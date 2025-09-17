In der Gemeinde Krauthausen wurden knapp 20 Megawatt Leistung installiert. Über einen Direktliefervertrag bezieht der Automobilhersteller den Strom für seinen nahe gelegenen Standort in Eisenach. Der Mutterkonzern Stellantis kündigt weitere Projekte an. Das Opel-Werk am Stadtrand von Eisenach (Thüringen) bezieht einen - wenn auch kleinen - Teil seines Strombedarfs künftig direkt aus eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, die auf der Gemarkung der Nachbargemeinde Krauthausen durch den Heidelberger Projektentwickler Athos Solar realisiert wurde. Die Bauzeit für die Anlage mit knapp 20 Megawatt Leistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
