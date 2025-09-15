Rheinmetall | Biontech | Magna - Platin besser als Gold?
|1.935,50
|1.936,50
|12:40
|0,000
|0,000
|12:41
|11:54
|Rheinmetall | Biontech | Magna - Platin besser als Gold?
|Rheinmetall | Biontech | Magna - Platin besser als Gold
|11:38
|Kursgewinne für den Anteilsschein von BioNTech (83,60 €)
|Das Wertpapier von BioNTech notiert am Montag etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 83,60 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von BioNTech : Das Papier weist derzeit einen Wertanstieg...
|10:43
|UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei BioNtech Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren!
|09:45
|BioNTech Aktie: Geht die Talfahrt weiter?
|Nächster Kurssturz bei der BioNTech Aktie: zwar konnte sich der Aktienkurs des Konzerns aus Mainz am Freitag vom Tagestief bei 90,12 Dollar an der NASDAQ deutlich erholen, der Schlusskurs bei 96,74...
|08:21
|Märkte am Morgen: Rheinmetall, Tesla, Alphabet, BioNTech, Moderna
|Der DAX hat sich am Freitag letzten Endes kaum vom Fleck bewegt. Auf Wochensicht verzeichnete er immerhin leichte Gewinne. In der neuen Woche dürfte es zunächst leicht nach oben gehen. Die Vorgaben...
|11:50
|Auftragsfertigung: Xpeng lässt G6 und G9 bei Magna in Graz montieren
|Xpeng beginnt mit der Produktion seiner Elektroautos in Europa, um die Auswirkungen der EU-Sonderzölle abzumildern. Erste Exemplare der Xpeng-Modelle G6 und G9 sind nun bei Auftragsfertiger Magna Steyr...
|11:46
|Magna fertigt ab 2025 Elektroautos für XPeng in Graz
|11:37
|XPeng Starts Producing EVs in Europe With Magna Partnership
|10:48
|Canada's Magna International secures vehicle assembly business with XPENG
|12:27
|Rheinmetall Aktie: Übernahme von Marinewerft Lürssen macht den Konzern zum Marine-Powerhouse
|Die Rheinmetall AG will ihr Portfolio massiv erweitern. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern einigte sich mit der traditionsreichen Lürssen-Gruppe über die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL), dem...
|12:24
|ROUNDUP 2: Rheinmetall einig mit Lürssen über Kauf der Marinesparte - Kursplus
| (u.a. Aktienkurs aktualisiert.) DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall steht vor der Übernahme der Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen. Man habe...
|12:14
|Rheinmetall: Milliarden-Deal schürt Spekulationen über neue Gewinnrekorde
|Rheinmetall schnappt sich den Schiffbauer NVL und setzt damit ein deutliches Signal für seine Ambitionen im maritimen Verteidigungsgeschäft. Analysten erwarten durch die Integration nicht nur steigende...
|12:10
|Rheinmetall: Vom Marinezulieferer zum Schiffsbauer: Der Technologiekonzern Rheinmetall und die schiffbauende ...
|12:10
|Rheinmetall-Aktie: Sie sticht in See
|Die Rheinmetall-Aktie startet mit einem Kursplus von über +2% sehr freundlich in die neue Handelswoche und knackt damit ihr bisheriges Allzeithoch. Was treibt den deutschen Rüstungskonzern auf einen...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BIONTECH SE ADR
|83,75
|+1,58 %
|MAGNA INTERNATIONAL INC
|39,770
|+0,61 %
|RHEINMETALL AG
|1.929,00
|+1,71 %