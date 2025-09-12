Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 12
12 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
11 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,308
Highest price paid per share (pence per share):
650.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
642.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
646.26p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,093,698 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,216,706 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,362,474 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
15
643
11/09/2025 08:07:36
00486985653TRLO1.1.1
TRQX
24
643
11/09/2025 08:08:02
00486985732TRLO1.1.1
CHIX
126
643.5
11/09/2025 08:08:02
00486985733TRLO1.1.1
XLON
5
643
11/09/2025 08:08:09
00486985756TRLO1.1.1
CHIX
67
643.5
11/09/2025 08:08:12
00486985776TRLO1.1.1
BATE
126
643.5
11/09/2025 08:10:00
00486986275TRLO1.1.1
XLON
16
643
11/09/2025 08:22:29
00486991096TRLO1.1.1
TRQX
126
642
11/09/2025 08:22:37
00486991141TRLO1.1.1
XLON
126
642
11/09/2025 08:25:00
00486991853TRLO1.1.1
XLON
20
642
11/09/2025 08:28:24
00486993096TRLO1.1.1
XLON
106
642
11/09/2025 08:28:24
00486993095TRLO1.1.1
XLON
16
642.5
11/09/2025 08:30:05
00486993732TRLO1.1.1
TRQX
30
642.5
11/09/2025 08:32:17
00486994463TRLO1.1.1
CHIX
28
642.5
11/09/2025 08:32:17
00486994464TRLO1.1.1
CHIX
136
642.5
11/09/2025 08:32:19
00486994469TRLO1.1.1
BATE
126
643
11/09/2025 08:34:45
00486995375TRLO1.1.1
XLON
29
645
11/09/2025 08:44:42
00486998439TRLO1.1.1
CHIX
252
645
11/09/2025 08:44:42
00486998440TRLO1.1.1
XLON
16
644.5
11/09/2025 08:45:24
00486998699TRLO1.1.1
TRQX
68
644
11/09/2025 08:47:50
00486999476TRLO1.1.1
BATE
29
645
11/09/2025 08:48:39
00486999778TRLO1.1.1
CHIX
32
646
11/09/2025 08:49:50
00487000206TRLO1.1.1
XLON
68
647
11/09/2025 08:56:10
00487002257TRLO1.1.1
BATE
121
646.5
11/09/2025 08:56:16
00487002276TRLO1.1.1
XLON
99
646.5
11/09/2025 08:56:20
00487002301TRLO1.1.1
XLON
4
647
11/09/2025 08:58:08
00487002864TRLO1.1.1
CHIX
11
647
11/09/2025 08:58:08
00487002862TRLO1.1.1
CHIX
14
647
11/09/2025 08:58:08
00487002863TRLO1.1.1
CHIX
68
647
11/09/2025 08:58:42
00487003010TRLO1.1.1
BATE
126
646.5
11/09/2025 08:59:36
00487003258TRLO1.1.1
XLON
16
645.5
11/09/2025 09:01:53
00487004118TRLO1.1.1
TRQX
8
645.5
11/09/2025 09:01:53
00487004119TRLO1.1.1
TRQX
8
645.5
11/09/2025 09:01:54
00487004125TRLO1.1.1
TRQX
21
646.5
11/09/2025 09:07:05
00487005888TRLO1.1.1
CHIX
64
647
11/09/2025 09:07:36
00487006054TRLO1.1.1
BATE
4
647
11/09/2025 09:07:36
00487006055TRLO1.1.1
BATE
33
647.5
11/09/2025 09:10:11
00487006911TRLO1.1.1
XLON
82
647.5
11/09/2025 09:10:11
00487006912TRLO1.1.1
XLON
137
647.5
11/09/2025 09:10:11
00487006913TRLO1.1.1
XLON
126
648
11/09/2025 09:18:09
00487009672TRLO1.1.1
XLON
73
648.5
11/09/2025 09:20:56
00487010673TRLO1.1.1
BATE
1
648.5
11/09/2025 09:20:57
00487010677TRLO1.1.1
TRQX
16
648.5
11/09/2025 09:20:57
00487010676TRLO1.1.1
TRQX
15
648
11/09/2025 09:21:43
00487010907TRLO1.1.1
XLON
111
648
11/09/2025 09:21:43
00487010908TRLO1.1.1
XLON
28
648
11/09/2025 09:21:52
00487010953TRLO1.1.1
CHIX
3
648
11/09/2025 09:23:23
00487011510TRLO1.1.1
CHIX
12
648
11/09/2025 09:29:59
00487013555TRLO1.1.1
CHIX
11
648
11/09/2025 09:29:59
00487013556TRLO1.1.1
CHIX
8
648
11/09/2025 09:29:59
00487013557TRLO1.1.1
CHIX
25
647.5
11/09/2025 09:30:18
00487013701TRLO1.1.1
BATE
48
647.5
11/09/2025 09:30:18
00487013702TRLO1.1.1
BATE
5
647.5
11/09/2025 09:30:45
00487013934TRLO1.1.1
TRQX
12
647.5
11/09/2025 09:30:45
00487013933TRLO1.1.1
TRQX
126
647.5
11/09/2025 09:31:04
00487014032TRLO1.1.1
XLON
126
647.5
11/09/2025 09:33:09
00487014746TRLO1.1.1
XLON
58
646.5
11/09/2025 09:37:29
00487016113TRLO1.1.1
XLON
68
646.5
11/09/2025 09:37:29
00487016114TRLO1.1.1
XLON
1
645
11/09/2025 09:41:32
00487017393TRLO1.1.1
CHIX
30
645
11/09/2025 09:41:35
00487017404TRLO1.1.1
CHIX
17
646
11/09/2025 09:41:56
00487017526TRLO1.1.1
TRQX
53
646
11/09/2025 09:42:03
00487017564TRLO1.1.1
BATE
6
647
11/09/2025 09:42:03
00487017566TRLO1.1.1
BATE
14
647
11/09/2025 09:42:03
00487017565TRLO1.1.1
BATE
126
644.5
11/09/2025 09:50:19
00487019953TRLO1.1.1
XLON
126
644.5
11/09/2025 09:52:53
00487020618TRLO1.1.1
XLON
31
644
11/09/2025 09:53:07
00487020697TRLO1.1.1
CHIX
17
645.5
11/09/2025 09:53:34
00487020789TRLO1.1.1
TRQX
63
644.5
11/09/2025 09:53:42
00487020827TRLO1.1.1
BATE
9
646
11/09/2025 09:53:42
00487020828TRLO1.1.1
BATE
1
647
11/09/2025 09:53:42
00487020829TRLO1.1.1
BATE
80
644
11/09/2025 09:55:55
00487021336TRLO1.1.1
XLON
46
644
11/09/2025 09:55:55
00487021337TRLO1.1.1
XLON
26
644
11/09/2025 10:01:32
00487022744TRLO1.1.1
XLON
100
644
11/09/2025 10:01:32
00487022745TRLO1.1.1
XLON
31
644
11/09/2025 10:03:23
00487023193TRLO1.1.1
CHIX
17
644
11/09/2025 10:03:45
00487023326TRLO1.1.1
TRQX
73
644
11/09/2025 10:03:53
00487023370TRLO1.1.1
BATE
28
643.5
11/09/2025 10:05:58
00487023990TRLO1.1.1
XLON
62
645
11/09/2025 10:34:04
00487031322TRLO1.1.1
CHIX
250
645
11/09/2025 10:34:04
00487031324TRLO1.1.1
XLON
350
645
11/09/2025 10:34:04
00487031323TRLO1.1.1
XLON
12
645
11/09/2025 10:34:04
00487031326TRLO1.1.1
XLON
31
645
11/09/2025 10:34:04
00487031325TRLO1.1.1
CHIX
116
645
11/09/2025 10:34:04
00487031327TRLO1.1.1
XLON
126
645
11/09/2025 10:34:04
00487031328TRLO1.1.1
XLON
126
645
11/09/2025 10:34:04
00487031329TRLO1.1.1
XLON
1
644.5
11/09/2025 10:34:04
00487031331TRLO1.1.1
TRQX
17
644.5
11/09/2025 10:34:04
00487031330TRLO1.1.1
TRQX
31
644.5
11/09/2025 10:36:02
00487031790TRLO1.1.1
CHIX
13
644.5
11/09/2025 10:36:02
00487031792TRLO1.1.1
TRQX
16
644.5
11/09/2025 10:36:02
00487031791TRLO1.1.1
TRQX
1
644.5
11/09/2025 10:39:33
00487032616TRLO1.1.1
TRQX
3
644.5
11/09/2025 10:39:33
00487032617TRLO1.1.1
TRQX
9
644.5
11/09/2025 10:39:33
00487032618TRLO1.1.1
TRQX
8
644.5
11/09/2025 10:40:00
00487032690TRLO1.1.1
TRQX
57
644.5
11/09/2025 10:40:23
00487032813TRLO1.1.1
XLON
69
644.5
11/09/2025 10:40:23
00487032814TRLO1.1.1
XLON
73
644
11/09/2025 10:42:19
00487033242TRLO1.1.1
BATE
31
644
11/09/2025 10:42:19
00487033245TRLO1.1.1
BATE
42
644
11/09/2025 10:42:19
00487033246TRLO1.1.1
BATE
73
644
11/09/2025 10:42:19
00487033243TRLO1.1.1
BATE
73
644
11/09/2025 10:42:19
00487033244TRLO1.1.1
BATE
31
644
11/09/2025 10:43:52
00487033540TRLO1.1.1
CHIX
126
644
11/09/2025 10:44:32
00487033666TRLO1.1.1
XLON
1
644
11/09/2025 10:44:32
00487033667TRLO1.1.1
TRQX
31
644
11/09/2025 10:53:08
00487035616TRLO1.1.1
CHIX
73
644
11/09/2025 10:53:08
00487035617TRLO1.1.1
BATE
73
644
11/09/2025 10:53:08
00487035618TRLO1.1.1
BATE
7
644
11/09/2025 10:53:13
00487035632TRLO1.1.1
TRQX
16
644
11/09/2025 10:53:13
00487035633TRLO1.1.1
TRQX
250
644
11/09/2025 10:53:49
00487035765TRLO1.1.1
XLON
2
644
11/09/2025 10:55:20
00487036135TRLO1.1.1
XLON
10
644
11/09/2025 10:55:20
00487036136TRLO1.1.1
TRQX
126
644
11/09/2025 10:57:27
00487036572TRLO1.1.1
XLON
31
644
11/09/2025 10:59:40
00487037226TRLO1.1.1
CHIX
17
644
11/09/2025 11:00:22
00487037428TRLO1.1.1
TRQX
34
644
11/09/2025 11:00:34
00487037507TRLO1.1.1
BATE
39
644
11/09/2025 11:00:34
00487037508TRLO1.1.1
BATE
38
644
11/09/2025 11:00:56
00487037574TRLO1.1.1
XLON
88
644
11/09/2025 11:00:56
00487037575TRLO1.1.1
XLON
58
644
11/09/2025 11:04:08
00487038258TRLO1.1.1
XLON
68
644
11/09/2025 11:04:08
00487038259TRLO1.1.1
XLON
7
644
11/09/2025 11:05:46
00487038727TRLO1.1.1
CHIX
24
644
11/09/2025 11:05:46
00487038726TRLO1.1.1
CHIX
17
644
11/09/2025 11:06:21
00487038833TRLO1.1.1
TRQX
28
644
11/09/2025 11:06:42
00487038957TRLO1.1.1
BATE
10
644
11/09/2025 11:06:42
00487038959TRLO1.1.1
BATE
35
644
11/09/2025 11:06:42
00487038958TRLO1.1.1
BATE
25
644
11/09/2025 11:11:49
00487040323TRLO1.1.1
CHIX
6
644
11/09/2025 11:11:49
00487040324TRLO1.1.1
CHIX
7
644
11/09/2025 11:12:23
00487040441TRLO1.1.1
TRQX
10
644
11/09/2025 11:12:23
00487040442TRLO1.1.1
TRQX
12
644
11/09/2025 11:12:51
00487040536TRLO1.1.1
BATE
19
644
11/09/2025 11:12:51
00487040535TRLO1.1.1
BATE
42
644
11/09/2025 11:12:51
00487040537TRLO1.1.1
BATE
77
643.5
11/09/2025 11:16:17
00487041393TRLO1.1.1
XLON
16
643.5
11/09/2025 11:16:31
00487041463TRLO1.1.1
XLON
1
644
11/09/2025 11:17:50
00487041748TRLO1.1.1
CHIX
13
644
11/09/2025 11:17:50
00487041747TRLO1.1.1
CHIX
17
644
11/09/2025 11:17:50
00487041749TRLO1.1.1
CHIX
17
644
11/09/2025 11:18:34
00487041925TRLO1.1.1
TRQX
73
644
11/09/2025 11:18:56
00487042045TRLO1.1.1
BATE
118
644
11/09/2025 11:23:10
00487042984TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
11/09/2025 11:24:52
00487043356TRLO1.1.1
TRQX
61
644.5
11/09/2025 11:25:17
00487043431TRLO1.1.1
XLON
99
644.5
11/09/2025 11:25:17
00487043432TRLO1.1.1
XLON
61
644.5
11/09/2025 11:25:17
00487043433TRLO1.1.1
XLON
1
644.5
11/09/2025 11:25:17
00487043434TRLO1.1.1
XLON
78
644.5
11/09/2025 11:27:21
00487044026TRLO1.1.1
XLON
83
644.5
11/09/2025 11:27:21
00487044025TRLO1.1.1
XLON
1
644.5
11/09/2025 11:27:21
00487044027TRLO1.1.1
XLON
57
645.5
11/09/2025 11:36:13
00487046062TRLO1.1.1
XLON
80
645.5
11/09/2025 11:36:13
00487046061TRLO1.1.1
XLON
115
645.5
11/09/2025 11:36:13
00487046060TRLO1.1.1
XLON
73
645.5
11/09/2025 11:36:14
00487046064TRLO1.1.1
BATE
73
645.5
11/09/2025 11:38:20
00487046511TRLO1.1.1
BATE
31
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048820TRLO1.1.1
CHIX
62
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048819TRLO1.1.1
CHIX
31
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048823TRLO1.1.1
CHIX
73
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048821TRLO1.1.1
BATE
73
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048822TRLO1.1.1
BATE
126
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048826TRLO1.1.1
XLON
126
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048827TRLO1.1.1
XLON
161
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048824TRLO1.1.1
XLON
252
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048825TRLO1.1.1
XLON
17
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048828TRLO1.1.1
TRQX
17
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048829TRLO1.1.1
TRQX
17
645.5
11/09/2025 11:47:34
00487048830TRLO1.1.1
TRQX
17
645.5
11/09/2025 11:51:50
00487050446TRLO1.1.1
TRQX
73
646
11/09/2025 11:59:00
00487053262TRLO1.1.1
BATE
31
646
11/09/2025 11:59:00
00487053263TRLO1.1.1
CHIX
31
646
11/09/2025 11:59:00
00487053264TRLO1.1.1
CHIX
31
646
11/09/2025 11:59:00
00487053265TRLO1.1.1
XLON
17
646
11/09/2025 11:59:00
00487053268TRLO1.1.1
TRQX
126
646
11/09/2025 11:59:00
00487053267TRLO1.1.1
XLON
221
646
11/09/2025 11:59:00
00487053266TRLO1.1.1
XLON
126
645
11/09/2025 12:00:00
00487053623TRLO1.1.1
XLON
73
646
11/09/2025 12:01:13
00487053991TRLO1.1.1
BATE
31
645.5
11/09/2025 12:02:40
00487054440TRLO1.1.1
XLON
37
645.5
11/09/2025 12:02:40
00487054438TRLO1.1.1
XLON
58
645.5
11/09/2025 12:02:40
00487054439TRLO1.1.1
XLON
73
646
11/09/2025 12:05:31
00487055268TRLO1.1.1
BATE
31
646.5
11/09/2025 12:12:10
00487056586TRLO1.1.1
CHIX
31
646.5
11/09/2025 12:12:10
00487056587TRLO1.1.1
CHIX
126
646.5
11/09/2025 12:12:10
00487056588TRLO1.1.1
XLON
126
646.5
11/09/2025 12:12:10
00487056589TRLO1.1.1
XLON
13
646.5
11/09/2025 12:12:11
00487056591TRLO1.1.1
TRQX
17
646.5
11/09/2025 12:12:11
00487056590TRLO1.1.1
TRQX
4
646.5
11/09/2025 12:12:11
00487056592TRLO1.1.1
TRQX
73
646
11/09/2025 12:12:11
00487056595TRLO1.1.1
BATE
100
646
11/09/2025 12:12:11
00487056596TRLO1.1.1
AQXE
24
646.5
11/09/2025 12:13:53
00487057031TRLO1.1.1
XLON
102
646.5
11/09/2025 12:13:53
00487057030TRLO1.1.1
XLON
31
646.5
11/09/2025 12:15:35
00487057430TRLO1.1.1
CHIX
126
646.5
11/09/2025 12:15:40
00487057449TRLO1.1.1
XLON
17
646.5
11/09/2025 12:16:33
00487057625TRLO1.1.1
TRQX
73
646.5
11/09/2025 12:17:17
00487057821TRLO1.1.1
BATE
4
646.5
11/09/2025 12:18:01
00487057973TRLO1.1.1
XLON
42
646.5
11/09/2025 12:18:01
00487057974TRLO1.1.1
XLON
80
646.5
11/09/2025 12:18:01
00487057972TRLO1.1.1
XLON
80
646.5
11/09/2025 12:21:03
00487058575TRLO1.1.1
XLON
46
646.5
11/09/2025 12:21:03
00487058576TRLO1.1.1
XLON
31
646.5
11/09/2025 12:21:22
00487058651TRLO1.1.1
CHIX
186
646
11/09/2025 12:21:25
00487058670TRLO1.1.1
AQXE
13
646
11/09/2025 12:21:25
00487058671TRLO1.1.1
AQXE
13
646
11/09/2025 12:21:25
00487058672TRLO1.1.1
AQXE
13
646
11/09/2025 12:21:25
00487058673TRLO1.1.1
AQXE
14
646.5
11/09/2025 12:22:24
00487058919TRLO1.1.1
TRQX
3
646.5
11/09/2025 12:22:24
00487058920TRLO1.1.1
TRQX
39
646.5
11/09/2025 12:23:10
00487059059TRLO1.1.1
BATE
34
646.5
11/09/2025 12:23:10
00487059060TRLO1.1.1
BATE
1
646
11/09/2025 12:26:33
00487059725TRLO1.1.1
AQXE
12
646
11/09/2025 12:26:33
00487059724TRLO1.1.1
AQXE
126
645.5
11/09/2025 12:26:43
00487059747TRLO1.1.1
XLON
17
645.5
11/09/2025 12:28:12
00487060128TRLO1.1.1
TRQX
10
645
11/09/2025 12:28:34
00487060174TRLO1.1.1
CHIX
73
646
11/09/2025 12:29:01
00487060244TRLO1.1.1
BATE
57
645.5
11/09/2025 12:29:05
00487060256TRLO1.1.1
XLON
69
645.5
11/09/2025 12:29:05
00487060257TRLO1.1.1
XLON
3
645
11/09/2025 12:29:51
00487060407TRLO1.1.1
CHIX
15
645
11/09/2025 12:29:51
00487060408TRLO1.1.1
CHIX
3
645
11/09/2025 12:29:53
00487060413TRLO1.1.1
CHIX
30
644.5
11/09/2025 12:31:20
00487060782TRLO1.1.1
XLON
1
644.5
11/09/2025 12:32:02
00487060992TRLO1.1.1
XLON
95
644.5
11/09/2025 12:32:02
00487060993TRLO1.1.1
XLON
13
645
11/09/2025 12:32:37
00487061104TRLO1.1.1
AQXE
31
644.5
11/09/2025 12:33:17
00487061242TRLO1.1.1
CHIX
58
644.5
11/09/2025 12:33:47
00487061352TRLO1.1.1
XLON
68
644.5
11/09/2025 12:33:47
00487061351TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
11/09/2025 12:34:29
00487061521TRLO1.1.1
TRQX
73
646
11/09/2025 12:35:28
00487061772TRLO1.1.1
BATE
7
644.5
11/09/2025 12:37:11
00487062030TRLO1.1.1
XLON
119
644.5
11/09/2025 12:37:11
00487062031TRLO1.1.1
XLON
5
645
11/09/2025 12:39:02
00487062418TRLO1.1.1
AQXE
8
645
11/09/2025 12:39:02
00487062417TRLO1.1.1
AQXE
73
646
11/09/2025 12:42:01
00487063087TRLO1.1.1
BATE
31
644.5
11/09/2025 12:42:41
00487063210TRLO1.1.1
CHIX
126
644.5
11/09/2025 12:42:41
00487063211TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
11/09/2025 12:42:41
00487063212TRLO1.1.1
TRQX
60
644.5
11/09/2025 12:45:21
00487063715TRLO1.1.1
XLON
66
644.5
11/09/2025 12:45:21
00487063714TRLO1.1.1
XLON
13
645
11/09/2025 12:45:28
00487063737TRLO1.1.1
AQXE
31
644.5
11/09/2025 12:46:18
00487063902TRLO1.1.1
CHIX
59
645.5
11/09/2025 12:48:31
00487064338TRLO1.1.1
BATE
14
646
11/09/2025 12:48:31
00487064339TRLO1.1.1
BATE
4
645
11/09/2025 12:52:02
00487065178TRLO1.1.1
AQXE
9
645
11/09/2025 12:52:02
00487065179TRLO1.1.1
AQXE
23
646
11/09/2025 12:55:07
00487065918TRLO1.1.1
BATE
50
646
11/09/2025 12:55:07
00487065919TRLO1.1.1
BATE
1
645
11/09/2025 12:55:08
00487065924TRLO1.1.1
XLON
125
645
11/09/2025 12:55:08
00487065925TRLO1.1.1
XLON
126
645
11/09/2025 12:56:49
00487066397TRLO1.1.1
XLON
13
645
11/09/2025 12:58:24
00487066920TRLO1.1.1
AQXE
250
645
11/09/2025 12:58:40
00487067002TRLO1.1.1
XLON
2
645
11/09/2025 12:58:40
00487067003TRLO1.1.1
XLON
60
645
11/09/2025 13:01:28
00487067845TRLO1.1.1
XLON
66
645
11/09/2025 13:01:28
00487067846TRLO1.1.1
XLON
73
645
11/09/2025 13:01:48
00487067955TRLO1.1.1
BATE
80
645
11/09/2025 13:05:11
00487068933TRLO1.1.1
XLON
46
645
11/09/2025 13:05:11
00487068934TRLO1.1.1
XLON
1
645
11/09/2025 13:05:24
00487068964TRLO1.1.1
AQXE
12
645
11/09/2025 13:05:24
00487068963TRLO1.1.1
AQXE
29
645
11/09/2025 13:09:00
00487069902TRLO1.1.1
BATE
44
645
11/09/2025 13:09:00
00487069903TRLO1.1.1
BATE
31
645
11/09/2025 13:10:36
00487070348TRLO1.1.1
CHIX
51
645
11/09/2025 13:10:36
00487070350TRLO1.1.1
TRQX
62
645
11/09/2025 13:10:36
00487070347TRLO1.1.1
CHIX
126
645
11/09/2025 13:10:36
00487070349TRLO1.1.1
XLON
17
645
11/09/2025 13:10:36
00487070351TRLO1.1.1
TRQX
13
645
11/09/2025 13:12:25
00487070900TRLO1.1.1
AQXE
126
645
11/09/2025 13:12:47
00487071031TRLO1.1.1
XLON
15
645
11/09/2025 13:13:31
00487071276TRLO1.1.1
CHIX
16
645
11/09/2025 13:13:31
00487071275TRLO1.1.1
CHIX
17
645
11/09/2025 13:15:11
00487071748TRLO1.1.1
TRQX
54
645
11/09/2025 13:16:15
00487072211TRLO1.1.1
BATE
19
645
11/09/2025 13:16:15
00487072212TRLO1.1.1
BATE
126
645
11/09/2025 13:17:03
00487072435TRLO1.1.1
XLON
1
645
11/09/2025 13:19:36
00487073121TRLO1.1.1
AQXE
12
645
11/09/2025 13:19:36
00487073120TRLO1.1.1
AQXE
12
644.5
11/09/2025 13:20:27
00487073288TRLO1.1.1
XLON
114
644.5
11/09/2025 13:20:27
00487073289TRLO1.1.1
XLON
31
645
11/09/2025 13:20:42
00487073339TRLO1.1.1
CHIX
17
645
11/09/2025 13:22:18
00487073839TRLO1.1.1
TRQX
40
645
11/09/2025 13:23:28
00487074278TRLO1.1.1
BATE
12
645
11/09/2025 13:23:28
00487074279TRLO1.1.1
BATE
21
645
11/09/2025 13:23:28
00487074280TRLO1.1.1
BATE
12
645
11/09/2025 13:26:39
00487075270TRLO1.1.1
AQXE
1
645
11/09/2025 13:26:39
00487075271TRLO1.1.1
AQXE
31
645
11/09/2025 13:27:45
00487075743TRLO1.1.1
CHIX
17
645
11/09/2025 13:29:24
00487076227TRLO1.1.1
TRQX
126
645
11/09/2025 13:30:07
00487076642TRLO1.1.1
XLON
252
645
11/09/2025 13:30:07
00487076641TRLO1.1.1
XLON
13
645
11/09/2025 13:30:34
00487077048TRLO1.1.1
BATE
14
645
11/09/2025 13:30:34
00487077049TRLO1.1.1
BATE
46
645
11/09/2025 13:30:34
00487077050TRLO1.1.1
BATE
13
645
11/09/2025 13:32:45
00487077948TRLO1.1.1
AQXE
31
642
11/09/2025 13:33:39
00487078442TRLO1.1.1
CHIX
126
642
11/09/2025 13:34:05
00487078680TRLO1.1.1
XLON
1
643
11/09/2025 13:35:51
00487079221TRLO1.1.1
BATE
24
644
11/09/2025 13:35:51
00487079222TRLO1.1.1
BATE
12
644
11/09/2025 13:35:51
00487079224TRLO1.1.1
BATE
13
644
11/09/2025 13:35:51
00487079223TRLO1.1.1
BATE
15
644.5
11/09/2025 13:35:51
00487079225TRLO1.1.1
BATE
8
644.5
11/09/2025 13:35:51
00487079226TRLO1.1.1
BATE
17
642
11/09/2025 13:36:21
00487079477TRLO1.1.1
TRQX
126
642
11/09/2025 13:36:52
00487079673TRLO1.1.1
XLON
13
642.5
11/09/2025 13:38:01
00487080125TRLO1.1.1
AQXE
20
643
11/09/2025 13:38:52
00487080343TRLO1.1.1
CHIX
11
643
11/09/2025 13:38:53
00487080344TRLO1.1.1
CHIX
126
642
11/09/2025 13:39:47
00487080614TRLO1.1.1
XLON
17
642
11/09/2025 13:40:09
00487080781TRLO1.1.1
TRQX
12
643.5
11/09/2025 13:41:10
00487081020TRLO1.1.1
BATE
12
643.5
11/09/2025 13:41:10
00487081021TRLO1.1.1
BATE
23
644
11/09/2025 13:41:10
00487081022TRLO1.1.1
BATE
12
644
11/09/2025 13:41:10
00487081024TRLO1.1.1
BATE
14
644
11/09/2025 13:41:10
00487081023TRLO1.1.1
BATE
33
642.5
11/09/2025 13:42:31
00487081524TRLO1.1.1
XLON
93
642.5
11/09/2025 13:42:31
00487081526TRLO1.1.1
XLON
47
643.5
11/09/2025 13:46:32
00487082620TRLO1.1.1
BATE
26
644
11/09/2025 13:46:32
00487082621TRLO1.1.1
BATE
31
643
11/09/2025 13:46:43
00487082671TRLO1.1.1
CHIX
13
642.5
11/09/2025 13:49:23
00487083910TRLO1.1.1
AQXE
31
643
11/09/2025 13:49:23
00487083909TRLO1.1.1
CHIX
13
642.5
11/09/2025 13:49:23
00487083911TRLO1.1.1
AQXE
126
642.5
11/09/2025 13:49:23
00487083912TRLO1.1.1
XLON
14
643
11/09/2025 13:51:47
00487084539TRLO1.1.1
XLON
40
643
11/09/2025 13:51:47
00487084540TRLO1.1.1
XLON
32
643
11/09/2025 13:51:47
00487084543TRLO1.1.1
XLON
61
643
11/09/2025 13:51:47
00487084542TRLO1.1.1
XLON
105
643
11/09/2025 13:51:47
00487084541TRLO1.1.1
XLON
73
643
11/09/2025 13:51:49
00487084551TRLO1.1.1
BATE
17
642.5
11/09/2025 13:52:38
00487084801TRLO1.1.1
TRQX
17
642.5
11/09/2025 13:52:38
00487084802TRLO1.1.1
TRQX
13
642.5
11/09/2025 13:53:46
00487085238TRLO1.1.1
AQXE
126
642.5
11/09/2025 13:53:57
00487085298TRLO1.1.1
XLON
31
642.5
11/09/2025 13:54:42
00487085648TRLO1.1.1
CHIX
17
642.5
11/09/2025 13:56:05
00487085956TRLO1.1.1
TRQX
73
643
11/09/2025 13:57:07
00487086280TRLO1.1.1
BATE
31
644.5
11/09/2025 14:00:20
00487087522TRLO1.1.1
CHIX
29
645
11/09/2025 14:01:15
00487088140TRLO1.1.1
XLON
97
645
11/09/2025 14:01:15
00487088139TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
11/09/2025 14:02:12
00487088471TRLO1.1.1
TRQX
57
645
11/09/2025 14:03:23
00487088939TRLO1.1.1
XLON
83
645
11/09/2025 14:03:23
00487088940TRLO1.1.1
XLON
112
645
11/09/2025 14:03:23
00487088941TRLO1.1.1
XLON
12
644.5
11/09/2025 14:05:34
00487089818TRLO1.1.1
CHIX
19
644.5
11/09/2025 14:05:34
00487089819TRLO1.1.1
CHIX
15
645
11/09/2025 14:05:52
00487089917TRLO1.1.1
XLON
111
645
11/09/2025 14:05:52
00487089916TRLO1.1.1
XLON
17
644.5
11/09/2025 14:07:16
00487090608TRLO1.1.1
TRQX
126
644
11/09/2025 14:08:17
00487091243TRLO1.1.1
XLON
73
643.5
11/09/2025 14:09:12
00487091772TRLO1.1.1
BATE
73
643.5
11/09/2025 14:09:12
00487091773TRLO1.1.1
BATE
13
643.5
11/09/2025 14:09:12
00487091774TRLO1.1.1
AQXE
13
643.5
11/09/2025 14:09:12
00487091776TRLO1.1.1
AQXE
43
644
11/09/2025 14:11:12
00487092502TRLO1.1.1
XLON
83
644
11/09/2025 14:11:12
00487092501TRLO1.1.1
XLON
31
643.5
11/09/2025 14:11:16
00487092515TRLO1.1.1
CHIX
13
643.5
11/09/2025 14:11:36
00487092656TRLO1.1.1
AQXE
17
643.5
11/09/2025 14:12:54
00487093121TRLO1.1.1
TRQX
73
643
11/09/2025 14:14:11
00487093609TRLO1.1.1
BATE
126
644
11/09/2025 14:15:35
00487094109TRLO1.1.1
XLON
31
644
11/09/2025 14:17:02
00487094588TRLO1.1.1
CHIX
12
644
11/09/2025 14:17:36
00487094864TRLO1.1.1
XLON
114
644
11/09/2025 14:17:36
00487094865TRLO1.1.1
XLON
126
644
11/09/2025 14:22:13
00487096669TRLO1.1.1
XLON
5
644
11/09/2025 14:22:13
00487096671TRLO1.1.1
TRQX
12
644
11/09/2025 14:22:13
00487096670TRLO1.1.1
TRQX
31
644
11/09/2025 14:23:17
00487097039TRLO1.1.1
CHIX
126
644
11/09/2025 14:23:17
00487097040TRLO1.1.1
XLON
1
645.5
11/09/2025 14:31:48
00487102721TRLO1.1.1
BATE
44
646
11/09/2025 14:32:04
00487102977TRLO1.1.1
XLON
5
646
11/09/2025 14:32:32
00487103397TRLO1.1.1
CHIX
145
646
11/09/2025 14:32:32
00487103396TRLO1.1.1
BATE
26
646
11/09/2025 14:32:32
00487103400TRLO1.1.1
CHIX
31
646
11/09/2025 14:32:32
00487103398TRLO1.1.1
CHIX
73
646
11/09/2025 14:32:32
00487103399TRLO1.1.1
BATE
17
646
11/09/2025 14:32:32
00487103404TRLO1.1.1
TRQX
82
646
11/09/2025 14:32:32
00487103401TRLO1.1.1
XLON
126
646
11/09/2025 14:32:32
00487103402TRLO1.1.1
XLON
126
646
11/09/2025 14:32:32
00487103403TRLO1.1.1
XLON
17
646
11/09/2025 14:32:32
00487103405TRLO1.1.1
TRQX
4
645.5
11/09/2025 14:32:46
00487103735TRLO1.1.1
AQXE
13
646.5
11/09/2025 14:35:02
00487105433TRLO1.1.1
AQXE
35
646.5
11/09/2025 14:35:02
00487105434TRLO1.1.1
AQXE
17
646.5
11/09/2025 14:35:02
00487105436TRLO1.1.1
TRQX
73
646.5
11/09/2025 14:35:02
00487105435TRLO1.1.1
BATE
111
646
11/09/2025 14:35:07
00487105466TRLO1.1.1
XLON
58
646
11/09/2025 14:35:07
00487105467TRLO1.1.1
XLON
83
646
11/09/2025 14:35:07
00487105468TRLO1.1.1
XLON
13
646.5
11/09/2025 14:36:51
00487107234TRLO1.1.1
AQXE
17
646.5
11/09/2025 14:37:10
00487107637TRLO1.1.1
TRQX
73
646.5
11/09/2025 14:37:44
00487107905TRLO1.1.1
BATE
31
646
11/09/2025 14:37:44
00487107912TRLO1.1.1
CHIX
97
646
11/09/2025 14:37:44
00487107911TRLO1.1.1
XLON
29
646
11/09/2025 14:37:44
00487107913TRLO1.1.1
XLON
1
646.5
11/09/2025 14:38:48
00487108530TRLO1.1.1
AQXE
2
647
11/09/2025 14:39:51
00487109108TRLO1.1.1
CHIX
126
647
11/09/2025 14:39:57
00487109134TRLO1.1.1
XLON
50
648
11/09/2025 14:41:16
00487110212TRLO1.1.1
BATE
23
648
11/09/2025 14:41:24
00487110304TRLO1.1.1
BATE
126
648
11/09/2025 14:42:31
00487110889TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 14:47:33
00487114483TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 14:49:44
00487115867TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 14:51:29
00487117074TRLO1.1.1
BATE
59
649
11/09/2025 14:51:51
00487117275TRLO1.1.1
CHIX
32
649
11/09/2025 14:52:00
00487117368TRLO1.1.1
TRQX
28
649
11/09/2025 14:52:16
00487117527TRLO1.1.1
XLON
98
649
11/09/2025 14:52:16
00487117528TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 14:55:34
00487119843TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 14:55:34
00487119844TRLO1.1.1
XLON
59
650
11/09/2025 14:59:27
00487123613TRLO1.1.1
CHIX
126
650
11/09/2025 14:59:27
00487123614TRLO1.1.1
XLON
126
650
11/09/2025 14:59:27
00487123615TRLO1.1.1
XLON
126
650
11/09/2025 15:02:02
00487125799TRLO1.1.1
XLON
126
650
11/09/2025 15:02:02
00487125800TRLO1.1.1
XLON
123
649.5
11/09/2025 15:03:21
00487126861TRLO1.1.1
BATE
126
649.5
11/09/2025 15:03:21
00487126860TRLO1.1.1
BATE
3
649.5
11/09/2025 15:03:21
00487126862TRLO1.1.1
BATE
126
649.5
11/09/2025 15:03:21
00487126863TRLO1.1.1
XLON
59
650
11/09/2025 15:04:11
00487127680TRLO1.1.1
CHIX
2
649
11/09/2025 15:04:12
00487127684TRLO1.1.1
AQXE
126
649.5
11/09/2025 15:05:24
00487128553TRLO1.1.1
XLON
126
649.5
11/09/2025 15:09:00
00487131633TRLO1.1.1
BATE
126
649.5
11/09/2025 15:09:00
00487131635TRLO1.1.1
XLON
126
649.5
11/09/2025 15:09:00
00487131636TRLO1.1.1
XLON
32
649
11/09/2025 15:09:07
00487131851TRLO1.1.1
TRQX
32
649
11/09/2025 15:09:07
00487131852TRLO1.1.1
TRQX
22
649
11/09/2025 15:09:07
00487131853TRLO1.1.1
AQXE
24
649
11/09/2025 15:09:07
00487131854TRLO1.1.1
AQXE
24
649
11/09/2025 15:09:07
00487131855TRLO1.1.1
AQXE
20
649
11/09/2025 15:10:12
00487133196TRLO1.1.1
CHIX
39
649
11/09/2025 15:10:12
00487133197TRLO1.1.1
CHIX
1
649
11/09/2025 15:11:02
00487134009TRLO1.1.1
AQXE
21
649
11/09/2025 15:11:02
00487134010TRLO1.1.1
AQXE
2
649
11/09/2025 15:11:02
00487134011TRLO1.1.1
AQXE
40
649
11/09/2025 15:11:28
00487136064TRLO1.1.1
XLON
86
649
11/09/2025 15:11:28
00487136063TRLO1.1.1
XLON
126
649.5
11/09/2025 15:13:44
00487141718TRLO1.1.1
BATE
32
649
11/09/2025 15:14:05
00487142359TRLO1.1.1
TRQX
126
649
11/09/2025 15:14:05
00487142358TRLO1.1.1
XLON
126
649
11/09/2025 15:14:05
00487142360TRLO1.1.1
XLON
12
649
11/09/2025 15:15:21
00487143819TRLO1.1.1
AQXE
12
649
11/09/2025 15:15:21
00487143820TRLO1.1.1
AQXE
23
649
11/09/2025 15:16:10
00487144578TRLO1.1.1
XLON
85
649
11/09/2025 15:16:10
00487144579TRLO1.1.1
XLON
18
649
11/09/2025 15:16:10
00487144580TRLO1.1.1
XLON
54
649
11/09/2025 15:16:13
00487144624TRLO1.1.1
CHIX
5
649
11/09/2025 15:16:13
00487144625TRLO1.1.1
CHIX
32
649
11/09/2025 15:16:14
00487144646TRLO1.1.1
TRQX
23
649
11/09/2025 15:18:32
00487146695TRLO1.1.1
XLON
103
649
11/09/2025 15:18:32
00487146696TRLO1.1.1
XLON
39
649
11/09/2025 15:19:17
00487147334TRLO1.1.1
BATE
87
649
11/09/2025 15:19:17
00487147335TRLO1.1.1
BATE
61
649
11/09/2025 15:20:43
00487148478TRLO1.1.1
XLON
65
649
11/09/2025 15:20:43
00487148479TRLO1.1.1
XLON
8
649
11/09/2025 15:21:14
00487148869TRLO1.1.1
AQXE
16
649
11/09/2025 15:21:14
00487148868TRLO1.1.1
AQXE
28
649
11/09/2025 15:22:13
00487149475TRLO1.1.1
TRQX
4
649
11/09/2025 15:22:13
00487149476TRLO1.1.1
TRQX
47
649
11/09/2025 15:22:16
00487149511TRLO1.1.1
CHIX
12
649
11/09/2025 15:22:16
00487149512TRLO1.1.1
CHIX
126
648.5
11/09/2025 15:23:12
00487150078TRLO1.1.1
XLON
21
649
11/09/2025 15:24:51
00487151005TRLO1.1.1
BATE
12
649
11/09/2025 15:24:51
00487151008TRLO1.1.1
BATE
93
649
11/09/2025 15:24:51
00487151006TRLO1.1.1
BATE
19
648.5
11/09/2025 15:25:31
00487151486TRLO1.1.1
XLON
36
648.5
11/09/2025 15:25:31
00487151487TRLO1.1.1
XLON
71
648.5
11/09/2025 15:25:31
00487151485TRLO1.1.1
XLON
10
648.5
11/09/2025 15:27:00
00487152365TRLO1.1.1
AQXE
2
649
11/09/2025 15:27:00
00487152367TRLO1.1.1
AQXE
12
649
11/09/2025 15:27:00
00487152366TRLO1.1.1
AQXE
33
648.5
11/09/2025 15:27:23
00487152767TRLO1.1.1
XLON
8
648.5
11/09/2025 15:27:23
00487152769TRLO1.1.1
XLON
85
648.5
11/09/2025 15:27:23
00487152768TRLO1.1.1
XLON
32
648.5
11/09/2025 15:28:11
00487153216TRLO1.1.1
TRQX
1
648.5
11/09/2025 15:28:18
00487153315TRLO1.1.1
CHIX
58
648.5
11/09/2025 15:28:18
00487153316TRLO1.1.1
CHIX
126
648
11/09/2025 15:29:15
00487153978TRLO1.1.1
XLON
126
648
11/09/2025 15:29:15
00487153979TRLO1.1.1
XLON
126
648
11/09/2025 15:29:15
00487153980TRLO1.1.1
XLON
43
648
11/09/2025 15:30:28
00487154707TRLO1.1.1
BATE
83
648
11/09/2025 15:32:11
00487155884TRLO1.1.1
BATE
126
648
11/09/2025 15:32:11
00487155885TRLO1.1.1
XLON
126
648
11/09/2025 15:32:11
00487155886TRLO1.1.1
XLON
24
648
11/09/2025 15:33:11
00487156388TRLO1.1.1
AQXE
48
648
11/09/2025 15:34:13
00487157058TRLO1.1.1
XLON
78
648
11/09/2025 15:34:13
00487157059TRLO1.1.1
XLON
9
648.5
11/09/2025 15:35:29
00487157777TRLO1.1.1
CHIX
13
648.5
11/09/2025 15:35:29
00487157776TRLO1.1.1
CHIX
37
648.5
11/09/2025 15:35:29
00487157778TRLO1.1.1
CHIX
126
648
11/09/2025 15:36:08
00487158390TRLO1.1.1
XLON
32
648
11/09/2025 15:36:08
00487158391TRLO1.1.1
TRQX
59
648.5
11/09/2025 15:38:28
00487159985TRLO1.1.1
XLON
67
648.5
11/09/2025 15:38:28
00487159986TRLO1.1.1
XLON
126
648
11/09/2025 15:38:41
00487160168TRLO1.1.1
BATE
24
648
11/09/2025 15:40:16
00487161368TRLO1.1.1
AQXE
126
648.5
11/09/2025 15:40:36
00487161608TRLO1.1.1
XLON
33
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168785TRLO1.1.1
CHIX
59
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168784TRLO1.1.1
CHIX
32
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168787TRLO1.1.1
TRQX
32
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168788TRLO1.1.1
TRQX
94
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168790TRLO1.1.1
BATE
26
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168791TRLO1.1.1
CHIX
32
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168792TRLO1.1.1
BATE
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168793TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168794TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168795TRLO1.1.1
BATE
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168796TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168797TRLO1.1.1
XLON
24
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168800TRLO1.1.1
AQXE
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168798TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 15:50:57
00487168799TRLO1.1.1
XLON
75
648
11/09/2025 15:52:37
00487169942TRLO1.1.1
XLON
59
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172312TRLO1.1.1
CHIX
24
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172314TRLO1.1.1
AQXE
126
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172313TRLO1.1.1
BATE
126
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172315TRLO1.1.1
XLON
32
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172317TRLO1.1.1
TRQX
177
648.5
11/09/2025 15:56:32
00487172316TRLO1.1.1
XLON
8
648.5
11/09/2025 15:58:58
00487174199TRLO1.1.1
XLON
118
648.5
11/09/2025 15:58:58
00487174196TRLO1.1.1
XLON
13
648.5
11/09/2025 15:59:34
00487174685TRLO1.1.1
AQXE
11
648.5
11/09/2025 15:59:34
00487174686TRLO1.1.1
AQXE
11
648.5
11/09/2025 16:01:00
00487176159TRLO1.1.1
TRQX
21
648.5
11/09/2025 16:01:00
00487176158TRLO1.1.1
TRQX
8
648.5
11/09/2025 16:01:03
00487176237TRLO1.1.1
XLON
55
648.5
11/09/2025 16:01:03
00487176236TRLO1.1.1
XLON
63
648.5
11/09/2025 16:01:03
00487176238TRLO1.1.1
XLON
59
648.5
11/09/2025 16:01:07
00487176297TRLO1.1.1
CHIX
27
648.5
11/09/2025 16:02:56
00487177905TRLO1.1.1
XLON
17
648.5
11/09/2025 16:02:56
00487177906TRLO1.1.1
XLON
1
648.5
11/09/2025 16:02:56
00487177908TRLO1.1.1
XLON
33
648.5
11/09/2025 16:02:56
00487177907TRLO1.1.1
XLON
48
648.5
11/09/2025 16:02:57
00487177925TRLO1.1.1
XLON
59
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179288TRLO1.1.1
CHIX
126
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179289TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179290TRLO1.1.1
XLON
54
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179292TRLO1.1.1
XLON
72
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179291TRLO1.1.1
XLON
24
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179294TRLO1.1.1
AQXE
32
648.5
11/09/2025 16:04:26
00487179293TRLO1.1.1
TRQX
126
648
11/09/2025 16:04:47
00487179609TRLO1.1.1
BATE
126
648
11/09/2025 16:04:47
00487179610TRLO1.1.1
BATE
24
648.5
11/09/2025 16:06:26
00487181414TRLO1.1.1
AQXE
60
648
11/09/2025 16:06:32
00487181505TRLO1.1.1
XLON
66
648.5
11/09/2025 16:06:32
00487181506TRLO1.1.1
XLON
126
648.5
11/09/2025 16:06:32
00487181507TRLO1.1.1
XLON
69
648
11/09/2025 16:06:55
00487181827TRLO1.1.1
BATE
57
648
11/09/2025 16:06:55
00487181828TRLO1.1.1
BATE
2
648
11/09/2025 16:07:31
00487182433TRLO1.1.1
TRQX
6
648
11/09/2025 16:07:31
00487182435TRLO1.1.1
TRQX
24
648
11/09/2025 16:07:31
00487182434TRLO1.1.1
TRQX
51
648
11/09/2025 16:07:43
00487182563TRLO1.1.1
CHIX
8
648
11/09/2025 16:07:43
00487182564TRLO1.1.1
CHIX
126
648
11/09/2025 16:08:37
00487183273TRLO1.1.1
XLON
24
648
11/09/2025 16:09:21
00487183922TRLO1.1.1
AQXE
40
648
11/09/2025 16:09:53
00487184386TRLO1.1.1
BATE
86
648
11/09/2025 16:09:53
00487184387TRLO1.1.1
BATE
11
648
11/09/2025 16:10:13
00487184633TRLO1.1.1
XLON
115
648
11/09/2025 16:10:13
00487184632TRLO1.1.1
XLON
32
648
11/09/2025 16:10:45
00487185161TRLO1.1.1
TRQX
1
648
11/09/2025 16:10:56
00487185302TRLO1.1.1
CHIX
20
648
11/09/2025 16:10:56
00487185303TRLO1.1.1
CHIX
38
648
11/09/2025 16:10:56
00487185304TRLO1.1.1
CHIX
126
647
11/09/2025 16:11:05
00487185442TRLO1.1.1
XLON
252
647
11/09/2025 16:11:05
00487185443TRLO1.1.1
XLON
20
647
11/09/2025 16:12:29
00487186673TRLO1.1.1
AQXE
15
647.5
11/09/2025 16:12:54
00487187133TRLO1.1.1
BATE
15
648
11/09/2025 16:12:55
00487187134TRLO1.1.1
BATE
16
648
11/09/2025 16:12:55
00487187135TRLO1.1.1
BATE
80
648
11/09/2025 16:12:55
00487187136TRLO1.1.1
BATE
252
647.5
11/09/2025 16:12:57
00487187164TRLO1.1.1
XLON
30
647.5
11/09/2025 16:14:05
00487188219TRLO1.1.1
TRQX
2
648
11/09/2025 16:14:05
00487188220TRLO1.1.1
TRQX
7
647.5
11/09/2025 16:14:14
00487188345TRLO1.1.1
CHIX
52
647.5
11/09/2025 16:14:14
00487188344TRLO1.1.1
CHIX
43
647.5
11/09/2025 16:14:59
00487189132TRLO1.1.1
XLON
20
648
11/09/2025 16:15:02
00487189221TRLO1.1.1
BATE
33
648
11/09/2025 16:15:02
00487189225TRLO1.1.1
BATE
1
648
11/09/2025 16:15:02
00487189226TRLO1.1.1
BATE
156
648
11/09/2025 16:15:03
00487189266TRLO1.1.1
BATE
63
648
11/09/2025 16:15:11
00487189418TRLO1.1.1
AQXE
335
648
11/09/2025 16:16:25
00487190597TRLO1.1.1
XLON
74
648
11/09/2025 16:16:25
00487190598TRLO1.1.1
TRQX
145
648
11/09/2025 16:17:04
00487191145TRLO1.1.1
CHIX
233
648.5
11/09/2025 16:18:30
00487192327TRLO1.1.1
BATE
378
649
11/09/2025 16:18:33
00487192358TRLO1.1.1
XLON
25
649
11/09/2025 16:19:03
00487192819TRLO1.1.1
TRQX
565
649
11/09/2025 16:19:03
00487192818TRLO1.1.1
XLON
30
649
11/09/2025 16:19:05
00487192846TRLO1.1.1
AQXE
158
649
11/09/2025 16:20:28
00487194235TRLO1.1.1
XLON
22
649.5
11/09/2025 16:22:58
00487195915TRLO1.1.1
XLON
407
649.5
11/09/2025 16:22:59
00487195926TRLO1.1.1
XLON
193
649.5
11/09/2025 16:23:06
00487196004TRLO1.1.1
BATE
42
649.5
11/09/2025 16:23:12
00487196056TRLO1.1.1
TRQX
131
649.5
11/09/2025 16:24:45
00487197293TRLO1.1.1
CHIX
12
650
11/09/2025 16:24:51
00487197388TRLO1.1.1
AQXE
32
650
11/09/2025 16:24:51
00487197389TRLO1.1.1
AQXE
44
650
11/09/2025 16:24:54
00487197411TRLO1.1.1
BATE
1
650
11/09/2025 16:24:54
00487197412TRLO1.1.1
BATE
13
650
11/09/2025 16:24:54
00487197413TRLO1.1.1
BATE
18
650
11/09/2025 16:24:54
00487197414TRLO1.1.1
BATE
16
650
11/09/2025 16:25:45
00487198313TRLO1.1.1
TRQX
394
650
11/09/2025 16:25:49
00487198341TRLO1.1.1
XLON
3
650
11/09/2025 16:26:58
00487199359TRLO1.1.1
CHIX
5
650
11/09/2025 16:26:58
00487199360TRLO1.1.1
CHIX
4
650
11/09/2025 16:27:04
00487199481TRLO1.1.1
BATE
174
650
11/09/2025 16:27:05
00487199486TRLO1.1.1
XLON
1
650
11/09/2025 16:27:24
00487199725TRLO1.1.1
XLON