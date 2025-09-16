Tecnotree, ein Weltmarktführer im Bereich KI, 5G und cloudnative digitale Plattformen und Dienste, wurde im Gartner® Magic Quadrant 2025 for AI in CSP Customer and Business Operations als Visionary ausgezeichnet.

Wir sind überzeugt, dass dies die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, KI-gestützte, cloudnative Plattformen bereitzustellen, die es Kommunikationsdienstleistern (Communications Service Providers, CSPs) und Unternehmen weltweit ermöglichen, die digitale Transformation zu beschleunigen, Netzwerke zu monetarisieren und hochpersonalisierte Kundenerlebnisse zu bieten.

In dem von den Analysten Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice und Mounish Rai verfassten Gartner-Report werden führende KI-Anbieter für CSP-Kunden- und Geschäftsabläufe bewertet. Laut Gartner unterstützt KI in CSP-Kunden- und Geschäftsabläufen CSPs dabei, durch den Einsatz von KI/ML Erkenntnisse zu gewinnen und Geschäftsprozesse in verschiedenen Bereichen des Kundengeschäfts und der Geschäftsabläufe zu automatisieren.

Die Alleinstellungsmerkmale von Tecnotree

Tecnotree Sensa Intelligence Platform: Integriert generative KI in den BSS-Stack von Tecnotree, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, und analysiert Millionen strukturierter und unstrukturierter Datenpunkte, um vorausschauende Erkenntnisse, autonome Abläufe und Kundenerlebnisse zu liefern, die durch die Profile-of-One-Personalisierung individuell angepasst werden.

Tecnotree Moments: Mit Moments wird KI-gestütztes Social Commerce und Erfahrungsmanagement ermöglicht, was neue Monetarisierungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen über die Telekommunikation hinaus eröffnet, darunter Gesundheitswesen, E-Commerce und Bildung.

Globales KI/ML-Patentportfolio: Das Portfolio gehört zu den weltweit größten im Bereich AIML-Engineering, deckt zukunftsweisende Bereiche wie Content-Generierung, Computer Vision, Model Ops, Governance und Trust Frameworks ab und festigt die Führungsposition von Tecnotree im Bereich ethischer und verantwortungsbewusster KI.

Kommentar der Führungsebene

Prianca Ravichander, CCO und CMO der Tecnotree Corporation, sagte:

"Von Gartner als Visionary ausgezeichnet zu werden, ist für uns ein Meilenstein, der unser unermüdliches Engagement für KI-Innovation, ethische KI-Praktiken und kundenorientierte Transformation widerspiegelt. Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung unserer Strategie, es CSPs und digitalen Unternehmen zu ermöglichen, KI für skalierbares Wachstum, auf Vertrauen basierende Ökosysteme und Echtzeit-Monetarisierung zu nutzen. Diese Anerkennung spornt uns an, auch in Zukunft neu zu definieren, wie KI und cloudnative Plattformen die digitale Wirtschaft von morgen gestalten können."

Unsere Verantwortung für die Zukunft

Tecnotree wird auch weiterhin Dienstleister weltweit mit KI-nativen digitalen Stacks der nächsten Generation unterstützen, damit sie in der Lage sind:

Neue Einnahmequellen durch ökosystembasierte Marktplätze zu erschließen.

Autonome Abläufe mit KI-gestützter Intelligenz zu realisieren.

Vertrauenswürdige digitale Ökonomien mit starker Governance und vorbildlicher Transparenz aufzubauen.

Innovationen mit einer modularen digitalen Plattform zu beschleunigen, mit der CSPs neue Funktionen schnell und flexibel bereitstellen, skalieren und integrieren können.

Hier können sie den vollständigen Gartner-Report abrufen und die Positionierung von Tecnotree als Visionary erkunden: https://www.tecnotree.com/gartner-mq-for-ai-in-csp/.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice, Mounish Rai, 26. August 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsberichten erwähnt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung im Zusammenhang mit diesen Forschungsberichten ab, auch im Hinblick auf die Zusicherung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

