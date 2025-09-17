Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
16.09.25 | 08:08
7,250 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1507,45008:15
PR Newswire
17.09.2025 08:06 Uhr
58 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 17

Bodycotewww.bodycote.com

17 September 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

16 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

35,751

Highest price paid per share (pence per share):

641.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

631.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

635.93p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 175,986,888 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 1,323,516 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 15,459,284 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

136

638

16/09/2025 08:06:01

00488034952TRLO1.1.1

XLON

64

638.5

16/09/2025 08:08:54

00488035350TRLO1.1.1

BATE

34

638

16/09/2025 08:10:58

00488035746TRLO1.1.1

XLON

102

638.5

16/09/2025 08:10:58

00488035747TRLO1.1.1

XLON

96

636

16/09/2025 08:16:14

00488037416TRLO1.1.1

XLON

40

636

16/09/2025 08:16:16

00488037436TRLO1.1.1

XLON

64

638.5

16/09/2025 08:17:42

00488038053TRLO1.1.1

BATE

136

637.5

16/09/2025 08:21:55

00488039444TRLO1.1.1

XLON

20

638

16/09/2025 08:26:27

00488040984TRLO1.1.1

BATE

13

636.5

16/09/2025 08:26:27

00488040986TRLO1.1.1

AQXE

26

636.5

16/09/2025 08:26:27

00488040987TRLO1.1.1

AQXE

44

638.5

16/09/2025 08:26:27

00488040985TRLO1.1.1

BATE

32

636.5

16/09/2025 08:26:53

00488041077TRLO1.1.1

XLON

19

636.5

16/09/2025 08:26:53

00488041079TRLO1.1.1

XLON

85

636.5

16/09/2025 08:26:53

00488041078TRLO1.1.1

XLON

64

638.5

16/09/2025 08:35:52

00488043699TRLO1.1.1

BATE

136

638

16/09/2025 08:36:02

00488043757TRLO1.1.1

XLON

32

638

16/09/2025 08:38:38

00488044555TRLO1.1.1

XLON

104

638

16/09/2025 08:38:38

00488044556TRLO1.1.1

XLON

23

637

16/09/2025 08:44:45

00488046808TRLO1.1.1

XLON

113

637

16/09/2025 08:44:45

00488046809TRLO1.1.1

XLON

26

636.5

16/09/2025 08:45:50

00488047137TRLO1.1.1

AQXE

4

638.5

16/09/2025 08:45:50

00488047136TRLO1.1.1

BATE

60

638.5

16/09/2025 08:45:50

00488047135TRLO1.1.1

BATE

62

637.5

16/09/2025 08:55:24

00488050416TRLO1.1.1

CHIX

93

637.5

16/09/2025 08:55:24

00488050417TRLO1.1.1

CHIX

31

637.5

16/09/2025 08:55:24

00488050418TRLO1.1.1

CHIX

136

638

16/09/2025 08:55:24

00488050419TRLO1.1.1

XLON

64

638.5

16/09/2025 08:55:41

00488050489TRLO1.1.1

BATE

7

638

16/09/2025 08:57:44

00488050927TRLO1.1.1

XLON

32

638

16/09/2025 08:57:44

00488050926TRLO1.1.1

XLON

97

638

16/09/2025 08:57:44

00488050928TRLO1.1.1

XLON

13

638

16/09/2025 09:00:21

00488051816TRLO1.1.1

AQXE

53

638.5

16/09/2025 09:04:01

00488053121TRLO1.1.1

XLON

83

638.5

16/09/2025 09:04:01

00488053122TRLO1.1.1

XLON

13

638.5

16/09/2025 09:04:16

00488053204TRLO1.1.1

AQXE

12

638.5

16/09/2025 09:05:19

00488053498TRLO1.1.1

CHIX

19

638.5

16/09/2025 09:05:19

00488053499TRLO1.1.1

CHIX

136

638.5

16/09/2025 09:08:34

00488054384TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 09:14:24

00488055989TRLO1.1.1

XLON

31

639.5

16/09/2025 09:15:09

00488056237TRLO1.1.1

CHIX

128

639.5

16/09/2025 09:15:09

00488056236TRLO1.1.1

BATE

13

639

16/09/2025 09:15:09

00488056238TRLO1.1.1

AQXE

36

639.5

16/09/2025 09:20:13

00488057532TRLO1.1.1

XLON

100

639.5

16/09/2025 09:20:13

00488057531TRLO1.1.1

XLON

13

639.5

16/09/2025 09:24:20

00488058958TRLO1.1.1

AQXE

64

639.5

16/09/2025 09:24:21

00488058961TRLO1.1.1

BATE

8

639

16/09/2025 09:25:29

00488059391TRLO1.1.1

CHIX

23

639

16/09/2025 09:25:29

00488059392TRLO1.1.1

CHIX

136

640.5

16/09/2025 09:42:12

00488065956TRLO1.1.1

XLON

21

640.5

16/09/2025 09:44:15

00488066917TRLO1.1.1

XLON

32

640.5

16/09/2025 09:44:15

00488066919TRLO1.1.1

XLON

157

640.5

16/09/2025 09:44:15

00488066918TRLO1.1.1

XLON

62

640.5

16/09/2025 09:44:15

00488066920TRLO1.1.1

XLON

26

641

16/09/2025 09:44:26

00488066971TRLO1.1.1

AQXE

31

640.5

16/09/2025 09:45:20

00488067301TRLO1.1.1

CHIX

85

641

16/09/2025 09:46:22

00488067640TRLO1.1.1

XLON

51

641

16/09/2025 09:46:22

00488067641TRLO1.1.1

XLON

21

641

16/09/2025 09:47:34

00488068085TRLO1.1.1

CHIX

10

641

16/09/2025 09:47:40

00488068118TRLO1.1.1

CHIX

136

641

16/09/2025 09:53:27

00488070181TRLO1.1.1

XLON

12

641

16/09/2025 09:54:30

00488070505TRLO1.1.1

AQXE

1

641

16/09/2025 09:57:24

00488071589TRLO1.1.1

AQXE

128

640

16/09/2025 10:00:09

00488072536TRLO1.1.1

BATE

64

640

16/09/2025 10:00:09

00488072537TRLO1.1.1

BATE

15

641

16/09/2025 10:00:09

00488072538TRLO1.1.1

CHIX

16

641

16/09/2025 10:00:09

00488072539TRLO1.1.1

CHIX

15

640

16/09/2025 10:00:09

00488072542TRLO1.1.1

TRQX

30

640

16/09/2025 10:00:09

00488072541TRLO1.1.1

TRQX

135

640

16/09/2025 10:00:09

00488072540TRLO1.1.1

TRQX

136

641

16/09/2025 10:00:21

00488072618TRLO1.1.1

XLON

13

639

16/09/2025 10:04:15

00488074699TRLO1.1.1

AQXE

3

639

16/09/2025 10:05:11

00488075013TRLO1.1.1

TRQX

12

639

16/09/2025 10:05:11

00488075012TRLO1.1.1

TRQX

136

639

16/09/2025 10:05:34

00488075175TRLO1.1.1

XLON

31

638

16/09/2025 10:15:06

00488078698TRLO1.1.1

CHIX

13

638.5

16/09/2025 10:15:09

00488078745TRLO1.1.1

AQXE

64

638.5

16/09/2025 10:15:09

00488078748TRLO1.1.1

BATE

136

639

16/09/2025 10:15:15

00488078850TRLO1.1.1

XLON

136

639

16/09/2025 10:18:03

00488080010TRLO1.1.1

XLON

136

639

16/09/2025 10:21:15

00488081249TRLO1.1.1

XLON

13

639.5

16/09/2025 10:25:24

00488082407TRLO1.1.1

AQXE

136

639

16/09/2025 10:26:32

00488082698TRLO1.1.1

XLON

18

638.5

16/09/2025 10:29:03

00488083443TRLO1.1.1

TRQX

62

638.5

16/09/2025 10:29:03

00488083442TRLO1.1.1

CHIX

128

638.5

16/09/2025 10:29:03

00488083441TRLO1.1.1

BATE

12

638.5

16/09/2025 10:29:03

00488083444TRLO1.1.1

TRQX

15

638.5

16/09/2025 10:29:03

00488083445TRLO1.1.1

TRQX

13

639

16/09/2025 10:29:16

00488083535TRLO1.1.1

AQXE

136

638.5

16/09/2025 10:31:27

00488084356TRLO1.1.1

XLON

31

638.5

16/09/2025 10:32:07

00488084522TRLO1.1.1

CHIX

64

638

16/09/2025 10:33:02

00488084898TRLO1.1.1

BATE

13

638

16/09/2025 10:38:12

00488086685TRLO1.1.1

AQXE

15

638

16/09/2025 10:38:12

00488086687TRLO1.1.1

TRQX

136

638

16/09/2025 10:38:12

00488086686TRLO1.1.1

XLON

12

638

16/09/2025 10:39:22

00488086952TRLO1.1.1

CHIX

64

638

16/09/2025 10:39:32

00488086999TRLO1.1.1

BATE

12

638

16/09/2025 10:39:32

00488087000TRLO1.1.1

CHIX

136

638

16/09/2025 10:40:26

00488087400TRLO1.1.1

XLON

7

638

16/09/2025 10:40:26

00488087401TRLO1.1.1

CHIX

67

638

16/09/2025 10:45:02

00488088582TRLO1.1.1

XLON

15

638

16/09/2025 10:45:02

00488088584TRLO1.1.1

TRQX

69

638

16/09/2025 10:45:02

00488088583TRLO1.1.1

XLON

13

638

16/09/2025 10:45:02

00488088585TRLO1.1.1

AQXE

31

638

16/09/2025 10:46:43

00488089065TRLO1.1.1

CHIX

1

638

16/09/2025 10:46:53

00488089115TRLO1.1.1

BATE

15

638

16/09/2025 10:46:53

00488089114TRLO1.1.1

BATE

48

638

16/09/2025 10:46:53

00488089113TRLO1.1.1

BATE

45

638

16/09/2025 10:49:25

00488090219TRLO1.1.1

XLON

27

638

16/09/2025 10:49:25

00488090221TRLO1.1.1

XLON

64

638

16/09/2025 10:49:25

00488090220TRLO1.1.1

XLON

12

637.5

16/09/2025 10:50:48

00488090797TRLO1.1.1

AQXE

1

638

16/09/2025 10:50:48

00488090798TRLO1.1.1

AQXE

15

637.5

16/09/2025 10:52:01

00488091223TRLO1.1.1

TRQX

136

636.5

16/09/2025 10:53:56

00488091867TRLO1.1.1

XLON

10

637

16/09/2025 10:54:04

00488091985TRLO1.1.1

CHIX

21

637

16/09/2025 10:54:04

00488091984TRLO1.1.1

CHIX

64

637

16/09/2025 10:54:16

00488092069TRLO1.1.1

BATE

13

636.5

16/09/2025 10:58:12

00488093447TRLO1.1.1

AQXE

15

637

16/09/2025 10:59:15

00488093837TRLO1.1.1

TRQX

136

636.5

16/09/2025 11:01:09

00488094560TRLO1.1.1

XLON

31

636.5

16/09/2025 11:01:22

00488094651TRLO1.1.1

CHIX

16

636.5

16/09/2025 11:01:36

00488094719TRLO1.1.1

BATE

36

636.5

16/09/2025 11:01:36

00488094720TRLO1.1.1

BATE

12

636.5

16/09/2025 11:01:36

00488094721TRLO1.1.1

BATE

61

636.5

16/09/2025 11:03:14

00488095222TRLO1.1.1

XLON

75

636.5

16/09/2025 11:03:14

00488095223TRLO1.1.1

XLON

13

636.5

16/09/2025 11:05:03

00488095878TRLO1.1.1

AQXE

4

637

16/09/2025 11:06:23

00488096162TRLO1.1.1

TRQX

11

637

16/09/2025 11:06:23

00488096163TRLO1.1.1

TRQX

136

636.5

16/09/2025 11:07:16

00488096462TRLO1.1.1

XLON

64

636.5

16/09/2025 11:11:40

00488097819TRLO1.1.1

BATE

136

636.5

16/09/2025 11:11:40

00488097820TRLO1.1.1

XLON

17

637

16/09/2025 11:16:07

00488099009TRLO1.1.1

XLON

119

637

16/09/2025 11:16:07

00488099010TRLO1.1.1

XLON

64

637

16/09/2025 11:16:14

00488099042TRLO1.1.1

BATE

62

637

16/09/2025 11:16:16

00488099059TRLO1.1.1

CHIX

13

637

16/09/2025 11:16:18

00488099071TRLO1.1.1

AQXE

15

637

16/09/2025 11:16:18

00488099070TRLO1.1.1

TRQX

12

637

16/09/2025 11:19:14

00488099912TRLO1.1.1

AQXE

1

637

16/09/2025 11:19:14

00488099913TRLO1.1.1

AQXE

18

637

16/09/2025 11:20:31

00488100274TRLO1.1.1

XLON

118

637

16/09/2025 11:20:31

00488100273TRLO1.1.1

XLON

15

637

16/09/2025 11:20:38

00488100311TRLO1.1.1

TRQX

31

636.5

16/09/2025 11:23:02

00488100876TRLO1.1.1

CHIX

64

637

16/09/2025 11:23:15

00488100942TRLO1.1.1

BATE

100

636.5

16/09/2025 11:24:58

00488101485TRLO1.1.1

XLON

36

636.5

16/09/2025 11:26:03

00488101847TRLO1.1.1

XLON

3

637

16/09/2025 11:26:15

00488101983TRLO1.1.1

AQXE

10

637

16/09/2025 11:26:15

00488101982TRLO1.1.1

AQXE

136

636.5

16/09/2025 11:29:23

00488102737TRLO1.1.1

XLON

24

637

16/09/2025 11:30:27

00488103216TRLO1.1.1

BATE

40

637

16/09/2025 11:30:27

00488103215TRLO1.1.1

BATE

12

637

16/09/2025 11:32:42

00488103839TRLO1.1.1

AQXE

1

637

16/09/2025 11:32:42

00488103840TRLO1.1.1

AQXE

39

637

16/09/2025 11:34:21

00488104368TRLO1.1.1

XLON

97

637

16/09/2025 11:34:21

00488104369TRLO1.1.1

XLON

31

637

16/09/2025 11:34:26

00488104381TRLO1.1.1

CHIX

64

637

16/09/2025 11:36:25

00488104877TRLO1.1.1

BATE

5

637

16/09/2025 11:42:47

00488107005TRLO1.1.1

AQXE

64

637

16/09/2025 11:42:47

00488107006TRLO1.1.1

BATE

272

637

16/09/2025 11:42:47

00488107007TRLO1.1.1

XLON

31

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112860TRLO1.1.1

CHIX

31

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112861TRLO1.1.1

CHIX

31

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112862TRLO1.1.1

CHIX

31

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112863TRLO1.1.1

CHIX

272

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112864TRLO1.1.1

XLON

136

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112866TRLO1.1.1

XLON

136

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112867TRLO1.1.1

XLON

136

637.5

16/09/2025 12:00:00

00488112868TRLO1.1.1

XLON

38

637

16/09/2025 12:00:10

00488113165TRLO1.1.1

BATE

31

637.5

16/09/2025 12:02:22

00488113850TRLO1.1.1

CHIX

13

637

16/09/2025 12:04:44

00488114838TRLO1.1.1

AQXE

13

637

16/09/2025 12:04:44

00488114840TRLO1.1.1

AQXE

21

637

16/09/2025 12:04:44

00488114839TRLO1.1.1

AQXE

90

637

16/09/2025 12:04:44

00488114841TRLO1.1.1

BATE

13

637

16/09/2025 12:04:44

00488114842TRLO1.1.1

AQXE

64

637

16/09/2025 12:04:44

00488114843TRLO1.1.1

BATE

136

637

16/09/2025 12:04:44

00488114844TRLO1.1.1

XLON

272

639

16/09/2025 12:11:15

00488116811TRLO1.1.1

XLON

13

639

16/09/2025 12:11:26

00488116893TRLO1.1.1

AQXE

31

639

16/09/2025 12:11:26

00488116894TRLO1.1.1

CHIX

31

639

16/09/2025 12:13:38

00488117581TRLO1.1.1

CHIX

136

639

16/09/2025 12:14:19

00488117942TRLO1.1.1

XLON

13

638.5

16/09/2025 12:16:06

00488118532TRLO1.1.1

AQXE

64

638

16/09/2025 12:16:06

00488118534TRLO1.1.1

BATE

128

638

16/09/2025 12:16:06

00488118533TRLO1.1.1

BATE

90

638.5

16/09/2025 12:16:06

00488118535TRLO1.1.1

TRQX

15

638.5

16/09/2025 12:16:06

00488118537TRLO1.1.1

TRQX

30

638.5

16/09/2025 12:16:06

00488118536TRLO1.1.1

TRQX

136

638

16/09/2025 12:18:12

00488119291TRLO1.1.1

XLON

14

639

16/09/2025 12:19:12

00488119597TRLO1.1.1

CHIX

12

639

16/09/2025 12:19:12

00488119598TRLO1.1.1

CHIX

5

639

16/09/2025 12:19:13

00488119601TRLO1.1.1

CHIX

12

638.5

16/09/2025 12:20:34

00488120067TRLO1.1.1

AQXE

1

638.5

16/09/2025 12:20:34

00488120068TRLO1.1.1

AQXE

136

638

16/09/2025 12:22:00

00488120440TRLO1.1.1

XLON

136

638

16/09/2025 12:27:28

00488121940TRLO1.1.1

XLON

136

638

16/09/2025 12:30:37

00488123053TRLO1.1.1

XLON

44

638

16/09/2025 12:31:40

00488123383TRLO1.1.1

CHIX

92

638

16/09/2025 12:31:56

00488123440TRLO1.1.1

BATE

22

638.5

16/09/2025 12:32:03

00488123467TRLO1.1.1

TRQX

19

637.5

16/09/2025 12:32:05

00488123479TRLO1.1.1

AQXE

23

638

16/09/2025 12:33:58

00488123952TRLO1.1.1

XLON

69

638

16/09/2025 12:33:58

00488123953TRLO1.1.1

XLON

44

638

16/09/2025 12:33:58

00488123954TRLO1.1.1

XLON

136

638

16/09/2025 12:37:23

00488124915TRLO1.1.1

XLON

92

638

16/09/2025 12:39:59

00488125803TRLO1.1.1

BATE

136

638

16/09/2025 12:44:16

00488126963TRLO1.1.1

XLON

136

638

16/09/2025 12:47:37

00488127929TRLO1.1.1

XLON

19

638

16/09/2025 12:49:05

00488128329TRLO1.1.1

CHIX

136

638

16/09/2025 12:53:22

00488129613TRLO1.1.1

XLON

136

638

16/09/2025 12:56:55

00488130979TRLO1.1.1

XLON

47

638.5

16/09/2025 12:58:19

00488131449TRLO1.1.1

CHIX

23

638.5

16/09/2025 12:58:28

00488131484TRLO1.1.1

TRQX

20

638.5

16/09/2025 12:58:29

00488131519TRLO1.1.1

AQXE

99

638.5

16/09/2025 12:58:36

00488131566TRLO1.1.1

BATE

69

638

16/09/2025 13:01:03

00488132457TRLO1.1.1

XLON

203

639

16/09/2025 13:04:28

00488133411TRLO1.1.1

XLON

47

639

16/09/2025 13:08:47

00488134992TRLO1.1.1

CHIX

23

638.5

16/09/2025 13:08:53

00488135050TRLO1.1.1

TRQX

136

638.5

16/09/2025 13:08:53

00488135049TRLO1.1.1

XLON

99

638.5

16/09/2025 13:09:42

00488135363TRLO1.1.1

BATE

136

638.5

16/09/2025 13:13:21

00488136435TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 13:17:45

00488137979TRLO1.1.1

XLON

20

638.5

16/09/2025 13:18:43

00488138280TRLO1.1.1

AQXE

47

638.5

16/09/2025 13:19:39

00488138569TRLO1.1.1

CHIX

1

638.5

16/09/2025 13:19:44

00488138588TRLO1.1.1

TRQX

22

638.5

16/09/2025 13:19:44

00488138587TRLO1.1.1

TRQX

99

638.5

16/09/2025 13:20:31

00488138838TRLO1.1.1

BATE

13

638.5

16/09/2025 13:20:33

00488138866TRLO1.1.1

AQXE

7

638.5

16/09/2025 13:20:33

00488138867TRLO1.1.1

AQXE

100

638.5

16/09/2025 13:22:10

00488139552TRLO1.1.1

XLON

36

638.5

16/09/2025 13:22:10

00488139553TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 13:26:36

00488140925TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 13:34:10

00488143915TRLO1.1.1

XLON

136

639

16/09/2025 13:36:58

00488144771TRLO1.1.1

XLON

26

638.5

16/09/2025 13:39:39

00488145902TRLO1.1.1

TRQX

136

638.5

16/09/2025 13:39:49

00488145968TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 13:42:42

00488147328TRLO1.1.1

XLON

136

638.5

16/09/2025 13:45:43

00488148333TRLO1.1.1

XLON

3

638.5

16/09/2025 13:47:25

00488148779TRLO1.1.1

TRQX

23

638.5

16/09/2025 13:47:25

00488148778TRLO1.1.1

TRQX

136

638.5

16/09/2025 13:48:45

00488149231TRLO1.1.1

XLON

136

637.5

16/09/2025 13:51:26

00488150446TRLO1.1.1

XLON

136

637.5

16/09/2025 13:54:26

00488151460TRLO1.1.1

XLON

136

636.5

16/09/2025 13:59:10

00488152861TRLO1.1.1

XLON

43

635.5

16/09/2025 14:01:50

00488154257TRLO1.1.1

XLON

93

635.5

16/09/2025 14:01:50

00488154258TRLO1.1.1

XLON

64

634

16/09/2025 14:04:16

00488155139TRLO1.1.1

XLON

66

634

16/09/2025 14:04:16

00488155138TRLO1.1.1

XLON

6

634

16/09/2025 14:04:16

00488155140TRLO1.1.1

XLON

25

635

16/09/2025 14:04:39

00488155318TRLO1.1.1

AQXE

24

634.5

16/09/2025 14:04:43

00488155397TRLO1.1.1

TRQX

5

635

16/09/2025 14:04:43

00488155398TRLO1.1.1

TRQX

55

634.5

16/09/2025 14:04:45

00488155413TRLO1.1.1

CHIX

5

634.5

16/09/2025 14:04:45

00488155415TRLO1.1.1

CHIX

124

634

16/09/2025 14:05:50

00488155860TRLO1.1.1

BATE

136

633.5

16/09/2025 14:07:05

00488156833TRLO1.1.1

XLON

136

633.5

16/09/2025 14:09:37

00488157962TRLO1.1.1

XLON

56

632.5

16/09/2025 14:12:15

00488159070TRLO1.1.1

XLON

80

632.5

16/09/2025 14:12:15

00488159071TRLO1.1.1

XLON

25

634

16/09/2025 14:12:49

00488159234TRLO1.1.1

AQXE

109

631

16/09/2025 14:18:08

00488161038TRLO1.1.1

XLON

27

631

16/09/2025 14:22:36

00488162570TRLO1.1.1

XLON

65

631

16/09/2025 14:24:29

00488163208TRLO1.1.1

CHIX

134

631

16/09/2025 14:24:30

00488163219TRLO1.1.1

BATE

136

631

16/09/2025 14:24:32

00488163229TRLO1.1.1

XLON

32

632.5

16/09/2025 14:24:36

00488163268TRLO1.1.1

TRQX

136

631

16/09/2025 14:27:08

00488164994TRLO1.1.1

XLON

136

631

16/09/2025 14:27:08

00488164995TRLO1.1.1

XLON

12

631

16/09/2025 14:29:18

00488165977TRLO1.1.1

AQXE

15

631

16/09/2025 14:29:18

00488165979TRLO1.1.1

AQXE

136

631

16/09/2025 14:29:18

00488165978TRLO1.1.1

XLON

136

631.5

16/09/2025 14:32:00

00488174172TRLO1.1.1

XLON

136

632

16/09/2025 14:34:24

00488176678TRLO1.1.1

XLON

136

632.5

16/09/2025 14:36:01

00488178498TRLO1.1.1

XLON

66

632.5

16/09/2025 14:38:04

00488180427TRLO1.1.1

XLON

70

632.5

16/09/2025 14:38:04

00488180428TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 14:41:05

00488183549TRLO1.1.1

XLON

35

634.5

16/09/2025 14:44:06

00488186045TRLO1.1.1

XLON

101

634.5

16/09/2025 14:44:06

00488186046TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 14:44:54

00488186748TRLO1.1.1

BATE

73

635

16/09/2025 14:45:21

00488187098TRLO1.1.1

CHIX

36

635

16/09/2025 14:45:34

00488187289TRLO1.1.1

TRQX

136

635

16/09/2025 14:46:31

00488188006TRLO1.1.1

XLON

10

635

16/09/2025 14:48:26

00488190704TRLO1.1.1

XLON

29

635

16/09/2025 14:48:26

00488190706TRLO1.1.1

XLON

80

635

16/09/2025 14:48:26

00488190705TRLO1.1.1

XLON

17

635

16/09/2025 14:48:26

00488190707TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 14:50:05

00488192063TRLO1.1.1

BATE

45

635

16/09/2025 14:50:57

00488193566TRLO1.1.1

XLON

17

635.5

16/09/2025 14:51:23

00488194436TRLO1.1.1

TRQX

19

635.5

16/09/2025 14:51:23

00488194435TRLO1.1.1

TRQX

73

635

16/09/2025 14:52:17

00488195308TRLO1.1.1

CHIX

91

635

16/09/2025 14:52:17

00488195309TRLO1.1.1

XLON

272

635

16/09/2025 14:52:17

00488195310TRLO1.1.1

XLON

272

634.5

16/09/2025 14:55:02

00488198561TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 14:55:15

00488198735TRLO1.1.1

BATE

73

635

16/09/2025 14:56:48

00488200507TRLO1.1.1

CHIX

33

635

16/09/2025 14:57:52

00488201895TRLO1.1.1

XLON

103

635

16/09/2025 14:57:52

00488201897TRLO1.1.1

XLON

136

635

16/09/2025 14:57:52

00488201898TRLO1.1.1

XLON

36

635

16/09/2025 14:57:52

00488201900TRLO1.1.1

TRQX

136

635

16/09/2025 14:57:52

00488201899TRLO1.1.1

XLON

136

635

16/09/2025 15:00:10

00488205131TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 15:00:27

00488205724TRLO1.1.1

BATE

62

634

16/09/2025 15:01:59

00488207096TRLO1.1.1

AQXE

31

634

16/09/2025 15:01:59

00488207097TRLO1.1.1

AQXE

73

634

16/09/2025 15:02:50

00488208052TRLO1.1.1

CHIX

36

635

16/09/2025 15:03:08

00488208468TRLO1.1.1

TRQX

272

634.5

16/09/2025 15:04:05

00488209794TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 15:05:41

00488211377TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 15:05:41

00488211378TRLO1.1.1

XLON

56

635.5

16/09/2025 15:08:29

00488214398TRLO1.1.1

XLON

80

635.5

16/09/2025 15:08:29

00488214396TRLO1.1.1

XLON

73

634.5

16/09/2025 15:09:23

00488216189TRLO1.1.1

CHIX

36

635

16/09/2025 15:09:28

00488216331TRLO1.1.1

TRQX

37

635

16/09/2025 15:11:03

00488217793TRLO1.1.1

XLON

67

635

16/09/2025 15:11:03

00488217792TRLO1.1.1

XLON

32

635

16/09/2025 15:11:03

00488217794TRLO1.1.1

XLON

52

635

16/09/2025 15:12:48

00488219978TRLO1.1.1

XLON

84

635

16/09/2025 15:12:48

00488219976TRLO1.1.1

XLON

19

635

16/09/2025 15:14:51

00488221743TRLO1.1.1

XLON

1

635

16/09/2025 15:14:51

00488221745TRLO1.1.1

XLON

116

635

16/09/2025 15:14:51

00488221744TRLO1.1.1

XLON

73

634.5

16/09/2025 15:15:27

00488222348TRLO1.1.1

CHIX

36

635

16/09/2025 15:15:46

00488222685TRLO1.1.1

TRQX

136

635

16/09/2025 15:15:49

00488222718TRLO1.1.1

BATE

136

634.5

16/09/2025 15:16:06

00488222926TRLO1.1.1

XLON

136

635

16/09/2025 15:17:40

00488224692TRLO1.1.1

BATE

136

634.5

16/09/2025 15:18:02

00488225125TRLO1.1.1

XLON

54

635

16/09/2025 15:19:42

00488226393TRLO1.1.1

BATE

82

635

16/09/2025 15:19:42

00488226394TRLO1.1.1

BATE

136

634.5

16/09/2025 15:19:52

00488226533TRLO1.1.1

XLON

73

634.5

16/09/2025 15:21:49

00488227999TRLO1.1.1

CHIX

40

634.5

16/09/2025 15:21:52

00488228060TRLO1.1.1

XLON

96

634.5

16/09/2025 15:21:52

00488228061TRLO1.1.1

XLON

36

635

16/09/2025 15:22:06

00488228179TRLO1.1.1

TRQX

136

635

16/09/2025 15:23:16

00488228859TRLO1.1.1

BATE

136

634.5

16/09/2025 15:24:18

00488230188TRLO1.1.1

XLON

31

634.5

16/09/2025 15:25:06

00488230929TRLO1.1.1

AQXE

93

634.5

16/09/2025 15:25:06

00488230928TRLO1.1.1

AQXE

136

634.5

16/09/2025 15:25:06

00488230930TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 15:25:06

00488230931TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 15:26:48

00488232605TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 15:26:48

00488232607TRLO1.1.1

XLON

31

634.5

16/09/2025 15:28:44

00488234273TRLO1.1.1

AQXE

36

634.5

16/09/2025 15:28:44

00488234275TRLO1.1.1

TRQX

73

634.5

16/09/2025 15:28:44

00488234274TRLO1.1.1

CHIX

53

634.5

16/09/2025 15:29:06

00488234617TRLO1.1.1

BATE

83

634.5

16/09/2025 15:29:06

00488234616TRLO1.1.1

BATE

136

635

16/09/2025 15:30:15

00488235502TRLO1.1.1

XLON

116

634.5

16/09/2025 15:31:03

00488236221TRLO1.1.1

XLON

68

634

16/09/2025 15:33:03

00488237649TRLO1.1.1

XLON

68

634

16/09/2025 15:33:03

00488237650TRLO1.1.1

XLON

26

634.5

16/09/2025 15:34:04

00488238270TRLO1.1.1

AQXE

73

635

16/09/2025 15:34:19

00488238434TRLO1.1.1

CHIX

156

635

16/09/2025 15:34:55

00488238838TRLO1.1.1

XLON

5

634.5

16/09/2025 15:34:59

00488238880TRLO1.1.1

AQXE

136

634.5

16/09/2025 15:34:59

00488238881TRLO1.1.1

BATE

36

634.5

16/09/2025 15:34:59

00488238883TRLO1.1.1

TRQX

136

634.5

16/09/2025 15:34:59

00488238882TRLO1.1.1

XLON

136

635

16/09/2025 15:37:53

00488241399TRLO1.1.1

XLON

136

633.5

16/09/2025 15:38:34

00488242198TRLO1.1.1

XLON

31

634.5

16/09/2025 15:40:01

00488243145TRLO1.1.1

AQXE

73

634.5

16/09/2025 15:40:48

00488243522TRLO1.1.1

CHIX

136

634.5

16/09/2025 15:40:49

00488243534TRLO1.1.1

XLON

136

634.5

16/09/2025 15:42:38

00488244524TRLO1.1.1

XLON

79

634.5

16/09/2025 15:44:45

00488245941TRLO1.1.1

XLON

57

634.5

16/09/2025 15:44:45

00488245942TRLO1.1.1

XLON

36

634

16/09/2025 15:46:25

00488247112TRLO1.1.1

TRQX

73

634

16/09/2025 15:46:40

00488247225TRLO1.1.1

CHIX

31

634

16/09/2025 15:47:03

00488247402TRLO1.1.1

AQXE

6

634.5

16/09/2025 15:47:07

00488247501TRLO1.1.1

XLON

14

634.5

16/09/2025 15:47:07

00488247498TRLO1.1.1

XLON

116

634.5

16/09/2025 15:47:07

00488247500TRLO1.1.1

XLON

36

634

16/09/2025 15:48:17

00488248365TRLO1.1.1

TRQX

62

634.5

16/09/2025 15:49:06

00488248885TRLO1.1.1

XLON

74

634.5

16/09/2025 15:49:06

00488248886TRLO1.1.1

XLON

136

633.5

16/09/2025 15:50:52

00488249932TRLO1.1.1

BATE

136

633.5

16/09/2025 15:50:52

00488249933TRLO1.1.1

BATE

136

633.5

16/09/2025 15:50:52

00488249934TRLO1.1.1

XLON

31

633.5

16/09/2025 15:52:11

00488250605TRLO1.1.1

AQXE

136

633

16/09/2025 15:52:14

00488250628TRLO1.1.1

XLON

3

633.5

16/09/2025 15:53:41

00488251529TRLO1.1.1

CHIX

70

633.5

16/09/2025 15:54:03

00488251754TRLO1.1.1

CHIX

3

634.5

16/09/2025 15:55:08

00488252496TRLO1.1.1

BATE

133

634.5

16/09/2025 15:55:08

00488252497TRLO1.1.1

BATE

36

634.5

16/09/2025 15:55:50

00488252833TRLO1.1.1

TRQX

408

634.5

16/09/2025 15:55:55

00488252882TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 15:57:39

00488253815TRLO1.1.1

BATE

136

634

16/09/2025 15:58:07

00488254113TRLO1.1.1

XLON

31

634

16/09/2025 15:58:19

00488254326TRLO1.1.1

AQXE

4

634

16/09/2025 15:59:03

00488254688TRLO1.1.1

CHIX

69

634

16/09/2025 15:59:03

00488254689TRLO1.1.1

CHIX

36

634

16/09/2025 16:00:03

00488255563TRLO1.1.1

TRQX

136

633.5

16/09/2025 16:00:42

00488256135TRLO1.1.1

XLON

136

633.5

16/09/2025 16:00:42

00488256136TRLO1.1.1

XLON

73

634

16/09/2025 16:02:54

00488257790TRLO1.1.1

CHIX

36

634

16/09/2025 16:03:04

00488257862TRLO1.1.1

TRQX

36

634

16/09/2025 16:06:31

00488260370TRLO1.1.1

TRQX

952

634.5

16/09/2025 16:06:31

00488260369TRLO1.1.1

XLON

73

634

16/09/2025 16:06:31

00488260371TRLO1.1.1

CHIX

87

633.5

16/09/2025 16:06:31

00488260372TRLO1.1.1

BATE

31

634.5

16/09/2025 16:09:03

00488262317TRLO1.1.1

AQXE

73

634.5

16/09/2025 16:09:33

00488262603TRLO1.1.1

CHIX

31

634.5

16/09/2025 16:11:15

00488263737TRLO1.1.1

AQXE

28

634

16/09/2025 16:11:24

00488263849TRLO1.1.1

BATE

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263851TRLO1.1.1

BATE

157

634

16/09/2025 16:11:24

00488263850TRLO1.1.1

BATE

36

634

16/09/2025 16:11:24

00488263852TRLO1.1.1

TRQX

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263853TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263854TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263855TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263856TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263857TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:11:24

00488263858TRLO1.1.1

XLON

31

634.5

16/09/2025 16:13:09

00488265262TRLO1.1.1

AQXE

31

634.5

16/09/2025 16:13:09

00488265263TRLO1.1.1

AQXE

136

634.5

16/09/2025 16:13:23

00488265558TRLO1.1.1

XLON

73

634.5

16/09/2025 16:13:29

00488265588TRLO1.1.1

CHIX

136

634.5

16/09/2025 16:13:48

00488265806TRLO1.1.1

BATE

36

634

16/09/2025 16:14:03

00488265978TRLO1.1.1

TRQX

136

634

16/09/2025 16:14:03

00488265979TRLO1.1.1

XLON

136

634

16/09/2025 16:14:03

00488265980TRLO1.1.1

XLON

79

634

16/09/2025 16:15:27

00488267052TRLO1.1.1

AQXE

1

634.5

16/09/2025 16:15:57

00488267595TRLO1.1.1

CHIX

71

634.5

16/09/2025 16:15:57

00488267596TRLO1.1.1

CHIX

111

634.5

16/09/2025 16:15:57

00488267598TRLO1.1.1

CHIX

40

633.5

16/09/2025 16:16:00

00488267636TRLO1.1.1

TRQX

47

633.5

16/09/2025 16:16:00

00488267635TRLO1.1.1

TRQX

141

634

16/09/2025 16:17:52

00488268881TRLO1.1.1

XLON

428

634

16/09/2025 16:17:58

00488268941TRLO1.1.1

BATE

457

634

16/09/2025 16:17:58

00488268942TRLO1.1.1

XLON

403

634

16/09/2025 16:17:58

00488268943TRLO1.1.1

XLON

24

633.5

16/09/2025 16:18:51

00488269593TRLO1.1.1

AQXE

30

633.5

16/09/2025 16:18:51

00488269594TRLO1.1.1

TRQX

153

633.5

16/09/2025 16:18:51

00488269591TRLO1.1.1

BATE

224

633.5

16/09/2025 16:18:51

00488269592TRLO1.1.1

XLON

16

633.5

16/09/2025 16:20:03

00488270264TRLO1.1.1

XLON

64

633.5

16/09/2025 16:20:03

00488270263TRLO1.1.1

CHIX

123

634

16/09/2025 16:21:03

00488271070TRLO1.1.1

BATE

296

633.5

16/09/2025 16:21:35

00488271439TRLO1.1.1

XLON

28

633.5

16/09/2025 16:21:35

00488271440TRLO1.1.1

TRQX

26

633.5

16/09/2025 16:21:35

00488271441TRLO1.1.1

CHIX

55

633.5

16/09/2025 16:23:42

00488273022TRLO1.1.1

CHIX

104

633.5

16/09/2025 16:23:42

00488273023TRLO1.1.1

BATE

123

633.5

16/09/2025 16:23:42

00488273025TRLO1.1.1

XLON

156

633.5

16/09/2025 16:23:42

00488273024TRLO1.1.1

XLON

210

633.5

16/09/2025 16:23:42

00488273026TRLO1.1.1

XLON

54

633.5

16/09/2025 16:23:47

00488273078TRLO1.1.1

AQXE

1

633.5

16/09/2025 16:23:55

00488273152TRLO1.1.1

TRQX

9

633.5

16/09/2025 16:25:50

00488274292TRLO1.1.1

AQXE

23

634

16/09/2025 16:26:00

00488274466TRLO1.1.1

BATE

50

634

16/09/2025 16:26:00

00488274465TRLO1.1.1

BATE

6

634

16/09/2025 16:26:08

00488274644TRLO1.1.1

XLON

5

634.5

16/09/2025 16:26:38

00488274964TRLO1.1.1

CHIX

40

635

16/09/2025 16:27:09

00488275233TRLO1.1.1

CHIX

52

634.5

16/09/2025 16:29:00

00488276304TRLO1.1.1

XLON

509

634.5

16/09/2025 16:29:00

00488276303TRLO1.1.1

XLON

35

634.5

16/09/2025 16:29:00

00488276305TRLO1.1.1

TRQX


