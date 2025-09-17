ProSiebenSat.1 gerät nach einer Gewinnwarnung unter Druck, während Oracle dank TikTok-Spekulationen zulegt. Nvidia leidet unter schwacher Nachfrage in China, bleibt aber führend im KI-Sektor. Amazon überzeugt mit starkem Nordamerika-Geschäft und nähert sich dem Rekordhoch. Quanten-Aktien wie IonQ und Rigetti starten nach positiven Meldungen eine neue Rally. Gold überschreitet 3.700 Dollar, die Bank of America sieht die Rally erst am Anfang. Bei Thyssenkrupp sorgt ein Angebot für die Stahlsparte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
