PTA-News: Aktien Global News: Tesoro Gold: Milliardenpotenzial unter chilenischer Erde - Ternera Mineral Resource Estimate increases to 1.82 Moz

Aktien Global News: Tesoro Gold: Milliardenpotenzial unter chilenischer Erde

Frankfurt (pta000/13.09.2025/07:00 UTC+2)

Tesoro Gold: Milliardenpotenzial unter chilenischer Erde

Mitten in einer Phase erhöhter Aufmerksamkeit für Goldentwicklungsprojekte legt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) neue - beeindruckende - Zahlen auf den Tisch. Die Aussage der aktualisierten Scoping-Studie zum El Zorro Goldprojekt in Chile: wirtschaftlich attraktiv, technisch einfach umsetzbar, solide Grundlagen.

Im Mittelpunkt steht die Lagerstätte Ternera, die nun mit einer angepassten Mineralressourcenschätzung als Basis dient. Der geplante Tagebaubetrieb basiert auf einer verarbeiteten Menge von 3 Millionen Tonnen pro Jahr. Daraus sollen über die Laufzeit von 15 Jahren insgesamt 1,82 Millionen Unzen Gold gewonnen werden - eine stattliche Zahl für ein einzelnes Tagebauprojekt.

Hohe Wirtschaftlichkeit bei konservativen Preisen

Interessant sind vor allem die wirtschaftlichen Eckdaten der Studie. Im Basisszenario mit einem Goldpreis von 2.750 US-Dollar pro Unze weist das Projekt einen Kapitalwert (NPV 7,5 %) von 917 Mio. US-Dollar vor Steuern aus. Die interne Verzinsung liegt laut Studie bei 60 %. Auch nach Steuern bleibt das Bild stark: 663 Mio. US-Dollar NPV und 51 % IRR.

Noch deutlicher zeigt sich das Potenzial im sogenannten Spot-Szenario mit 3.300 US-Dollar je Unze. Hier steigt der Kapitalwert auf 1,33 Mrd. US-Dollar vor Steuern, bei einer IRR von 79 %.

Die operative Basis bildet ein einzelner Tagebau mit rund 41 Millionen Tonnen bei einem durchschnittlichen Gehalt von 1,02 g/t Gold. In den ersten neun Jahren soll die jährliche Produktion im Schnitt bei 111.000 Unzen liegen. Die Lebensdauer der Mine liegt laut Studie bei 13,5 Jahren. Die prognostizierten All-In-Sustaining-Costs (AISC) belaufen sich auf 1.216 US-Dollar pro Unze - ein wettbewerbsfähiger Wert im aktuellen Marktumfeld.

Technisch unkompliziert - metallurgisch überzeugend

Die geplante Aufbereitungsanlage soll im bewährten Carbon-in-Pulp-(CIP)-Verfahren arbeiten und eine durchschnittliche Goldausbeute von über 94 % erreichen. Die Vorproduktionskosten liegen mit 248 Mio. US-Dollar - inklusive 41 Mio. für den Abraum - im vergleichsweise moderaten Bereich.

Auf Basis dieser Zahlen hat Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) den Start einer Vor-Machbarkeitsstudie beschlossen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Mehr als Ternera: Expansion im Blick

Doch Tesoro belässt es nicht bei der Grube Ternera. In laufenden Studien prüft das Unternehmen, ob weitere Erz-Unzen in den aktuellen Tagebau integriert werden können. Auch Untertageoptionen stehen auf der Agenda, ebenso wie Explorationsziele nördlich und südlich der bestehenden Ressource.

Zudem laufen Bohrprogramme zur Erweiterung des Projekts: sowohl flache Erweiterungen der Lagerstätte als auch das Potenzial der Hängendwandmineralisierung bei Ternera Ost werden untersucht. Die metallurgischen Tests - durchgeführt in Westaustralien - zeigen durchweg hohe Ausbeuten mit niedrigem Reagenzienverbrauch. Verwendet wird Meerwasser aus einer nahegelegenen Entsalzungsanlage - ein Pluspunkt im trockenen Norden Chiles.

Tesoro positioniert sich damit als wachstumsorientierter Goldentwickler mit klarem Fokus auf Umsetzung. Die nächsten Monate dürften zeigen, wie konsequent das Potenzial von El Zorro gehoben wird.

