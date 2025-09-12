The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2025
ISIN Name
CA03770A1093 APOLLO SILVER CORP
US16936R1059 CHINA AUTOM. SYS DL-,0001
US1850631045 CLEARSIDE BIOM. DL-,001
US2666055007 DURECT CORP. DL-,001
US38090M1027 GOLD FLORA CORP
US6273333053 SADOT GROUP INC. NEW
US8305661055 SKECHERS U.S.A A DL-,001
