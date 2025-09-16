Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 16
16 September 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
15 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
35,751
Highest price paid per share (pence per share):
648.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
635.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
642.14p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 176,022,639 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,287,765 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,433,533 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
11
645.5
15/09/2025 08:04:43
00487604751TRLO1.1.1
XLON
130
645.5
15/09/2025 08:04:43
00487604752TRLO1.1.1
XLON
15
648
15/09/2025 08:07:20
00487605704TRLO1.1.1
TRQX
13
648
15/09/2025 08:07:28
00487605740TRLO1.1.1
AQXE
30
645.5
15/09/2025 08:07:29
00487605748TRLO1.1.1
CHIX
24
645.5
15/09/2025 08:07:39
00487605790TRLO1.1.1
BATE
39
648
15/09/2025 08:07:39
00487605791TRLO1.1.1
BATE
141
647
15/09/2025 08:09:20
00487606637TRLO1.1.1
XLON
12
645
15/09/2025 08:14:00
00487608855TRLO1.1.1
XLON
17
645.5
15/09/2025 08:14:00
00487608856TRLO1.1.1
XLON
99
