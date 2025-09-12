FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag stabil präsentiert. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Der Dax konnte seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten und notierte zuletzt nur noch 0,02 Prozent höher bei 23.708 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitagvormittag um 0,10 Prozent auf 30.177 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,1 Prozent abwärts.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Aus Branchensicht gehörten die Aktien deutscher Autobauer zu den am meisten gemiedenen Werten. So verloren die Papiere von Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und Porsche AG zwischen 0,7 und 1,1 Prozent an Wert.

Unter den Einzelwerten fielen Hannover Rück als Dax-Spitzenreiter mit einem Kursanstieg von 2,8 Prozent auf. Damit stoppten sie zunächst ihren klaren Abwärtstrend seit Anfang August. Zuvor hatte die Großbank UBS die Titel des Rückversicherers von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Analyst Will Hardcastle.

Die Anteilsscheine von Siltronic setzten sich mit plus 5,1 Prozent an die Spitze des SDax . Damit erholten sich die Aktien des Wafer-Herstellers etwas, nachdem sie tags zuvor auf den tiefsten Stand seit fast neun Jahren abgesackt waren./edh/men

