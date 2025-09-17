Adhoc-Meldung der Planethic Group AG:

Übernahme der Suplabs GmbH zur Stärkung des E-Commerce-Geschäfts

Der Vorstand der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat die 100%-ige Übernahme der Suplabs GmbH aus Berlin beschlossen.

Die Suplabs GmbH ist ein profitables, wachstumsstarkes Unternehmen mit Fokus auf die Herstellung und den Vertrieb von innovativen Nahrungsergänzungsmitteln sowie Supplements. Das Geschäftsmodell von Suplabs konzentriert sich auf wiederkehrende Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...