15:09:00

00487131636TRLO1.1.1

XLON

32

649

11/09/2025 15:09:07

00487131851TRLO1.1.1

TRQX

32

649

11/09/2025 15:09:07

00487131852TRLO1.1.1

TRQX

22

649

11/09/2025 15:09:07

00487131853TRLO1.1.1

AQXE

24

649

11/09/2025 15:09:07

00487131854TRLO1.1.1

AQXE

24

649

11/09/2025 15:09:07

00487131855TRLO1.1.1

AQXE

20

649

11/09/2025 15:10:12

00487133196TRLO1.1.1

CHIX

39

649

11/09/2025 15:10:12

00487133197TRLO1.1.1

CHIX

1

649

11/09/2025 15:11:02

00487134009TRLO1.1.1

AQXE

21

649

11/09/2025 15:11:02

00487134010TRLO1.1.1

AQXE

2

649

11/09/2025 15:11:02

00487134011TRLO1.1.1

AQXE

40

649

11/09/2025 15:11:28

00487136064TRLO1.1.1

XLON

86

649

11/09/2025 15:11:28

00487136063TRLO1.1.1

XLON

126

649.5

11/09/2025 15:13:44

00487141718TRLO1.1.1

BATE

32

649

11/09/2025 15:14:05

00487142359TRLO1.1.1

TRQX

126

649

11/09/2025 15:14:05

00487142358TRLO1.1.1

XLON

126

649

11/09/2025 15:14:05

00487142360TRLO1.1.1

XLON

12

649

11/09/2025 15:15:21

00487143819TRLO1.1.1

AQXE

12

649

11/09/2025 15:15:21

00487143820TRLO1.1.1

AQXE

23

649

11/09/2025 15:16:10

00487144578TRLO1.1.1

XLON

85

649

11/09/2025 15:16:10

00487144579TRLO1.1.1

XLON

18

649

11/09/2025 15:16:10

00487144580TRLO1.1.1

XLON

54

649

11/09/2025 15:16:13

00487144624TRLO1.1.1

CHIX

5

649

11/09/2025 15:16:13

00487144625TRLO1.1.1

CHIX

32

649

11/09/2025 15:16:14

00487144646TRLO1.1.1

TRQX

23

649

11/09/2025 15:18:32

00487146695TRLO1.1.1

XLON

103

649

11/09/2025 15:18:32

00487146696TRLO1.1.1

XLON

39

649

11/09/2025 15:19:17

00487147334TRLO1.1.1

BATE

87

649

11/09/2025 15:19:17

00487147335TRLO1.1.1

BATE

61

649

11/09/2025 15:20:43

00487148478TRLO1.1.1

XLON

65

649

11/09/2025 15:20:43

00487148479TRLO1.1.1

XLON

8

649

11/09/2025 15:21:14

00487148869TRLO1.1.1

AQXE

16

649

11/09/2025 15:21:14

00487148868TRLO1.1.1

AQXE

28

649

11/09/2025 15:22:13

00487149475TRLO1.1.1

TRQX

4

649

11/09/2025 15:22:13

00487149476TRLO1.1.1

TRQX

47

649

11/09/2025 15:22:16

00487149511TRLO1.1.1

CHIX

12

649

11/09/2025 15:22:16

00487149512TRLO1.1.1

CHIX

126

648.5

11/09/2025 15:23:12

00487150078TRLO1.1.1

XLON

21

649

11/09/2025 15:24:51

00487151005TRLO1.1.1

BATE

12

649

11/09/2025 15:24:51

00487151008TRLO1.1.1

BATE

93

649

11/09/2025 15:24:51

00487151006TRLO1.1.1

BATE

19

648.5

11/09/2025 15:25:31

00487151486TRLO1.1.1

XLON

36

648.5

11/09/2025 15:25:31

00487151487TRLO1.1.1

XLON

71

648.5

11/09/2025 15:25:31

00487151485TRLO1.1.1

XLON

10

648.5

11/09/2025 15:27:00

00487152365TRLO1.1.1

AQXE

2

649

11/09/2025 15:27:00

00487152367TRLO1.1.1

AQXE

12

649

11/09/2025 15:27:00

00487152366TRLO1.1.1

AQXE

33

648.5

11/09/2025 15:27:23

00487152767TRLO1.1.1

XLON

8

648.5

11/09/2025 15:27:23

00487152769TRLO1.1.1

XLON

85

648.5

11/09/2025 15:27:23

00487152768TRLO1.1.1

XLON

32

648.5

11/09/2025 15:28:11

00487153216TRLO1.1.1

TRQX

1

648.5

11/09/2025 15:28:18

00487153315TRLO1.1.1

CHIX

58

648.5

11/09/2025 15:28:18

00487153316TRLO1.1.1

CHIX

126

648

11/09/2025 15:29:15

00487153978TRLO1.1.1

XLON

126

648

11/09/2025 15:29:15

00487153979TRLO1.1.1

XLON

126

648

11/09/2025 15:29:15

00487153980TRLO1.1.1

XLON

43

648

11/09/2025 15:30:28

00487154707TRLO1.1.1

BATE

83

648

11/09/2025 15:32:11

00487155884TRLO1.1.1

BATE

126

648

11/09/2025 15:32:11

00487155885TRLO1.1.1

XLON

126

648

11/09/2025 15:32:11

00487155886TRLO1.1.1

XLON

24

648

11/09/2025 15:33:11

00487156388TRLO1.1.1

AQXE

48

648

11/09/2025 15:34:13

00487157058TRLO1.1.1

XLON

78

648

11/09/2025 15:34:13

00487157059TRLO1.1.1

XLON

9

648.5

11/09/2025 15:35:29

00487157777TRLO1.1.1

CHIX

13

648.5

11/09/2025 15:35:29

00487157776TRLO1.1.1

CHIX

37

648.5

11/09/2025 15:35:29

00487157778TRLO1.1.1

CHIX

126

648

11/09/2025 15:36:08

00487158390TRLO1.1.1

XLON

32

648

11/09/2025 15:36:08

00487158391TRLO1.1.1

TRQX

59

648.5

11/09/2025 15:38:28

00487159985TRLO1.1.1

XLON

67

648.5

11/09/2025 15:38:28

00487159986TRLO1.1.1

XLON

126

648

11/09/2025 15:38:41

00487160168TRLO1.1.1

BATE

24

648

11/09/2025 15:40:16

00487161368TRLO1.1.1

AQXE

126

648.5

11/09/2025 15:40:36

00487161608TRLO1.1.1

XLON

33

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168785TRLO1.1.1

CHIX

59

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168784TRLO1.1.1

CHIX

32

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168787TRLO1.1.1

TRQX

32

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168788TRLO1.1.1

TRQX

94

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168790TRLO1.1.1

BATE

26

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168791TRLO1.1.1

CHIX

32

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168792TRLO1.1.1

BATE

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168793TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168794TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168795TRLO1.1.1

BATE

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168796TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168797TRLO1.1.1

XLON

24

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168800TRLO1.1.1

AQXE

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168798TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 15:50:57

00487168799TRLO1.1.1

XLON

75

648

11/09/2025 15:52:37

00487169942TRLO1.1.1

XLON

59

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172312TRLO1.1.1

CHIX

24

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172314TRLO1.1.1

AQXE

126

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172313TRLO1.1.1

BATE

126

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172315TRLO1.1.1

XLON

32

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172317TRLO1.1.1

TRQX

177

648.5

11/09/2025 15:56:32

00487172316TRLO1.1.1

XLON

8

648.5

11/09/2025 15:58:58

00487174199TRLO1.1.1

XLON

118

648.5

11/09/2025 15:58:58

00487174196TRLO1.1.1

XLON

13

648.5

11/09/2025 15:59:34

00487174685TRLO1.1.1

AQXE

11

648.5

11/09/2025 15:59:34

00487174686TRLO1.1.1

AQXE

11

648.5

11/09/2025 16:01:00

00487176159TRLO1.1.1

TRQX

21

648.5

11/09/2025 16:01:00

00487176158TRLO1.1.1

TRQX

8

648.5

11/09/2025 16:01:03

00487176237TRLO1.1.1

XLON

55

648.5

11/09/2025 16:01:03

00487176236TRLO1.1.1

XLON

63

648.5

11/09/2025 16:01:03

00487176238TRLO1.1.1

XLON

59

648.5

11/09/2025 16:01:07

00487176297TRLO1.1.1

CHIX

27

648.5

11/09/2025 16:02:56

00487177905TRLO1.1.1

XLON

17

648.5

11/09/2025 16:02:56

00487177906TRLO1.1.1

XLON

1

648.5

11/09/2025 16:02:56

00487177908TRLO1.1.1

XLON

33

648.5

11/09/2025 16:02:56

00487177907TRLO1.1.1

XLON

48

648.5

11/09/2025 16:02:57

00487177925TRLO1.1.1

XLON

59

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179288TRLO1.1.1

CHIX

126

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179289TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179290TRLO1.1.1

XLON

54

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179292TRLO1.1.1

XLON

72

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179291TRLO1.1.1

XLON

24

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179294TRLO1.1.1

AQXE

32

648.5

11/09/2025 16:04:26

00487179293TRLO1.1.1

TRQX

126

648

11/09/2025 16:04:47

00487179609TRLO1.1.1

BATE

126

648

11/09/2025 16:04:47

00487179610TRLO1.1.1

BATE

24

648.5

11/09/2025 16:06:26

00487181414TRLO1.1.1

AQXE

60

648

11/09/2025 16:06:32

00487181505TRLO1.1.1

XLON

66

648.5

11/09/2025 16:06:32

00487181506TRLO1.1.1

XLON

126

648.5

11/09/2025 16:06:32

00487181507TRLO1.1.1

XLON

69

648

11/09/2025 16:06:55

00487181827TRLO1.1.1

BATE

57

648

11/09/2025 16:06:55

00487181828TRLO1.1.1

BATE

2

648

11/09/2025 16:07:31

00487182433TRLO1.1.1

TRQX

6

648

11/09/2025 16:07:31

00487182435TRLO1.1.1

TRQX

24

648

11/09/2025 16:07:31

00487182434TRLO1.1.1

TRQX

51

648

11/09/2025 16:07:43

00487182563TRLO1.1.1

CHIX

8

648

11/09/2025 16:07:43

00487182564TRLO1.1.1

CHIX

126

648

11/09/2025 16:08:37

00487183273TRLO1.1.1

XLON

24

648

11/09/2025 16:09:21

00487183922TRLO1.1.1

AQXE

40

648

11/09/2025 16:09:53

00487184386TRLO1.1.1

BATE

86

648

11/09/2025 16:09:53

00487184387TRLO1.1.1

BATE

11

648

11/09/2025 16:10:13

00487184633TRLO1.1.1

XLON

115

648

11/09/2025 16:10:13

00487184632TRLO1.1.1

XLON

32

648

11/09/2025 16:10:45

00487185161TRLO1.1.1

TRQX

1

648

11/09/2025 16:10:56

00487185302TRLO1.1.1

CHIX

20

648

11/09/2025 16:10:56

00487185303TRLO1.1.1

CHIX

38

648

11/09/2025 16:10:56

00487185304TRLO1.1.1

CHIX

126

647

11/09/2025 16:11:05

00487185442TRLO1.1.1

XLON

252

647

11/09/2025 16:11:05

00487185443TRLO1.1.1

XLON

20

647

11/09/2025 16:12:29

00487186673TRLO1.1.1

AQXE

15

647.5

11/09/2025 16:12:54

00487187133TRLO1.1.1

BATE

15

648

11/09/2025 16:12:55

00487187134TRLO1.1.1

BATE

16

648

11/09/2025 16:12:55

00487187135TRLO1.1.1

BATE

80

648

11/09/2025 16:12:55

00487187136TRLO1.1.1

BATE

252

647.5

11/09/2025 16:12:57

00487187164TRLO1.1.1

XLON

30

647.5

11/09/2025 16:14:05

00487188219TRLO1.1.1

TRQX

2

648

11/09/2025 16:14:05

00487188220TRLO1.1.1

TRQX

7

647.5

11/09/2025 16:14:14

00487188345TRLO1.1.1

CHIX

52

647.5

11/09/2025 16:14:14

00487188344TRLO1.1.1

CHIX

43

647.5

11/09/2025 16:14:59

00487189132TRLO1.1.1

XLON

20

648

11/09/2025 16:15:02

00487189221TRLO1.1.1

BATE

33

648

11/09/2025 16:15:02

00487189225TRLO1.1.1

BATE

1

648

11/09/2025 16:15:02

00487189226TRLO1.1.1

BATE

156

648

11/09/2025 16:15:03

00487189266TRLO1.1.1

BATE

63

648

11/09/2025 16:15:11

00487189418TRLO1.1.1

AQXE

335

648

11/09/2025 16:16:25

00487190597TRLO1.1.1

XLON

74

648

11/09/2025 16:16:25

00487190598TRLO1.1.1

TRQX

145

648

11/09/2025 16:17:04

00487191145TRLO1.1.1

CHIX

233

648.5

11/09/2025 16:18:30

00487192327TRLO1.1.1

BATE

378

649

11/09/2025 16:18:33

00487192358TRLO1.1.1

XLON

25

649

11/09/2025 16:19:03

00487192819TRLO1.1.1

TRQX

565

649

11/09/2025 16:19:03

00487192818TRLO1.1.1

XLON

30

649

11/09/2025 16:19:05

00487192846TRLO1.1.1

AQXE

158

649

11/09/2025 16:20:28

00487194235TRLO1.1.1

XLON

22

649.5

11/09/2025 16:22:58

00487195915TRLO1.1.1

XLON

407

649.5

11/09/2025 16:22:59

00487195926TRLO1.1.1

XLON

193

649.5

11/09/2025 16:23:06

00487196004TRLO1.1.1

BATE

42

649.5

11/09/2025 16:23:12

00487196056TRLO1.1.1

TRQX

131

649.5

11/09/2025 16:24:45

00487197293TRLO1.1.1

CHIX

12

650

11/09/2025 16:24:51

00487197388TRLO1.1.1

AQXE

32

650

11/09/2025 16:24:51

00487197389TRLO1.1.1

AQXE

44

650

11/09/2025 16:24:54

00487197411TRLO1.1.1

BATE

1

650

11/09/2025 16:24:54

00487197412TRLO1.1.1

BATE

13

650

11/09/2025 16:24:54

00487197413TRLO1.1.1

BATE

18

650

11/09/2025 16:24:54

00487197414TRLO1.1.1

BATE

16

650

11/09/2025 16:25:45

00487198313TRLO1.1.1

TRQX

394

650

11/09/2025 16:25:49

00487198341TRLO1.1.1

XLON

3

650

11/09/2025 16:26:58

00487199359TRLO1.1.1

CHIX

5

650

11/09/2025 16:26:58

00487199360TRLO1.1.1

CHIX

4

650

11/09/2025 16:27:04

00487199481TRLO1.1.1

BATE

174

650

11/09/2025 16:27:05

00487199486TRLO1.1.1

XLON

1

650

11/09/2025 16:27:24

00487199725TRLO1.1.1

XLON


