WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
12.09.25 | 15:29
1,380 Euro
+2,22 % +0,030
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,3301,63019:50
Dow Jones News
12.09.2025 18:27 Uhr
224 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
12-Sep-2025 / 16:54 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

12 September 2025 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange 
from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  12 September 2025 
 
Number of ordinary shares purchased:         124,972 
 
Highest price paid per share:            123.20p 
 
Lowest price paid per share:             118.60p 
 
Volume weighted average price paid per share:    120.4478p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 306,640,107 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (306,640,107) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      120.4478p                        124,972

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
66              119.60          08:29:54         00353144056TRLO1     XLON 
 
635             119.60          08:43:37         00353147432TRLO1     XLON 
 
652             119.40          08:49:54         00353149007TRLO1     XLON 
 
649             119.40          08:50:07         00353149093TRLO1     XLON 
 
400             119.40          08:50:16         00353149135TRLO1     XLON 
 
400             119.40          09:04:46         00353153663TRLO1     XLON 
 
264             119.40          09:04:46         00353153664TRLO1     XLON 
 
600             119.20          09:07:38         00353154459TRLO1     XLON 
 
33              119.20          09:07:38         00353154460TRLO1     XLON 
 
661             119.00          09:08:48         00353154751TRLO1     XLON 
 
647             118.80          09:13:33         00353156652TRLO1     XLON 
 
309             119.20          09:48:38         00353169677TRLO1     XLON 
 
64              119.20          09:48:38         00353169678TRLO1     XLON 
 
3590             120.00          10:27:25         00353184989TRLO1     XLON 
 
5679             120.00          10:27:25         00353184990TRLO1     XLON 
 
583             119.80          10:28:45         00353185847TRLO1     XLON 
 
1              119.40          10:28:45         00353185852TRLO1     XLON 
 
636             119.40          10:28:45         00353185853TRLO1     XLON 
 
670             119.20          10:28:48         00353185871TRLO1     XLON 
 
664             119.00          10:28:50         00353185877TRLO1     XLON 
 
669             119.00          10:30:57         00353187166TRLO1     XLON 
 
654             119.00          10:31:07         00353187271TRLO1     XLON 
 
207             119.40          10:32:02         00353187843TRLO1     XLON 
 
627             120.00          10:39:10         00353191015TRLO1     XLON 
 
637             120.00          10:39:39         00353191261TRLO1     XLON 
 
626             120.00          10:40:53         00353191993TRLO1     XLON 
 
626             119.80          10:41:02         00353192076TRLO1     XLON 
 
1302             119.80          10:43:10         00353193085TRLO1     XLON 
 
644             119.60          11:03:09         00353201452TRLO1     XLON 
 
644             119.60          11:03:09         00353201453TRLO1     XLON 
 
644             119.60          11:03:09         00353201454TRLO1     XLON 
 
2946             119.60          11:03:09         00353201455TRLO1     XLON 
 
4054             119.60          11:03:09         00353201456TRLO1     XLON 
 
6487             119.60          11:03:09         00353201457TRLO1     XLON 
 
513             119.60          11:03:09         00353201458TRLO1     XLON 
 
8920             119.60          11:03:09         00353201459TRLO1     XLON 
 
2080             119.60          11:03:09         00353201460TRLO1     XLON 
 
652             119.40          11:08:13         00353201579TRLO1     XLON 
 
331             119.00          11:09:21         00353201651TRLO1     XLON 
 
355             119.00          11:09:21         00353201652TRLO1     XLON 
 
675             119.20          11:18:41         00353201902TRLO1     XLON 
 
35              119.00          11:22:40         00353202100TRLO1     XLON 
 
467             119.80          11:54:54         00353202963TRLO1     XLON 
 
1977             119.60          12:04:35         00353203219TRLO1     XLON 
 
1922             119.60          12:04:54         00353203233TRLO1     XLON 
 
1431             119.80          12:05:34         00353203271TRLO1     XLON 
 
1294             121.80          12:07:33         00353203305TRLO1     XLON 
 
1354             121.80          12:08:34         00353203326TRLO1     XLON 
 
671             121.60          12:11:11         00353203380TRLO1     XLON 
 
632             122.20          12:31:48         00353203821TRLO1     XLON 
 
738             123.00          12:45:05         00353204213TRLO1     XLON 
 
654             123.20          12:46:33         00353204244TRLO1     XLON 
 
655             123.20          12:46:33         00353204245TRLO1     XLON 
 
1299             123.20          12:46:37         00353204246TRLO1     XLON 
 
647             123.00          12:46:39         00353204247TRLO1     XLON 
 
681             122.60          12:46:39         00353204248TRLO1     XLON 
 
681             122.80          12:46:39         00353204249TRLO1     XLON 
 
230             122.60          12:47:17         00353204273TRLO1     XLON 
 
452             122.60          12:47:39         00353204286TRLO1     XLON 
 
230             122.60          12:47:39         00353204287TRLO1     XLON 
 
681             122.40          12:56:47         00353204600TRLO1     XLON 
 
2266             123.00          13:45:39         00353205811TRLO1     XLON 
 
1317             122.80          13:45:39         00353205812TRLO1     XLON 
 
1038             123.00          14:15:24         00353206631TRLO1     XLON 
 
680             123.00          14:22:07         00353206958TRLO1     XLON 
 
680             122.60          14:26:20         00353207115TRLO1     XLON 
 
603             122.80          14:32:52         00353207418TRLO1     XLON 
 
635             122.60          14:36:28         00353207535TRLO1     XLON 
 
665             122.40          14:43:31         00353207899TRLO1     XLON 
 
635             122.20          14:50:54         00353208249TRLO1     XLON 
 
673             122.00          14:54:04         00353208401TRLO1     XLON 
 
660             122.00          14:54:32         00353208417TRLO1     XLON 
 
3000             121.40          14:54:32         00353208418TRLO1     XLON 
 
8              121.40          14:54:32         00353208419TRLO1     XLON 
 
2789             121.40          14:54:32         00353208420TRLO1     XLON 
 
656             121.00          14:54:33         00353208421TRLO1     XLON 
 
599             120.80          14:55:12         00353208453TRLO1     XLON 
 
599             120.60          15:02:31         00353208733TRLO1     XLON 
 
646             120.40          15:04:02         00353208789TRLO1     XLON 
 
582             120.40          15:05:32         00353208905TRLO1     XLON 
 
625             121.00          15:30:54         00353210119TRLO1     XLON 
 
625             121.00          15:30:54         00353210120TRLO1     XLON 
 
625             121.00          15:30:54         00353210121TRLO1     XLON 
 
12603            121.00          15:30:54         00353210122TRLO1     XLON 
 
3714             121.00          15:35:26         00353210350TRLO1     XLON 
 
675             121.00          15:36:11         00353210410TRLO1     XLON 
 
666             121.00          15:42:01         00353210645TRLO1     XLON 
 
666             120.60          15:43:24         00353210754TRLO1     XLON 
 
669             120.40          15:43:25         00353210755TRLO1     XLON 
 
195             120.80          15:45:20         00353210817TRLO1     XLON 
 
677             120.60          15:52:36         00353211045TRLO1     XLON 
 
1182             120.00          15:52:36         00353211046TRLO1     XLON 
 
628             120.00          15:52:37         00353211047TRLO1     XLON 
 
631             120.20          16:01:04         00353211374TRLO1     XLON 
 
671             120.20          16:01:05         00353211375TRLO1     XLON 
 
632             120.00          16:02:50         00353211436TRLO1     XLON 
 
12              120.00          16:02:50         00353211437TRLO1     XLON 
 
619             120.00          16:02:50         00353211438TRLO1     XLON 
 
1370             119.80          16:03:07         00353211453TRLO1     XLON 
 
1728             119.40          16:03:07         00353211454TRLO1     XLON 
 
141             119.80          16:04:41         00353211503TRLO1     XLON 
 
118             119.80          16:04:41         00353211504TRLO1     XLON 
 
149             119.80          16:04:41         00353211505TRLO1     XLON 
 
339             119.80          16:04:41         00353211506TRLO1     XLON 
 
634             119.60          16:05:07         00353211526TRLO1     XLON 
 
680             119.00          16:05:20         00353211530TRLO1     XLON 
 
244             119.00          16:05:23         00353211531TRLO1     XLON 
 
95              119.20          16:05:23         00353211532TRLO1     XLON 
 
592             119.40          16:06:19         00353211566TRLO1     XLON 
 
614             119.60          16:06:31         00353211569TRLO1     XLON 
 
1287             119.60          16:06:31         00353211570TRLO1     XLON 
 
80              119.20          16:07:08         00353211583TRLO1     XLON 
 
562             119.20          16:07:08         00353211584TRLO1     XLON 
 
665             119.40          16:13:54         00353211952TRLO1     XLON 
 
650             119.00          16:13:54         00353211953TRLO1     XLON 
 
341             118.60          16:14:30         00353211989TRLO1     XLON 
 
334             119.60          16:15:58         00353212054TRLO1     XLON 
 
652             119.20          16:17:43         00353212166TRLO1     XLON 
 
624             119.00          16:18:46         00353212219TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:      GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:      FCH 
LEI Code:    2138003EK6UAINBBUS19 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:  401746 
EQS News ID:  2197074 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2197074&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

© 2025 Dow Jones News
