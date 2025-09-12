DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 12-Sep-2025 / 16:54 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 12 September 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 12 September 2025 Number of ordinary shares purchased: 124,972 Highest price paid per share: 123.20p Lowest price paid per share: 118.60p Volume weighted average price paid per share: 120.4478p
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 306,640,107 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (306,640,107) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 120.4478p 124,972
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 66 119.60 08:29:54 00353144056TRLO1 XLON 635 119.60 08:43:37 00353147432TRLO1 XLON 652 119.40 08:49:54 00353149007TRLO1 XLON 649 119.40 08:50:07 00353149093TRLO1 XLON 400 119.40 08:50:16 00353149135TRLO1 XLON 400 119.40 09:04:46 00353153663TRLO1 XLON 264 119.40 09:04:46 00353153664TRLO1 XLON 600 119.20 09:07:38 00353154459TRLO1 XLON 33 119.20 09:07:38 00353154460TRLO1 XLON 661 119.00 09:08:48 00353154751TRLO1 XLON 647 118.80 09:13:33 00353156652TRLO1 XLON 309 119.20 09:48:38 00353169677TRLO1 XLON 64 119.20 09:48:38 00353169678TRLO1 XLON 3590 120.00 10:27:25 00353184989TRLO1 XLON 5679 120.00 10:27:25 00353184990TRLO1 XLON 583 119.80 10:28:45 00353185847TRLO1 XLON 1 119.40 10:28:45 00353185852TRLO1 XLON 636 119.40 10:28:45 00353185853TRLO1 XLON 670 119.20 10:28:48 00353185871TRLO1 XLON 664 119.00 10:28:50 00353185877TRLO1 XLON 669 119.00 10:30:57 00353187166TRLO1 XLON 654 119.00 10:31:07 00353187271TRLO1 XLON 207 119.40 10:32:02 00353187843TRLO1 XLON 627 120.00 10:39:10 00353191015TRLO1 XLON 637 120.00 10:39:39 00353191261TRLO1 XLON 626 120.00 10:40:53 00353191993TRLO1 XLON 626 119.80 10:41:02 00353192076TRLO1 XLON 1302 119.80 10:43:10 00353193085TRLO1 XLON 644 119.60 11:03:09 00353201452TRLO1 XLON 644 119.60 11:03:09 00353201453TRLO1 XLON 644 119.60 11:03:09 00353201454TRLO1 XLON 2946 119.60 11:03:09 00353201455TRLO1 XLON 4054 119.60 11:03:09 00353201456TRLO1 XLON 6487 119.60 11:03:09 00353201457TRLO1 XLON 513 119.60 11:03:09 00353201458TRLO1 XLON 8920 119.60 11:03:09 00353201459TRLO1 XLON 2080 119.60 11:03:09 00353201460TRLO1 XLON 652 119.40 11:08:13 00353201579TRLO1 XLON 331 119.00 11:09:21 00353201651TRLO1 XLON 355 119.00 11:09:21 00353201652TRLO1 XLON 675 119.20 11:18:41 00353201902TRLO1 XLON 35 119.00 11:22:40 00353202100TRLO1 XLON 467 119.80 11:54:54 00353202963TRLO1 XLON 1977 119.60 12:04:35 00353203219TRLO1 XLON 1922 119.60 12:04:54 00353203233TRLO1 XLON 1431 119.80 12:05:34 00353203271TRLO1 XLON 1294 121.80 12:07:33 00353203305TRLO1 XLON 1354 121.80 12:08:34 00353203326TRLO1 XLON 671 121.60 12:11:11 00353203380TRLO1 XLON 632 122.20 12:31:48 00353203821TRLO1 XLON 738 123.00 12:45:05 00353204213TRLO1 XLON 654 123.20 12:46:33 00353204244TRLO1 XLON 655 123.20 12:46:33 00353204245TRLO1 XLON 1299 123.20 12:46:37 00353204246TRLO1 XLON 647 123.00 12:46:39 00353204247TRLO1 XLON 681 122.60 12:46:39 00353204248TRLO1 XLON 681 122.80 12:46:39 00353204249TRLO1 XLON 230 122.60 12:47:17 00353204273TRLO1 XLON 452 122.60 12:47:39 00353204286TRLO1 XLON 230 122.60 12:47:39 00353204287TRLO1 XLON 681 122.40 12:56:47 00353204600TRLO1 XLON 2266 123.00 13:45:39 00353205811TRLO1 XLON 1317 122.80 13:45:39 00353205812TRLO1 XLON 1038 123.00 14:15:24 00353206631TRLO1 XLON 680 123.00 14:22:07 00353206958TRLO1 XLON 680 122.60 14:26:20 00353207115TRLO1 XLON 603 122.80 14:32:52 00353207418TRLO1 XLON 635 122.60 14:36:28 00353207535TRLO1 XLON 665 122.40 14:43:31 00353207899TRLO1 XLON 635 122.20 14:50:54 00353208249TRLO1 XLON 673 122.00 14:54:04 00353208401TRLO1 XLON 660 122.00 14:54:32 00353208417TRLO1 XLON 3000 121.40 14:54:32 00353208418TRLO1 XLON 8 121.40 14:54:32 00353208419TRLO1 XLON 2789 121.40 14:54:32 00353208420TRLO1 XLON 656 121.00 14:54:33 00353208421TRLO1 XLON 599 120.80 14:55:12 00353208453TRLO1 XLON 599 120.60 15:02:31 00353208733TRLO1 XLON 646 120.40 15:04:02 00353208789TRLO1 XLON 582 120.40 15:05:32 00353208905TRLO1 XLON 625 121.00 15:30:54 00353210119TRLO1 XLON 625 121.00 15:30:54 00353210120TRLO1 XLON 625 121.00 15:30:54 00353210121TRLO1 XLON 12603 121.00 15:30:54 00353210122TRLO1 XLON 3714 121.00 15:35:26 00353210350TRLO1 XLON 675 121.00 15:36:11 00353210410TRLO1 XLON 666 121.00 15:42:01 00353210645TRLO1 XLON 666 120.60 15:43:24 00353210754TRLO1 XLON 669 120.40 15:43:25 00353210755TRLO1 XLON 195 120.80 15:45:20 00353210817TRLO1 XLON 677 120.60 15:52:36 00353211045TRLO1 XLON 1182 120.00 15:52:36 00353211046TRLO1 XLON 628 120.00 15:52:37 00353211047TRLO1 XLON 631 120.20 16:01:04 00353211374TRLO1 XLON 671 120.20 16:01:05 00353211375TRLO1 XLON 632 120.00 16:02:50 00353211436TRLO1 XLON 12 120.00 16:02:50 00353211437TRLO1 XLON 619 120.00 16:02:50 00353211438TRLO1 XLON 1370 119.80 16:03:07 00353211453TRLO1 XLON 1728 119.40 16:03:07 00353211454TRLO1 XLON 141 119.80 16:04:41 00353211503TRLO1 XLON 118 119.80 16:04:41 00353211504TRLO1 XLON 149 119.80 16:04:41 00353211505TRLO1 XLON 339 119.80 16:04:41 00353211506TRLO1 XLON 634 119.60 16:05:07 00353211526TRLO1 XLON 680 119.00 16:05:20 00353211530TRLO1 XLON 244 119.00 16:05:23 00353211531TRLO1 XLON 95 119.20 16:05:23 00353211532TRLO1 XLON 592 119.40 16:06:19 00353211566TRLO1 XLON 614 119.60 16:06:31 00353211569TRLO1 XLON 1287 119.60 16:06:31 00353211570TRLO1 XLON 80 119.20 16:07:08 00353211583TRLO1 XLON 562 119.20 16:07:08 00353211584TRLO1 XLON 665 119.40 16:13:54 00353211952TRLO1 XLON 650 119.00 16:13:54 00353211953TRLO1 XLON 341 118.60 16:14:30 00353211989TRLO1 XLON 334 119.60 16:15:58 00353212054TRLO1 XLON 652 119.20 16:17:43 00353212166TRLO1 XLON 624 119.00 16:18:46 00353212219TRLO1 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
