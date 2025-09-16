Der Photovoltaik-Anbieter Solarwatt hat das Produktportfolio um Gewerbespeicher erweitert. Ein neues Planungs-Tool für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen mit Speicher soll die Planung erleichtern. Solarwatt bietet jetzt auch Gewerbespeicher und Speicherlösungen für industrielle Anwendungen an. "Mit den neuen Gewerbespeichern und den dazu passenden Wechselrichtern in einem All-in-One-System runden wir unser Portfolio im Commercial-Bereich ab. Wir sind damit ab sofort in der Lage, auch große Solarprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver